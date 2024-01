Prasówka 8.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Horoskop jest bezlitosny, te pary czekają ciągłe kłótnie! ”?

Prasówka 8.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Horoskop jest bezlitosny, te pary czekają ciągłe kłótnie! Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Horoskop jest bezlitosny, te pary czekają ciągłe kłótnie. Ich związek to ciągłe zdrady i spory.

📢 Tak żyje i mieszka Marcin Szczurkiewicz. Zobacz dom gwiazdy Kabaretu Skeczów Męczących. Zdjęcia Marcin Szczurkiewicz to jeden z najpopularniejszy polskich komików. Gwiazda Kabaretu Skeczów Męczących jest aktywny nie tylko na scenie oraz w telewizji, ale również w mediach społecznościowych - jego profil "Biegam i Piję" ma mnóstwo obserwujących. Jak on wygląda? Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Marcin Szczurkiewicz.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich.

📢 Jasełkowe opowieści w koneckiej kolegiacie. Zespół aktorski tworzyła młodzież ze szkoły w Stadnickiej Woli. Zobacz zdjęcia Wielkie brawa otrzymali młodzi aktorzy, którzy w niedzielne popołudnie wystąpili w kolegiacie pod wezwaniem świętego Mikołaja w jasełkach. Jasełkową grupę tworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli i jeden uczeń z koneckiej „jedynki". Spektakl powstał pod opieką pani katechetki Iwony Łyczek.

📢 Zawalił się balon Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli! Odpadło zadaszenie, zobaczcie zdjęcia Zawalił się balon przy Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w Talowej Woli. Na skutek uszkodzenia powłoki pneumatycznej hali doszło do odpadnięcia zadaszenia. Obok znajduje się stadion drugoligowej Stali. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Są opiekuńczy, troskliwi, odpowiedzialni. To świetni kandydaci na ojców Mężczyźni o tych imionach to najlepsi mężowie. Często mówi się, że konkretne imię odpowiada za nasze cechy charakteru. W naszym zestawieniu przygotowaliśmy te męski imiona, które noszą najbardziej odpowiedzialni, mądrzy i opiekuńczy panowie - czyli najlepsi mężowie i kandydaci do tej roli. Sprawdźcie! 📢 Morsy wskoczyły na królewską kąpiel do Jeziora Tarnobrzeskiego. Im mroźna zima niestraszna! Zobaczcie zdjęcia Do Tarnobrzega wróciła prawdziwa zima. Morsy tylko na to czekały! Bialutki śnieg i mróz zamieniły Jezioro Tarnobrzeskie w biały raj, w którym chętnie przebywają miłośnicy lodowatych kąpieli. W niedzielę 7 stycznia było tu tłoczno, morsy z klubu BodyMors wskoczyły do wody na królewską kąpiel z okazji wczorajszego święta Trzech Króli. Zobaczcie!

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 8 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 08.01.2024 Horoskop dzienny na poniedziałek, 8 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 08.01.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Reprezentacja Polski do 21 lat w piłce ręcznej wygrała międzynarodowy turniej w Hali Legionów. Było dużo kieleckich akcetów Reprezentacja Polski juniorów prowadzona przez trenera Rafała Bernackiego z Kielc odniosła drugie zwycięstwo w ramach towarzyskiego turnieju, który od piątku do niedzieli rozgrywany był w Hali Legionów w Kielcach. Biało-Czerwoni pokonali Austrię 29:24 i dzięki temu triumfowali w tej imprezie.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w styczniu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 Fantastyczny koncert Małej Armii Janosika w Stalowej Woli w uroczystość Objawienia Pańskiego. Zobacz zdjęcia Szacunkowo nawet ponad sześć tysięcy osób w sobotę 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, obejrzało koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Małej Armii Janosika, zorganizowany w Bazylice Konkatedralnej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Koncert był transmitowany na antenie Telewizji Trwam. 📢 Po raz szesnasty odbyła się Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. Przebiegła pod hasłem: Dla Ciebie Ojczyzno! Byli fani świętokrzyskich klubów W sobotę, 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze rozpoczęła się 16. Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. W tym roku przebiegała pod hasłem „Dla Ciebie Ojczyzno!”. W tym wydarzeniu tradycyjnie wzięli udział kibice klubów z województwa świętokrzyskiego.

