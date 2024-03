Przegląd prasy 10.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znane osoby na meczu Korona Kielce - Cracovia na Suzuki Arenie. Byli wiceminister sportu Ireneusz Raś, biskup Marian Florczyk, radni”?

Prasówka 10.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znane osoby na meczu Korona Kielce - Cracovia na Suzuki Arenie. Byli wiceminister sportu Ireneusz Raś, biskup Marian Florczyk, radni Na meczu Korony Kielce z Cracovia, który zakończył się remisem 1:1, nie zabrakło znanych osób. Byli między innymi wiceminister sportu Ireneusz Raś, ksiądz biskup Marian Florczyk, kieleccy radni.

📢 Trzecia Droga w powiecie koneckim pokazała kandydatów i siłę w sobotę na konwencji w Sielpi W sobotę w Sielpi odbyła się konwencja wyborcza Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 w powiecie koneckim. Największym zaskoczeniem dla sympatyków ludowców jest fakt, iż wieloletni szef powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego Bogdan Soboń nie startuje w wyborach samorządowych. Zapewnia jednak, że całym sercem wspiera koleżanki i kolegów. Poniżej prezentujemy pełne listy do rady Powiatu, Rady Miasta Końskie, rad miast i gmin.

📢 Kibicowałeś Hydrotruckowi Radom w meczu z Decką Pelplin w pierwszej lidze koszykówki? Znajdź się na zdjęciach W sobotę koszykarze pierwszoligowego Hydrotrucku Radom zmierzyli się z Decką Pelplin. W hali MOSiR przy ul. Narutowicza stawiło się sporo kibiców.

Prasówka 10.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PKO BP Ekstraklasa. Ponad 11 tysięcy kibiców na meczu Korona Kielce - Cracovia. Tak wspieraliście Koronę z trybun Suzuki Areny Piłkarze Korony Kielce po słabym meczu zremisowali z Cracovią 1:1. Sobotni pojedynek na Suzuki Arenie obejrzało ponad 11 tysięcy kibiców.

📢 Dawno temu na dzikim zachodzie w wykonaniu Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Pełna sala i zachwycona publiczność Z okazji Dnia Kobiet Radomska Orkiestra Kameralna zagrała wielkie przeboje muzyki filmowej. Publiczność owacjami nagrodziła muzyków, brawa zbierał też gościnnie występujący w Radomiu jeden z najlepszych polskich skrzypów Piotr Pławner.

📢 Pożar stolarni w Gowarczowie w powiecie koneckim. Walczyło z nim pięć zastępów straży pożarnej. Zobacz zdjęcia Przez ponad dwie godziny pięć zastępów straży pożarnej walczyły w sobotę z pożarem stolarni w Gowarczowie w powiecie koneckim. 📢 Rewelacyjny spektakl Zbigniewa Woldańskiego "Spełniajmy marzenia" w Domu Kultury we Włoszczowie. Widzowie zachwyceni! Zobacz zdjęcia i wideo Piątek, 8 marca, Dzień Kobiet - to data premiery nowego przedstawienia autorstwa Zbigniewa Woldańskiego, tym razem napisanego dla grupy "Proscenium II", działającej przy Dom Kultury we Włoszczowie. Spektakl nosi tytuł "Spełniajmy marzenia". Zobaczcie zdjęcia i wideo ze spektaklu.

📢 Kibice wspaniale dopingowali Koronę Kielce w meczu PKO BP Ekstraklasy. Na Suzuki Arenie w końcówce spotkania były ogromne emocje Ponad 11 tysięcy kibiców zasiadło na Suzuki Arenie w sobotę, 9 marca, żeby obejrzeć mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Korona Kielce i Cracovią. Przez całe spotkanie wspierali z trybun gospodarzy prowadzonych przez trenera Kamila Kuzerę. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

📢 Udany Dzień Sołtysa na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Wspaniałe świętowanie! Zobacz zdjęcia W Zamku Krzyżtopór uhonorowano sołtysów. W sobotę, 9 marca odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. Były występy artystyczne, prezenty dla sołtysów i życzenia.

