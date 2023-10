Przegląd prasy 13.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na piątek 13 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 13.10.2023”?

📢 Centralna Dolina Wodorowa oficjalnie powołana! "To epokowe wydarzenie dla Kielc i województwa świętokrzyskiego" W czwartek, 12 października w Kieleckim Centrum Kultury powołano Centralną Dolinę Wodorową imienia Braci Łaszczyńskich. Dolina powstaje na fundamentach Centralnego Klastra Wodorowego, który został zawiązany w lipcu 2022 roku z inicjatywy Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Celem tego gigantycznego przedsięwzięcia jest produkcja zeroemisyjnej energii opartej o tak zwany zielony wodór. W założeniach Centralnej Doliny Wodorowej znajduje się między innymi produkcja zielonej energii z farm wiatrowych i słonecznych o mocy 2 gigawatów oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 megawatów!

📢 Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej numer 2 imienia Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie. Piękne świętowanie W czwartek, 12 października w Szkole Podstawowej numer 2 imienia Partyzantów Ziemi Opatowskiej obchodzono jubileusz 60-lecia powstania. Opatowska „dwójka” jest kontynuatorem przedwojennej Szkoły Podstawowej numer 2 wybudowanej w latach 20-tych ubiegłego wieku oraz Szkoły Powszechnej numer 2 założonej w 1934 roku.

📢 Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie ma 60 lat. W czwartek świętowała swój jubileusz. Zobacz zdjęcia Była historia, przypomnienie sukcesów uczniów i podziękowania dla dawnych dyrektorów i obecnych przyjaciół placówki. Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie obchodzi swoje 60 – lecie. W czwartek 12 października w nowoczesnej hali sportowej odbyła się jubileuszowa uroczystość. 📢 Afera korupcyjna w Radomiu. Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej o zarzutach prokuratora wobec jednej z radnych W czwartek, 12 października, tuż przed nadzwyczajną sesją Rady Miasta w Radomiu, odbył się briefing prasowy z udziałem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania były zarzuty o charakterze korupcyjnym wobec dwóch osób, w tym radnej Platformy Obywatelskiej Patrycji Biesiadeckiej. Sprawę na gorąco skomentowali też radni opozycji. 📢 Oto najpiękniejsze perfumy na jesień 2023. Top 10 otulających klasyków i nowości wśród zapachów dla pań Jesienią możemy sobie pozwolić na ciężkie i orientalne zapachy. Są one odskocznią od subtelnych i cytrusowych zapachów letnich. Zobaczcie TOP 10 zapachów dla pań. Są wśród nich zarówno klasyki jak i perfumeryjne nowości.

📢 Ruszył proces byłego proboszcza z Domostawy. Oskarżony: - To oszczerstwo zabiło mnie cywilnie i społecznie Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces emerytowanego księdza Stanisława K., któremu prokuratura zarzuca przywłaszczenie ponad 434 tysięcy złotych z konta parafii. 71-letni były proboszcz z Domostawy (powiat niżański) nie czuje się winny, a pieniądze wzięte z konta parafii traktuje jako niewielką rekompensatę za wieloletni wkład finansowy na rzecz parafii. 📢 Minister Zbigniew Ziobro w Radomiu ujawnia, że są pierwsze zarzuty w sprawie korupcyjnej, o której mówił Robert Bąkiewicz Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w Radomiu poinformował, że zarzuty "udziału w procederze korupcyjnym" usłyszała radomska radna i osoba, która "pełni funkcje w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości". Prokuratura Okręgowa w Radomiu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie na razie nie udziela żadnych informacji.

📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Najstarsza w mieście uczelnia ma trzech nowych kleryków Uroczystą mszą świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach, pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego oraz biskupów pomocniczych, w czwartek 12 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od nowego roku, do najstarszej w regionie uczelni będzie uczęszczać 21 alumnów. Formację i naukę na pierwszym roku rozpoczęło trzech kleryków. Do ślubowania przystąpiło także 2 kleryków z Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy rozpoczną naukę na 3. roku. 📢 Prawie 5 kilometrów dróg oraz chodników na terenie powiatu jędrzejowskiego zostały oddane do użytku. Zobaczcie gdzie zakończono rozbudowę W czwartek, 12 października dokonano oficjalnego odebrania 12 zadań których celem była budowa chodników i nawierzchni o długości ponad 4,5 kilometra na drogach powiatowych. Fundusze na te inwestycje pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z edycji trzeciej Polskiego Ładu. W otwarciu uczestniczył poseł Bartłomiej Dorywalski.

