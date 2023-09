Przegląd prasy (11.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na poniedzialek 11 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 11.09.2023”?

Prasówka 11.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto horoskop dzienny na poniedzialek 11 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 11.09.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 11 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 11.09.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.09.23

📢 MEMY o meczu Albania - Polska. Tak nasi obejrzą Euro 2024, Santos kiwa do zwolnionego Flicka [GALERIA] Co wieczór to rozczarowanie. Ledwie przepchnęliśmy mecz z Wyspami Owczymi, a już wpadliśmy do albańskiego piekła... W Tiranie ośmieszono nasz hymn, anulowano bramkę, aż w końcu pozwoliliśmy na strzał życia, a po przerwie na drugiego gola. Internauci nie mają złudzeń - Euro 2024 nasi piłkarze obejrzą w telewizji! Zobaczcie najlepsze memy o meczu Albania - Polska.

📢 Spartakus Daleszyce pokonał Wisłę Sandomierz. Przemysław Janowski obronił 2 rzuty karne. Była karetka i czerwona kartka. Zobacz zdjęcia Spartakus Daleszyce wygrał 3:0 z Wisłą Sandomierz. Zespół Janusza Cieślaka nie wykorzystał dwóch rzutów karnych - dwukrotnie w bramce świetnie spisywał się golkiper gości, Przemysław Janowski.

Prasówka 11.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festiwal Kolorów i Smaków - Dożynki Kurzelów 2023. Był piękny pochód. Zobacz na zdjęciach, co się działo Wydarzenie Festiwal Kolorów i Smaków - Dożynki Kurzelów 2023 odbyło się w niedzielę dziesiątego września. Zobacz na zdjęciach, co się działo.

📢 23. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Tokarni zgromadziły tłumy. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W niedzielę, 10 września w Tokarni, miały miejsce 23. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Było mnóstwo ludzi. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak się bawili.

📢 2 liga. Stal Stalowa Wola - Hutnik Kraków 2:1. Drugie zwycięstwo zielono-czarnych w tym sezonie Stal Stalowa Wola odniosła bardzo cenne zwycięstwo. Zielono-czarni pokonali na własnym boisku Hutnika Kraków 2:1.

📢 Pożegnanie lata w Michniowie. Wspólne ognisko i występ Zbyszka Bibera. Zobacz zdjęcia W sobotę 9 września na placu przy Centrum Kształceniowo Integracyjnym w Michniowie mieszkańcy wsi i liczni goście przy ognisku i dyskotece pod gwiazdami pożegnali wakacje i lato. Turystyczne i biesiadne piosenki grał i śpiewał Zbigniew Biber.

📢 Świetna zabawa podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Parszowie, gmina Wąchock. Gościem specjalnym wiceminister Anna Krupka. Zobacz zdjęcia Atrakcje dla dzieci, pyszne potrawy i zabawa taneczna – w sobotę, 9 września w Parszowie w gminie Wąchock odbyła się trzecia edycja Święta Pieczonego Ziemniaka. Organizację imprezy wspiera wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, która tego dnia odwiedziła powiat starachowicki. 📢 Orlen Superliga. Industria Kielce po trudnym meczu wygrała z Górnikiem Zabrze 36:32. MVP spotkania został Alex Dujszebajew Już nie pod tymczasową nazwą KS Kielce, ale jako Industria Kielce zespół mistrzów Polski przystąpił do meczu czwartej kolejki Orlen Superligi. Podopieczni Talanta Dujszebajewa wygrali z Górnikiem Zabrze 36:32. Końcówka była nerwowa, były dwie czerwone kartki, pretensje trenerów. MVP spotkania został Alex Dujszebajew, który rzucił 10 bramek. -Niepotrzebnie zgotowaliśmy sobie trochę nerwów w końcówce, ale nie na tyle, żeby się przestraszyć rywala - mówił po meczu Arkadiusz Moryto, skrzydłowy mistrzów Polski.

📢 Letnio-jesienna moda na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 10 września. Płaszcze, kurtki i inne. Zobacz, co można było kupić. Zdjęcia Co prawda wrzesień dostarcza nam mnóstwo pięknej słonecznej pogody, to wszyscy wiemy, że jesień coraz bliżej! Na giełdzie w Miedzianej Górze w ostatnią niedzielę pojawiły się pierwsze kurtki i płaszcze dedykowane właśnie tej porze roku. Sprawdź szczegóły na zdjęciach. 📢 Uroczysty jubileusz 25-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej. W nabożeństwie wzięło udział kilkaset osób. Zobacz zdjęcia W piątek, 8 września w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej odbyła się uroczysta msza święta związana z 25. rocznicą koronacji obrazu patronki sanktuarium. Wydarzenie zgromadziło kilkuset wiernych z całego regionu radomskiego. Nabożeństwo jubileuszowe poprowadził biskup radomski Marek Solarczyk. Uroczystości stanowiły wyjątkową okazję do wspólnej modlitwy i refleksji. Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej to najstarsze miejsce kultu maryjnego w naszym regionie.

📢 W Markowej trwają uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów [ZDJĘCIA] 30 tysięcy wiernych z Polski, Litwy, Ukrainy i USA uczestniczy w mszy beatyfikacyjnej Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Nabożeństwu przewodniczy wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. 📢 W tych miastach w Świętokrzyskiem umiera najwięcej ludzi. Tu najczęściej dochodzi do zgonów w województwie świętokrzyskim W których miastach województwa świętokrzyskiego umiera najwięcej osób? W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022 przygotowano specjalny raport, w którym możemy zobaczyć gdzie w województwie świętokrzyskim jest najwięcej zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 📢 „Odlotowy” piknik, czyli festyn ku czci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Kowali. Była świetna zabawa. Zobacz zdjęcia Dwa tygodnie po wielkim wydarzeniu jakim były Międzynarodowe Pokazy Air Show w Radomiu w podradomskiej Kowali odbył się festyn, który okazał się znakomitą propozycją dla miłośników „małego” latania, pasjonatów historii lotnictwa, ale też okazją do bardzo dobrej zabawy.

📢 Podczas „Kowala Challenge” polecieliśmy balonem ! Zobaczcie co widać z wysokości do 250 metrów Jedną z atrakcji odbywającego się w sobotę, 9 września w Kowali festynu lotniczego był start i lot wielkiego balonu, pilotowanego przez jednego z najbardziej doświadczonych radomskich lotników – kapitana Adama Ginalskiego. W koszu oprócz pilota był jeszcze tylko reporter Echa Dnia. 📢 31. Europejskie Dni Dziedzictwa. Będzie wiele ciekawych wydarzeń w całym regionie świętokrzyskim. Zobacz program Europejskie Dni Dziedzictwa to cykl wydarzeń, mających na celu promowanie historii, tradycji małych społeczności, kultury. Zobacz, co będzie się działo w regionie świętokrzyskim. 📢 Świętokrzyska ziemia kryje niezwykłe skarby! Oto unikatowe zabytki, które odkryto w regionie - część 2 Ziemia świętokrzyska kryje prawdziwe skarby. Nieraz słyszeliśmy o cennych zabytkach archeologicznych odkrywanych przypadkowo przez mieszkańców regionu - takie niezwykłe znaleziska trafiają do zbiorów Działu Archeologii, jednej z najstarszych kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach. Są wśród nich między innymi biżuteria, monety czy naczynia sprzed wieków. Chcecie je zobaczyć? Prezentujemy drugą część galerii z niezwykłymi znaleziskami z regionu.

📢 Tu w województwie świętokrzyskim jest największe bezrobocie. W tych miastach regionu najtrudniej znaleźć pracę Tu w województwie świętokrzyskim najtrudniej jest znaleźć pracę. Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny powstał ranking, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, w których miastach regionu świętokrzyskiego jest największe bezrobocie. Sprawdź szczegóły. 📢 W Markowej w miejscu dzisiejszej uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów prawdziwe tłumy [ZDJĘCIA] Tysiące wiernych oczekuje w Markowej na mszę beatyfikacyjną rodziny Ulmów. Zapełniaja się już miejsca bezpośrednio przed ołtarzem. Nabożeństwu będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro.