📢 Wybory 2024. Ireneusz Ciepiela rozpoczął kampanię w Iwaniskach i przedstawił kandydatów do Rady Miejskiej. Zobacz zdjęcia Ireneusz Ciepiela, kandydujący z własnego komitetu oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą na urząd burmistrza miasta i gminy Iwaniska. Konferencja inaugurująca kampanię wyborczą odbyła się przy placu zabaw, w miejscu, gdzie jak mówi kandydat, w przyszłości mogłoby powstać Centrum Kultury i Sportu. 📢 Stypendia Sportowe Starosty Włoszczowskiego. Poznajcie laureatów. Zobaczcie zdjęcia Uroczystość wręczenia Stypendiów Sportowych Starosty Włoszczowskiego odbyła się w środę, 6 marca. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce po emocjonującej końcówce zremisowała z Cracovią 1:1. Bramkę zdobył Miłosz Trojak. Zobacz zdjęcia W meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Cracovią 1:1. Podopieczni Kamila Kuzery dobrze zaczęli grać w ostatnich 30 minutach. Zdobyli wyrównującą bramkę po strzale kapitana Miłosza Trojaka, ale na zwycięskie trafienie zabrakło czasu. W najbliższą środę na Suzuki Arenie zaległy pojedynek z Rakowem Częstochowa.

📢 Mariusz Pudzianowski na Targach Agrotech w Kielcach. Po autograf ustawiały się ogromne kolejki. Zobacz zdjęcia Ogromne kolejki ludzi ustawiły się w sobotę, 9 marca, w Targach Agrotech w Kielcach po autograf Mariusza Pudzianowskiego. Zawodnik odwiedził stoisko firmy Swimer i podpisywał się fanom na kalendarzach. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Gwiazdy "Rolnik szuka żony" na targach Agrotech 2024. Tomek Klimkowski, Grzegorz Bardowski i Kamila Boś oblegani przez fanów Targi Agrotech 2024 to doskonała okazja, aby spotkać bohaterów znanych programów telewizyjnych. W sobotę, 9 marca obecni byli między innymi Grzegorz Bardowski z drugiej edycji "Rolnik szuka żony", Tomek Klimkowski z dziewiątej edycji, a także Kamila Boś z ósmej edycji tego hitu TVP1. Co tu robili i jak im się podobało? 📢 Drugi dzień Targów Agrotech w Kielcach. W halach były prawdziwe tłumy zwiedzających. Zobacz zdjęcia - część 2 Targi Techniki Rolniczej Agrotech i 23. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO przyciągają gości z całego kraju. Program targów wypełniony jest po brzegi spotkaniami ze znanymi osobami z branży, w tym również z youtuberami. Nic więc dziwnego, że w sobotę, 9 marca, hale po brzegi wypełnione były zwiedzającymi. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze aktorki PRL-u. To do nich wzdychały miliony mężczyzn w Polsce i za granicą. Pamiętacie je? Zobacz zdjęcia To one podbijały serca milionów mężczyzn w Polsce. W czasach PRL-u nie brakowało aktorek, które zwracały na siebie uwagę nie tylko umiejętnościami aktorskimi, ale także oszołamiającą urodą. Część z nich odeszła już w zapomnienie, a niektóre dalej wspominamy z rozrzewnieniem. Które z nich były najpiękniejsze? Sprawdź z nami.

📢 Kilkaset osób na XXVI Pielgrzymce Pokutnej Rycerstwa Niepokalanej do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy. Był też biskup Andrzej Kaleta Kilkaset osób wzięło udział w XXVI Pielgrzymce Pokutnej Rycerstwa Niepokalanej do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy, która odbyła się w sobotę, 9 marca. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Kaleta, 📢 Kontrole policji i sanepidu na targowisku w Kozienicach. Sprawdzali jakość sprzedawanych wędlin Kozieniccy policjanci, wspólnie z pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach oraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kozienicach przeprowadzili kontrole na terenie targowiska w tak zwanych punktach mobilnych, z których sprzedawane są wędliny.

