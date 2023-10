Przegląd prasy 10.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zobaczcie co się działo za kulisami”?

Prasówka 10.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zobaczcie co się działo za kulisami Na poniedziałkowe spotkanie w Przysusze z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim i politykami Prawa i Sprawiedliwości, przybyło wielu sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Obecni byli posłowie, wójtowie gmin, samorządowcy nie tylko z powiatu przysuskiego, ale z całego regionu radomskiego, a także z ościennych województw.

📢 Powiat tarnobrzeski ma już 25 lat. Urodzinowa sesja rady w zamku w Baranowie Sandomierskim, podziękowania i odznaczenia. Zobacz zdjęcia W zamku w Baranowie Sandomierskim uroczyście świętowano 25 - lecie samorządu powiatowego. Jubileusz stał się okazją do zwołania uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, podsumowania samorządowych działań i wyróżnienia osób zaangażowanych w rozwój wspólnoty. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

📢 Dagmara Domińczyk, aktorka, gwiazda Hollywood bez tajemnic o swoim życiu w Kielcach i Stanach Zjednoczonych, marzeniach i tęsknocie O swojej miłości do Kielc, do zmarłego niedawno taty, znanego działacza opozycyjnego w czasach PRL-u, życiu rodzinnym i zawodowym w Stanach Zjednoczonych oraz strajku aktorów opowiadała Dagmara Domińczyk, amerykańska aktorka urodzona w Kielcach, podczas spotkania w niedzielę, 8 października. Choć jej życie toczy się od lat w Stanach Zjednoczonych to przyznała, że serce zostawiła w Kielcach.

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek 10 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 10.10.2023

📢 Beata Szydło, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w Skarżysku-Kamiennej. Kto był na spotkaniu w Ostrej Bramie? W poniedziałek, 9 października do Skarżyska-Kamiennej zawitała Beata Szydło. Europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości spotkała się z mieszkańcami w skarżyskim Sanktuarium w Ostrej Bramie. Zachęcała wszystkich do głosowania oraz przedstawiła partyjne postulaty. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze spotkania. 📢 Agata Wojtyszek podsumowuje ósmą edycję Polskiego Ładu w Świętokrzyskiem. Trafiło tu ponad miliard złotych! Zobacz film i zdjęcia Posłanka ze Starachowic, Agata Wojtyszek - szefowa Prawa i Sprawiedliwości w powiatach skarżyski, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim i sandomierskim podsumowała kolejne, ósme już rozdanie dla samorządów z Polskiego Ładu. Podkreśla, że ta edycja jest rekordowa jeśli chodzi o dofinansowanie do zadań, bo w niektórych przypadkach wynosi nawet 95 procent. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Są trufle w lasach na Ponidziu! Kilogram kosztuje trzy tysiące złotych. Jak je znaleźć? Mieszkający w Busku-Zdroju Zbigniew Oziębło, znany grzybiarz, wraz z przyjaciółmi zebrał w ponidziańskich lasach... trufle. - Okolice Buska-Zdroju są idealne pod kątem pozyskiwania tych grzybów - mówi Piotr Kwec, profesjonalny zbieracz, właściciel firmy "Jurajska Trufla". 📢 Wspaniałe święto Złotych Godów 27 par z gminy Łopuszno. To oni przeżyli ze sobą aż 50 lat! W zdrowiu i w chorobie, w chwilach smutku i radości - 27 par z terenu miasta i gminy Łopuszno przeżyło ze sobą 50 lat! Z tej okazji, w niedzielę 8 października, odbyła się piękna uroczystość jubileuszowa. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie dostojnych jubilatów odznaczali: burmistrz Łopuszna Irena Marcisz oraz starosta kielecki Mirosław Gębski. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 W Jerozolimie przebywali pielgrzymi z parafii Bukowa z diecezji kieleckiej. Przeżyli chwile grozy, ale bezpiecznie wrócili już do Polski W Jerozolimie przebywała 50-osobowa grupa pielgrzymów z parafii Matki Bożej Różańcowej w Bukowej. -Przeżyli chwile grozy, byli ewakuowani do schronu po tym, jak w pobliżu lotniska spadła rakieta. W poniedziałek około godziny 18 wylądowali na lotnisku w Warszawie - powiedział nam ksiądz Łukasz Zygmunt, rzecznik prasowy diecezji kieleckiej. 📢 Diecezja kielecka pożegnała zmarłego arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Mszy świętej w katedrze przewodniczył biskup Jan Piotrowski W Bazylice Katedralnej w Kielcach odprawiona została msza święta żałobna w intencji zmarłego arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, w latach 1981-1993 biskupa kieleckiego. Przewodniczył jej Pasterz Kościoła Kieleckiego - biskup Jan Piotrowski, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Marian Florczyk. W mszy świętej uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów.

