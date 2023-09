Przegląd prasy 12.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy Grębów. W wypadku zginął Marek Ożga, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego”?

Prasówka 12.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Nowy Grębów. W wypadku zginął Marek Ożga, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Nie żyje Marek Ożga. Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i członek Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego zginął w wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września w Nowym Grębowie (powiat tarnobrzeski).

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek 12 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 12.09.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 12 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 12.09.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Poważny wypadek w Nowym Grębowie. W zderzeniu dwóch samochodów ranny został mężczyzna. Zobacz zdjęcia 60-letni mieszkaniec Krawców (powiat tarnobrzeski) został ranny w wypadku, do którego doszło kwadrans po godzinie 19 na skrzyżowaniu ulic Dolańskich, Parkowej i Tartacznej w Nowym Grębowie, w powiecie tarnobrzeskim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów - osobowego i półciężarówki. Ciężko rannego, zakleszczonego w aucie kierowcę toyoty wycinali strażacy.

Prasówka 12.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wieniec powiatu kieleckiego najpiękniejszy w województwie. Pojedzie na Dożynki Prezydenckie w Warszawie. Wykonała go artystka Józefa Bucka Józefa Bucka, utalentowana artystka ludowa, mieszkanka Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, nie po raz pierwszy zachwyciła swym niebywałym talentem. Misternie wykonany przez nią wieniec dożynkowy, reprezentował powiat kielecki podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Tokarni. Tam okazał się być najpiękniejszy, a teraz będzie reprezentował nasz region podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. Dzieło powalczy o najwyższe laury w Polsce. Zobaczcie, jak się prezentuje!

📢 Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Gzybiarze chwalą się pełnymi koszami. Zobacz ich miejscówki Choć jest sucho, w świętokrzyskich lasach nadal jest mnóstwo grzybów. Wprawieni grzybiarze mają sprawdzone miejscówki i pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w regionie. 📢 Cleo zrobiła show w Obrazowie podczas Jabłkobrania! Wyszyła do widzów i... zobacz co się działo Koncert Cleo rozpoczął blok koncertowy podczas drugiego dnia obchodów 22. Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Zobaczcie nowe zdjęcia z koncertu. Publiczność bawiła się doskonale a Cleo wyszła do widzów i... 📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Te osoby nie płacą na własne dzieci! Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane opublikowane przez policję.

📢 Dożynki wiejskie w Gromadzicach w gminie Bodzechów. Ale była zabawa! Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 września odbyły się dożynki wiejskie w Gromadzicach w gminie Bodzechów w powiecie ostrowieckim. Uroczystości rozpoczęła msza święta. Nie zabrakło także zabaw ludowych, przyśpiewek i koncertów. 📢 Imbryk dotarł do Ćmielowa. To ostatni element nowego wystroju rynku. Zobacz zdjęcia O Ćmielowie ostatnio jest głośno w całej Polsce. Wszystko za sprawą niezwykłej rewitalizacji Rynku, której elementami są porcelanowe filiżanki z której produkcji słynie miasteczko. W poniedziałek, 11 września do Ćmielowa dotarł imbryk – fontanna.

📢 Tych tarnobrzeskich budowli i obiektów już nie ma. Zostały tylko na zdjęciach. Zobaczcie, o których mowa Hale fabryczne, basen odkryty, pomnik "pistolet" czy kultowa TaPiMa. Kiedyś były ważnymi tarnobrzeskimi obiektami. Dziś pozostało po nich tylko wspomnienie i archiwalne zdjęcia.

📢 Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzawach ma już 125 lat: Odznaczenia dla druhów i chrzest szampanem nowego wozu. Zobacz zdjęcia i film Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzawach z wielką pompą świętowała jubileusz 125-lecia. Podczas uroczystego apelu 9 września druhny i druhowie otrzymali medale i odznaki, wyróżniono także młodzieżową drużynę pożarniczą. Jednostka otrzymała kluczyki do nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Mercedes Stanisław przeszedł symboliczny chrzest szampanem. Zobacz zdjęcia i film z uroczystości. 📢 Trwa odpust na Świętym Krzyżu. W poniedziałek modlili się leśnicy i pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zobacz zdjęcia Trwają tygodniowe uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. W poniedziałek na mszy świętej w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego modlili się leśnicy i pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wtorek będzie dniem dedykowanym służbom mundurowym - policji, wojsku, straży pożarnej.

