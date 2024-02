Przegląd prasy 10.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówkowe ostatki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Fantastyczna zabawa. Parkiet płonął! ”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówkowe ostatki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Fantastyczna zabawa. Parkiet płonął! Podczas weekendu odbywają się ostatnie studniówki 2024 roku w Radomiu i regionie radomskim. Odwiedziliśmy przyszłych maturzystów z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał ich najważniejszy w życiu bal!

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Grota” w Jędrzejowie. Bal rozpoczęto od tradycyjnego poloneza W piątek 9 lutego, na balu maturalnym w „Impresji” w Nagłowicach bawili się uczniowie z Zespołu Szkół numer 2 w Jędrzejowie. Zobaczcie zdjęcia z części oficjalnej studniówki jędrzejowskiego "Grota". 📢 Szalone tańce na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Dużo się działo! Na tę chwilę młodzież czeka najbardziej! Już po części oficjalnej i stresie związanym z idealnym zatańczeniem poloneza przyszedł czas na prawdziwą zabawę. Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach sprawił, że parkiet w hotelu Dyminy aż iskrzył. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024 uczniów Technikum TEB Edukacja w Radomiu. Było kameralnie, ale zabawa była szalona W piątek, 9 lutego na studniówce 2024 bawili się uczniowie Technikum TEB Edukacja w Radomiu. Tradycyjnie bal rozpoczął polonez, długo oklaskiwany przez uczestników wydarzenia. A później zaczęła się szalona zabawa. Na parkiecie był tłum, maturzyści pokazali jak się bawić! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, a później zabawa przez całą noc W piątek, 9 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, życzenia od nauczycieli i rodziców, a później niesamowita zabawa! 📢 Zachwycająca studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w Leśnej Promenadzie w Piekoszowie. Zobaczcie zdjęcia z poloneza W piątek, 9 lutego, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza w Kielcach bawił się na swojej studniówce. Bal odbył się w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie. Zobaczcie transmisję na żywo z poloneza. 📢 Jakie stroje karnawałowe królują w tym sezonie? Sprawdziliśmy to w Galerii Planty w Kielcach. Najważniejsze elegancja i błysk! Sprawdziliśmy w kieleckiej Galerii Planty jakie stroje na karnawałową imprezę są najbardziej pożądane. Do wyboru było wiele ciekawych kreacji, zarówno dla pań i panów. Co się nosi na tegoroczne ostatki? Błysk - cekiny i brokat, a także suknie do kostek. Panowie zaś powinni postawić na klasyczne, granatowe garnitury. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Już jest! Debiutancki singiel Nicoli Pęzy, nowej gwiazdy disco-polo! Czy utwór "Aniele" stanie się hitem? Posłuchajcie Jak informowaliśmy niedawno, 29-letnia Nicola Pęza, znana w sieci jako Cola wkracza z przytupem na arenę muzyki disco-polo. W piątek, 9 lutego premierę miał jej debiutancki singiel "Aniele". Pochodząca z małej miejscowości pod Pińczowem w województwie świętokrzyskim wokalistka wiąże z nim ogromne nadzieje. Czy piosenka ma szanse stać się hitem? Posłuchajcie! 📢 Strajk generalny rolników w Maruszowie i Ożarowie na trasach numer 74 i 79. Zablokowane drogi i wielkie korki W piątek, 9 lutego w całej Polsce ponownie rolnicy wyjechali na drogi maszynami rolniczymi, by powiedzieć stanowcze: Nie dla polityki rolnej Unii Europejskiej. W powiecie opatowskim utrudnienia do godziny 22 czekają na drodze w Maruszowie, gdzie blokowany jest odcinek drogi krajowej numer 74 oraz w Ożarowie na drodze krajowej numer 79.

