Przegląd prasy (13.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rywalizowałeś na trasie liczącej 1918 metrów w Biegu Niepodległości w Kielcach? Szukaj się na zdjęciach”?

Prasówka 13.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rywalizowałeś na trasie liczącej 1918 metrów w Biegu Niepodległości w Kielcach? Szukaj się na zdjęciach W Biegu Niepodległości, który w niedzielę, 12 listopada, odbył się w Kielcach wystartowało ponad tysiąc osób. Jego uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy - o długości 1918 metrów i 10 kilometrów. Rywalizacja na tym krótszym dystansie również była niezwykle emocjonująca.

📢 Naprzód Jędrzejów pokonał Unię Sędziszów w derbach powiatu jędrzejowskiego. Zespół Pawła Wijasa wciąż jest niepokonany w klasie okręgowej W meczu 14 kolejki klasy okręgowej, Naprzód Jędrzejów pokonał w Nowinach Unię Sędziszów 1:0. W derbach powiatu jędrzejowskiego nie brakowało emocji. Zobaczcie zdjęcia i relację z meczu.

📢 Muzyczna uczta w Narodowe Święto Niepodległości w Tarnobrzegu. Fantastyczny koncert „…ten kawałek podłogi”. Zobacz zdjęcia Owacją na stojąco zakończył się w sobotę wieczorem w Tarnobrzeskim Domu Kultury koncert zatytułowany „…ten kawałek podłogi”, w którym lokalni artyści zaprezentowali kultowe rockowe utwory mówiące o patriotyzmie, o Polsce i walce o wolność.

Prasówka 13.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bieg Niepodległości we Włoszczowie. Wielu uczestników. Zobaczcie zdjęcia i wideo Bieg Niepodległości odbył się we Włoszczowie w sobotę, 11 listopada. W ten sposób Włoszczowa uczciła Święto Niepodległości już po raz 11. 📢 Mieszkańcy Baranowa Sandomierskiego uczcili Narodowe Święto Niepodległości 2023. Tak wyglądały obchody 11 listopada Mieszkańcy Baranowa Sandomierskiego najpierw modlili się w intencji ojczyzny, a potem przemaszerowali ulicami na Rynek, żeby tam oddać hołd walczącym o niepodległość Polski. Miejsko-gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości przed Pomnikiem Orła Piastowskiego miały bardzo uroczysty przebieg. Uczestniczyli w nich umundurowani rekonstruktorzy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Odtworzyli zwycięską Bitwę Opatowską z 25 listopada 1863 roku. Wspaniałe widowisko przyciągnęło mnóstwo opatowian. Zobacz zdjęcia i wideo Na opatowskiej Promenadzie stoczono potyczkę, w której kilku żołnierzy zostało rannych i trafili do lazaretu. Padły głośne strzały i polała się krew. Powstańcy zwyciężyli. Wszystko tak jak 160 lat. Widowiskowa rekonstrukcja Bitwy Opatowskiej z 1863 roku miała miejsce w niedzielę, 12 listopada. 📢 Poznaliśmy najzdolniejszą młodzież szkolną z gminy Bieliny. Wybitni uczniowie w niedzielę otrzymali stypendia. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 12 listopada podczas 19. edycji Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny połączonej z obchodami Narodowego Święta Niepodległości odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów imienia profesora Karola Teligi dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej. Wyróżniono aż 16 uczniów. Sprawdźcie, kogo.

📢 Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny połączony z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Było patriotycznie i smacznie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 12 listopada odbyła się 19. edycja Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny połączona z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Podczas wydarzenia wręczono stypendia dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej oraz rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Specyjały spod Łysej Góry". Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia w naszej galerii.

📢 Pożar poddasza domu w miejscowości Ignacówka. W budynku był nieprzytomny mężczyzna. Uratowali go strażacy Groźne zdarzenie w miejscowości Ignacówka w powiecie jędrzejowskim. W niedzielę, 12 listopada doszło do pożaru budynku, w środku był nieprzytomny mężczyzna. Strażakom udało się przywrócić funkcje życiowe.

