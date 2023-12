Prasówka 7.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Byliście na meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Korona Kielce - Legia Warszawa? Szukajcie się na zdjęciach z Suzuki Areny”?

Prasówka 7.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Byliście na meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Korona Kielce - Legia Warszawa? Szukajcie się na zdjęciach z Suzuki Areny Korona Kielce po dogrywce wygrała z Legią Warszawa 2:1 i awansowała do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Po meczu była wielka radość na Suzuki Arenie. Zobaczcie zdjęcia kibiców z tego spotkania.

📢 Kibice Korony Kielce na meczu z Legią Warszawa w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Tak dopingowali na Suzuki Arenie. Zobacz zdjęcia Korona Kielce w 1/8 Fortuna Pucharu Polski grała na Suzuki Arenie z Legią Warszawa. Był to emocjonujący i pełen dramaturgii mecz. Podopieczni Kamila Kuzery po dogrywce wygrali 2:1. Mamy dla Was pierwszą galerię zdjęć kibiców, którzy mimo niesprzyjającej pogody w środę, 6 grudnia, wybrali się na Suzuki Arenę.

📢 Korona Kielce wygrała w 1/8 Fortuna Pucharu Polski z Legią Warszawa 2:1. Gola na wagę awansu strzelił w dogrywce Martin Remacle! Ogromne emocje przeżyli kibice w mroźny środowy wieczór na Suzuki Arenie. W środę, 6 grudnia, Korona Kielce wygrała z Legią Warszawa w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski 2:1. Zwycięską bramkę zdobył w 120 minucie wprowadzony kilka minut wcześniej Martin Remacle! Korona zagrała mądrze taktycznie, z dużym zaangażowaniem i wyeliminowała faworyzowaną Legię.

Prasówka 7.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Medal za Zasługi dla Diecezji Kieleckiej dla wicemarszałek Renaty Janik. Zobacz zdjęcia Z udziałem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego oraz Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, w Wojewódzkim Dom Kultury w Kielcach odbyło się w środę, 6 grudnia spotkanie mikołajkowe podopiecznych Fundacja Gramy z Tobą. Było to jednocześnie podsumowanie projektu "Aktywni - Samodzielni", zrealizowanego przez Fundację dzięki wsparciu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania biskup Jan Piotrowski wręczył wicemarszałek Renacie Janik "Medal za Zasługi dla Diecezji Kieleckiej".

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 7 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 07.12.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 7 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 07.12.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Robert Prygiel w roli świętego Mikołaja w radomskim szpitalu. Rozdawał prezenty najmłodszym pacjentom Dzieciaki były trochę zdziwione, że święty Mikołaj jest taki wielki, ale z radością przyjmowały prezenty. W środę, 6 grudnia legenda radomskiej siatkówki Robert Prygiel, wraz z przyjaciółmi z założonego przez niego stowarzyszenia oraz młodymi siatkarzami odwiedził oddziały dziecięce Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie obdarowywał najmłodszych pacjentów podarunkami. 📢 Świąteczny Kiermasz i Orszak Mikołajowy w Gorzycach w świątecznej scenerii. Zobaczcie nowe zdjęcia W tym roku w ostatni weekend 2 i 3 grudnia w wyjątkowo pięknej, zimowej scenerii w Gorzycach (powiat tarnobrzeski) odbywał się Świąteczny Kiermasz i Orszak Mikołajowy. Mamy dla was nowe zdjęcia z drugiego dnia tego wydarzenia.

📢 „Zielony Mikołaj” w szpitalu. Kibice Radomiaka Radom wręczali prezenty najmłodszym pacjentom szpitala na Józefowie Już po raz 14 członkowie Stowarzyszenia Tylko Radomiak zbierali zabawki i słodycze, by w mikołajki odwiedzić najmłodszych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na radomskim Józefowie. Rozdawali słodycze, pluszaki i najcenniejsze prezenty, czyli gadżety związane z radomskim klubem. 📢 Ciało mężczyzny w studni w miejscowości Szczytniki. Jak doszło do tragedii? Tragiczne odkrycie w miejscowości Szczytniki w powiecie buskim. W studni znaleziono ciało 60-latka, który ostatni raz widziany był we workowe popołudnie.