📢 W Opatowie czytali „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W Narodowym Czytaniu wzięli udział mieszkańcy i samorządowcy W sobotę, 9 września w Opatowie mieszkańcy wspólnie czytali Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Najpiękniejsze fragmenty powieści zabrzmiały w Żmigrodzie. 📢 Za nami pierwsze Targi Czasu Wolnego w Tarnobrzegu. Wystawcy prezentowali oferty zajęć dla dzieci i dorosłych. Zobacz zdjęcia i film Rysowanie, pływanie, taniec a może sporty walki? Kto szukał podpowiedzi, jak ciekawie spędzić czas po lekcjach lub pracy, mógł znaleźć ją podczas Targów Czasu Wolnego w Tarnobrzegu. Pierwsze tego typu wydarzenie w mieście przyciągnęło do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sporo osób poszukujących inspiracji w ofercie placówek i organizacji promujących różne formy aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Była to dobra okazja do poznania specyfiki zajęć i zapisów. Zobaczcie zdjęcia i filmową relację.

📢 Tłumy ludzi na gminno-powiatowych dożynkach w Siennie. Zespoły Kordian i Weekend rozgrzały ludzi. Zobacz zdjęcia Tłumy ludzi ściągnęły gminno – powiatowe dożynki w Siennie. Były tradycyjne obrzędy, występy miejscowej młodzieży, ale prawdziwe gwiazdy pojawiły się na scenie po zmroku. Mimo opóźnień w stosunku do programu mnóstwo ludzi pozostało na placu Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego, aby bawić się do końca imprezy. Zespoły Kordian i Weekend rozgrzały ludzi, zobacz zdjęcia. 📢 Najlepsze memy o Świętokrzyskiem. Tak śmieją się z nas internauci Najlepsze memy o województwie świętokrzyskim. Z czego się śmiejemy w różnych miejscowościach naszego regionu? Zobaczcie memy m.in. z Kielc, Ostrowca, Jędrzejowa, a nawet mniejszych miejscowości powiatu kieleckiego. Zobaczcie najlepsze memy dotyczące Świętokrzyskiego. 📢 Uroczyste obchody odnowienia partnerstwa miast na Rynku w Sandomierzu. Podpisano nowe akty. Zobacz zdjęcia W Sandomierzu podpisano odnowienia aktu partnerstwa pomiędzy Sandomierzem i miastami partnerskimi. Okazją do świętowania jest 30-lecie partnerstwa z niemieckim Emmendingen i 10-lecie partnerstwa z włoską Volterrą. Podczas uroczystości na Rynku każdy z burmistrzów partnerskiego miasta otrzymał statuetkę Ambasadora Optymizmu.

📢 Tłumy na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Było wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia Sobotnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich zgromadziła czołowych polityków partii rządzącej. W spotkaniu uczestniczyło także wielu polityków i samorządowców związanych z ziemią świętokrzyską. Byli przedstawiciele niemal każdego powiatu. Kto był? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Bezpłatne badania, porady i zabawa przy szpitalu w Tarnobrzegu. Mieszkańcy tłumnie odwiedzali Rodzinną Strefę Zdrowia. Zobacz zdjęcia Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się piknik zdrowotny przy szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu. Odwiedzający w sobotę "Rodzinną Strefę Zdrowia" dorośli i dzieci mogli skorzystać z szeregu darmowych porad, badań profilaktycznych i wielu atrakcji. Przed namiotami, w których lekarze specjaliści badali między innymi wzrok, słuch i postawę ustawiały się długie kolejki rodziców z dziećmi, pragnących sprawdzić, czy ich pociechy rozwijają się prawidłowo.

📢 Horoskop egipski. Zobacz, który bóg nad Tobą czuwa Już w starożytności wierzono, że każdy z nas jest potomkiem bogów, a każdym człowiekiem opiekuje się jedno z dwunastu bóstw. A który bóg nad Tobą czuwa? Zobacz w galerii. 📢 Kamienie szlachetne, półszlachetne, biżuteria, unikatowe gadżety na Giełdzie Minerałów w Radomiu. Zobacz najciekawsze eksponaty Podczas trwającej w Radomiu Giełdy Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości można zobaczyć cuda, które sprezentowała nam natura, ale też kupić biżuterię wytworzoną w manufakturowych warunkach.

📢 Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości w Radomiu. Duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta. Zobacz zdjęcia W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza w Radomiu trwa Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości. Na stoiskach wystawowych można znaleźć cuda natury, ale też na przykład kupić wyroby niewielkich manufaktur wytwarzających unikatowe ozdoby.

📢 Luksus, przepych i szyk. Oto TOP 20 najdroższych domów w Radomiu i regionie radomskim! Zobacz aktualne oferty w naszej galerii Mając gruby portfel, można w Radomiu i regionie radomskim mieszkać naprawdę luksusowo. Sprawdź, jak wyglądają i ile kosztują wille na sprzedaż w regionie radomskim. Najdroższa oferta przedstawia dom na sprzedaż o wartości 16 milionów złotych! Zobacz naszą galerię. 📢 Sprzedam biznes na Podkarpaciu. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa podkarpackiego. Można zostać właścicielem hotelu, piekarni, salonu beauty, firmy produkującej elementy betonowe czy... parku dinozaurów. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 8 września 2023 roku.

📢 Kolejna potańcówka w Stalowej Woli. Tym razem z okazji otwarcia zmodernizowanego dworca kolejowego. Zobacz zdjęcia Na zakończenie uroczystości związanych z otwarciem zmodernizowanego dworca kolejowego w Stalowej Woli – Rozwadowie i pikniku kolejarskiego, zorganizowana została potańcówka na rozwadowskim rynku. Bawiło się mnóstwo osób.

📢 Na „Marsz po medal” wyruszyło z Sielpi 280 osób. Wśród nich całe rodziny. Zobacz zdjęcia Po raz 23 Konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego zaprosił amatorów wędrówek na „Marsz po Medal”. To rajd dla zaprawionych w marszach i tych, którzy wolą nieco krótsze dystanse. 280 piechurów wyruszyło na trasy w sobotę 9 września o godzinie 8. 📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. W programie ważna nowość - emerytury stażowe. Oglądaj zapis transmisji W Końskich zakończyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której wicepremier oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi o szczegółach programu przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi 2023. Wśród ośmiu filarów znalazła się między innymi zapowiedź emerytur stażowych.

📢 Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Sami zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie - na dobry początek dnia! 📢 Sprzedam biznes w Świętokrzyskiem. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa świętokrzyskiego. Można zostać właścicielem stacji benzynowej, warsztatu samochodowego, restauracji, hotelu czy klubu nocnego. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 7 września 2023 roku.

📢 Zobacz jak wygląda poczekalnia zmodernizowanego dworca kolejowego PKP w Stalowej Woli – Rozwadowie W piątek 8 września uroczyście otwarto zmodernizowany dworzec kolejowy w Stalowej Woli - Rozwadowie. Zobaczcie, jak prezentuje się jego poczekalnia, czyli miejsce gdzie zazwyczaj podróżujący spędzają najwięcej czasu. 📢 Otwarcie zmodernizowanego dworca kolejowego w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Przywrócenie historycznego piękna w połączeniu z nowoczesnością i podniesieniem standardu obsługi podróżnych – to główne cele zakończonej właśnie przebudowy dworca kolejowego Stalowa Wola – Rozwadów. Z odnowionego dworca korzystają już pierwsi podróżni. 📢 Dzieci, młodzież i dorośli pokazali swoje talenty podczas II Letniego Festiwalu Muzyki, Tańca i Teatru w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia Pierwszy wrześniowy weekend w Tarnobrzegu był pełen artystycznych wrażeń. Dzieci, młodzież i dorośli pokazali swoje talenty podczas II Letniego Festiwalu Muzyki, Tańca i Teatru. Na dwudniowe wydarzenie w parku dzikowskim zaprosiło mieszkańców Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Fram – Wozownia.