📢 Piękny koncert kolęd w Groszowicach. Wystąpiły chóry z Jedli-Letniska i Radomia. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 7 stycznia w kościele świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Groszowicach odbył się piękny koncert kolęd. Wystąpili Chór Miejski Jedlni-Letniska oraz Chór Filharmonijny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Zobacz zdjęcia. 📢 Orszak Trzech Króli w Koniemłotach. Msza święta i wspólne śpiewanie kolęd Tradycyjnie, jak co roku taki i tym razem do parafii w Koniemłotach dotarł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy maszerowali spod szkoły do kościoła by oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

📢 Tak wyglądała Warszawa pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Warszawa pół wieku temu. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądała Warszawa - największe polskie miasto.

📢 Orszak w Wiązownicy Małej. Trzej Królowie poprowadzili mieszkańców do Dzieciątka Jezus Spod kaplicy w Wiązownicy Małej wyruszył w sobotę Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy ze śpiewem na ustach maszerowali do kościoła w Wiązownicy Kolonii by oddać tam pokłon Dzieciątku Jezus. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Łopusznie. Wspaniałe stroje i nagroda dla dzieci. Zobacz zdjęcia W sobotę szóstego stycznia w Łopusznie zaprezentował się wspaniały, kolorowy Orszak Trzech Króli. Patronatem objęła go burmistrz miasta i gminy, Irena Marcisz, a także ksiądz kanonik Karol Stach, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze. Mimo zimowej pogody zaprezentowano ciekawe modele. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 7 stycznia, pogoda nie sprzyjała sprzedającym ani kupującym na giełdzie w Miedzianej Górze. Niska temperatura oraz śnieg sprawiły, że handlujących autami było bardzo niewielu, ale zaprezentowali ciekawe modele. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zima opanowała giełdę w Miedzianej Górze! Zobaczcie na zdjęciach, co się działo w niedzielę, 7 stycznia W niedzielę, 7 stycznia, giełdę w Miedzianej Górze opanowała zima. Mróz oraz śnieg ograniczyły handel, choć pojawili się tu najwytrwalsi sprzedający i kupujący. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W Złotej kierowca zostawił rozbity samochód i uciekł. Szuka go policja. Zobacz zdjęcia Krótko przed godziną 1 w nocy z soboty na niedzielę służby ratunkowe powiatu sandomierskiego dostały sygnał o kraksie w miejscowości Złota w powiecie sandomierskim. Kierowca pozostawił rozbity samochód.

📢 Dachowanie na łuku drogi w Magierowie. Mężczyzna został przygnieciony przez auto Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w sobotni wieczór w Magierowie w powiecie buskim. Kierowcę przygniecionego przez samochód wyratowali strażacy. 📢 Aldona Orman zawsze piękna i zawsze kusząca. Tak wyglądała ponad 20 lat temu polska Sharon Stone Jak zmieniała się pochodząca z Końskich aktorka Aldona Orman? Zawsze słynęła z urody, chętnie pozowała do zdjęć i nierzadko porównywana była do hollywoodzkich gwiazd. Była nawet nazywana polską Sharon Stone. Pamiętacie, jak wyglądała 20 lat temu? Zmieniła się?

📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 I znowu pada śnieg. Oto najbardziej śnieżne memy Zima atakuje i znowu zrobiło się biało. Zobacz najbardziej zimowe i śnieżne memy. 📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" dosadnie o swoim związku z Arturem. Tym wpisem ucina wszelkie spekulacje Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe.

📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Co za zabawa! Zobacz niesamowite zdjęcia Najpierw msza święta, następnie pierwszy taniec, a więc polonez a później fantastyczna zabawa. Tak wyglądała studniówka 2024 z udziałem uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Filipa Neri w Radomiu. Bal odbył się w restauracji Martimo. 📢 Oto Misterzy Studniówki 2024 z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Zobacz zdjęcia Wybieramy Miss i Misterów Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. 📢 Oto Miss i Misterzy Studniówki 2024 z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobacz zdjęcia Wybieramy Miss i Misterów Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu.