📢 Mikołajki w Stalach z mnóstwem atrakcji. Były gry, zabawy i pokazy strażackie. Zobaczcie zdjęcia Liczne atrakcje dla dzieciaków ze Stalów (gmina Grębów) w powiecie tarnobrzeskim przygotowali organizatorzy Mikołajek, które miały miejsce w Wiejskim Domu Kultury w Stalach.

📢 Święty Mikołaj przybył do Bałtowa. Odwiedzili go mali goście. Była radosna atmosfera W środę, 6 grudnia najmłodsi bardzo chętnie odwiedzili Chatę i Wioskę Świętego Mikołaja w Bałtowie. Przybył z dalekiej Laponii i będzie gościł tutaj do końca lutego. 📢 Wójtowie Zakrzewa, Wolanowa oraz starosta radomski w roli świętych Mikołajów! Było mnóstwo prezentów. Zobacz zdjęcia Były prezenty, kolędy, tworzenie ozdób choinkowych. W fajnej atmosferze w bibliotece w Zakrzewie odbyła się uroczystość z dzieci i samorządowców.

📢 Tomek Klimkowski z "Rolnik szuka żony" w roli Mikołaja. Włączył się w niezwykłą akcję dla dzieci. Na prezenty przeznaczył wynagrodzenie Do niezwykłej akcji dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasz Dom" w Ostrowcu Świętokrzyskim przyłączył się Tomek Klimkowski z Sadowia w powiecie opatowskim, znany z telewizyjnego programu "Rolnik szuka żony". Zdradził, że na prezenty przeznaczył część swojego wynagrodzenia ze współpracy z firmami, które promuje na swoim Instagramie. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele we Włoszczowie i powiecie włoszczowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie włoszczowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy we Włoszczowie i całym powiecie włoszczowskim?

📢 Oto najlepsze nauczycielki klas 4-8 w powiecie kieleckim. Uczniowie je uwielbiają! Poznajcie laureatki plebiscytu Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel klas 4-8. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w powiecie kieleckim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Pińczowie i powiecie pińczowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie pińczowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Pińczowie i całym powiecie pińczowskim? 📢 Przyznano stypendia starosty jędrzejowskiego. Dziesięciu najzdolniejszych uczniów z powiatu zostało wyróżnionych za swoją pracę W środę, 6 grudnia w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie wyróżniono najzdolniejszych uczniów z powiatu wręczając im stypendia starosty jędrzejowskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024. Do tego wyróżnienia zakwalifikowało się tym razem dziesięciu uczniów. 📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz CKE i odpowiedzi. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 rozpoczęła się dzisiaj (6 grudnia) o godz. 9.00. Uczniowie oficjalnie zakończyli pisanie o godz. 13.00. Arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tekście. Przypominamy, jak wygląda matura próbna z polskiego, a także jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu. Znamy już też opinie uczniów na temat tegorocznej matury próbnej z polskiego.

📢 Oto najpopularniejsze nauczycielki w klasach 0-3 w powiecie kieleckim. To one wygrały plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel klas 0 - 3. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w powiecie kieleckim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Busku-Zdroju i powiecie buskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie buskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Busku-Zdroju i całym powiecie buskim? 📢 Próbna matura 2024 - polski. Mamy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Emocji na egzaminie nie brakowało. Jak poszło? Maturalna próba język polski 2024. Matura Próbna 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-13. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. Maturzyści, którzy wychodzi z sal nie ukrywali emocji, które towarzyszyły maturalnej próbie.

📢 Oto najsypatyczniejsze przedszkolanki w powiecie kieleckim. To one wygrały plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. Zobaczcie zdjęcia Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel przedszkolny. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w powiecie kieleckim? 📢 Dzień Górnika w gminie Krasocin. Barbórkę świętowali pracownicy Lhoist Bukowa. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 1 grudnia, pracownicy Lhoist Bukowa, władze powiatu włoszczowskiego i gminy Krasocin wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Górnika. W Bukowie tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystym odsłonięciem przez Zarząd Spółki nowej figurki świętej Barbary na terenie zakładu. Ceremonii poświęcenia figurki patronki górników dokonał ksiądz kanonik Tadeusz Siciarski.

