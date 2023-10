Prasówka 9.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świętokrzyska I Liga Kobiet. Siatkarki ŁKS Łagów na inaugurację pewnie pokonały UKS Victorię Włoszczowa 3:0. Zobacz zdjęcia z tego meczu”?

Prasówka 9.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świętokrzyska I Liga Kobiet. Siatkarki ŁKS Łagów na inaugurację pewnie pokonały UKS Victorię Włoszczowa 3:0. Zobacz zdjęcia z tego meczu Siatkarki ŁKS-u Łagów pokonały w piątkowy wieczór na własnej hali UKS Victorię Włoszczowa 3:0 na inaugurację rozgrywek w Świętokrzyskiej I Lidze Kobiet.

Prasówka 9.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z powiatu staszowskiego kandydujących do Sejmu. O mandat walczy 8 osób Wybory parlamentarne zbliżają się dużymi krokami. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w powiecie staszowskim, pochodzących z powiatu staszowskiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu. Wszystkich kandydatów z powiatu staszowskiego walczących o mandat do Sejmu jest 8. Poznajmy ich bliżej.

📢 Biała Niedziela w Koprzywnicy. Są bezpłatne badania, konsultacje i zdrowe przekąski. Zobacz zdjęcia i film Pod hasłem ”Przychodnia dla Przechodnia, wejdź po bezpłatne porady i recepty na życie” w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Koprzywnicy zorganizowano Białą Niedzielę. Organizatorzy zaprosili na bezpłatne badania i konsultacje. Serwowano także zdrowe przekąski. 📢 Różności na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz, co można było kupić w niedzielę 8 października. Zobacz zdjęcia Giełda w Miedzianej Górze to miejsce, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie, o czym przekonali się ci, którzy odwiedzili to miejsce w niedzielę 8 października. Jakie różności można było odnaleźć? Sprawdź!

📢 Żywe Witryny i Obrazy Historii podczas odpustu Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Niezwykła historia miasta zaklęta w wyjątkowych scenkach Niezwykłą prezentację związanych z dziejami Sandomierza postaci legendarnych i historycznych, można obejrzeć w niedzielę, 8 października w przestrzeni sandomierskiej starówki oraz witrynach okiennych. To jedyna okazja w roku, aby spacerując po starówce, spotkać w witrynach kamienic, zaułkach i skwerach legendarne i historyczne postaci, związane z miastem.

📢 Byłe gwiazdy piłki ręcznej zagrały na X Memoriale Jarosława Tkaczyka w meczu pokazowym. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia Byli reprezentanci Polski i zawodnicy Vive Kielce zagrali mecz pokazowy na X Memoriale Jarosława Tkaczyka. W składzie "Przyjaciół Jarka" znaleźli się m.in. Paweł Tetelewski, Radosław Wasiak, czy Piotr Grabarczyk. Nie zabrakło dobrej zabawy na parkiecie, ale cel był jeden. Uczcić pamięć wybitnego bramkarza kieleckiego zespołu. "Na pewno patrzy na nas z góry" - mówił Mariusz Jurasik.

📢 Miodowy piknik w Tokarni. Pszczelarze opowiadali o tajnikach produkcji miodu. Zobacz zdjęcia Miody i inne produkty pszczelarskie królowały w niedzielę, 8 października w Parku Etnograficznym w Tokarni podczas "Pikniku pszczelarskiego". Impreza odbyła się w ramach ostatniej w tym sezonie "Rodzinnej niedzieli w skansenie". 📢 Sporo osób na starcie Rowerowego Rajdu Solo. Stowarzyszenie Ostrower zachęca do aktywnego spędzania czasu W niedzielę, 8 października sprzed budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury wystartował Rowerowy Rajd Solo, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ostrower. Pomimo zmiennej i kapryśnej pogody na dziedzińcu pojawiło się kilkudziesięciu rowerzystów.