📢 Kto Samorządowcem Roku 2023 w Świętokrzyskiem? Oto liderzy w głosowaniu W kwietniu 2024 odbędą się wybory samorządowe. Nadszedł więc czas podsumowania rządów dotychczasowej władzy. Ocenie poddaliśmy prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich miast i gmin w województwie świętokrzyskim. Spośród nich, wspólnie z Państwem wyłonimy Samorządowca Roku 2023 w regionie. Prezentujemy ranking liderów w głosowaniu. 📢 Protest rolników z Przytyka i Potworowa. Sprzeciwiają się unijnej polityce. Zobacz zdjęcia W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski wyszli na drogi i ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny na terenie całego kraju. Na terenie regionu radomskiego odbyło się kilka protestów, które spowodowały ogromne utrudnienia. W protest włączyli się również rolnicy z Przytyka, Potworowa i całej zachodniej części regionu.

📢 W Sandomierzu trwa protest rolników. Ponad 300 maszyn rolniczych blokuje drogi dojazdowe do mostu na Wiśle! Jest nerwowo My walczymy o to, abyśmy jedli zdrowe mięso, zdrowe warzywa i owoce, żebyśmy nie jedli tego z drukarek 3D – powiedział podczas protestu rolników w Sandomierzu Krzysztof Proć, jeden z organizatorów ogólnopolskiego protestów rolników na terenie powiatu sandomierskiego. Ponad 300 maszyn rolniczych blokuje drogi dojazdowe do mostu na Wiśle. W powiecie sandomierskim protest odbywa się także na rondzie w Łoniowie. Protest budzie wiele emocji. 📢 Przebudowa stadionu w Bielinach idzie pełna parą. Powstanie zadaszona trybuna na tysiąc osób, boisko i bieżnia Trwa gruntowna przebudowa i remont stadionu sportowego w Bielinach. W ramach inwestycji, powstanie nowoczesna i zadaszona trybuna na tysiąc miejsc, boisko trawiaste oraz bieżnia. Warta około 5 milionów złotych budowa otrzymała blisko 3 miliony złotych dofinansowania z ministerialnego programu "Sportowa Polska". Jak idą prace? Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Poszukiwani za znęcanie się nad najbliższymi. Skrzywdzili swoje rodziny i uciekli. Ściga ich policja z Radomia. Rozpoznajesz kogoś? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu poszukuje sprawców znęcania się nad dziećmi i żonami. Udało im się uciec i ukrywają się. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach sprawców przemocy domowej za znęcanie się nad rodzinami. Zobacz listę z nazwiskami i zdjęciami. Rozpoznajecie ich? 📢 Strajk generalny rolników w Świętokrzyskiem. Zobacz relacje z Kielc i powiatów W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski i województwa świętokrzyskiego wyszli na ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny i w naszym regionie pojawili się rolnicy, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej w sprawie importu ukraińskiego zboża oraz wdrażania strategii "Zielonego Ładu".

📢 Strajk generalny rolników w powiecie pińczowskim. Droga krajowa numer była 78 zablokowana. Rolnicy przejechali z Pińczowa do Woli Żydowskiej W piątek, 9 lutego, w Pińczowie i Woli Żydowskiej protestowali rolnicy, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Było kilkaset osób, które przyjechały ponad 200 ciągnikami. Gospodarze chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec sprowadzania zboża z Ukrainy oraz polityce rolnej Unii Europejskiej. 📢 Strajk generalny rolników w Świętokrzyskiem. Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Padły mocne słowa. Zobacz zdjęcia W piątek, dziewiątego lutego trwa strajk generalny rolników w województwie świętokrzyskim i w całej Polsce. Pod Urzędem Wojewódzkim w Kielcach odbyła się pikieta, w trakcie której padły mocne słowa. Rolnicy mówią "dość" unijnej polityce dotyczącej importu ukraińskich produktów oraz strategii "Zielonego Ładu". Spotkał się z nimi wojewoda świętokrzyski, Józef Bryk. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Generalny protest rolników w Radomiu i regionie radomskim. Na ulice wyjechały setki ciągników, Zobacz nasze relacje W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy w całej Polsce wyszli na ulice. Wszyscy z nich mówią "dość" unijnej polityce dotyczącej importu ukraińskich produktów oraz strategii "Zielonego Ładu". Protestowali też rolnicy w całym regionie radomskim. Na ulicach Radomia i innych miejscowości pojawiły się setki ciągników rolniczych. 📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie.