📢 Sprzęt dla strażaków z trzech gmin powiatu włoszczowskiego. Zobaczcie zdjęcia Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z trzech gmin (będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) otrzymały sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości.

📢 Piękna zima w Parku Etnograficznym w Tokarni. Skansen wygląda bajkowo. Zobaczcie Skansen w Tokarni w zimowej scenerii wygląda wprost bajkowo. Przysypany białym puchem robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie przepiękne zdjęcia. 📢 Przedszkole w Baranowie Sandomierskim po gruntownej przebudowie już gotowe. Zobacz zdjęcia To był wyjątkowy, mikołajkowy prezent dla przedszkolaków z Baranowa Sandomierskiego (powiat tarnobrzeski), bowiem właśnie 6 grudnia oficjalnie oddano do użytku przedszkole po gruntownej przebudowie. Teraz w jednym budynku mieści się żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w powiecie przysuskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w powiecie przysuskim?

📢 Święty Mikołaj ulubieniec nie tylko dzieci bohaterem przezabawnych memów. Oto najlepsze 6 grudnia nie tylko dzieci czekają na świętego Mikołaja. To właśnie on przynosi wszystkim prezenty. Ulubieniec nie tylko dzieci stał się bohaterem memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w powiecie radomskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w powiecie radomskim?

📢 Świętokrzyscy uczniowie piszą Próbną Maturę CKE z języka polskiego. Są wielkie emocje! Arkusze i odpowiedzi będą na echodnia.eu W środę, 6 grudnia w większości świętokrzyskich szkół zorganizowano próbną maturę z języka polskiego przygotowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chociaż do majowego egzaminu dojrzałości pozostało jeszcze pięć miesięcy to młodzież przeżywa wielkie emocje. Zobaczcie zdjęcia i film, arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami opublikujemy na echodnia.eu tuż po zakończeniu egzaminu.

📢 II Połaniecka Gala Wolontariatu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach We wtorek 5 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się II Połaniecka Gala Wolontariatu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: wolontariat grupowy, indywidulany i szkolny. 📢 Policjant z Radomia przeładowywał broń, doszło do wystrzału. Prokuratura prowadzi śledztwo, wobec policjanta trwa postępowanie We wtorek w siedzibie Komisariatu II Komendy Miejskiej Policji w Radomiu doszło do niezwykle groźnego zdarzenia. Policjant w trakcie przeglądania broni i szykowania się do zajęć treningowych, miał wystrzelić ostrą amunicją w okno. Sprawę bada prokuratura, a wobec policjanta trwa postępowanie dyscyplinarne. Znamy szczegóły. 📢 Wielkie zmiany w sandomierskim szpitalu. Piękne sale, nowe toalety, wiele udogodnień. Zobacz film i zdjęcia Rok 2023 to rok wielkich inwestycji dla naszego szpitala, który w niektórych miejscach przypomina wielki plac budowy – mówi doktor Marek Kos, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu. Od wiosny trwają prace na pięciu piętrach szpitala oraz w przyziemiu. Nowy wygląd zyskały już budynki zaplecza technicznego. Wartość prac to prawie 40 milionów złotych i nie jest to koniec jeśli chodzi o remont sandomierskiej lecznicy. Zobaczcie, co już zostało zrobione.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Kazimierzy Wielkiej i powiecie kazimierskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie kazimierskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Kazimierzy Wielkiej i całym powiecie kazimierskim? 📢 PIERWSZAKI 2023. Wybieramy najsympatyczniejszą klasę pierwszą w regionie radomskim Prezentujemy klasy pierwsze szkół podstawowych z Radomia oraz regionu radomskiego. To zwieńczenie ważnej akcji edukacyjnej „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” organizowanej przez „Echo Dnia”. We wszystkich powiatach regionu i w Radomiu wybieramy zwycięskie klasy. Na dzieci czeka mnóstwo niespodzianek. 📢 PIERWSZAKI 2023. Wybieramy najsympatyczniejszą klasę pierwszą w Świętokrzyskiem Po raz 21 prezentujemy klasy pierwsze szkół podstawowych z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. To zwieńczenie ważnej akcji „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” organizowanej przez „Echo Dnia”. We wszystkich powiatach i w Kielcach wybieramy zwycięskie klasy. Na dzieci czeka mnóstwo niespodzianek.

