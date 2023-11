Przegląd prasy (1.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kompozycje na Wszystkich Świętych 2023. Jakie kwiaty i wieńce? Co jest w modzie? Zobacz inspiracje”?

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Noc Świętych w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Piękna uroczystość i przebrania dzieci. Zobaczcie zdjęcia 31 października, we wtorek, w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie odbyła się Noc Wszystkich Świętych. Wierni mogli pomodlić się przed relikwiami świętych. Na uroczystości, zgodnie z klasztorną tradycją, wiele dzieci było przebranych za świętych. 📢 Noc Świętych w parafii Ducha Świętego w Kielcach. Po mszy świętej wyruszyła procesja z relikwiami świętych i błogosławionych Centralna uroczystość Nocy Świętych w diecezji kieleckiej odbyła się we wtorek, 31 października, w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. Mszy świętej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski. Po Eucharystii odbyła się procesja z relikwiami świętych i błogosławionych do kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach - Dąbrowie, w czasie której odmówiono modlitwę różańcową.

Prasówka 1.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny. Mszy świętej przewodniczył biskup Nitkiewicz Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny, natomiast czterech kleryków zostało kandydatami do święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystej mszy świętej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Dwie osoby ranne w wypadku w Dębie w gminie Przytyk. Lądował śmigłowiec pogotowia. Zderzenie i dachowanie na drodze wojewódzkiej 740 W miejscowości Dęba w gminie Przytyk niebezpieczny manewr wyprzedzania na drodze wojewódzkiej numer 740 doprowadził do karambolu z udziałem trzech samochodów. Doszło tam do dachowania. Po jednego z rannych przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na trasach jest bardzo duży ruch, kierowcy wyruszyli już na Wszystkich Świętych, uważajcie na siebie. 📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu. Ważny dzień dla pierwszaków, rodziców i nauczycieli. Zobacz zdjęcia i wideo Szkoła Podstawowa numer 3 imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu uroczyście przyjęła do szkolnego grona 64 uczniów trzech klas pierwszych. Ślubowanie i pasowanie na ucznia symbolicznym ołówkiem było ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów, ich rodziców i nauczycieli. Zobaczcie!

📢 Tragiczny wypadek i pożar w Przęsławicach koło Grójca. Byliśmy na miejscu tragedii. Widok jest szokujący Dwaj kierowcy ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło we wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy, niedaleko Grójca na drodze krajowej numer 50. Byliśmy na miejscu wypadku. Widok jest szokujący. Wkrótce film z miejsca tragedii.

📢 Niemal 22 miliony złotych na na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Świętokrzyskiem. Sprawdź, które samorządy dostały, na co i ile Niemal 22 miliony złotych otrzymają świętokrzyskie samorządy na zadania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. To kolejna transza rządowych środków, które zostaną na ten cel przeznaczone. Umowy z przedstawicielami samorządów podpisał we wtorek, 31 października wojewoda Zbigniew Koniusz. Zobaczcie kto dostał kasę i na co.

📢 Złota Setka 2023. Oto TOP 20 firm z największym zyskiem netto w regionie radomskim. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy firmy z regionu radomskiego, które zanotowały największy zysk netto w ubiegłym roku.

📢 Tarnobrzeg. Przedszkolaki z rodzicami przygotowały dynie na konkurs. Zobaczcie tę pomysłowość W Przedszkolu numer 12 w Tarnobrzegu rozstrzygnięto w poniedziałek konkurs „Najpiękniejsza dynia”, na który wpłynęło 39 prac - większość to pomysłowo wykonane ozdoby z dyni. Niektóre z nich mogą być dla nas inspiracją, by stworzyć w domu lub ogrodzie oryginalne ozdoby. 📢 Wypadek w Małogoszczu. Dwie osoby trafiły do szpitala Dwie kobiety trafiły do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się we wtorek po godzinie 9.40 w miejscowości Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim.