📢 Orszak Trzech Króli w parafii świętego Wawrzyńca w Olbierzowicach w diecezji sandomierskiej. Było ponad pół tysiąca wiernych. Zobacz zdjęcia Jak co roku, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w parafii świętego Wawrzyńca w Olbierzowicach w powiecie sandomierskim, odbył się Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział ponad pół tysiąca wiernych. 📢 Kolorowy Orszak Trzech Króli 2024 w Nietulisku Dużym. Udział wzięło wielu wiernych. Zobacz zdjęcia W sobotę, 6 stycznia tradycyjnie w Nietulisku Dużym odbył się Orszak Trzech Króli.

📢 Pierwszy Orszak Trzech Króli 2024 w parafii w Rembieszycach. Razem kolędowano i pieczono kiełbaski. Zobaczcie zdjęcia W parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Rembieszycach w gminie Małogoszcz po raz pierwszy zorganizowano Orszak Trzech Króli. Po uroczystej mszy dalsze obchody święta Objawienia Pańskiego kontynuowano przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembieszycach.

📢 Orszak Trzech Króli przeszedł przez Kazanów w powiecie zwoleńskim. Był też koncert kolęd. Zobacz zdjęcia Już po raz ósmy ulicami Kazanowa przeszedł Orszak Trzech Króli, organizowany przez władze samorządowe oraz miejscową parafię pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Przez miejscowość przeszło mnóstwo osób. 📢 Piękne Misterium Bożonarodzeniowe „Niekoniecznie jasełka" zostało wystawione w parafii świętego Stanisława w Tumlinie. Zobacz zdjęcia W parafii świętego Stanisława w Tumlinie w Uroczystość Objawienia Pańskiego wystawione zostało Misterium Bożonarodzeniowe „Niekoniecznie jasełka”. Parafianie razem z wikariuszem - księdzem Konradem Wójcikiem po raz kolejny przygotowali wspaniałe przedstawienie. Po nim odbyło się wspólne kolędowanie.

📢 Piotr Salata z Końskich zachwycił jurorów „The Voice Senior”. Wszyscy chcieli go mieć w swej drużynie W sobotni wieczór, 6 stycznia w telewizyjnej dwójce cała Polska zobaczyła konecczanina Piotra Salatę. Wokalista zaśpiewał, a trenerzy… nie kryli zachwytu. Pierwszy odcinek „The Voice Senior” należał do konecczanina.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Wodzisławiu. Kolorowy korowód przeszedł ulicami miasta. Pyszny poczęstunek, piękne zwierzęta i konkurs Ulicami Wodzisławia już po raz szósty przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli. 6 stycznia, w sobotę, w uroczystość Objawienia Pańskiego w Wodzisławiu uczczono to święto pod hasłem "W jasełkach leży!". Z tej okazji na mieszkańców czekało wiele atrakcji.

📢 Piękny polonez i podziękowania na studniówce Zespołu Szkół w Iłży. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Młodzież przygotowała pięknego poloneza. Były też wzruszające podziękowania oraz wręczenie kwiatów. Zobacz zdjęcia. 📢 Ponad 3,5 tysiąca szczodraków i rekordowa hojność mieszkańców Tarnobrzega w święto Trzech Króli. Zobacz wynik akcji i zdjęcia To był niezwykle szczodry dzień! W święto Trzech Króli mieszkańcy Tarnobrzega wykupili ponad 3,5 tysiąca szczodraków i rekordowo hojnie wsparli charytatywną akcję na rzecz niepełnosprawnych braci, Piotra i Karola Rzepeckich. To nie koniec, ponieważ do końca stycznia każdy może dołączyć do wyzwania stowarzyszenia Dolina Smaku - upiec własne szczodraki i wpłacić datek dla potrzebujących.

