Prasówka 7.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.

W Ostrowcu Świętokrzyskim trwa remont tak zwanego „starodroża” czyli dawnej drogi numer 9. Droga powiatowa przebiega przez trzy gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów i Bodzechów. Przebudowywany jest 1600-metrowy odcinek do Boksycki.

Urzekające Morsy Białobrzeskie już korzystają z sezonu jesienno - zimowego i wchodzą do coraz zimniejszej Pilicy. W ostatnią niedzielę 5 listopada też było morsowanie. Kolejne jest zaplanowane z okazji Święta Niepodległości na sobotę 11 listopada.

Radomiak Radom przegrał z Legią Warszawa, ale fani którzy przybyli na ten pojedynek z pewnością na długo go zapamiętają. Na boisku może i nie działo się zbyt wiele, ale zupełnie inna atmosfera towarzyszyła fanom na trybunach. Oto galeria numer dwa!

Pięć posiłków dziennie, dieta uzależniona i dostosowana do stanu zdrowia pacjenta i zaleceń lekarza, więcej warzyw i owoców - to najważniejsze założenia nowego programu żywieniowego, jaki od niedawna stosowany jest w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu. Wszystko za sprawą programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, jakim zostali objęci pacjenci sandomierskiej lecznicy.

Siedmioro uczniów z terenu gminy Dwikozy otrzymało stypendium Marka Łukaszka wójta gminy Dwikozy za wyniki w nauce, sukcesy sportowe oraz taneczne, osiągnięte w roku szkolnym 2022/2023. Stypendium wójta to forma wyrażenia uznania dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne, a także za ofiarną - szlachetną postawę wobec innych osób.

Reklama dźwignią handlu to wszyscy wiemy, ale niektóre reklamy produktów i ogłoszenia w sklepach potrafią przywrócić o zawrót głowy. Zobaczcie najbardziej absurdalne.

Popularny "schaboszczak" to ulubiony kotlet Polaków. Niedzielny obiad bez schabowego jest w polskich domach prawie niemożliwy. My polecamy schabowego w zupełnie innej odsłonie, z żółtym serem i szynką. Zobaczcie przepis.

Mamy już listopad, a w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów! Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszyków. W naszych lasach są gąski, rydze, borowiki i opieńki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - soboty, niedzieli i poniedziałku - 3, 4, 5 i 6 listopada 2023.

Minęły dwa miesiące od rozpoczęcia roku, uczniowie mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.