📢 Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. Przeszła drugą operację tętniaków. Apeluje do wszystkich, którzy maja bóle głowy Trudne chwile przeżywa Aldona Orman, pochodząca z Końskich znana aktorka. Gwiazda przebywa w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W jej głowie pękł tętniak, przeszła operację. Jak się okazało konieczna była kolejna, bowiem tętniaków było więcej. Aktorka apeluje do wszystkich, żeby nie lekceważyli bólów głowy.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Zmarli z Radomia. Wspominamy znane osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku Wielu znanych mieszkańców Radomia zmarło w ciągu ostatniego roku. Przypominamy ich w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. 📢 Upiorne i przerażające! Te opuszczone budynki w Świętokrzyskiem straszą. Poznaj ich historię i zobacz, jak wyglądają Opuszczone, zaniedbane i zrujnowane. W województwie świętokrzyskim nie brakuje budynków, które kiedyś prezentowały się znakomicie. Przez lata pełniły ważne funkcje, jednak z czasem popadły w zapomnienie. Wśród nich są pałace, zamki, ale nie tylko. Niechlubną sławę tych najbardziej przerażających zyskały opuszczone budynki szpitala, przychodni, zajazdu, a także wieżowiec, w którym przez wiele lat mieszkali ludzie. Dochodziło wówczas do wielu awantur, pożarów, bójek, a nawet morderstwa... W galerii zdjęć zebraliśmy wszystkie miejsca, które budzą strach, a ich wnętrza wyglądają upiornie! Zobaczcie je.

📢 31 października - Halloween. Te memy rozbawią Cię do łez. Zobacz Zwyczaj chodzenia z cukierkami od domu do domu w strasznym przebraniu czy uczestniczenie w halloweenowych imprezach przyszedł do nas stosunkowo niedawno. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, w Polsce powoli zyskuje zwolenników, choć nadal budzi też sporo kontrowersji. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - w internecie krąży wiele śmiesznych memów, które z przymrużeniem oka pokazują Halloween. Sami zobaczcie! 📢 Dramat w Przęsławicach, gmina Pniewy. Zderzenie i pożar ciężarówek, W płomieniach zginęły dwie osoby We wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy w powiecie grójeckim doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Chwilę potem wybuchł pożar. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Trasa numer 50 w obu kierunkach jest zablokowana.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują niemal sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób? 📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Czy są grzyby w Świętokrzyskiem? Są! Tylko zobacz zbiory grzybiarzy. Królują rydze, opieńki i borowiki Listopad za pasem a w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów! Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszyków. W naszych lasach są rydze, borowiki i opieńki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - soboty, niedzieli i poniedziałku - 28-30 października 2023. 📢 Niesamowity występ cheerleaderek HydroTrucku podczas meczu z Polonią. Zobacz halloween'owe kreacje tancerek! Koszykarze HydroTrucku Radom, po raz czwarty z rzędu pokonali swojego rywala w 1. lidze. Nie mniej istotny był halloween'owy występ cheerleaderek. Sami oceńcie! 📢 Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Zobacz TOP 15, ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Prawo jazdy - przedmiot pożądania wielu. To też jeden z dokumentów, którego zdobycie wymaga czasem wielkiego wysiłku. Potrzebny jest kurs za kierownicą i dobry instruktor ze sprawdzonej szkoły jazdy. Trzeba też solidnie poznać przepisy, bo egzamin teoretyczny też jest wezwaniem. Sprawdziliśmy, jak egzaminy idą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu i jak do zdawania przygotowują radomskie ośrodki szkolenia. Mamy najnowsze zestawienie zdawalności.

📢 Ulica Moniuszki w Tarnobrzegu ma już całkowicie nowy asfalt. Drogowcy kończą przebudowę tej drogi, jest przejezdna. Zobacz zdjęcia Przebudowywana ulica Moniuszki w Tarnobrzegu ma już całkowicie nową nawierzchnię. Drogowcy wykorzystali dobrą pogodę i asfaltowanie przyspieszyli o jeden dzień. W poniedziałek do wieczora pracownicy firmy PBI układali warstwę ścieralną asfaltu. Większych utrudnień nie było, bo w trakcie prac nie zamknęli całkowicie drogi. Zobacz zdjęcia z robót na tej ważnej drodze w centrum miasta.

📢 W Bodzechowie gospodynie urządziły wielkie pranie a pomagał sam wójt. Wszystko w ramach projektu W piątek, 27 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie Koło Gospodyń Wiejskich "Słoneczny Krąg", w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego w programie - "Gospodynie do dzieła" - III edycja zaprezentowało teatr obrzędowy "Wielkie pranie u Bodzecha".

📢 Śmiertelny wypadek w Starej Słupi. Dwie osoby były reanimowane Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 16 na łuku drogi gminnej w Starej Słupi w powiecie kieleckim. Jedna osoba zginęła, druga po akcji reanimacyjnej została zabrana śmigłowcem do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży.

