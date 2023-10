Przegląd prasy (14.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Siatkarze Enei Czarnych Radom pokazali się swoim kibicom. Zobacz zdjęcia z prezentacji”?

Prasówka 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Siatkarze Enei Czarnych Radom pokazali się swoim kibicom. Zobacz zdjęcia z prezentacji W piątkowy wieczór, hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga odbyła się oficjalna prezentacja zespołu siatkarzy Enei Czarnych Radom przed sezonem 2023/2024.

📢 14 października - Dzień Nauczyciela. Oto najlepsze memy. Tak ze szkoły śmieją się uczniowie 14 października świętują wszyscy nauczyciele. Tego dnia w szkołach w całej Polsce uczniowie recytują wiersze, śpiewają im piosenki, wręczają drobne upominki i laurki. W internecie nie brakuje zabawnych memów o nauczycielach, ich pracy i święcie. Sami zobaczcie, co przygotowali internauci. Te obrazki rozbawią Was do łez. 📢 Spektakl "Łaszczyńscy. W służbie ludzkości" zrobił wrażenie! Aktorzy dostali owacje na stojąco! Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 12 października o godzinie 18 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbyła się premiera musicalu o braciach Łaszczyńskich. To wyjątkowe wydarzenie powiązane było z powołaniem stowarzyszenia Centralnej Doliny Wodorowej, którego patronem są właśnie genialni naukowcy z „Miedzianki". Twórcami spektaklu są Teatr Piosenki imienia Romana Kołakowskiego oraz Kielecki Teatr Tańca. Licznie zgromadzona publiczność była pod wrażeniem, artystów nagrodzono gromkimi brawami. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 14.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magiczne wakacje Leszka Kumańskiego. Reżyser z Kielc zwiedza Włochy z przyjaciółką. Zobaczcie magiczne zdjęcia Malownicze Włochy zachwyciły znanego reżysera z Kielc Leszka Kumańskiego. Opowiedział nam o niezwykłych miejscach, jakie zwiedza wraz z przyjaciółką Joanną. Zobaczcie rewelacyjne zdjęcia z wyprawy.

📢 Oto domy wystawione na licytacje komornicze na Podkarpaciu. Ceny są bardzo atrakcyjne! Zobacz oferty z października 2023 Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z województwa podkarpackim. W galerii zdjęć prezentujemy licytacje domów w regionie, które odbędą się w październiku 2023 roku. 📢 W Nowinach odbył się Mecz dla Leszka Salvy. Szczytny cel, wzruszające chwile i świetny duet trenerski Talant Dujszebajew - Kamil Kuzera Remisem 1:1 zakończył się Mecz Charytatywny dla Leszka Salvy pomiędzy Dziennikarzami a Sędziami, który odbył się w Nowinach. Wynik zszedł jednak na drugi plan - liczył się szczytny cel. Pieniądze zebrane z licytacji zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację cenionego dziennikarza sportowego. W tę akcje włączyli się trenerzy Talant Dujszebajew i Kamil Kuzera, którzy poprowadzili drużynę Dziennikarzy.