📢 Klub bokserski Garda Kielce ma nową siedzibę. Odbyło się jej uroczyste otwarcie. Prezes Mateusz Lurzyński dziękował za pomoc Jeszcze miesiąc temu dla miłośników pięściarstwa wydawało się to niemożliwe, a jednak z biegiem czasu stało się rzeczywistością. Sukces jaki za tym się kryje ma być trampoliną w rozwoju klubu, a nowo powstałe miejsce prawdziwą kolebką boksu. Nowa siedziba klubu sportowego Garda Kielce znajduje się przy ulicy Jana Nowaka - Jeziorańskiego 53,w budynku, w którym przez lata funkcjonowała szkoła. 📢 18. Świętokrzyska Gala Wolontariatu w Kielcach. Nagrodzono największe serca w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia We wtorek, 5 grudnia, w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się 18. Świętokrzyska Gala Wolontariatu. Nagrodzono tych, którzy na co dzień kierują się sercem i potrzebą czynienia dobra. Zobaczcie, kto został wyróżniony.

📢 Dzieci ich kochają! Oto najpopularniejsi nauczyciele w klasach 0-3 w Kielcach. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel klas 0 - 3. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach? 📢 Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy szkole w Łaguszowie. Obiekt kosztował ponad pięć milionów złotych. Zobacz zdjęcia Na tę chwilę uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie czekali od wielu lat. W czwartek, 30 listopada zakończyła się budowa całkowicie nowej sali gimnastycznej. Inwestycja kosztowała aż 5,1 miliona złotych. Nowy obiekt to nie tylko sala gimnastyczna, ale też magazyn sportowy, pomieszczenia dla nauczycieli, toalety, a także dwie sale pomocnicze do gimnastyki korekcyjnej i rytmiki.

📢 Protest mieszkańców Wiernej Rzeki i okolic! Nie chcą dopuścić do zamknięcia mostu. Jest reakcja Zarządu Powiatu Kieleckiego We wtorek, 5 grudnia w południe rozpoczął się protest przeciwko zamknięciu mostu w Wiernej Rzece w gminie Piekoszów. Mieszkańcy blokowali drogę, by wykonawca nie mógł wejść na wspomniany most i rozpocząć prace. Ludzie byli wściekli i wskazywali, że przez inwestycję będą musieli korzystać z objazdu i nadrabiać aż 30 kilometrów drogi. Sprawę poruszono popołudniu na sesji rady powiatu, gdzie zapadła decyzja o wstrzymaniu prac do czasu wybudowania przez wykonawcę mostu tymczasowego. 📢 Oto horoskop na Mikołajki 2023. Co Cię czeka w środę, 6 grudnia 2023 roku? Wróżbita Kris zdradza horoskop na 06.12.2023 Horoskop dzienny na środę, 6 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku w Mikołajki - 06.12.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Bieg na rozgrzewkę, a potem morsowanie w zalewie Umer pod Kielcami. Zobacz zdjęcia Członkowie Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk działającego na terenie Miedzianej Góry wyjątkowo aktywnie spędzili ostatnią niedzielę, 3 grudnia. Nie tylko zażywali kąpieli w lodowatej wodzie w zalewie Umer, ale wzięli także udział biegu 📢 Ambitne plany Kieleckiego Centrum Kultury. Nowa dyrektor zapowiada wielkie wydarzenia w mieście Na początek mikołajkowa impreza dla potrzebujących dzieci a potem festiwal kultury ludowej, musicale i opera. Nowa dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Agata Klimczak-Kołakowska zdradziła ambitne plany na prowadzenie placówki. 📢 Morsy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Zaklikowa i Jarocina na Mikołajkowym rozpoczęciu sezonu 2023. Zobaczcie zdjęcia Reprezentanci dziesięciu klubów morsów z Podkarpacia i Lubelskiego w sobotę 2 grudnia wzięli udział w Mikołajkowym rozpoczęciu sezonu 2023 zorganizowanym na zalewie Biszcza-Żary w Biszczy, w powiecie biłgorajskim (Lubelskie). Do zimnej wody wskoczyły morsy między innymi z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Zaklikowa (powiat stalowowolski) i Jarocina (powiat niżański).