📢 Nauczyciele z koneckich szkół średnich świętowali. Uroczystość w „starym” ogólniaku. Kto z nagrodami i odznaczeniami? Organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej podjęło się w tym roku I Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Były życzenia, gratulacje, nagrody, a także tematyczny program artystyczny przygotowany przez nauczycielki u grupę uczniów. 📢 Wybory 2023. Jak oddać ważny głos i co trzeba wiedzieć? Największa karta wyborcza w Polsce w Świętokrzyskiem! W niedzielę, 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Z województwa Świętokrzyskiego wybierzemy 16 posłów oraz 3 senatorów. Na co wyborcy muszą zwrócić uwagę podczas głosowania? Okazuje się, że wybory w okręgu 33 obejmującym nasze województwo będą rekordowe.

📢 Ponad 800 metrów powiatowej drogi gruntowej zyska nawierzchnię asfaltową. Będzie to skrót do drogi Włoszczowa - Jędrzejów. Umowa podpisana W środę, 4 października, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie Norbert Gąsieniec podpisał z Katarzyną Kmitą – właścicielką Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KAMI” z Kurzelowa, umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej numer 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej numer 742 do miejscowości Wola Wiśniowa”.

📢 Szansa dla pacjentów skazanych na śmierć! Świętokrzyskie Centrum Onkologii opracowało Terapię CAR-T. Zobacz film i zdjęcia To absolutnie przełomowy moment. W czwartek, 12 października, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące otwarcia Wytwórni Wektora Lentiwirusowego. Ma to związek z wprowadzeniem polskiej terapii CAR-T ratującej życie pacjentów, dla których nie było już nadziei. Zobacz film i zdjęcia.

📢 Magiczne wakacje Leszka Kumańskiego. Reżyser z Kielc zwiedza Włochy z przyjaciółką. Zobaczcie magiczne zdjęcia Malownicze Włochy zachwyciły znanego reżysera z Kielc Leszka Kumańskiego. Opowiedział nam o niezwykłych miejscach, jakie zwiedza wraz z przyjaciółką Joanną. Zobaczcie rewelacyjne zdjęcia z wyprawy. 📢 Najlepsze MEMY na piątek trzynastego! Pech i przesądy na wesoło. Z tego śmieje się cały Internet. Jaki będzie piątek 13.10.2023? Piątek trzynastego uznawany jest za dzień pechowy. Kolejny w tym roku przypada 13 października. Według popularnego przesądu powinniśmy tego dnia szczególnie uważać, ponieważ jeśli coś złego ma się wydarzyć, to wydarzy się z całą pewnością. Na pewno tego dnia przyda się duża dawka dobrego humoru. Zobacz najlepsze MEMY na piątek 13.

📢 W Łubnicach wyburzono pomnik gloryfikujący Armię Czerwoną. Zobaczcie zdjęcia i film W czwartek, 12 października w Łubnicach wyburzono pomnik gloryfikujący Armię Czerwoną. W jego miejsce stanie nowy upamiętniający ofiary niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. 📢 Taki majątek ma najbogatszy poseł w Świętokrzyskiem. Oto oświadczenie Adama Cyrańskiego na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Koalicji Obywatelskiej, Adama Cyrańskiego. Co było w jej oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz

📢 Wybory 2023. Burmistrz Działoszyc, Stanisław Porada i wicemarszałek województwa, Renata Janik, częstowali szarlotką na targu w Skalbmierzu Kampania wyborcza na finiszu, kandydaci prześcigają się w pomysłach. Wygląda na to, że wszystkich przebił Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc, 11 na liście Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek na targu w Skalbmierzu w powiecie kazimierskim rozdawał słynną szarlotkę przygotowaną według słynnego przepisu jego teściowej. Niemal każdy chciał jej spróbować, Zobacz zdjęcia. 📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z Tarnobrzega w województwie podkarpackim kandydujących do Sejmu. O mandat walczy 8 osób W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w Tarnobrzegu w województwie podkarpackim, pochodzących z Tarnobrzega lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu. Wszystkich kandydatów z tego miasta walczących o mandat do Sejmu jest 8. Poznajmy ich bliżej.