📢 Harmonia - Świętokrzyska Zagroda Kultury prawie gotowa. Obiekt w Hucie Szklanej jest imponujący. Znamy termin otwarcia Świętokrzyska Zagroda Kultury "Harmonia" w Hucie Szklanej w gminie Bieliny jest już prawie gotowa. Budynek przy Osadzie Średniowiecznej w sercu Gór Świętokrzyskich u stóp Świętego Krzyża wygląda okazale. 📢 Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w sandomierskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 180 studentów, w tym 90 pierwszego roku sandomierskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zainaugurowało w poniedziałek, 9 października, w murach Zamku Królewskiego rok akademicki. Podczas inauguracji władze uczelni zapewniły, że stawiają na jakość kształcenia i podejmują niezbędne kroki, by w przy sandomierskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego powstał nowy kierunek – pielęgniarstwo. 📢 Policyjna uroczystość w Kielcach. Było ślubowanie młodych policjantów i odznaczenia dla doświadczonych 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło ślubowanie podczas uroczystości, jaka odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie w komendzie wojewódzkiej.

📢 Wybory 2023. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na koneckim rynku. Zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach Od złożenia kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na koneckim rynku rozpoczęło się w poniedziałek spotkanie szefa ludowców Władysława Kosiniaka - Kamysza z mieszkańcami Końskich. Wraz z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego pojawiło się wielu świętokrzyskich, a także koneckich działaczy tej partii. Wielu z nich startuje w niedzielnych wyborach z list koalicyjnej Trzeciej Drogi. 📢 Akcja #sadziMy na Rynku w Radomiu z minister Anną Moskwą. Mieszkańcy mogli bezpłatnie otrzymać sadzonki drzew. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 9 października na placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu leśnicy bezpłatnie rozdawali sadzonki drzew. Wraz z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, była minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

📢 W Chmielowie powstaje jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych dla kobiet w Europie. Za rok będą tutaj osadzone. Zdjęcia Z udziałem między innymi wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła i generała inspektora Jacka Kitlińskiego - dyrektora generalnego Służby Więziennej, w poniedziałek 9 października przed Oddziałem Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy na konferencji prasowej podsumowano zakończony pierwszy etap budowy Kompleksu Penitencjarnego w Chmielowie. Na inwestycję, która ma być gotowa do kwietnia przyszłego roku, składać się będą jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów karnych dla kobiet oraz hala produkcyjna.

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z powiatu włoszczowskiego kandydujących do Sejmu. O mandat do walczy 10 osób W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w powiecie włoszczowskim, pochodzących z powiatu włoszczowskiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu. Wszystkich kandydatów z powiatu włoszczowskiego walczących o mandat do Sejmu jest 8. Poznajmy ich bliżej.

📢 Weekendowe grzybobranie w Świętokrzyskiem. To czas borowików i kani. Zobacz zbiory W miniony weekend świętokrzyscy grzybiarze licznie wyruszyli do lasów. Dla wielu z nich grzybobranie było bardzo udane. Tylko popatrzcie, jakie zebrali okazy! Szczęśliwcy pokazali zdjęcia pełnych koszy prawdziwków i kani. Gdzie jest teraz najwięcej grzybów? Zobaczcie zdjęcia z soboty i niedzieli, 7 i 8 października 2023. 📢 Nocny przemarsz z pochodniami Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Niezwykłe widowisko na zakończenie odpustu Wincentego Kadłubka Głośny, z trąbą i bębnami, z ognistymi pochodniami - nocny przemarsz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej szlakiem mistrza Kadłubka zakończył tegoroczny odpust błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Niezwykłe widowisko zakończyło jubileusz 800-lecia jego śmierci.