📢 Sylwester pod gwiazdami w Przytyku! Mieszkańcy powitają Nowy Rok 2024 jako miasto! Na koncercie zagra między innymi Playboys i TOPKY To będzie wystrzałowy Sylwester i wyjątkowy Nowy Rok 2024, który Przytyk powita jako miasto! Odzyskanie praw miejskich po 155 latach stało się okazją do wspólnego świętowania i władze gminy zorganizowały Sylwester pod Gwiazdami, by razem powitać Nowy Rok. 📢 Oto kobiety poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, niepłacone alimenty. Rozpoznajesz je? Tych kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Trzecia edycja Przysuskiego Biegu Mikołajkowego. Pobiegło ponad stu uczestników W niedzielę 3 grudnia w Nadleśnictwie Przysucha, na obiekcie turystycznym „Skałki” odbyła się trzecia edycja Przysuskiego Biegu Mikołajkowego. Podobnie jak w roku ubiegłym wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy mieli do pokonania 3,5-kilometrowy dystans. 📢 Kiermasz świąteczny Starostwie Powiatowym w Radomiu. Ozdoby, stroiki i choinki. Zobacz na zdjęciach, co było dostępne Już po raz kolejny w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Można było kupić piękne ozdoby, choinki, stroiki, wykonane własnoręcznie między innymi przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Stalowej Woli i powiecie stalowowolskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie stalowowolskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Stalowej Woli i całym powiecie stalowowolskim?

📢 Prawie 19 tysięcy złotych zebrano na VI Mikołajkowym Turnieju Charytatywnym w Bilczy. Za rekordową kwotę poszła koszulka Szymona Marciniaka Drużyna z Opole wygrała VI Mikołajkowy Turniej Charytatywny imienia Kamila Pastuszki, który w sobotę, drugiego grudnia, odbył się w Hali Sportowej w Bilczy. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomagają. Celem imprezy było wsparcie leczenia Andrzeja Rosadzińskiego. Udało się zebrać prawie 19 tysięcy złotych, a za rekordową kwotę 6 tysięcy złotych wylicytowano koszulkę sędziego Szymona Marciniaka. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Ostrowcu Świętokrzyskim i powiecie ostrowieckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie ostrowieckim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Ostrowcu Świętokrzyskim i całym powiecie ostrowieckim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Lipsku i powiecie lipskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Grójcu i powiecie grójeckim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Opatowie i powiecie opatowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie opatowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Opatowie i całym powiecie opatowskim? 📢 Basen mineralny w Kazimierzy Wielkiej pierwszy raz na nagraniu wideo. Pierwsze wejście dla mieszkańców będzie darmowe Jak już informowaliśmy, w piątek, 15 grudnia oficjalnie otwarty zostanie nowy całoroczny basen mineralny w Kazimierzy Wielkiej.

📢 Złote, Szmaragdowe i Żelazne Gody w Gorzycach. Medale od prezydenta, kwiaty od władz gminy. Było bardzo uroczyście - zobacz zdjęcia Aż 58 par małżeńskich z Gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski) w 2022 roku świętowało jubileusze 50-lecia, 55-lecia i 60-lecia małżeństwa. We wtorek, 5 grudnia w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach przygotowano dla nich uroczystość. Niestety, stan zdrowia lub warunki pogodowe nie wszystkim pozwoliły na wspólne świętowanie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Starachowicach i powiecie starachowickim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie starachowickim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Starachowicach i całym powiecie starachowickim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie sandomierskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Sandomierzu i całym powiecie sandomierskim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie jędrzejowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Końskich i całym powiecie jędrzejowskim? 📢 2. Świąteczne Show w "Grocie" w Jędrzejowie. Uczniowie uczcili Mikołajki i zaprezentowali swoje talenty We wtorek, 5 grudnia, w Zespole Szkół numer 2 w Jędrzejowie już po raz drugi odbyło się szkolne "Świąteczne Show", które zapoczątkowano w zeszłym roku. Uczniowie podczas wydarzenia zaprezentowali, swoim rówieśnikom i zaproszonym gościom, próbkę swojej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć.