📢 Piękny koncert charytatywny w klasztorze na Świętym Krzyżu. Dla osieroconego rodzeństwa zaśpiewali i zagrali wspaniali artyści W sobotę 6 stycznia, w kościele na Świętym Krzyżu odbył się koncert charytatywny, dedykowany wyjątkowej rodzinie, którą w zeszłym roku spotkała ogromna tragedia. Dziewięcioro dzieci z Jeleniowa w gminie Nowa Słupia straciło swoją ukochaną mamę - 44-letnią Monikę Piątek. By zabezpieczyć ich przyszłość ruszyła fala pomocy. Na sobotnim koncercie pojawiło się mnóstwo ludzi dobrej woli. 📢 Kolorowy Orszak Trzech Króli 2024 przeszedł przez Iwaniska. To pierwszy orszak w historii parafii W sobotę, 6 stycznia w Iwaniskach po raz pierwszy przeszedł Orszak Trzech Króli. Deszcz nie przeszkodził w radosnym kolędowaniu. 📢 Wspaniały Orszak Trzech Króli w Zwoleniu. Barwnym korowodem przeszły setki mieszkańców. Zobacz zdjęcia Pod hasłem "W Jasełkach leży" w sobotę, 6 stycznia ulicami Zwolenia przeszedł po raz siódmy Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Tradycyjnie już, odbyły się inscenizacje w wykonaniu uczniów szkół średnich

📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Starachowicach. Mimo deszczu było mnóstwo ludzi. Szedł też prezydent Marek Materek. Zobaczcie nowe zdjęcia Deszczowa pogoda nie odstraszyła uczestników tradycyjnego Orszaku Trzech Króli, który w sobotę 6 stycznia przeszedł ulicami Starachowic. Barwne korony, wspólny śpiew i kolorowy orszak z flagami to tradycyjne elementy tej uroczystości. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Solcu-Zdroju. Wielobarwny pochód przeszedł przez centrum miasta wprost do kościoła Także w Solcu-Zdroju w powiecie buskim, po raz pierwszy odbył się Orszak Trzech Króli. Wielobarwny i uśmiechnięty pochód przeszedł spod urzędu gminy, wprost do parafialnej świątyni. Mimo deszczu i chłodu, w uroczystości wzięło udział mnóstwo mieszkańców i wiernych.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 przeszedł ulicami Lipska. Było niezwykle barwnie. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Lipska uczestniczyli w sobotę, 6 stycznia w uroczystym Orszaku Trzech Króli. Podczas tłumnego przemarszu śpiewano kolędy i pastorałki. Mimo kiepskiej były tłumy ludzi.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Wiślicy. Uroczyste wydarzenie po raz pierwszy w mieście Po raz pierwszy ulicami Wiślicy przeszedł wielobarwny Orszak Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11 na placu gminnym, zaś w stronę Bazyliki Narodzenia ruszyły tak naprawdę trzy orszaki, które odegrały scenę spotkania z Herodem. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Szydłowcu. Ulicami miasta przeszło wielu mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia przez Szydłowiec przeszedł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy tłumnie przeszli spod Kościoła pod wezwaniem świętego Zygmunta na Rynek. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 i koncert kolęd i pastorałek zespołu „Mała Armia Janosika” w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia W deszczu i chłodzie, ale ze śpiewanymi kolędami, przeszedł przez Stalową Wolę Orszak Trzech Króli w święto Objawienia Pańskiego.

📢 Orszaki Trzech Króli 2024 w Połańcu. Świętowano w dwóch parafiach W sobotę, 6 stycznia przez Połaniec przeszły Orszaki Trzech Króli. Wzięli w nich udział mieszkańcy należący do dwóch parafii znajdujących się na terenie miasta. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wspaniały Orszak Trzech Króli w Kielcach. Tłumy przeszły z ulicy Sienkiewicza do katedry śpiewając kolędy. Był biskup Marian Florczyk W Uroczystość Objawienia Pańskiego - w sobotę, 6 stycznia, ulicami Kielc przeszedł piękny Orszak Trzech Króli. Na czele szli ksiądz biskup Marian Florczyk oraz raz osoby, które wcieliły się w postaci Trzech Króli - Dariusz Wątroba, Zbigniew Kowalski i Zenon Człeczyński. W orszaku, mimo deszczowej pogody uczestniczyły tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Orszak Trzech Króli w Nowej Dębie. Wspólne kolędowanie wiernych z dwóch parafii. Zobaczcie zdjęcia Na Placu majora Jana Gryczmana w Nowej Dębie wierni z obu nowodębskich parafii - Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Matki Bożej Królowej Polski, w uroczystość Objawienia Pańskiego spotkali się na wspólnym kolędowaniu. Trzej Królowie złożyli też dary nowonarodzonemu Jezusowi w szopce betlejemskiej.