📢 Strajk generalny rolników. Protest w powiecie buskim. Zablokowany most w Szczucinie na trasie numer 73 W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski wyszli na drogi i ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny na terenie całego kraju. Na terenie województwa świętokrzyskiego jest kilka protestów i ogromne utrudnienia. Zablokowane są wszystkie most przez Wisłę, w Szczucinie, Nagnajowie i Annopolu. Oto nasze relacje z powiatu buskiego. W piątek o 10.30 rolnicy zablokowali drogę krajową numer 73 na moście w Szczucinie. 📢 Protest generalny rolników w Grójcu. Strajkujący ruszyli na ulice. Szykują się bardzo duże utrudnienia. Zobacz zdjęcia W piątek, 9 lutego ruszył ogólnopolski protest rolników, w którym biorą udział również rolnicy z regionu radomskiego. Ciągniki wyjechały między innymi na ulice Grójca i powiatu. Należy się spodziewać ogromnych utrudnień przez praktycznie cały dzień.

📢 Protest rolników w Sandomierzu. Kawalkada oflagowanych pojazdów zmierzała z kilku stron. Zobacz zdjęcia O godzinie 9 na węźle komunikacyjnym przy moście na Wiśle w Sandomierzu, w piątek 9 lutego rozpoczął się protest rolników. Od rana w stronę węzła z różnych stron powiatu wjechały oflagowane traktory, do których przyczepione były transparenty. Drugi protest rolnicy prowadzą na rondzie w Łoniowie. 📢 Groźny wypadek w Maleńcu. Rowerzysta w poważnym stanie. Zobacz zdjęcia W ciężkim stanie trafił do szpitala 51-letni rowerzysta, który ucierpiał w wypadku, do jakiego doszło w piątek po godzinie 6 w Maleńcu. 📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.

📢 Oto najlepsi nauczyciele, szkoły i przedszkola w Świętokrzyskiem! Za nami gala Plebiscytu Edukacyjnego 2023 Zakończył się Plebiscyt Edukacyjny 2023 organizowany przez "Echo Dnia". Laureatów nagrodziliśmy na uroczystej gali zorganizowanej w czwartek, 8 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury. Zobaczcie relację oraz zdjęcia z wydarzenia. W tym artykule przedstawiamy najlepszych nauczycieli, szkoły i przedszkola w Świętokrzyskiem! 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 9 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 9 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 09.02.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023. Poznajcie najlepszych nauczycieli w powiatach. Zobaczcie zdjęcia z gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Zakończył się Plebiscyt Edukacyjny organizowany przez "Echo Dnia". W czwartek, 8 lutego na uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach nagrodziliśmy zwycięzców. W tym artykule przedstawiamy laureatów w świętokrzyskich powiatach - najlepszych nauczycieli, szkoły i przedszkola.

📢 Trwają ostatnie kosmetyczne prace w obiektach Akademii Radomiaka na radomskiej Koniówce. Zobacz nowe zdjęcia Na boiskach piłkarskich Akademii Radomiaka na radomskiej Koniówce trwają już ostatnie prace. Na murawę będzie można jednak wejść dopiero wtedy, gdy ukorzeni się trawa. Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy.

📢 Świętokrzyska Zagroda Kultury Harmonia w Hucie Szklanej już gotowa. Zachwycający obiekt pokazuje, jak dawniej wyglądało życie na wsi Świętokrzyska Zagroda Kultury "Harmonia" w Hucie Szklanej w gminie Bieliny jest już gotowa. Posadowiony przy Osadzie Średniowiecznej, w sercu Gór Świętokrzyskich i u stóp Świętego Krzyża budynek, wygląda niezwykle okazale. Na zwiedzających czeka niesamowita wędrówka po czterech, naszpikowanych nowoczesną technologią salach odwzorowujących życie w XIX- i XX-wiecznej, świętokrzyskiej wsi. Każda z sal to inna pora roku, i inne panujące w tym czasie zwyczaje i prace. Ekspozycja dopracowana jest do perfekcji. W "Harmonii" nie tylko zobaczymy i usłyszymy wieś, ale nawet poznamy jej zapachy.

