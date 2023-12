Przegląd prasy (14.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Debiut linii lotniczych Wizz Air w Radomiu. Pierwszy samolot odleciał do cypryjskiej Larnaki”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Debiut linii lotniczych Wizz Air w Radomiu. Pierwszy samolot odleciał do cypryjskiej Larnaki W środę, 13 grudnia na lotnisku w Radomiu po raz pierwszy pojawił się samolot linii lotniczych Wizz Air. Maszyna odleciała do cypryjskiej Larnaki. Na lotnisku odprawiono już 100 tysięcy podróżnych.

📢 To była wyjątkowa wigilia w Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Był biskup Marian Florczyk i marszałek Andrzej Bętkowski. Zobacz zdjęcia W środę, 13 grudnia w siedzibie firmy Mesko w Skarżysku-Kamiennej odbyła się wigilia. Oprócz zarządu i pracowników w wydarzeniu uczestniczyli goście, między innymi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk oraz ksiądz prałat doktor Jerzy Karbownik ze Skarżyska. Zobaczcie zdjęcia z wigilii w Mesko.

📢 W Staszowie uroczyście odsłonięto pomnik ku czci 'Solidarności" i świętego Jana Pawła II. Zobacz zdjęcia i film W środę, 13 grudnia w parku imienia Adama Bienia w Staszowie został odsłonięty pomnik, który jest symbolem NSZZ "Solidarność". Obelisk został ufundowany przez byłego członka Komisji Krajowej z ramienia NSZZ "Solidarność" Józefa Małobęckiego.

📢 Środowy targ w Busku-Zdroju. Dużo suszonych owoców w dobrych cenach W środę, 13 grudnia, na targowisku w Busku-Zdroju panował spory tłok. Największym powodzeniem, pewnie z uwagi na zbliżające się Boże Narodzenie, cieszyły się suszone owoce. Na straganach było wiele rodzajów tego świątecznego rarytasu. Zobaczcie asortyment i ceny w galerii zdjęć.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 14 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 14.12.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 14 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 14.12.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Środa to dobry dzień na... memy. Jeszcze dwa dni i weekend! Tak internauci żartują z trzeciego dnia tygodnia Weekend trwa zdecydowanie za krótko. Po sobocie i niedzieli - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia, wtorek wcale mu nie ustępuje. W środę większość z nas jest tak zajęta obowiązkami, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jaki jest dzień tygodnia. A to przecież "wpół do piątku"! Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Uczniowie szkół średnich z Tarnobrzega rywalizowali w triathlonie. Zawody na trenażerach zorganizowała "Prymasówka". Zdjęcia i wideo Uczniowie pięciu szkół średnich z Tarnobrzega rywalizowali w triathlonie na trenażerach. Zawody zorganizował Zespół Szkół numer 1, czyli "Prymasówka". Była to okazja do prezentacji sprzętu fitness, jaki zakupiła szkoła. Młodzież może pracować nad kondycją fizyczną na bieżniach, rowerach stacjonarnych i ergometrach wioślarskich. 📢 Tarnobrzeg. W procesie przemytników broni i narkotyków przed sądem zeznawali pierwsi świadkowie Pierwsi świadkowie w środę 13 grudnia złożyli zeznania przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, w procesie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi przemytem broni. Jednym z nich był jeden z dwóch kierowców firmy ze Stalowej Woli, którzy niewinni spędzili po miesiąc czasu w areszcie! 📢 Moja ulubiona sałatka z tuńczykiem. Zawsze robię ją na Boże Narodzenie. Oto przepis Sałatki z tuńczykiem od lat cieszą się dużą popularnością. Są smaczne i łatwe w przygotowaniu. Wypróbujcie przepis na sałatkę z tuńczykiem i makaronem ryżowym.