📢 Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej numer 2 imienia Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie. Piękne świętowanie. Zobacz wideo W czwartek, 12 października w Szkole Podstawowej numer 2 imienia Partyzantów Ziemi Opatowskiej obchodzono jubileusz 60-lecia powstania. Opatowska „dwójka” jest kontynuatorem przedwojennej Szkoły Podstawowej numer 2 wybudowanej w latach 20-tych ubiegłego wieku oraz Szkoły Powszechnej numer 2 założonej w 1934 roku. 📢 Dzień Nauczyciela 2023 w Tarnobrzegu. Prezydent wręczył akty mianowania i nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zdjęcia i film Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty za ich pracę. W Tarnobrzegu prezydent miasta Dariusz Bożek wręczył w przeddzień święta nagrody pieniężne nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli. Podczas piątkowej gali w Tarnobrzeskim Domu Kultury ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości zakończonej występem artystycznym.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu ostrowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu ostrowieckiego. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu jędrzejowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Święto Szkoły w Kurzelowie w gminie Włoszczowa. Ślubowanie pierwszaków i pasowanie na ucznia. Zobaczcie zdjęcia To szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W piątek, 13 października, dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie w gminie Włoszczowa. 📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z Kielc z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z Kielc.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu starachowickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu starachowickiego. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu opatowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu opatowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu pińczowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu pińczowskiego. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu koneckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu koneckiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu staszowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu staszowskiego. 📢 Piękne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Koprzywnicy. Posypały się nagrody od dyrektora szkoły i pani burmistrz Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy był świętem pedagogów, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Świętowali pracownicy szkoły podstawowej i przedszkola. W uroczystej akademii uczestniczyli także uczniowie, którzy po części oficjalnej zaprosili na ciekawy program artystyczny, w którym z przymrużeniem oka pokazali pracę nauczyciela.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu sandomierskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu sandomierskiego. 📢 Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki w Sandomierzu. Prawo i Sprawiedliwość kończy tu kampanię. Zobacz zapis transmisji Ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi, prezes Prawa i Sprawiedliwości spędził w Świętokrzyskiem gdzie jest "jedynką" na liście do Sejmu. O godzinie 18 na Rynku w Sandomierzu odbył się wiec na zakończenie kampanii wyborczej 2023 z udziałem liderów Prawa i Sprawiedliwości. Do prezesa Kaczyńskiego dołączył premier Mateusz Morawiecki i najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz zapis transmisji.

📢 Jarosław Kaczyński w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z leśnikami. Zobacz zdjęcia W piątek, 13 października Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski. W Sudole spotkał się z leśnikami. Spotkanie rozpoczęło się około godziny 16.30. Uśmiechnięty Kaczyński przywitał się z leśnikami, w tym z Nadleśniczym Adamem Podsiadło i jego zastępcą Andrzejem Borowcem. 📢 Wybory 2023. Koalicja Obywatelska na ulicy Sienkiewicza w Kielcach w ostatniej konferencji przed wyborami. Złożyli mocne obietnice Świętokrzyski finisz kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej miał miejsce na ulicy Sienkiewicza w Kielcach w piątek, 13 października. Czołowi przedstawiciele partii z regionu zachęcali do głosowania na ugrupowanie. Wiele mówiło się o tym, że przyszedł czas na Polskę demokratyczną, zaprzyjaźnioną z Unią Europejską, która jest przyjazna kobietom. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Wybory 2023. Donald Tusk z odwiedzinami u rodziny z Jędrzejowa. Zjadł rosół i drugie danie z rodziną. Zagrał też w piłkę. Zobaczcie zdjęcia Donad Tusk, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej wracając z podróży po Małopolsce odwiedził Jędrzejów. Zatrzymał się na chwilę u państwa Mazurów, którzy poczęstowali go obiadem. Znalazł też chwilę, by pograć w piłkę z dziećmi państwa Mazurów. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu buskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu buskiego.

📢 Miejsko-Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Były kwiaty, życzenia i nagrody. Kto został wyróżniony? Szkoła Podstawowa numer 2 i II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu byli tegorocznymi gospodarzami

Miejsko-Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Swoje święto obchodzili wspólnie pracownicy oświaty ze szkół prowadzonych przez gminę Sandomierz i powiat sandomierski. Były kwiaty, życzenia i nagrody dla ponad 50 pracowników oświaty. 📢 Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Lider Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu z młodzieżą - relacja na żywo W ostatnim dniu kampanii wyborczej, w piątek 13 października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyjechał do Starachowic. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z młodzieżą oraz kombatantami na terenie strzelnicy Klubu Sportowego Świt. Śledź relacje na żywo z tego wydarzenia.