📢 Konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zapis transmisji. Zdjęcia, film Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, wraz z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim, a także przedstawicielami rządu, Sejmu, Senatu, województwa, przyjechali w poniedziałek 9 października do Przysuchy. Tego dnia odbyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie zapis relacji live z tego wydarzenia. 📢 13. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Karwowa. Mnóstwo wiernych z całej Diecezji Sandomierskiej W sobotę do Włostowa przyjechało parę tysięcy ludzi. W parafii, na terenie której leży Karwów, miejsce urodzenia błogosławionego Wincentego Kadłubka, patrona diecezji, odbyła się 13. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. 📢 Wyłączenia prądu w Kielcach i powiecie kieleckim. Tam będą przerwy w dostawach prądu od 9 do 16 października. Oto wykaz miejscowości i dat Dostawcy prądu informują o aktualnych wyłączeniach prądu w Kielcach i powiecie kieleckim. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 9 do 15 października 2023 roku nie będzie prądu w stolicy województwa świętokrzyskiego oraz w powiecie kieleckim. Oprócz Kielc brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku między innymi w Bodzentynie, Krajnie, Bęczkowie, Masłowie, Zajączkowie i Rakowie. Ale nie tylko.

📢 Wyłączenia prądu w regionie radomskim. Mnóstwo ludzi bez prądu. Zobacz gdzie zaplanowano wyłączenia. Oto wykaz adresów i dat - 09.10.2023 Gdzie w regionie radomskim nie będzie dziś prądu? Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach ziemi radomskiej. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 9 do 15 października 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej może wystąpić od poniedziałku między innymi w Radomiu, powiecie radomskim, białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim. 📢 Wypadek w Kobylanach. Dwójka pijanych na traktorze. Oboje przyznawali się do kierowania Niecodzienna sytuacja w Kobylanach w powiecie opatowskim. W sobotę przed godziną 17.30 z drogi do rowu zjechał ciągnik marki Władimiriec. W kabinie byli 53-latek i 32-latka. Oboje przyznawali się do kierowania.

📢 Hotel, pensjonaty, a nawet młyn i serowarnia. Oto lokale na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Ile trzeba zapłacić? Sprawdź ceny Jeśli masz pieniądze i pomysł na biznes bardzo szybko możesz stać się właścicielem pensjonatu, restauracji czy stacji paliw w Świętokrzyskiem. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce i ogromne hale, a nawet młyn i serowarnia. Ile kosztują? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Sensacyjne doniesienia portalu niezalezna.pl. Poseł Konrad Frysztak zamieszany w korupcję? W poniedziałek dwie konferencje prasowe Portal Niezależna.pl opublikował sensacyjne doniesienia sugerujące, że radomski poseł Konrad Frysztak z Platformy Obywatelskiej mógł być zaangażowany w potencjalny proceder korupcyjny związany z rozstrzygnięciem przetargu w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W poniedziałek, 9 października, planowane są dwie konferencje prasowe w tej sprawie, które zwołali Robert Bąkiewicz i Konrad Frysztak.