📢 Mistrzowie Parkowania w Radomiu. Oto najbardziej szokujące przykłady z listopada i grudnia 2023 roku. Tak parkują kierowcy w Radomiu Mistrzowie Parkowania w Radomiu. To kolejna seria szokujących zdjęć z ulic największego miasta w regionie radomskim - tym razem z listopada i grudnia 2023 roku. Zobaczcie jak parkuje się w Radomiu.

📢 Fale, loki, koki, warkocze. Oto najmodniejsze fryzury na studniówkę 2024! Zobaczcie inspiracje Przed nami studniówkowy zawrót głowy. Młode damy już myślą nad odpowiednimi kreacjami. A co z fryzurami. Zobaczcie propozycje najmodniejszych fryzur na studniówkę 2024. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w szkołach ponadpodstawowych w Kielcach. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej - uczniowie ich uwielbiają! Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Kozienicach i powiecie kozienickim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Kozienicach i powiecie kozienickim? 📢 Oto najpopularniejsze przedszkolanki w Kielcach. To one wygrały plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel Przedszkola. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach? 📢 Słynny duet projektantów Paprocki & Brzozowski na budowie najwyższego budynku w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia Wizyta słynnego duetu projektantów mody Paprocki & Brzozowski na budowie osiedla Sky Trust w Kielcach, na którym powstaje pierwszy wieżowiec nie była przypadkowa. Są oni autorami projektów wnętrz w powstającym przy biurowcu dawnego Exbudu przy alei Solidarności budynku o nazwie Prêt-à-porter. Zobacz zdjęcia

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Grójcu i powiecie grójeckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Grójcu i powiecie grójeckim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim? 📢 Na Golejowie świetnie się bawili i pomagali chorej Marzenie. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę 3 grudnia na Golejowie miała miejsce wielka akcja mikołajkowa dla Marzeny Mazur zmagającej się z nowotworem. Nad zbiornikiem wodnym zebrało się mnóstwo staszowian, którzy kolejny raz pokazali wielkie serca. Zobaczcie nowe zdjęcia z imprezy.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Radomiu. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Radomiu? 📢 Barbórka Górników grzybowskiego Siarkopolu. Modlono się w kościele świętej Barbary w Staszowie W poniedziałek 4 grudnia w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Staszowie została odprawiona msza święta z okazji Barbórki, czyli Dnia Górnika. Modlono się w intencji pracowników Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

📢 Wilki na południu regionu świętokrzyskiego. Jest ich u nas coraz więcej Fundacja SAVE Wildlife opublikowała najnowsze wyniki badań populacji wilków w regionie świętokrzyskim. Od lat ich monitoring prowadzono na północy województwa. Jak się okazuje, te drapieżniki zadomowiły się także w południowej części. Ile wilków żyje u nas?

📢 Boże Narodzenie 2023. Tu w Kielcach zamówisz catering na Wigilię i święta. Zobacz ofertę restauracji Wigilia i Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Warto wcześniej zacząć przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Restauracje wychodzą naprzeciw zabieganym i oferują catering wigilijny oraz świąteczny. Sprawdźcie wcześniej, z jakich ofert można skorzystać. 📢 Jubileusz Złotych Godów w gminie Osiek. 50-lecie małżeństwa świętowały 22 pary W piątek, 1 grudnia w Osieku miała miejsce piękna uroczystość Złotych Godów. Jubileusz 50-lecia małżeństwa świętowało 22 pary z terenu gminy. 📢 Mikołajkowe morsowanie w zalewie Borki w Radomiu. Radomskie Morsy znowu świetnie się bawiły. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 3 grudnia w zalewie Borki w Radomiu odbyło się mikołajkowe morsowanie. Radomskie Morsy pojawiły się w charakterystycznych, czerwonych czapeczkach i innych elementach stroju Świętego Mikołaja, aby wspólnie zażyć lodowatej kąpieli. Jak zawsze dopisała frekwencja, humory, a i pogoda była wręcz wymarzona. Mroźnie, dużo śniegu i sporo lodu, który przed wejściem do wody trzeba było skuć siekierami!

