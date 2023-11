Przegląd prasy 12.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyjątkowe zdjęcia kibiców Korony Kielce z meczu z Jagiellonią Białystok. Tak wspaniale kibicowaliście na Suzuki Arenie w PKO Ekstraklasie”?

Prasówka 12.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyjątkowe zdjęcia kibiców Korony Kielce z meczu z Jagiellonią Białystok. Tak wspaniale kibicowaliście na Suzuki Arenie w PKO Ekstraklasie Ponad 10 tysięcy kibiców wspierało Koronę Kielce dopingiem w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok. Pojedynek, który odbył się 11 listopada na Suzuki Arenie, zakończył się remisem 2:2.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Byliście na meczu Korony Kielce z Jagiellonią Białystok w Święto Niepodległości? Szukajcie się na zdjęciach Korona Kielce zremisowała na Suzuki Arenie z Jagiellonią Białystok 2:2 w meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz, który odbył się w Święto Niepodległości 11 listopada obejrzało 10 859 kibiców.

📢 Duże zainteresowanie jarmarkiem "Gęsina Świętego Marcina" w Radomiu. Zobaczcie na zdjęciach, co się działo Były kiełbaski, wędzone węgorze, chleby, grzańce, piwa i wiele innych smakołyków na radomskim jarmarku „Gęsina świętego Marcina”. W sobotę 11 listopada na placu Corazziego w Radomiu zaprezentowało się kilkadziesiąt stoisk z tradycyjną kuchnią regionalną, pamiątkami.

Prasówka 12.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mazurek Dąbrowskiego na meczu Korony Kielce i piękna patriotyczna oprawa na Młynie z okazji Święta Niepodległości. Zobacz zdjęcia Mecz Korony Kielce z Jagiellonią Białystok w PKO BP Ekstraklasie ma patriotyczną oprawę. Przed spotkaniem piłkarze, trenerzy i kibice zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Kibice Korony z Młyna przygotowali też specjalną oprawę z okazji Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada.

📢 Bieg Niepodległości w Nowej Dębie. Dzieci, młodzież i dorośli aktywnie świętowali 11 listopada. Zobacz zdjęcia Aktywnie świętowali 11 listopada mieszkańcy Nowej Dęby i okolic startując w Biegu Niepodległości. W sobotę na trasach nad nowodębskim zalewem rywalizowały dzieci, młodzież i dorośli. Wśród zawodników byli żołnierze z 18. Pułku Artylerii. Zawody biegowe to już tradycja, w tym roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystartowało w sumie ponad 250 chętnych. 📢 Gala KSW 88 w Radomiu. Patryk Kaczmarczyk pokonał Daniela Rutkowskiego, triumf Alberta Odzimkowskiego! Sprawdź wyniki walk. Zobacz zdjęcia W sobotni wieczór w hali Radomskiego Centrum Sportu odbyła się prestiżowa gala MMA, XTB KSW 88. Hala przy ul. Struga 63 była wypełniona po brzegi. W walce wieczoru zmierzyło się dwóch zawodników za Radomia. Przy ogłuszającym dopingu, Patryk Kaczmarczyk pokonał Daniela Rutkowskiego.

📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w regionie radomskim. Tysiące ludzi wzięło udział w obchodach. Zobaczcie relacje z Radomia i regionu Tysiące ludzi w całym regionie obchodziło w sobotę 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 2023. Największe uroczystości Centralne odbyły się w Radomiu, uczestniczyli w nich parlamentarzyści, władze miasta i wiele innych ważnych osób. Wielkie święto obchodzono też w stolicach powiatów, ale także w mniejszych miejscowościach. Zobaczcie nasze relacje z całego regionu. 📢 PKO Ekstraklasa. Korona Kielce zremisowała na Suzuki Arenie z Jagiellonią Białystok 2:2 w meczu rozegranym w Święto Niepodległości W meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała na Suzuki Arenie z Jagiellonię Białystok 2:2. Podopieczni Kamila Kuzery dwa razy obejmowali prowadzenie po strzałach Nono z karnego i Martina Remacle'a, ale wicelider z Białegostoku doprowadzał do wyrównania. I żółto-czerwone derby rozegrane 11 listopada, w Święto Niepodległości, zakończyły się remisem 2:2.

📢 Wygrana Orląt Kielce z Alitem Ożarów w RS Active 4. Lidze. Przed spotkaniem kilkaset osób zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego W meczu RS Active 4. Ligi piłkarze Orląt Kielce wygrali z Alitem Ożarów. Przed spotkaniem piłkarze obu zespołów, trenerzy i kibice zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Wsparli ich młodzi zawodnicy z Akademii Piłkarskiej Orlęta Kielce. 📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w Świętokrzyskiem. Tysiące ludzi wzięło udział w obchodach. Zobaczcie relacje z Kielc i regionu Tysiące ludzi w całym regionie obchodziło w sobotę 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 2023. Centralne uroczystości odbyły się w Kielcach, uczestniczyli w nich parlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski i wiele innych ważnych osób. Wielkie święta były też w stolicach powiatów, ale także w mniejszych miejscowościach. Zobaczcie nasze relacje z całego regionu.

📢 Rodzinny Piknik Patriotyczny w Forcie Pacew koło Promnej. Było mnóstwo pojazdów militarnych, występy artystyczne i wojskowa grochówka W sobotę, 11 listopada, w Ośrodku Szkolno-Treningowym Fort Pacew w gminie Promna odbył się Rodziny Piknik Patriotyczny. W programie były między innymi wystawy militarne, występy artystyczne, konkursy dla dzieci. Nie mogło też zabraknąć przejażdżek pojazdami militarnymi. Była też grochówka wojskowa i kiełbaski z grilla.

📢 XI Bieg Niepodległości we Włoszczowie. Na starcie przedszkolaki. Zobaczcie zdjęcia Tradycyjny Bieg Niepodległości odbył się we Włoszczowie w sobotę, 11 listopada, już po raz 11. Były trzy biegi: Główny, Rodzinny i Przedszkolaków. Pierwsze na starcie stanęły przedszkolaki. 📢 Narodowe Święto Niepodległości w Lipsku. Władze powiatu, miasta i mieszkańcy złożyli hołd bohaterom. Zobacz zdjęcia 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, jest jednym z najważniejszych dni w Polsce, obchodzonym z wielką dumą. W tym roku Polacy obchodzą 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Rokrocznie miasta i miejscowości organizują różnorodne wydarzenia, aby uczcić bohaterskich mężczyzn i kobiety, którzy przyczynili się do niepodległości Polski. Jak obchodziliśmy 11 listopada w Lipsku?

📢 Industria Kielce gra o finał IHF Super Globe z Magdeburgiem. Mistrzowie Polski chcą rewanżu za Ligę Mistrzów. Zapis relacji live Industria Kielce przegrała w półfinale turnieju IHF Super Globe rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej z SC Magdeburgiem 24:28. Mistrzowie Polski popełnili zbyt wiele błędów końcówce, gdzie przeciwnik odskoczył i zapewnił sobie grę w wielkim finale. Zobacz nasz zapis relacji live z tego wydarzenia.

📢 Wiele ludzi na Narodowym Święcie Niepodległości 2023 w Sandomierzu. Kolejki po świętomarcińskie rogale i grochówkę, parada motocykli Zwieńczeniem części oficjalnej tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, był piknik niepodległościowy przed budynkiem starostwa powiatowego. Częstowano gorącą, grochówką i herbatą oraz świętomarcińskimi rogalami. Nie zabrakło akcentów muzycznych z pieśniami patriotycznymi, a całość dopełniła widowiskowa parad motocykli. 📢 Biskup Marian Florczyk w czasie mszy świętej za ojczyznę w kościele w Bęczkowie wprowadził ikonę Matki Bożej „Niewyczerpany Kielich” W kościele świętego Jana z Dukli w Bęczkowie w sobotę, 11 listopada, ksiądz biskup Marian Florczyk odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny, w czasie której poświęcił i wprowadził do parafii Ikonę Matki Bożej „Niewyczerpany Kielich”. Po mszy świętej przy świetlicy parafialnej uroczyście zaśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a następnie odbył się Piknik Niepodległościowy.

📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w Sandomierzu. Tłumy mieszkańców na pięknych obchodach. Zobacz zdjęcia Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sandomierzu rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w katedrze. Następnie uczestnicy wydarzenia prowadzeni przez formację kawaleryjską oraz szwadron Ułanów Jazłowieckich i członków Chorągwi Ziemi Sandomierskiej oraz mundurowych przemaszerowali przed Pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów na Cmentarzu Katedralnym, gdzie odbyła się główna część obchodów.

📢 W Połańcu uczcili rocznicę odzyskania niepodległości na sportowo. Pobiegli z biało-czerwonymi flagami Biegacze z Połańca tradycyjnie świętowali kolejną rocznicę odzyskania niepodległości na sportowo. W sobotę, 11 listopada wzięli udział w biegu "Biegnę dla Niepodległej" zorganizowanym przez Running Połaniec. 📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - Podhale Nowy Targ. Byłeś? Znajdź się na naszych zdjęciach W sobotę 11 listopada Siarka Tarnobrzeg grała w roli gospodarza z Podhalem Nowy Targ w meczu trzeciej ligi. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na naszych zdjęciach.

📢 Święto Niepodległości we Włoszczowie. Uroczysta i artystyczna sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. Zobaczcie zdjęcia 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszego kraju. W tym dniu świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, w piątek 10 listopada, w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się LIV uroczysta sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. 📢 Tak wyglądały kulisy HejtParku, który po raz pierwszy zawitał do Radomia. Zobacz galerię z wydarzenia Tylko kilkudziesięciu szczęśliwców mogło na żywo w restauracji PaTaThai uczestniczyć w HejtParku Kanału Sportowego. Z kolei transmisję na żywo w Internecie obejrzało ponad ćwierć miliona osób! Oto kulisy tego wydarzenia. 📢 Witamy w Świętokrzyskiem. Oto najlepsze memy o Kielcach i regionie. Tak śmieją się z nas internauci Memy i śmieszne obrazki na temat Kielc i województwa świętokrzyskiego. Choć miasto i region wciąż się zmieniają, to internauci nie zapominają wpadek. Zobaczcie z czego najbardziej szydzą internauci. Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i regionie.

📢 Święto Niepodległości w Bogorii. Była msza święta za ojczyznę i uroczysta akademia W sobotę, 11 listopada świętowaliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O tej ważnej dacie nie zapomnieli mieszkańcy gminy Bogoria. 📢 Msza święta w parafii w świętego Andrzeja Boboli w Kostomłotach w Święto Niepodległości i wprowadzenie relikwii świętej siostry Faustyny W sobotę, 11 listopada, w parafii świętego Andrzeja Boboli w Kostomłotach odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk. Podczas Eucharystii odbyło się wprowadzenie do kościoła relikwii świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia.

📢 Wyjątkowe morsowanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2023 w Morawicy. Brałeś udział w tym wydarzeniu? Szukaj się na zdjęciach Wyjątkowe morsowanie odbyło się w sobotę, 11 listopada, w Morawicy. Rozpoczęło się o godzinie 11.11. Wcześniej uczestnicy morsowania i ich bliscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenia Byle do Zimy Morawickie Stowarzyszenie Morsów.

📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Tak wyglądały pierwsze lata niepodległości na ziemi ostrowieckiej. Początki były trudne 11 listopada obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak wyglądały jej początki na ziemi ostrowieckiej? Z jakimi problemami musiały sobie radzić ówczesne władze oraz lokalne społeczeństwo?

📢 105 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Jak rodziła się wolność w Pińczowie i powiecie pińczowskim? Na początku listopada 1918 roku większość miast i wsi w regionie znajdowała się w rękach polskich. Całość ziem wchodzących w skład powiatu pińczowskiego najpóźniej 6 listopada 1918 roku była już w rękach lokalnej polskiej administracji. 📢 Narodowe Święto Niepodległości w Tarnobrzegu. Miasto świętuje odzyskanie wolności w 1918 roku. Zobacz zdjęcia Mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele ojców dominikanów w Tarnobrzegu w sobotę 11 listopada rozpoczęły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się około godziny 10 przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy rondzie Juliusza Tarnowskiego, gdzie po przemówieniu prezydenta miasta Dariusza Bożka, delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Suzuki Korona Handball dała sobie wyrwać pewne zwycięstwo z rąk. O wyniku zadecydowały rzuty karne. Zobacz zdjęcia Suzuki Korona Handball przegrała z MTS Żory po rzutach karnych 2:4 (21:21) w meczu 7. kolejki Ligi Centralnej piłkarek ręcznych. Kielczanki miały zwycięstwo w garści. Na 15 minut przed końcem prowadziły siedmioma bramkami. Ostatni zryw lidera Ligi Centralnej pozwolił doprowadzić do remisu, a w konsekwencji serii "siódemek". Tam lepszy okazał się zespół MTS. 📢 Zderzenie ciągnika rolniczego i osobówki w miejscowości Stodoły-Wieś. Jedna osoba ranna. Zobacz zdjęcia Do zderzenie ciągnika rolniczego z osobówką doszło w piątkowy wieczór, 10 listopada na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Stodoły-Wieś w gminie Wojciechowice (powiat opatowski).

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe.

📢 Wspaniały mural odsłonięto na ścianie szkoły w Nowej Słupi. Upamiętnia zwycięską bitwę z Powstania Styczniowego W piątek 10 listopada w Nowej Słupi obchodzono uroczyście Święto Niepodległości. Była piękna patriotyczna uroczystość, której towarzyszyło odsłonięcie muralu na budynku szkoły podstawowej w Nowej Słupi. Mural jest upamiętnieniem zwycięskiej walki z wojskami carskimi, jaką w obronie klasztoru na Świętym Krzyżu stoczyły w czasie Powstania Styczniowego oddziały pod dowództwem Mariana Langiewicza i Dionizego Czachowskiego. 📢 Tak żyje na co dzień i podróżuje Arkadiusz Moryto, znany piłkarz ręczny Industrii Kielce i reprezentacji Polski. Mamy wyjątkowe zdjęcia Arkadiusz Moryto to wiodąca postać Industrii Kielce i reprezentacji Polski. W piątek, 10 listopada, utytułowany skrzydłowy zespołu mistrza Polski przedłużył kontrakt z kieleckim klubem do czerwca 2027 roku! Prywatnie jest to szczęśliwy mąż i tata Szymonka. Zobacz wyjątkowe prywatne zdjęcia Arka i jego rodziny.

📢 Ceny owoców i warzyw na piątkowym targu w Starachowicach. Po ile śliwki i pomidory? Cotygodniowy targ w Starachowicach został przeniesiony ze świątecznej soboty 11 listopada na piątek 10 listopada. Sporo ludzi mających już wolne przed Świętem Niepodległości robiło tutaj zakupy. Jak zwykle popularnością cieszył się owoce i warzywa. Jakie były ceny?

📢 „Piękna nasza Polska cała …” Koncert w Kazimierskim Ośrodku Kultury z okazji Święta Niepodległości Kazimierza Wielka świętowanie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęła już w piątek, 10 listopada. 📢 Ślubowanie i awanse klas mundurowych w Zespole Szkół imienia Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu Dla kadetów klas mundurowych i społeczności Zespołu Szkół imienia Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu to był ważny dzień. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar, a starsi uczniowie otrzymali awanse na wyższe stopnie za osiągnięcia. Ceremonię w tarnobrzeskim "Górniku" rozpoczął pokaz musztry paradnej. Wydarzeniu towarzyszyła akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 W Łubnicach stanął pomnik w hołdzie ofiarom totalitaryzmu W piątek 10 listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie nowego pomnika w Łubnicach. Poprzednio znajdował się tam propagandowy sowiecki obiekt. Nowy dedykowany jest ofiarom zbrodniczych ideologii: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. 📢 Daniel Rutkowski i Patryk Kaczmarczyk twarzą w twarz. Zobacz zdjęcia z ważenia przed galą KSW 88 w Radomiu W sobotni wieczór w Radomiu, odbędzie się gala KSW 88. Z kolei w piątek odbyła się ceremonia ważenia zawodników. 📢 Świętowali 25 - lecie Powiatu Skarżyskiego. Były odznaczenia i nagrody W piątek 10 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 25 - lecia istnienia Powiatu Skarżyskiego. Najbardziej zasłużonych urzędników starostwa i samorządowców uhonorowano, przyznano też dwie nagrody "Powiatowe Dęby".

📢 Najpiękniejsze sukienki na andrzejki 2023. Króluje czerń, złoto, cekiny i brokat. W nich będziesz wyglądała jak gwiazda Piękne, wyjątkowe, eleganckie. Oto najpiękniejsze sukienki na andrzejki 2023. W nich poczujesz się jak prawdziwa gwiazda.

📢 Centrum Sportowo-Szkoleniowe Radomiaka Radom rośnie w oczach! Pierwsze boisko już gotowe Trwają prace przy budowie Centrum Sportowo-Szkoleniowego Radomiaka Radom na Koniówce. Pierwsze boisko jest już gotowe, oczekuje jeszcze na balon, który umożliwi treningi pod zadaszeniem. W trakcie przygotowań są także już dwa kolejne boiska. 📢 Muzeum Wsi Radomskiej powiększyło się o cztery hektary. Powstanie tam zespół małomiasteczkowy. Zobacz zdjęcia O niemal 4 hektary powiększyła się powierzchnia Muzeum Wsi Radomskiej. Na nowym terenie powstanie zespół małomiasteczkowy, w którym będą prezentowane między innymi budynki z północnej i wschodniej części regionu radomskiego. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

📢 Zimowe płaszcze i kurtki na kieleckich bazarach. Oto najmodniejsze fasony w sezonie 2023/2024 Zima zbliża się wielkimi krokami. Temperatury są coraz niższe. Wiele osób poszukuje już ciepłych płaszczy i kurtek. Duzy ich wybór znaleźć można na kieleckich bazarach. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Poznajcie stypendystów Burmistrza Gminy Włoszczowa 2023. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje W przeddzień Święta Niepodległości, w piątek 10 listopada, podczas uroczystej gali we włoszczowskim Domu Kultury, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek wręczy stypendia 10 najlepszym uczniom trzech samorządowych szkół. 📢 Policjanci poszukują mężczyzny, który pomógł okraść staruszka w Kielcach. Poznajesz go? Zgłoś to mundurowym! Policjanci z Kielc proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny ze zdjęć. Jest podejrzewany o to, że 25 października tego roku pomógł o oszukaniu 79-letniego mieszkańca Kielc. Starszy pan stracił oszczędności. Jeśli rozpoznajesz mężczyznę, zgłoś to policji!

📢 Te biznesy są na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Nie przegap okazji! Możesz zostać właścicielem prosperującej firmy. Zobacz oferty Marzysz o własnej firmie, ale nie masz pomysłu? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa działające w Radomiu i regionie radomskim. Można zostać właścicielem przedszkola, restauracji, salonu urody, przychodni rehabilitacyjnej, cukierni, stacji paliw czy też... zakładu zajmującego się cynkowaniem ogniowym. Zobacz najciekawsze oferty. 📢 Piękne, kolorowe, ręcznie malowane. Te bombki zachwycają. Kupisz je w Kielcach Ręcznie robione i malowane to ozdoba każdej choinki i domu w okresie świąt Bożego Narodzenia. Te piękne bombki można już kupić w Galerii Wieża Sztuki w Kielcach.

📢 Osiedle Leśna Enklawa powstaje w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakończył się pierwszy etap budowy. Zobacz wizualizacje Zakończyła się budowa pierwszego etapu osiedla mieszkaniowego Leśna Enklawa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gotowe są dwa pierwsze budynki. Jak informuje inwestor trwa sprzedaż segmentów.

📢 11 listopada - Dzień Świętego Marcina. Zobacz najlepsze memy z Marcinem w roli głównej 11 listopada to święto wszystkich Marcinów. Tego właśnie dnia obchodzimy Dzień Świętego Marcina. Marcin doczekał się memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Sezon studniówkowy 2024 za pasem. Oto olśniewające kreacje od znanej projektantki Diany Walkiewicz z Radomia Bal studniówkowy jest tylko raz w życiu i każda dziewczyna marzy, aby była to chwila magiczna, w wymarzonej kreacji. Znana nie tylko w Polsce radomska projektantka Diana Walkiewicz podpowiada co zrobić, aby studniówka była niezapomniana. Zobaczcie, jakie kreacje będą hitami nadchodzącego sezonu.

📢 Aldona Orman cała w siniakach na szpitalnym łóżku z córką. Aktorka cudem przeżyła pęknięcie tętniaka, teraz ma ważny apel Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Jak sama przyznaje, żyje tylko dzięki wybitnym specjalistom, którzy robili wszystko, by ją ratować. Dziś podzieliła się z fanami zdjęciem ze szpitalnego łóżka w objęciach ukochanej córki. Aktorka jest cała w siniakach od wenflonów.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na kolejnej randce! Odrzucona przez Artura z Mazowsza znalazła swoją drugą połówkę? Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz wzięła udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów. Mężczyzna jednak odesłał ją do domu jako pierwszą. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę.

📢 Gmina Piekoszów kupiła blisko 32 hektary terenów pod inwestycje. Zobaczcie co tam powstanie? Gmina Piekoszów kupiła blisko 32 hektary terenu w Rykoszynie, które zostaną przeznaczone pod nowe inwestycje. Decyzja ta otwiera gminę na nowe możliwości współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami, co może zwiastować obiecującą przyszłość dla lokalnej społeczności i gospodarki.

📢 Rogale świętomarcińskie upieczono w sandomierskiej „Marmoladzie”. Przy stolnicy czterech znanych Marcinów - Marzec, Piwnik, Lisak i Sykucki Wspólne pieczenie świętomarcińskich rogali przez znanych sandomierskich Marcinów to znak, że nadchodzi 11 listopada.

Słodkie wypieki i sałatka z pulpecikami z gęsiny powstała w ramach warsztatów kulinarnych „Łowcy smaków”, które kolejny raz zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. 📢 Rodzina, przyjaciele, współpracownicy o zmarłym profesorze Mieczysławie Szaleckim – kielczaninie, wybitnym endokrynologu dziecięcym Miłośnik podróży, pasjonat historii, gawędziarz i dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty, świetny lekarz i wspaniały nauczyciel, spokojny, opanowany i empatyczny Szef. Rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy wspominają zmarłego profesora Mieczysława Szaleckiego – kielczanina, twórcę endokrynologii dziecięcej w Kielcach, kierownika Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 📢 Tłumy klientów podczas otwarcie marketu „Żyła” w Wolanowie. Zobacz zdjęcia W środę, 8 listopada punktualnie o godzinie 6:00 został uruchomiony „Market Wolanów” sieci sklepów „Żyła”. Pierwszemu klientowi, którym był Pan Konstanty wręczone zostały specjalne przygotowane na tę okoliczność prezenty.

📢 Basen termalny w Kazimierzy Wielkiej tuż, tuż! Do końca listopada w basenowej niecce ma się pojawić woda siarczkowa Do końca listopada tego roku, basenowa niecka całorocznego basenu termalnego, jaki powstaje tuż przy pływalni "Wodny Raj" w Kazimierzy Wielkiej, ma zostać wypełniona wodą siarczkową. Niedawno, na miejscu pracowali naukowcy z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, którzy sprawdzali, jak zachowują się próbki wcześniej pobranej wody na złożach filtracyjnych. O szczegółach mówi wicestarosta powiatu kazimierskiego, Michał Bucki.

📢 Stadion Leśny - ulubione miejsce wypoczynku kielczan. Jego historia na archiwalnych zdjęciach. Oto jak wyglądał 100 lat temu Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku kielczan. Las, alejki spacerowe i ławeczki, miejsca na ogniska wszystko to przyciąga mieszkańców miasta spragnionych kontaktów z naturą. A jak wyglądał 100 lat temu. Zobaczcie zdjęcia sprzed 100 lat.

📢 Dramatyczny wypadek w Mąchociach Kapitulnych. Czołowe zderzenie dwóch samochodów i potrącenie nastolatki. Nie żyje kierowca Opel i citroen zderzyły się czołowo na drodze w miejscowości Mąchocie Kapitulne w powiecie kieleckim, wcześniej opel potrącił nastolatkę. Na miejscu zginął 54-letni kierowca citroena.

📢 Pamiętacie niezapomniane imprezy w Klubie Arizona we Wrocieryżu? Powspominajmy Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś Arizona we Wrocieryżu to było kultowe miejsce na imprezowej mapie Ponidzia, do którego na dyskoteki i innego rodzaju wydarzenia zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki. 📢 Trojaczki w gminie Dwikozy. Zbysio, Rysio, Kazio – pierwsze trojaczki w historii gminy już w domu Zbysio, Rysio, Kazio takie imiona otrzymali chłopcy – pierwsze trojaczki w historii gminy Dwikozy. Mama – Malwina Ciastek zapewnia, że chłopcy rosną i doskonale się rozwijają. We wtorek 7 listopada z prezentami u najmłodszych mieszkańców Dwikóz w rodzinnym domu chłopców odwiedzili przedstawiciele władz gminy i powiatu.

📢 Pamiętacie niezapomniane imrezy w Klubie TaPiMa w Tarnobrzegu? Powspominajmy - zobaczcie zdjęcia Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś TaPiMa to było kultowe miejsce w Tarnobrzegu, do którego na dyskoteki i innego rodzaju zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki. 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 5.11.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