📢 Nowy grzyb w lasach Podkarpacia podbija serca grzybiarzy! Czy go już znasz? Zobacz zdjęcia W podkarpackich lasach w ostatnich dniach znów pojawiło się dużo grzybów. To kolejny w tym roku wysyp. Wielu grzybiarzy po raz pierwszy obok tradycyjnych grzybów znajduje nowy gatunek, który dopiero teraz pojawia się w podkarpackich latach. Przywędrował do nas z bardzo daleka - z Ameryki Północnej! To złotoborowik wysmukły, nazywany też złotakiem wysmukłym, borowikiem amerykańskim lub po prostu "Amerykańcem". Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, dokąd warto wybrać się do lasu na grzybobranie. 📢 Wesołe i ciężkie życie studenta. Oto najlepsze memy o studiach, studiowaniu i studentach Życie studenta nie należy do najłatwiejszych. Kto studiował, ten wie. Zobaczcie najlepsze memy o studentach, studiach i studiowaniu. 📢 Blanka z Szydłowca zamieszkała w gospodarstwie Artura z "Rolnik szuka żony 10". Skradła całe show: "Ja tu pół chałupy przywiozłam" Za nami kolejny odcinek hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest przystojny Artur z Mazowsza. O jego serce stara się Blanka z Szydłowca.. Już po pierwszym odcinku z jej udziałem widzowie pokochali uśmiechniętą i zabawną 24-latkę. Również 29-letni rolnik na tyle się nią zainteresował, aby zaprosić ją do swojego gospodarstwa. W gronie tych szczęściar znalazły się jeszcze dwie kandydatki: Sara z Warszawy i Aleksandra z Mazur. W czwartym odcinku panie zjawiły się u rolnika i poznały jego dom oraz rodzinę. Jak odnalazła się tam Blanka?

📢 Świętokrzyska I Liga Kobiet. Siatkarki ŁKS Łagów na inaugurację pewnie pokonały UKS Victorię Włoszczowa 3:0. Zobacz zdjęcia z tego meczu Siatkarki ŁKS-u Łagów pokonały w piątkowy wieczór na własnej hali UKS Victorię Włoszczowa 3:0 na inaugurację rozgrywek w Świętokrzyskiej I Lidze Kobiet.

📢 Różności na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz, co można było kupić w niedzielę 8 października. Zobacz zdjęcia Giełda w Miedzianej Górze to miejsce, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie, o czym przekonali się ci, którzy odwiedzili to miejsce w niedzielę 8 października. Jakie różności można było odnaleźć? Sprawdź! 📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z powiatu starachowickiego kandydujących do Sejmu i Senatu. O mandat do Sejmu walczy 18 osób, o Senat 2 W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w powiecie starachowickim, pochodzących z powiatu starachowickiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu. Wszystkich kandydatów z powiatu starachowickiego walczących o mandat do Sejmu jest 18. Do Senatu z powiatu starachowickiego kandydują 2 osoby.

📢 Byłe gwiazdy piłki ręcznej zagrały na X Memoriale Jarosława Tkaczyka w meczu pokazowym. Zobacz zdjęcia i wideo z tego wydarzenia Byli reprezentanci Polski i zawodnicy Vive Kielce zagrali mecz pokazowy na X Memoriale Jarosława Tkaczyka. W składzie "Przyjaciół Jarka" znaleźli się m.in. Paweł Tetelewski, Radosław Wasiak, czy Piotr Grabarczyk. Nie zabrakło dobrej zabawy na parkiecie, ale cel był jeden. Uczcić pamięć wybitnego bramkarza kieleckiego zespołu. "Na pewno patrzy na nas z góry" - mówił Mariusz Jurasik. 📢 Miodowy piknik w Tokarni. Pszczelarze opowiadali o tajnikach produkcji miodu. Zobacz zdjęcia Miody i inne produkty pszczelarskie królowały w niedzielę, 8 października w Parku Etnograficznym w Tokarni podczas "Pikniku pszczelarskiego". Impreza odbyła się w ramach ostatniej w tym sezonie "Rodzinnej niedzieli w skansenie".

📢 Sporo osób na starcie Rowerowego Rajdu Solo. Stowarzyszenie Ostrower zachęca do aktywnego spędzania czasu W niedzielę, 8 października sprzed budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury wystartował Rowerowy Rajd Solo, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ostrower. Pomimo zmiennej i kapryśnej pogody na dziedzińcu pojawiło się kilkudziesięciu rowerzystów.