📢 Kolejna duża inwestycja drogowa w Kielcach z gigantycznym opóźnieniem. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego potrwa aż do czerwca! Modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Kielcach miała się zakończyć do 15 grudnia, ale już wiadomo, że tak nie będzie. Wykonawca wystąpił o przedłużenie umowy aż do czerwca 2024 roku. Jednocześnie obiecał, że od soboty, 16 grudnia główne jezdnie będą przejezdne. 📢 Oto najprzystojniejsi rolnicy w historii programu "Rolnik szuka żony". Podbili serca milionów kobiet. Oto jak się zmienili Za nami jubileuszowa, dziesiąta edycja bijącego rekordy popularności programu randkowego "Rolnik szuka żony". Finał był pełen emocji i rozczarowań. Niemniej jednak każdy odcinek przyciągał przed telewizory milionową widownię. Działo się tak między innymi dzięki bohaterom, którzy nie tylko byli ciekawymi osobami, ale także przystojnymi mężczyznami. Żeńska część widzów wprost szalała na punkcie Tomka Klimkowskiego z dziewiątej edycji, Artura Przybysza z dziesiątej edycji, Stanisława Pytlarza z ósmej edycji, Pawła Bodziannego z siódmej edycji, czy też Grzegorza Bardowskiego z drugiej edycji programu. Co u nich słychać? Jak się zmienili? Oto najprzystojniejsi uczestnicy w historii "Rolnik szuka żony".

📢 Józef Bryk nowym wojewodą, Michał Skotnicki wicewojewodą? Obaj z powiatu... staszowskiego. W grze też inne nazwiska To już pewne, że nowego wojewodę świętokrzyskiego desygnuje Platforma Obywatelska, wicewojewodę Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak uzgodniły ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej nowym wojewodą zostanie Józef Bryk, wicewojewodą Michał Skotnicki. Co ciekawe obaj panowie pochodzą z jednego powiatu - staszowskiego. 📢 Wsparcie dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy mają do dyspozycji dwie nowe karetki Dwie nowe karetki wzbogaciły flotę Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy od poniedziałku, 13 grudnia korzystać mogą z nowoczesnych ambulansów sanitarnych o wartości ponad 1,3 miliona złotych. Ich zakup Ich zakup był możliwy dzięki unijnemu wsparciu w ramach projektu COVID-owego prowadzonego przez samorząd województwa mazowieckiego.

📢 Marek Materek, prezydent Starachowic stanie do walki o fotel prezydenta Kielc? Jest namawiany przez wiele środowisk To może być polityczna bomba! Jak nieoficjalnie dowiedziało się „Echo Dnia”, Marek Materek, od 2014 roku prezydent Starachowic może wystartować w przyszłorocznych wyborach samorządowych na prezydenta Kielc. Decyzję ma podjąć w najbliższych dniach. 📢 Rozpoczął się remont ulicy Okrzei w Jędrzejowie. Zobacz zdjęcia W środę, 13 grudnia rozpoczął się remont ulicy Okrzei w Jędrzejowie. To jedna z trzech ulic, które mają zostać wyremontowane do końca czerwca 2024 roku. Prace na odcinku ulicy Okrzei zostaną wykonane za ponad 380 tysięcy złotych. 📢 Ostrowieccy policjanci mają nowy nieoznakowany radiowóz. Zobacz zdjęcia i film W środę, 13 grudnia na dziedzińcu ostrowieckiej Komendy Powiatowej Policji odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu funkcjonariuszom. Będzie służył w codziennej pracy.