📢 45. Bieg Nadwiślański imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Walka na trasie, urodzinowy tort i jubileusz Zdzisława Karpińskiego Już po raz 45. zawodniczki i zawodnicy z całego kraju stanęli na starcie Biegu Nadwiślańskiego imienia Alfreda Freyera przy Zamku w Baranowie Sandomierskim, by pokonać 15-kilometrową trasę i dotrzeć do Tarnobrzega. Jeden z biegaczy - Marcin Płaneta z Tarnobrzega, na ostatnich metrach przybiegł z tortem do swojej żony Eweliny, która świętowała tego dnia urodziny. Jedynym zawodnikiem, który pobiegł we wszystkich edycjach biegu, był 81-letni Zdzisław Karpiński. 📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 8.10.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka i żyje rolniczka. Imponujące gospodarstwo! Czy znajdzie drugą połówkę w programie? 8.10.2023 Na antenie TVP 1 wyemitowane zostały premierowe odcinki nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Awantura podczas wesela w lokalu w Kielcach. Pobiło się dwóch gości, inni próbowali ich rozdzielać. Polała się krew Do awantury między gośćmi wesela doszło w nocy z soboty na niedzielę w jednym z lokali w Kielcach. Na miejsce wezwano policję, jedna osoba była opatrywana. 📢 Najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Ci sąsiedzi naprawdę je wywiesili! Jaki jest najlepszy sposób, aby przekazać wiadomość uciążliwemu sąsiadowi? Coraz popularniejsze stało się wywieszanie na klatkach schodowych w blokach czy kamienicach ogłoszeń z informacją. Niektóre z nich są wręcz absurdalne. Zobaczcie te najbardziej oryginalne. 📢 Nowa, imponująca siłownia w Tarnobrzegu. PAQernia Gym & Fitness Tarnobrzeg zaprasza. Zobaczcie zdjęcia i wideo To pierwsza dwupoziomowa, w pełni profesjonalna siłownia w Tarnobrzegu i najbliższej okolicy. Miejsce stworzone z pasji właścicieli do sportów siłowych i fitnessu powstało w budynku na miejscu dawnej Tapimy. PAQernia Gym & Fitness Tarnobrzeg oficjalnie została otwarta w sobotę, 7 października. Wygląda imponująco - zobaczcie zdjęcia.

📢 Grają ligi piłkarskie 06-08.10. 3 Liga, RS Active 4 Liga, klasa okręgowa, A i B klasy. Śledźcie wyniki i relacje ze spotkań W dniach 6-8 października grają ligi piłkarskie w województwie świętokrzyskim. Śledźcie występy naszych zespołów w rozgrywkach 3 Ligi grupy 4 oraz mecze RS Active 4 Ligi, klasy okręgowej, oraz A i B klas.

📢 Pijana zakonnica - oryginalne ciasto z biszkoptowym spodem. Zachwyci gości! Zobacz przepis Chcesz zaskoczyć gości oryginalnym ciastem - zarówno jego smak, jak i nazwa mocno intrygują. Wypróbujcie nasz sprawdzony przepis. Jedno jest pewne - wszystkim zapadnie w pamięć. 📢 Ciekawe walki na gali Thunderstrike Fight League 28 w Skarżysku-Kamiennej. Zobaczcie wyniki sobotnich pojedynków i galerię zdjęć W Skarżysku - Kamienne w sobotę, 7 października, odbyła się ciekawa gala Thunderstrike Fight League 28. Zawodnicy stoczyli 11 pojedynków.

📢 Grały 3., 4., 5. Liga, Tymex liga okręgowa, radomskie - klasa A i klasa B. Oto wyniki, tabele, relacje z piłkarskich lig regionu radomskiego Sezon w piłkarskich ligach regionu radomskiego trwa na dobre. Zawodnicy reprezentujący Radom, jak i region radomski rozgrywają pojedynki mistrzowskie. Emocji było co nie miara. Zobaczcie wyniki, relacje i zdjęcia!. 📢 Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu ma nowy mammograf. Dostanie też prawie 15 milionów złotych na modernizację SOR-u. Zobacz zdjęcia Wojewódzki Szpital imienia Zofii Zamoyskiej z Tarnowskich w Tarnobrzegu otrzymał 14,8 miliona złotych na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze środków Funduszu Medycznego. Inwestycja będzie realizowana w 2024 oraz 2025 roku i obejmie modernizację infrastruktury budowlanej, uzupełnienie i odnowienie wyeksploatowanej bazy sprzętowej SOR-u i zakup nowoczesnego USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