📢 45. Bieg Nadwiślański imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Walka na trasie, urodzinowy tort i jubileusz Zdzisława Karpińskiego Już po raz 45. zawodniczki i zawodnicy z całego kraju stanęli na starcie Biegu Nadwiślańskiego imienia Alfreda Freyera przy Zamku w Baranowie Sandomierskim, by pokonać 15-kilometrową trasę i dotrzeć do Tarnobrzega. Jeden z biegaczy - Marcin Płaneta z Tarnobrzega, na ostatnich metrach przybiegł z tortem do swojej żony Eweliny, która świętowała tego dnia urodziny. Jedynym zawodnikiem, który pobiegł we wszystkich edycjach biegu, był 81-letni Zdzisław Karpiński.

📢 Ciało człowieka unosiło się na powierzchni wody w rzece Kamienna w powiecie skarżyskim. W akcji strażacy Do służb ratunkowych wpłynęła informacja o tym, że na powierzchni wody w rzece Kamienna unosi się ciało człowieka. 📢 XVIII Radomski Maraton Trzeźwości w Jedlni Letnisko. Biegłeś? Znajdź się na zdjęciach Już po raz 18 odbył się Radomski Maraton Trzeźwości. W sumie w trzech kategoriach stanęło na starcie prawie 300 osób.

📢 Duży wybór jesiennych ubrań na targu w Wierzbicy pod Radomiem. Modne kurtki, budy, sukienki. Zobaczy co można było znaleźć na straganach Zrobiło się zimniej czas skompletować garderobę na jesień. W niedzielę 8 października na targu w Wierzbicy pod Radomiem można było kupić modne kurtki, płaszcze czy buty. Był olbrzymi wybór swetrów czy bluz. Ale nie brakowało też sukienek, spódnic czy garniturów. Ale handlowano też owocami, warzywami, garnkami, były sadzonki drzew i wiele innych rzeczy. Zakupy robili mieszkańcy regionu. 📢 Jubileuszowy 50 Memoriał imienia Władysława Miazio przeszedł do historii. W Radomiu walczyło blisko dwustu kadetów. Zobacz galerię Najlepsi kadeci z Polski, a także czterech europejskich państw: Niemiec, Czech, Ukrainy i Litwy walczyli w Radomiu o Puchar Polski. Zawody stanowiły jubileuszowy 50 memoriał im. Władysława Miazio.

📢 Wiązanki i znicze na groby na targu w Wierzbicy. W niedzielę 8 października mnóstwo osób robiło zakupy. Zobacz, co oferowano Na targowisku w Wierzbicy widać, że zbliża się 1 listopada i Wszystkich Świętych. Było mnóstwo straganów z wieńcami, wiązankami, sztucznymi kwiatami na groby. Handlujący oferowali też szeroką gamę świeczek i zniczy, tradycyjnych i na baterie. Jakie są tegoroczne trendy i ile trzeba wydać na dekorację nagrobka? Zobacz w naszej galerii.

📢 Awantura podczas wesela w lokalu w Kielcach. Pobiło się dwóch gości, inni próbowali ich rozdzielać. Polała się krew Do awantury między gośćmi wesela doszło w nocy z soboty na niedzielę w jednym z lokali w Kielcach. Na miejsce wezwano policję, jedna osoba była opatrywana. 📢 Nowa, imponująca siłownia w Tarnobrzegu. PAQernia Gym & Fitness Tarnobrzeg zaprasza. Zobaczcie zdjęcia i wideo To pierwsza dwupoziomowa, w pełni profesjonalna siłownia w Tarnobrzegu i najbliższej okolicy. Miejsce stworzone z pasji właścicieli do sportów siłowych i fitnessu powstało w budynku na miejscu dawnej Tapimy. PAQernia Gym & Fitness Tarnobrzeg oficjalnie została otwarta w sobotę, 7 października. Wygląda imponująco - zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękne ring girls na gali Thunderstrike Fight League 28 w Skarżysku-Kamiennej. Walczyli zawodnicy mieszanych sztuk walki. Zobacz zdjęcia W sobotę, 7 października w Skarżysku-Kamiennej odbyła się gala Thunderstrike Fight League. Były emocjonujące walki z udziałem fighterów ze Skarżyska-Kamiennej, Kielc, Szydłowca, a nawet Brazylii. Były też piękne ring girls.