📢 Tych chryzantem nie stawiaj na grobie. Kolor ma tu bardzo duże znaczenie! Już 1 listopada udamy się na groby naszych bliskich. Zapalimy znicze, postawimy kwiaty. Chryzantemy, bo na nie zazwyczaj się decydujemy, mają różną symbolikę. Zobacz co oznaczają kolory kwiatów. 📢 W Tarnobrzegu trwa sprzątanie na cmentarzach. Przed dniem Wszystkich Świętych ludzie porządkują groby bliskich W przededniu Wszystkich Świętych na cmentarzach w Tarnobrzegu trwają wielkie porządki. Mieszkańcy coraz liczniej odwiedzają nekropolie, żeby uporządkować groby i teren wokół nich. W poniedziałek na cmentarze parafialne przyszło sporo osób, które wykorzystały słoneczną pogodę na ostatnie sprzątanie przed 1 listopada.

📢 Najpiękniejsze Rynki miast regionu radomskiego. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki w miastach regionu radomskiego? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Można nieźle zarobić. Zobacz oferty Powiatowego Urzedu Pracy w Starachowicach z najwyższymi zarobkami. TOP 10 Kierowca, montażysta, spawacz czy handlowiec - takich pracowników poszukuje Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. W niektórych tych zawodach można zarobić powyżej średniej krajowej. Prezentujemy oferty pracy od najniższych zarobków do najwyższych. 📢 Słynny i niezwykle lubiany Kanał Sportowy wyrusza w Polskę! Na początek Radom i restauracja PaTaThai Dokładnie 10 listopada po raz pierwszy w Radomiu odbędzie się słynny i niezwykle ceniony przez sympatyków sportu - Hejt Park, Kanału Sportowego. - Pomimo, że to konkurencja, to szybko się dogadaliśmy. Sport łączy ludzi. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną – przyznał Łukasz Kadziewicz, współwłaściciel restauracji PaTaThai.

📢 Sandro Mestrić przyleciał do Polski. Kim jest i jak gra nowy bramkarz Industrii Kielce? Sandro Mestrić, nowy zawodnik Industrii Kielce, przyleciał do Kielc w celu odbycia dodatkowych badań lekarskich dotyczących jego kontuzji pleców. Chorwat zmaga się z urazem od dłuższego czasu i nie zadebiutował w obecnym sezonie rozgrywkowym, podczas którego przechodzi proces rehabilitacji. Zobacz kim jest i jak gra nowy bramkarz kieleckiego klubu. 📢 Uszkodzenia murawy na Suzuki Arenie po meczu Korony Kielce z Puszczą Niepołomice. Mecz toczył się w trudnych warunkach. Zobacz zdjęcia Piątkowy mecz Korony Kielce z Puszczą Niepołomice w PKO BP Ekstraklasie odbywał się w bardzo trudnych warunkach - na grząskim boisku, przy padającym deszczu. Nic dziwnego, że murawa obiektu należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wymaga teraz regeneracji.

📢 Milena Tomkowska ze Starachowic najlepszą makijażystką na świecie! Wygrała Mistrzostwa Świata Makijażu. Zobaczcie zdjęcia Milena Tomkowska ma trzydzieści cztery lata i skutecznie podbija świat makijażu. Pochodząca z Trębowca w gminie Mirzec wizażystka zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata Makijażu w Monachium. Wykonując perfekcyjną czarną kreskę, precyzyjnie nakładając czerwień na usta, rozgromiła międzynarodową konkurencję. My gratulujemy, a Wy poznajcie utalentowaną artystkę. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Złote i Diamentowe Gody w Sędziszowie. Ponad 40 par świętowało wyjątkowy jubileusz. Zobaczcie zdjęcia i film W piątek, 27 października w hotelu "Złota Róża" w Sędziszowie odbył się piękny jubileusz. Tego dnia 41 par z gminy świętowało 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyło też kilka par świętujących ponad 60 lat wspólnego życia. Zobaczcie relację z uroczystości.

