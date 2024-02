Przegląd prasy 11.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Zobacz zdjęcia z balu”?

Prasówka 11.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Zobacz zdjęcia z balu W sobotni wieczór, 10 lutego, na studniówce bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach o godzinie 19 w Karczmie u Jana w Kuczowie. Piękny bal odbył się w Karczmie u Jana w Kuczowie. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wieczoru.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Zobacz zdjęcia W sobotni wieczór, 10 lutego, na studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. Niezapomniany bal odbył się w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wieczoru.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w Szanieckim Dworze, odbyła się studniówka buskiego Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Zobacz zdjęcia z balu.

Prasówka 11.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szalona zabawa na studniówce I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. Zobaczcie jeszcze więcej zdjęć Sezon studniówkowy zamyka w Końskich bal maturzystów z I Licem Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej. Po polonezach przyszedł czas na szaleństwo na parkiecie. 📢 Fantastyczna zabawa na studniówce staszowskiego liceum. Tak szaleli uczniowie W sobotę 10 lutego w Pałacu w Konarach na swojej studniówce szaleli tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Zobacz zdjęcia.

📢 Studniówka 2024. Dostojne polonezy na balu II Liceum Ogólnokształcącego z Sandomierza w Ceglanych Kątach w Dwikozach. Zobacz zdjęcia i film Uczniowie dwóch klas maturalnych z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu i ich goście bawili się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Ceglanych Kątach w Dwikozach. Młodzież zaprezentowała się na parkiecie w dwóch przepięknych polonezach. 📢 Piękny polonez na studniówce I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach. Po tradycyjnym "chodzonym" cha-cha i walc Pięknie zaprezentowali się uczniowie I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego imienia Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach. W sobotę, 10 lutego maturzyści mieli swoją wymarzoną studniówkę w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury. Prócz klasycznego, ale misternie wykonanego poloneza, zobaczyliśmy także "chodzonego" w stylu sarmackim, a następnie pokaz walca angielskiego i cha-chy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękny polonez na studniówce VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego i Technikum nr 8 w Kielcach. Zobacz zdjęcia i wideo To była piękna noc dla maturzystów z VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego oraz Technikum numer 8 w Kielcach! W sobotę, 10 lutego uczniowie mieli swoją studniówkę w Hotelu Binkowski. Wszystko rozpoczęło się zachwycającym polonezem. Był bardzo podniosły i efektowny, bo zatańczony przez dwie szkoły. Widowisko zobaczycie w galerii zdjęć. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie. Dostojny polonez oraz piękny walc W sobotę, 10 lutego w Rezydencji Sandomierskiej w Lenarczycach, tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie, bawili się na swoim balu maturalnym. Uroczyście rozpoczęli polonezem.

📢 Studniówka 2024. Piękny polonez i szampańska zabawa Zespołu Szkół numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 10 lutego w "Pałacu Pod Dębami" w Nowej Woli, w gminie Grabów nad Pilicą swój maturalny bal mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Był oczywiście przepiękny polonez, podziękowania, życzenia i szampańska zabawa.

📢 Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz relacje, zdjęcia i filmy z piątku i soboty, 9 i 10 lutego W ten weekend w Świętokrzyskiem odbywa się aż 27 studniówek. Maturzyści rozpoczęli ferie z przytupem i wspaniale bawili na eleganckich balach. Po uroczystym polonezie abiturienci oddali się zabawie na parkiecie przy tanecznych przebojach. Reporterzy "Echa Dnia" uwiecznili te wyjątkowe chwile. Byliśmy na każdym balu! Zobaczcie nasze relacje, zdjęcia i filmy z piątku i soboty, 9 i 10 lutego. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Na początek piękny polonez Sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim dobiega końca. W sobotę, 10 lutego na swoim balu maturalnym bawili się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Rozpoczęto pięknym polonezem. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Piękny bal słynnej "Marmolady". Zobacz zdjęcia Na studniówce bawią się maturzyści Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich imienia Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, czyli słynnej "Marmolady". Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich goście świętują w ostatnią sobotę karnawału. Swój pierwszy dorosły bal rozpoczęli uroczystym polonezem. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Bawi się 270 osób Uczniowie czterech klas czwartych wraz z osobami towarzyszącymi, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele rodziców doskonale bawią się na studniówce. Bal I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich w „Markizie” kończy okres studniówkowy w naszym powiecie.

📢 Byłeś na meczu siatkarzy Enea Czarnych Radom z Jastrzębskim Węglem? Szukaj się na zdjęciach Pojedynek PlusLigi pomiędzy siatkarzami Enea Czarnych Radom a Jastrzębskim Węglem zakończył się zgodnie z przewidywaniami, czyli zwycięstwem jastrzębian 3:0. 📢 Pijany dyżurny policji w kieleckim komisariacie. Miał blisko promil alkoholu, został zawieszony w czynnościach Blisko promil alkoholu w organizmie miał dyżury jednego z komisariatów policji w Kielcach, który w nocy z piątku na sobotę pełnił tam służbę. To policjant z 20-letnim stażem pracy, już został zawieszony w czynnościach.

📢 Kibice Radomiaka na trybunach, podczas meczu z Cracovią. O tym meczu trzeba, jak najszybciej zapomnieć. Zobacz zdjęcia W sobotnie popołudnie Cracovia rywalizowała z Radomiakiem Radom. Celem obu zespołów było zdobycie kompletu punktów, a kibiców zagrzewanie swoich idoli do walki i realizacji założeń. Zobacz, jak wyglądał krakowsko - radomski pojedynek z trybun.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj - część 2 Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! Oto druga część galerii z kandydatkami. 📢 Robert Telus, poseł i były minister rolnictwa gościł w Sandomierzu. O czym mówiono? Zobacz zdjęcia i film Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu piotrkowskiego i były minister rolnictwa gościł w Sandomierzu. W spotkaniu uczestniczyli też świętokrzyska posłanka, szef partii w regionie Anna Krupka. Poprowadził je sekretarz Prawa i Sprawiedliwości w regionie Grzegorz Socha.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". 📢 Szalona zabawa i tańce na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach! Nowe zdjęcia z nieoficjalnej części imprezy Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 9 lutego, w hotelu Dyminy. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją blisko dwieście osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Piękna studniówka 2024 i wspaniały polonez Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Zobacz zdjęcia z oficjalnej części balu W piątek, 9 lutego, o godzinie 19 rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Młodzież zatańczyła pięknego poloneza, podziękowała i wręczyła kwiaty nauczycielom, a życzenia uczniom złożyła dyrektor Monika Biskup. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki zorganizowanej w Hotelu Dyminy w Kielcach. 📢 Enea Czarni Radom przegrali z Jastrzębskim Węglem 0:3. Zobacz zdjęcia ze spotkania siatkarskiej PlusLigi W sobotę 10 lutego siatkarze Enea Czarnych Radom w ramach 21. kolejki PlusLigi podejmowali mistrzów Polski, czyli ekipę Jastrzębskiego Węgla. Liderzy ekstraklasy rozprawili się z radomianami w trzech setach. Na portalu www.echodnia.eu prowadziliśmy relację na żywo z tego meczu. 📢 Klub Planeta w Rozwadowie przeżywał oblężenie. Pamiętacie te wspaniałe imprezy? Zobacz nowe zdjęcia Dla dzisiejszych 30-, 40- i 50-latków nieistniejący obecnie Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie był miejscem wyjątkowym, bo to tam przez kilkanaście lat miały miejsce największe dyskoteki w tej części Podkarpacia. Norbi, Eddy Wata, Mario Bischin, Taito, C-Boll, DJ Kenneth... - to tylko niektórzy spośród dziesiątek gwarantów dobrej dyskotekowej zabawy w Klubie Planeta. Zapraszamy Was w kolejną podróż w przeszłość, być może odnajdziecie siebie na zdjęciach.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Technikum TEB Edukacja w Radomiu Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie szukamy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydatki i kandydaci do tytułów z balu Technikum TEB Edukacja w Radomiu.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie szukamy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydatki i kandydaci do tytułów z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. 📢 Perfumy na prezent walentynkowy. Oto idealne zapachy dla niej. Zobacz TOP 10 14 lutego obchodzimy święto zakochanych. A czym obdarować ukochaną kobietę? Idealne rozwiązanie to perfumy. Zobaczcie propozycje najpiękniejszych zapachów dla niej.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Grota” w Jędrzejowie. Bawiono się do samego rana. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej nocy Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia generała Stefana Roweckiego „Grota” z Jędrzejowa rozpoczęła się o godzinie 19 w piątek, 9 lutego w bardzo popularnym w tym sezonie studniówkowym lokalu „Impresja” w Nagłowicach. Na balu maturalnym bawili się uczniowie z osobami towarzyszącymi, nauczyciele oraz rodzice. 📢 Gala Mistrzów Sportu miasta Radomia 2023. Poznaj laureatów w poszczególnych kategoriach, zobacz zdjęcia i wideo W piątek 9 lutego odbyła się doroczna Gala Mistrzów Sportu organizowana przez Prezydenta Miasta Radomia. Nagrody za osiągniecia sportowe w 2023 roku zostały wręczone w kilku kategoriach. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tej prestiżowe imprezy. 📢 Plejada gwiazd "Rolnika", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" na ostatkach w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej! Mamy zdjęcia Waldemar Gilas, gwiazda ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony", znana i lubiana uczestniczka ósmej edycji tego miłosnego show, Elżbieta Czabator, Józef Raciniewski, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" oraz wiele innych znanych uczestników programów "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" doskonale bawili się na ostatkach zorganizowanych w piątek, 9 lutego w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Zobaczcie na zdjęciach, jak na parkiecie szalało około 200 gości!

