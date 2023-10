Przegląd prasy 1.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotę, 30 września w Katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odbyła się wyjątkowa uroczystość promowania na lektorów i ceremoniarzy diecezji radomskiej. Wydarzeniu przewodniczył biskup Marek Solarczyk, który pobłogosławił zebranych. - Dobrze wiemy, że nie chodzi tylko o sam kontakt z Bożym Słowem i umiejętność jego poprawnego przekazania. Chodzi o to, abyśmy wszyscy z wiarą przyjęli, że Bóg przychodzi do naszego życia - mówił w homilii ordynariusz diecezji radomskiej.

Plac Jagielloński jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a obecnie również jednym z najpopularniejszych miejsc w Radomiu. Usytułowany między Galerią Słoneczną a Teatrem imienia Jana Kochanowskiego kilkukrotnie zmieniał swoją nazwę i funkcję. Zobacz archiwalne zdjęcia placu. Co się zmieniło, a co przetrwało upływ czasu?

W czwartek, 28 września 2023 roku, uroczyście otwarto Oddział Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II we Włoszczowie, który został gruntownie przebudowany i zyskał nowe wyposażenie. W nowym oddziale lekarze będą leczyć w dużo lepszych warunkach. Oprócz piętnastu dwuosobowych sal, przygotowano też specjalne pomieszczenie do rehabilitacji i fizjoterapii.

Korona Kielce wygrała ze Stalą Mielec 3:2 w dziesiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Miała w tym spotkaniu ogromne wsparcie ze strony swoich kibiców. A my mamy dla Was drugą galerię zdjęć fanów Żółto-Czerwonych z tego spotkania.

Piłkarze Korony Kielce po meczu ze Stalą Mielec, wygranym 3:2, fetowali to zwycięstwo z kibicami, których kilkuset wybrało się na wyjazdowy pojedynek. Była to 10. kolejka PKO BP Ekstraklasy.

Do Itaki i Coral Travel, które już sprzedają wczasy w sezonie letnim 2024 z wylotem z Radomia oraz do Nekery, która rozszerza radomską ofertę o nowe lotnisko w bułgarskim Burgas, dołączają kolejne biura podróży, z którymi będziemy mogli w przyszłym roku zabrać się z Radomia na zagraniczne wczasy.

W piątek, 29 września przed Cementownią Małogoszcz doszło do nietypowej sytuacji. Z wiadomości jaką przesłano do "Echa Dnia" wynika, że w piątkowy ranek jeden z chińskich robotników pracujących przy modernizacji cementowni, wyraził swoje niezadowolenie i zaczął protestować. Na podesłanych zdjęciach i filmach widać, że mężczyzna klęczy na kawałku tektury opisanym w języku polskim i chińskim. Mężczyzna twierdzi, że od pół roku nie otrzymał wynagrodzenia. Jak jest naprawdę?

W czwartek wieczorem na połanieckim rynku został uruchomiony napis „I Love Połaniec”, który powstał dzięki inicjatywie mieszkanki Połańca – Paulinie Juszczyk-Rogowskiej, która zgłosiła projekt do Budżetu Obywatelskiego. Pomysł przypadł do gustu mieszkańcom, którzy od teraz mogą cieszyć oczy nową atrakcją turystyczną.

Przed nami imprezowy weekend w Kielcach i okolicy. Będzie rockowy koncert na Kadzielni, Hubertus Świętokrzyski w Tokarni, Jarmark na świętego Michała w Daleszycach i Festiwal Smaków w Ciekotach. To tylko niektóre wydarzenia od piątku do niedzieli 29 września - 1 października. Sprawdźcie nasze propozycje.

30 września to święto wszystkich chłopców, zarówno tych małych jak i tych trochę większych. A że to wesoło i przyjemne święto to doczekało się memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

O udziale w The Voice of Poland marzyła od zawsze. Jak mówi, tylko czekała na odpowiedni moment, żeby je spełnić. I wreszcie nadszedł - ruszyła 14. edycja popularnego programu. Patrycja Piątek z Włoszczowy znakomicie wypadła podczas przesłuchań w ciemno. Jej występ zachwycił dwójkę trenerów - Marka Piekarczyka i Lanberry.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 27 września w miejscowości Krzesławice w powiecie przysuskim. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody. Na miejscu zginął kierowca peugeota. Pasażerka pojazdu i małe dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Obrażeń doznał również kierujący drugim samochodem.

Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić mężczyzn. Te panie często są zaborcze, złośliwe i marudne, co utrudnia wspólne życie. Zobaczcie, które imiona kobiet zwiększają prawdopodobieństwo tego, że staną się złymi żonami.

Różane Wzgórze zlokalizowane w Lubani w gminie Chmielnik, w powiecie kieleckim zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. To wyjątkowe miejsce prowadzi małżeństwo – Agnieszka i Paweł Wysoccy. Kochają naturę i pokazują jej piękno na wielu płaszczyznach. Odwiedziliśmy ich. Opowiedzieli nam o tym, co oferuje agroturystyka. Zobaczcie film i zdjęcia.

Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.