📢 Giełda w Sandomierzu pełna staroci i różności. Pojawiły się też akcenty wielkanocne. Zobacz, co można kupić w sobotę 9 marca Na giełdzie w Sandomierzu duży ruch i zatrzęsienie towaru. Słoneczna pogoda sprawiła, że targowisko jest oblegane. Handlowcy oferują rzeczy przydatne w gospodarstwie domowym i ogrodzie, pojawiły się również akcenty wielkanocne. W części pchlego targu kupić można między innymi ubrania, meble, rowery, narzędzia, starocie, naczynia. Zobaczcie, co nowego i starego.

📢 Odbyła się I Parafialna Nocna Droga Krzyżowa z Bazyliki Katedralnej w Kielcach na Karczówkę. W Wielki Wtorek Droga Krzyżowa ulicami Kielc W piątkowy wieczór, 8 marca, odbyła się I Parafialna Nocna Droga Krzyżowa z Bazyliki Katedralnej w Kielcach na Karczówkę. Zorganizowali ją parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, w której proboszczem jest ksiądz Marian Fatyga, z Klasztorem Pallotynów na Karczówce.

📢 Wybory 2024. Konwencja Samorządnych Ziemi Koneckiej i Ziemi Koneckiej. Kto na radnych miejskich i powiatowych? Prawdziwe tłumy gościły na konwencji wyborczej komitetów Samorządni Ziemi Koneckiej i Ziemia Konecka. Przybyli sympatycy ugrupowań Krzysztofa Obratańskiego i Michała Pękali z całego powiatu. Wśród gości honorowych między innymi były prezydent Kielc Wojciech Lubawski i finalista The Voice Senior Piotr Salata.

📢 Koncert Jacka Kawalca w Szydłowie z okazji Dnia Kobiet. Mnóstwo osób na widowni i świetna zabawa. Zobacz zdjęcia W piątek ósmego marca w Szydłowie odbył się koncert Jacka Kawalca z okazji Dnia Kobiet. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Na pływalni Foka prawie 200 uczniów z klas piątych i szóstych rywalizowało w mistrzostwach Kielc w pływaniu. Zobacz zdjęcia Prawie 200 osób z klas V-VI rywalizowało w Mistrzostwach Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu, które 7 marca odbyły się na pływalni Foka na osiedlu Barwinek w Kielcach. W punktacji drużynowej zdecydowane zwycięstwo odniosła Szkoła Podstawowa 25. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach.

📢 Służby mundurowe grały w futsal w Zagnańsku. Były ogromne emocje. Wygrała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Zobacz zdjęcia W hali w Zagnańsku w Mistrzostwach futsalu o Puchar Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wystąpiło 8 zespołów reprezentujących służby mundurowe. Dwudniowe zmagania przyniosły mnóstwo emocji, a w finale Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach pokonała Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Kielcach 5:2. 📢 Fantastyczny koncert Lady Pank w hali Radomskiego Centrum Sportu. Legendarny zespół choć zagrał bez prądu porwał publiczność. Zobacz zdjęcia Lady Pank zagrał w hali Radomskiego Centrum Sportu w piątek 8 marca. To był koncert w ramach trasy MTV Unplugged. Muzycy zagrali swoje największe przeboje i choć koncert był bez prądu robił wrażenie. Fani śpiewali razem z Lady Pank, atmosfera była fantastyczna.

📢 Radomiak Radom pokonał Piasta Gliwice. Było pięć goli, trzy rzuty karne i Gabriel Kobylak! Zobacz kulisy tego meczu na zdjęciach Tak oto wyglądały kulisy piątkowej rywalizacji Piasta Gliwice z Radomiakiem Radom. Emocje były bardzo dużo! Kibice, którzy pojawili się na meczu obejrzeli pięć goli, trzy rzuty karne i wybronioną przez Gabriela Kobylaka w 90 minucie jedenastkę. Zobaczcie naszą fotorelację.