📢 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu będzie rozbudowane. Wiemy co się zmieni Już wkrótce Elektrownia się powiększy! Samorząd województwa mazowieckiego nabył dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia sąsiadującą z placówką nieruchomość przy ulicy Kopernika w Radomiu. To umożliwi rozbudowę radomskiej „Elektrowni” oraz stworzenie do niej dodatkowego dojazdu. W środę, 13 grudnia, został podpisany akt notarialny dotyczący zakupu działki. W podpisaniu aktu notarialnego wzięli udział wicemarszałek Rafał Rajkowski i Leszek Przybytniak - radny sejmiku województwa mazowieckiego. 📢 Radomskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uczestnicy wydarzeń sprzed 42 lat składali kwiaty pod pomnikiem Krótkimi wystąpieniami, modlitwą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ludzi Skrzywdzonych w Związku z Robotniczym Protestem w 1976 roku uczczono 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 📢 Mikołaj odwiedził Dom Kultury we Włoszczowie. Wielką atrakcją były alpaki. Zobaczcie zdjęcia Święty Mikołaj odwiedził Dom Kultury we Włoszczowie. Przygotowano wiele atrakcji, przede wszystkim dla dzieci, ale również dla seniorów.

📢 Afera po finale programu "Rolnik szuka żony"! Tomek i Darek w ostrej wymianie zdań, padły szyderstwa i groźby Ostry spór pomiędzy uczestnikami programu "Rolnik szuka żony". Pochodzący ze Świętokrzyskiego Tomek - bohater ubiegłorocznej edycji show ośmielił się skrytykować zachowanie Darka, który podczas finału obecnej edycji wywołał gorzkie łzy u swojej wybranki, Nicoli. W odpowiedzi otrzymał arogancki wpis i poradę, aby... się nie ośmieszał. Zobaczcie szczegóły. 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" świętuje 59. urodziny. Tak przez lata zmieniła się gwiazda ósmej edycji. Mamy prywatne zdjęcia urodziny świętuje dziś - 12 grudnia Elżbieta Czabator spod Końskich, czyli bardzo lubiana uczestniczka 8. edycji show TVP „Rolnik szuka żony”. Jubilatka wygląda kwitnąco, ale trzeba przyznać, że w młodości także zachwycała urodą. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum Elżbiety Czabator. Poznalibyście ją na tych zdjęciach?

📢 Po tragedii w Stalowej Woli jest wyrok. Grzegorz G. skazany przez sąd na 14 lat więzienia, za doprowadzenie do wypadku i śmierci małżeństwa Nieprawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w środę, 13 grudnia uznał winę 39-letniego Grzegorza G. ze Stalów (powiat tarnobrzeski) i wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolności. Ponadto dożywotnio stracił prawo jazdy. Mężczyzna kierując sportowym audi A7, 3 lipca 2021 roku na drodze wojewódzkiej 871 w Stalowej Woli doprowadził do wypadku, w którym zginęło małżeństwo z Przędzela (powiat niżański), osierocając trzech synków. Najmłodszy z nich jechał z rodzicami, przeżył ten dramatyczny wypadek. 📢 Sylwester pod gwiazdami we Włoszczowie! Mieszkańcy powitają 2024 rok przed Domem Kultury. Zagra Capitan Folk To będzie na pewno wystrzałowy Sylwester i wyjątkowy Nowy Rok 2024, który Włoszczowa powita jako miasto i gmina po raz pierwszy przed Domem Kultury.

📢 Pożar dawnego szpitala przy Ogrodowej w Kielcach. Ogień już ugaszony, trwa ocena zniszczeń We wtorek, 12 grudnia informowaliśmy o wybuchu pożaru w dawnym szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Ogrodowej w Kielcach. Iska zapaliła się na dachu jednego z budynków około godziny 17 i do rana, 13 grudnia ogień był systematycznie ugaszany przez łącznie 31 zastępów Straży Pożarnej. Aktualnie trwa ustalanie przyczyny wybuchu i szacowanie strat. W pożarze prawdopodobnie nikt nie ucierpiał. Zobaczcie film i zdjęcia kręcone dronem. 📢 We Włoszczowie czuć już Boże Narodzenie. Zobaczcie zdjęcia Już wiadomo: będą kolejne święta bez śniegu. Synoptycy mówią, że w połowie grudnia możliwa jest odwilż, która z nami zostanie nawet do końca roku.