📢 Po raz pierwszy ulicami Morawicy przeszedł Orszak Trzech Króli. Piękne stroje, wspólne kolędowanie i modlitwa Po raz pierwszy, ulicami Morawicy przeszedł Orszak Trzech Króli. Uroczysty pochód zachwycał kolorowymi strojami, pięknym śpiewem kolęd i wspólną modlitwą. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Samsonowie. Zachwycające stroje i rekwizyty! Było mnóstwo wiernych Już po raz 7. ulicami Samsonowa w gminie Zagnańsk przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli. Tematem głównym tegorocznego Orszaku były jasełka. Wyjątkowa oprawa, wspaniałe kreacje i rekwizyty zachwyciły wszystkich. W uroczystości wzięło udział mnóstwo wiernych i gości. Zobaczcie. 📢 Orszak Trzech Króli w Tarnobrzegu. Tłumy wiernych mimo deszczu i radosne kolędowanie na Rynku. Zobacz zdjęcia W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Tarnobrzega przeszedł Orszak Trzech Króli. Barwne korowody z największych parafii spotkały się w południe na Placu Bartosza Głowackiego, gdzie Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Świętej Rodzinie. W radosnym kolędowaniu nie przeszkodził deszcz. Atrakcją wydarzenia była szopka ze zwierzętami i jasełkowy występ uczniów szkoły katolickiej. Mieszkańcy szczodrze wspierali charytatywne akcje.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 zachwycił na ulicach Pierzchnicy. Było wspólne kolędowanie i żywa szopka Po raz kolejny, ulicami Pierzchnicy przeszedł wyjątkowy Orszak Trzech Króli. Były wspaniałe stroje, trzech Mędrców, wspólne kolędowanie i złożenie pokłonu nowonarodzonemu Jezusowi w szopce przy kościele. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 w VI Liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia z fantastycznej zabawy W piątek, 5 stycznia rozpoczęły się pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Wspaniałą zabawę mieli uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Było oczywiście piękny polonez, a potem szampańska zabawa. Zobacz nowe zdjęcia z balu maturalnego uczniów "Kochanowskiego". 📢 Orszak Trzech Króli w Szydłowie. Mimo deszczu wielu mieszkańców oddało pokłon dzieciątku Jezus W sobotę, 6 stycznia ulicami Szydłowa kolejny raz przeszły orszaki Trzech Króli. Tradycyjnie spotkały się na Rynku, gdzie odegrano sceny z Herodem i Bożą Rodziną. Świętowanie próbowały popsuć opady deszczu, lecz mieszkańcy Szydłowa nie zawiedli i w licznym gronie wzięli udział w wydarzeniu.

📢 Barwny Orszak Trzech Króli przeszedł przez centrum Miedzianej Góry. Uczestniczyło w nim bardzo wielu wiernych Tradycyjnie, w uroczystość Objawienia Pańskiego, barwny Orszak Trzech Króli przemaszerował przez centrum Miedzianej Góry. W sobotę, 6 stycznia wierni z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich zgromadzili się na placu przed urzędem gminy, by wraz z Mędrcami ze Wschodu złożyć pokłon i dary Dzieciątku Jezus. 📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Stanisława Staszica w Radomiu. Wspaniała zabawa, uroczysty polonez. Zobacz zdjęcia i wideo Wspaniała zabawa uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu podczas studniówki! Piątkowa impreza w Dworku Saskim w Radomiu zainaugurowana została tradycyjnym polonezem. Zobacz wideo i zdjęcia. 📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.

📢 Nowe mieszkanie gwiazdy programu Rolnik szuka żony. Tak mieszka i żyje Elżbieta Czabator. Są luksusy? Zobaczcie zdjęcia wnętrz Sprzedała ogromną posiadłość w Świętokrzyskiem i wyprowadziła się do 65-metrowego mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim. Elżbieta Czabator, gwiazda 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” zupełnie zmieniła swoje życie. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentuje się nowe mieszkanie Elżbiety z programu „Rolnik szuka żony 8”. 📢 Sandomierska giełda owocowo – warzywna po remoncie. Jest sporo nowości i udogodnień Skanowanie rejestracji wjeżdżających samochodów, nowe zaplecze socjalne, nagłośnienie, monitoring, ogrodzenie i wiele innych nowości pojawiło się na odremontowanym placu, na którym działa giełda owocowo – warzywna w Sandomierzu. Sandomierska giełda owocowo - warzywna to jeden z największych rolnych rynków hurtowych w południowo-wschodniej części naszego kraju, dzięki której co roku do budżetu miasta wpływa około pięć milionów złotych.