📢 Klasyka wybrzmiała w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Pianista Stanisław Majewski oczarował słuchaczy. Zdjęcia i wideo Miłośnicy muzyki klasycznej byli oczarowani koncertem pianisty Stanisława Majewskiego, który w niedzielny wieczór wystąpił w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, w ramach cyklu Muzyka z Energią. Na fortepianie wybrzmiały utwory Mozarta, Paderewskiego i Chopina. Artysta przybliżył też publiczności wiele ciekawych informacji na temat kompozytorów. 📢 Halloweenowa impreza gwiazd Farmy w Daleszycach! Tak bawiła się Wioleta Jończyk, Tomasz Wędzony, Urszula Karpała i inni Ekipa drugiej edycji popularnego reality show Farma, emitowanego w Telewizji Polsat, znowu się spotkała. Tym razem w Daleszycach w powiecie kieleckim. Powodem były imieniny farmerki Wiolety Jończyk. W jej domu uczestnicy programu świetnie bawili się w sobotni wieczór, a świętowanie odbyło się w stylu Halloween.

📢 Uczniowie z gminy Kozienice byli na wycieczce do przeszłości z rekonstruktorami historycznymi. Zobaczcie zdjęcia To była niezwykła lekcja historii w plenerze. Uczniowie z czterech szkół z gminy Kozienice byli w sobotę na wycieczce zorganizowanej przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. 📢 Najpiękniejsze Rynki świętokrzyskich miast. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki świętokrzyskich miast? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Bogata zimowa siatka połączeń z lotniska w Radomiu. Biura już sprzedają letnie wycieczki Paryż, Rzym, egipskie Szarm el-Szejk i Taba oraz cypryjska Larnaka – to lotniska, do których będą latały samoloty w sezonie jesienno-zimowym z lotniska w Radomiu. Już trwa sprzedaż letnich wyjazdów. Jest sporo nowości.

📢 Industria wesprze Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Kielcach. Do sztabu trenerskiego dołączył Piotr Grabarczyk. Zobacz zdjęcia Industria wesprze Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Kielcach. O współpracy poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, gdzie ogłoszono Michała Jureckiego jako nowego dyrektora sportowego mistrzów Polski. Sztab trenerski szkoły wzmocni Piotr Grabarczyk, były zawodnik Vive Kielce i reprezentacji Polski. 📢 Licytacje komornicze nieruchomości w Radomiu i regionie radomskim. Możesz kupić domy i mieszkania. Zobacz ceny Szukasz mieszkania lub domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilka licytacji, które odbędą się w listopadzie w różnych częściach regionu radomskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują? 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Przysusze. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Przysusze? Zobacz zdjęcia!

📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Zwoleniu. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Zwoleniu? Zobacz zdjęcia! 📢 Ogromny wybór zniczy przy miejskim targowisku w Tarnobrzegu. Jakie znicze sprzedają się najlepiej, jakie są ceny? Zobacz zdjęcia Wszystkich Świętych już zbliża się wielkimi krokami, właśnie teraz najwięcej osób kupuje znicze na groby swoich bliskich. Duże, małe, białe i kolorowe, witrażowe, a nawet ledowe ze sztucznym płomieniem - w Tarnobrzegu na ogromny wybór okolicznościowego towaru napotkamy na kiermaszu zniczy i nagrobnych dekoracji przy ulicy Kwiatkowskiego. Zobaczcie, jakie znicze są w ofercie i ile kosztują.

📢 Artur Łojowski ze Stadniny Koni w Michałowie z prestiżową nagrodą na czempionacie Europy Artur Łojowski ze Stadniny Koni w Michałowie otrzymał nagrodę dla najlepszego prezentera na czempionacie Europy koni arabskich we włoskim Bedizzole. To wielki sukces i wyróżnienie dla 28-latka. 📢 Udaremnione nielegalne wyścigi i BMW rozbite w rowie. Pracowita noc kieleckiej policji Kilkudziesięciu miłośników szybkiej jazdy zebrało się w sobotni wieczór na parkingu przy galerii handlowej na kieleckich Ślichowicach. Policjanci wystawili kilkanaście mandatów, zatrzymali dwa prawa jazdy. Tej samej nocy w Dąbrowie rozbiło się BMW. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Zobacz aktualne zdjęcia i film z placu budowy Od kilku miesięcy mieszkańcom obrzeży Lipska regularnie towarzyszy dźwięk ciężkiego sprzętu. Wszystko to za sprawą trwającej budowy obwodnicy Lipska. Postęp prac widać gołym okiem. Wykonawca skupia się teraz przede wszystkim na pracach ziemnych. Wyraźnie widać już zarys nowej trasy. Nowy objazd miasta, liczący około 6,4 kilometra, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości. Koszt inwestycji to aż 110 milionów złotych.