📢 Pierwsza pralnia samoobsługowa Fashion Laundry w Radomiu! W sobotę 9 marca otwarcie. Zobacz zdjęcia Pranie, jak w amerykańskich filmach teraz także w Radomiu! Przy ulicy Chrobrego już w sobotę dziewiątego marca otwiera się pierwsza w Radomiu pralnia samoobsługowa Fashion Laundry. Czekają pralki i suszarki pozwalające wyprać od razu kilkanaście kilogramów rzeczy, cały cykl trwa godzinę! Byliśmy na miejscu, zobaczcie jak wygląda pralnia.

📢 Kibice Radomiaka Radom na meczu z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie. Fani głośno wspierali zielonych. Byłeś? Zobacz zdjęcia i wideo Piątkowym meczem, które rozpoczęło 24. kolejkę PKO BP Ekstraklasy było starcie Piasta Gliwice z Radomiakiem. Byłeś na tym pojedynku? Znajdź się na zdjęciach. 📢 Nowe odcinki dróg w gminie Pińczów otwarte po remoncie. Zobacz gdzie W środę, 6 marca, gmina Pińczów dokonała uroczystego otwarcia ważnych inwestycji drogowych za łączną kwotę 6,8 miliona złotych. Były to ulica Wyszyńskiego, Ulica Malinowa oraz odcinki szos w Krzyżanowicach Dolnych, Zakrzowie oraz Winiarach. Roboty zostały wykonane przy ogromnym wsparciu z Polskiego Ładu. 📢 Przyjazne plany Macieja Burszteina dla kielczanek. Z okazji Dnia Kobiet złożył obietnice wyborcze, by paniom w Kielcach żyło się lepiej Jako przyszły prezydent nie wyobrażam sobie, aby decyzje w sprawach miasta zapadały bez realnego udziału kobiet - mówił Maciej Bursztein, kandydat na prezydenta Kielc podczas konferencji prasowej. W piątek, 8 marca z okazji Dnia Kobiet poinformował jak chce zadbać o kielczanki - mówił o lepszej opiece zdrowotnej, pomocy samotnym matkom i ochronie ofiar przemocy. Zapowiedział także "renowację" Rady Kobiet i poważne zmiany w administracji, ale bez zwalniania pracowników. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Uczeń Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu najlepszy w konkursie motoryzacyjnym Bogusz Komada z Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu triumfował w Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym "Technika i motoryzacja to moja pasja", organizowanym rokrocznie w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. 📢 Wybory 2024. Tomasz Ramus, kandydat na burmistrza Sandomierza bez tajemnic. Lubi sport i piesze wędrówki Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Tomasz Ramus, kandydat na burmistrza Sandomierza w nadchodzących wyborach. 📢 Miss Nastolatek Województwa Podkarpackiego 2024 jest pośród nich. Która sięgnie po tytuł? Zobacz zdjęcia 18 uroczych dziewcząt w wieku 15 - 18 lat już w tę niedzielę, 10 marca zaprezentuje swoją urodę w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie podczas półfinału konkursu regionalnego. Ta grupa niebawem powalczy o tytuł Miss Nastolatek Województwa Podkarpackiego 2024, obok swoich nieco starszych koleżanek, które także w niedzielę postarają się przekonać jurorów, że ich miejsce jest w finale konkursu piękności Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Niedzielny półfinał organizowany jest bez udziału publiczności.

📢 Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Busku-Zdroju kandydatów do Sejmiku z okręgu numer 4 W piątek, 8 marca, w Busku-Zdroju Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoich kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okręgu numer 4, który obejmuje powiaty włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski oraz kazimierski. 📢 Zderzenie dwóch aut w gminie Łączna. Są utrudnienia Cztery osoby ucierpiały w zderzeniu dwóch samochodów, do którego doszło w piątek po godzinie 16 w miejscowości Czerwona Górka w gminie Łączna w powiecie skarżyskim.

📢 Przeżyjmy to jeszcze raz! Niesamowita studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie. Co to była za zabawa! Zobacz zdjęcia Wspaniałe bale studniówkowe 2024 już za nami. Niezwykłe chwile podczas swojej studniówki przeżywały tegoroczne maturzystki Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej zabawy.

📢 Prawie 300 pań na Powiatowym Dniu Kobiet w Dworze Dwikozy. Był kwiatek, czekolada i życzenia Na corocznym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet spotkały się w w piątek, 8 marca w Dworze Dwikozy panie, które pracują lub działają na terenie powiatu sandomierskiego. Były kwiaty, tabliczka czekolady, życzenia, poczęstunek i muzyczna uczta w wykonaniu zespołu FOX. 📢 Wyjątkowi goście w kieleckiej Szkole Podstawowej numer 28! Rodzina aktorów, Ewelina i Bartłomiej Nowosielscy poprowadzili warsztaty Wyjątkowi goście odwiedzili w piątek 8 marca Szkołę Podstawową numer 28 w Kielcach. Aktorska rodzina, pochodząca z Małogoszcza Ewelina Kudeń-Nowosielska, jej mąż Bartłomiej Nowosielski oraz ich córka Hania, na co dzień wcielający się role bohaterów popularnego serialu "M jak Miłość", poprowadzili ciekawe warsztaty aktorskie, odpowiedzieli na mnóstwo dociekliwych pytań oraz podpisali wiele autografów. Uczniowie byli zachwyceni!

📢 Zawarli kontrakty na 430 milionów złotych! Ależ sukces targów grupy Polskie Składy Budowlane w Kielcach! Zobaczcie szczegóły Przy negocjacyjnych stołach, zasiadło 4,3 tysiąca osób osób, które zawarły 16 tysięcy kontraktów na kwotę 430 milionów złotych! 22 edycja wiosennych Targów Grupy PSB odbyła się 28 i 29 lutego w Centrum Targowym w Kielcach z wielkim sukcesem! Targi PSB są jednym z kluczowych wydarzeń branżowych w Polsce - uchodzą za swoisty barometr nastrojów u progu sezonu budowlanego.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kamil Suchański zaprezentował swoich kandydatów na radnych Kielc Kandydatów do Rady Miasta Kielce przedstawił Kamil Suchański, kandydat na prezydenta Kielc i na radnego. Prezentacja odbyła się na konferencji prasowej przed Dworcem Autobusowym w Kielcach. 📢 Wybory 2024. Oto kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Kazimierskiego. Mamy pełną listę W poniedziałek, 4 marca zakończyła się rejestracja kandydatów na radnych. W tym materiale prezentujemy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Kazimierskiego

9 marca to Międzynarodowy Dzień Lalki Barbie. Najsłynniejsza lalka na świecie swoje święto obchodzi zaraz po Dniu Kobiet.

📢 W Sandomierzu trwa zbiórka włosów dla małej Zosi. Dziewczynka jest chora i potrzebuje peruki. Jak można pomóc? Zobacz zdjęcia W Sandomierzu trwa zbiórka włosów dla małej Zosi, która zachorowała na łysienie plackowate. Dziewczynka jest już bez włosów i potrzebuje nowej peruki. Z pomocą mamie Zosi przyszła miejscowa fryzjerka Marta Wojciechowska. Do swojego salonu na ulicy Żeromskiego zaprasza osoby, które planują ściąć włosy i mogłyby je przekazać na perukę dla dziewczynki.

