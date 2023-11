Przegląd prasy (11.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje na co dzień i podróżuje Arkadiusz Moryto, znany piłkarz ręczny Industrii Kielce i reprezentacji Polski. Mamy wyjątkowe zdjęcia”?

Prasówka 11.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje na co dzień i podróżuje Arkadiusz Moryto, znany piłkarz ręczny Industrii Kielce i reprezentacji Polski. Mamy wyjątkowe zdjęcia Arkadiusz Moryto to wiodąca postać Industrii Kielce i reprezentacji Polski. W piątek, 10 listopada, utytułowany skrzydłowy zespołu mistrza Polski przedłużył kontrakt z kieleckim klubem do czerwca 2027 roku! Prywatnie jest to szczęśliwy mąż i tata Szymonka. Zobacz wyjątkowe prywatne zdjęcia Arka i jego rodziny.

📢 Ślubowanie i awanse klas mundurowych w Zespole Szkół imienia Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu Dla kadetów klas mundurowych i społeczności Zespołu Szkół imienia Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu to był ważny dzień. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar, a starsi uczniowie otrzymali awanse na wyższe stopnie za osiągnięcia. Ceremonię w tarnobrzeskim "Górniku" rozpoczął pokaz musztry paradnej. Wydarzeniu towarzyszyła akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Daniel Rutkowski i Patryk Kaczmarczyk twarzą w twarz. Zobacz zdjęcia z ważenia przed galą KSW 88 w Radomiu W sobotni wieczór w Radomiu, odbędzie się gala KSW 88. Z kolei w piątek odbyła się ceremonia ważenia zawodników.

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Świętowali 25 - lecie Powiatu Skarżyskiego. Były odznaczenia i nagrody W piątek 10 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 25 - lecia istnienia Powiatu Skarżyskiego. Najbardziej zasłużonych urzędników starostwa i samorządowców uhonorowano, przyznano też dwie nagrody "Powiatowe Dęby".

📢 Święto Niepodległości we Włoszczowie. Uroczysta i artystyczna sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. Zobaczcie zdjęcia 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszego kraju. W tym dniu świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, w piątek 10 listopada, w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się LIV uroczysta sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

📢 Muzeum Wsi Radomskiej powiększyło się o cztery hektary. Powstanie tam zespół małomiasteczkowy. Zobacz zdjęcia O niemal 4 hektary powiększyła się powierzchnia Muzeum Wsi Radomskiej. Na nowym terenie powstanie zespół małomiasteczkowy, w którym będą prezentowane między innymi budynki z północnej i wschodniej części regionu radomskiego. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

📢 Radomscy uczniowie, nauczyciele wzięli udział w 19. Marszu Wolności. Złożyli kwiaty pod Pomnikiem Czynu Legionów. Zobacz zdjęcia Marsz wolności pod hasłem „ Wolność najwyższą wartością” przeszedł w piątek ulicami Radomia. W przeddzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, radomska młodzież uczciła pamięć bohaterów sprzed lat. 📢 Najstarsi poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Poznajesz kogoś? Mają ponad 60 lat, a zamiast spokojnej starości doczekali się... listów gończych. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu publikują wizerunki i dane osób poszukiwanych. Wśród nich są złodzieje, oszuści, stręczyciel, a nawet pedofil. Jeśli rozpoznajesz kogoś ze zdjęć, niezwłocznie poinformuj o tym organy ścigania.

📢 Zimowe płaszcze i kurtki na kieleckich bazarach. Oto najmodniejsze fasony w sezonie 2023/2024 Zima zbliża się wielkimi krokami. Temperatury są coraz niższe. Wiele osób poszukuje już ciepłych płaszczy i kurtek. Duzy ich wybór znaleźć można na kieleckich bazarach. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Pożar balotów ze słomą w miejscowości Chebdzie. W całonocnej akcji brało udział 10 zastępów strażackich Do pożaru balotów ze słomą doszło w czwartkowy wieczór, 9 listopada w miejscowości chebdzie w gminie Moskorzew. Z pożarem walczyło 10 zastępów straży pożarnej.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe. 📢 Sezon studniówkowy 2024 za pasem. Oto olśniewające kreacje od znanej projektantki Diany Walkiewicz z Radomia Bal studniówkowy jest tylko raz w życiu i każda dziewczyna marzy, aby była to chwila magiczna, w wymarzonej kreacji. Znana nie tylko w Polsce radomska projektantka Diana Walkiewicz podpowiada co zrobić, aby studniówka była niezapomniana. Zobaczcie, jakie kreacje będą hitami nadchodzącego sezonu.