📢 Te biznesy są na sprzedaż w Radomiu i regionie radomskim. Nie przegap okazji! Możesz zostać właścicielem prosperującej firmy. Zobacz oferty Marzysz o własnej firmie, ale nie masz pomysłu? Na portalach internetowych nie brakuje ofert osób, które z różnych przyczyn chciałyby odstąpić, za opłatą, swoje przedsiębiorstwa działające w Radomiu i regionie radomskim. Można zostać właścicielem przedszkola, restauracji, salonu urody, przychodni rehabilitacyjnej, cukierni, stacji paliw czy też... zakładu zajmującego się cynkowaniem ogniowym. Zobacz najciekawsze oferty. 📢 Danie wspólnych chwil w Cudzynowicach w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Był też śpiew pieśni patriotycznych. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 11 listopada Koło Gospodyń Wiejskich Nidziczanki w Cudzynowicach (gmina Kazimierza Wielka) kolejny raz gościło seniorów w ramach spotkania z cyklu „Danie wspólnych chwil”.

📢 Wojskowe wsparcie z trybun na meczu Korony Kielce. Na Suzuki Arenie była 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej Piłkarze Korony Kielce w meczu z Jagiellonią Białystok mieli wyjątkowe wojskowe wsparcie z trybun. Zadbała o to 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. 📢 Duży wybór samochodów na giełdzie w Miedzianej Górze. Były auta na każdą kieszeń. Zobacz zdjęcia i ceny Chcesz kupić samochód? Może znajdziesz odpowiednie auto na giełdzie w Miedzianej Górze. W niedzielę, 12 listopada oferowano tu wyjątkowo dużo modeli. Prezentujemy ich zdjęcia i ceny.

📢 Niedzielne targowisko w Wierzbicy. Jesienne ubrania i inne towary. Tłumy kupujących i dziesiątki straganów. Zobacz zdjęcia Targ w Wierzbicy w niedzielę 12 listopada przyciągnął tłumy. Można było skompletować garderobę na zimę, ale i wyposażyć dom. Były też czapki, rękawiczki. Cieple ubrania cieszyły się popularnością wśród klientów.

📢 Święto Niepodległości w Połańcu. Wręczono medale "Pro Patria" i upamiętniono poległych W sobotę, 11 listopada świętowaliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji w Połańcu miały miejsce uroczyste obchody. 📢 Tragedia w gminie Koprzywnica. Mężczyzna został zaatakowany przez byka. Zmarł w wyniku obrażeń Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w sobotni poranek, 11 listopada na terenie jednego z gospodarstw w gminie Koprzywnica w powiecie sandomierskim. Mężczyzna został zaatakowany przez byka, niestety na pomoc było za późno, 69-latek zmarł.

📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Tak ubierali się mieszkańcy regionu świętokrzyskiego. Taka moda królowała w PRL-u. Te zdjęcia są niesamowite Czasy PRL wielu z nas kojarzą się naprawdę dobrze, bo czas młodości zawsze będą tymi "milszymi" wspomnieniami. A pamiętacie może, jak się wtedy ubierano? Jaki stroje królowały wtedy na ulicach świętokrzyskich miast? Jeśli nie, zapraszamy do naszej galerii. 📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

📢 Wyjątkowe zdjęcia kibiców Korony Kielce z meczu z Jagiellonią Białystok. Tak wspaniale kibicowaliście na Suzuki Arenie w PKO Ekstraklasie Ponad 10 tysięcy kibiców wspierało Koronę Kielce dopingiem w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok. Pojedynek, który odbył się 11 listopada na Suzuki Arenie, zakończył się remisem 2:2.

📢 Czarni Połaniec przegrali w 3 Lidze z Wieczystą Kraków. W zespole Sławomira Peszki zagrali piłkarze znani z Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia Czarni Połaniec przegrali 1:2 z Wieczystą Kraków w 16 kolejce 3 Ligi grupy 4. W zespole gości wystąpili piłkarze znani z boisk Ekstraklasy - Thibault Moulin, Maciej Jankowski czy Sasa Zivec. Zobacz zdjęcia z meczu. 📢 Dziecięca eskorta na meczu Czarnych Połaniec z Wieczystą Kraków w 3. Lidze. Zobacz zdjęcia Czarni Połaniec przegrali z Wieczystą Kraków 1:2 w meczu 16 kolejki 3. Ligi grupy 4. Piłkarzy obu drużyn wyprowadzała na mecz specjalna dziecięca eskorta. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w Przysusze i w Skrzyńsku odbyły się uroczystości patriotyczne. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości w całym kraju odbywały się uroczystości 105. rocznicy odzyskania wolności przez nasz kraj. W Przysusze w parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena oraz w Skrzyńsku w sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej także świętowano. 📢 Duże zainteresowanie jarmarkiem "Gęsina Świętego Marcina" w Radomiu. Zobaczcie na zdjęciach, co się działo Były kiełbaski, wędzone węgorze, chleby, grzańce, piwa i wiele innych smakołyków na radomskim jarmarku „Gęsina świętego Marcina”. W sobotę 11 listopada na placu Corazziego w Radomiu zaprezentowało się kilkadziesiąt stoisk z tradycyjną kuchnią regionalną, pamiątkami. 📢 Niesamowity koncert w Mauzoleum w Michniowie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zobacz zdjęcia W sobotę 11 listopada w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości. Publiczność dopisała, wystąpiły dwa chóry, kwartet smyczkowy i uznana sopranistka.