📢 1,5 miliarda z Unii Europejskiej dla województwa świętokrzyskiego. Zobacz, na co są przeznaczone te pieniądze 1,5 miliarda z Unii Europejskiej zasilało przez ostatnie lata działania społeczne i edukacyjne w województwie! Kto już korzystał i kto jeszcze skorzysta?

📢 Oto najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Szczelna defensywa fundamentem do zwycięstwa. Industria Kielce wysoko pokonała Energę MKS Kalisz w ORLEN Superlidze Industria Kielce pokonała na wyjeździe Energę MKS Kalisz 38:21 w meczu 16. kolejki ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Podopieczni Talanta Dujszebajewa od początku zbudowali pokaźną przewagę oraz nie pozwolili rywalom na zbyt dużo w ataku. W efekcie stracili zaledwie 21 bramek i zaliczyli przekonywujące zwycięstwo. Najwięcej bramek dla mistrzów Polski rzucił Alex Dujszebajew - zdobywca 6 trafień. 📢 Za nami druga kolejka Kieleckiej Ligi Futsalu. Biernat Dachy wygrał z viGO! Quickpack. Padło aż 11 goli. Zobacz zdjęcia Za nami druga kolejka Kieleckiej Ligi Futsalu. W hitowym starciu Biernat Dachy pokonał viGO! Quickpack 6:5. Mnóstwo goli padło również w meczu AKS Wzdół KrisMar ze Sport CK oraz Stawecki Holding z OP Team.

📢 Święty Mikołaj odwiedził skarżyskich seniorów. Było dużo śmiechu i wspaniałych prezentów W środę, 6 grudnia, Święty Mikołaj odwiedził podopiecznych Centrum Seniora w Skarżysku-Kamiennej. Było dużo śmiechy, dobrej zabawy i prezentów.

📢 Ze ścian podziemnych korytarzy wystają ludzkie kości! Jakie tajemnice kryje Muzeum Archeologiczne w Wiślicy? Zobaczcie wyjątkowy film Wyświetlane na 19 - metrowym ekranie wizualizacje pokazujące początki Wiślicy, laserowe hologramy, wyjątkowe podziemne korytarze nad którymi znajduje się kościół, a ze ścian wystają ludzkie kości! Wybraliśmy się z kamerą do Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, w powiecie buskim i trzeba przyznać, że obiekt robi wielkie wrażenie. Kierownik muzeum zaprasza na ciekawe warsztaty młodzież szkolną i wczesnoszkolną. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Supernowoczesny apartamentowiec stanie w centrum Kielc! Ruszyła budowa Trwa budowa supernowoczesnego budynku z mieszkaniami i lokalami usługowym przy ulicy Piotrkowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Pelca w Kielcach. Apollo Bulvar ma być gotowy na początku 2025 roku.

📢 Oto Świąteczne Gwiazdeczki w Radomiu. Zobacz urocze zdjęcia laureatów Tradycyjnie, jak co roku, w ramach akcji Świąteczne Gwiazdeczki stworzyliśmy świąteczną galerię zdjęć dzieci z całego regionu radomskiego i Radomia. Głosowanie na etapie powiatowym już się zakończyło. Oto świąteczne Gwiazdeczki z Radomia z największą liczbą głosów. 📢 Tarnobrzeg. W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w "Rolniku" pojawili się zomowcy. Zobaczcie Uzbrojone patrole milicji i ZOMO, wyklejone obwieszczenia o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, wydawane kartki żywnościowe i płynący nieustannie z głośników radiowęzła głos generała Wojciecha Jaruzelskiego mówiącego o ratowaniu ojczyzny... W bardzo nietypowy sposób o 42. rocznicy wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku, w środę 13 grudnia 2023 roku przypomina społeczność szkolna Zespołu Szkół numer 2 w Tarnobrzegu, czyli popularnego "Rolnika".