📢 Tłusty czwartek z sandomierską „Marmoladą”. Były kulinarne warsztaty. Powstały smakołyki, że place lizać Pączki smażone, pieczone, z ciasta francuskiego, chrusty, róże karnawałowe i gniazda poznańskie – te i wiele innych smakołyków powstało podczas kolejnej edycji warsztatów gastronomicznych „Łowcy Smaków” , jakie zorganizowano w tłusty czwartek, w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie szkół podstawowych z miasta i powiatu oraz zaproszeni goście. 📢 Oto największe hity Targów Enex w Kielcach. Królują pompy ciepła i fotowoltaika. Zobacz zdjęcia Czwartek, 8 lutego, był drugim, a zarazem ostatnim dniem Targów Enex w Kielcach. W 26. edycji największych targów odnawialnych źródeł energii w Polsce bierze udział ponad 300 firm z 15 krajów, w tym nawet z Tajwanu i Singapuru. Zobaczcie, jakie hity przedstawiły firmy na swoich stoiskach.

📢 Trwa budowa centrum logistycznego na radomskim Wincentowie. Stoją już dwie hale, rozpoczęły się przygotowania kolejnych inwestycji. Zdjęcia Na radomskim Wincentowie w ekspresowym tempie odbywa się budowa wielkiego centrum logistycznego. Stoją już dwie hale, rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inwestycji. W sumie pod dachem ma być niewiarygodna wielkość aż 5 hektarów powierzchni. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Skolim dał czadu w klubie Explosion w Radomiu. Król Latino zaśpiewał największe przeboje. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach! W miniony weekend w klubie Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. W sobotni wieczór, 3 lutego parkiet do czerwoności rozgrzała Skolim. Bawiło się mnóstwo osób. Bawiliście się w Explosion? Szukajcie się na zdjęciach!

📢 Tłusty czwartek w Radomiu. Mieszkańcy miasta od rana stoją w kolejkach po pączki i faworki. Zobaczcie zdjęcia 8 lutego obchodzimy tłusty czwartek. Zainteresowanie słodkimi wyrobami jest bardzo duże. Radomianie z samego rana ruszyli na zakupy. Pod cukierniami i piekarniami tworzą się kolejki po pączki i faworki.

📢 Jest praca w Kazimierzy Wielkiej i powiecie kazimierskim. Oto najnowsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie kazimierskim pojawiły się nowe oferty pracy. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki nawet na poziomie ponad 4 tysięcy złotych. Tak wysokie zarobki nie zdarzają się często. Oto aktualne oferty pracy w powiecie kazimierskim. 📢 Jest dobrze płatna praca w Ostrowcu Świętokrzyskim i powiecie ostrowieckim. Oto najlepsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie ostrowieckim są oferty pracy z naprawdę dobrymi zarobkami. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki nawet na poziomie ponad 6 tysięcy złotych. Tak wysokie zarobki nie zdarzają się często. Oto aktualne oferty z najwyższymi zarobkami w powiecie ostrowieckim.

📢 Jest dobrze płatna praca w Starachowicach i powiecie starachowickim. Oto najlepsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie starachowickim są nowe oferty pracy. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki na poziomie ponad 4 tysięcy złotych. Oto aktualne oferty z najwyższymi zarobkami w powiecie starachowickim. 📢 Jest dobrze płatna praca w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. Oto najlepsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie sandomierskim są oferty pracy z naprawdę dobrymi zarobkami. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki nawet na poziomie ponad 6 tysięcy złotych. Tak wysokie zarobki nie zdarzają się często. Oto aktualne oferty z najwyższymi zarobkami w powiecie sandomierskim.

📢 W piątek 9 lutego będzie rolniczy protest w Sandomierzu. Szykują się duże utrudnienia na drogach. Zobacz mapę W najbliższy piątek, 9 lutego na terenie Sandomierza odbędzie się rolniczy protest. Zgromadzenie ma na celu manifestację niezadowolenia środowisk rolniczych w związku z napływem płodów rolnych spoza Unii Europejskiej. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. 📢 Bal seniora w Radomiu. Wspaniałe stroje, atmosfera i zabawa podczas drugiego dnia. Zobacz nowe zdjęcia z wydarzenia W środę, 7 lutego w hali przy ulicy Struga w Radomiu odbyła się druga tura Radomskiego Balu Seniora. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. W zabawie wzięło udział aż sześćset osób! Był smaczny poczęstunek, muzyka i tańce na parkiecie! Zobaczcie nowe zdjęcia ze środowej imprezy. 📢 Strajk generalny rolników w całej Polsce. Rolnicy i hodowcy ze świętokrzyskiego również wyjdą na ulice. Gdzie? W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski ponownie wyjdą na ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny na terenie całego kraju. Również na drogach województwa świętokrzyskiego pojawią się rolnicy, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej w sprawie importu ukraińskiego zboża oraz wdrażania strategii "Zielonego Ładu".

📢 Świetna zabawa w Milano Club Baćkowice. Skolim zaśpiewał największe hity i rozkręcił imprezę! Zobacz zdjęcia W sobotę, 3 lutego w Milano Club Baćkowice wystąpił Skolim i Miły Pan. Zobaczcie zdjęcia z niezwykłej zabawy i koncertu Skolima. 📢 Niezapomniane imprezy w Klubie Planeta w Rozwadowie. Popatrzcie na zdjęcia, być może znajdziecie siebie lub znajomych - wspomnienia odżyją Dyskoteki, osiemnastki, półmetki, andrzejki, techno party i koncerty znanych DJ-ów i artystów z Polski i nie tylko - przez lata Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie tętnił życiem. Zabieramy was w podróż do przeszłości - tym razem trzecia porcja zdjęć z Klubu Planeta. Być może odnajdziecie siebie lub znajomych.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski w Hali Legionów w Orlen Superlidze. Było bardzo dużo atrakcji W 19. kolejce Orlen Superligi piłkarze ręczni Industrii Kielce zmierzyli się w Hali Legionów z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Był to pierwszy pojedynek zespołu mistrza Polski przed własną publicznością w 2024 roku.

📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Zobaczcie nowe zdjęcia z balu nad balami W sobotę, 27 stycznia w Sokole w Sokołowie Dolnym maturzystki i maturzyści z liceum i technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach bawili się na swoim pierwszym w życiu balu - balu studniówkowym. Część oficjalną rozpoczęła dyrektor szkoły - Halina Kołodziejczyk. Serdecznie i ciepło przywitała młodzież, gospodarzy i organizatorów wieczoru - rodziców oraz zaproszonych gości. Zobaczcie nowe zdjęcia z balu. 📢 Piękne hostessy na rekordowych Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki Enex w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia Od ponad 25 lat Kielce stanowią najważniejszy punkt na mapie Polski dla miłośników energooszczędnych i ekologicznych technologii z sektora OZE. W środę, 7 lutego ruszyły Targi Enex. Oprócz nowinek i ciekawostek z tego sektora, wzrok przyciągały piękne hostessy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Galeria handlowa powstanie przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Ta część miasta zmieni się nie do poznania Park Handlowy Telegraf powstanie przy ulicy Ściegiennego w Kielcach, tuż przy granicy z gminą Morawica. Ta peryferyjna część miasta wkrótce zmieni się nie do poznania, ponieważ w okolicy planowane są także inne inwestycje, o których „Echo Dnia” pisało kilka dni temu, między innymi McDonald's. 📢 Tak wyglądały Kozienice 20 lat temu w 2004 roku. Zobacz miasto na starych fotografiach Dziś zabieramy was w sentymentalną podróż po Kozienicach sprzed 20 lat. Jesteście ciekawi jak wyglądało nasze miasto w 2004 roku? Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Znani na balu charytatywnym w Morawicy. Zebrano rekordowe 150 tysięcy złotych! Nie do wiary, za ile licytowano fanty! Zobaczcie zdjęcia 150 tysięcy złotych! Absolutnie rekordową kwotę zebrano podczas Balu Charytatywnego zorganizowanego w sobotę, 3 marca, na parkiecie sali bankietowo-konferencyjnej „Finezja” w Brzezinach w gminie Morawica. Uczestniczyło w nim wiele osób z gminy Morawica, Kielc i powiatu kieleckiego. Była świetna zabawa, a kwoty zebrane podczas niektórych licytacji dosłownie zwalają z nóg! Zobaczcie na zdjęciach znane osoby, które uczestniczyły w zabawie.

📢 Inspirujące warsztaty dla kobiet w Żurawim Gnieździe w Maleszowej. Jedną z trenerek gwiazda Tańca z Gwiazdami. Zobaczcie zdjęcia Od 30 do 31 stycznia w Żurawim Gnieździe w Maleszowej odbyła się pierwsza edycja kobiecych warsztatów rozwoju osobistego Women Mental Powerful poruszająca szeroko rozumianą tematykę work - life balance, wzmacniania pewności siebie oraz świadomego budowania własnej kariery. Inspirujące warsztaty poprowadziły mistrzynie w swoich dziedzinach, w tym Kamila Drezno, uczestniczka programu Taniec z Gwiazdami. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania. 📢 Paznokcie walentynkowe czerwone, a może w serduszka? Zobacz najpiękniejsze stylizacje, które ozdobią dłonie w dzień zakochanych Paznokcie walentynkowe, które zaskoczą twojego partnera! Postaw na klasykę lub zaszalej z bardziej oryginalnymi kolorami i zdobieniami. Jeśli nie masz pomysłu, jak ozdobić swoje pazurki na walentynki, to zobacz nasze propozycje. Dzięki nim emocje w tym dniu będą jeszcze większe i płomienne.

📢 Parkiet aż iskrzył! Szaleństwo na balu karnawałowym Kół Gospodyń Wiejskich w Daleszycach Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Daleszyce wspaniale bawiły się podczas karnawałowego balu. Była to już szósta edycja wydarzenia, które z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. Panie po raz kolejny udowodniły, że tradycja, kultura i wzajemna integracja mogą iść w parze z fantastyczną zabawą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Są nowe oferty pracy w Stalowej Woli i okolicy, można zarobić ponad 7 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdź Szukasz pracy w Stalowej Woli lub okolicy? A może zatrudnienia szuka twój znajomy, sąsiad lub krewny? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. Są oferty zatrudnienia za 7 tysięcy złotych miesięcznie! 📢 Szalone tańce na V Radomskim Balu Seniora. Zobacz, co działo się na parkiecie. Oto nowe zdjęcia We wtorek w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga odbyła się pierwsza tura corocznego Radomskiego Balu Seniora. Na parkiecie hali bawiło się mnóstwo osób. Zobaczcie nowe zdjęcia z wtorkowej imprezy.

📢 Dzień Babci i Dziadka w Wiślicy. Setki osób na przedstawieniu w szkole. Zobacz zdjęcia W piątek, 2 lutego, w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy miało miejsce niezwykłe wydarzenie - gminny Dzień Babci i Dziadka. W przedstawieniu wzięło udział kilkadziesiąt przedszkolaków, których obserwowali rodzice i seniorzy. Dużo zdjęć w galerii. 📢 Jędrzejów 20 lat temu w 2004 roku. Oto jak wyglądało miasto i okolice. Poznacie wszystkie miejsca? Zobacz archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Jędrzejów i okolice na początku XXI wieku? Przez ostatnie 20 lat nasz powiat przeszedł metamorfozę. Zobaczcie archiwalne zdjęcia i przypomnijcie sobie Jędrzejów sprzed lat. 📢 Pamiętacie kultowy Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Ta dyskoteka ściągała tłumy - zobacz kolejne zdjęcia Trwa karnawał 2024, przed nami ostatni weekend zabaw ostatkowych. Niegdyś w tym okresie największe tłumy ściągał nieistniejący obecnie, kultowy wręcz Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie, w którym bawili się nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i okolic, ale w zasadzie całego północnego Podkarpacia. Wspomnienie Planety do dziś przywołuje u wielu osób wspaniałe chwile spędzone w gronie przyjaciół na różnego rodzaju dyskotekach, półmetkach czy koncertach organizowanych w tym miejscu

📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Panie wodziły za nimi wzrokiem. Zobacz zdjęcia Świętokrzyski sezon studniówkowy trwa w najlepsze. W piątek drugiego i w sobotę trzeciego lutego odbyło się wiele bali, na których pojawiło się mnóstwo elegancko ubranych maturzystów, którzy przykuwali uwagę pań. Oto najprzystojniejsi panowie świętokrzyskich studniówek ostatniego weekendu. 📢 Nauczyciele na studniówkach zrobili show! Zobacz, jak bawili się z uczniami na balach w Radomiu i regionie Za nami kolejny weekend studniówek w regionie radomskim. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami. 📢 Najpiękniejsze kreacje kolejnych studniówek 2024 w Świętokrzyskiem. Te stylizacje zachwyciły. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni - przyglądamy się więc, jakie trendy obowiązują w tym roku. Jakie sukienki są modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się 2 i 3 lutego w Świętokrzyskiem. Może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Karnawałowe i inne imprezy w kultowym Klubie Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Bywałaś, bywałeś? Poszukaj siebie na zdjęciach sprzed lat Przed nami ostatni weekend kończącego się we wtorek (13 lutego) karnawału 2024 i wiele osób ostatnie dni spędza na ostatkowych imprezach. Z tej to okazji zapraszamy do fotograficznej podróży w czasie - zabieramy Was do nieistniejącego już kultowego Klubu Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie, w którym bawili się nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i okolic. Bywaliście w nim? Poszukacie siebie na zdjęciach. W tym artykule pierwsza część zdjęć.

📢 Nauczyciele na studniówkach zrobili show! Zobacz, jak bawili się z uczniami na świętokrzyskich balach Za nami kolejny weekend studniówek w Świętokrzyskiem. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami.

📢 Wielka blokada dróg w Pińczowie już w piątek, 9 lutego. Rolnicy: Unia niedługo każe nam jeść robaki W piątek, 9 lutego, w Pińczowie zapowiadają się duże utrudnienia w ruchu aut. Okoliczni rolnicy planują wielki protest przeciw polityce rządu i Unii Europejskiej, która dotyczy zboża z Ukrainy. Nie zgadzają też się z unijnymi projektami ograniczenia hodowli zwierząt. - Eurokraci z Brukseli za 10 lat każą nam jeść robaki - mówią gospodarze. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Radomiu i regionie z kolejnego tygodnia. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Ku końcowi zbliża się sezon studniówkowy w Radomiu i regionie radomskim. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad dwudziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z minionego weekendu. Zachwycały urodą! Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad z całego województwa. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne suknie i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że dziewczyny prezentowały się naprawdę zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni. W miniony weekend, 2 i 3 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend.

📢 Gangsterzy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Zobacz rysopisy Ci gangsterzy ścigani są artykułu 258 Kodeksu Karnego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Sprawdź aktualne listy gończe. Może kogoś rozpoznasz? Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Te osoby mogą być niebezpieczne! 📢 Szalona zabawa na studniówce IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach po części oficjalnej. Aż parkiet dudnił! Zobaczcie zdjęcia Ależ niezapomniana noc! Tańce na parkiecie, zdjęcia na ściance i świetna zabawa do białego rana. Tak właśnie wyglądała studniówka maturzystek i maturzystów IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach zorganizowana w piątek, 2 lutego w Hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie na zdjęciach, jak młodzież i cała społeczność szkolna szaleli na parkiecie. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!