📢 Tragedia w miejscowości Dębska Wola. Samochód uderzył w drzewo i rozpadł się na dwie części. Nie żyje 32-latek Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 7 października o godzinie 20.40 w miejscowości Dębska Wola w gminie Morawica w powiecie kieleckim. Osobowe audi uderzyło w drzewo, nie żyje 32-latek. 📢 I Liga piłkarzy ręcznych. Pewne zwycięstwo SMS ZPRP Kielce z beniaminkiem w Lidze Centralnej. Zobacz zdjęcia SMS ZPRP Kielce pewnie pokonał CKS Jurand Ciechanów 35:32 w meczu 5 kolejki Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych. Gospodarze już na początku spotkania wypracowali sobie wysoką przewagę i pielęgnowali wynik spotkania. "Cieszę się, bo tak młodemu zespołowi jak nasz przydały się te punkty pod względem motywacji i morale drużyny" - mówił po meczu Radosław Wasiak. 📢 Patrycja Piątek z Włoszczowy zaskoczyła w The Voice of Poland. Lanberry: "Bardzo się rozwinęłaś" W sobotę, 7 października w 14. edycji programu The Voice of Poland rozpoczął się kolejny etap - bitwy. Jako pierwsi zaprezentowali się wokaliści i wokalistki z drużyny Lanberry. Wśród nich była pochodząca z Włoszczowy Patrycją Piątek. Zmianie uległy zasady i uczestnicy zostali najpierw podzieleni na tria. Jak wypadła nasza utalentowana 26-latka? Zobaczcie.

📢 Ponad miliard złotych dla świętokrzyskich samorządów z Polskiego Ładu. Zobacz kto, ile i na co dostał Olbrzymie rządowe pieniądze dla samorządów i związków gminnych z województwa świętokrzyskiego. W sobotę, 7 października ogłoszone zostały wyniki ósmego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Edycja była skierowana do gmin, powiatów ,miast i związków gmin w całej Polsce. Do samorządów w naszym trafi około 1 miliard 042 milionów złotych. 📢 45. Bieg Nadwiślański imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Niemal pół tysiąca dzieci i młodzieży rywalizowało na trasach. Zobacz zdjęcia Rywalizacja najmłodszych biegaczy rozpoczęła jesienne święto sportu w Tarnobrzegu - 45. Bieg Nadwiślański imienia Alfreda Freyera, który w tym roku odbywa się 7 i 8 października. W sobotę na dystansach od 100 do 800 metrów startowało niemal pół tysiąca dzieci i młodzieży. Uczestnicy finiszowali w parku dzikowskim przed Zamkiem Tarnowskich. Emocje wśród zawodników i kibicujących im rodzin były ogromne. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z powiatu sandomierskiego kandydujących do Sejmu. O mandat walczy 11 osób W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w powiecie sandomierskim, pochodzących z powiatu sandomierskiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu. Wszystkich kandydatów z powiatu sandomierskiego walczących o mandat do Sejmu jest 11. 📢 Skandal w Radomiu! Nie doszło do meczu Radomiak II z Podlasiem. Wszystko przez oświetlenie. Zobacz zdjęcia Skandalem zakończyło się mające rozpocząć się w sobotę o godzinie 16.30 spotkanie Decathlon 5. Ligi pomiędzy Radomiakiem II Radom, a Podlasiem Sokołów Podlaski. Goście po rozgrzewce udali się do szatni i odmówili gry na obiekcie przy ulicy Rapackiego. Cenne zwycięstwo odniosła z kolei drużyna Enea Energii Kozienice. Za to w niedzielę przegrała drużyna LKS-u Promna.

📢 W Kunicach uroczyście otwarto świetlicę wiejską. Będzie służyła lokalnej społeczności W sobotę, 7 października w Kunicach w gminie Wojciechowice uroczyście otwarto świetlicę wiejską. Będzie służyła mieszkańcom podczas wydarzeń kulturalnych i imprez. 📢 Inauguracja roku akademickiego Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej. Tłumy na 9. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 7 października, w Targach Kielce odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Konsorcjum Naukowo–Edukacyjne w Kielcach. To wielkie naukowe wydarzenie połączone było z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2023/2024 Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W Ożarowie zainaugurowano obchody 110. rocznicy nominacji oficerskich nadanych przez Józefa Piłsudskiego W sobotę, 7 października w Ożarowie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem wydarzeń sprzed 110 lat, wręczenia nominacji dla żołnierzy z I Pułku Piechoty Legionów, które nadał Józef Piłsudski w Jakubowicach.