📢 Oświadczenie majątkowe posła Radosława Fogla na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz. 📢 Mistrzowie Parkowania w Radomiu. Oto najbardziej szokujące przykłady z września i października 2023 roku. Tak parkują kierowcy w Radomiu Mistrzowie Parkowania w Radomiu. To kolejna seria szokujących zdjęć z ulic największego miasta w regionie radomskim - tym razem z września i października 2023 roku. Zobaczcie jak parkuje się w Radomiu.

📢 Oświadczenie majątkowe posłanki Marzeny Okły - Drewnowicz na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posłankę Koalicji Obywatelskiej, Marzeny Okły - Drewnowicz. Co było w jej oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz 📢 41. urodziny obchodzi Paweł Golański, były reprezentant Polski i kapitan Korony Kielce, obecnie dyrektor sportowy w kieleckim klubie W czwartek, 12 października, 41 urodziny obchodzi Paweł Golański, były piłkarz i kapitan Korony Kielce, były reprezentant Polski, a obecnie dyrektor sportowy Korony. Zachęcamy do obejrzenia unikatowej galerii zdjęć, również prywatnych, jubilata z Korony z żoną Deteliną i synami.

📢 W Tarnobrzegu przekazano agregaty prądotwórcze dla strażaków ochotników z 23 jednostek OSP na Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i wideo Agregaty prądotwórcze – niezbędne w pracy strażaków urządzenia, które często ratują życie, trafiły do 23 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Tarnobrzega oraz powiatów tarnobrzeskiego i mieleckiego na Podkarpaciu. Agregaty z rezerw strategicznych otrzymały jednostki, które w ostatnich miesiącach przekazały część swojego sprzętu walczącej Ukrainie. 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Osłabiona Industria Kielce nie dała rady THW Kiel. Przegrała mecz tygodnia w Lidze Mistrzów 31:35 Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali mecz tygodnia w Lidze Mistrzów z THW Kiel 31:35. Do przerwy mistrzowie Polski prowadzili 16:15, ale druga polowa należała do mistrzów Niemiec. Bardzo dobrze zaczął bronić czeski golkiper Tomaš Mrkva. Zebry zasłużenie wygrały ten emocjonujący i stojący na wysokim poziomie klasyk 4. kolejki Champions League.

📢 Wybory 2023 na luzie. Wspólne pieczenie szarlotki w domu burmistrza Działoszyc Stanisława Porady. Będzie nią częstował w Skalbmierzu Stanisław Porada, kandydat na posła i burmistrz Działoszyc w powiecie pińczowskim potrafi zaskoczyć w kampanii wyborczej. W środę wieczorem wspólnie z żoną i teściową upiekł szarlotkę według tajemniczej rodzinnej receptury przekazanej przez teściową. W czwartek, 12 października kultową szarlotką teściowej będzie częstował mieszkańców Skalbmierza. 📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata.

📢 27 milionów złotych z Polskiego Ładu na rewitalizację Ciuchci Ponidzie w Jędrzejowie. Co zostanie zrobione za te pieniądze? W środę, 11 października w Jędrzejowie odbyło się uroczyste przekazanie promesy z pieniędzmi z ósmego naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rzecz jędrzejowskiej Ciuchci Ponidzie. Na remont kolejki przekazano 27 milionów złotych. Promesę wręczył wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Dzięki temu za cztery lata pasażerowie kolejki będą nareszcie mogli dojechać z Jędrzejowa do Pińczowa. 📢 Oto historia miłosna pary ze Skarżyska-Kamiennej, która jest razem od 73 lat. Według państwa Kania, najważniejsze to robić wszystko razem! Przeżyć w małżeństwie 73 lata w miłości i wzajemnym szacunku to wyczyn, którego wielu może pozazdrościć. Taką właśnie historią mogą pochwalić się państwo Kania, mieszkający w Skarżysku-Kamiennej. Jak mówią - najważniejsze to pieszczotliwie się do siebie zwracać i robić wszystko razem. Od wizyty w markecie po wakacyjne wycieczki i imprezy rodzinne. Rozdzielili się tylko raz, kiedy obie ich wnuczki miały komunię tego samego dnia. Poznajcie historię tej miłości. Zobaczcie zdjęcia pary.