📢 Zjawiskowe kandydatki do tytułu Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Już w najbliższą niedzielę, 10 marca w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie będzie miał miejsce półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Tam o przepustkę do finału powalczą 44 kandydatki z całego Podkarpacia, niestety wydarzenie będzie bez udziału publiczności. Swoje dwie faworytki, które trafią do finału mogą jednak wskazać również internauci w głosowaniu dwie z największą liczbą głosów trafią do finału. 📢 Minister rolnictwa Czesław Siekierski na targach Agrotech 2024 w Kielcach. Zobacz, co powiedział rolnikom Podczas oficjalnego otwarcia targów Agrotech 2024 w Kielcach w piątek, 8 marca przemawiał minister rolnictwa Czesław Siekierski. Tak jak zapowiadał miał kilka rzeczy do przekazania rolnikom. Zobaczcie, co powiedział. 📢 Ruszył Agrotech 2024 w Kielcach. Tłumy ludzi oglądają nowości i imponujące maszyny rolnicze. Zobacz zdjęcia W piątek, 8 marca rozpoczęły się targi techniki rolniczej Agrotech 2024. To największe wydarzenie w branży co roku gromadzi w Targach Kielce ogromne rzesze ludzi. Już od rana w ośrodku wystawienniczym panuje spory ruch. Zwiedzających przybywa z minuty na minutę. Przed godziną 11 odbyło się oficjalne rozpoczęcie targów, obecny był między innymi minister rolnictwa Czesław Siekierski. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobiety z domu opieki w Tarnobrzegu w wyjątkowej sesji fotograficznej na Dzień Kobiet. Bo każda kobieta jest piękna - zobaczcie sami Na niecodzienny pomysł wpadli opiekunowie podopiecznych Domu imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w placówce tej zorganizowano niezwykłą sesję fotograficzną, a każda uczestniczka poczuła się wyjątkowo, co widać było po uśmiechach na twarzach. 📢 Agrotech 2024 w Targach Kielce z mnóstwem nowości i premier. Zobacz je wszystkie od 8 do 10 marca Rolnictwo 4.0, automatyzacja i robotyzacja w pełnej okazałości zaprezentuje się w 10 halach i na terenie zewnętrznym podczas targów rolniczych w Kielcach. Przez trzy dni, od piątku, 8 marca zwiedzający zobaczą najnowsze ciągniki i maszyny do prac w polu i obsługi gospodarstw, a także wszelkie środki do produkcji. Stoiska podczas targów Agrotech oraz trwających jednocześnie Las-Expo wypełni 520 firm z 17 krajów.

📢 Przyrodnicza sensacja na Świętym Krzyżu. Płochacz halny w Górach Świętokrzyskich Kilka dni temu na Łyścu zaobserwowano płochacza halnego, ptaka żyjącego wyłącznie w wysokich górach. To drugie stwierdzenie tego gatunku w regionie świętokrzyskim w XXI wieku! 📢 Podczas gali Laur Samorządu Regionu Radomskiego nagrody otrzymali najlepsi samorządowcy Dobiega końca najdłuższa w najnowszej historii Polski, bo trwająca sporo ponad 5,5 roku kadencja samorządu. To najlepsza okazja, aby wyróżnić samorządowców, którzy w różnych dziedzinach przyczynili się do poprawienia jakości życia mieszkańców swoich małych ojczyzn. Nagrody Laur Samorządu Regionu Radomskiego zostały wręczone podczas gali, która odbyła się w czwartek, 7 marca w gościnnym Dworku Anna w Podgórze. 📢 Nasz Nowy Dom. Tak ekipa programu odmieniła dom pani Ani i jej rodziny Za nami kolejny poruszający odcinek programu „Nasz Nowy Dom”. Zobaczcie, jak ekipa odnowiła dom pani Ani w Żywcu, która po śmierci męża wychowuje dwóch synków Piotrusia i Frania.

📢 Zostań działkowcem. W Świetokrzyskiem jest wiele ogródków na sprzedaż. Zobacz ceny i zdjęcia Jest okazja, by zostać działkowcem. Zobacz ogródki ROD na sprzedaż w Świętokrzyskiem, w których możesz uprawiać kwiaty i warzywa a przede wszystkim wypocząć na łonie natury. Jest dużo ofert z Kielc, Ostrowca i Starachowic. Przy każdym zdjęciu podajemy ceny. 📢 Najpiękniejsze rynki regionu radomskiego. Oto jak się zmieniały na przestrzeni wieków Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki miast regionu radomskiego? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach powstaje park handlowy. Wprowadzą się znane marki: Action, Dealz, Lidl czy KFC Park handlowy przy ulicy Krakowskiej w Kielcach na terenach dawnej Agromy nie jest jeszcze gotowy, ale większość lokali już jest wynajęta przez znane firmy. Wiemy, jakie marki się tam pojawią.