📢 W Kielcach trwa Festiwal Czekolady! Furorę lobią lody z samych owoców. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, co dobrego można zjeść Słodkie szaleństwo ogarnęło Kielce, a wszystko za sprawą odbywającego się przy ulicy Sienkiewicza i na Placu Artystów Festiwalu Czekolady. Pyszności jest tu co nie miara, klientów również nie brakuje. Czekoladę można znaleźć tutaj dosłownie pod każdą postacią, ale wielką popularnością cieszą się również bardzo zdrowe lody przypominające tajskie, a zrobione tylko z mrożonych owoców. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Pokrzywnica, powiat starachowicki. Wybuch w kominku po nagromadzeniu się ciśnienia w przewodzie. Poparzona kobieta w ciąży i dwoje dzieci Do groźnego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, 7 października w jednym z domów w miejscowości Pokrzywnica w gminie Pawłów (powiat starachowicki). Po nagromadzeniu się ciśnienia w przewodzie kominowym doszło do wybuchu wewnątrz kominka. Wśród poszkodowanych kobieta w ciąży i dwoje dzieci.

📢 96 milionów złotych trafi do powiatu jędrzejowskiego z Polskiego Ładu. Zobacz kto, ile i na co dostał Olbrzymie rządowe pieniądze dla samorządów powiatu buskiego. W sobotę, 7 października ogłoszone zostały wyniki ósmego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Edycja była skierowana do gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Do samorządów powiatów buskiego trafi około 96 milionów złotych. Promesy samorządowcom wręczał w sobotę poseł Bartłomiej Dorywalski. 📢 Byłeś na sobotnim meczu PKO Ekstraklasy, w którym Radomiak Radom pokonał ŁKS Łódź? Znajdź się na zdjęciach Radomiak Radom przełamał serię meczów bez wygranej i pokonał ŁKS. Zieloni zdobyli w meczu z beniaminkiem trzy gole, nie tracąc żadnego. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Tak kibicowaliście Radomiakowi Radom w meczu z ŁKS-em Łódź. Spotkanie PKO BP Ekstraklasy zakończyło się pewnym zwycięstwem Zielonym W meczu 11. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował ŁKS Łódź i wykorzystał atut własnego boiska. Byłeś na sobotnim meczu na stadionie przy ulicy Struga 63? Znajdź się na zdjęciach.

📢 16. Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Sanktuarium w Wysokim Kole. Były tłumy ludzi Tłumy ludzi na 16. Pielgrzymce Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Mszy świętej przewodniczył biskup ordynariusz diecezji radomskiej, ksiądz Marek Solarczyk. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Prawie 4 tysiące osób i ponad stu kapłanów uczestniczyło w XV Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca do Archiopactwa w Jędrzejowie Prawie 4 tysiące osób uczestniczyło w XV Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca w sobotę, 7 października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Wydarzenie to odbyło się w Archiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie i przyświecały mu słowa „Z Maryją leczyć świat modlitwą”. 📢 Minister Anna Moskwa w Przysusze. Szpital powiatowy dostał prawie 14 milionów złotych na remont Gigantyczna inwestycja szykuje się w szpitalu powiatowym w Przysusze. Placówka dostała blisko 14 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remonty trzech swoich budynków. - Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli jak najlepszą opiekę w tym szpitalu - mówiła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podczas podpisania umowy na dofinansowanie zadania w Przysusze.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie, jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Kielcach i okolicy.

📢 Kobiety o tych imionach to największe materialistki. Dla nich liczą się tylko pieniądze Wrażliwe, delikatne, czułe. Tak postrzegane są kobiety. Rzeczywistość jednak bywa okrutna. Są panie dla których liczą się tylko pieniądze. Kobiety o tych imionach patrzą tylko na zawartość portfela i stan konta. 📢 Rafał Schab radny miejski z Opatowa przedsiębiorca: Praca w gospodarstwie rolnym daje dużo satysfakcji Rafał Schab radny rady miejskiej w Opatowie na swoim facebooku wielokrotnie pokazuje kulisy swojej pracy na roli. - To trudna praca ale i satysfakcjonująca - mówi. Wrócił do Opatowa, by zająć się rodzinnym gospodarstwem.