📢 Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi ze Świętokrzyskiego martwią się o bezpieczeństwo Polski. Padło wiele mocnych słów Bezpieczeństwo Polski - to temat konferencji jaką w środę, 11 października zorganizowano w siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział kandydaci do Sejmu i Senatu ze świętokrzyskiej listy Trzeciej Drogi - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Padło wiele mocnych słów. 📢 W Zawichoście oddano po remoncie ośrodek zdrowia. Jest wiele udogodnień i nowości. Zobacz wideo i zdjęcia Jasne i bardziej dostępne pomieszczenia, lepsze rozwiązania komunikacyjne, wyremontowane schody zewnętrzne i barierki oraz zakład rehabilitacji, którego do tej pory nie było - to nowe oblicze Przychodni Zdrowia w Zawichoście. Budynek przeszedł gruntowny remont, na który pacjenci i pracownicy czekali od wielu lat.

📢 Wyjątkowe zaręczyny najlepszego strzelca Radomiaka Radom. Mamy zdjęcia i film z tej niecodziennej chwili dla Pedro Henrique i jego wybranki Najlepszy strzelec Radomiaka i jednocześnie wicekról klasyfikacji najlepszych snajperów w Polsce, a więc Pedro Henrique pożytecznie wykorzystał nieco dłuższą, niż zazwyczaj przerwę w treningach. Otóż po meczu z ŁKS-em Łódź, a więc zespołem z którym Zieloni wygrali 3:0 a Brazylijczyk zdobył swojego siódmego gola w sezonie, Henrique postanowił się zaręczyć. Zrobił to wyjątkowym stylu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z zaręczyn. 📢 Ostatni newralgiczny odcinek S74 będzie przebudowany! Jednopasmowa jezdnia na trasie Cedzyna-Łagów zamieni się w drogę ekspresową Jeden z ostatnich newralgicznych odcinków drogi S74 prowadzącej między innymi przez województwo świętokrzyskie będzie przebudowany. Trasa Cedzyna - Łagów, rozpoczynająca się za znanym wszystkim "Rondem Małysza" będzie gruntownie wyremontowana i zamieni się w drogę ekspresową. W tej sprawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła już ofertę w postępowaniu przetargowym.

📢 "Czyste serca" 2023 wręczone w Kielcach. Nagrody wojewody świętokrzyskiego w hołdzie Markowi Kotańskiemu przyznane. Zobaczcie zdjęcia Wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył w środę, 11 października statuetki "Czyste serce". Laureaci zostali nagrodzeni za szlachetną i bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Podczas gali w urzędzie wojewódzkim otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. 📢 Archeolodzy zakończyli prace na ulicy Rwańskiej. Co znaleźli w kamienicy kominiarskiej i co dalej z budynkiem? Zakończyły się tegoroczne badania archeologiczne na działce przy kamienicy kominiarskiej przy ulicy Rwańskiej w Radomiu. Prace mają być kontynuowane, bo natrafiono na pozostałości drewnianej zabudowy. Równolegle spółka rewitalizacja szykuje koncepcję przebudowy kamienicy, najpewniej będą tam tylko lokale usługowe.

📢 Wielki sukces uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych z Sichowa. Zostali mistrzami Polski Szkół Rolniczych w Przeciąganiu Liny Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym przywieźli worek medali z Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Przeciąganiu Liny. W sumie zdobyli 5 krążków, w tym 3 złote. Nic w tym dziwnego, ponieważ ta dyscyplina w placówce z Sichowa ma już ponad 20-letnią tradycję.

📢 Stalowa Wola. Po tragedii w Wólce Turebskiej zapadł wyrok i kara: dwa i pół roku więzienia Na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności Sąd Rejonowy w Stalowej Woli skazał nieprawomocnym wyrokiem 25-letniego Eryka D., który nieumyślnie spowodował śmierć swojego serdecznego kolegi, 27-letniego Rafała. Tragedia wydarzyła się w Wólce Turebskiej - podczas wspólnego wędkowania nad Sanem koledzy pokłócili się i kompletnie pijany Eryk popchnął Rafała do rzeki. 27-latek utonął. 📢 W Jędrzejowie wpadł podejrzany o włamania. W dwóch miejscach nagrały go kamery Nawet po 10 lat więzienia może grozić kobiecie i mężczyźnie zatrzymanym przez jędrzejowskich policjantów. Para jest podejrzana między innymi o włamanie do samochodu. 📢 Podpisano umowę na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S74 Łagów - Opatów. Koniec prac przewidywany na 2027 rok. Zobacz film i zdjęcia Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz pochodzący ze Skarżyska wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, budowa odcinka drogi ekspresowej S74 z Łagowa do Opatowa staje się faktem. W środę, 11 października zwołano w tej sprawie konferencję, w której opowiedziano o szczegółach inwestycji i podpisano umowę z wykonawcą. Wiemy już, że na wykonanie prac zaplanowano 39 miesięcy, a odcinek S74 będzie kosztował około 630 milionów złotych. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 W centrum Kielc jak... nad morzem. Przy ulicy Sienkiewicza ruszyła "Smażalnia Ryb Barramundi". Zobacz zdjęcia Przy ulicy Sienkiewicza 14 w Kielcach ruszył lokal, który wielu może zaskoczyć. „Smażalnia Ryb Barramundi” oferuje świeże ryby – od tych klasycznych i dobrze znanych po rzadsze okazy o wyjątkowym smaku. Właściciel ma już duże doświadczenie w tym temacie. 📢 Pojechali do Izraela spełnić marzenie o drugim ślubie. Po weselu usłyszeli wybuchy bomb! Małżeństwo ze Świętokrzyskiego jest już bezpieczne To miało być spełnienie marzeń. Kiedy po 25 - latach małżeństwa odnawiali śluby w Kanie Galilejskiej, a potem bawili się na swoim "drugim weselu", nie mieli pojęcia, że niebawem usłyszą wybuchy bomb. Ewa i Dariusz Frączakowie z miejscowości Występy, w powiecie włoszczowskim przeżyli chwile grozy w Izraelu. Widzieli uzbrojonych po uszy funkcjonariuszy wojska i policji zmierzających do Strefy Gazy, przez okna hotelu obserwowali grupy zamaskowanych bojowników jeżdżących na motorach, a na lotnisku chowali się w schronie, bo chwilę przed wylotem miał miejsce alarm bombowy. Dziś małżonkowie są już bezpieczni w Polsce i podzielili się z nami swoją poruszającą historią.

📢 Nadchodzi piątek trzynastego. Oto rzeczy, które przynoszą pecha. Natychmiast pozbądź się ich ze swojego domu! Bądź gotów na piątek 13 Zbliża się piątek, 13 października. Piątek trzynastego kojarzy się z najbardziej pechowym dniem w roku. Wszyscy marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy, do swoich domów straszliwego pecha. Przedstawiamy rzeczy, których lepiej nie trzymać w mieszkaniu — grożą straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 II Bieg Golejowskim Szlakiem w Staszowie. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach W sobotę, 7 października odbył się II Bieg Golejowskim Szlakiem. 10-kilometrową trasę pokonało 22 biegaczy oraz 6 miłośników Nordic Walking. Na krótszych dystansach startowały także dzieci i młodzież.

📢 Wypadek na drodze krajowej numer 9 w Budkach Skaryszewskich w powiecie radomskim. Kobieta kierująca samochodem zabrana do szpitala Fatalnie skończył się w środę wypadek na drodze krajowej numer 9 w pobliżu wsi Budki Skaryszewskie w powiecie radomskim, niedaleko Radomia. Samochód osobowy mustang wpadł do przydrożnego rowu. Ranna została kobieta kierująca autem

📢 Wypadek na Armii Krajowej w Kielcach, uczestniczyły w nim trzy auta. Jednym z nich kierował policjant Trzy samochody: opel i dwa citroeny brały udział w wypadku, który rozegrał się w środowy poranek na ulicy Armii Krajowej w Kielcach. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy jednym z nich kierował policjant w swoim wolnym czasie. 📢 Oto najmniejsze miasta regionu radomskiego. Naprawdę żyje tam mało ludzi. W tych 10 miasteczkach mieszka ich najmniej - 11.10.2023 Największym i najbardziej licznym miastem w regionie radomskim jest oczywiście Radom. A które miasta pod względem liczby ludności są najmniejsze? W których miasteczkach w regionie radomskim mieszka niewiele więcej osób co w jednym dużym bloku w stolicy? Sprawdź TOP 10!

📢 Tragiczny wypadek w Wiślicy. Samochód potrącił człowieka, który zginął na miejscu 54-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego we wtorkowy wieczór doszło w Wiślicy w powiecie buskim. Potrącił go samochód.

📢 Oto osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Hala widowiskowo sportowa powstanie przy liceum w Iłży. Nowinę ogłoszono na pięknej uroczystości Hala widowiskowo sportowa powstanie przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Iłży. Taką decyzję ogłosił starosta radomski Waldemar Trelka podczas, akademii z okazji Dnia Nauczyciela, która miała miejsce w placówce. Oprócz tej ważniej informacji był też czas na przyznanie nagród dla nauczycieli i stypendiów dla uczniów. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Tragedia nad zalewem Pasternik w Starachowicach. Nie żyje człowiek najechany przez koparkę 50-letni mężczyzna z powiatu radomskiego zginął w wypadku nad zalewem Pasternik w Starachowicach. Najechała go koparka i mimo prób reanimacji, nie udało się uratować mu życia. Tragedia rozegrała się we wtorek po południu. 📢 Oświadczenie majątkowe posła Piotra Wawrzyka na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wawrzyka. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Noe Park z Skarżysku. Dotarły już pierwsze elementy. Bajkowe figury robią wrażenie! Zobacz zdjęcia Na Bernatce w Skarżysku-Kamiennej powstaje rodzinny park rozrywki Noe Park, który ma przyciągnąć turystów z całego regionu świętokrzyskiego i spoza niego. Ma to być miejsce rozrywki, rekreacji i edukacji. W Skarżysku są już pierwsze bajkowe figury, które czekają na montaż. Prezentują się niesamowicie. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Oto największe firmy w Kielcach. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z Kielc z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Posterunek w Goździe w powiecie radomskim otwarty. Budowa trwała kilka miesięcy. Policja wróciła do Gozdu na stałe po 11 latach Gmina przekazała działkę, policja wyłożyła pieniądze i w zaledwie kilka miesięcy udało się wybudować posterunek w Goździe. We wtorek 10 października odbyło się jego otwarcie. Jak podkreślano posterunek ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, którzy zresztą postulowali o jego odtworzenie.

📢 W fabryce Mesko w Skarżysku-Kamiennej ruszy produkcja nowoczesnej broni, w tym rakiet Himars, Hunmoo i Javelin W fabryce Mesko w Skarżysku będą produkować rakiety Himars, Hunmoo i Javelin. Firma chce zatrudnić setki specjalistów. Władze spółki i Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapowiadają szybki rozwój polskiego przemysłu obronnego. 📢 Wypadek w miejscowości Chobrzany. Potrącona kobieta i dziecko, wezwano śmigłowiec Kobieta i dziecko zostali potrącone przez samochód w miejscowości Chobrzany w gminie Samborzec (powiat sandomierski) - przekazywały służby ratownicze. Trwa akcja na miejscu zdarzenia.

📢 11 października - Dzień Dziewczyny. Oto najlepsze memy z dziewczynami i o dziewczynach. Uśmiejecie się do łez 11 października ro Dzień Dziewczyn. Święto poświęcone jest wszystkim młodym kobietom. A jak widzą dziewczyny internauci? Zobaczcie najlepsze memy. Dobry humor gwarantowany.

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę kandydydujących z powiatu kieleckiego do Sejmu i Senatu. Łącznie wystartuje 51 osób Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających z powiecie kieleckim, którzy chcą dostać się do Sejmu i Senatu. Wszystkich kandydatów do Sejmu z powiatu kieleckiego jest 50. Do Senatu z okręgu 83, obejmującego powiat kielecki oraz miasto na prawach powiatu Kielce stratuje 5 osób w tym 1 z powiatu kieleckiego. Poznajmy bliżej naszych kandydatów.

📢 Policyjna uroczystość w Kielcach. Było ślubowanie młodych policjantów i odznaczenia dla doświadczonych 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło ślubowanie podczas uroczystości, jaka odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie w komendzie wojewódzkiej. 📢 Co robią byłe gwiazdy Vive Kielce? Poznaj losy znanych piłkarzy ręcznych po zakończeniu kariery w Kielcach. Zobacz zdjęcia Kiedyś bronili barw Vive Kielce. Teraz trenują, grają i prowadzą własne biznesy. Co robią takie gwiazdy piłki ręcznej jak Sławomir Szmal, Grzegorz Tkaczyk, czy Uros Zorman? Sprawdź naszą galerię zdjęć.

📢 Byliście na meczu Pogoni Staszów z Koroną II Kielce w RS Active 4. Lidze? Szukajcie się na zdjęciach Korona II Kielce pewnie wygrała 8:0 z Pogonią Staszów w niedzielnym meczu RS Active 4. Ligi. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania.