📢 22. rocznica ataku na World Trade Center. Przy kieleckim pomniku Homo Homini odbyły się uroczystości. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 11 września przy pomniku Homo Homini w Kielcach odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zamachu terrorystycznego na World Trade Center. 22 dwa lata temu w Nowym Jorku zginęło niemal trzy tysiące osób - wśród nich byli także Polacy. Przed pomnikiem oddano hołd ofiarom zamachu terrorystycznego. 📢 Udane Rybkobranie w Obrazowie. Ryba brała na kilogramy. Co złowiono? Zobaczcie zdjęcia i film Aż 43 drużyny wzięły udział w rodzinnym wędkowaniu, jakie zorganizowano nad stawem w Obrazowie. Rybkobranie to jedno z wielu wydarzeń jakie odbyło się podczas Europejskiego Święta Jabłka - 22. Jabłkobranie.

📢 Budowa trasy N-S w Radomiu. Na osiedlu nad Potokiem pracują nad przyszłą jezdnią, zobacz jaki jest postęp prac. Zdjęcia Trwa budowa trzeciego odcinka trasy N-S w Radomiu. Najbardziej zaawansowane prace są w okolicy nowego zbiornika retencyjnego na osiedlu nad Potokiem. Zobaczcie, jak idą prace.

📢 Landin, Sagosen i Holm. Zobacz jak wzmocnili się grupowi rywale Industrii Kielce w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Już w tym tygodniu rozpoczną się zmagania Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Grupowymi rywalami kielczan będą Aalborg Handbold, THW Kiel, PSG, Kolstad, Pick Szeged, RK Zagrzeb i HC Eurofarm Pelister. Wszystkie te zespoły poczyniły wzmocnienia na rynku transferowym, kontraktując min. takie gwiazdy piłki ręcznej jak Niklas Landin, Sander Sagosen, czy Jacob Holm. 📢 Dwudniowe uroczystości z okazji 84. rocznicy Bitwy Pod Barakiem odbyły się w Szydłowcu i Baraku. Zobaczcie zdjęcia Dwudniowe uroczystości z okazji 84. rocznicy Bitwy Pod Barakiem odbyły się w Szydłowcu i Baraku w czwartek i piątek, 7 i 8 września w Szydłowcu i Baraku. Przybyło wiele delegacji żołnierskich, władz lokalnych, stowarzyszeń i mieszkańców.

📢 Gmina Jastrzębia. Za nami dożynki parafialne w Goryniu. Były tradycyjne obrzędy, a także festyn rodzinny. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 września mieszkańcy Gorynia i okolicznych miejscowości w gminie Jastrzębia bawili się podczas uroczystych dożynek parafialnych. To było wyjątkowe święto, pełne tradycji i radości. 📢 Stalowa Wola ma zmodernizowany dworzec PKP. Do tego też trzy przystanki kolejowe. Zobacz zdjęcia Od kilku dni mieszkańcy Stalowej Woli mogą korzystać z nowego, oddanego po gruntownej przebudowie, dworca kolejowego w osiedlu Rozwadów. Warto jednak pamiętać, że to hutnicze miasto ma też aż trzy przystanki kolejowe, a na przykład pobliski Tarnobrzeg nie ma żadnego.

📢 Akt erekcyjny i kamień węgielny wmurowane w przyszłą komendę straży pożarnej w Końskich. Było wielu gości (ZDJĘCIA) W budowlę, która stanie się prawdopodobnie w 2026 roku siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny. Z tej okazji w poniedziałkowe przedpołudnie na plac budowy przyjechali parlamentarzyści, samorządowcy, strażackie władze.

