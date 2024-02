Przegląd prasy 1.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Białobrzegi i okolice w 1974 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli mieszkańcy miasta i powiatu ”?

📢 Oto najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w Świętokrzyskiem. Kto królował w 2023 roku? Niespodzianek nie brakuje! Imiona dla dziewczynek w 2023. Najchętniej wybierane imiona w Kielcach i województwie świętokrzyskim w 2023 roku różnią się od tych najczęściej wybieranych w kraju. W Polsce w ubiegłym roku dla dziewczynek najchętniej wybierano imię Zofia. A jak było w Świętokrzyskiem? Sprawdź listę najpopularniejszych imion żeńskich w 2023 roku.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 1 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 1 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 01.02.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Prasówka 1.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oni odeszli w styczniu 2024 roku. W tym miesiącu zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło w styczniu 2024 roku. Przypominamy ich.

📢 Nida wylała w Pińczowie. Rzeka jest potężna, a widok niesamowity. Zobaczcie nowe zdjęcia Wskutek topnienia śniegu Nida w Pińczowie wezbrała i zalała podmiejskie łąki. Widok jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Zamek w Iłży zadebiutuje w serialu o Jagiellonach. Tak prezentował się w oku kamery! Zobacz zdjęcia i film Zamek w Iłży był jednym z miejsc, gdzie kręcono nowy sezon serialu TVP "Korona królów. Jagiellonowie". Premiera odbyła się w środę 31 stycznia wieczorem. Można zobaczyć, jak iłżecki zamek prezentuje się w sadze o królewskim rodzie. Jakie sceny kręcono w Iłży, kiedy powstawały zdjęcia, jak to wyglądało? Przeczytajcie i zobaczcie. 📢 Dzień Seniora w Gorzycach. Był występ kabaretowy, życzenia i drobne, słodkie upominki. Zobacz zdjęcia W Gorzycach na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich spotkali się seniorzy. Wydarzenie to dla starszych mieszkańców sołectwa Gorzyce to już tradycja.

📢 „Wieczór Kolęd i Pastorałek” w Domu Kultury w Sokolnikach. Sala pękała w szwach. Zobacz zdjęcia z koncertu Spotkanie w świątecznym klimacie wypełnionym muzyką na żywo i wspólnym śpiewem przygotowane zostało w miniony weekend przez Koło Gospodyń Wiejskich Sokolanki oraz Zespół Pieśni i Tańca Sokolanie. 📢 Tarnobrzeg. Przed sądem była prezes upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie powiedziała, kto wyprowadził pieniądze klientów Kolejny dzień procesu dotyczącego wielomilionowych przekrętów bankowych, które doprowadziły do upadku Banku Spółdzielczego w Grębowie, to ciąg dalszy przesłuchania 70-letniej Janiny K., byłej prezes banku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w środę 31 stycznia szczegółowo opisywała, gdzie trafiły pieniądze z lokat klientów banku.

📢 Nida wystąpiła z brzegów! Krajobrazy w powiecie pińczowskim są przepiękne. Zobaczcie zdjęcia Wzrost temperatur w ostatniej dekadzie stycznia spowodował gwałtowne topnienie nagromadzonego zimą śniegu. Nida w wielu miejscach wystąpiła z brzegów. Krajobrazy są przepiękne. Choć rzeka wygląda groźnie, pińczowska straż pożarna mówi, że, póki co, w Pińczowie i okolicy jest bezpiecznie. Z rozlania się Nidy cieszą się lokalni badacze przyrody. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zareagowało błyskawicznie i już w piątek odbędzie się plener fotograficzny, którego motywem przewodnim będzie... woda.