📢 Studniówkowe ostatki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Fantastyczna zabawa. Parkiet płonął! Podczas weekendu odbywają się ostatnie studniówki 2024 roku w Radomiu i regionie radomskim. Odwiedziliśmy przyszłych maturzystów z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał ich najważniejszy w życiu bal!

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Grota” w Jędrzejowie. Bal rozpoczęto od tradycyjnego poloneza W piątek 9 lutego, na balu maturalnym w „Impresji” w Nagłowicach bawili się uczniowie z Zespołu Szkół numer 2 w Jędrzejowie. Zobaczcie zdjęcia z części oficjalnej studniówki jędrzejowskiego "Grota". 📢 Szalone tańce na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Dużo się działo! Na tę chwilę młodzież czeka najbardziej! Już po części oficjalnej i stresie związanym z idealnym zatańczeniem poloneza przyszedł czas na prawdziwą zabawę. Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach sprawił, że parkiet w hotelu Dyminy aż iskrzył. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękny polonez i walc wiedeński - rozpoczął studniówkę 2024 w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu W piątek, 9 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w naszym regionie. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia był Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał pięknie wykonany przez uczniów popularnego "Gastronomika" polonez. Zobacz zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, a później zabawa przez całą noc W piątek, 9 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, życzenia od nauczycieli i rodziców, a później niesamowita zabawa! 📢 Zachwycająca studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w Leśnej Promenadzie w Piekoszowie. Zobaczcie zdjęcia z poloneza W piątek, 9 lutego, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza w Kielcach bawił się na swojej studniówce. Bal odbył się w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie. Zobaczcie transmisję na żywo z poloneza.

📢 Kto najlepszym radnym w powiecie włoszczowskim? Trwa głosowanie, oto liderzy Trwa akcja "Mała Ojczyzna - duża sprawa". Ponownie oceniamy radnych w powiecie, tym razem po piątym roku ich pracy, na koniec kadencji 2018-2023. Nagrodzimy trzech najlepszych radnych w powiecie włoszczowskim oraz najlepszą dwudziestkę radnych w całym województwie. Głosowanie zakończy się w piątek, 16 lutego o godzinie 21. Zobacz liderów wśród radnych. 📢 Jakie stroje karnawałowe królują w tym sezonie? Sprawdziliśmy to w Galerii Planty w Kielcach. Najważniejsze elegancja i błysk! Sprawdziliśmy w kieleckiej Galerii Planty jakie stroje na karnawałową imprezę są najbardziej pożądane. Do wyboru było wiele ciekawych kreacji, zarówno dla pań i panów. Co się nosi na tegoroczne ostatki? Błysk - cekiny i brokat, a także suknie do kostek. Panowie zaś powinni postawić na klasyczne, granatowe garnitury. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Strajk generalny rolników w Maruszowie i Ożarowie na trasach numer 74 i 79. Były wielkie korki W piątek, 9 lutego w całej Polsce ponownie rolnicy wyjechali na drogi maszynami rolniczymi, by powiedzieć stanowcze: Nie dla polityki rolnej Unii Europejskiej. W powiecie opatowskim utrudnienia do godziny 22 czekały na drodze w Maruszowie, gdzie blokowany był odcinek drogi krajowej numer 74 oraz w Ożarowie na drodze krajowej numer 79.

📢 Protest rolników z Przytyka i Potworowa. Sprzeciwiają się unijnej polityce. Zobacz zdjęcia W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski wyszli na drogi i ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny na terenie całego kraju. Na terenie regionu radomskiego odbyło się kilka protestów, które spowodowały ogromne utrudnienia. W protest włączyli się również rolnicy z Przytyka, Potworowa i całej zachodniej części regionu.

📢 W Sandomierzu trwa protest rolników. Ponad 300 maszyn rolniczych blokowało drogi dojazdowe do mostu na Wiśle! Było nerwowo My walczymy o to, abyśmy jedli zdrowe mięso, zdrowe warzywa i owoce, żebyśmy nie jedli tego z drukarek 3D – powiedział podczas protestu rolników w Sandomierzu Krzysztof Proć, jeden z organizatorów ogólnopolskiego protestów rolników na terenie powiatu sandomierskiego. Ponad 300 maszyn rolniczych blokuje drogi dojazdowe do mostu na Wiśle. W powiecie sandomierskim protest odbywa się także na rondzie w Łoniowie. Protest budzie wiele emocji. 📢 Przebudowa stadionu w Bielinach idzie pełna parą. Powstanie zadaszona trybuna na tysiąc osób, boisko i bieżnia Trwa gruntowna przebudowa i remont stadionu sportowego w Bielinach. W ramach inwestycji, powstanie nowoczesna i zadaszona trybuna na tysiąc miejsc, boisko trawiaste oraz bieżnia. Warta około 5 milionów złotych budowa otrzymała blisko 3 miliony złotych dofinansowania z ministerialnego programu "Sportowa Polska". Jak idą prace? Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Historia Daleszyc zapisana w archiwalnych zdjęciach. Tak zmieniała się miejscowość Daleszyce dziś są siedzibą gminy i miastem położonym w powiecie kieleckim. Jak bardzo się zmieniły? Zobacz wyjątkowe zdjęcia udostępnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

📢 Podsumowanie 2023 roku w świętokrzyskiej policji. Jaki procent wykrytych przestępstw? Ilu policjantów dziennie patrolowało ulice? Zobacz Ilu policjantów codziennie patrolowało świętokrzyskie ulice? Jaki procent przestępstw został wykryty? Ile kilogramów narkotyków przejęto? Oto policyjne podsumowanie roku 2023 w naszym województwie. 📢 Poszukiwani za znęcanie się nad najbliższymi. Skrzywdzili swoje rodziny i uciekli. Ściga ich policja z Radomia. Rozpoznajesz kogoś? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu poszukuje sprawców znęcania się nad dziećmi i żonami. Udało im się uciec i ukrywają się. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach sprawców przemocy domowej za znęcanie się nad rodzinami. Zobacz listę z nazwiskami i zdjęciami. Rozpoznajecie ich?

📢 Strajk generalny rolników w Świętokrzyskiem. Zobacz relacje z Kielc i powiatów W piątek, 9 lutego rolnicy i hodowcy z całej Polski i województwa świętokrzyskiego wyszli na ulice. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił strajk generalny i w naszym regionie pojawili się rolnicy, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej w sprawie importu ukraińskiego zboża oraz wdrażania strategii "Zielonego Ładu". 📢 Strajk generalny rolników w powiecie pińczowskim. Droga krajowa numer była 78 zablokowana. Rolnicy przejechali z Pińczowa do Woli Żydowskiej W piątek, 9 lutego, w Pińczowie i Woli Żydowskiej protestowali rolnicy, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Było kilkaset osób, które przyjechały ponad 200 ciągnikami. Gospodarze chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec sprowadzania zboża z Ukrainy oraz polityce rolnej Unii Europejskiej.

📢 Oferty pracy w powiecie buskim. Jest praca za 11 700 brutto. Kto tyle dostanie? Oferty pracy w powiecie buskim w lutym 2024. Poszukiwani są głównie robotnicy, monterzy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi. Jest jedna oferta za prawie 12 tysięcy złotych. Zobacz, kto tyle zarobi.

📢 Protest generalny rolników w Radomiu. Na ulice miasta wyjechało ponad dwieście ciągników. Zobacz zdjęcia i wideo W piątek, 9 lutego zorganizowany został ogólnopolski protest rolników. Biorą w nim też udział rolnicy z całego regionu radomskiego. Na ulice Radomia wyjechało ponad dwieście ciągników maszyn rolniczych. Należy spodziewać się potężnych utrudnień niemal przez cały dzień. 📢 Protest rolników w Sandomierzu. Kawalkada oflagowanych pojazdów zmierzała z kilku stron. Zobacz zdjęcia O godzinie 9 na węźle komunikacyjnym przy moście na Wiśle w Sandomierzu, w piątek 9 lutego rozpoczął się protest rolników. Od rana w stronę węzła z różnych stron powiatu wjechały oflagowane traktory, do których przyczepione były transparenty. Drugi protest rolnicy prowadzą na rondzie w Łoniowie.

📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać. 📢 Wielki Bal seniora w Radomiu. Niesamowita atmosfera i wspaniała zabawa podczas trzeciego dnia. Zobacz nowe zdjęcia W czwartek, 8 lutego w hali Radomskiego Centrum Sportu odbyła się trzecia, ostatnia, tura V Balu Seniora. Podobnie, jak poprzednie dwie, finał również cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta. W zabawie wzięło udział sześćset osób. Nie mogło zabraknąć smacznego poczęstunku i szaleństwa na parkiecie. Zobaczcie nowe zdjęcia!

📢 Wybory samorządowe 2024. Prezentacja kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka 2024. Zobacz kto był W czwartek, 8 lutego w Hotelu Europa w Starachowicach zaprezentowano kandydatów do Rady Miasta Starachowice oraz do Rady Powiatu Starachowickiego, którzy wystartują spod szyldu Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka 2024. Wszystko to z hasłem na ustach: "budujemy przyszłość". Czy były zaskoczenia? Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Trzeci dzień Balu Seniora w Radomiu. Cudowna atmosfera, świetna zabawa w Radomskim Centrum Sportu. Zobacz zdjęcia W czwartek, 8 lutego w hali Radomskiego Centrum Sportu seniorzy licznie stawili się na bal. To już trzeci dzień V Balu Seniora. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta.

📢 Oto największe hity Targów Enex w Kielcach. Królują pompy ciepła i fotowoltaika. Zobacz zdjęcia Czwartek, 8 lutego, był drugim, a zarazem ostatnim dniem Targów Enex w Kielcach. W 26. edycji największych targów odnawialnych źródeł energii w Polsce bierze udział ponad 300 firm z 15 krajów, w tym nawet z Tajwanu i Singapuru. Zobaczcie, jakie hity przedstawiły firmy na swoich stoiskach.

📢 Jest praca w Kazimierzy Wielkiej i powiecie kazimierskim. Oto najnowsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie kazimierskim pojawiły się nowe oferty pracy. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki nawet na poziomie ponad 4 tysięcy złotych. Tak wysokie zarobki nie zdarzają się często. Oto aktualne oferty pracy w powiecie kazimierskim. 📢 Jest dobrze płatna praca w Ostrowcu Świętokrzyskim i powiecie ostrowieckim. Oto najlepsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie ostrowieckim są oferty pracy z naprawdę dobrymi zarobkami. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki nawet na poziomie ponad 6 tysięcy złotych. Tak wysokie zarobki nie zdarzają się często. Oto aktualne oferty z najwyższymi zarobkami w powiecie ostrowieckim.

📢 Jest dobrze płatna praca w Starachowicach i powiecie starachowickim. Oto najlepsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie starachowickim są nowe oferty pracy. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki na poziomie ponad 4 tysięcy złotych. Oto aktualne oferty z najwyższymi zarobkami w powiecie starachowickim.

📢 Jest dobrze płatna praca w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. Oto najlepsze oferty Na początku 2024 roku w powiecie sandomierskim są oferty pracy z naprawdę dobrymi zarobkami. Wśród ofert, które dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu widnieją ogłoszenia, w których pracodawcy oferują zarobki nawet na poziomie ponad 6 tysięcy złotych. Tak wysokie zarobki nie zdarzają się często. Oto aktualne oferty z najwyższymi zarobkami w powiecie sandomierskim.

📢 Bal seniora w Radomiu. Wspaniałe stroje, atmosfera i zabawa podczas drugiego dnia. Zobacz nowe zdjęcia z wydarzenia W środę, 7 lutego w hali przy ulicy Struga w Radomiu odbyła się druga tura Radomskiego Balu Seniora. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. W zabawie wzięło udział aż sześćset osób! Był smaczny poczęstunek, muzyka i tańce na parkiecie! Zobaczcie nowe zdjęcia ze środowej imprezy. 📢 Niezapomniane imprezy w Klubie Planeta w Rozwadowie. Popatrzcie na zdjęcia, być może znajdziecie siebie lub znajomych - wspomnienia odżyją Dyskoteki, osiemnastki, półmetki, andrzejki, techno party i koncerty znanych DJ-ów i artystów z Polski i nie tylko - przez lata Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie tętnił życiem. Zabieramy was w podróż do przeszłości - tym razem trzecia porcja zdjęć z Klubu Planeta. Być może odnajdziecie siebie lub znajomych.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski w Hali Legionów w Orlen Superlidze. Było bardzo dużo atrakcji W 19. kolejce Orlen Superligi piłkarze ręczni Industrii Kielce zmierzyli się w Hali Legionów z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Był to pierwszy pojedynek zespołu mistrza Polski przed własną publicznością w 2024 roku.

📢 Galeria handlowa powstanie przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Ta część miasta zmieni się nie do poznania Park Handlowy Telegraf powstanie przy ulicy Ściegiennego w Kielcach, tuż przy granicy z gminą Morawica. Ta peryferyjna część miasta wkrótce zmieni się nie do poznania, ponieważ w okolicy planowane są także inne inwestycje, o których „Echo Dnia” pisało kilka dni temu, między innymi McDonald's. 📢 Parkiet aż iskrzył! Szaleństwo na balu karnawałowym Kół Gospodyń Wiejskich w Daleszycach Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Daleszyce wspaniale bawiły się podczas karnawałowego balu. Była to już szósta edycja wydarzenia, które z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. Panie po raz kolejny udowodniły, że tradycja, kultura i wzajemna integracja mogą iść w parze z fantastyczną zabawą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Są nowe oferty pracy w Stalowej Woli i okolicy, można zarobić ponad 7 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdź Szukasz pracy w Stalowej Woli lub okolicy? A może zatrudnienia szuka twój znajomy, sąsiad lub krewny? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. Są oferty zatrudnienia za 7 tysięcy złotych miesięcznie! 📢 Pamiętacie kultowy Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie. Ta dyskoteka ściągała tłumy - zobacz kolejne zdjęcia Trwa karnawał 2024, przed nami ostatni weekend zabaw ostatkowych. Niegdyś w tym okresie największe tłumy ściągał nieistniejący obecnie, kultowy wręcz Klub Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie, w którym bawili się nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i okolic, ale w zasadzie całego północnego Podkarpacia. Wspomnienie Planety do dziś przywołuje u wielu osób wspaniałe chwile spędzone w gronie przyjaciół na różnego rodzaju dyskotekach, półmetkach czy koncertach organizowanych w tym miejscu

📢 Nauczyciele na studniówkach zrobili show! Zobacz, jak bawili się z uczniami na balach w Radomiu i regionie Za nami kolejny weekend studniówek w regionie radomskim. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami. 📢 Najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z minionego weekendu. Zachwycały urodą! Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad z całego województwa. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne suknie i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że dziewczyny prezentowały się naprawdę zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