📢 Maraton karpiowy w Gorzycach. W sumie wędkarze złowili ponad 200 kilo ryb! Zobaczcie te piękne okazy. Zdjęcia Ryby ważące ponad dwieście kilogramów złowili w sumie uczestnicy maratonu karpiowego zorganizowanego w weekend nad zalewem Przybyłów w Gorzycach przez Stowarzyszenie Wędkarskie "Szczupak Przybyłów". Zwycięzcy upolowali ryby ważące blisko 35 kilogramów. Kto wygrał? 📢 Dożynki diecezjalno-gminne w sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Podziękowano rolnikom za trud pracy w polu. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 września, w Kałkowie-Godowie, odbyły się piękne huczne dożynki diecezjalno-gminne. Wszystko rozpoczęło się pięknym i kolorowym korowodem, który przeszedł ulicami Kałkowa-Godowa. Był to wyraz podziękowania za zebrane plony. Następnie mieszkańcy wzięli udział w mszy dziękczynnej. Po częściach oficjalnych, rozpoczął się rodzinny piknik. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Tokarni. Najlepszy wieniec z powiatu kieleckiego - zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 10 września w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni miały miejsce XXIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Rolnicy z całego województwa zaprezentowali piękne wieńce dożynkowe, wykonane tradycyjnie, z wykorzystaniem tegorocznych zbóż, ziół, owoców i kwiatów, dziękując za urodzaj, za bogate zbiory. Najpiękniejszy okazał się ten z powiatu kieleckiego.

📢 RS Active 4. Liga. AKS 1947 Busko-Zdrój wygrał z Granatem Skarżysko-Kamienna 1:0. Gola strzelił Kamil Uciński, wychowanek Granatu Piłkarze AKS 1947 Busko-Zdrój wygrali z Granatem Skarżysko-Kamienna 1:0 w meczu siódmej kolejki RS Active 4. Ligi. Zwycięską bramkę zdobył Kamil Uciński, wychowanek Granatu.

📢 Dożynki Powiatu Grójeckiego w Lewiczynie. Zobacz zdjęcia z zabawy. Sławomir rozpalił publiczność W niedzielę trzeciego września w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego. Gwiazdą tego wydarzenia był popularny piosenkarz, Sławomir. Publiczność świetnie bawiła się podczas jego występu i całego dnia. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Dzień Seniora 2023 w Starachowicach. Ale się działo! Od tańczenia poloneza, po gości specjalnych z Sanatorium Miłości i The Voice Senior W sobotę, 9 września, Starachowice zostały kompletnie przejęte przez seniorów! To wszystko w ramach Dni Seniora, połączonych z obchodami 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika. Wszyscy bawili się wspaniale, wydarzenie rozpoczęło widowiskowe zatańczenie poloneza w strojach galowych jak na studniówce za dawnych lat. Następnie na scenie w Parku Miejskim odbyły się występy artystyczne, a starachowickich seniorów odwiedziły gwiazdy programów "Sanatorium Miłości" i "The Voice Senior".

📢 Łoś spacerował po ulicach w Klimontowie. Nietypowy gość wzbudzał zainteresowanie mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia Nietypowe spotkania z dziką zwierzyną wciąż należą do rzadkości, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny miejskie i tak duże zwierzęta. W ostatni piątek 8 września mieszkańcy niewielkiego Klimontowa w powiecie sandomierskim, mieli okazję podziwiać gościa - pięknego łosia. Spotkanie z nim mogło przywoływać wspomnienia scen popularnego przed laty serialu "Przystanek Alaska". 📢 Kuchnia naszych babć podczas Zawichojskiego Festiwalu Smaku Czterech Pór Roku. Zobacz jakie potrawy przygotowano Prawdziwą ucztę kulinarną przygotowali mieszkańcy sołectw gminy Zawichost oraz Koła Gospodyń Wiejskich w ramach tegorocznej tzreciej już edycji Zawichojskiego Festiwalu Smaku Czterech Pór Roku. W niedzielne popołudnie na zawichojski plac targowy zaproszono mieszkańców do degustacji dań nawiązujących do 12 pór roku. Wydarzenie zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

📢 Tanie domy na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Ile kosztują? Sprawdź najbardziej atrakcyjne oferty. Zobacz zdjęcia i ceny Ceny mieszkań są bardzo wysokie, a za te najdroższe w Radomiu trzeba zapłacić ponad półtora miliona złotych. Wcale nie trzeba mieć jednak milionów, by stać się właścicielem domu w regionie radomskim. W Internecie można znaleźć wiele ofert od niecałych 100 do niemal 250 tysięcy złotych - niektóre wymagają prac remontowych, inne są gotowe, by się wprowadzić. Zobaczcie tanie domy na sprzedaż w regionie. Ile kosztują? 📢 Niesamowita inscenizacja bitwy o Osiek. Zobaczcie nowe zdjęcia W sobotę, 9 września miała miejsce widowiskowa inscenizacja bitwy o Osiek. Wydarzenie odbyło się nad Wisłą w Lipniku. Zobaczcie nowe zdjęcia. 📢 Tarnobrzeg. Otwarte zawody spinningowe teamów z łodzi na Jeziorze Tarnobrzeskim. Kto wygrał? Zobaczcie zdjęcia Osiemnaście duetów w niedzielę, 10 września wzięło udział w Otwartych zawodach spinningowych teamów z łodzi, rozegranych na Jeziorze Tarnobrzeskim. Organizatorem zawodów był Okręg Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego. Ostatecznie wygrał zespół Michał Gołębiowski/Jakub Słomka z Tarnobrzega, startujący jako Team BKK & Geoff Anderson.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu Krakowskiej i Jagiellońskiej w Kielcach. Były potężne korki Trzy samochody brały udział w kolizji, do jakiej doszło w poniedziałek rano na skrzyżowaniu kieleckich ulic Krakowskiej i Jagiellońskiej. W porannym szczycie kierowcy musieli się mierzyć z jeszcze większymi korkami w tej części miasta. 📢 Pewne zwycięstwo Orląt Kielce ze Stalą Kunów w meczu RS Active 4 Ligi. Dwie bramki strzelił Piotr Poński W niedzielnym meczu RS Active 4. Ligi Orlęta Kielce pewnie pokonały Stal Kunów 5:1. Dwie bramki strzelił Piotr Poński, a zwycięstwo ekipy gospodarzy nie podlegało żadnym wątpliwościom. Kielczanie podtrzymują swoją serię bez porażki w tym sezonie.

📢 Byliście na zwycięskim meczu Orląt Kielce ze Stalą Kunów? Szukajcie się na zdjęciach Orlęta Kielce wygrały ze Stalą Kunów 5:1 w meczu RS Active 4 Ligi Świętokrzyskiej. Drużyna Tomasza Kołodziejczyka nie zawiodła kibiców, którzy w dużym gronie przybyli na stadion w Kielcach.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedzialek 11 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 11.09.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 11 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 11.09.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 MEMY o meczu Albania - Polska. Tak nasi obejrzą Euro 2024, Santos kiwa do zwolnionego Flicka [GALERIA] Co wieczór to rozczarowanie. Ledwie przepchnęliśmy mecz z Wyspami Owczymi, a już wpadliśmy do albańskiego piekła... W Tiranie ośmieszono nasz hymn, anulowano bramkę, aż w końcu pozwoliliśmy na strzał życia, a po przerwie na drugiego gola. Internauci nie mają złudzeń - Euro 2024 nasi piłkarze obejrzą w telewizji! Zobaczcie najlepsze memy o meczu Albania - Polska.

📢 Występ zespołu Mazowsze uświetnił obchody 40-lecia Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Zobacz zdjęcia Występ zespołu Mazowsze w niedzielę, 10 września na Stadionie Miejskim w Pionkach uświetnił obchody 40-lecia Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 📢 Dożynki wojewódzkie w Tokarni przyciągnęły wiele znanych osób. Zobacz, kto był W niedzielę, 10 września, w Parku Etnograficznym w Tokarni odbyły się 23. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Wśród gości nie brakowało znanych osób. Zobacz w galerii zdjęć.

📢 2 liga. Kibice na meczu Stal Stalowa Wola - Hutnik Kraków. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Blisko 2500 osób w niedzielę 10 września obejrzało mecz, w którym Stal Stalowa Wola podejmowała Hutnika Kraków. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach. 📢 Tłumy ludzi nad Jeziorem Tarnobrzeskim w bardzo gorącą niedzielę 10 września. Zobacz zdjęcia z wypoczynku na plaży Lato we wrześniu wciąż rozpieszcza upalnymi temperaturami. W niedzielę w Tarnobrzegu termometry pokazały niemal 30 stopni, a niebo było bezchmurne. Nad Jezioro Tarnobrzeskie ściągnęły tłumy spragnionych wypoczynku w gorących promieniach słońca. Mieszkańcy Podkarpacia i innych regionów wykorzystali piękną pogodę na kąpiele i aktywny, rodzinny relaks w wodzie. Perła Podkarpacia była oblegana 10 września przez turystów tak jak w środku wakacji. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dożynki Gminne 2023 w Łopusznie. Mnóstwo ludzi, świetnej zabawy i dobrego jedzenia. Zobacz zdjęcia Dożynki 2023 w Łopusznie. Jak zwykle nie brakowało dobrej zabawy dla mieszkańców, którzy mogli tańczyć, jeść wspaniałe potrawy i słuchać dobrej muzyki. Zobacz więcej w galerii zdjęć. 📢 Pożegnanie lata w Michniowie. Wspólne ognisko i występ Zbyszka Bibera. Zobacz zdjęcia W sobotę 9 września na placu przy Centrum Kształceniowo Integracyjnym w Michniowie mieszkańcy wsi i liczni goście przy ognisku i dyskotece pod gwiazdami pożegnali wakacje i lato. Turystyczne i biesiadne piosenki grał i śpiewał Zbigniew Biber. 📢 Świetna zabawa podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Parszowie, gmina Wąchock. Gościem specjalnym wiceminister Anna Krupka. Zobacz zdjęcia Atrakcje dla dzieci, pyszne potrawy i zabawa taneczna – w sobotę, 9 września w Parszowie w gminie Wąchock odbyła się trzecia edycja Święta Pieczonego Ziemniaka. Organizację imprezy wspiera wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, która tego dnia odwiedziła powiat starachowicki.

📢 „Niedziela z Historią w Tle” na zamku Krzyżtopór w Ujeździe niezwykle udana. Było mnóstwo ludzi. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 września na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbyło się ostatnie w tym sezonie wakacyjnym spotkanie pod hasłem „Niedziela z Historią w Tle”. Atrakcji było mnóstwo. 📢 23. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Tokarni. Rolnicy z całego regionu dziękowali za plony. Zobacz zdjęcia W Parku Etnograficznym w Tokarni, w niedzielę, 10 września, miały miejsce 23. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Przedstawiciele każdego powiatu pokazali swoje wieńce dożynkowe, a na straganach gospodynie wiejskie serwowały regionalne przysmaki. Zobacz zdjęcia.

📢 Rozpoczął się tygodniowy odpust w najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu. Na sumie modliły się setki osób. Zobacz zdjęcia Rozpoczął się tygodniowy odpust w Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Setki wiernych uczestniczyły w sumie odpustowej przy ołtarzu polowym, której przewodniczył ksiądz Rafał Kułaga, wikariusz generalny z Sandomierza.