📢 32. Spotkania Sadownicze w Sandomierzu. Towarzyszą im stoiska wystawiennicze, wykłady i prezentacje Ponad 100 wystawców prezentuje się podczas 32. Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu. Dwudniowe wydarzenie w hali sportowej przy ulicy Patkowskiego obfituje w wykłady, stoiska. Dodatkiem są tematyczne konferencje, które poświęcono między innymi sytuacji na europejskim i krajowym rynku jabłek i wyzwaniom przed jakimi stoi polskie sadownictwo w roku 2024 roku. Czwartek, 1 lutego będzie drugim dniem spotkań. Wstęp wolny. 📢 Ależ oni się kochają! 26 par z gminy Zagnańsk świętowało Złote Gody. Nie do wiary, co jest receptą na tak wspaniały małżeński staż Każdy ma inną receptę na wspólne życie. Jedni nigdy się nie kłócą, a drudzy wręcz przeciwnie - uwielbiają to robić, żeby potem... była okazja do godzenia. W środę, 31 stycznia pary z gminy Zagnańsk świętowały Złote Gody. Zobaczcie zdjęcia i film z uroczystości na której nie brakowało świetnego humoru i radości życia.

📢 Ciekawe zajęcia w Gminnym Klubie Seniora we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Poniedziałkowe zajęcia w Gminnym Klubie Seniora we Włoszczowie zdominowały zajęcia rękodzieła. Ale był też fitness. Włoszczowscy seniorzy aktywnie spędzają czas. 📢 Gigantyczna sauna i nowoczesne SPA w Binkowski Resort w Kielcach robią furorę! Niezwykłe propozycje dla par oraz kobiet W każdą pierwszą sobotę miesiąca niesamowita noc saunowa, a na co dzień możliwość skorzystania z ekskluzywnych zabiegów w jednym z najnowocześniejszych SPA w Polsce? Nowe atrakcje w Binkowski Resort robią furorę wśród gości, dlatego właściciele już szykują specjalne oferty dla zakochanych na Walentynki, mają też kuszące propozycje dla pań na Dzień Kobiet. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego. Pięć ugrupowań łączy siły pod tym szyldem i razem idzie do wyborów Radosław Witkowski kandydatem na prezydenta Radomia oraz wspólna lista do Rady Miejskiej Radomia to efekt porozumienia aż pięciu ugrupowań, które w Radomiu razem wystartują w zbliżających się wyborach samorządowych. Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego podpisali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie. To wielki przełom w kontekście przypadających na 7 kwietnia wyborach samorządowych. 📢 Tak jedzą pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach! Zobaczcie zdjęcia szpitalnych posiłków Szpitalne jedzenie wielu kojarzy się z suchymi kromkami chleba, jednym plasterkiem wędliny i pomidora. Na szczęście są placówki, w których wygląda to zupełnie inaczej. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu "Dobry posiłek w szpitalu" podawane są dania, które mają być smaczne, zdrowe i różnorodne. Zobaczcie zdjęcia posiłków ze stycznia 2024 roku.

📢 Oto najpopularniejsze imiona dla chłopców w Świętokrzyskiem. Jakie imiona wybierano najczęściej w 2023 roku? Zmiana lidera! Imiona dla dzieci 2023. Najchętniej wybierane imiona w Kielcach i województwie świętokrzyskim w 2023 roku są podobne do tych sprzed dwóch czy trzech lat, doszło jednak do kilku zmian w czołówce. Zobaczcie, które imiona są obecnie na topie w naszym regionie. W galerii przygotowaliśmy listę najpopularniejszych imion męskich w 2023 roku. 📢 Najpopularniejsze atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego w 2023 roku. Lider wciąż ten sam. Poznaj 20 topowych miejsc JuraPark w Bałtowie, Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu oraz Kamieniołom Kadzielnia z Amfiteatrem, Podziemną Trasą Turystyczną i Tyrolką - to trzy najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego w 2023 roku. Tylko te atrakcje w ciągu roku odwiedziło ponad 1 milion turystów. Jakie jeszcze atrakcje znalazły się w TOP 20 najpopularniejszych miejsc w Świętokrzyskiem? Które z nich stanowią prawdziwy raj dla turystów? Sprawdźcie.