📢 Trzecia Jędrzejowska Barbórka przy źródełku świętej Barbary. Barbary spotkały się by razem świętować. Były życzenia i muzyka na żywo W niedzielę, 3 grudnia w Jędrzejowie odbyła się 3. Jędrzejowska Barbórka przy źródełku i figurce świętej Barbary. I tym razem barbórka przyciągnęła wielu gości oraz pań o imieniu Barbara. Nie zabrakło życzeń, kwiatów, Mikołaja ze słodkimi prezentami i muzyki na żywo w wykonaniu Orkiestry Górniczej z Czeladzi.

📢 Piękne dziewczyny na imprezach andrzejkowych w radomskich klubach. Oto jak się bawiły Andrzejki 2023 już za nami. Radomskie kluby przeżyły prawdziwe oblężenie gości wśród których królowały piękne dziewczyny. Zobaczcie jak się bawiły. 📢 Pałac Karskich we Włostowie na archiwalnych zdjęciach. Powiat opatowski zakupił zabytek. Czy odzyska dawny blask? Powiat opatowski zakupił Pałac Karskich we Włostowie. Plany są bardzo poważne, bowiem ruiny mogą stać się centrum kulturalnym, w którym miejsce znajdą koncerty, wydarzenia artystyczne a może nawet hotel? Może nawet uda się spełnić marzenie Juliusza Karskiego i powstanie tutaj Muzeum Historii Ziemiaństwa. O losach pałacu będziemy informować, natomiast dziś zapraszamy w podróż do przeszłości. W galerii zobaczcie jak wyglądał Pałac Karskich na przełomie wieków….

📢 Znany trener piłkarski, były szkoleniowiec Korony Kielce Leszek Ojrzyński wziął ślub! W Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Znany trener piłkarski Leszek Ojrzyński, który pracował w Koronie Kielce i kilku innych klubach ekstraklasy, w sobotę wziął ślub. W parafii pod wezwaniem świętego Jacka u ojców Dominikanów w Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Majewskiej. 📢 XX Parada Mikołajów przejechała przez zimowy Tarnobrzeg. Bajeczne wydarzenie w śnieżnej scenerii przyciągnęło tłumy. Zobacz zdjęcia Mikołaje opanowały Tarnobrzeg! W pierwszą grudniową niedzielę przez miasto w śniegu przejechała wielka jubileuszowa XX Parada Mikołajów budząc radość dzieci i dorosłych. Na Plac Bartosza Głowackiego tłumnie ściągnęli najmłodsi mieszkańcy, by powitać kawalkadę świątecznie przystrojonych pojazdów i otrzymać słodki prezent od Mikołaja. Na Rynku licytowano także stroiki i choinki na charytatywny cel.

📢 Maria miała wyjść za innego. Wygrała miłość, bo… uciekła z Julianem na jednym rowerze. Małżeństwem są już 70 lat! [WIDEO, ZDJĘCIA] Historia Marii i Juliana Przewoźników wzrusza, momentami bawi, ale - przede wszystkim - daje do myślenia. To lekcja o tym, co w życiu jest ważne i jak żyć, by być szczęśliwym. 90-latkom z Jasła stuknęła niedawno 70. rocznica ślubu. Nie pozwolili na oszukanie przeznaczenia.

📢 Mikołaje, gwiazdki, reniferki, skrzaty. Oto pomysł na paznokcie z motywem bożonarodzeniowym. Najmodniejsze inspiracje Mikołaje, gwiazdki, reniferki, skrzaty to wzory na bożonarodzeniowe paznokcie, które od lat cieszą się niemalejącą popularnością. Zobaczcie bajecznie piękne inspiracje. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Mikołajki 2022 na wesoło. Oto odlotowe memy ze świętym Mikołajem w roli głównej Starzec z okazałą brodą, czerwonym stroju, w zaprzęgu reniferów. Bez względu na wiek każdy w głębi serca na niego czeka. Zobaczcie jakie memy ze świętym Mikołajem w roli głównej tworzą Internauci. Gwarantowana duża dawka śmiechu.