📢 Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu ma nowy mammograf. Dostanie też prawie 15 milionów złotych na modernizację SOR-u. Zobacz zdjęcia Wojewódzki Szpital imienia Zofii Zamoyskiej z Tarnowskich w Tarnobrzegu otrzymał 14,8 miliona złotych na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze środków Funduszu Medycznego. Inwestycja będzie realizowana w 2024 oraz 2025 roku i obejmie modernizację infrastruktury budowlanej, uzupełnienie i odnowienie wyeksploatowanej bazy sprzętowej SOR-u i zakup nowoczesnego USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 📢 Tragedia w miejscowości Dębska Wola. Samochód uderzył w drzewo i rozpadł się na dwie części. Nie żyje 32-latek Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 7 października o godzinie 20.40 w miejscowości Dębska Wola w gminie Morawica w powiecie kieleckim. Osobowe audi uderzyło w drzewo, nie żyje 32-latek.

📢 I Liga piłkarzy ręcznych. Pewne zwycięstwo SMS ZPRP Kielce z beniaminkiem w Lidze Centralnej. Zobacz zdjęcia SMS ZPRP Kielce pewnie pokonał CKS Jurand Ciechanów 35:32 w meczu 5 kolejki Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych. Gospodarze już na początku spotkania wypracowali sobie wysoką przewagę i pielęgnowali wynik spotkania. "Cieszę się, bo tak młodemu zespołowi jak nasz przydały się te punkty pod względem motywacji i morale drużyny" - mówił po meczu Radosław Wasiak. 📢 45. Bieg Nadwiślański imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Niemal pół tysiąca dzieci i młodzieży rywalizowało na trasach. Zobacz zdjęcia Rywalizacja najmłodszych biegaczy rozpoczęła jesienne święto sportu w Tarnobrzegu - 45. Bieg Nadwiślański imienia Alfreda Freyera, który w tym roku odbywa się 7 i 8 października. W sobotę na dystansach od 100 do 800 metrów startowało niemal pół tysiąca dzieci i młodzieży. Uczestnicy finiszowali w parku dzikowskim przed Zamkiem Tarnowskich. Emocje wśród zawodników i kibicujących im rodzin były ogromne. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Ożarowie zainaugurowano obchody 110. rocznicy nominacji oficerskich nadanych przez Józefa Piłsudskiego W sobotę, 7 października w Ożarowie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem wydarzeń sprzed 110 lat, wręczenia nominacji dla żołnierzy z I Pułku Piechoty Legionów, które nadał Józef Piłsudski w Jakubowicach. 📢 W Kielcach trwa Festiwal Czekolady! Furorę lobią lody z samych owoców. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, co dobrego można zjeść Słodkie szaleństwo ogarnęło Kielce, a wszystko za sprawą odbywającego się przy ulicy Sienkiewicza i na Placu Artystów Festiwalu Czekolady. Pyszności jest tu co nie miara, klientów również nie brakuje. Czekoladę można znaleźć tutaj dosłownie pod każdą postacią, ale wielką popularnością cieszą się również bardzo zdrowe lody przypominające tajskie, a zrobione tylko z mrożonych owoców. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Prawie 4 tysiące osób i ponad stu kapłanów uczestniczyło w XV Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca do Archiopactwa w Jędrzejowie Prawie 4 tysiące osób uczestniczyło w XV Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca w sobotę, 7 października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Wydarzenie to odbyło się w Archiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie i przyświecały mu słowa „Z Maryją leczyć świat modlitwą”. 📢 Minister Anna Moskwa w Przysusze. Szpital powiatowy dostał prawie 14 milionów złotych na remont Gigantyczna inwestycja szykuje się w szpitalu powiatowym w Przysusze. Placówka dostała blisko 14 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remonty trzech swoich budynków. - Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli jak najlepszą opiekę w tym szpitalu - mówiła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podczas podpisania umowy na dofinansowanie zadania w Przysusze.

📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