📢 Mazurek Dąbrowskiego na meczu Korony Kielce i piękna patriotyczna oprawa na Młynie z okazji Święta Niepodległości. Zobacz zdjęcia Mecz Korony Kielce z Jagiellonią Białystok w PKO BP Ekstraklasie ma patriotyczną oprawę. Przed spotkaniem piłkarze, trenerzy i kibice zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Kibice Korony z Młyna przygotowali też specjalną oprawę z okazji Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada. 📢 Bieg Niepodległości w Nowej Dębie. Dzieci, młodzież i dorośli aktywnie świętowali 11 listopada. Zobacz zdjęcia Aktywnie świętowali 11 listopada mieszkańcy Nowej Dęby i okolic startując w Biegu Niepodległości. W sobotę na trasach nad nowodębskim zalewem rywalizowały dzieci, młodzież i dorośli. Wśród zawodników byli żołnierze z 18. Pułku Artylerii. Zawody biegowe to już tradycja, w tym roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystartowało w sumie ponad 250 chętnych.

📢 Awantura w autobusie w Kielcach. Pasażerowie nie chcieli pokazać dokumentów. Zobacz zdjęcia Do awantury w autobusie miejskim linii 46 doszło w sobotnie popołudnie w Kielcach. Ojciec z synem jechali bez biletu i nie chcieli pokazać dokumentów 📢 Gala KSW 88 w Radomiu. Patryk Kaczmarczyk pokonał Daniela Rutkowskiego, triumf Alberta Odzimkowskiego! Sprawdź wyniki walk. Zobacz zdjęcia W sobotni wieczór w hali Radomskiego Centrum Sportu odbyła się prestiżowa gala MMA, XTB KSW 88. Hala przy ul. Struga 63 była wypełniona po brzegi. W walce wieczoru zmierzyło się dwóch zawodników za Radomia. Przy ogłuszającym dopingu, Patryk Kaczmarczyk pokonał Daniela Rutkowskiego. 📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w regionie radomskim. Tysiące ludzi wzięło udział w obchodach. Zobaczcie relacje z Radomia i regionu Tysiące ludzi w całym regionie obchodziło w sobotę 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 2023. Największe uroczystości Centralne odbyły się w Radomiu, uczestniczyli w nich parlamentarzyści, władze miasta i wiele innych ważnych osób. Wielkie święto obchodzono też w stolicach powiatów, ale także w mniejszych miejscowościach. Zobaczcie nasze relacje z całego regionu.

📢 Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Kozienicach. Był uroczysty apel i koncert muzyki patriotycznej W sobotę, 11 listopada w Kozienicach odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu wziął udział tłum mieszkańców miasta, a także władze samorządowe. 📢 Nowa Dęba świętuje Narodowe Święto Niepodległości 2023 razem z wojskiem. Apel, salwa honorowa, pokaz sprzętu i grochówka. Zobacz zdjęcia Nowa Dęba świętuje 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Oficjalne uroczystości na Placu majora Jana Gryczmana z udziałem żołnierzy amerykańskich i polskich zgromadziły liczne grono mieszkańców. Odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową, a pod Pomnikiem Niepodległości złożono kwiaty. W parku miejskim czekały atrakcje - pojazdy wojskowe z nowodębskiego garnizonu oraz grochówka dla wszystkich.

📢 Wygrana Orląt Kielce z Alitem Ożarów w RS Active 4. Lidze. Przed spotkaniem kilkaset osób zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego W meczu RS Active 4. Ligi piłkarze Orląt Kielce wygrali z Alitem Ożarów. Przed spotkaniem piłkarze obu zespołów, trenerzy i kibice zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Wsparli ich młodzi zawodnicy z Akademii Piłkarskiej Orlęta Kielce.

📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w Wiślicy. Przemarsz ulicami miasta. Zobacz zdjęcia W sobotę, 11 listopada gmina Wiślica obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. By uczcić wydarzenia sprzed 105 lat mieszkańcy przemaszerowali ulicami miasta. Zagrała orkiestra dęta, wystąpili też uczniowie.

📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w Działoszycach. Przyszło mnóstwo ludzi. Zobacz zdjęcia Narodowe Święto Niepodległości 2023 w Działoszycach. W sobotę, 11 listopada, mieszkańcy miasta i gminy pokazali, że pamiętają o bohaterach walki o wolność Polski. 📢 Smakołyki na stoiskach i inne atrakcje na regionalnym jarmarku "Gęsina Świętego Marcina" w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości na placu Corazziego w Radomiu odbył się pierwszy dzień regionalnego jarmarku "Gęsina Świętego Marcina". Na zainteresowanych czekało wiele różnorodnych stoisk.

📢 Mieszkańcy Zwolenia uroczyście uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Była msza święta, apel pamięci i odsłonięcie muralu. Zobacz zdjęcia W sobotę, 11 listopada, mieszkańcy Zwolenia świętowali 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyczna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, złożono też kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Nie brakowało też bogatego programu artystycznego w Kinie Świt. Ważną częścią wydarzenia było też odsłonięcie muralu. 📢 XI Bieg Niepodległości we Włoszczowie. Na starcie przedszkolaki. Zobaczcie zdjęcia Tradycyjny Bieg Niepodległości odbył się we Włoszczowie w sobotę, 11 listopada, już po raz 11. Były trzy biegi: Główny, Rodzinny i Przedszkolaków. Pierwsze na starcie stanęły przedszkolaki. 📢 Narodowe Święto Niepodległości w Lipsku. Władze powiatu, miasta i mieszkańcy złożyli hołd bohaterom. Zobacz zdjęcia 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, jest jednym z najważniejszych dni w Polsce, obchodzonym z wielką dumą. W tym roku Polacy obchodzą 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Rokrocznie miasta i miejscowości organizują różnorodne wydarzenia, aby uczcić bohaterskich mężczyzn i kobiety, którzy przyczynili się do niepodległości Polski. Jak obchodziliśmy 11 listopada w Lipsku?

📢 Wiele ludzi na Narodowym Święcie Niepodległości 2023 w Sandomierzu. Kolejki po świętomarcińskie rogale i grochówkę, parada motocykli Zwieńczeniem części oficjalnej tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, był piknik niepodległościowy przed budynkiem starostwa powiatowego. Częstowano gorącą, grochówką i herbatą oraz świętomarcińskimi rogalami. Nie zabrakło akcentów muzycznych z pieśniami patriotycznymi, a całość dopełniła widowiskowa parad motocykli. 📢 Biskup Marian Florczyk w czasie mszy świętej za ojczyznę w kościele w Bęczkowie wprowadził ikonę Matki Bożej „Niewyczerpany Kielich” W kościele świętego Jana z Dukli w Bęczkowie w sobotę, 11 listopada, ksiądz biskup Marian Florczyk odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny, w czasie której poświęcił i wprowadził do parafii Ikonę Matki Bożej „Niewyczerpany Kielich”. Po mszy świętej przy świetlicy parafialnej uroczyście zaśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a następnie odbył się Piknik Niepodległościowy.

📢 Narodowe Święto Niepodległości 2023 w Sandomierzu. Tłumy mieszkańców na pięknych obchodach. Zobacz zdjęcia Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sandomierzu rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w katedrze. Następnie uczestnicy wydarzenia prowadzeni przez formację kawaleryjską oraz szwadron Ułanów Jazłowieckich i członków Chorągwi Ziemi Sandomierskiej oraz mundurowych przemaszerowali przed Pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów na Cmentarzu Katedralnym, gdzie odbyła się główna część obchodów. 📢 W Połańcu uczcili rocznicę odzyskania niepodległości na sportowo. Pobiegli z biało-czerwonymi flagami Biegacze z Połańca tradycyjnie świętowali kolejną rocznicę odzyskania niepodległości na sportowo. W sobotę, 11 listopada wzięli udział w biegu "Biegnę dla Niepodległej" zorganizowanym przez Running Połaniec. 📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - Podhale Nowy Targ. Byłeś? Znajdź się na naszych zdjęciach W sobotę 11 listopada Siarka Tarnobrzeg grała w roli gospodarza z Podhalem Nowy Targ w meczu trzeciej ligi. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na naszych zdjęciach.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe. 📢 Tak żyje na co dzień i podróżuje Arkadiusz Moryto, znany piłkarz ręczny Industrii Kielce i reprezentacji Polski. Mamy wyjątkowe zdjęcia Arkadiusz Moryto to wiodąca postać Industrii Kielce i reprezentacji Polski. W piątek, 10 listopada, utytułowany skrzydłowy zespołu mistrza Polski przedłużył kontrakt z kieleckim klubem do czerwca 2027 roku! Prywatnie jest to szczęśliwy mąż i tata Szymonka. Zobacz wyjątkowe prywatne zdjęcia Arka i jego rodziny.

📢 Ceny owoców i warzyw na piątkowym targu w Starachowicach. Po ile śliwki i pomidory? Cotygodniowy targ w Starachowicach został przeniesiony ze świątecznej soboty 11 listopada na piątek 10 listopada. Sporo ludzi mających już wolne przed Świętem Niepodległości robiło tutaj zakupy. Jak zwykle popularnością cieszył się owoce i warzywa. Jakie były ceny? 📢 Ślubowanie i awanse klas mundurowych w Zespole Szkół imienia Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu Dla kadetów klas mundurowych i społeczności Zespołu Szkół imienia Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu to był ważny dzień. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar, a starsi uczniowie otrzymali awanse na wyższe stopnie za osiągnięcia. Ceremonię w tarnobrzeskim "Górniku" rozpoczął pokaz musztry paradnej. Wydarzeniu towarzyszyła akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 📢 Świętowali 25 - lecie Powiatu Skarżyskiego. Były odznaczenia i nagrody W piątek 10 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 25 - lecia istnienia Powiatu Skarżyskiego. Najbardziej zasłużonych urzędników starostwa i samorządowców uhonorowano, przyznano też dwie nagrody "Powiatowe Dęby".

📢 11 listopada - Dzień Świętego Marcina. Zobacz najlepsze memy z Marcinem w roli głównej 11 listopada to święto wszystkich Marcinów. Tego właśnie dnia obchodzimy Dzień Świętego Marcina. Marcin doczekał się memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Aldona Orman cała w siniakach na szpitalnym łóżku z córką. Aktorka cudem przeżyła pęknięcie tętniaka, teraz ma ważny apel Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Jak sama przyznaje, żyje tylko dzięki wybitnym specjalistom, którzy robili wszystko, by ją ratować. Dziś podzieliła się z fanami zdjęciem ze szpitalnego łóżka w objęciach ukochanej córki. Aktorka jest cała w siniakach od wenflonów. 📢 Wielka afera w firmie z Kielc. Ludzie żądają ciężko zarobionych pieniędzy! W akcji Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy i ZUS. Zobaczcie film Nie dostali pieniędzy, pomimo że ciężko pracowali. Byli pracownicy firmy transportowej Universum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Kielc mają dość czekania na swoje pensje i żądają sprawiedliwości! Mężczyźni twierdzą, że łącznie firma zalega im kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zobaczcie szokujące wideo.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na kolejnej randce! Odrzucona przez Artura z Mazowsza znalazła swoją drugą połówkę? Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz wzięła udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów. Mężczyzna jednak odesłał ją do domu jako pierwszą. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę.

📢 Miliony złotych za ośrodek wypoczynkowy w Sielpi. Na sprzedaż są domy całoroczne, pawilony handlowe i restauracja. Zobacz zdjęcia Ośrodek wypoczynkowy oddany do użytku w 2021 roku, składający się między innymi z 44 domów całorocznych, 13 pawilonów handlowych i budynku restauracyjnego, został wystawiony na sprzedaż na portalu Otodom.pl. Można go kupić za ogromną sumę - 25 milionów złotych. Jakie są szczegóły oferty? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Dramatyczny wypadek w Mąchociach Kapitulnych. Czołowe zderzenie dwóch samochodów i potrącenie nastolatki. Nie żyje kierowca Opel i citroen zderzyły się czołowo na drodze w miejscowości Mąchocie Kapitulne w powiecie kieleckim, wcześniej opel potrącił nastolatkę. Na miejscu zginął 54-letni kierowca citroena. 📢 Pamiętacie niezapomniane imprezy w Klubie Arizona we Wrocieryżu? Powspominajmy Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś Arizona we Wrocieryżu to było kultowe miejsce na imprezowej mapie Ponidzia, do którego na dyskoteki i innego rodzaju wydarzenia zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki. 📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 5.11.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 5.11.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości