Przegląd prasy (15.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Tak wspaniale kibicowaliście Industrii Kielce w Hali Legionów w meczu z THW Kiel. Zobacz nowe zdjęcia ”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Tak wspaniale kibicowaliście Industrii Kielce w Hali Legionów w meczu z THW Kiel. Zobacz nowe zdjęcia Komplet kibiców obejrzał niezwykle emocjonujący pojedynek Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, w którym Industria Kielce zmierzyła się THW Kiel. Byli w tym gronie piłkarze ekstraklasowej Korony Kielce, między innymi Nono, Martin Remacle i Yoav Hofmeister. To było kapitalne widowisko, które zakończyło się remisem 36:36 (15:17).

📢 Kibice na hitowym meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych Industria Kielce - THW Kiel w Hali Legionów. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Ogromnym zainteresowaniem cieszył się rozegrany 14 lutego mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Industrią Kielce i THW Kiel. Pojedynek w Hali Legionów obejrzał komplet kibiców, którzy tradycyjnie stworzyli fantastyczną atmosferę. Publiczność zobaczyła znakomite widowisko, które zakończyło się remisem 36:36.

📢 Hit Ligi Mistrzów w Hali Legionów. Industria Kielce po niezwykle emocjonującym meczu zremisowała z THW Kiel 36:36. Zobacz zdjęcia Po niezwykle emocjonującym meczu 11. kolejki Ligi Mistrzów Industria Kielce zremisowała z THW Kiel 36:36. Pojedynek w Hali Legionów obejrzał komplet kibiców, a MVP spotkania wybrany został rozgrywający kieleckiej drużyny - Hiszpan Alex Dujszebajew. Było to znakomite widowisko, a Industria podtrzymała dobrą passę z THW we własnej hali - nie przegrała z "Zebrami" od 13 lat.

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najpiękniejsze pary ostatnich studniówek powiatu jędrzejowskiego. Wyglądali wspaniale. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy powiatu jędrzejowskiego dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary z ostatnich studniówek z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Tak kochają znani ze Świętokrzyskiego. Niezwykłe wyznania na walentynki 2024 14 lutego obchodzimy walentynki. Jak to święto spędzają znani ze Świętokrzyskiego? Zobaczcie zdjęcia pełne miłości i niezwykle szczere wyznania. 📢 Studniówka 2024. Zobacz najpiękniejsze uczestniczki balów maturalnych na północnym Podkarpaciu. One skradły show. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 na Podkarpaciu już się zakończył, więc to czas podsumowań. Maturzystki i panie towarzyszące maturzystom z naszego regionu, już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki podkarpackich studniówek.

📢 Wielka radość w Ochotniczej Straży Pożarnej Mąchocice Kapitulne. Druhowie witali nowy wóz Wtorek 13 lutego 2024 roku będzie długo wspominany nie tylko przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych, ale mieszkańców całej gminy Masłów. Tego dnia do jednostki przybył fabrycznie nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. To pierwszy ciężki wóz we flocie OSP z terenu gminy Masłów. Został on zakupiony dzięki dofinansowaniom z wielu instytucji.

📢 Kielczanka Dagmara Domińczyk zagrała w hitowym hollywoodzkim filmie "Priscilla". Zaprasza wszystkich do kin 9 lutego w Polsce miała miejsce premiera wyczekiwanego filmu „Priscilla” o ukochanej legendarnego Elvisa Presleya. Mamę tytułowej bohaterki gra pochodząca z Kielc aktorka Dagmara Domińczyk, żona hollywoodzkiego aktora Patricka Wilsona. 📢 Burmistrz Łopuszna Irena Marcisz z nową piosenką! "Wenus" to utwór idealny dla zakochanych. Posłuchajcie i zobaczcie teledysk Nie jest tajemnicą, że burmistrz Łopuszna Irena Marcisz od dłuższego czasu oprócz rządzenia gminą zajmuje się również śpiewaniem. W minionym roku ukazała się jej pierwsza płyta, a i fanów jej twórczości zdecydowanie nie brakuje. Tym razem pani burmistrz opublikowała autorski utwór o tytule "Wenus". To nuta idealna na Dzień Świętego Walentego. Posłuchacie i zobaczcie teledysk.

📢 Kandydaci na burmistrza Szydłowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Szydłowa będzie walczyć czwórka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Manufaktura Cukiernicza "Siódme Niebo" ruszyła w samym sercu Kielc. Jest tu mnóstwo słodkości oraz pyszne ciasta bez cukru. Zobaczcie film Słodkie bułki i pączki, ciasteczka, serniki i ciasta z kremem – Manufaktura Cukiernicza „Siódme Niebo” ruszyła z nowym miejscem przy ulicy Romualda 3 w Kielcach. Prawdziwym hitem są tu ciasta keto oraz low carb, czyli te pozbawione cukru i bazujące na mące kokosowej oraz migdałowej. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Zmiany kadrowe w 3. Lidze oraz RS Active 4. Lidze. Wzmacniają się Wisła Sandomierz, KSZO 1929 Ostrowiec czy Star Starachowice Niektóre zespoły powoli zamykają swoje kadry przed rundą wiosenną, więc to właściwa pora na kolejną część transferów w 3 i 4 Lidze. Kto się najlepiej wzmocnił, a kto pozbył ważnych zawodników? Zobaczcie sami!

