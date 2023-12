Przegląd prasy 1.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Wyjątkowe wydarzenie przed Halą Legionów. Tuż przed meczem z Eurofarmem Pelister w Lidze Mistrzów kibice Industrii Kielce wzięli udział w nagraniu teledysku do piosenki Tau o klubie. Zobaczcie zdjęcia.

Tuż przy zalewie w Strawczynie powstało kolejne, niebanalne miejsce do zabawy, rekreacji i wypoczynku. Pierwsze w regionie, całoroczne lodowisko wraz z niezbędnym zapleczem jest już gotowe. Oficjalne otwarcie lodowiska zaplanowano na poniedziałek, 4 grudnia. O szczegółach opowiedział wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk

W Zespole Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. W szkole było bardzo radośnie i kolorowo.

Karp, ryba bez której większość polskich rodzin nie wyobraża sobie Wigilii, jest już dostępny w sprzedaży. Możemy go spotkać na bazarach, giełdach czy w supermarketach. Świeżą i ekologiczną rybę kupimy też w gospodarstwach rybackich. O tym, ile będzie w tym roku kosztował i dlaczego warto wybrać go na wigilijny stół, mówi Piotr Suchoń, właściciel Gospodarstwa Rybackiego "Stawy" w gminie Imielno w powiecie jędrzejowskim.

W najbliższych dniach niebezpieczna pogoda opanuje południe kraju, w tym region radomski. Wszystko za sprawą niżu znad Alp o nazwie „Robin”. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej prognozują intensywne opady śniegu już od piątku, 1 grudnia. Najgorzej ma być jednak w sobotę, 2 grudnia. Przez cały weekend może spaść nawet do ponad 30 centymetrów śniegu.

W najbliższych dniach niebezpieczna pogoda opanuje południe kraju, w tym województwo świętokrzyskie. Wszystko za sprawą niżu znad Alp o nazwie „Robin”. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej prognozują intensywne opady śniegu już od piątku, 1 grudnia. Najgorzej ma być jednak w sobotę, 2 grudnia. Przez cały weekend może spaść nawet do ponad 30 centymetrów śniegu.

Niepokojący dane na temat świętokrzyskiej gastronomii opublikował Urząd Statystyczny w Kielcach. Wynika z niego, że liczba lokali na koniec 2022 roku była aż o ponad 16 procent mniejsza niż w roku poprzednim. To oznacza, że zamknęło się 91 placówek. Sprawę skomentował Grzegorz Romański, właściciel działającej od 23 lat restauracji Monte Carlo. - Pierwszy kwartał przyszłego roku będzie jednym z najcięższych – podkreślił.

Koncert Nocnego Kochanka, spektakl Artura Barcisia, charytatywny turniej piłki ręcznej - to tylko niektóre wydarzenia, które odbędą się w ten weekend w Kielcach. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać w piątek, sobotę i niedzielę 1-3 grudnia 2023.

Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. W dwóch słowach - są luksusowe. W regionie radomskim na sprzedaż jest kilkadziesiąt domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Te najdroższe to prawdziwe pałace. Zobaczcie nieruchomości w naszej galerii.

Zakończyła się budowa nowej siedziby oddziału Telewizji Polskiej w Kielcach, budynek oficjalnie został przekazany do użytku. Przeprowadzka pracowników jest zaplanowana na przyszły rok, po umeblowaniu gmachu.

Agata Miszczyk-Lewandowska otrzymała tytuł Lekarza Roku 2023 w plebiscycie Hipokrates. Założycielka i właścicielka kieleckiej kliniki AwansDent podkreśla, że zawód stomatologa to jej miłość i wielka pasja. Od dzieciństwa wykazywała zainteresowanie leczeniem zębów, a pierwszymi jej pacjentkami były... lalki.

W czwartek, 30 listopada odwiedziliśmy plac targowy w Jędrzejowie, by sprawdzić ceny owoców i warzyw. Tym razem kupujący mieli bardzo mały wybór warzyw, nie brakowało jednak owoców. Zobaczcie, jakie były ich ceny.

Pałac Domaniowski zaprasza na Muzyczny Domaniów z warsztatami tanecznymi i koncertem Ani Rusowicz, w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej zaśpiewa Sławek Uniatowski, a do łez w tym samym miejscu rozbawi Grupa MoCarta. Nie zabraknie też spektakli w teatrach i domach kultury, a także mikołajek dla najmłodszych.

Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

23 listopada w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie Powiatowej Rady KGW z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu.

W poniedziałek, 27 listopada, odbyły się uroczyste odbiory dwóch dróg: drogi powiatowej Nr 0237T na odcinku Moskorzew – Dzierzgów (przebudowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) i drogi powiatowej Nr 1878T Konieczno – Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno (przebudowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Smaczna, zdrowa i ekologiczna żywność od lokalnych dostawców będzie niebawem bardziej dostępna dla klientów. W pięknej i malowniczej miejscowości Gierczyce w gminie Wojciechowice w powiecie opatowskim powstaje Manufaktura Smaku. Będzie to miejsce, w którym pasjonaci – rolnicy będą wytwarzali zdrową żywność. Samemu też ją będzie można wyprodukować.

Na drodze krajowej numer 74 - ulicy Legionów w Opatowie w czwartkowy poranek doszło do wypadku. Najprawdopodobniej doprowadziła do niego awaria układu hamulcowego w samochodzie dostawczym.

30 listopada imieniny obchodzi Andrzej. Wyślijcie życzenia Andrzejom. W naszej galerii znajdziecie gotowe do wysłania śmieszne, mądre i piękne wierszyki.

Andrzejki to inaczej wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji i Grecji. Z okazji imienin Andrzeja bawi się mnóstwo ludzi, nie tylko o tym imieniu - zobaczcie najlepsze memy z tej okazji.

Długi na ponad trzy metry i wysoki 170 centymetrów obraz zatytułowany „Widok Sandomierza od strony Wisły" przekazała społeczność Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Szermentowskiego w Kielcach Zespołowi Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Kto to miasto wyczarował – z jakiej baśni je zabrano” i stało się okazją do prezentacji lokalnych artystów, zabytków oraz potraw.

Prace remontowe w świetlicy w Rzemienowicach idą pełną parą. Obiekt zostanie oddany do użytku w grudniu bieżącego roku. Wykonawcą tego zadania jest firma Jacka Ignacaka "IG-BUD" z Łatanic. Zobacz dalej, na jakim etapie są prace w świetlicy w Rzemienowicach.

Jedna osoba ucierpiała po zderzeniu samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym, do którego doszło w środę, 29 listopada po godzinie 16 na drodze w miejscowości Rudawa w powiecie pińczowskim.

Suzuki Arena będzie miała wyremontowany tunel, którym piłkarze wychodzą na mecz. Wszystko dzięki współpracy z bukmacherem STS, który ufunduje renowację infrastruktury. Do wyboru są trzy projekty, a ostateczna decyzja należy do kibiców.

60 kilometrów będzie liczył nowy odcinek drogi krajowej numer 9 od S74 w okolicy Tarnobrzega do węzła Rzeszów Zachód na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze dla budowy nowego przebiegu trzech odcinków DK9, które uzupełnią przygotowywane już obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej.

Po domu jednorodzinnym, który stał na działce przy ulicy Mariackiej nie ma już śladu. Teraz pracują tam już koparki. To znak, że ruszyła budowa luksusowego bloku ze 170 mieszkaniami i podziemnym parkingiem. Prace budowlane mają się zakończyć w 2025 roku.

Ponad dwudziestu wędkarzy z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Tarnobrzeg wzięło udział w Otwartych feederowych zawodach wędkarskich Klubu Sportowego Sensas II Tarnobrzeg na kanale Enea w Połańcu, w powiecie staszowskim.

Wystarczyła chwila nieuwagi, a doszło w środę 29 listopada do wypadku drogowego dwóch samochodów w Klwatce Królewskiej pod Radomiem. Jeden samochód, ciężarówka przewożąca mleko, po zderzeniu znalazła się w rowie, jedna osoba została poszkodowana.

Kakaowy biszkopt, wilgotny i aromatyczny do tego bita śmietana i czekoladowa polewa - to słodki symbol Radomia, czyli radomianka. Cukiernia "Ciacho" w Radomiu ma takie, do tego wypiekane z przepisu sprzed kilkudziesięciu lat. I ta litera "R" na wierzchu. Jedno ciastko, a może przywołać tyle wspomnień, z dzieciństwa, czy młodości. Kiedyś radomianka była królową słodkich wypieków w naszym mieście i kością niezgody z warszawiakami, którzy mieli swoją "wuzetkę".