📢 Premiera filmu "Sami Swoi. Początek" już 11 lutego w kieleckim kinie Helios. Pojawią się twórcy. Zobacz zdjęcia z planu i zwiastun Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii znów na ekranie. Tym razem poznamy genezę słynnego sąsiedzkiego konfliktu. Uroczysta premiera polskiej komedii „Sami swoi. Początek” odbędzie się w niedzielę, 11 lutego, w kieleckim Kinie Helios. O godzinie 16 ten specjalny pokaz zaszczycą swoją obecnością twórcy związani z tą wyjątkową produkcją. 📢 Piotr Żołądek zostanie nowym dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach 1 lutego szykuje się zmiana na stanowisku dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że pełniącego tę funkcję od 2018 roku Józefa Cepila zastąpi radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Żołądek.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie burmistrzem Połańca w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel burmistrza Połańca? Kto nim zostanie? Znamy już jednego pewnego kandydata. Jednak w grze są także jeszcze trzy inne nazwiska. 📢 Piłkarz ręczny Industrii Kielce, reprezentant Francji Benoit Kounkoud podejrzany o usiłowanie gwałtu! Jest oświadczenie klubu Według francuskich mediów Benoit Kounkoud, skrzydłowy Industrii Kielce, został zatrzymany przez francuską policję w związku z podejrzeniem usiłowania gwałtu. -Klub jest w kontakcie z federacją Francuską i managerem zawodnika, z powagą traktując tę sprawę i jednocześnie potępiając wszelkie zachowania naruszające zasady życia społecznego - poinformował w oświadczeniu kielecki klub. 📢 Wybory samorządowe 2024 na burmistrza Staszowa. Mamy listę potencjalnych kandydatów Kto wystartuje w wyborach na burmistrza Staszowa w 2024 roku? Lista potencjalnych kandydatów zaczyna się mocno kształtować. Zobaczcie kto szykuje się do boju o władzę w stolicy powiatu staszowskiego.

📢 Wyjątkowa studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie Niezapomniany bal studniówkowy imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie miał miejsce w w lokalu Impresja w Nagłowicach. Studniówkową zabawę maturzystów rozpoczął dostojny polonez w szlacheckich strojach z epoki patrona szkoły. To już tradycja "Czarnieckiego". 📢 Extazy rozgrzał parkiet w Lux Club Brzozowa. Było prawdziwe szaleństwo! Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia w Lux Clubie w Brzozowej zespół Extazy swoimi największymi hitami rozgrzał parkiet. Zobacz zdjęcia 📢 Ryanair rozmawia z Polskimi Portami Lotniczymi na temat uruchomienia lotów z Radomia Portal Fly4free publikuje wywiad z Michaelem O’ Learym, prezesem linii Ryanair, w którym zdradza on, że prowadzone są rozmowy z Polskimi Portami Lotniczymi na temat uruchomienia lotów z Radomia. To zupełne zaskoczenie w branży lotniczej, bo do tej pory Michael O,Leary mówił o Radomiu wyłącznie jak najgorzej i zarzekał się, że jego linie nie zjawią się na naszym lotnisku nawet jeśli będą miały zapewnione zerowe opłaty lotniskowe.

📢 Nie żyje wybitny kielecki artysta złotnik Krzysztof Piotrowski. Współpracował z muzeum w Sandomierzu. Stworzył wiele pięknych dzieł W piątek 26 stycznia 2024 roku zmarł wybitny kielecki artysta złotnik Krzysztof Piotrowski. Miał 68 lat. Przez 40 lat prowadził w Kielcach pracownię, przez lata współpracował z Muzeum Narodowym w Sandomierzu.

📢 Festiwal Smaku 2024. Sosnowy Dworek w Sukowie przygotował prawdziwą ucztę. Zobaczcie zdjęcia i film W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024, kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni. W zimowej edycji bierze udział około trzydziestu restauracji. Jedną z nich jest zlokalizowany w Sukowie tuż pod Kielcami Sosnowy Dworek. Sprawdziliśmy, co przygotował dla gości szef kuchni. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Na obwodnicy Tarnobrzega montują ekrany akustyczne i budują przejścia dla pieszych. Występują utrudnienia w ruchu Na obwodnicy Tarnobrzega ruszył montaż ekranów akustycznych i budowa dwóch przejść dla pieszych. Na odcinkach objętych robotami trzeba zwolnić i przygotować się na drogowe wahadło. Utrudnienia potrwają do marca, bo tyle czasu ma wykonawca na zakończenie inwestycji. Zobacz zdjęcia i mapy, na których zaznaczono miejsca ekranów i przejść.

📢 Oto najlepsi wolontariusze WOŚP w powiecie starachowickim. Rekordzista z zawrotną kwotą w puszce. TOP 10 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Grała w w całym powiecie starachowickim. Zbierano w sztabach w Starachowicach i Pawłowie ale też w gminie Mirzec i Wąchock. W powiecie starachowickim pobito wszelkie rekordy jeśli chodzi o sumy zbiórek. Przedstawiamy najlepszych wolontariuszy z powiatu starachowickiego. Kto i ile zebrał? Zobaczcie na kolejnych slajdach. 📢 200 lat dla mieszkańca gminy Bieliny. Jan Rzepka skończył sto lat! Zobaczcie, jak świętował 27 stycznia odbyły się uroczystości związane z setnymi urodzinami mieszkańca gminy Bieliny - pana Jana Rzepki. Tego dnia przed 100 laty pan Jan przyszedł na świat. Przeżycie całego wieku świętował wśród rodziny i przyjaciół. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek w Siekierkach Starych. Zginął 39-letni mężczyzna jadący skuterem Do tragicznego wypadku drogowego doszło we wtorek, 30 stycznia w miejscowości Siekierka Stara w gminie Chotcza w powiecie lipskim. W zdarzeniu zginął na miejscu 39-letni mężczyzna kierujący skuterem.

📢 Wielka kasa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogi w Świętokrzyskiem! We wtorek, 30 stycznia oficjalnie podpisano umowy z wojewodą 150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. We wtorek, 30 stycznia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami. Zobacz, kto dostał kasę i ile. 📢 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odwołany... telefonicznie Andrzej Matysiak, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu we wtorek 30 stycznia został odwołany ze stanowiska. O dymisji został poinformowany telefonicznie. Można się spodziewać, że wkrótce w Lasach Państwowych ruszy kadrowa karuzela. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu podlegają lasy niemal w całym województwie świętokrzyskim i byłym radomskim.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki z dotychczasowych studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami kilka studniówek maturzystów z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki w pięknych strojach - wybierały zjawiskowe kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki studniówek w powiecie jędrzejowskim.

📢 Wielki finał WOŚP w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Zobacz kto, za ile i co wylicytował. Poznaj rekordzistów Wspaniały efekt przyniosły niedzielne, 28 stycznia, licytacje w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otworzyło się wiele serc, a zebrana kwota zachwyca - 78 tysięcy 590 złotych. Zobaczcie na zdjęciach kto, co i za ile wylicytował. poznajcie tych, którzy licytowali najwięcej. 📢 Roczny chłopczyk pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę w żłobku w Skarżysku-Kamiennej! Drastyczne zdjęcia Zdarzenie, do którego doszło w jednym ze skarżyskich żłobków wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Roczny chłopczyk został pogryziony przez dwuletnią dziewczynkę. Jak informuje mama chłopca, która skontaktowała się z nami, z ranami na buzi trafił on na kilka dni do szpitala. Sprawą zajęła się prokuratura.

📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Przysusze. Po ile ziemniaki, papryka, kapusta, buraki, cebula, jabłka? Zobacz zdjęcia i ceny Na targowisku w okolicach ulic Legionów Polskich i Radomskiej w Przysusze oferowano we wtorek 30 stycznia niemal wszystko. Wielu klientów przyszło specjalnie po owoce, mięso, czy warzywa. Wybór był bardzo duży. 📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Trwa sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. W piątek 26 i w sobotę 27 stycznia w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali, na których aż roiło się od eleganckich maturzystów, przykuwających uwagę pań. Zobaczcie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu.

📢 Swetry, bluzki, kurtki, płaszcze, buty na targu w Przysusze 30 stycznia. Duży wybór odzieży. Zobaczcie zdjęcia Wciąż nie tak dużo klientów było we wtorek 30 stycznia w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Wszystko dlatego, że zimą jest mniej klientów. Mimo chłodu i tak sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać.

📢 Oni bawili się najlepiej na studniówkach w Świętokrzyskiem! Zobacz, kto brylował na parkietach Zobaczcie na zdjęciach, kto najlepiej bawił się na studniówkach w Świętokrzyskiem. Mamy dla Was porcję imprezowych zdjęć z parkietów. Maturzyści oddali się chwili zapomnienia i tańczyli do białego rana przy największych przebojach. 📢 Włamanie do mieszkania na osiedlu w Kielcach. Ktoś narobił zniszczeń Ktoś włamał się do mieszkania na kieleckich Ślichowicach. Ze zgłoszenia jakie policjanci dostali w poniedziałek wynikało, że złodziej niczego nie zabrał, ale naprawa zniszczeń jakie spowodował, będzie kosztować dwa tysiące złotych. 📢 Huczny bal na 20-lecie Klubu Sportowego Stara Błotnica. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Klub Sportowy Stara Błotnica ma już 20 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczysty bal z udziałem działaczy, sportowców, władz gminy i powiatu białobrzeskiego.

📢 Kibice na meczu Enea Czarni Radom - Ślepsk Malow Suwałki. Dopingowałeś naszych siatkarzy? Szukaj się na zdjęciach W poniedziałkowy wieczór, w meczu PlusLigi, siatkarze Enea Czarnych Radom zmierzyli się ze Ślepskiem Malow Suwałki. Byłeś na tym meczu? znajdź się na naszych zdjęciach. 📢 Byliście na meczu Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów - AS Pontoise Cergy w Pucharze Europy? Szukajcie się na zdjęciach Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów w poniedziałek, 29 stycznia, przegrał we własnej hali z francuskim AS Pontoise Cergy 1:3 w ćwierćfinale Pucharu Europy tenisistów stołowych. Mamy dla zdjęcia kibiców z tego spotkania. Spotkanie obejrzał komplet publiczności, którzy przeżyli ogromne emocje.

📢 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej ma nowych żołnierzy. Nowi ochotnicy dołączyli do brygady podczas "Ferii z WOT" W sobotę, 27 stycznia 58 żołnierzy złożyło uroczystą przysięgę na sztandar 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponad 70 procent kandydatów, którzy zasilili szeregi w ramach styczniowego naboru to uczniowie i studenci.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z trzeciego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki trzeciego tygodnia studniówek w Świętokrzyskiem - tych z weekendu 26 i 27 stycznia. 📢 Oto najprzystojniejsi uczestnicy studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia kończy się. W ostatni weekend stycznia w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu.

📢 Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie. Dzieci podziękowały swoim dziadkom pięknymi występami. Zobacz zdjęcia Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest w dniach 21 i 22 stycznia. Z tej okazji, przez cały kolejny tydzień, w sędziszowskim przedszkolu również uczczono to święto poświęcone kochanym babciom oraz dziadkom. 📢 Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry w Pińczowie zebrano 125 140,71 złotych - podsumowanie. Oto najlepsi wolontariusze 125 140,71 złotych - tyle zebrał pińczowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 32. finału akcji. Na ten wynik złożyła się zbiórka ponad 60 wolontariuszy i dochód z licytacji prowadzonej w hali Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zbiórka rozegrała się w niedzielę, 28 stycznia, i obejmowała szereg wydarzeń, w które zaangażowało się mnóstwo pińczowian i mieszkańców powiatu. Sztab w Pińczowie był jedynym na terenie powiatu. Zobacz, komu udało się zebrać najwięcej pieniędzy do puszki!

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia zbliża się ku końcowi, ze nami kolejnych kilka studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tych wyjątkowych wieczorów - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Tak bawili się w weekend 26 i 27 stycznia W miniony weekend, 26 i 27 stycznia odwiedziliśmy każdą studniówkę w regionie świętokrzyskim. Wszystkie bale były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend.

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek z kolejnego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W sobotę 27 stycznia odbyły się trzy bale maturalne w naszym regionie. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024. Super licytacje w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Ale się działo! Jest rekord. Zobacz zdjęcia 62-letnia skoda octavia, złote serduszko z 1996 roku czy sportowe gadżety z autografami znanych sportowców - to i wiele więcej można było wylicytować w niedzielę, 28 stycznia, w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Były to największe i najcenniejsze licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście i efekt był fantastyczny. Zebraną rekordowa kwotę 77 940 złotych! Zobaczcie, co się działo podczas wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Balowali w Domu Weselnym Monika w Chmielowie. Zobacz nowe zdjęcia Studniówka Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyła się w sobotę, 27 stycznia w Domu Weselnym Monika w Chmielowie pod Działoszycami. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Największy bal studniówkowy Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli przy ulicy Stanisława Staszica (nazywanego Staszkiem) tradycyjnie zorganizowało studniówkę w szkole.

📢 W tych miejscach świętokrzyskie fotoradary zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Zobacz lokalizacje i liczby Ponad 3,5 tysiąca wykroczeń zarejestrował świętokrzyski rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w województwie świętokrzyskim. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w województwie świętokrzyskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których świętokrzyskie fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „PRO-FIL” w Kielcach. Ależ to był szałowy i elegancki bal maturalny W sobotę, 27 stycznia w Hotelu Dyminy odbyła się studniówka 2024 kieleckiego Zespołu Szkół „PRO-FIL”. Uczniowie, którzy w tym roku przystępują do matury, jak przystało na maturalny bal bawili się do samego rana. Z pewnością długo będą wspominać swoje studniówkowe szaleństwa. Oto nasza fotorelacja.

📢 Wyjątkowa studniówka Zespołu Szkół numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobacz jak bawili się uczniowie Zespół Szkół numer 1 imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim swoją zabawę studniówkową zorganizowali w sobotę, 27 stycznia w restauracji Gościna u Pawła w Boksycce. Była świetna zabawa do białego rana. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej. Cudowny polonez! W sobotę 27 stycznia w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. 120 młodych ludzi znakomicie się bawiło. Młodzież przygotowała niesamowitego poloneza.

📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Starachowicach. Zdjęcia W sobotę, 27 stycznia w Hotelu Senator w Starachowicach odbyła się studniówka miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica. Zobacz zdjęcia w galerii.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Hotelu Binkowski w Kielcach W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Na studniówce w Hotelu Binkowski w Kielcach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z poloneza "Budowlanki" Na studniówce bawią się w sobotę maturzyści Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Uczniowie technikum i liceum z popularnej "Budowlanki" oraz ich goście balują w restauracji Villa Anna w Tarnobrzegu-Wielowsi. Impreza potrwa do niedzielnego świtu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia ze studniówki tarnobrzeskiej szkoły.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Część 2 zdjęć z poloneza Studniówkę mieli w piątek 26 stycznia maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Na wielkim balu tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy bawiło się osiem klas maturalnych. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć z poloneza!

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Wspaniały polonez zrobił spore wrażenie. Zobacz wideo W piątek, 26 stycznia, o godzinie 19 w Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego poloneza, zobaczcie zapis wideo. 📢 Oto najlepsze memy o sekretarkach i asystentkach. 25 stycznia obchodzą swoje święto, a internauci są bezlitośni! 25 stycznia w kalendarzu świąt nietypowych to Dzień Sekretarki i Asystentki. I tym razem pomysłowością wykazali się internauci, którzy stworzyli masę zabawnych memów, których bohaterkami są właśnie sekretarki i asystentki. Oto najlepsze z nich.