📢 Kim byli działacze opozycji internowani w ośrodku odosobnienia Kielce-Piaski? Władze komunistyczne wprowadzając w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stan wojenny zakładali internowanie najważniejszych działaczy „Solidarności”. Do końca grudnia 1981 roku w specjalnych ośrodkach umieszczono 312 osób z terenu województwa kieleckiego. Grafiki zostały przygotowane przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Na kolejnych slajdach prezentujemy sylwetki wybranych internowanych z regionu świętokrzyskiego. 📢 Tak pachnie Polka! Oto ulubione perfumy kobiet w 2023 roku. Jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Rynek perfum damskich jest bardzo bogaty. Co roku pojawiają się nowe kompozycje zapachowe. Jedne odnoszą sukces, o innych zapominamy. A które perfumy pokochały Polski. Zobaczcie ranking najpopularniejszych zapachów damskich 2023 roku. 📢 Korona Kielce jest już w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. A tak grała 16 lat temu z Groclinem Grodzisk Wielkopolski w finale rozgrywek Kilka dni temu, eliminując Legię Warszawa (było 2:1 po dogrywce) Korona Kielce awansowała do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Jej rywalem na tym szczeblu rozgrywek będzie Jagiellonia Białystok, a mecz odbędzie się pod koniec lutego w Białymstoku. Podopieczni Kamila Kuzery liczą na zwycięstwo i awans do półfinału. A my przypominamy historyczny występ piłkarzy Korony Kielce w finale Pucharu Polski - mecz odbył się 1 maja 2007 roku. Na stadionie w Bełchatowie kielecki zespół przegrał z Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 0:2 (0:1).

📢 Wigilijna kolacja radomskiego środowiska piłkarskiego. Zobacz zdjęcia Najpierw Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, a potem wspólna wieczerza wigilijna. W taki sposób władze Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, prezesi klubów, działacze, sędziowie i zaproszeni goście zakończyli piłkarski rok. Był to czas życzeń, ale również podsumowań i rozmów o najbliższych planach.

📢 Wypadek w Radlinie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby podróżujące osobówką prawdopodobnie uciekły Alfa romeo zderzyła się z ciężarowym volvo - do tego wypadku doszło we wtorkowy wieczór na drodze krajowej numer 74 w podkieleckim Radlinie. Jak informuje policja dwie osoby z samochodu osobowego oddaliły się z miejsca. Trwają poszukiwania. 📢 Sylwester 2023/2024 w Kozienicach i okolicy. Gdzie możesz wybrać się na bal w powiecie kozienickim? Oto najciekawsze propozycje Bale sylwestrowe w powiecie kozienickim. Gdzie się wybrać, by świętować nadejście nowego 2024 roku? Oto propozycje największych lokali.

📢 Spotkanie wigilijne piłkarskiej rodziny KSZO 1929 Ostrowiec w Hotelu Red. Byli znani zawodnicy Andrzej Kobylański, Tomasz Żelazowski i inni W Hotelu Red w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie wigilijne wielkiej piłkarskiej rodziny. Uczestniczyli w nim między innymi prezes KSZO 1929 Ostrowiec Piotr Chorab, trener trzecioligowej drużyny Rafał Wójcik, byli wybitni piłkarze tego klubu - wicemistrz olimpijski z Barcelony Andrzej Kobylański i Tomasz Żelazowski, który ma na koncie 66 spotkań i 13 bramek w ekstraklasie. Była świąteczna atmosfera, dzielenie się opłatkiem, zaśpiewano też kolędy "Dzisiaj w Betlejem" i "Bóg się rodzi". 📢 Piękny jubileusz Złotych i Diamentowych Godów w Sobkowie. 26 par przeżyło ze sobą 50 lat, a 3 aż 60 lat. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości 8 grudnia, w piątek 29 małżeństw z terenu gminy Sobków świętowało jubileusz 50 i 60 spędzonych ze sobą lat. W obecności swoich rodzin i gości przeżyli wyjątkową uroczystość Złotych i Diamentowych Godów.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 13 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 13.12.2023 Horoskop dzienny na środę, 13 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 13.12.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia. 📢 Dramatyczny wypadek w Knapach na stacji kolejowej LHS Wola Baranowska. "Obcięło pracownikowi kolei rękę i nogę" Dramatyczny wypadek w Knapach, w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu. 41-letni mężczyzna pracujący na stacji przeładunkowej kolejowej LHS Wola Baranowska został ciężko ranny po tym, jak przejechał po nim wagon pociągu. Według nieoficjalnych informacji, które weryfikujemy, stracił nogę i rękę. Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa ustala, kto zawinił. Odrębne postępowanie prowadzą także prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy.