📢 Letnio-jesienna moda na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 10 września. Płaszcze, kurtki i inne. Zobacz, co można było kupić. Zdjęcia Co prawda wrzesień dostarcza nam mnóstwo pięknej słonecznej pogody, to wszyscy wiemy, że jesień coraz bliżej! Na giełdzie w Miedzianej Górze w ostatnią niedzielę pojawiły się pierwsze kurtki i płaszcze dedykowane właśnie tej porze roku. Sprawdź szczegóły na zdjęciach. 📢 Uroczysty jubileusz 25-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej. W nabożeństwie wzięło udział kilkaset osób. Zobacz zdjęcia W piątek, 8 września w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej odbyła się uroczysta msza święta związana z 25. rocznicą koronacji obrazu patronki sanktuarium. Wydarzenie zgromadziło kilkuset wiernych z całego regionu radomskiego. Nabożeństwo jubileuszowe poprowadził biskup radomski Marek Solarczyk. Uroczystości stanowiły wyjątkową okazję do wspólnej modlitwy i refleksji. Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej to najstarsze miejsce kultu maryjnego w naszym regionie.

📢 Różności na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz, co można było kupić w niedzielę 10 września. Zobacz zdjęcia Giełda w Miedzianej Górze to miejsce, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie, o czym przekonali się ci, którzy odwiedzili to miejsce w piękną słoneczną niedzielę. Jakie różności można było odnaleźć 10 września? Sprawdź! 📢 Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów ogłoszona błogosławioną [ZDJĘCIA, WIDEO] Józef i Wiktorię Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali włączeni do grona błogosławionych. Eucharystii w Markowej przewodniczył wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

📢 Ludzie na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz, co działo się w niedzielę 10 września. Tłumy korzystały z pięknej pogody W niedzielę dziesiątego września wielu ludzi wykorzystało piękną słoneczną pogodę do tego, by wybrać się na zakupy na giełdę w Miedzianej Górze. Zobacz na zdjęciach, co działo się tego dnia.

📢 Podczas „Kowala Challenge” polecieliśmy balonem ! Zobaczcie co widać z wysokości do 250 metrów Jedną z atrakcji odbywającego się w sobotę, 9 września w Kowali festynu lotniczego był start i lot wielkiego balonu, pilotowanego przez jednego z najbardziej doświadczonych radomskich lotników – kapitana Adama Ginalskiego. W koszu oprócz pilota był jeszcze tylko reporter Echa Dnia.

📢 Tu w województwie świętokrzyskim jest największe bezrobocie. W tych miastach regionu najtrudniej znaleźć pracę Tu w województwie świętokrzyskim najtrudniej jest znaleźć pracę. Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny powstał ranking, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, w których miastach regionu świętokrzyskiego jest największe bezrobocie. Sprawdź szczegóły. 📢 W Opatowie czytali „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W Narodowym Czytaniu wzięli udział mieszkańcy i samorządowcy W sobotę, 9 września w Opatowie mieszkańcy wspólnie czytali Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Najpiękniejsze fragmenty powieści zabrzmiały w Żmigrodzie.

📢 Za nami pierwsze Targi Czasu Wolnego w Tarnobrzegu. Wystawcy prezentowali oferty zajęć dla dzieci i dorosłych. Zobacz zdjęcia i film Rysowanie, pływanie, taniec a może sporty walki? Kto szukał podpowiedzi, jak ciekawie spędzić czas po lekcjach lub pracy, mógł znaleźć ją podczas Targów Czasu Wolnego w Tarnobrzegu. Pierwsze tego typu wydarzenie w mieście przyciągnęło do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sporo osób poszukujących inspiracji w ofercie placówek i organizacji promujących różne formy aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Była to dobra okazja do poznania specyfiki zajęć i zapisów. Zobaczcie zdjęcia i filmową relację. 📢 Tłumy ludzi na gminno-powiatowych dożynkach w Siennie. Zespoły Kordian i Weekend rozgrzały ludzi. Zobacz zdjęcia Tłumy ludzi ściągnęły gminno – powiatowe dożynki w Siennie. Były tradycyjne obrzędy, występy miejscowej młodzieży, ale prawdziwe gwiazdy pojawiły się na scenie po zmroku. Mimo opóźnień w stosunku do programu mnóstwo ludzi pozostało na placu Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego, aby bawić się do końca imprezy. Zespoły Kordian i Weekend rozgrzały ludzi, zobacz zdjęcia.

📢 Najlepsze memy o Świętokrzyskiem. Tak śmieją się z nas internauci Najlepsze memy o województwie świętokrzyskim. Z czego się śmiejemy w różnych miejscowościach naszego regionu? Zobaczcie memy m.in. z Kielc, Ostrowca, Jędrzejowa, a nawet mniejszych miejscowości powiatu kieleckiego. Zobaczcie najlepsze memy dotyczące Świętokrzyskiego. 📢 Piękny festyn w Rudzie Białaczowskiej. Wolontariuszom wręczono Anioły Hospicjum. Zobacz zdjęcia Bogaty program artystyczny, atrakcje dla całych rodzin, pyszne jadło kół gospodyń i sołectw, loteria fantowa i licytacje były elementami sobotniego spotkania przy hospicjum w Rudzie Białaczowskiej. Wzruszającym momentem było wręczanie Aniołów Hospicjum tym, którzy najbardziej pomagają placówce. 📢 3. liga. Byłeś na zwycięskim meczu piłkarzy KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski z Unią Tarnów? Zobacz się na zdjęciach W sobotę, 9 września na Stadionie Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim mnóstwo kibiców śledziło mecz III Ligi, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Unia Tarnów. Byłeś? Zobacz, czy jesteś w naszej galerii

📢 Tłumy na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Było wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia Sobotnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich zgromadziła czołowych polityków partii rządzącej. W spotkaniu uczestniczyło także wielu polityków i samorządowców związanych z ziemią świętokrzyską. Byli przedstawiciele niemal każdego powiatu. Kto był? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Bezpłatne badania, porady i zabawa przy szpitalu w Tarnobrzegu. Mieszkańcy tłumnie odwiedzali Rodzinną Strefę Zdrowia. Zobacz zdjęcia Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się piknik zdrowotny przy szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu. Odwiedzający w sobotę "Rodzinną Strefę Zdrowia" dorośli i dzieci mogli skorzystać z szeregu darmowych porad, badań profilaktycznych i wielu atrakcji. Przed namiotami, w których lekarze specjaliści badali między innymi wzrok, słuch i postawę ustawiały się długie kolejki rodziców z dziećmi, pragnących sprawdzić, czy ich pociechy rozwijają się prawidłowo.

📢 Trwa Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie w Obrazowie. Na początek biegi i marsz nordic walking. Zobacz zdjęcia i film Jedyne w Polsce sadownicze dożynki odbywają się w Obrazowie, gdzie trwa Trwa Europejskie Święto Jabłka - XXII Jabłkobranie. Święto jest okazją do zabawy, ale również do rozmów o problemach ogrodników. Pierwszy dzień świętowania, sobotę zainaugurowały biegi oraz marsz Nordic Walking. 📢 Najstarsi poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Poznajesz kogoś? Mają ponad 60 lat, a zamiast spokojnej starości doczekali się... listów gończych. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu publikują wizerunki i dane osób poszukiwanych. Wśród nich są złodzieje, oszuści, stręczyciel, a nawet pedofil. Jeśli rozpoznajesz kogoś ze zdjęć, niezwłocznie poinformuj o tym organy ścigania.

📢 Luksus, przepych i szyk. Oto TOP 20 najdroższych domów w Radomiu i regionie radomskim! Zobacz aktualne oferty w naszej galerii Mając gruby portfel, można w Radomiu i regionie radomskim mieszkać naprawdę luksusowo. Sprawdź, jak wyglądają i ile kosztują wille na sprzedaż w regionie radomskim. Najdroższa oferta przedstawia dom na sprzedaż o wartości 16 milionów złotych! Zobacz naszą galerię. 📢 Sprzedam biznes na Podkarpaciu. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa podkarpackiego. Można zostać właścicielem hotelu, piekarni, salonu beauty, firmy produkującej elementy betonowe czy... parku dinozaurów. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 8 września 2023 roku.

📢 Kolejna potańcówka w Stalowej Woli. Tym razem z okazji otwarcia zmodernizowanego dworca kolejowego. Zobacz zdjęcia Na zakończenie uroczystości związanych z otwarciem zmodernizowanego dworca kolejowego w Stalowej Woli – Rozwadowie i pikniku kolejarskiego, zorganizowana została potańcówka na rozwadowskim rynku. Bawiło się mnóstwo osób. 📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. W programie ważna nowość - emerytury stażowe. Oglądaj zapis transmisji W Końskich zakończyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której wicepremier oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi o szczegółach programu przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi 2023. Wśród ośmiu filarów znalazła się między innymi zapowiedź emerytur stażowych.

📢 Sprzedam biznes w Świętokrzyskiem. Te firmy są do kupienia w regionie. Oto najnowsze oferty i ceny Szukasz pomysłu na biznes? A może warto zainwestować w już działającą i dobrze prosperującą firmę? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa. Wśród ogłoszeń są też oryginalne, także z województwa świętokrzyskiego. Można zostać właścicielem stacji benzynowej, warsztatu samochodowego, restauracji, hotelu czy klubu nocnego. Zobacz najciekawsze oferty z regionu publikowane w serwisach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie sprzedaży firm z dnia 7 września 2023 roku.

📢 Otwarcie zmodernizowanego dworca kolejowego w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Przywrócenie historycznego piękna w połączeniu z nowoczesnością i podniesieniem standardu obsługi podróżnych – to główne cele zakończonej właśnie przebudowy dworca kolejowego Stalowa Wola – Rozwadów. Z odnowionego dworca korzystają już pierwsi podróżni. 📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii. 📢 Oto co mówi o Tobie pierwsza litera imienia. Zobacz jakie ma znaczenie! Każda litera alfabetu ma swoje własne i unikalne znaczenie. Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Zobacz w galerii.

📢 Radomska gospodarka, przemysł i oświata na wystawie Radom Expo 2023 w Radomskim Centrum Sportu Ponad 60 radomskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz szkół technicznych prezentuje swoją ofertę na wystawie Radom EXPO 2023, która odbywa się hali Radomskiego Centrum Sportu. To okazja to zaprezentowania osiągnięć radomskich firm, ale też pokazanie oferty radomskiej oświaty. Dla młodych ludzi to okazja do poznania możliwości znalezienia dobrej pracy – na miejscu w Radomiu.

📢 Krótkie i eleganckie paznokcie do pracy. Oto piękne i modne wzory Krótkie paznokcie do pracy to wybór, który często podyktowany jest względami praktycznymi. Paznokcie, które łączą w sobie komfort z eleganckim wyglądem, to idealne rozwiązanie! Zobaczcie, jak efektowanie mogą wyglądać krótkie hybrydowe paznokcie. 📢 Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023. Od 30 lat wraz z żoną Małgorzatą prowadzi gospodarstwo w Starej Słupi Dariusz Przemyski, starosta Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich 2023, które w najbliższą niedzielę, 10 września odbędą się w Parku Etnograficznym w Tokarni to doświadczony gospodarz. Gospodarstwo o łącznej powierzchni około 70 hektarów przejął w 1990 roku od swoich rodziców. Od 30 lat prowadzi je wspólnie z żoną Małgorzatą. Mieszkają w wyjątkowym miejscu - u stóp Świętego Krzyża, w miejscowości Stara Słupia. W głównej mierze zajmują się hodowlą bydła mięsnego. Jak wygląda ich "raj na ziemi"? Zobaczcie.

📢 Święto Chleba w Tokarni przyciągnęło całe rodziny. Było pysznie, gwarno i wesoło. Zobacz zdjęcia Święto Chleba - jedna z najpiękniejszych imprez organizowanych w Parku Etnograficznym w Tokarni odbyła się w niedzielę, 3 września. Nic więc dziwnego, że przyciągnęła tłumy. Byliście? Może odnajdziecie się na zdjęciach. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głoswanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