📢 Nasza położna jedną z najlepszych w Polsce w konkursie "Położna na medal!" Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach Położna ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Monika Gołuchowska została najlepszą położną w województwie świętokrzyskim w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu "Położna na medal". Zajęła też wysokie, 4 miejsce w kraju. W konkursie, w którym wyłaniane są najlepsze położne w kraju i w poszczególnych województwach głosują pacjentki i ich rodziny. 📢 Derby Korona II Kielce - KSZO Ostrowiec z 2013 roku. Grali Karol Angielski, Marcin Cebula, Rafał Lasocki, była też oprawa kibiców Na razie w rozgrywkach piłkarskich w Polsce trwa przerwa, dlatego mamy dla Was unikatowe, nigdy publikowane u nas unikatowe zdjęcia z trzecioligowych derbów Korona II Kielce - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Mecz odbył się 16 listopada 2013 roku na Suzuki Arenie. Zespół z Ostrowca wygrał 3:1, a spotkanie obejrzało prawie 3 tysiące kibiców. W zespole Korony II grali między innymi Karol Angielski, Marcin Cebula, Ivan Marković, a w KSZO 1929 były reprezentant Polski Rafał Lasocki.

📢 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku przeniósł się do nowej siedziby. Prezentuje się imponująco. Zobaczcie zdjęcia Niedawno została zakończona budowa nowego gmachu Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. Uczniowie i nauczyciele przenieśli się do nowej siedziby i odbywają się tam zajęcia. Nowoczesna szkoła prezentuje się imponująco. 📢 Oto najtańsze domy z działką w Świętokrzyskiem. Marzysz o ucieczce z bloku? Zobacz te oferty Marzysz o ucieczce z bloku, ale nie masz dość pieniędzy? Prezentujemy domy usytuowane w województwie świętokrzyskim, które kosztują mniej niż mieszkanie. Zobacz je w galerii zdjęć.

📢 Zuzanna Lipińska z Lechowa to mama pierwszego dziecka w Polsce w Nowym Roku 2024. Kobieta jest bardzo szczęśliwa Jestem zaskoczona, ale bardzo szczęśliwa – mówiła nam rozpromieniona Zuzanna Lipińska z Lechowa w gminie Bieliny, mama Frania, który jest pierwszym w Polsce dzieckiem urodzonym w Nowym roku 2024. Zarówno ona jak i synek czują się świetnie i wkrótce wrócą ze szpitala do domu, by cieszyć się sobą nawzajem.

📢 Ślubowanie świętokrzyskich policjantów. Było blisko pół setki funkcjonariuszy. Zobaczcie zdjęcia 48 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali imienia „Ponurego” w gmachu komendy wojewódzkiej przy ulicy Seminaryjskiej w Kielcach. 📢 Szampański sylwester 2023 w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Wśród gości gwiazdy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" Szampańska impreza sylwestrowa odbyła się w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Bawiło się na niej 350 osób. Wśród gości byli znani i lubiani bohaterowie telewizyjnych hitów - Józef Raciniewski z Wałbrzycha, król piątego turnusu "Sanatorium miłości" oraz Elżbieta Czabator z Końskich, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tego wspaniałego balu. 📢 Piękna świąteczna iluminacja posesji w Nisku zachwyca przechodniów. Zobacz zdjęcia Wiesława i Roman Rybakowie od kilku lat ozdabiają światłami swoją posesję w okresie Bożego Narodzenia. Także w tym roku piękna iluminacja przyciąga wzrok wielu osób.

📢 Brama Opatowska i jej niezwykła historia. Oto jak wyglądała na zdjęciach sprzed 150 lat Od roku turyści zwiedzający Sandomierz mogą podziwiać ponownie niezwykłą atrakcję tego miasta – Bramę Opatowską. Jak się zmieniał ten wspaniały zabytek? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcia z Arturem i zaskoczyła wyznaniem o programie: "Wygrałam więcej niż mogłam chcieć" Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu.