📢 Kultowe i hitowe perfumy męskie. Uwielbiają je mężczyźni, kobiety za nimi szaleją Piżmo, ambra, bób tonka i akordy drzewne to nuty zapachowe męskich perfum. W połączeniu z miętą pieprzową, kolendrą, bazylią, kardamonem tworzą wyraziste i niezapomniane zapachy. Które męskie perfumy biją rekordy popularności? Zobacz w naszej galerii. 📢 Rewolucyjny Projekt "Dziś Uczeń – Jutro Student" zainaugurowany na Politechnice Świętokrzyskiej. Inne kraje mogą się od nas uczyć! Przez cztery kolejne lata zarówno na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie działał projekt "Dziś uczeń - jutro student". Obie uczelnie każdego roku mają duży problem z naborem studentów, a akcja ma za zadanie zatrzymać ich w regionie i pokazać, że świętokrzyskie szkoły wyższe mają wiele do zaoferowania, często więcej niż te w Warszawie czy Krakowie. W czwartek, 7 marca projekt został uroczyście zainaugurowany na Politechnice Świętokrzyskiej. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Komfortowo dla maluchów z Radlina w gminie Górno. Nowy oddział przedszkolny już oddany do użytku Moc gratulacji, dużo uśmiechów najmłodszych i ich rodziców oraz całe wory prezentów – w poniedziałek, 26 lutego przedszkolaki z Radlina w gminie Górno przeniosły się do nowych wnętrz na poddaszu żłobka RADosna POLanka. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola kosztowała ponad 750 tysięcy złotych. 📢 Najpiękniejsze rynki świętokrzyskich miast. Oto jak się zmieniały na przestrzeni wieków Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki świętokrzyskich miast? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Te damskie perfumy to hit 2024 roku. Oto najpiękniejsze zapachy dla kobiet. Zobacz TOP 10 Są słodkie, uzależniające jak czekolada a do tego bardzo trwałe i uwodzące. Podobają się kobietom a mężczyźni wprost za nimi szaleją. Perfumy gourmand to hit 2024 roku. Zapach idealny jako prezent na Dzień Kobiet.

📢 Otwarcie sklepu Auchan w Galerii Korona w Kielcach! Pojawiło się mnóstwo klientów. Zobacz zdjęcia W czwartek, 7 marca, w Galerii Korona w Kielcach ruszył market sieci Auchan. Na otwarcie czekało wielu klientów, których powitały duże promocje i konkursy z nagrodami. Zobaczcie na zdjęciach, co się działo. 📢 Najpiękniejszy punkt widokowy Gór Świętokrzyskich jest w gminie Górno. Wkrótce będzie nosił imię Przewodników Świętokrzyskich Już wkrótce robiący furorę taras widokowy w Krajnie w gminie Górno, może otrzymać oficjalną nazwę "Przewodników Świętokrzyskich". Miejsce jeszcze bardziej zyskało na popularności odkąd realizując pomysł wójta Przemysława Łysaka gmina zainstalowała tam napis "Góry Świętokrzyskie", który przyciąga wycieczki i turystów indywidualnych.

📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 II Gala Klubu Orlęta Kielce w Hali Legionów. Wzięło w niej udział prawie 1000 osób. Byli piłkarze Orląt od czterolatków do drużyny seniorów W środę, 6 marca, w Hali Legionów w Kielcach odbyła się II Gala Klubu Orlęta Kielce, połączona z prezentacją wszystkich drużyn trenujących w klubie. Łącznie w tym wydarzeniu uczestniczyło około tysiąca osób. W tym gronie było 340 zawodników na co dzień trenujących w klubie Orlęta, a także ich rodziny, kibice, osoby wspierające klub, sponsorzy i zaproszeni goście. 📢 Wielkie Forum Samorządu Regionu Radomskiego. W Dworku Anna w Podgórze były wykłady, dyskusje, stoiska tematyczne. Zobacz zapis transmisji W czwartek, 7 marca w Dworku Anna w Podgórze pod Radomiem odbyło się Forum Samorządu Regionu Radomskiego. Eksperci mówili o dopłatach do rolnictwa, alternatywnych źródła energii, funduszach unijnych, nowych mediach czy cyberbezpieczeństwie. Organizując to wydarzenie daliśmy przestrzeń do rozmów o sprawach ważnych do samorządów. A zapraszając specjalistów umożliwiliśmy zdobycie najnowszych informacji. Przyjechali przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli. Z kolei wieczorem odbędzie się Gala Laur Samorządu Regionu Radomskiego. Nagrody dostaną samorządowcy, którzy wyróżniają się w swojej działalności na rzecz lokalnych społeczności. Docenieni zostaną również włodarze oraz radni z regionu radomskiego. Zobacz zapis transmisji.

📢 Dramatyczny wypadek w Alfredówce, nie żyje jedna osoba. Fiat seicento zderzył się z tirem i stanął w ogniu W środę 6 marca około południa doszło do dramatycznego wypadku na drodze krajowej numer 9 w Alfredówce tuż przed Tarnowską Wolą (gmina Nowa Dęba) w powiecie tarnobrzeskim. Jedna osoba zginęła po tym, jak fiat seicento, którym kierowała, zderzył się z tirem i stanął w ogniu. Strażacy ugasili auto, jednak to nie zapobiegło tragedii - we wraku znaleziono zwęglone ciało. Teraz wiadomo, że śmiertelną ofiarą jest mieszkanka Tarnobrzega.

Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Piątego marca obchodzimy w Polsce Dzień Teściowej.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Dzień Kobiet 2024 w Działoszycach. Nowe zdjęcia z zabawy w Rosiejowie W niedzielę, 3 marca, w domu weselnym "Nad Stawem" w Rosiejowie gmina Działoszyce zorganizowała Dzień Kobiet. W wydarzeniu uczestniczyło 280 pań. Zobaczcie nowe zdjęcia z wydarzenia. 📢 Mundurowy Dzień Kobiet odbył się w Targach Kielce. Blisko tysiąc pań i wielkie świętowanie. Zobacz zdjęcia Mundurowy Dzień Kobiet odbył się w Targach Kielce. Uczestniczyło w nim kilkaset pań ze służb mundurowych. Funkcjonariuszki policji, straży pożarnej, leśnej i weterynarii i innych służb wzięły udział uroczystości, która we wtorek 5 marca obyła się w Targach Kielce.

📢 Finalistki Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Tak prezentowały się na castingu w kostiumach kąpielowych Trwa 18 edycja konkursu Miss i Mistera Województwa Świętokrzyskiego. W Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024 w strojach kąpielowych. Kto zdobędzie koronę? Wkrótce ruszy głosowanie. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Na Podkarpaciu zbudowali niesamowity motocykl, inspirowany autem Jamesa Hetfielda - wokalisty zespołu Metallica. Czy muzyk zechce go mieć? Firma Game Over Cycles z Rzeszowa zaprezentowała swój najnowszy projekt. Jest nim customowy motocykl inspirowany samochodem „Slow Burn”, odrestaurowanym pojazdem marki Auburn, rocznik 1936, model 852 Boattail Speedster, którego właścicielem jest James Hetfield, wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Podkarpacki motocykl powstawał przez dziesięć lat, a swoją premierę będzie miał 9 marca 2024 roku w USA na Rat’s Hole Custom Bike Show, konkursie konstruktorskim organizowanym Daytona Bike Week 2024, jednym z największych zlotów motocyklowych świata, co roku odbywającym się na Florydzie. 📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Na parkiecie było prawdziwe szaleństwo. Zobacz zdjęcia Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata. Wielka impreza odbyła się w sobotę 2 marca w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 2. Tym razem szalona zabawa na parkiecie.

📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Wśród gości wiele znanych osób. Gwiazdą Piotr Salata Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata, ale formy może mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. Wielka impreza odbyła się w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 1. 📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj finalistki, zobacz zdjęcia Znamy już najpiękniejsze dziewczyny, które walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto wygrał i bierze udział w wielkim finale, który ruszył w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości.