📢 Forum Seniora w Połańcu. W piątek przekazano uczestnikom klucze do miasta. Piękna uroczystość Forum Seniora rozpoczęło się w piątek, 6 października w Połańcu. To dwudniowe wydarzenia obejmuje liczne panele dyskusyjne, spotkania oraz warsztaty, a większość z nich będzie koncentrować się na kwestiach związanych ze zdrowiem i aktywnym życiem seniorów. 📢 Polskie banknoty z czasów PRL-u. Oto jak wyglądały. Pamiętacie je jeszcze? Denominacja to reforma walutowa, wymiana znajdujących się w obiegu pieniędzy w państwie, a wymiana ta związana jest ze zmianą nazwy lub z obniżeniem nominału pieniądza. W powojennej Polsce mieliśmy z nią do czynienia dwukrotnie - w roku 1950 i 1995. A jak wyglądały polskie banknoty i jakie miały nominały? Zobaczcie w galerii. 📢 PKO Ekstraklasa. Znane osoby na meczu Korony Kielce z Wartą Poznań na Suzuki Arenie - Marcin Cebula i inni piłkarze biskup, politycy, raper Tradycyjnie już nie zabrakło znanych osób na piątkowym meczu na Suzuki Arenie w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zremisowała z Wartą Poznań 1:1, a gola na wagę jednego punktu strzelił Martin Remacle w 95 minucie spotkania.

📢 Giełda w Sandomierzu w pochmurną i wietrzną sobotę 7 października. Co można było upolować? Zobacz zdjęcia Wietrzny poranek skutecznie odstraszył zarówno sprzedających jak i kupujących, dlatego w sobotę 7 października sandomierskie targowisko nie było tłumnie oblegane. Niemniej można było kupić w promocyjnej cenie wiele nowych i używanych rzeczy, także tych z duszą. Po asortymencie, zwłaszcza na stoiskach odzieżowych widać było, że mamy jesień w pełni - sprzedawały się czapki, płaszcze, swetry i ciepłe buty. 📢 Zupa krem z dyni z parmezanowymi grzankami. Oto przepis na zdrowe i pożywne danie Jesień to czas na potrawy z dyni. Są pyszne, zdrowe i bardzo proste w przygotowaniu. Wypróbujcie przepis na zupę krem z dyni z parmezanowymi grzankami. 📢 Oto najpiękniejsze perfumy na jesień 2023. Top 10 otulających klasyków i nowości wśród zapachów dla pań Jesienią możemy sobie pozwolić na ciężkie i orientalne zapachy. Są one odskocznią od subtelnych i cytrusowych zapachów letnich. Zobaczcie TOP 10 zapachów dla pań. Są wśród nich zarówno klasyki jak i perfumeryjne nowości.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice Korony Kielce na meczu z Wartą Poznań na Suzuki Arenie. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania Piłkarze Korony Kielce zremisowali na Suzuki Arenie 1:1 z Wartą Poznań w meczu 11. kolejki PKO BP ekstraklasy. Mamy dla Was trzecią galerię zdjęć kibiców z tego spotkania. 📢 Tak kibicowaliście Koronie Kielce w meczu z Wartą Poznań na Suzuki Arenie. Spotkanie PKO BP Ekstraklasy zakończyło się remisem 1:1 Prawie 10 tysięcy kibiców zasiadło w piątek, 6 października, na trybunach Suzuki Areny, żeby wspierać dopingiem Koronę Kielce w meczu z Wartą Poznań. Pojedynek 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy zakończył się remisem 1:1.

📢 Ceremonia ważenia przed galą Thunderstrike Fight League 28 w Skarżysku-Kamiennej. Zawodnicy są już gotowi na sobotnie walki W piątek, 6 października w skarżyskim Kombinacie Formy odbyła się oficjalna ceremonia ważenia przed sobotnią galą Thunderstrike Fight League. Zawalczy na niej wielu utalentowanych zawodników ze Skarżyska-Kamiennej, Kielc, Szydłowca, a nawet Brazylii. Zobacz zdjęcia.

📢 PKO Ekstraklasa. Byliście na meczu Korony Kielce z Wartą Poznań na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w meczu 11. kolejki PKO Ekstraklasy zremisowali na Suzuki Arenie zagrali z Wartą Poznań 1:1. Spotkanie obejrzało 9398 kibiców. Takiego spotkania na Suzuki Arenie nie było. Najpierw awaria prądu spowodowała, że zaczęło się z 50-minutowym opóźnieniem. Potem z powodu odpalenia środków pirotechnicznych na Młynie sędzia przewał mecz na kilka minut. I w końcu ogromna dramaturgia i wyrównująca bramka dla Korony w 95 minucie! 📢 Oto największe firmy w powiecie starachowickim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu starachowickiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Kibice na meczu Stali Stalowa Wola z rezerwami Lecha Poznań. Byłeś? Poszukaj siebie - zdjęcia Ponad 2100 osób na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, w piątek 6 października obejrzało drugoligowy mecz Stali Stalowa Wola z Lechem II Poznań. 📢 Wyjątkowa oprawa na Suzuki Arenie przygotowana przez kibiców Korony Kielce z Młyna. Środki pirotechniczne i nowa flaga. Zobacz zdjęcia Na początku meczu PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce i Wartą Poznań na Suzuki Arenie kibice z Młyna zaprezentowali wyjątkową oprawę z użyciem środków pirotechnicznych.