📢 Sylwester 2023 w powiecie ostrowieckim. Gdzie się bawić? Zobaczcie najciekawsze propozycje Według powiedzenia: Jaki Sylwester taki cały rok, trzeba go spędzić po prostu dobrze. Wiemy gdzie odbędą się Sylwestry waszych marzeń. Zobaczcie w galerii propozycje zebrane dla was z powiatu ostrowieckiego. 📢 Sylwester 2023 w powiecie opatowskim. Gdzie się bawić? Zobaczcie najciekawsze propozycje Według powiedzenia: Jaki Sylwester taki cały rok, trzeba go spędzić po prostu dobrze. Wiemy gdzie odbędą się Sylwestry waszych marzeń. Zobaczcie w galerii propozycje zebrane dla was z powiatu opatowskiego. 📢 Wypadek w Kijach na drodze krajowej numer 78. Były utrudnienia Po godzinie 16 we wtorek służby dostały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 78 w Kijach w powiecie pińczowskim. Zderzyły się tu samochód osobowy i ciężarowy, mowa jest o jednej osobie rannej. Służby pracowały na miejscu zdarzenia. Jeden pas drogi krajowej był zablokowany.

📢 Po aferze bankowej w Grębowie, była prezes banku przed sądem: - Mogę ludziom popatrzeć w oczy. Ja ich nie oszukałam, nie okradłam W kolejnym dniu procesu, we wtorek 12 grudnia przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu częściowe wyjaśnienia złożyła 70-letnia Janina K., główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. Podobnie jak w śledztwie wprost powiedziała, kto jej zdaniem przywłaszczył pieniądze klientów banku. - Byłam u niej, powiedziałam, żeby oddała pieniądze. Jej mąż kazał mi wyp...ć - relacjonowała Janina K. 📢 Groźnie na budowie wielkiego centrum dystrybucyjnego sieci Dino w Dębskiej Woli! Auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w maszynę Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 12 grudnia na placu budowy olbrzymiego centrum dystrybucyjnego sieci Dino w Dębskiej Woli, w gminie Morawica. Jak informują policjanci, 37 - letni kierowca auta osobowego wpadł w poślizg i z impetem uderzył w zaparkowaną maszynę budowlaną. Zobaczcie zdjęcia i film ze zdarzenia.

📢 Ceny choinek w 2023 roku w Radomiu! Różne gatunki drzewek, małych i dużych. Ile kosztują przy E.Leclerc i na targowisku Korej? Święta coraz bliżej, więc mieszkańcy Radomia i regionu szukają choinek. Żywe, sztuczne, małe duże - wybór jest ogromny, a cenę można dostosować do własnego portfela. Zwłaszcza, że drzewka w porównaniu z minionym rokiem kosztują praktycznie tyle samo. We wtorek, 12 grudnia, odwiedziliśmy targowisko Korej przy ulicy Wernera i market E.Leclerc przy ulicy Toruńskiej. Ile kosztowały tam choinki i jakie było zainteresowanie mieszkańców? 📢 Jest praca w urzędach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Fabryce Broni, Starostwie Powiatowym i zarządzie dróg. Na jakie stanowiska? Sprawdź Koniec roku to nie jest najlepszy moment na szukanie pracy. Trwa domykanie budżetów, rozliczenia, ale jednak urzędy i instytucje w Radomiu mają wolne etaty. Sprawdziliśmy dla was, kto teraz szuka pracowników. Mamy najnowsze oferty! Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie? Przeczytaj! Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

📢 Pierwsze karpie już w sprzedaży na bazarach i w marketach w Kielcach. Jakie są ceny karpia w 2023 roku? Zobacz zdjęcia Wigilia już za dwa tygodnie, więc mieszkańcy powoli rozpoczynają poszukiwania karpia, bez którego nie wyobrażamy sobie wieczerzy. Co prawda, największe kolejki za tą rybą pojawiają się na kilka dni przed świętami, ale na kieleckich bazarach oraz w marketach już możemy znaleźć pierwsze karpie. Jakie ceny? Bardzo zbliżone do roku poprzedniego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Koszmar! Rozpędzone auto uderzyło w 15-latkę, dziewczynie urwało nogę! Pomóżmy Nikoli z Mąchocic Kapitulnych, w powiecie kieleckim To miał być zwykły dzień. 15 - letnia Nikola, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Józefa Wybickiego w Kielcach jak zawsze rano wyszła na przystanek autobusowy znajdujący się tuż obok jej domu w Mąchocicach Kapitulnych. W pewnej chwili, mama dziewczyny usłyszała okropny huk, a kiedy wybiegła przed dom, jej oczom ukazał się przerażający widok. Nikola leżała w rowie w kałuży krwi, a jej noga była oderwana od ciała. Lekarzom udało się uratować życie 15 - latki, teraz ruszyła zbiórka na protezę oraz kosztowną rehabilitację. Pomóżmy!

📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Enea Czarni Radom przegrali z Asseco Resovią Rzeszów. Byłeś na siatkarskim meczu PlusLigi? Znajdź się na zdjęciach Enea Czarni Radom, po premierowym triumfie w sezonie w Częstochowie mieli chrapkę na podtrzymanie zwycięskiej serii. Sęk w tym, że na ich drodze stanęła faworyzowana drużyna Asseco Resovii Rzeszów. Zobacz zdjęcia z trybun.

📢 Wspaniała Parada Mikołajkowo-Świąteczna w Lipsku. Było mnóstwo mieszkańców. Zobacz zdjęcia Kto nie był w niedzielę, 10 grudnia na Rynku w Lipsku niech żałuje! Było magicznie i zjawiskowo, a wszystko to za sprawą pięknej Parady Mikołajkowo–Świątecznej, zupełnie jak w amerykańskich filmach. Tłum mieszkańców poprowadziła Grupa Żywy Teatr z Bielawy. Były całe rodziny!

📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli. Mają pasję, wiedzę i kompetencje Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Dyrektor szkoły lub przedszkola. Wszyscy mają w sobie pasję, wiedzę i umiejętność zarządzania. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich dyrektorów, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele akademiccy w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Akademicki. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią wśród swoich studentów. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli akademickich, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Uczniowie ich uwielbiają Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej. Wszyscy mają w sobie pasję i świetny kontakt z uczniami. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas 0-III w województwie świętokrzyskim. Uwielbiani przez uczniów, doceniani przez rodziców Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Klas 0-III. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie nauczycieli klas 0-III, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas IV-VIII w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Klas IV-VIII. Wszyscy mają w sobie pasję i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Cieszą się też autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz TOP 10 nauczycieli, którzy zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsze świętokrzyskie nauczycielki przedszkoli. Mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Przedszkola. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie przedszkolanki, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele z regionu radomskiego na Mazowszu. To oni wygrali wojewódzki plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w etapie wojewódzkim w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach pochodzących z regionu radomskiego. Do 20 grudnia potrwa głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie. 📢 Blanka z Szydłowca w finale "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura wyglądała jak milion dolarów Za nami wielki finał jubileuszowej, dziesiątej edycji randkowego hitu "Rolnik szuka żony". Bohaterowi podzielili się z widzami wieściami, na które czekali przez niemalże dwa miesiące. A mianowicie zdradzili, czy w programie udało im się znaleźć miłość. Tego dnia do studia zostali zaproszeni wszyscy kandydaci i kandydatki rolników i rolniczek. Nie mogło zabraknąć Blanki Świercz z Szydłowca, która próbowała zdobyć serce Artura z Mazowsza. I choć nie udało jej się, to po programie zyskała wiele. Stała się rozpoznawalna, przeszła także spektakularną przemianę. W finale błyszczała i ciężko było oderwać od niej wzrok. Zobaczcie jak wyglądała.

📢 Groch z kapustą. Oto przepis na wigilijną kapustę z grochem Kapusta z grochem to jedno z obowiązkowych dań na wigilijnym stole. Danie jest bardzo proste w przygotowaniu. Zobaczcie przepis.

📢 Nad Jeziorem Tarnobrzeskim morsy uczciły pamięć zmarłego Marcina Gwoździowskiego, współzałożyciela klubu BodyMors w Tarnobrzegu. Zdjęcia Cotygodniowe spotkanie nad Jeziorem Tarnobrzeskim zwolenników mroźnych kąpieli rozpoczęło się w smutnej zadumie. Morsujący uczcili minutą ciszy pamięć Marcina Gwoździowskiego, jednego z założycieli i pierwszego prezesa klubu sportowego BodyMors w Tarnobrzegu, który zmarł 8 grudnia w wieku 52 lat. Zobaczcie zdjęcia z niedzieli. 📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 10.12.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Świąteczna atmosfera na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Radoszycach. Rozbłysły iluminacje na rynku Piękne iluminacje świąteczne zabłysły w niedzielne popołudnie na radoszyckim rynku. Było wspólne śpiewanie kolęd, świąteczny korowód, wizyta świętego Mikołaja i pyszne jadło. W Radoszycach odbył się I Jarmark Bożonarodzeniowy. 📢 Salon Audi w Radomiu już otwarty. Setki osób oglądało nowoczesne samochody, przygotowano wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Mnóstwo osób przyszło w niedzielę 10 grudnia do nowego salonu Audi Select Plus w Radomiu. Na wszystkich czekało wiele atrakcji. Było uroczyste otwarcie salonu, a najwięcej emocji budziło oglądanie super nowoczesnych samochodów.

📢 Dużym zainteresowaniem cieszyła się Gala Octagon Fight League 14 w Kielcach. Byliście na tym wydarzeniu? Szukajcie się na zdjęciach Około tysiąca kibiców obejrzało w sobotni wieczór, 9 grudnia, Galę Octagon Fight League 14. Odbyła się ona w hali przy ulicy Żytniej w Kielcach. Federacja OFL jest jedną z najbardziej liczących się marek na polskim rynku profesjonalnego MMA, a gala w stolicy województwa świętokrzyskiego była już czternastą edycją pod szyldem tej marki. 📢 Próbna matura 2024 - angielski. Publikujemy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Jak poszło maturzystom? Sprawdź! Maturalna próba język angielski 2024. Matura Próbna 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-11. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami.

📢 Pulchne i rumiane. Babcia zawsze robiła na wigilię. Oto przedwojenny przepis na wigilijne racuchy Drożdżowe racuchy są jedna ze słodkich potraw wigilijnych. W wielu domach są do dziś obowiązkowym przysmakiem na wigilijnym stole. Wypróbujcie przedwojenny przepis z którego wychodzą rumiana i puszyste.

📢 Tragiczny wypadek w Jamnicy. Po zderzeniu dwóch audi zginęło małżeństwo. Podróżowali z małym dzieckiem [ZDJĘCIA] Na wysokości wysypiska śmieci, w granicach administracyjnych Stalowej Woli, na drodze wojewódzkiej numer 871 doszło w sobotę, 3 lipca do tragicznego wypadku. Życie straciły dwie osoby. Droga jest zablokowana.