📢 Student’s Moto Show 2023 na Wydziale Transportu Uniwersytetu Radomskiego. Była wystawa unikatowych samochodów. Zobacz zdjęcia W piątek, 13 października na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Radomskiego odbył się dzień otwarty pod nazwą Student’s Moto Show 2023. Podczas wydarzenia, na placu przed wydziałem, można było oglądać wystawę samochodów. Były nie tylko najnowsze pojazdy, ale również klasyki. W ramach dnia otwartego odbyło się też spotkanie z dziennikarzami TVN Turbo.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu włoszczowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał. Bożena Kaczor Profesorem Oświaty! W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu włoszczowskiego. Prestiżowy tytuł Profesora Oświaty otrzymała Bożena Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. 📢 Ogromne kolejki po warzywa i owoce na kieleckich bazarach w piątek 13 października. Jakie ceny? Są jeszcze prawdziwki, rydze i kurki W piątek, 13 października wiele osób wybrało się po zakupy na kieleckie bazary. Wielkie kolejki ustawiały się do straganów ze świeżymi warzywami i owocami. Jakie były ceny? Sprawdziliśmy. Można jeszcze było kupić grzyby: prawdziwki, kurki czy rydze.

📢 Oświadczenie majątkowe senatora Krzysztofa Słonia na koniec kadencji w Senacie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez senatora Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Słonia. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 300 milionów złotych i robot chirurgiczny dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii! Będzie wielka rozbudowa. Zobacz film i zdjęcia To dobry dzień dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i jego pacjentów. W piątek, 13 października, odbyło się spotkanie, podczas którego poinformowano o zakupie robota chirurgicznego da Vinci. Dodatkowo na ręce dyrektora szpitala trafiła promesa na... niemal 300 milionów złotych. Za te pieniądze dojdzie do dużej rozbudowy placówki. Zobacz zdjęcia.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu skarżyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu skarżyskiego.

📢 Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach na wycieczce w Wenecji. Mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Zobaczcie zdjęcia Dokładnie miesiąc od zakończenia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, miasto na wodzie przywitało kolejne „gwiazdy” – uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. 📢 Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości z wizytą w Skarżysku - Kamiennej. Było wiele emocji W ostatnim dniu kampanii wyborczej, w piątek 13 października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński gościł w Skarżysku - Kamiennej. Spotykał się ze strażakami w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Skarżysko Książęce. Było wiele emoji. U nas na bieżąco relacja ze spotkania.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej i nagrody dla szkół podległych Powiatowi Kieleckiemu. Zobacz kto dostał nagrody Uroczystość poświęcona powiatowym obchodom Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Wręczono nagrody dla nauczycieli ze szkół podległych samorządowi powiatowemu. 📢 Najlepsze MEMY na piątek trzynastego! Pech i przesądy na wesoło. Z tego śmieje się cały Internet. Jaki będzie piątek 13.10.2023? Piątek trzynastego uznawany jest za dzień pechowy. Kolejny w tym roku przypada 13 października. Według popularnego przesądu powinniśmy tego dnia szczególnie uważać, ponieważ jeśli coś złego ma się wydarzyć, to wydarzy się z całą pewnością. Na pewno tego dnia przyda się duża dawka dobrego humoru. Zobacz najlepsze MEMY na piątek 13.

📢 Oświadczenie majątkowe posła Bartłomieja Dorywalskiego na koniec kadencji w Sejmie. Co się zmieniło w ciągu 4 lat? Już w niedzielę, 15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na nową kadencję do polskiego parlamentu. Tym samym, przyszedł czas podsumowań dla obecnie zasiadających w Sejmie i Senacie posłów i senatorów. Na początku kadencji, przez cały okres jej trwania, a także na koniec, parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez posła Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomieja Dorywalskiego. Co było w jego oświadczeniu na początku i na końcu kadencji? Zobacz.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek 13 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 13.10.2023 Horoskop dzienny na piątek, 13 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 13.10.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Centralna Dolina Wodorowa oficjalnie powołana! "To epokowe wydarzenie dla Kielc i województwa świętokrzyskiego" W czwartek, 12 października w Kieleckim Centrum Kultury powołano Centralną Dolinę Wodorową imienia Braci Łaszczyńskich. Dolina powstaje na fundamentach Centralnego Klastra Wodorowego, który został zawiązany w lipcu 2022 roku z inicjatywy Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Celem tego gigantycznego przedsięwzięcia jest produkcja zeroemisyjnej energii opartej o tak zwany zielony wodór. W założeniach Centralnej Doliny Wodorowej znajduje się między innymi produkcja zielonej energii z farm wiatrowych i słonecznych o mocy 2 gigawatów oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 megawatów!

📢 Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie ma 60 lat. W czwartek świętowała swój jubileusz. Zobacz zdjęcia Była historia, przypomnienie sukcesów uczniów i podziękowania dla dawnych dyrektorów i obecnych przyjaciół placówki. Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie obchodzi swoje 60 – lecie. W czwartek 12 października w nowoczesnej hali sportowej odbyła się jubileuszowa uroczystość. 📢 Afera korupcyjna w Radomiu. Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej o zarzutach prokuratora wobec jednej z radnych W czwartek, 12 października, tuż przed nadzwyczajną sesją Rady Miasta w Radomiu, odbył się briefing prasowy z udziałem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania były zarzuty o charakterze korupcyjnym wobec dwóch osób, w tym radnej Platformy Obywatelskiej Patrycji Biesiadeckiej. Sprawę na gorąco skomentowali też radni opozycji. 📢 Oto najpiękniejsze perfumy na jesień 2023. Top 10 otulających klasyków i nowości wśród zapachów dla pań Jesienią możemy sobie pozwolić na ciężkie i orientalne zapachy. Są one odskocznią od subtelnych i cytrusowych zapachów letnich. Zobaczcie TOP 10 zapachów dla pań. Są wśród nich zarówno klasyki jak i perfumeryjne nowości.

📢 Ruszył proces byłego proboszcza z Domostawy. Oskarżony: - To oszczerstwo zabiło mnie cywilnie i społecznie Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces emerytowanego księdza Stanisława K., któremu prokuratura zarzuca przywłaszczenie ponad 434 tysięcy złotych z konta parafii. 71-letni były proboszcz z Domostawy (powiat niżański) nie czuje się winny, a pieniądze wzięte z konta parafii traktuje jako niewielką rekompensatę za wieloletni wkład finansowy na rzecz parafii. 📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Najstarsza w mieście uczelnia ma trzech nowych kleryków Uroczystą mszą świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach, pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego oraz biskupów pomocniczych, w czwartek 12 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od nowego roku, do najstarszej w regionie uczelni będzie uczęszczać 21 alumnów. Formację i naukę na pierwszym roku rozpoczęło trzech kleryków. Do ślubowania przystąpiło także 2 kleryków z Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy rozpoczną naukę na 3. roku.

📢 Wybory 2023. Jak oddać ważny głos i co trzeba wiedzieć? Największa karta wyborcza w Polsce w Świętokrzyskiem! W niedzielę, 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Z województwa Świętokrzyskiego wybierzemy 16 posłów oraz 3 senatorów. Na co wyborcy muszą zwrócić uwagę podczas głosowania? Okazuje się, że wybory w okręgu 33 obejmującym nasze województwo będą rekordowe. 📢 Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Radomiu. Podziękowania dla nauczycieli za pracę. Były też nagrody i medale. Zobaczcie zdjęcia i film W Zespole Szkół Muzycznych, najlepsi nauczyciele otrzymali w czwartek nagrody Prezydenta Radomia. Była to okazja do złożenia życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Rekordowo wysokie nagrody dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej! Ile wyniosą? Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Już w najbliższą sobotę, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym, że właśnie wtedy minie dokładnie 250. lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, szkoły wypłacą nauczycielom nagrodę specjalną w wysokości 1125 złotych brutto. O szczegółach mówi świętokrzyska wicekurator oświaty, Katarzyna Nowacka.

📢 5 wyremontowanych dróg w powiecie staszowskim. To inwestycja za ponad 7 milionów złotych W środę, 11 października dokonano odbioru 5 wyremontowanych odcinków drogowych w powiecie w staszowskim. Na inwestycje wydano w sumie 16 milionów 730 tysięcy 897 złotych.

📢 Chlebek Hobbita nie tylko dla miłośników Władcy Pierścieni. Oto przepis na pyszny chleb Chlebek Hobbita to świetny pomysł nie tylko na śniadanie i kolację ale także w podróż. Frodo i Sam pożywiali się w nim w drodze do Mordoru. Zobaczcie i wypróbujcie prosty przepis. 📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z Tarnobrzega w województwie podkarpackim kandydujących do Sejmu. O mandat walczy 8 osób W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w Tarnobrzegu w województwie podkarpackim, pochodzących z Tarnobrzega lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu. Wszystkich kandydatów z tego miasta walczących o mandat do Sejmu jest 8. Poznajmy ich bliżej. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Połańcu. Było uroczyście We wtorek, 10 października w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Wybory 2023 na luzie. Wspólne pieczenie szarlotki w domu burmistrza Działoszyc Stanisława Porady. Będzie nią częstował w Skalbmierzu Stanisław Porada, kandydat na posła i burmistrz Działoszyc w powiecie pińczowskim potrafi zaskoczyć w kampanii wyborczej. W środę wieczorem wspólnie z żoną i teściową upiekł szarlotkę według tajemniczej rodzinnej receptury przekazanej przez teściową. W czwartek, 12 października kultową szarlotką teściowej będzie częstował mieszkańców Skalbmierza. 📢 Oto historia miłosna pary ze Skarżyska-Kamiennej, która jest razem od 73 lat. Według państwa Kania, najważniejsze to robić wszystko razem! Przeżyć w małżeństwie 73 lata w miłości i wzajemnym szacunku to wyczyn, którego wielu może pozazdrościć. Taką właśnie historią mogą pochwalić się państwo Kania, mieszkający w Skarżysku-Kamiennej. Jak mówią - najważniejsze to pieszczotliwie się do siebie zwracać i robić wszystko razem. Od wizyty w markecie po wakacyjne wycieczki i imprezy rodzinne. Rozdzielili się tylko raz, kiedy obie ich wnuczki miały komunię tego samego dnia. Poznajcie historię tej miłości. Zobaczcie zdjęcia pary.

📢 Wyjątkowe zaręczyny najlepszego strzelca Radomiaka Radom. Mamy zdjęcia i film z tej niecodziennej chwili dla Pedro Henrique i jego wybranki Najlepszy strzelec Radomiaka i jednocześnie wicekról klasyfikacji najlepszych snajperów w Polsce, a więc Pedro Henrique pożytecznie wykorzystał nieco dłuższą, niż zazwyczaj przerwę w treningach. Otóż po meczu z ŁKS-em Łódź, a więc zespołem z którym Zieloni wygrali 3:0 a Brazylijczyk zdobył swojego siódmego gola w sezonie, Henrique postanowił się zaręczyć. Zrobił to wyjątkowym stylu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z zaręczyn. 📢 Ostatni newralgiczny odcinek S74 będzie przebudowany! Jednopasmowa jezdnia na trasie Cedzyna-Łagów zamieni się w drogę ekspresową Jeden z ostatnich newralgicznych odcinków drogi S74 prowadzącej między innymi przez województwo świętokrzyskie będzie przebudowany. Trasa Cedzyna - Łagów, rozpoczynająca się za znanym wszystkim "Rondem Małysza" będzie gruntownie wyremontowana i zamieni się w drogę ekspresową. W tej sprawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła już ofertę w postępowaniu przetargowym.

📢 Cenny obraz Jacka Malczewskiego w darze na stulecie dla Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu Cenny, bo warty ponad milion dwieście tysięcy złotych obraz Jacka Malczewskiego otrzymało w darze od Samorządu Mazowsza na swoje stulecie Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Uroczystość przekazania odbyła się w środę, 11 października. 📢 Kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie rzekomego ustawienia przetargu w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z Radomia, posłowie Marek Suski i Andrzej Kosztowniak oraz senator Wojciech Skurkiewicz złożyli we wtorek, 10 października zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z rzekomą aferą korupcyjną w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

📢 Archeolodzy zakończyli prace na ulicy Rwańskiej. Co znaleźli w kamienicy kominiarskiej i co dalej z budynkiem? Zakończyły się tegoroczne badania archeologiczne na działce przy kamienicy kominiarskiej przy ulicy Rwańskiej w Radomiu. Prace mają być kontynuowane, bo natrafiono na pozostałości drewnianej zabudowy. Równolegle spółka rewitalizacja szykuje koncepcję przebudowy kamienicy, najpewniej będą tam tylko lokale usługowe.

📢 W centrum Kielc jak... nad morzem. Przy ulicy Sienkiewicza ruszyła "Smażalnia Ryb Barramundi". Zobacz zdjęcia Przy ulicy Sienkiewicza 14 w Kielcach ruszył lokal, który wielu może zaskoczyć. „Smażalnia Ryb Barramundi” oferuje świeże ryby – od tych klasycznych i dobrze znanych po rzadsze okazy o wyjątkowym smaku. Właściciel ma już duże doświadczenie w tym temacie. 📢 Pojechali do Izraela spełnić marzenie o drugim ślubie. Po weselu usłyszeli wybuchy bomb! Małżeństwo ze Świętokrzyskiego jest już bezpieczne To miało być spełnienie marzeń. Kiedy po 25 - latach małżeństwa odnawiali śluby w Kanie Galilejskiej, a potem bawili się na swoim "drugim weselu", nie mieli pojęcia, że niebawem usłyszą wybuchy bomb. Ewa i Dariusz Frączakowie z miejscowości Występy, w powiecie włoszczowskim przeżyli chwile grozy w Izraelu. Widzieli uzbrojonych po uszy funkcjonariuszy wojska i policji zmierzających do Strefy Gazy, przez okna hotelu obserwowali grupy zamaskowanych bojowników jeżdżących na motorach, a na lotnisku chowali się w schronie, bo chwilę przed wylotem miał miejsce alarm bombowy. Dziś małżonkowie są już bezpieczni w Polsce i podzielili się z nami swoją poruszającą historią.

📢 Tragedia na budowie w Kielcach. Pracownik spadł z wysokości. Nie przeżył Tragiczny wypadek na budowie w Kielcach. 42-letni pracownik podczas instalowania barierek na rusztowaniu na wysokości szóstego piętra spadł. Zginął na miejscu. Z ustaleń policji wynika, że po wypadku prawie połowa pracowników samowolnie opuściła plac budowy. Dlaczego?

📢 Nadchodzi piątek trzynastego. Oto rzeczy, które przynoszą pecha. Natychmiast pozbądź się ich ze swojego domu! Bądź gotów na piątek 13 Zbliża się piątek, 13 października. Piątek trzynastego kojarzy się z najbardziej pechowym dniem w roku. Wszyscy marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy, do swoich domów straszliwego pecha. Przedstawiamy rzeczy, których lepiej nie trzymać w mieszkaniu — grożą straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Wypadek na drodze krajowej numer 9 w Budkach Skaryszewskich w powiecie radomskim. Kobieta kierująca samochodem zabrana do szpitala Fatalnie skończył się w środę wypadek na drodze krajowej numer 9 w pobliżu wsi Budki Skaryszewskie w powiecie radomskim, niedaleko Radomia. Samochód osobowy mustang wpadł do przydrożnego rowu. Ranna została kobieta kierująca autem 📢 Inauguracja roku akademickiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ruszył nowy kierunek. Zobacz zdjęcia Po trzech miesiącach wakacji studenci kierunku lekarskiego, ratownictwa, fizjoterapii, wychowania fizycznego, dietetyki, kosmetologii, pielęgniarstwa i położnictwa wrócili w mury Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od tego roku dołączają do nich również studenci nowo otwartego kierunku - farmacji. 📢 Noe Park z Skarżysku. Dotarły już pierwsze elementy. Bajkowe figury robią wrażenie! Zobacz zdjęcia Na Bernatce w Skarżysku-Kamiennej powstaje rodzinny park rozrywki Noe Park, który ma przyciągnąć turystów z całego regionu świętokrzyskiego i spoza niego. Ma to być miejsce rozrywki, rekreacji i edukacji. W Skarżysku są już pierwsze bajkowe figury, które czekają na montaż. Prezentują się niesamowicie. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Oto największe firmy w Kielcach. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z Kielc z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z Kielc kandydujących do Sejmu i Senatu. W sumie do walki staje 59 osób Wybory parlamentarne już w niedzielę 2023 roku. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających w Kielcach, pochodzących z Kielc lub z nimi związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu, w sumie 59 osób, 55 do Sejmu i 4 do Senatu. Poznajmy ich bliżej.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży