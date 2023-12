Prasówka 8.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Tarnobrzegu świeci się choinka na Rynku, na ulicach przybywa świątecznych iluminacji i dekoracji. Zobaczcie na zdjęciach, co już błyszczy”?

Prasówka 8.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Tarnobrzegu świeci się choinka na Rynku, na ulicach przybywa świątecznych iluminacji i dekoracji. Zobaczcie na zdjęciach, co już błyszczy Tarnobrzeg w zimowej szacie stroi się na święta Bożego Narodzenia. Na Placu Bartosza Głowackiego rozbłysła wysoka na 12,5 metra choinka, na głównych ulicach zawisły latarniowe ozdoby. Przybywa świątecznych iluminacji i dekoracji, a dzieci nie mogą doczekać się renifera. Na tle śniegu, który jeszcze nie stopniał, światełka cieszą oko. Zobaczcie, jak wieczorem wygląda miasto.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 8.12.23

📢 Magiczne Mikołajki we Włoszczowie. Był prawdziwy renifer! Dzieci były zachwycone! Zobaczcie zdjęcia Magiczne Mikołajki dla dzieci odbyły się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w środę, 6 grudnia. Jedną z atrakcji wydarzenia był prawdziwy renifer. Dzieci były zachwycone. Wydarzenie zorganizowała kielecka Fundacja imienia Stefana Artwińskiego.

📢 Powiat tarnobrzeski. Święty Mikołaj w saniach zaprzężonych w reniferokonia już jest u nas! Widziany był w Skopaniu - zobaczcie zdjęcia Niecodzienny przejazd świętego Mikołaja można było zaobserwować 6 grudnia w Skopaniu, w gminie Baranów Sandomierski (powiat tarnobrzeski). Zważywszy na wspaniałe śnieżne warunki Mikołaj zasiadł w swoje sanie i ciągniony przez pięknego karego rumaka wyruszył z prezentami do dzieci.

Prasówka 8.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Burmistrz Włoszczowy pomógł Świętemu Mikołajowi i odwiedził przedszkola w całej gminie z prezentami. Zobaczcie zdjęcia Święty Mikołaj zawitał w środę, 6 grudnia, do grzecznych przedszkolaków w całej gminie Włoszczowa.

📢 Piątek, piąteczek... Najlepsze memy na poprawę humoru. Za chwilę weekend! Zobacz i się uśmiechnij Jeszcze tylko kilka godzin i weekend.. - kto z nas choć raz nie pomyślał tak w piątkowy poranek? Zobaczcie najlepsze memy o dniu, w którym wiele osób zamiast o pracy, myśli o zbliżającym się wielkimi krokami weekendzie. Pośmiejmy się razem.

📢 Hala Legionów w Kielcach według AI. Zobacz, jak sztuczna inteligencja zmieniła obiekt Industrii. Są zaskakujące motywy! W obliczu wzrostu popularności sztucznej inteligencji postanowiliśmy zapytać ją, jak wyobraża sobie obiekt, w którym grają szczypiorniści Industrii Kielce. Zaoferowane propozycje mogą zaskoczyć. Nie brakuje w nich motywu iskry, czy też maskotki drużyny - dzika Kiełka. Zobaczcie, jak AI odrestaurowało Halę Legionów.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele we Włoszczowie i powiecie włoszczowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie włoszczowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy we Włoszczowie i całym powiecie włoszczowskim? 📢 Wyjątkowe spotkanie orkiestr dętych z całego regionu włoszczowskiego w Krasocinie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Powiatowe Warsztaty Orkiestr Dętych odbyły się w sobotę, 2 grudnia, w Krasocinie, w nowej Placówce Kultury. Wzięło w nich udział siedem orkiestr dętych z całego regionu włoszczowskiego.

📢 Dzień Górnika w gminie Krasocin. Barbórkę świętowali pracownicy Lhoist Bukowa. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 1 grudnia, pracownicy Lhoist Bukowa, władze powiatu włoszczowskiego i gminy Krasocin wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Górnika. W Bukowie tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystym odsłonięciem przez Zarząd Spółki nowej figurki świętej Barbary na terenie zakładu. Ceremonii poświęcenia figurki patronki górników dokonał ksiądz kanonik Tadeusz Siciarski. 📢 Szalone imprezy w radomskim klubie Lemon. Na parkiecie mnóstwo osób. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend odbyły się niesamowite imprezy w Lemonie przy ulicy Grzecznarowskiego w Radomiu. Na parkiecie było prawdziwe szaleństwo. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Sprzęt dla strażaków z trzech gmin powiatu włoszczowskiego. Zobaczcie zdjęcia Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z trzech gmin (będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) otrzymały sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości.

📢 Próbna matura 2024 - matematyka. Oto odpowiedzi i arkusz zadań CKE. Czy test był trudny? Jak poszło maturzystom? Reakcje są optymistyczne Matura Próbna 2024 - matematyka - odpowiedzi. Próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbył się w czwartek, 7 grudnia w szkołach w całym kraju. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami zadań. Czy test był trudny? Jak poszło maturzystom? Znamy już pierwsze odpowiedzi na te pytania i są one raczej optymistyczne. 📢 Stypendia burmistrza Baranowa Sandomierskiego dla uczniów. Gmina po raz pierwszy wyróżniła młodych, uzdolnionych mieszkańców. Zdjęcia Burmistrz Baranowa Sandomierskiego przyznał stypendia 60 uczniom szkół podstawowych. Po raz pierwszy w historii baranowskiego samorządu zdecydowano o takiej formie wsparcia najzdolniejszych za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Wyróżnieni uczniowie będą otrzymywać po 200 lub 400 złotych miesięcznie do końca roku szkolnego 2023/2024. Zobaczcie zdjęcia z gali wręczenia stypendiów.

📢 Kabaret Skeczów Męczących, Maciej Korzym, Piotr Stokowiec, radni i inne znane osoby na pucharowym meczu Korony Kielce z Legią Warszawa Wiele znanych osób wybrało się w środowy wieczór, 6 grudnia, na Suzuki Arenę, żeby zobaczyć mecz 1/8 finalu Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Koroną Kielce i Legią Warszawa. Podopieczni Kamila Kuzery wygrali po dogrywce 2:1 i fetowali awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. 📢 Zabytkowa "Niemczówka" w Chęcinach zaatakowana przez drona! Służby ratunkowe, wojsko, policja i straż pożarna w akcji W czwartkowy poranek, 7 grudnia zabytkowa "Niemczówka" w Chęcinach została zaatakowana przy użyciu drona. Wewnątrz budynku pojawił się dym, a pracownicy zostali ewakuowani. Na miejscu zjawiły się służby mundurowe: policja, straż pożarna i wojsko, a także lokalne władze oraz konserwator zabytków, który po zakończeniu akcji będzie musiał oszacować straty... Uspokajamy. Wszystkie działania odbywały się w ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego pod kryptonimem PYTON-23, które przeprowadziło Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

📢 Targ w Jędrzejowie. Mało warzyw, duży wybór suszonych owoców. Zobacz jakie były ceny w czwartek, 7 grudnia 7 grudnia, w czwartek znów zawitaliśmy na plac targowy w Jędrzejowie. I tym razem wybór warzyw nie był zbyt wielki, ale nie brakowało owoców w tym suszonych i wędzonych. Jakie były ich ceny? Zobaczcie. 📢 Podwiózł dwóch mężczyzn do klubu w Radomiu. Zadali mężczyźnie trzy ciosy nożem i uszkodzili samochód. Trafili do aresztu Policja i Straż Graniczna zatrzymała dwóch sprawców pobicia przy wykorzystaniu niebezpiecznego narzędzia. Jeden z nich został zatrzymany przez policjantów w Radomiu, a drugi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotnisku w Warszawie. Obaj usłyszeli zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i najbliższe 2 miesiące spędzą w areszcie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Tarnobrzegu. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w Tarnobrzegu. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Tarnobrzegu? 📢 Próbna matura 2024 z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań Próbna matura z matematyki 2024 zakończyła się. Jak wyglądał arkusz egzaminacyjny CKE? Odpowiedzi do zadań będą pojawiać się na bieżąco. Jakie zadania pojawiły się na próbnej maturze z matematyki? Układy równań, obliczanie promienia okręgu, funkcje to tylko niektóre z zadań, z którymi muszą się zmierzyć maturzyści. Co można wziąć ze sobą na egzamin maturalny z matematyki? Ile trwa matura z matematyki? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Rozwiewamy wątpliwości.

📢 Na Dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury rozświetlono choinkę! Był też koncert młodych artystów W środę, 6 grudnia odbyły się Ostrowieckie Mikołajki, które w tym roku miały miejsce na Dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Stanęła tu piękna choinka, którą uroczyście rozświetlono. Był też koncert Studia Wokalnego Pandora i formacji dziecięcej Kotki Dwa. 📢 Fortuna Puchar Polski. Taką oprawę przygotowali kibice z Młyna na meczu Korony Kielce z Legią Warszawa na Suzuki Arenie W 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Korona Kielce gra na Suzuki Arenie z Legią Warszawa. Kibice Korony z Młyna przygotowali oprawę, którą zaprezentowali w pierwszej połowie meczu rozgrywanego w środę, 6 grudnia. 📢 Lodowisko w Starachowicach już otwarte. Rozpoczęło się zimowe szaleństwo. Film i zdjęcia Od 6 grudnia możemy jeździć już na lodowisku miejskim przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Z tej okazji do kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyjechał sam Święty Mikołaj, któremu towarzyszył prezydent Marek Materek. Po głośnym odliczaniu, lodowisko zostało oficjalnie otwarte i będziemy mogli z niego korzystać do końca lutego. W artykule podajemy godziny otwarcia lodowiska. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Kibice Korony Kielce na meczu z Legią Warszawa w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Tak dopingowali na Suzuki Arenie. Zobacz zdjęcia Korona Kielce w 1/8 Fortuna Pucharu Polski grała na Suzuki Arenie z Legią Warszawa. Był to emocjonujący i pełen dramaturgii mecz. Podopieczni Kamila Kuzery po dogrywce wygrali 2:1. Mamy dla Was pierwszą galerię zdjęć kibiców, którzy mimo niesprzyjającej pogody w środę, 6 grudnia, wybrali się na Suzuki Arenę.

📢 W Sandomierzu oficjalnie powołano Centrum Wolontariatu Diecezji Sandomierskiej dla młodych społeczników. Zobacz zdjęcia i film W Sandomierzu oficjalnie powołano Centrum Wolontariatu Diecezji Sandomierskiej. Podpisanie aktu powołania Centrum oraz wręczenie legitymacji wolontariuszom miało miejsce podczas obchodów Dnia Wolontariusza. Centrum powstaje w ramach projektu „Wolontariat pomoc i nadzieja dla potrzebujących” i na początek powołano do niego ponad 30 wolontariuszy z terenu diecezji sandomierskiej.

📢 Uroczyste rozświetlenie choinki i świątecznych ozdób na Rynku Miejskim w Grójcu. Plac Wolności zmienił się w magiczne miejsce W środę, 6 grudnia odbyło się uroczyste rozświetlenie choinki i świątecznych ozdób na Rynku Miejskim w Grójcu. Plac Wolności zamienił się w magiczne miejsce, pełne kolorowych świateł. 📢 Korona Kielce wygrała w 1/8 Fortuna Pucharu Polski z Legią Warszawa 2:1. Gola na wagę awansu strzelił w dogrywce Martin Remacle! Ogromne emocje przeżyli kibice w mroźny środowy wieczór na Suzuki Arenie. W środę, 6 grudnia, Korona Kielce wygrała z Legią Warszawa w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski 2:1. Zwycięską bramkę zdobył w 120 minucie wprowadzony kilka minut wcześniej Martin Remacle! Korona zagrała mądrze taktycznie, z dużym zaangażowaniem i wyeliminowała faworyzowaną Legię. 📢 Medal za Zasługi dla Diecezji Kieleckiej dla wicemarszałek Renaty Janik. Zobacz zdjęcia Z udziałem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego oraz Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, w Wojewódzkim Dom Kultury w Kielcach odbyło się w środę, 6 grudnia spotkanie mikołajkowe podopiecznych Fundacja Gramy z Tobą. Było to jednocześnie podsumowanie projektu "Aktywni - Samodzielni", zrealizowanego przez Fundację dzięki wsparciu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania biskup Jan Piotrowski wręczył wicemarszałek Renacie Janik "Medal za Zasługi dla Diecezji Kieleckiej".

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 7 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 07.12.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 7 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 07.12.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Robert Prygiel w roli świętego Mikołaja w radomskim szpitalu. Rozdawał prezenty najmłodszym pacjentom Dzieciaki były trochę zdziwione, że święty Mikołaj jest taki wielki, ale z radością przyjmowały prezenty. W środę, 6 grudnia legenda radomskiej siatkówki Robert Prygiel, wraz z przyjaciółmi z założonego przez niego stowarzyszenia oraz młodymi siatkarzami odwiedził oddziały dziecięce Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie obdarowywał najmłodszych pacjentów podarunkami. 📢 Członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnobrzegu w zaśnieżonej Krynicy Górskiej. Zobaczcie Ponad trzydziestoosobowa grupa członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnobrzegu imienia Mieczysława Winiarskiego w weekend wybrała się na górską wyprawę do Krynicy Górskiej. Przy okazji oddział powiększył się o dwie nowe członkinie.

📢 Świąteczny Kiermasz i Orszak Mikołajowy w Gorzycach w świątecznej scenerii. Zobaczcie nowe zdjęcia W tym roku w ostatni weekend 2 i 3 grudnia w wyjątkowo pięknej, zimowej scenerii w Gorzycach (powiat tarnobrzeski) odbywał się Świąteczny Kiermasz i Orszak Mikołajowy. Mamy dla was nowe zdjęcia z drugiego dnia tego wydarzenia. 📢 „Zielony Mikołaj” w szpitalu. Kibice Radomiaka Radom wręczali prezenty najmłodszym pacjentom szpitala na Józefowie Już po raz 14 członkowie Stowarzyszenia Tylko Radomiak zbierali zabawki i słodycze, by w mikołajki odwiedzić najmłodszych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na radomskim Józefowie. Rozdawali słodycze, pluszaki i najcenniejsze prezenty, czyli gadżety związane z radomskim klubem.

📢 Mikołajki w Stalach z mnóstwem atrakcji. Były gry, zabawy i pokazy strażackie. Zobaczcie zdjęcia Liczne atrakcje dla dzieciaków ze Stalów (gmina Grębów) w powiecie tarnobrzeskim przygotowali organizatorzy Mikołajek, które miały miejsce w Wiejskim Domu Kultury w Stalach.

📢 Zmiany w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Prezes odwołany, jest już nowa nominacja Dotychczasowy Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach Ryszard Sadlik został we wtorek, 5 grudnia odwołany ze stanowiska. Nominację otrzymał jego zastępca, Paweł Stępień. 📢 Wójtowie Zakrzewa, Wolanowa oraz starosta radomski w roli świętych Mikołajów! Było mnóstwo prezentów. Zobacz zdjęcia Były prezenty, kolędy, tworzenie ozdób choinkowych. W fajnej atmosferze w bibliotece w Zakrzewie odbyła się uroczystość z dzieci i samorządowców.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Pińczowie i powiecie pińczowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie pińczowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Pińczowie i całym powiecie pińczowskim?

📢 Próbna matura 2024 - polski. Mamy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Emocji na egzaminie nie brakowało. Jak poszło? Maturalna próba język polski 2024. Matura Próbna 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-13. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. Maturzyści, którzy wychodzi z sal nie ukrywali emocji, które towarzyszyły maturalnej próbie.

📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" wystąpi w Świętokrzyskiem. Gwiazda da koncert świąteczny w Pałacu Lacon w Kazimierzy Wielkiej Magicznie zapowiada się wieczór w piątek, 29 grudnia w Pałacu Lacon w Kazimierzy Wielkiej. Ze świątecznym koncertem wystąpi Ewa Kryza, znana z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony".

📢 Przedszkole w Baranowie Sandomierskim po gruntownej przebudowie już gotowe. Zobacz zdjęcia To był wyjątkowy, mikołajkowy prezent dla przedszkolaków z Baranowa Sandomierskiego (powiat tarnobrzeski), bowiem właśnie 6 grudnia oficjalnie oddano do użytku przedszkole po gruntownej przebudowie. Teraz w jednym budynku mieści się żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w powiecie przysuskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w powiecie przysuskim? 📢 Święty Mikołaj ulubieniec nie tylko dzieci bohaterem przezabawnych memów. Oto najlepsze 6 grudnia nie tylko dzieci czekają na świętego Mikołaja. To właśnie on przynosi wszystkim prezenty. Ulubieniec nie tylko dzieci stał się bohaterem memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w powiecie radomskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w powiecie radomskim? 📢 II Połaniecka Gala Wolontariatu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach We wtorek 5 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się II Połaniecka Gala Wolontariatu. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: wolontariat grupowy, indywidulany i szkolny.

📢 Wielkie zmiany w sandomierskim szpitalu. Piękne sale, nowe toalety, wiele udogodnień. Zobacz film i zdjęcia Rok 2023 to rok wielkich inwestycji dla naszego szpitala, który w niektórych miejscach przypomina wielki plac budowy – mówi doktor Marek Kos, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu. Od wiosny trwają prace na pięciu piętrach szpitala oraz w przyziemiu. Nowy wygląd zyskały już budynki zaplecza technicznego. Wartość prac to prawie 40 milionów złotych i nie jest to koniec jeśli chodzi o remont sandomierskiej lecznicy. Zobaczcie, co już zostało zrobione.

📢 PIERWSZAKI 2023. Wybieramy najsympatyczniejszą klasę pierwszą w Świętokrzyskiem Po raz 21 prezentujemy klasy pierwsze szkół podstawowych z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. To zwieńczenie ważnej akcji „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” organizowanej przez „Echo Dnia”. We wszystkich powiatach i w Kielcach wybieramy zwycięskie klasy. Na dzieci czeka mnóstwo niespodzianek. 📢 18. Świętokrzyska Gala Wolontariatu w Kielcach. Nagrodzono największe serca w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia We wtorek, 5 grudnia, w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się 18. Świętokrzyska Gala Wolontariatu. Nagrodzono tych, którzy na co dzień kierują się sercem i potrzebą czynienia dobra. Zobaczcie, kto został wyróżniony. 📢 Kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach pachnie Bożym Narodzeniem. Najpiękniejsze w Polsce chaty z piernika i moc łakoci na święta Chyba każdy z nas kocha święta Bożego Narodzenia. Jak żadne inne wymagają szczególnej oprawy i niezapomnianych smaków. Oprócz karpia, uszek i kapusty z grzybami, na świątecznym stole nie może zabraknąć łakoci, które oczarują nasze podniebienia i uradują oczy. Wszystkim spragnionym niesamowitych słodkości, naprzeciw wychodzi kultowa cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach, która zachwyca nie tylko świątecznymi klasykami, najpiękniejszą chatką z piernika w Polsce, ale też niespotykanymi nigdzie indziej nowościami.

📢 Święty Mikołaj z wizytą u dzieciaków w starachowickim szpitalu. Były uśmiechy maluchów i góra prezentów. Zobacz zdjęcia Święty Mikołaj odwiedził ostatnio dzieciaki w starachowickim szpitalu. To sprawka starachowickiej fundacji "Zdążyć przed Panem Bogiem". Dzieciaki na oddziale pediatrycznym dostały mnóstwo prezentów a na ich buziach zagościł uśmiech. 📢 Morsy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Zaklikowa i Jarocina na Mikołajkowym rozpoczęciu sezonu 2023. Zobaczcie zdjęcia Reprezentanci dziesięciu klubów morsów z Podkarpacia i Lubelskiego w sobotę 2 grudnia wzięli udział w Mikołajkowym rozpoczęciu sezonu 2023 zorganizowanym na zalewie Biszcza-Żary w Biszczy, w powiecie biłgorajskim (Lubelskie). Do zimnej wody wskoczyły morsy między innymi z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Zaklikowa (powiat stalowowolski) i Jarocina (powiat niżański). 📢 Oto kobiety poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, niepłacone alimenty. Rozpoznajesz je? Tych kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Stalowej Woli i powiecie stalowowolskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie stalowowolskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Stalowej Woli i całym powiecie stalowowolskim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Ostrowcu Świętokrzyskim i powiecie ostrowieckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie ostrowieckim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Ostrowcu Świętokrzyskim i całym powiecie ostrowieckim?

📢 Złote, Szmaragdowe i Żelazne Gody w Gorzycach. Medale od prezydenta, kwiaty od władz gminy. Było bardzo uroczyście - zobacz zdjęcia Aż 58 par małżeńskich z Gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski) w 2022 roku świętowało jubileusze 50-lecia, 55-lecia i 60-lecia małżeństwa. We wtorek, 5 grudnia w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach przygotowano dla nich uroczystość. Niestety, stan zdrowia lub warunki pogodowe nie wszystkim pozwoliły na wspólne świętowanie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Starachowicach i powiecie starachowickim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie starachowickim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Starachowicach i całym powiecie starachowickim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w szkołach ponadpodstawowych w Kielcach. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej - uczniowie ich uwielbiają! Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Kozienicach i powiecie kozienickim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Kozienicach i powiecie kozienickim? 📢 Oto najpopularniejsze przedszkolanki w Kielcach. To one wygrały plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel Przedszkola. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Grójcu i powiecie grójeckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Grójcu i powiecie grójeckim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim? 📢 Na Golejowie świetnie się bawili i pomagali chorej Marzenie. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę 3 grudnia na Golejowie miała miejsce wielka akcja mikołajkowa dla Marzeny Mazur zmagającej się z nowotworem. Nad zbiornikiem wodnym zebrało się mnóstwo staszowian, którzy kolejny raz pokazali wielkie serca. Zobaczcie nowe zdjęcia z imprezy.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Radomiu. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Radomiu? 📢 Wilki na południu regionu świętokrzyskiego. Jest ich u nas coraz więcej Fundacja SAVE Wildlife opublikowała najnowsze wyniki badań populacji wilków w regionie świętokrzyskim. Od lat ich monitoring prowadzono na północy województwa. Jak się okazuje, te drapieżniki zadomowiły się także w południowej części. Ile wilków żyje u nas? 📢 Mikołajkowe morsowanie w zalewie Borki w Radomiu. Radomskie Morsy znowu świetnie się bawiły. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 3 grudnia w zalewie Borki w Radomiu odbyło się mikołajkowe morsowanie. Radomskie Morsy pojawiły się w charakterystycznych, czerwonych czapeczkach i innych elementach stroju Świętego Mikołaja, aby wspólnie zażyć lodowatej kąpieli. Jak zawsze dopisała frekwencja, humory, a i pogoda była wręcz wymarzona. Mroźnie, dużo śniegu i sporo lodu, który przed wejściem do wody trzeba było skuć siekierami!

📢 Pałac Karskich we Włostowie na archiwalnych zdjęciach. Powiat opatowski zakupił zabytek. Czy odzyska dawny blask? Powiat opatowski zakupił Pałac Karskich we Włostowie. Plany są bardzo poważne, bowiem ruiny mogą stać się centrum kulturalnym, w którym miejsce znajdą koncerty, wydarzenia artystyczne a może nawet hotel? Może nawet uda się spełnić marzenie Juliusza Karskiego i powstanie tutaj Muzeum Historii Ziemiaństwa. O losach pałacu będziemy informować, natomiast dziś zapraszamy w podróż do przeszłości. W galerii zobaczcie jak wyglądał Pałac Karskich na przełomie wieków….

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Próbna matura 2023 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 16 marca to trzeci i ostatni dzień Świętokrzyskiej Matury Próbnej 2023. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa