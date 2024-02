Przegląd prasy 13.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice Korony Kielce mocno wspierali dopingiem swój zespół w zwycięskim meczu z ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz nowe zdjęcia”?

Prasówka 13.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice Korony Kielce mocno wspierali dopingiem swój zespół w zwycięskim meczu z ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz nowe zdjęcia Po bramce z gatunku "stadiony świata", którą w 94 minucie zdobył Danny Trejo, Korona Kielce wygrała na Suzuki Arenie z ŁKS Łódź 2:1. Był to pierwszy mecz Żółto-Czerwonych w rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Mamy dla Was drugą galerię zdjęć kibiców Korony z tego emocjonującego pojedynku.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - ŁKS Łódź na Suzuki Arenie. Tak dopingowaliście w pierwszym w tym roku meczu w PKO BP Ekstraklasie Piłkarze Korony Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej na Suzuki Arenie zmierzyli się z ŁKS Łódź. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obejrzało go prawie 10 tysięcy kibiców. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Żółto-Czerwonych 2:1 po kapitalnym trafieniu, które w doliczonym czasie gry zapisał na swoim koncie Danny Trejo.

📢 Wybory samorządowe 2024. Robert Prygiel oficjalnie ogłosił swój start na prezydenta Radomia i zapowiedział listy kandydatów na radnych Robert Prygiel już oficjalnie dołącza do grona kandydatów na prezydenta Radomia. - Nie będziemy mówić o metrze i tramwaju, a o realnym uzdrowieniu sytuacji, w której znajduje się Radom - mówił w poniedziałkowy wieczór Robert Prygiel. I zapowiedział, że jego drużyna powalczy też o miejsca w radomskiej Radzie Miejskiej. Robert Prygiel podkreślał, że jest kandydatem bezpartyjnym.

Prasówka 13.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bal karnawałowy w Tarnobrzeskim Centrum Seniora. Tańcom nie było końca. Zobacz zdjęcia i film Seniorzy z Tarnobrzega zakończyli karnawał z przytupem! Na ostatkowym balu zorganizowanym w lutowy weekend przez Tarnobrzeskie Centrum Seniora bawiło się około stu osób. Wieczornym tańcom w Wozowni nie było końca. Zobaczcie zdjęcia z karnawałowego spotkania.

📢 Integracja podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe spotkanie w Targach Kielce W poniedziałek 12 lutego w Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkali się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Była możliwość integracji, wymiany doświadczeń i zaprezentowania swojej działalności. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce pokonała ŁKS Łódź 2:1. Piękną bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Danny Trejo w doliczonym czasie! Piłkarze Korony Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej, w 20. kolejce PKO Ekstraklasy, wygrali na Suzuki Arenie z ŁKS Łódź 2:1. Bramkę na wagę bardzo ważnego zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie gry Danny Trejo. Amerykanin urodziny w Meksyku kapitalnym strzałem z powietrza przywitał się z polską ekstraklasą, bo był to jego debiut w oficjalnym meczu Korony! 📢 Premiera filmu "Samo swoi. Początek" w Kielcach. Były gwiazdy kina i wiele znanych osób Uroczysta, ogólnopolska premiera filmu „Sami swoi. Początek”, która był kręcony w Tokarni pod Kielcami odbyła się w niedzielę, 11 lutego, w kieleckim kinie Helios. Specjalny pokaz zaszczycili swoją obecnością twórcy komedii i znani aktorzy. Było też wiele znanych osób z innych branż. Zobaczcie kto się pojawił na premierze.

📢 Nie żyje 15-latka potrącona przez samochód w Woli Soleckiej Drugiej w gminie Lipsko. Nastolatka zmarła w szpitalu Lekarzom nie udało się uratować 15-letniej dziewczynki, która została ranna w wypadku w Woli Soleckiej Drugiej w gminie Lipsko. To kolejna tragiczna wiadomość w sprawie tego wypadku, wcześniej zmarł ojciec nastolatki. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki z ostatnich studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami już ostatnie studniówki szkół z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki w pięknych strojach - wybierały zjawiskowe kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki ostatnich studniówek w powiecie jędrzejowskim.

📢 Całodobowy protest rolników w Nagłowicach. Zielone miasteczko zostanie tu aż do piątku, a może i dłużej "Nie ma rolnika, nie ma żywności, nie ma przyszłości" - baner z takim napisem można zauważyć tuż przy rondzie w Nagłowicach, gdzie w poniedziałek, 12 lutego w godzinach porannych rozpoczął się kolejny protest rolników. Ponownie kilkudziesięciu rolników i maszyn rolniczych, wyjechało na drogę krajową numer 78, by manifestować swój twardy sprzeciw wobec - jak podkreślają - bezwzględnej, unijnej polityki rolnej. Rolnicy pozostaną tu aż do piątku, 16 lutego z możliwością przedłużenia akcji do 30 dni.

📢 Pogrzeb księdza kanonika Wojciecha Wąsika. Mszy świętej w Bazylice Katedralnej przewodniczył biskup Jan Piotrowski, było wielu kapłanów W poniedziałek, 12 lutego, odbył się pogrzeb cenionego księdza Wojciecha Wąsika, który zmarł w 57 roku życia i 31 roku kapłaństwa. Był wiceoficjałem Sądu Biskupiego w Kielcach, wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowali między innymi biskupi Marian Florczyk, Andrzej Kaleta oraz wielu kapłanów. 📢 Studniówka 2024 VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach. Szaleństwo na parkiecie! Cóż to był za wieczór! Oszałamiające kreacje, makijaże rodem z Hollywood, misterne fryzury i radosne nastroje - ale to nie wszystko. Maturzyści VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach dopięli swój bal przedmaturalny na ostatni guzik. Efektem była niezapomniana zabawa na parkiecie, a chętnie tańczyło także grono pedagogiczne i rodzice. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Groźny wypadek w Tarnobrzegu. Na moście zderzyły się dwa samochody, którymi łącznie podróżowało osiem osób. Zobacz zdjęcia Wypadek na moście w Tarnobrzegu - Nagnajowie, na drodze krajowej numer 9, na granicy z powiatem sandomierskim i zarazem z województwem świętokrzyskim. Ze wstępnych informacji wynika, że w poniedziałek 12 lutego przed godziną 13.30 na nagnajowskim moście zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi w sumie podróżowało osiem osób - sześć z nich ucierpiało i zostały przewiezione do szpitala lub udzielono im pomocy na miejscu. Na miejscu zdarzenia działają służby. Trasa jest zablokowana, po obu stronach mostu tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 19. 📢 Piękna Emilia Dankwa - gwiazda serialu Rodzinka.pl, wypoczywała w Bałtowie. Bawiła się też na studniówkach, wyglądała zjawiskowo. Zdjęcia Serialowa Zosia Zalewska z Rodzinka.pl, pracę na planie tego hitowego serialu realizowanego w latach 2011-2020, zaczynała w wieku 7 lat. Młoda aktorka grała w nim przyjaciółkę syna głównych bohaterów. Emilia Dankwa wyrosła na piękną kobietę - w grudniu skończyła18 lat. Niezmiennie od lat odwiedza Bałtowski Kompleks Turystyczny, gdzie nie tylko uczyła się jazdy konno, ale też wypoczywa zimą, jeżdżąc na nartach i snowboardzie. Do Bałtowa przyjechała też ostatnio.

📢 W Janikowie pod Przysuchą była świetna zabawa Kół Gospodyń Wiejskich Była muzyka, tańce, śpiew i poczęstunek w czasie spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Przysucha. Wszyscy spotkali się w świetlicy w Janikowie, a okazją był Tłusty Czwartek. 📢 Wspaniały Bal Seniora w gminie Solec nad Wisłą. Bawiła się ponad setka mieszkańców. Zobacz zdjęcia Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci wszystkich seniorów. W niedzielę, 11 lutego w Ośrodku Wypoczynkowym "Zacisze" w miejscowości Kłudzie w gminie Solec nad Wisłą odbył się wielki Bal Seniora. W wydarzeniu udział wzięła ponad setka mieszkańców. Były tańce, muzyka i smaczny poczęstunek.

📢 Najpiękniejsze pary świętokrzyskich studniówek. Wyglądali zjawiskowo! Sezon studniówkowy dobiegł końca. W miniony weekend, 9, 10 i 11 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy partnerzy. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w ostatni weekend. Zobaczcie w galerii.

📢 Wspaniała studniówka w Zespole Szkół w Kozienicach. Parkiet aż iskrzył. Zobacz nowe zdjęcia i wideo W sobotę, 10 lutego, w "Pałacu pod Dębami" w Nowej Woli swój bal studniówkowy mieli maturzyści z Zespołu Szkół numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Wieczór uświetnił przepiękny polonez, były też liczne podziękowania i szampańska zabawa. Zobacz nowe zdjęcia i wideo ze studniówki. 📢 Pierwszy wielomarkowy serwis samochodowy, już funkcjonuje w Radomiu. Otworzyli go Monika i Robert Praskowie. Zobacz zdjęcia Doczekaliśmy się otwarcia pierwszego w Radomiu i jednocześnie regionie radomskim - wielomarkowego serwisu samochodowego. Aby zapewnić, jak największy komfort użytkownikom wielu samochodowych marek - Monika i Robert Praskowie zdecydowali się na poszerzenie swojej działalności. To gratka dla fanów motoryzacji. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z kolejnego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - w dniach 9-11 lutego bawili się uczniowie blisko trzydziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Wybory samorządowe 2024. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów list do Sejmiku Województwa: Bętkowski, Bogusławski, Janik, Zieleń Andrzej Bętkowski, Marek Bogusławski, Renata Janik i Magdalena Zieleń - oto jedynki Prawa i Sprawiedliwości na listach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W poniedziałek, 12 lutego władze partii ogłosiły swoich kandydatów podczas konferencji. O ile liderzy są spodziewani, to za nimi są pewne niespodzianki jak start z "dwójki" w okręgu kieleckim Łukasza Jabłońskiego, prezesa Korony Kielce. Ale to nie jedyna niespodzianka. 📢 Srebrny jubileusz par małżeńskich w gminie Brody. Były medale, dyplomy, tort i zabawa taneczna. Zobacz zdjęcia W Domu Weselnym „Oczko” Marzena Bernat, wójt gminy Brody zorganizowała święto małżeństw, które obchodzą w tym roku 25-lecie ślubu. Wydarzenie takie odbyło się w Gminie Brody po raz trzeci. Dwadzieścia par otrzymało pamiątkowe medale i dyplomy.

📢 Karnawałowy Bal Seniora 2024 w Łopusznie. Ponad stu seniorów pokazało, jak można się bawić! W czwartek, 8 lutego w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie już po raz 4. odbył się Karnawałowy Bal Seniora. Spotkanie rozpoczęto tradycyjnym polonezem, którego odtańczyli seniorzy na czele z burmistrz miasta i gminy Łopuszno Ireną Marcisz. W tegorocznej edycji balu uczestniczyło ponad 100 seniorów. 📢 Protest rolników w Górnie. Duże utrudnienia i kilkukilometrowy korek na drodze krajowej numer 74 W poniedziałek, 12 lutego od godziny 9 kilkadziesiąt maszyn rolniczych blokowało ruch na drodze krajowej numer 74 na wysokości miejscowości Górno i Radlin w powiecie kieleckim. Droga była całkowicie sparaliżowana. Tworzył się kilkukilometrowy korek. Akcja miała związek z trwającymi od tygodni protestami rolników nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Rolnicy i hodowcy mówią "dość" unijnej polityce rolnej. Sprzeciwiają się strategii "zielonego ładu" oraz niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Radomiu i regionie. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy powoli dobiega końca. W miniony weekend, 9 i 10 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie radomskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Radomiu i regionie w ostatni weekend. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Radomiu i regionie z weekendu 9-10 lutego. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Ku końcowi zbliża się sezon studniówkowy w Radomiu i regionie radomskim. Za nami kolejny weekend (9-10 lutego), podczas którego odbywały się bale maturalne. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Kielczanie na planie "Samych Swoich. Początek". Piotr Litwin był inwestorem oraz aktorem. "Zaufałem, że ten film zarobi" W niedzielę, 11 lutego, w kieleckim kinie Helios odbyła się uroczysta premiera filmu "Sami Swoi. Początek". W filmie jest mnóstwo akcentów związanych z regionem świętokrzyskim - zaczynając od planu zdjęciowego, który miał miejsce w Tokarni, po epizodyczne role zagrane przez mieszkańców. Z kolei kielecki przedsiębiorca Piotr Litwin odnalazł się zarówno w roli aktora, jak i inwestora tego dzieła. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Urzekająca Nikola Pośnik spod Radomia zatańczyła na Super Bowl. Tancerka wystąpiła u boku Ushera! Zobacz zdjęcia W nocy z niedzieli na poniedziałek, 11 na 12 lutego, na stadionie w Paradise koło Las Vegas odbył się Super Bowl 2024, czyli najważniejsze sportowe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Mecz tradycyjnie zainaugurowało wielkie muzyczne show, podczas którego zaśpiewały największe gwiazdy światowej muzyki - Usher i Tiesto. Nie zabrakło też akcentu z naszego regionu. Podczas imprezy zatańczyła pochodząca z Jedlni-Letnisko Nikola Pośnik!

📢 Wybory 2024. Anna Zapała-Śledź, kandydatka na wójta gminy Miedziana Góra ogłosiła swój start w iście amerykańskim stylu. Byli znani politycy Anna Zapała-Śledź, kandydatka na wójta gminy Miedziana Góra w powiecie kieleckim ogłosiła swój start w wyborach samorządowych w iście amerykańskim stylu. W niedzielę 11 lutego na konwencji w hotelu Grafit w Kostomłotach było mnóstwo energii, a także wielu znanych polityków, którzy będą wspierać kandydatkę. 📢 Fantastyczna zabawa na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Zobaczcie zdjęcia Długie eleganckie suknie, idealnie dopasowane garnitury, pięknie ułożone fryzury i dostojny polonez tak zaprezentowali się podczas studniówki maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej zabawy.

📢 „Piosenką i sercem” – pierwszy koncert w odnowionym wnętrzu Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Pierwszy koncert „Piosenką i sercem” w zmodernizowanej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli zorganizowany został w niedzielę 11 lutego.

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Maturzyści bawili się w Impresji w Nagłowicach W niedzielę, 11 lutego, o godzinie 19 rozpoczęła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Młodzież zatańczyła pięknego poloneza, podziękowała i wręczyła kwiaty nauczycielom, były też przemówienia dyrekcji. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki zorganizowanej w Impresji w Nagłowicach.

📢 Moya Radomka Radom rywalizowała z Grotem Budowlanymi Łódź. Kibice obejrzeli pięć setów. Byłeś na trybunach, szukaj się na zdjęciach Pojedynek pomiędzy Moya Radomką Radom, a Grotem Budowlanymi Łódź rozstrzygnął się w pięciu setach. Dwa pierwsze wygrały miejscowe, ale już następne, dość wyraźnie łodzianki. Byłeś na tym niedzielnym pojedynku? Poszukaj się na zdjęciach. 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów - część 2 Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Oto część druga galerii naszych kandydatów.

📢 Druga edycja Dzikiego Crossu w Kozłowie pod Radomiem! Biegłeś? Znajdź się na zdjęciach W niedzielę 11 lutego w Kozłowie koło Radomia odbył się drugi w tym roku bieg z cyklu Dziki Cross. Wystartowało ponad 120 osób. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym Sobota 10 lutego była niezapomnianym dniem dla tegorocznych maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym. To właśnie tego dnia bawili się na studniówce i odliczali 100 dni do egzaminu dojrzałości.

📢 Duży wybór aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Oferowano sporo SUV-ów i terenówek. Zobacz zdjęcia i ceny Spory był wybór aut na giełdzie samochodowej w Miedzianej Górze, w niedzielę 11 lutego. Także dosyć ciepły poranek, jak na porę roku przyciągnął na tor wyścigowy sporo klientów i oglądających. W tym tygodniu było wyjątkowo dużo SUV-ów oraz aut terenowych.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Na początek piękny polonez Sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim dobiega końca. W sobotę, 10 lutego na swoim balu maturalnym bawili się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Rozpoczęto pięknym polonezem. 📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Piękny bal i zabawa do rana! Zobacz zdjęcia W sobotę dziesiątego lutego na swojej studniówce bawili się maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. To był piękny bal! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Fantastyczna zabawa na studniówce staszowskiego liceum. Tak szaleli uczniowie W sobotę 10 lutego w Pałacu w Konarach na swojej studniówce szaleli tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Zobacz zdjęcia.

📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie. 📢 Wspaniały walc na studniówce 2024 włoszczowskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica. Zdjęcia Podczas swojej studniówki, 10 lutego 2024, uczniowie włoszczowskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica zatańczyli walca. Pokaz wypadł wspaniale. Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Zobacz zdjęcia z balu W sobotni wieczór, 10 lutego, na studniówce bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach o godzinie 19 w Karczmie u Jana w Kuczowie. Piękny bal odbył się w Karczmie u Jana w Kuczowie. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wieczoru.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Zobacz zdjęcia W sobotni wieczór, 10 lutego, na studniówce bawili się uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. Niezapomniany bal odbył się w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wieczoru.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w Szanieckim Dworze, odbyła się studniówka buskiego Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Poseł Robert Telus, były minister rolnictwa odwiedził Opatów. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji W sobotę, 10 lutego w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie odbyło się spotkanie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Telusem. W spotkaniu uczestniczyła także szefowa Prawa i Sprawiedliwości w świętokrzyskim poseł Anna Krupka oraz sekretarz partii w regionie Grzegorz Socha.

📢 Radość i taniec na studniówce I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia Po oficjalnych przemowach i pokazie poloneza, na maturzystów z I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego imienia Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach czekała kolejna część zabawy. Zaczęła się szalona impreza, z tańcami do nowoczesnych oraz odrobinę starszych hitów. Wspaniale bawili się także rodzice, dyrekcja i nauczyciele. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Szalona zabawa na studniówce I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. Zobaczcie jeszcze więcej zdjęć Sezon studniówkowy zamyka w Końskich bal maturzystów z I Licem Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej. Po polonezach przyszedł czas na szaleństwo na parkiecie. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była super zabawa Tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego numer I imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sobotę, 10 lutego bawili się na balu studniówkowym w Bałtowskim Zapiecku. Mamy dużo zdjęć z imprezy.

📢 Studniówka 2024. Na parkiecie iskrzyło na balu Liceum Ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej w Białobrzegach. Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia było Liceum Ogólnokształcące imienia Armii Krajowej w Białobrzegach. Studniówkę rozpoczęło piękne powitanie i wspaniały polonez. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Tak szaleli na parkiecie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w Domu Weselnym "Monika" w Chmielowie, odbyła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Studniówka 2024. Dostojne polonezy na balu II Liceum Ogólnokształcącego z Sandomierza w Ceglanych Kątach w Dwikozach. Zobacz zdjęcia i film Uczniowie dwóch klas maturalnych z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu i ich goście bawili się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Ceglanych Kątach w Dwikozach. Młodzież zaprezentowała się na parkiecie w dwóch przepięknych polonezach.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści w Zespole Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu. Zobacz zdjęcia Fantastycznie wyglądał polonez z wykonaniu maturzystów Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu. Uczniowie bawili się w sobotę 10 lutego w Pałacu Aleksandra w Kiedrzyniu koło Radomia.

📢 Piękny polonez na studniówce VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego i Technikum nr 8 w Kielcach. Zobacz zdjęcia i wideo To była piękna noc dla maturzystów z VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego oraz Technikum numer 8 w Kielcach! W sobotę, 10 lutego uczniowie mieli swoją studniówkę w Hotelu Binkowski. Wszystko rozpoczęło się zachwycającym polonezem. Był bardzo podniosły i efektowny, bo zatańczony przez dwie szkoły. Widowisko zobaczycie w galerii zdjęć. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie. Dostojny polonez oraz piękny walc W sobotę, 10 lutego w Rezydencji Sandomierskiej w Lenarczycach, tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie, bawili się na swoim balu maturalnym. Uroczyście rozpoczęli polonezem.

📢 Studniówka 2024. Piękny polonez i szampańska zabawa Zespołu Szkół numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 10 lutego w "Pałacu Pod Dębami" w Nowej Woli, w gminie Grabów nad Pilicą swój maturalny bal mieli uczniowie Zespołu Szkół numer 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Był oczywiście przepiękny polonez, podziękowania, życzenia i szampańska zabawa. 📢 Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz relacje, zdjęcia i filmy z weekendu 9-11 lutego W ten weekend w Świętokrzyskiem odbywa się aż 27 studniówek. Maturzyści rozpoczęli ferie z przytupem i wspaniale bawili na eleganckich balach. Po uroczystym polonezie abiturienci oddali się zabawie na parkiecie przy tanecznych przebojach. Reporterzy "Echa Dnia" uwiecznili te wyjątkowe chwile. Byliśmy na każdym balu! Zobaczcie nasze relacje, zdjęcia i filmy z piątku, soboty, niedzieli, 9-11 lutego.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Piękny bal słynnej "Marmolady". Zobacz zdjęcia Na studniówce bawią się maturzyści Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich imienia Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, czyli słynnej "Marmolady". Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich goście świętują w ostatnią sobotę karnawału. Swój pierwszy dorosły bal rozpoczęli uroczystym polonezem. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Bawi się 270 osób Uczniowie czterech klas czwartych wraz z osobami towarzyszącymi, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele rodziców doskonale bawią się na studniówce. Bal I Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich w „Markizie” kończy okres studniówkowy w naszym powiecie. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. Co za bal! Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w lokalu Impresja w Nagłowicach, odbyła się studniówka włoszczowskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica. Zobacz zdjęcia z balu.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj - część 2 Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! Oto druga część galerii z kandydatkami.

📢 Szalona zabawa i tańce na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach! Nowe zdjęcia z nieoficjalnej części imprezy Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 9 lutego, w hotelu Dyminy. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją blisko dwieście osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Pełna emocji studniówka 2024 V Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Ściegiennego w Kielcach. Maturzyści dali czadu. Zobacz zdjęcia To była długa i niezapomniana noc! W piątek, 9 lutego, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka V Liceum Ogólnokształcące imienia Piotra Ściegiennego. Po części oficjalnej młodzież dała czadu na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „Grota” w Jędrzejowie. Bawiono się do samego rana. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej nocy Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia generała Stefana Roweckiego „Grota” z Jędrzejowa rozpoczęła się o godzinie 19 w piątek, 9 lutego w bardzo popularnym w tym sezonie studniówkowym lokalu „Impresja” w Nagłowicach. Na balu maturalnym bawili się uczniowie z osobami towarzyszącymi, nauczyciele oraz rodzice. 📢 Gala Mistrzów Sportu miasta Radomia 2023. Poznaj laureatów w poszczególnych kategoriach, zobacz zdjęcia i wideo W piątek 9 lutego odbyła się doroczna Gala Mistrzów Sportu organizowana przez Prezydenta Miasta Radomia. Nagrody za osiągniecia sportowe w 2023 roku zostały wręczone w kilku kategoriach. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tej prestiżowe imprezy.

📢 Plejada gwiazd "Rolnika", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" na ostatkach w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej! Mamy zdjęcia Waldemar Gilas, gwiazda ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony", znana i lubiana uczestniczka ósmej edycji tego miłosnego show, Elżbieta Czabator, Józef Raciniewski, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" oraz wiele innych znanych uczestników programów "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" doskonale bawili się na ostatkach zorganizowanych w piątek, 9 lutego w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Zobaczcie na zdjęciach, jak na parkiecie szalało około 200 gości! 📢 Studniówkowe ostatki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Fantastyczna zabawa. Parkiet płonął! Podczas weekendu odbywają się ostatnie studniówki 2024 roku w Radomiu i regionie radomskim. Odwiedziliśmy przyszłych maturzystów z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał ich najważniejszy w życiu bal!

📢 Piękny polonez i walc wiedeński - rozpoczął studniówkę 2024 w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu W piątek, 9 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w naszym regionie. Jedną ze szkół, która bawiła się tego dnia był Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał pięknie wykonany przez uczniów popularnego "Gastronomika" polonez. Zobacz zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, a później zabawa przez całą noc W piątek, 9 lutego odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Był piękny polonez, życzenia od nauczycieli i rodziców, a później niesamowita zabawa!

📢 Zachwycająca studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w Leśnej Promenadzie w Piekoszowie. Zobaczcie zdjęcia z poloneza W piątek, 9 lutego, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza w Kielcach bawił się na swojej studniówce. Bal odbył się w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie. Zobaczcie transmisję na żywo z poloneza.

📢 Wybory samorządowe 2024. Prezentacja kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka 2024. Zobacz kto był W czwartek, 8 lutego w Hotelu Europa w Starachowicach zaprezentowano kandydatów do Rady Miasta Starachowice oraz do Rady Powiatu Starachowickiego, którzy wystartują spod szyldu Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka 2024. Wszystko to z hasłem na ustach: "budujemy przyszłość". Czy były zaskoczenia? Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!