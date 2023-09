Przegląd prasy 13.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dachowanie we Wzdole Parcelach. Nie wiadomo kto dokładnie kierował, ani... w jakim był stanie. Trzech zatrzymanych. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka 13.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dachowanie we Wzdole Parcelach. Nie wiadomo kto dokładnie kierował, ani... w jakim był stanie. Trzech zatrzymanych. Zobaczcie zdjęcia Wieczorna kraksa we Wzdole Parcelach w gminie Bodzentyn. Dachował tu peugeot, policjanci próbują ustalić, kto nim kierował.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.09.23

📢 Spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy. W centrum Radomia pojawiło się wielu mieszkańców We wtorek, 12 września w Radomiu odbyło się otwarte spotkanie z Rafałem Trzaskowskim - prezydentem Warszawy oraz wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Na wydarzeniu pojawiło się wielu mieszkańców miasta. 📢 Oto horoskop dzienny na środę 13 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 13.09.2023 Horoskop dzienny na środę, 13 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 13.09.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Prasówka 13.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sołtysi z powiatu jędrzejowskiego spotkali się by poznać program "Czyste powietrze". Wystąpili Kapela Sołtysa z Wąchocka i Wiktor Kowalski W Centrum Kultury w Jędrzejowie, 12 września we wtorek, odbyło się spotkanie z sołtysami z powiatu jędrzejowskiego na temat programu "Sołtys - Ambasador Programu Czyste Powietrze". Świętokrzyscy parlamentarzyści wraz z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszardem Gliwińskim przedstawili cel programu i w jaki sposób można zakwalifikować się do wzięcia w nim udziału. Na koniec spotkania czekała na sołtysów muzyczna niespodzianka.

📢 Dożynki parafialne w Rembiechowie. Piękna ceremonia, wieńce i ozdoby oraz dobra zabawa w remizie. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 września miały miejsce dożynki parafialne w Rembiechowie w gminie Oksa. Tegoroczną uroczystość rozpoczęto od mszy świętej w Węgleszynie, dalsze obchody święta plonów mieszkańcy obchodzili w Rembiechowie na placu przy remizie lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. 📢 Budowa obwodnicy Opatowa. Powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają prace Drogowcy prowadzą intensywne prace przy budowie obwodnicy Opatowa. Kierowcy i mieszkańcy mogą oglądać już efekt tych prac. Co raz wyraźniej widać mosty, wiadukty i estakady. Sprawdziliśmy jak idą prace 📢 "Żeńcy" ze Skalbmierza zrobili furorę podczas dożynek wojewódzkich w Tokarni. Zobacz zdjęcia Na 23. Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Tokarni przyjechało 30 członków Grupy Obrzędowej "Żeńcy" ze Skalbmierza. Podczas korowodu dożynkowego, jak i podczas całej imprezy wzbudzali powszechne zainteresowanie. Wszyscy podkreślali, że grupa doskonale wpisywała się w klimat i zabytkową scenerię Parku Etnograficznego.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Te osoby nie płacą na własne dzieci! Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane opublikowane przez policję. 📢 Zderzenie kursowego busa ze skuterem na drodze między Włoszczową a Olesznem. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Na drodze powiatowej między Włoszczową a Olesznem we wtorkowe popołudnie kursowy bus przewożący pasażerów zderzył się ze skuterem. 16-letniego chłopaka kierującego jednośladem śmigłowiec zabrał do szpitala w Kielcach.

📢 Ojciec Mateusz wrócił do Sandomierza. W jednym z odcinków dojdzie do zabójstwa proboszcza parafii w Kleczanowie. Zobacz zdjęcia Ekipa serialu "Ojciec Mateusz" wróciła Sandomierza i okolic, by pracować nad nowymi odcinkami. Tym razem sprawa ma dotyczyć zabójstwa proboszcza parafii w Kleczanowie w gminie Obrazów. Zobaczcie zdjęcia z planu zdjęciowego.

📢 Służby mundurowe modliły się na sumie odpustowej na Świętym Krzyżu. Były reprezentacje wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej W trzecim dniu uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu modlili się przedstawiciele służb mundurowych - wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej. - Mamy o co się modlić przy okazji tego odpustu na Świętym Krzyżu - o bezpieczeństwo dla Polski, o pokój dla świata - mówił nam przed sumą odpustową ojciec Marian Puchała, superior klasztoru na Świętym Krzyżu.

📢 Koniec przerwy reprezentacyjnej. Zawodnicy Radomiaka rozpoczęli przygotowania do niedzielnego meczu w Białymstoku. Zobacz zdjęcia Po trzech dniach wolnego, zawodnicy Radomiaka spotkali się we wtorek na treningu. W nim nie brali udziału jedynie: Roberto Alves i Lisandro Semedo. 📢 Za nami VII Festiwal Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy w gminie Rusinów. Wystąpiły zespoły z całego regionu. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 10 września w Przystałowicach Małych w powiecie przysuskim odbyła się siódma edycja Festiwalu Muzyki Ludowej imienia Jana Gacy. Podczas wydarzenia zaprezentowały się zespoły ludowe i soliści z całego regionu. Festiwal upamiętnia wybitnego skrzypka z naszego regionu.

📢 Nogi z kaczki pieczone w soku jabłkowym w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Dzierążni najlepsze w ogólnopolskim konkursie. Mamy przepis! Danie "Nogi z kaczki pieczone w soku jabłkowym" w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierążni z gminy Działoszyce w powiecie pińczowskim, zdobyło I miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarnym "Jabłkowa pokusa" organizowanym przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej Spółka akcyjna "Pomaganie krzepi". Panie nie miały sobie równych podczas finału, który odbył się w lipcu w Toruniu, zaś w sobotę, 9 września podczas Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie, podbiły serca publiczności. Zobaczcie ich kulinarne dzieło. 📢 Debiut Tomka Klimkowskiego z "Rolnik szuka żony". Zagrał u boku znanego aktora Mirosława Zbrojewicza w gangstersko-komediowym hicie Kabaret Czwarta fala z przytupem powrócił z gangstersko - komediowym hitem. Drugi sezon "Rolników z Ferajny" dopiero pojawił się na Youtube, a już bije rekordy popularności i zbiera bardzo pozytywne opinie. Obok znanego aktora Mirosława Zbrojewicza zadebiutował znany z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" Tomek Klimkowski. Zobaczcie.

📢 Festyn Kowala Challenge pamięci Żwirki i Wigury z wieloma atrakcjami i lotniczymi akcentami. Zobacz nowe zdjęcia W sobotę, 9 września w centrum Kowali uczczona została pamięć asów przestworzy z lat trzydziestych XX wieku. Powiatowy Instytut Kultury oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zorganizowali wydarzenie “Kowala Challenge. Pamięci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury”. Na niebie majestatycznie sunął balon, pilotowany przez Adama Ginalskiego, a pokaz grupowych przelotów motoparalotniami zaprezentowali członkowie Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 12.09.2023 Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" ruszy lada dzień. Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" na Rynku we Włoszczowie. Kto czytał? Zobaczcie zdjęcia Narodowe Czytanie powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej odbyło się na Rynku we Włoszczowie w piątek, 8 września. 📢 Tarnobrzeg. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej czynów pedofilskich i nie tylko. Kara: pięć i pół roku więzienia Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek, 12 września zakończył się prawomocnym orzeczeniem proces 44-letniego Rafała W. z Tarnobrzega, oskarżonego między innymi o wielokrotne upijanie, a następnie wykorzystywanie seksualne małoletnich poniżej 15. roku życia. Sąd utrzymał w mocy nieprawomocny, zaskarżony przez wszystkie strony wyrok. Tym samym oskarżony spędzi za kratkami jeszcze kilka lat, ponieważ na poczet orzeczonej kary pięciu i pół roku więzienia, sąd zaliczył mu dotychczasowy pobyt w tymczasowym areszcie.

📢 Dwie osoby ranne w wypadku pod Włoszczową. Zderzyły się dwa auta osobowe Dwie osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło we wtorek po godzinie 11 na drodze wojewódzkiej w miejscowości Przygradów pod Włoszczową. Zderzyły się tu dwa samochody osobowe - skoda i audi.

📢 Mieszkańcy Solca nad Wisłą uczcili pamięć poległych podczas II Wojny Światowej. Odsłonięto odrestaurowany pomnik. Zobacz zdjęcia Tradycyjnie już, jak co roku, mieszkańcy i władze samorządowe Solca nad Wisłą spotkali się na cmentarzu przy ulicy Piaski, by w duchu patriotyzmu oddać hołd tym, którzy w 1939 roku zapłacili najwyższą cenę za naszą wolność. Tym razem obchody patriotyczne odbyły się w sobotę, 9 września i połączone były z odsłonięciem odrestaurowanego pomnika ku czci poległych i pomordowanych żołnierzy.

📢 Powiat staszowski na Dożynkach Wojewódzkich w Tokarni. Zespół Sidus z Połańca zachwycił Tegoroczne wojewódzkie święto plonów odbyło się w niedzielę 10 września w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Podczas wydarzenia można było spotkać liczną reprezentacje powiatu staszowskiego. Widzów szczególnie zachwycił połaniecki zespół SIDUS, który skradł show podczas części artystycznej.

📢 Tysiące ludzi na dożynkach gminno-powiatowych w Siennie. Wspaniała zabawa i mnóstwo atrakcji. Zobacz nowe zdjęcia W minioną sobotę, 9 września w Siennie odbyło się jedno z największych rozrywkowych wydarzeń na terenie powiatu lipskiego – dożynki gminno-powiatowe. Były tradycyjne obrzędy, występy miejscowej młodzieży, ale prawdziwe gwiazdy pojawiły się na scenie po zmroku. O fantastyczną zabawę i muzyczne wrażenia zadbały zespoły Kordian i Weekend. Zobacz nowe zdjęcia! 📢 W Ożarowie bawili się seniorzy. Niezwykle rozśpiewane pierwsze Senioralia W Ożarowie po raz pierwszy odbyły się Senioralia, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Głównym organizatorem wydarzenia byli: burmistrz miasta i gminy, Stowarzyszenie „Aktywni Razem” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Kluby Seniora zaprezentowały swój dorobek artystyczny, twórczość i rękodzieło. Bawiło się mnóstwo ludzi. 📢 Wypadek w Cyganach. Bus uderzył w słup energetyczny i zerwał linię, potem dachował. Uszkodzone dwa domy! Zobaczcie zdjęcia Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek, 11 września po godzinie 16 na lokalnej drodze w Cyganach, w gminie Nowa Dęba (powiat tarnobrzeski).

📢 Policja przejęła ponad 500 sztuk broni! Rozpracowywano grupę przestępczą działającą między innymi w województwie świętokrzyskim W kilku województwach, w tym również w świętokrzyskim, Centralne Biuro Śledcze Policji zajmowało się rozpracowaniem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Łącznie przejęto między innymi ponad 500 jednostek broni.

📢 Wychowanek Vive Kielce Patryk Wasiak zadebiutował w lidze hiszpańskiej w zespole Abanca Ademar León. To syn byłego reprezentanta Polski Patryk Wasiak, wychowanek KS Vive Kielce, a także uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego zadebiutował w oficjalnym meczu ligi hiszpańskiej w piłce ręcznej. Prawy rozgrywający to nowy nabytek klubu Abanca Ademar León, a prywatnie syn wieloletniego zawodnika Vive Kielce i reprezentanta Polski, Radosława Wasiaka. 📢 Były piłkarz Korony Kielce Kacper Chudecki jest pszczelarzem. Ma pasiekę w Kielcach, a miód i inne produkty nabywają zawodnicy i trenerzy Kacper Chudecki, były piłkarz Korony Kielce, a obecnie Spartakusa Daleszyce, ma bardzo ciekawą, ale rzadko spotykaną wśród sportowców pasję. Jest pszczelarzem, posiada pasiekę z 22 ulami i systematycznie pogłębia swoją wiedzę w tym zakresie. Należy też do Stowarzyszenia Pszczelarskiego w Kielcach.

📢 Poważny wypadek w Nowym Grębowie. W zderzeniu dwóch samochodów ranny został mężczyzna. Zobacz zdjęcia 60-letni mieszkaniec Krawców (powiat tarnobrzeski) został ranny w wypadku, do którego doszło kwadrans po godzinie 19 na skrzyżowaniu ulic Dolańskich, Parkowej i Tartacznej w Nowym Grębowie, w powiecie tarnobrzeskim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów - osobowego i półciężarówki. Ciężko rannego, zakleszczonego w aucie kierowcę toyoty wycinali strażacy. 📢 Wieniec powiatu kieleckiego najpiękniejszy w województwie. Pojedzie na Dożynki Prezydenckie w Warszawie. Wykonała go artystka Józefa Bucka Józefa Bucka, utalentowana artystka ludowa, mieszkanka Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, nie po raz pierwszy zachwyciła swym niebywałym talentem. Misternie wykonany przez nią wieniec dożynkowy, reprezentował powiat kielecki podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Tokarni. Tam okazał się być najpiękniejszy, a teraz będzie reprezentował nasz region podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. Dzieło powalczy o najwyższe laury w Polsce. Zobaczcie, jak się prezentuje!

📢 Szef radomskiej firmy Ekonaft Janusz Dasiewicz nagrodzony przez Exxon Mobil. Zwiedził zakamarki słynnego toru wyścigowego Monza Janusz Dasiewicz, właściciel radomskiej firmy Ekonaft i sponsor drużyny Enea Czarni Radom został wyróżniony nagrodą potentata w produkcji olejów silnikowych Exxon Mobil. Przy okazji odbioru nagrody miał okazję zajrzeć w różne zakamarki słynnego toru wyścigowego Monza, gdzie odbywają się wyścigi Formuły 1. 📢 1 października w Staszowskim Ośrodku Kultury "Wieczór w kolorach jesieni z Eneą". Koncert pop operowy grupy tenorów Tre Voci W poniedziałek w Staszowie odbyła się konferencja prasowa promująca koncert muzyki pop operowej "Wieczór w kolorach jesieni z Eneą". Inicjatorem projektu jest Staszowski Ośrodek Kultury, który zaprasza wszystkich na niezwykłe spotkanie z polskim trio muzycznym Tre Voci. Koncert wspiera Enea Elektrownia Połaniec, natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objęła wiceminister sportu i turystyki, świętokrzyska posłanka Anna Krupka.

📢 Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze chwalą się pełnymi koszami. Zobacz ich miejscówki Choć jest sucho, w świętokrzyskich lasach nadal jest mnóstwo grzybów. Wprawieni grzybiarze mają sprawdzone miejscówki i pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w regionie. 📢 Cleo zrobiła show w Obrazowie podczas Jabłkobrania! Wyszyła do widzów i... zobacz co się działo Koncert Cleo rozpoczął blok koncertowy podczas drugiego dnia obchodów 22. Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Zobaczcie nowe zdjęcia z koncertu. Publiczność bawiła się doskonale a Cleo wyszła do widzów i... 📢 Dożynki parafialne w Łysakowie. Mieszkańcy tradycyjnie uczcili święto plonów W niedzielę, 10 września w Łysakowie odbyły się piękne dożynki parafialne. Mieszkańcy uczcili tegoroczne plony zgodnie z tradycją.

📢 79. rocznica bitwy pod Rząbcem. Uczczono pamięć walczących żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości W sobotę, 9 września przy pomniku w pobliżu gajówki Borowiec upamiętniającym walkę Brygady Świętokrzyskiej uczczono 79. rocznicę bitwy pod Rząbcem stoczonej z komunistyczną Armią Ludową. Bitwa ta była jedną z potyczek w których wzięła udział Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. 📢 Dożynki wiejskie w Gromadzicach w gminie Bodzechów. Ale była zabawa! Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 września odbyły się dożynki wiejskie w Gromadzicach w gminie Bodzechów w powiecie ostrowieckim. Uroczystości rozpoczęła msza święta. Nie zabrakło także zabaw ludowych, przyśpiewek i koncertów. 📢 Imbryk dotarł do Ćmielowa. To ostatni element nowego wystroju rynku. Zobacz zdjęcia O Ćmielowie ostatnio jest głośno w całej Polsce. Wszystko za sprawą niezwykłej rewitalizacji Rynku, której elementami są porcelanowe filiżanki z której produkcji słynie miasteczko. W poniedziałek, 11 września do Ćmielowa dotarł imbryk – fontanna.

📢 Sportowa Jajecznica w skarżyskim skateparku. Niesamowite popisy - mamy nowe zdjęcia Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę 9 i 10 września na terenie skateparku w Skarżysku - Kamiennej trwała kolejna edycja Sportowej Jajecznicy - imprezy przeznaczonej dla miłośników jazdy na deskorolkach, rowerach i hulajnogach. Wzięło w niej udział stu zawodników. Zobacz nowe zdjęcia i poznaj zwycięzców. 📢 Inscenizacja bitwy o Osiek z lotu ptaka. Niesamowite ujęcia z drona W sobotę, 9 września miała miejsce widowiskowa inscenizacja bitwy o Osiek. Tym razem prezentujemy Państwu galerię niesamowitych zdjęć z dorna, z wydarzenia, które odbyło się nad Wisłą w Lipniku. Zobaczcie.

📢 Ekipa serialu „Ojciec Mateusz” we wtorek 12 września pojawi się w Sandomierzu. Zobacz gdzie będzie można spotkać aktorów Jest dobra wiadomość dla fanów popularnego serialu "Ojciec Mateusz”. We wtorek, 12 września rozpoczną się zdjęcia do nowego, sezonu, tego popularnego filmu o księdzu detektywie Mateuszu Żmigrodzkim, w postać którego wcielił się Artur Żmijewski. Tym razem zdjęcia będą kręcone także w Kleczanowie, w gminie Obrazów i Zawichoście.

📢 Stalowa Wola ma zmodernizowany dworzec PKP. Do tego też trzy przystanki kolejowe. Zobacz zdjęcia Od kilku dni mieszkańcy Stalowej Woli mogą korzystać z nowego, oddanego po gruntownej przebudowie, dworca kolejowego w osiedlu Rozwadów. Warto jednak pamiętać, że to hutnicze miasto ma też aż trzy przystanki kolejowe, a na przykład pobliski Tarnobrzeg nie ma żadnego.

📢 Dwór w Bielinach koło Ulanowa zachwyca zwiedzających. Zobacz zdjęcia W Bielinach w gminie Ulanów w maju oddano do użytku wyremontowany XVII wieczny Dwór Mniszchów z urokliwym parkiem. Od tej pory dwór ma otwarte drzwi dla licznie przybywających tu zwiedzających. 📢 Maraton karpiowy w Gorzycach. W sumie wędkarze złowili ponad 200 kilo ryb! Zobaczcie te piękne okazy. Zdjęcia Ryby ważące ponad dwieście kilogramów złowili w sumie uczestnicy maratonu karpiowego zorganizowanego w weekend nad zalewem Przybyłów w Gorzycach przez Stowarzyszenie Wędkarskie "Szczupak Przybyłów". Zwycięzcy upolowali ryby ważące blisko 35 kilogramów. Kto wygrał?

📢 Dożynki diecezjalno-gminne w sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Podziękowano rolnikom za trud pracy w polu. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 10 września, w Kałkowie-Godowie, odbyły się piękne huczne dożynki diecezjalno-gminne. Wszystko rozpoczęło się pięknym i kolorowym korowodem, który przeszedł ulicami Kałkowa-Godowa. Był to wyraz podziękowania za zebrane plony. Następnie mieszkańcy wzięli udział w mszy dziękczynnej. Po częściach oficjalnych, rozpoczął się rodzinny piknik. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Tokarni. Najlepszy wieniec z powiatu kieleckiego - zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 10 września w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni miały miejsce XXIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Rolnicy z całego województwa zaprezentowali piękne wieńce dożynkowe, wykonane tradycyjnie, z wykorzystaniem tegorocznych zbóż, ziół, owoców i kwiatów, dziękując za urodzaj, za bogate zbiory. Najpiękniejszy okazał się ten z powiatu kieleckiego.

📢 RS Active 4. Liga. AKS 1947 Busko-Zdrój wygrał z Granatem Skarżysko-Kamienna 1:0. Gola strzelił Kamil Uciński, wychowanek Granatu Piłkarze AKS 1947 Busko-Zdrój wygrali z Granatem Skarżysko-Kamienna 1:0 w meczu siódmej kolejki RS Active 4. Ligi. Zwycięską bramkę zdobył Kamil Uciński, wychowanek Granatu.

📢 Dzień Seniora 2023 w Starachowicach. Ale się działo! Od tańczenia poloneza, po gości specjalnych z Sanatorium Miłości i The Voice Senior W sobotę, 9 września, Starachowice zostały kompletnie przejęte przez seniorów! To wszystko w ramach Dni Seniora, połączonych z obchodami 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika. Wszyscy bawili się wspaniale, wydarzenie rozpoczęło widowiskowe zatańczenie poloneza w strojach galowych jak na studniówce za dawnych lat. Następnie na scenie w Parku Miejskim odbyły się występy artystyczne, a starachowickich seniorów odwiedziły gwiazdy programów "Sanatorium Miłości" i "The Voice Senior".

📢 Łoś spacerował po ulicach w Klimontowie. Nietypowy gość wzbudzał zainteresowanie mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia Nietypowe spotkania z dziką zwierzyną wciąż należą do rzadkości, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny miejskie i tak duże zwierzęta. W ostatni piątek 8 września mieszkańcy niewielkiego Klimontowa w powiecie sandomierskim, mieli okazję podziwiać gościa - pięknego łosia. Spotkanie z nim mogło przywoływać wspomnienia scen popularnego przed laty serialu "Przystanek Alaska". 📢 Kuchnia naszych babć podczas Zawichojskiego Festiwalu Smaku Czterech Pór Roku. Zobacz jakie potrawy przygotowano Prawdziwą ucztę kulinarną przygotowali mieszkańcy sołectw gminy Zawichost oraz Koła Gospodyń Wiejskich w ramach tegorocznej tzreciej już edycji Zawichojskiego Festiwalu Smaku Czterech Pór Roku. W niedzielne popołudnie na zawichojski plac targowy zaproszono mieszkańców do degustacji dań nawiązujących do 12 pór roku. Wydarzenie zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

📢 Dożynki Powiatu Grójeckiego w Lewiczynie. Wspaniałe obrzędy, konkursy i msza odprawiona przez kardynała Kazimierza Nycza. Nowe zdjęcia W niedzielę trzeciego września w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego. Uroczystą mszę świętą celebrował kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Zobacz nowe zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Wielkie szaleństwo na 22. Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie. Były gwiazdy muzyczne i liczne atrakcje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina wprowadziła na plac przy Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowe uczestników 22. Europejskiego Święta Jabłka. Do późnych godzin nocnych trwało święto, podczas którego uczestnicy skorzystali z licznych atrakcji muzycznych, kulinarnych i wystawienniczych. 📢 Szesnasta edycja "Uliczki Tradycji" w Radomiu już za nami. Przenieśliśmy się w czasy średniowiecza. Zobacz nowe zdjęcia Za nami piętnasta edycja "Uliczki Tradycji" organizowanej przez Resursę Obywatelską w Radomiu. Tym razem przenieśliśmy się w czasy średniowiecza, gdzie mogliśmy posłuchać brzmienia replik instrumentów z epoki, a także spotkaliśmy zielarki, alchemików, uzdrowicieli i rzemieślników. Zobacz nowe zdjęcia z wydarzenia.

📢 Cleo w amfiteatrze w Obrazowie podczas Jabłkobrania. Widownia szalała. Zobaczcie zdjęcia Koncert Cleo rozpoczął blok koncertowy podczas drugiego dnia obchodów 22. Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie. Artystka wystąpiła w amfiteatrze przy Samorządowym Centrum Kultury. 📢 Tanie domy na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Ile kosztują? Sprawdź najbardziej atrakcyjne oferty. Zobacz zdjęcia i ceny Ceny mieszkań są bardzo wysokie, a za te najdroższe w Radomiu trzeba zapłacić ponad półtora miliona złotych. Wcale nie trzeba mieć jednak milionów, by stać się właścicielem domu w regionie radomskim. W Internecie można znaleźć wiele ofert od niecałych 100 do niemal 250 tysięcy złotych - niektóre wymagają prac remontowych, inne są gotowe, by się wprowadzić. Zobaczcie tanie domy na sprzedaż w regionie. Ile kosztują? 📢 Niesamowita inscenizacja bitwy o Osiek. Zobaczcie nowe zdjęcia W sobotę, 9 września miała miejsce widowiskowa inscenizacja bitwy o Osiek. Wydarzenie odbyło się nad Wisłą w Lipniku. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Tarnobrzeg. Otwarte zawody spinningowe teamów z łodzi na Jeziorze Tarnobrzeskim. Kto wygrał? Zobaczcie zdjęcia Osiemnaście duetów w niedzielę, 10 września wzięło udział w Otwartych zawodach spinningowych teamów z łodzi, rozegranych na Jeziorze Tarnobrzeskim. Organizatorem zawodów był Okręg Tarnobrzeg Polskiego Związku Wędkarskiego. Ostatecznie wygrał zespół Michał Gołębiowski/Jakub Słomka z Tarnobrzega, startujący jako Team BKK & Geoff Anderson. 📢 Wypadek na skrzyżowaniu Krakowskiej i Jagiellońskiej w Kielcach. Były potężne korki Trzy samochody brały udział w kolizji, do jakiej doszło w poniedziałek rano na skrzyżowaniu kieleckich ulic Krakowskiej i Jagiellońskiej. W porannym szczycie kierowcy musieli się mierzyć z jeszcze większymi korkami w tej części miasta. 📢 Kraksa w centrum Kielc, przewróciła się ciężarówka z kruszywem. Zablokowane skrzyżowanie koło galerii Echo Na skrzyżowaniu koło galerii Echo w Kielcach w poniedziałek nad ranem przewróciła się ciężarówka z kruszywem, doszło do rozszczelnienia zbiornika z paliwem. Droga była całkowicie zablokowane w obu kierunkach. Utrudnienia zakończyły się przed godziną 9.

📢 Średniowieczne klimaty na Uliczce Tradycji w Radomiu. W Resursie Obywatelskiej i wokół niej pojawiło się mnóstwo ludzi. Zobacz zdjęcia Mnóstwo ludzi – dorosłych i dzieci – skorzystało z atrakcji, które przygotowali organizatorzy Uliczki Tradycji w Radomiu. Resursa Obywatelska przeniosła nas tym razem w średniowieczne czasy. 📢 Wolanów Food Festival, czyli nowoczesne obchodzenie dożynek. Jak zawsze zapewniono mnóstwo atrakcji. Zobacz zdjęcia Już po raz trzeci władze Wolanowa zaprosiły na nowoczesne obchodzenie dożynek i kultywowanie wiejskiej tradycji, czyli Wolanów Food Festival. Jak zawsze zapewniono mnóstwo atrakcji.

📢 Dożynki Gminne 2023 w Łopusznie. Mnóstwo ludzi, świetnej zabawy i dobrego jedzenia. Zobacz zdjęcia Dożynki 2023 w Łopusznie. Jak zwykle nie brakowało dobrej zabawy dla mieszkańców, którzy mogli tańczyć, jeść wspaniałe potrawy i słuchać dobrej muzyki. Zobacz więcej w galerii zdjęć.

📢 Tłumy ludzi na gminno-powiatowych dożynkach w Siennie. Zespoły Kordian i Weekend rozgrzały ludzi. Zobacz zdjęcia Tłumy ludzi ściągnęły gminno – powiatowe dożynki w Siennie. Były tradycyjne obrzędy, występy miejscowej młodzieży, ale prawdziwe gwiazdy pojawiły się na scenie po zmroku. Mimo opóźnień w stosunku do programu mnóstwo ludzi pozostało na placu Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego, aby bawić się do końca imprezy. Zespoły Kordian i Weekend rozgrzały ludzi, zobacz zdjęcia.

📢 Piękny festyn w Rudzie Białaczowskiej. Wolontariuszom wręczono Anioły Hospicjum. Zobacz zdjęcia Bogaty program artystyczny, atrakcje dla całych rodzin, pyszne jadło kół gospodyń i sołectw, loteria fantowa i licytacje były elementami sobotniego spotkania przy hospicjum w Rudzie Białaczowskiej. Wzruszającym momentem było wręczanie Aniołów Hospicjum tym, którzy najbardziej pomagają placówce. 📢 Tłumy na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Było wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia Sobotnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich zgromadziła czołowych polityków partii rządzącej. W spotkaniu uczestniczyło także wielu polityków i samorządowców związanych z ziemią świętokrzyską. Byli przedstawiciele niemal każdego powiatu. Kto był? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Bezpłatne badania, porady i zabawa przy szpitalu w Tarnobrzegu. Mieszkańcy tłumnie odwiedzali Rodzinną Strefę Zdrowia. Zobacz zdjęcia Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się piknik zdrowotny przy szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu. Odwiedzający w sobotę "Rodzinną Strefę Zdrowia" dorośli i dzieci mogli skorzystać z szeregu darmowych porad, badań profilaktycznych i wielu atrakcji. Przed namiotami, w których lekarze specjaliści badali między innymi wzrok, słuch i postawę ustawiały się długie kolejki rodziców z dziećmi, pragnących sprawdzić, czy ich pociechy rozwijają się prawidłowo. 📢 Najstarsi poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Poznajesz kogoś? Mają ponad 60 lat, a zamiast spokojnej starości doczekali się... listów gończych. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu publikują wizerunki i dane osób poszukiwanych. Wśród nich są złodzieje, oszuści, stręczyciel, a nawet pedofil. Jeśli rozpoznajesz kogoś ze zdjęć, niezwłocznie poinformuj o tym organy ścigania.

📢 Luksus, przepych i szyk. Oto TOP 20 najdroższych domów w Radomiu i regionie radomskim! Zobacz aktualne oferty w naszej galerii Mając gruby portfel, można w Radomiu i regionie radomskim mieszkać naprawdę luksusowo. Sprawdź, jak wyglądają i ile kosztują wille na sprzedaż w regionie radomskim. Najdroższa oferta przedstawia dom na sprzedaż o wartości 16 milionów złotych! Zobacz naszą galerię.

📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii.

📢 Oto co mówi o Tobie pierwsza litera imienia. Zobacz jakie ma znaczenie! Każda litera alfabetu ma swoje własne i unikalne znaczenie. Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Zobacz w galerii. 📢 Krótkie i eleganckie paznokcie do pracy. Oto piękne i modne wzory Krótkie paznokcie do pracy to wybór, który często podyktowany jest względami praktycznymi. Paznokcie, które łączą w sobie komfort z eleganckim wyglądem, to idealne rozwiązanie! Zobaczcie, jak efektowanie mogą wyglądać krótkie hybrydowe paznokcie. 📢 Niecodzienny pogrzeb w Grębowie. Oskarżeni o wielomilionowy przekręt była dyrektor banku i jej syn, dowiezieni z aresztów śledczych. Zdjęcia Wzmożone środki bezpieczeństwa na cmentarzu parafialnym w Grębowie towarzyszyły w środę, 23 sierpnia pogrzebowi 79-letniego mieszkańca pobliskiego Zabrnia. Na uroczystość pogrzebową uzbrojeni po zęby funkcjonariusze dowieźli z aresztów śledczych najbliższych zmarłego - jego żonę Janinę K. oraz syna Krzysztofa K., dwoje spośród ośmiorga oskarżonych w śledztwie dotyczącym wyrządzenie Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie (został doprowadzony do bankructwa) szkody w wielkich rozmiarach i przywłaszczenia pieniędzy. W tle jest 55 milionów złotych!

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Plan lekcji 2021/2022 do pobrania za darmo (PDF) różne wzory. Wybierz ulubiony i wydrukuj Plan lekcji 2020/2021 do pobrania za darmo - pliki PDF do wydruku. Przygotowaliśmy dla Was kilka wersji planu lekcji na nowy rok szkolny. Wystarczy wybrać ulubiony i wydrukować, aby mieć zawsze przy sobie pełny rozkład zajęć. W galerii dostępne są różne wzory - wybierzcie ten, który najbardziej wam odpowiada, wydrukujcie i bądźcie zawsze przygotowani do lekcji!

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Rzeczniczka SG o filmie "Zielona granica" Holland