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia. 📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Rogale świętomarcińskie w Lidlu, Biedronce, Carrefourze i Kauflandzie. Ile za nie zapłacimy? Zobacz zdjęcia Rogal świętomarciński to niekwestionowany symbol 11 listopada. Te pyszne wypieki doskonale przyjęły się w całym regionie świętokrzyskim. Chętnie kupujemy je w cukierniach, ale również marketach. Zobacz na zdjęciach, w których marketach i za ile kupimy już rogale świętomarcińskie. 📢 "Uwięziony ptak nie śpiewa" - w Tarnobrzegu aktorzy, wokaliści i muzycy wystąpili w koncercie z okazji Święta Niepodległości. Zobacz zdjęcia Tarnobrzeskiej publiczności bardzo podobało się widowisko muzyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na które w czwartkowy wieczór zaprosiło stowarzyszenie ESTEKA. Motywem przewodnim koncertu "Uwięziony ptak nie śpiewa" złożonego z piosenek i pieśni patriotycznych była wolność. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Imprezowy weekend w Kielcach i okolicy. Koncerty i ciekawe spotkania 10-12 listopada Patriotyczne uroczystości, muzyczne show gwiazdy amerykańskiego "Mam talent", przeboje 2 plus 2 symfonicznie i nietypowy koncert... w ciemności - to tylko niektóre wydarzenia, jakie odbędą się w ten weekend w Kielcach. Zobacz, co ciekawego będzie działo się w Kielcach i okolicy w piątek, sobotę i niedzielę, 10-12 listopada.

📢 Prestiżowa nagroda dla Campingu numer 140 w Suchedniowie. Dlaczego jest tak ceniony? Camping numer 140 nad zalewem w Suchedniowie otrzymał prestiżową nagrodę Mister Camping, przyznawaną przez Polską Federację Campingu i Caravaningu. Laureatem tego tytułu placówka została nagrodzona już wielokrotnie. Skąd bierze się popularność campingu nad niewielkim zalewem? 📢 Cztery odcinki ważnych dróg dla mieszkańców gminy Pińczów do remontu W środę, 8 listopada, przed południem, burmistrz miasta i gminy Pińczów Włodzimierz Badurak podpisał w Kielcach umowę na dofinansowanie zadań realizowanych z rezerwy celowej, ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 30. Październik i listopad w ciepłych krajach. Zobaczcie cudowne zdjęcia Oto ostatni odcinek naszych relacji z wakacji roku 2023. Wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego wybrało się w październiku i listopadzie odpocząć i zrelaksować się w ciepłych krajach. Przedstawiamy już ostatnią w tym roku, 30. galerię znanych ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia z wakacji w październiku i listopadzie.

📢 Wielkie centrum dystrybucyjne dla Dino Polska powstanie w gminie Morawica koło Kielc. Wybuduje je firma Anna-Bud W miejscowości Chałupki w gminie Morawica w powiecie kieleckim powstanie wielkie centrum dystrybucyjne sieci Dino. Wartość inwestycji to blisko 150 milionów złotych. Obiekt ma być gotowy już w 2024 roku.

📢 Trwa budowa drugiego odcinka obwodnicy Staszowa. Położono już pierwszą warstwę asfaltu Trwa budowa drugiego odcinka obwodnicy Staszowa. Prace prowadzone są praktycznie na całym odcinku inwestycji wartej prawie 29 milionów złotych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielka afera w firmie z Kielc. Ludzie żądają ciężko zarobionych pieniędzy! W akcji Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy i ZUS. Zobaczcie film Nie dostali pieniędzy, pomimo że ciężko pracowali. Byli pracownicy firmy transportowej Universum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Kielc mają dość czekania na swoje pensje i żądają sprawiedliwości! Mężczyźni twierdzą, że łącznie firma zalega im kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zobaczcie szokujące wideo.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na kolejnej randce! Odrzucona przez Artura z Mazowsza znalazła swoją drugą połówkę? Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz wzięła udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów. Mężczyzna jednak odesłał ją do domu jako pierwszą. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. 📢 Gęsina na świętego Marcina! Świętokrzyskie restauracje przygotowały wyjątkowe menu. Zobacz film i zdjęcia W listopadzie nie może zabraknąć pysznej, soczystej gęsiny. Świętokrzyskie restauracje na świętego Marcina przygotowały wyjątkowe menu, w którym znajdziemy dania bazujące właśnie na tym rodzaju mięsa. Odwiedziliśmy dwa kieleckie lokale - restaurację "Parkowa" przy ulicy Ogrodowej oraz restaurację w Pałacyku Zielińskiego przy ulicy Zamkowej. Ale menu z gęsiną przygotowały też inne lokale. Zobaczcie gdzie można spróbować wyjątkowego dania kojarzonego ze świętem 11 listopada.

📢 Rogale Świętokrzyskie na świętego Marcina w cukierni "Świat Słodyczy" w Kielcach to prawdziwa rozkosz! Zobacz film i zdjęcia Jak listopad to rogale świętomarcińskie! Przepyszną odpowiedź na tę tradycję ma zlokalizowana przy ulicy Paderewskiego 34 w Kielcach kultowa cukiernia "Świat Słodyczy" prowadzona przez Iwonę Wójcik oraz jej mamę Katarzynę Sajecką. Kupimy tu ciepłe i chrupiące Rogale Świętokrzyskie. Są w różnych, ale równie pysznych wersjach, a nowością jest to, że słodzone miodem mają dużo mniej kalorii. Zobacz film i zdjęcia. 📢 Rogale świętomarcińskie upieczono w sandomierskiej „Marmoladzie”. Przy stolnicy czterech znanych Marcinów - Marzec, Piwnik, Lisak i Sykucki Wspólne pieczenie świętomarcińskich rogali przez znanych sandomierskich Marcinów to znak, że nadchodzi 11 listopada.

Słodkie wypieki i sałatka z pulpecikami z gęsiny powstała w ramach warsztatów kulinarnych „Łowcy smaków”, które kolejny raz zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

📢 Radny Mniowa Michał Sipika pokonał raka jądra. Dziś apeluje do wszystkich mężczyzn: "Panowie, nie róbcie sobie jaj! Badajcie się." Michał Sipika, radny Rady Gminy Mniów, strażak ochotnik. 35-letni mąż i tata dwójki dzieci. Pacjent onkologiczny. W styczniu tego roku zdiagnozowano u niego złośliwego guza jądra z przerzutami. Za nim operacja usunięcia chorego jądra i chemioterapia. Przed nim - głowa pełna marzeń, wielki optymizm i plany, choć niezbyt odległe. W związku z tym, że na całym świecie listopad uznawany jest za miesiąc profilaktyki nowotworów męskich - zajmujących męskie narządy płciowe, pan Michał zgodził się opowiedzieć o swojej historii. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto na burmistrza Pińczowa? Są znane nazwiska. Zobacz listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Mamy już listę potencjalnych kandydatów na burmistrza Pińczowa w wiosennych wyborach. Są wśród nich bardzo znane nazwiska. Zobaczcie kto chce stanąć do walki!

📢 Oto najnowsze oferty pracy w Kielcach. Można sporo zarobić W województwie świętokrzyskim i w Kielcach można znaleźć oferty pracy z dobrymi zarobkami. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. Ułożyliśmy je rosnąco. 📢 Rodzina, przyjaciele, współpracownicy o zmarłym profesorze Mieczysławie Szaleckim – kielczaninie, wybitnym endokrynologu dziecięcym Miłośnik podróży, pasjonat historii, gawędziarz i dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty, świetny lekarz i wspaniały nauczyciel, spokojny, opanowany i empatyczny Szef. Rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy wspominają zmarłego profesora Mieczysława Szaleckiego – kielczanina, twórcę endokrynologii dziecięcej w Kielcach, kierownika Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 📢 Ceny warzyw i owoców na targowisku w Jędrzejowie. Ile trzeba było zapłacić w czwartek, 9 listopada? Zobacz zdjęcia 9 listopada, w czwartek w Jędrzejowie był kolejnym dniem targowy. Targ miejski tego dnia był pełen ludzi robiących zakupy, przede wszystkim powodzeniem cieszyły się warzywa oraz owoce. Jakie były ich ceny? Sprawdźcie.

📢 Grzyby giganty, żubr, wilki, sarny i... złote rybki. Zalew Andrzejówka, w gminie Chmielnik zachwyca po rewitalizacji Już nie tylko grzyby giganty, ale także mnóstwo leśnych zwierząt można podziwiać nad zrewitalizowanym zalewem Andrzejówka, w gminie Chmielnik. W czwartek, 9 listopada odbyła się tu inauguracyjna lekcja edukacyjna z udziałem uczniów ze szkół z gminy Chmielnik. Dzieciaki były zachwycone. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Kto zostanie burmistrzem Kazimierzy Wielkiej w 2024 roku. Jest lista potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe za kilka miesięcy. Wiosną 2024 roku wybierzemy burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Kto nim zostanie? Na giełdzie wyborczej jest już kilka nazwisk

📢 Witamy w Świętokrzyskiem. Oto najlepsze memy o Kielcach i regionie. Tak śmieją się z nas internauci Memy i śmieszne obrazki na temat Kielc i województwa świętokrzyskiego. Choć miasto i region wciąż się zmieniają, to internauci nie zapominają wpadek. Zobaczcie z czego najbardziej szydzą internauci. Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i regionie.

📢 Stadion Leśny - ulubione miejsce wypoczynku kielczan. Jego historia na archiwalnych zdjęciach. Oto jak wyglądał 100 lat temu Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku kielczan. Las, alejki spacerowe i ławeczki, miejsca na ogniska wszystko to przyciąga mieszkańców miasta spragnionych kontaktów z naturą. A jak wyglądał 100 lat temu. Zobaczcie zdjęcia sprzed 100 lat. 📢 Rewolucja w systemie rejestracji do specjalistów w sandomierskim szpitalu. Co się zmieniło? Zobacz zdjęcia i film Centralna rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych to jedno z najnowszych udogodnień wprowadzonych w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu. Nowy sposób rejestracji ma wyeliminować poranne kolejki do okienka z rejestracją i usprawnić system przyjmowania pacjentów. 📢 Oto TOP 15 najtańszych kawalerek na sprzedaż w Radomiu. Mieszkania za mniej niż 200 tysięcy złotych? To możliwe! Zobacz oferty Kawalerki w Radomiu, które oferowane są przez mieszkańców naszego regionu na rynku wtórnym mogą zwrócić uwagę między innymi ze względu na lokalizację czy warunki mieszkalne, jakie tam panują. Niejednokrotnie daje się znaleźć tego typu lokum z umeblowaniem i wyposażeniem, co dla niektórych osób jest korzystnym rozwiązaniem. Wybraliśmy 15 mieszkań, które można nabyć. Ile trzeba zapłacić?

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie w listopadzie 2023 Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w listopadzie 2023 w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia. 📢 Kostrzeszyn i Wola Chroberska odcięte od nowoczesności. Czy musi tak być? Na początku listopada, na mieszkańców Kostrzeszyna i Woli Chroberskiej w gminie Złota padł blady strach. Pojawiły się doniesienia, że tamtejsza linia telefoniczna zostanie wkrótce zlikwidowana. Firma Orange Polska na szczęście zdementowała te pogłoski. - Co nie zmienia faktu, że sytuacja z telekomunikacją u nas jest tragiczna. Kiedy ktoś wreszcie coś z tym zrobi? - pyta Krzysztof Antos, radny z Górek Kostrzeszyńskich.

📢 II Liceum Jana Śniadeckiego w Kielcach kończy 120 lat. Na jubileuszowy bal zapisały się setki absolwentów, będą wyjątkowe uroczystości Jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich w regionie, II Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach kończy 120 lat! Jubileusz będzie okazją do spotkania absolwentów, dla których szkoła ponownie otworzy swoje drzwi. Bal absolwentów cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już jakiś czas temu wstrzymano na niego zapisy. Zobaczcie wideo.

📢 Święto Niepodległości 2023 w powiecie kieleckim. Co zaplanowano na 11 listopada w naszych gminach? Przed nami Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada. W tym roku świętujemy 105. rocznicę zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polaków wolności w 1918 roku. Z tej okazji w powiecie kieleckim planowane są oficjalne uroczystości, występy, koncerty, konkursy kulinarne, pokazy lotnicze, biegi i wiele innych. Co się będzie działo? Sprawdźmy. 📢 Miliony złotych za ośrodek wypoczynkowy w Sielpi. Na sprzedaż są domy całoroczne, pawilony handlowe i restauracja. Zobacz zdjęcia Ośrodek wypoczynkowy oddany do użytku w 2021 roku, składający się między innymi z 44 domów całorocznych, 13 pawilonów handlowych i budynku restauracyjnego, został wystawiony na sprzedaż na portalu Otodom.pl. Można go kupić za ogromną sumę - 25 milionów złotych. Jakie są szczegóły oferty? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Warzywa, owoce i grzyby na targu w Tarnobrzegu. Czy na targowisku jest taniej niż w sklepie? Zobacz ceny z 8 listopada Na targowisku miejskim w Tarnobrzegu panował w środę ogromny ruch. Mieszkańcy kupowali zieleninę, wiejski nabiał, mięso, warzywa, owoce, grzyby. Jakie były ceny ziemniaków, jabłek, gruszek, pomidorów i innych darów pól i sadów? Niższe, czy też wyższe od tych w sklepie? Zobaczcie zdjęcia z zielonego ryneczku.

📢 Kurtki, płaszcze i inne ciepłe ubrania na targowisku miejskim w Tarnobrzegu. Wybór jest ogromny. Zobacz, co sprzedaje się w listopadzie Zimne jesienne dni i noce, a co za tym idzie potrzeba cieplejszej odzieży przyciągają na targowisko miejskie w Tarnobrzegu tłumy klientów. W środę i sobotę, w dwa dni targowe, na bazarze przy Kwiatkowskiego można przebierać w ogromnej ofercie nowych ubrań i butów. Klienci szukają kurtek, płaszczy, swetrów, spodni, torebek, kozaków, kapci, czapek i różnych dodatków. Dla wielu liczy się modny fason i niskie ceny. Zobaczcie, co można tu kupić.

📢 Święto Młodego Wina w Sandomierzu. Będą degustacje win, koncerty i Teatr Ognia. Oto dokładny program Trzeci weekend listopada w Sandomierzu odbywa się pod znakiem Święto Młodego Wina. Tegoroczna edycja święta potrwa od piątku, 17 listopada do niedzieli 19 listopada. Paszporty enoturysty uprawniają ich posiadaczy do bezpłatnych degustacji win w punktach przygotowanych przez lokalne winnice. Organizatorzy - Sandomierski Szlak Winiarski - przygotowali też wiele atrakcji dla tych, którzy nie mają paszportów - te bowiem zostały wyprzedane już na początku listopada. Podajemy dokładny program. 📢 Święto Niepodległości 2023. Tak wyglądał Grójec w roku 1918. Zobacz archiwalne zdjęcia Z okazji obchodów 105. rocznicy odzyskania niepodległości przenosimy się do Grójca z przeszłości. Zobacz, jak wyglądało miasto w 1918 roku, a także w ciągu kilku pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości.

📢 Młodzi mężczyźni poszukiwani przez podkarpacką policję. Nie mają 30 lat, a weszli w konflikt z prawem! Zobacz zdjęcia i nazwiska Tych mężczyzn poszukują funkcjonariusze policji z województwa podkarpackiego. Wszyscy mają mniej niż 30 lat i już weszli w konflikt z prawem. Rozpoznajesz kogoś ze swojego sąsiedztwa i wiesz, gdzie obecnie mogą przebywać? Niezwłocznie skontaktuj się z policją!

📢 Dramatyczny wypadek w Mąchociach Kapitulnych. Czołowe zderzenie dwóch samochodów i potrącenie nastolatki. Nie żyje kierowca Opel i citroen zderzyły się czołowo na drodze w miejscowości Mąchocie Kapitulne w powiecie kieleckim, wcześniej opel potrącił nastolatkę. Na miejscu zginął 54-letni kierowca citroena. 📢 Te hotele, pensjonaty, sale weselne, a nawet ośrodek w Sielpi są na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Ile trzeba zapłacić? Jeśli masz od kilku do kilkunastu milionów złotych na koncie, bardzo szybko możesz stać się właścicielem na przykład hotelu w Kielcach lub domu weselnego w regionie. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce, ośrodki wypoczynkowe i ogromne hale. Ile kosztują? Mówiąc wprost, niektóre ceny są zawrotne.

📢 Nowy hotel w Solcu-Zdroju jest ogromny. Budowa posuwa się do przodu W Solcu-Zdroju powstaje hotel mający pomieścić 230 miejsc noclegowych oraz nowoczesną infrastrukturę uzdrowiskową. Obiekt robi wrażenie swoimi rozmiarami. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądał plac budowy na początku listopada 2023. 📢 Pamiętacie niezapomniane imprezy w Klubie Arizona we Wrocieryżu? Powspominajmy Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś Arizona we Wrocieryżu to było kultowe miejsce na imprezowej mapie Ponidzia, do którego na dyskoteki i innego rodzaju wydarzenia zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki. 📢 Ring girl i inne piękne kobiety na gali Klincz Fight Night III w Targach Kielce. Zobacz ich zdjęcia z zawodnikami i osobami towarzyszącymi Głośnym echem odbiła się gala Klincz Fight Night III, która odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce. jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było "Echo Dnia". Wracamy jeszcze raz do gali - mamy dla Was zdjęcia pięknych kobiet z zawodnikami walczącymi na gali, zaproszonymi gośćmi oraz z osobami towarzyszącymi.

📢 Pamiętacie niezapomniane imrezy w Klubie TaPiMa w Tarnobrzegu? Powspominajmy - zobaczcie zdjęcia Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś TaPiMa to było kultowe miejsce w Tarnobrzegu, do którego na dyskoteki i innego rodzaju zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki. 📢 Koło Łowieckie "Dzik" w Połańcu świętowało 75 lat istnienia W sobotę, 4 listopada Koło Łowieckie "Dzik" z Połańca świętowało 75-lecie istnienia. Było polowanie i msza święta.

📢 Mnóstwo grzybów w świętokrzyskich lasach. Gdzie zbierać? Są gąski, rydze, opieńki, podgrzybki. Oto Wasze listopadowe zbiory Mamy już listopad, a w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów! Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszyków. W naszych lasach są gąski, rydze, borowiki i opieńki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - soboty, niedzieli i poniedziałku - 3, 4, 5 i 6 listopada 2023.

📢 Mnóstwo grzybów na kieleckim targowisku. Królują kanie, rydze i borowiki Kieleckie targowisko to prawdziwy raj dla amatorów grzybów. W piątek, 3 listopada było w czym wybierać. Kupcy oferowali kanie nawet za złotówkę. Na stoiskach było aż pomarańczowo od rydzów, ale nie brakowało też borowików, boczniaków i podgrzybków. Wciąż są jeszcze kurki. 📢 Kurtka puchowa na zimę 2023/2024. Oto najpiękniejsze i najmodniejsze "puchówki" Kurtka puchowa to obowiązkowy element zimowej garderoby. A jakie kolory i fasony będą królowały zimą 2023/2024? Zobaczcie najpiękniejsze modele. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

11 Listopada: Dzień Upamiętnienia Niepodległości FLESZ