📢 Wypadek pod Chęcinami. Na miejscu lądował śmigłowiec Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem w miejscowości Mosty w gminie Chęciny. Jedną do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugą karetka. 📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii. 📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 25. Joanna Opozda nadal w Turcji, wiele osób we Włoszczech. Zobacz zdjęcia Wakacje dla uczniów się zakończyły ale wiele osób we wrześniu też wybrało się na urlop. Tym razem czas na naszą już 25. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się w sierpniu na wypoczynek. Dziś królują Włochy i Turcja. W Turcji przebywa znana aktorka pochodząca z Buska Joanna Opozda, kilka osób trafiło do Włoch. Zobaczcie zdjęcia z ich wakacji ale też innych znanych mieszkańców.

📢 Oto co mówi o Tobie pierwsza litera imienia. Zobacz jakie ma znaczenie! Każda litera alfabetu ma swoje własne i unikalne znaczenie. Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Zobacz w galerii. 📢 Radomska gospodarka, przemysł i oświata na wystawie Radom Expo 2023 w Radomskim Centrum Sportu Ponad 60 radomskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz szkół technicznych prezentuje swoją ofertę na wystawie Radom EXPO 2023, która odbywa się hali Radomskiego Centrum Sportu. To okazja to zaprezentowania osiągnięć radomskich firm, ale też pokazanie oferty radomskiej oświaty. Dla młodych ludzi to okazja do poznania możliwości znalezienia dobrej pracy – na miejscu w Radomiu.

📢 Uroczystość odpustowa w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. Byli biskup Andrzej Kaleta i ojciec Szczepan Praśkiewicz W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach odbyła się uroczystość odpustowa Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta. Koncelebrował ją między innymi ojciec Szczepan Praśkiewicz, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Uczestniczyły w niej setki wiernych.

📢 Milicja Obywatelska w czasach PRL-u. Tak wyglądała drogówka i codzienna służba Czasy PRL-u wspominane są z nostalgią. Kartki na żywność, puste półki sklepowe, pochody pierwszomajowe. I milicja - organ, który miał dbać o bezpieczeństwo obywateli. Zobaczcie jak wyglądała praca drogówki i milicji w tamtych czasach.

📢 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce dobiega końca. Impreza zapisze się na kartach historii. Zobaczcie zdjęcia Dobiega końca 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Sztandarowa impreza Targów Kielce po raz kolejny zapisze się na kartach historii. Tegoroczny salon zajął bowiem rekordową powierzchnię 34 tysięcy metrów kwadratowych i by pomieścić wszystkich wystawców konieczne było wybudowanie tymczasowej hali. Na liście wystawców znalazło się ponad 710 firm z 35 krajów. Zobaczmy jeszcze raz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Operują raka jelita grubego przy pomocy robota! Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze stawia na nowoczesność Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze jako jedna z pierwszych placówek w województwie świętokrzyskim wprowadza małoinwazyjną metodę operacyjnego leczenia nowotworu jelita grubego z wykorzystaniem robota. To zabiegi znacznie mniej obciążające dla pacjentów, a zarazem dające nieporównywalnie lepsze rezultaty. Pierwsze operacje zaplanowano już na wrzesień. 📢 Nowy odcinek S7 do Krakowa to możliwość rozwoju dla Świętokrzyskiego. Zobaczcie nowe zdjęcia z otwarcie We wtorek 5 września otwarto nowy 19-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S7 z Moczydła na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów co mocno skróci czas podróży z regionu świętokrzyskiego do Krakowa. To też duża szansa dla naszego regionu. 📢 Szpital powiatowy w Iłży ma nowoczesny i przyjazny małym pacjentom oddział pediatrii W czwartek, 7 września oddano do użytku po kompleksowej przebudowie Oddziału Pediatrii, znajdujący się na pierwszym piętrze budynku B kompleksu szpitala powiatowego w Iłży. W jego otwarciu brały udział władze i radni Powiatu Radomskiego oraz Miasta i Gminy Iłża i parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, a także dyrekcja i personel szpitala.

📢 Jest nowy kierunek lotów i nowa linia lotnicza z Portu Lotniczego Warszawa – Radom. Do września odprawiono już ponad 70 tysięcy pasażerów Ponad 70 tysięcy pasażerów odprawiono już w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom. Ogłoszono właśnie kolejne nowości. Kolejnym miastem do którego będziemy latali z Radomia to bułgarskie Burgas, na lotnisku będą startowały lądowały nie tylko samoloty Boeing 737, ale także inna popularna maszyna - Airbus A320 w barwach bułgarskich linii lotniczych Bulgarian Air Charter. Ale to nie jest jeszcze koniec dobrych wiadomości dla radomskiego lotniska. 📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 8-10 września. Będą koncerty, dożynki i festyn. Sprawdź, gdzie warto się wybrać Nie masz planów na weekend 8-10 września? W Kielcach i okolicy odbędzie się wiele wydarzeń. Przygotowaliśmy zestawienie wydarzeń, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę. Będą dożynki wojewódzkie w Tokarni, ciekawe i klimatyczne koncerty oraz festyn osiedlowy.

📢 Imprezy w drugi weekend września w Radomiu i regionie. Zobacz co będzie można robić od piątku, 8 września do niedzieli, 10 września W dniach 8-10 września w Radomiu i regionie radomskim będzie się działo bardzo dużo. To ostatnie imprezy dożynkowe oraz plenerowe festyny i koncerty. To jednak nie wszystko, bo będzie można się wybrać też na spektakl komediowy, czy pokaz iluzji. 📢 Z Sandomierza wyruszyła 20. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Sulisławicach. Od uroczystego nabożeństwa w Bazylice Katedralnej rozpoczęła się w czwartek 7 września 20. Piesza Pielgrzymka z Sandomierza do Sanktuarium w Sulisławicach. Prawie 200 pielgrzymów pokona ponad 20 kilometrów, by na ołtarzu przed Matką Bożą Bolesną złożyć swoje intencje.

📢 Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023. Od 30 lat wraz z żoną Małgorzatą prowadzi gospodarstwo w Starej Słupi Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023, które w najbliższą niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni to doświadczony gospodarz. Gospodarstwo o łącznej powierzchni około 70 hektarów przejął w 1990 roku od swoich rodziców. Od 30 lat prowadzi je wspólnie z żoną Małgorzatą. Mieszkają w wyjątkowym miejscu - u stóp Świętego Krzyża, w miejscowości Stara Słupia. W głównej mierze zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Jak wygląda ich "raj na ziemi"? Zobaczcie.

📢 Ta broń robi wrażenie! Skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament stworzyła karabin doskonały. Zobacz zdjęcia i film Ogromnym zainteresowaniem podczas 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach cieszyła się skarżyska Wytwórnia Broni J&C Armament, która specjalizuje się w karabinku Black Widow Mk. III. Ta broń zwraca uwagę niespotykaną konstrukcją i wygodą w użytkowaniu. 📢 Autobox ze Starachowic pokazał w Targach Kielce imponujące stary. Posłużą wojsku i strażakom. Zobaczcie zdjęcia Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce, swoje stoisko miała także spółka Autobox ze Starachowic. Prezentowała tu swoje potężne pojazdy ciężarowe, które używane są przez wojsko i straż pożarną. Więcej o imponujących starach i innych pojazdach mówił nam prezes, Mirosław Kalinowski. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2.

📢 HIPOKRATES 2023 Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia Już we wtorek rozpocznie się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

W Łodzi powstał przyjazny pokój przesłuchań