📢 Ruszył Festiwal Czekolady i Słodkości w Kielcach. To będzie pyszny weekend. Co tu kupimy? Zobacz film i zdjęcia Już po raz drugi w Kielcach odbywa się Festiwal Czekolady i Słodkości. Od piątku, 6 października, do niedzieli, 8 października, przy ulicy Sienkiewicza i na Placu Artystów można korzystać z mnóstwa atrakcji oraz stoisk oferujących najlepsze czekoladowe desery. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Nowe inwestycje na drogach w powiecie kazimierskim. Samorząd powiatowy podejmuje kolejne wyzwania. Zobaczcie zdjęcia Nie tak dawno informowaliśmy o zakończeniu pierwszego etapu remontów dróg powiatowych w powiecie kazimierskim, a już teraz trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia drugiego etapu. 📢 Pani Zofia Szaniawska z Rytwian świętowała setne urodziny! Z tej okazji odwiedzili ją pracownicy urzędu gminy We wtorek, 3 października, Zofia Szaniawska z Rytwian świętowała swoje setne urodziny. W tym dniu oprócz najbliższych towarzyszyła jej delegacja z Urzędu Gminy w Rytwianach. 📢 Farma fotowoltaiczna w Jeziórku już produkuje "zieloną energię". Pierwszy etap gigantycznej inwestycji PGE zakończony. Zobaczcie zdjęcia Na zrekultywowanym pokopalnianym terenie w Jeziórku, w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski) powstaje największa na Podkarpaciu i jedna z największych w kraju farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Na działkach o powierzchni około 50 hektarów powstała instalacja o mocy ponad 50 MW. Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku farma osiągnie moc 100 MW, a docelowo zostanie rozbudowana do około 220 MW. W piątek, 6 października oficjalnie zakończono pierwszy etap budowy tej gigantycznej elektrowni słonecznej.

📢 Imprezy w Radomiu. Ciekawe wydarzenia w dniach 6-8 października. Sprawdź, co będzie się działo Kolejny weekend przed nami. W dniach 6-8 października sporo się będzie działo w Radomiu. Zobaczcie szczegóły.

📢 Spory ruch na piątkowym targu w Stalowej Woli. Na straganach wciąż królują śliwki i pomidory. Jakie ceny warzyw i owoców? Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 6 października był spory, mimo chłodnej pogody. Od kilku tygodni na straganach królują śliwki i pomidory. 📢 Dzień Ratownictwa Medycznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Wręczono odznaki zasłużonym. Zobacz zdjęcia i film W piątek, 6 października, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach obchodzony był Dzień Ratownictwa Medycznego. Odznaki honorowe otrzymali ci, którzy na co dzień ratują zdrowie i życie mieszkańcom regionu. Nam opowiedzieli, co lubią w tej pracy, a co jest w niej najtrudniejsze. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Tak w Starachowicach powstają autobusy MAN. Zachwycające ujęcia z linii produkcyjnej. Zobacz wyjątkowy film i zdjęcia W Starachowicach, w fabryce MAN wyprodukowano już 1000 autobusów elektrycznych. Kilka dni temu jubileuszowy egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej. Starachowicka fabryka kryje wiele tajemnic, które można poznać na wyjątkowym filmie przygotowanym przez MAN BUS. Zobaczcie film i zdjęcia

📢 Wysoka oglądalność serialu "Dewajtis" sprawiła, że do Tokarni przybywają tłumy. Jak się żyło pracownikom muzeum obok aktorów i ekipy? Serial "Dewajtis" szybko stał się ogromnie popularny! Pierwsze trzy odcinki obejrzało średnio 2,27 milionów widzów! Sukces produkcji przekłada się też na ilość odwiedzin w Parku Etnograficznym w Tokarni, bowiem chce go odwiedzać coraz więcej turystów, a to ze względu na sceny, które kręcono w jednym z dworów. Wiemy jak wyglądało życie pracowników muzeum podczas planów zdjęciowych. Czy bardzo zmieniono skansen na potrzeby "Dewajtis"? Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Niesamowita impreza z Extazy w klubie Explosion w Radomiu. Mnóstwo osób na parkiecie, była wspaniała zabawa. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend na deskach klubu Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. Odbyła się między innymi impreza z zespołem Extazy. Bawiło się mnóstwo osób.

📢 Jarosław Kaczyński w Kazimierzy Wielkiej. Kto był na spotkaniu? Zobacz, co działo się za kulisami, na kolacji W czwartek, 5 października, do Kazimierzy Wielkiej przyjechał Jarosław Kaczyński. W Kazimierskim Ośrodku Kultury spotkał się z ze swoimi sympatykami. Zobacz, co działo się za kulisami. 📢 Tarnobrzeg kupił sporną działkę od rodu Tarnowskich. W miejscu ruiny Hotelu Nadwiślańskiego mógłby stanąć nowy blok. Zobacz zdjęcia Prezydent Tarnobrzega poinformował o zakończeniu sądowej batalii dotyczącej terenu ruiny dawnego Hotelu Nadwiślańskiego. Po wielu latach starań miasto odkupiło od rodu Tarnowskich sporną działkę, co otwiera drogę do przejęcia i zagospodarowania całej nieruchomości. Ze sprzedażą tak atrakcyjnie położonego gruntu z uregulowanym stanem prawnym z pewnością nie byłoby problemu. Mógłby tu na przykład stanąć blok mieszkalny...

📢 Zmarł młody piłkarz Piasta Wadowice Górne Jakub Kilian W niedzielę 1 października zmarł Jakub Kilian, 19-letni zawodnik Piasta Wadowice Górne. W przeszłości reprezentował również barwy klubu LKS Wierzchowiny.

📢 Tłumy na pogrzebie Stanisława Bobkiewicza, znanego przedsiębiorcy, cenionego działacza piłkarskiego w Ostrowcu. Wzruszające pożegnanie żony Tłumy żegnały w czwartek, 5 października, Stanisława Bobkiewicza, znanego przedsiębiorcę, zasłużonego działacza piłkarskiego, który zmarł w poniedziałek w wieku 65 lat. Msza pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niezwykle wzruszające były słowa pożegnania żony. - Kochany Stasiu, łączy nas miłość, a dzieli tylko czas - napisała pani Alicja. 📢 Poszukiwani za znęcanie się nad najbliższymi. Skrzywdzili swoje rodziny i uciekli. Ściga ich policja z Radomia. Rozpoznajesz kogoś? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu poszukuje sprawców znęcania się nad dziećmi i żonami. Udało im się uciec i ukrywają się. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach sprawców przemocy domowej za znęcanie się nad rodzinami. Zobacz listę z nazwiskami i zdjęciami. Rozpoznajecie ich?

📢 Wybuch w domu w Małogoszczu. Eksplozja wypchnęła dwa okna Wiele szczęścia mieli mieszkańcy domu w Małogoszczu w powiecie jędrzejowskim. Nocą doszło tu do pożaru i wybuchu, który zniszczył dwa okna. Nikomu nic się nie stało. 📢 Światowy Dzień Zwierząt. Oto najlepsze memy ze zwierzakami w roli głównej. Zobacz i się uśmiechnij Zwierzęta potrafią dać wiele radości. Bez nich nasze życie na pewno byłoby smutne. Jak co roku, 4 października świętujemy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji prezentujemy najlepsze memy o zwierzakach. Zobacz i się uśmiechnij.

📢 Opuszczony zajazd w Baraku przy drodze S7 straszy. "Zmiotła" go budowa ekspresówki. Zobaczcie jak ponuro wygląda. Mamy zdjęcia i film Na granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, kierując się drogą krajową numer 7 w stronę Warszawy zobaczymy ją po lewej stronie. A jeszcze dekadę temu zatrzymywali się tam kierowcy i turyści. Elegancka, a jednocześnie budżetowa restauracja z zajazdem "O'Kay" w Baraku była bardzo atrakcyjna dla chcących odpocząć w otoczeniu przyrody, ale blisko drogi. Teraz wygląda jak po apokalipsie. Byliśmy tam i mamy dla was film i zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Zbigniew Ziobro - rozmowa