📢 Biskup radomski Marek Solarczyk w Pionkach. "Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej" W niedzielę w parafii Świętej Barbary w Pionkach gościł biskup radomski Marek Solarczyk. Była msza, chrzest, wizyta na cmentarzu. Atmosfera wizyty była wyjątkowa. „Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej” – żartował pasterz diecezji. 📢 Staś Laurman rozpoczął niedzielny mecz piłkarski w Końskich. Potrzebuje jeszcze mnóstwo pieniędzy na rehabilitację Staś Laurman, siedemnastolatek z Końskich, który przechodzi kosztowną rehabilitację po groźnym wypadku samochodowym, był najważniejszym gościem niedzielnego meczu na stadionie Neptuna w Końskich. I choć konecki zespół piłki nożnej przegrał, to sportowa impreza była pełna radości.

📢 Pierwszy w historii lot do Afryki z lotniska w Radomiu. PLL LOT zmniejsza liczbę lotów z Radomia w sezonie zimowym W poniedziałek, 30 października z lotniska w Radomiu odleciał pierwszy samolot czarterowy biura turystycznego Anex Tour w jesienno – zimowej siatce połączeń do egipskiego kurortu Szarm el – Szejk. To debiut biura w Radomiu i debiut międzykontynentalnych połączeń lotniczych z Radomia. Tymczasem linie PLL LOT ogłosiły, że od 16 listopada zmniejszają liczbę tygodniowych połączeń z Radomia do Rzymu i Paryża z trzech do dwóch.

📢 Uczniowie tarnobrzeskiego "Kopernika" pamiętają o zmarłych nauczycielach. Posprzątali ich groby Samorząd tarnobrzeskiego "Kopernika" kolejny raz dał wyraz swojej pamięci o zmarłych profesorach szkoły. To już tradycja, że w okresie przed Uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu wraz z opiekunami udają się na cmentarze, aby posprzątać groby i zapalić na nich symboliczną świeczkę.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Radomiu. TOP 50. Twoje też tu jest? - 30 listopada 2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Radomiu. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w Radomiu? Sprawdź koniecznie.

📢 Takie są najpopularniejsze nazwiska w Kielcach. Wcale nie Nowak ani Kowalski - 30 listopada 2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Kielcach. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w Kielcach? Sprawdź koniecznie. 📢 Zmarli ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Wspominamy znane osoby, które odeszły na przestrzeni ostatniego roku Zbliżający się okres Wszystkich Świętych to dni, podczas w których wspominać będziemy nie tylko swoich najbliższych, którzy odeszli do wieczności. W ciągu ostatniego roku zmarli też znani mieszkańcy Stalowej Woli, Niska i okolic. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Zmarli z Tarnobrzega i okolic. Wspominamy znane osoby, które odeszły na przestrzeni ostatniego roku Zbliżający się okres Wszystkich Świętych to dni, podczas w których wspominać będziemy nie tylko swoich najbliższych, którzy odeszli do wieczności. W ciągu ostatniego roku zmarli też znani mieszkańcy Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Oto największe firmy w powiecie szydłowieckim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu szydłowieckiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Tak się pije rano w Świętokrzyskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? Lider tego niechlubnego rankingu konkurencję bije na głowę 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. CO trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w województwie świętokrzyskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia wyróżnia się zdecydowanie. Niestety na minus.

📢 Tak się pije rano w Radomskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? W tym niechlubnym rankingu "nasz lider" jest lepszy od stolicy 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego. Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. Co trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w regionie radomskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia okazuje się być pod tym względem "lepszy" nawet Warszawy. Albo raczej gorszy... 📢 RS Active 4. Liga. GKS Rudki wygrał derby powiatu kieleckiego z Łysicą Bodzentyn 3:1. Czerwoną kartkę dostał bramkarz Adam Dymanowski W meczu RS Active 4. Ligi, w derbach powiatu kieleckiego, Łysica Bodzentyn przegrała na własnym stadionie z GKS Rudki 1:3. To był dobry występ ekipy Pawła Jaworka. Gospodarze grali od 27 minuty w dziesiątkę po tym jak czerwoną kartkę za faul na Michajlo Lyczaku zobaczył Adam Dymanowski, syn Tomasza Dymanowskiego, byłego bramkarza KSZO Ostrowiec, znanego z występów w ekstraklasie.

📢 Byliście na meczu Arki Pawłów z Pogonią Staszów w RS Active 4 lidze? Szukajcie się na zdjęciach Arka Pawłów pokonała Pogoń Staszów 3:0 w meczu czternastej kolejki RS Active 4 ligi. Spotkanie było bardzo istotne dla obu drużyn w kontekście walki o utrzymanie. Sympatycy Arki mogą z satysfakcją spoglądać w tabelę. Ich drużyna oddaliła się od strefy spadkowej. Zobacz zdjęcia kibiców z niedzielnego starcia. 📢 Przyjęcie dla parafian i gości po mszy świętej na Karczówce w Kielcach, inaugurującej 400 - lecia istnienia klasztoru. Zobacz zdjęcia Dla kilkuset parafian i zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w mszy świętej, 29 października rozpoczynającej obchody 400 - lecia klasztoru na Karczówce czekał poczęstunek przygotowany w krużgankach, na co dzień zamkniętych. Zaproszenie do wspólnego świętowania na bankiecie, które padło podczas mszy było skierowane do wszystkich jej uczestników.

📢 Klasztor na Karczówce w Kielcach rozpoczął świętowanie 400 - lecia. Biskup kielecki poprowadził mszę świętą, był koncert i poczęstunek Klasztor na Karczówce w Kielcach, kultowe miejsce w Kielcach w niedziele, 29 października rozpoczął obchody 400 – lecia. W Kościele świętego Karola Boremeusza uroczystą mszę świętą odprawił biskup Jan Piotrowski. Był też koncert a na koniec poczęstunek dla mieszkańców i gości. 📢 Dariusz z "Rolnik szuka żony" to najmłodszy uczestnik nowej edycji. 27-latek już skradł serca fanek programu. Tak mieszka i żyje 29.10.2023 W niedzielę, 17 września na antenie TVP 1 wyemitowany został pierwszy odcinek nowego, 10. sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, który w tym sezonie jest najmłodszy i szuka kobiety swojego życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Dariusz z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 29.10.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 29.10.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Cmentarz komunalny na Firleju w Radomiu z lotu ptaka. Nekropolia robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia Cmentarz komunalny na Firleju w Radomiu to jedna z największych nekropolii w Polsce. W niedzielę, tuż przed dniem Wszystkich Świętych pojawiło się tam wielu ludzi, którzy sprzątali groby bliskich. Na zdjęciach z drona potęga cmentarza robi wrażenie. 📢 Niedzielny spacer na Pchli Targ w Tarnobrzegu to szansa na wyjątkowe zakupy. Zobaczcie, jakie skarby można kupić 29 października Słoneczna niedziela w Tarnobrzegu to doskonały dzień na spacer, głównie na tętniący życiem pchli targ przy ulicy Kwiatkowskiego. Amatorzy rzeczy z duszą od rana kupują i przeglądają osobliwości na straganach. Jeden z uroków Tarnobrzeskiego Pchlego Targu to nieprzewidywalność - nigdy nie wiadomo, jakie skarby można tam znaleźć. Co tym razem oferowali sprzedawcy? Zobaczcie zdjęcia z 29 października.

📢 Kręgielni Fankula Pub & Bar w Tarnobrzegu znów działa. Są też inne atrakcje Po niespełna czterech miesiącach przerwy otwarte zostało najbardziej rozrywkowe miejsce w Tarnobrzegu - Kręgielnia Fankula Pub & Bar. W nowej lokalizacji atrakcje znajdą również fani gry w bilard i w snookera. 📢 Przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Stalowej Woli Uroczysta przysięga 136 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z 18. Pułku Saperów w Nisku zorganizowana została w sobotę 28 października na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Byliście na niezwykle emocjonującym meczu Korony Kielce z Puszczą Niepołomice? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy wygrali na Suzuki Arenie z Puszczą Niepołomice 5:3. Do przerwy podopieczni Kamila Kuzery zagrali koncertowo - prowadzili 3:0. Po przerwie dwa ciosy zadał beniaminek z Niepołomic. W końcówce były duże emocje, ale ostatecznie to Korona dopisała sobie trzy punkty.

📢 Już nie mom fit i rurki. Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2023! Zobacz zdjęcia Spodnie jeansowe to ulubiony element garderoby kobiet na całym świecie. Są wygodne, ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. Odpowiednio dobrane potrafią wymodelować sylwetkę. A jakie modele jeansów będą modne jesienią? Zobaczcie w galerii. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