📢 Nisko. Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wypowiedzieli słowa roty przysięgi. Towarzyszyły im rodziny W obecności zaproszonych dowództwa 18 Pułku Saperów w Nisku, zaproszonych gości i członków swoich rodzin, żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 10 lutego wypowiedzieli uroczyste słowa roty przysięgi wojskowej. To wydarzenie wieńczące 27-dniowe szkolenie podstawowe, które dla niektórych będzie dopiero początkiem dłuższego związku z polską armią. 📢 Oto najlepsze memy o Radomiu. Z czego śmieją się internauci? Zobacz te śmieszne obrazki Przed Wami najlepsze memy o Radomiu. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci. Niektóre memy rozbawią Was do łez! Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze obrazki. Chcecie się pośmiać? Zajrzyjcie do naszej galerii memów.

📢 Kandydaci na burmistrza Staszowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Staszowa będzie walczyć piątka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Tłumy na spotkaniu z posłem Arkadiuszem Mularczykiem we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia We Włoszczowie odbyło się spotkanie z posłem Arkadiuszem Mularczykiem, w ramach akcji Prawa i Sprawiedliwości #BądźmyRazem. Główne tematy poruszały reparacje wojenne oraz wpływ polityki Unii Europejskiej na życie Polaków 📢 Wypadek na trasie S7 w Pągowcu w powiecie białobrzeskim. Samochód osobowy najechał na przyczepę W środę, 14 lutego na trasie S7 w miejscowości Pągowiec w powiecie białobrzeskim doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego. Kierowca volvo najechał na stojącą przyczepę pracowników robót drogowych. Uszkodzonych zostało kilka pojazdów.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób?

📢 Piłkarze Korony Kielce Dominick Zator, Marcus Godinho i inni znani sportowcy na uroczystym otwarciu Pizzerii 105 w Kielcach We wtorek, 13 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie Pizzerii 105 w Kielcach. Nie zabrakło znanych osób ze świata sportu. Byli kanadyjscy piłkarze Korony Kielce - Dominick Zator i Marcus Godinho. Nie mogło ich zabraknąć, bo właścicielem pizzerii jest Tommy Żelazny, który przez wiele lat mieszkał w Kanadzie. Była drużyna piłkarek ręcznych Suzuki Korona Handball Kielce i zawodnicy Kieleckiego klubu Lekkoatletycznego. 📢 Taniej ziemi nie kupisz! Oto działki rolne wystawione na licytacje komornicze w Świętokrzyskiem w lutym 2024. Nawet za połowę wartości! Obwieszczenia o licytacjach, jakie zamieszcza Krajowa Rada Komornicza, to okazja, by poniżej ceny rynkowej kupić między innymi ziemię. Sprawdziliśmy wybrane licytacje komornicze, jakie odbędą się w lutym 2024 w województwie świętokrzyskim i prezentujemy tanie nieruchomości, grunty rolne, działki leśne, sady i łąki.

📢 Pijani kierowcy na drogach w Świętokrzyskiem. W tych gminach jest ich najwięcej Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w 2023 roku policjanci najczęściej zatrzymywali pijanych kierowców w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po których drogach w Świętokrzyskiem jeździ najwięcej pijanych kierowców?

📢 Najpiękniejsze życzenia na Walentynki 2024. Wyślij je SMS-em swojej drugiej połówce. Oto piękne wierszyki z okazji Dnia Zakochanych Oto najpiękniejsze życzenia na Walentynki 2024. Są bardzo romantyczne i na pewno sprawią, że Twoja druga połówka poczuje się wyjątkowo. Zobacz, jak możesz wyrazić swoją miłość. Przygotowaliśmy dla Was najpiękniejsze życzenia na Walentynki. Nie możesz złożyć ich osobiście? Wyślij wierszyk SMS-em. Sprawdź i wybierz odpowiedni wierszyk dla ukochanej osoby. 📢 To są najlepsze erotyczne życzenia na Walentynki 2024. Gotowe wierszyki dla niej i dla niego Nie masz pomysłu na życzenia walentynkowe? Chcesz pokazać komuś, że go kochasz, ale szukasz czegoś co podsyci atmosferę miłości w Waszym związku. Walentynki to świetna okazja, by wysłać ukochanym na przykład sms-y z podtekstem erotycznym. Oto kilka naszych propozycji na Walentynki 2024.

📢 Środa Popielcowa czy walentynki? Oto jak widzą ten dzień internauci. Zobacz memy W 2024 roku Środa Popielcowa wypada 14 lutego. Tego też dnia przypadają walentynki. Jak pogodzić te dwa święta? Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Kandydaci na wójta gminy Promna w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. O stanowisko wójta gminy Promna na pewno będzie się ubiegać dwoje kandydatów, pozostaje jeszcze pytanie czy i kogo w wyścigu do fotela włodarza gminy wystawi komitet Prawa i Sprawiedliwości. Kim są, co robią kandydaci, którzy już poinformowali o starcie? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Kandydaci na burmistrza Kozienic w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Kozienic będzie walczyć trzech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na prezydenta Radomia w wyborach 2024: Rafał Foryś, Jacek Nowak, Robert Prygiel, Marta Ratuszyńska, Radosław Witkowski Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko prezydenta Radomia będzie walczyć pięcioro kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Oto horoskop na Walentynki 2024. Co Cię czeka w środę, 14 lutego 2024 roku? Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop na Walentynki 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jaki dzień czeka Cię w środę, 14 lutego 2024? Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 14.02.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Kandydaci na burmistrza Buska-Zdroju w wyborach samorządowych 2024. Kruk, Maroński, Szydłowski, Ściubisz. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Buska-Zdroju będzie walczyć czterech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Będą duże zmiany wokół szpitala w Sandomierzu. Powstanie 400 nowych miejsc parkingowych i dużo zieloni 400 nowych miejsc parkingowych, remont wewnętrznych dróg, wyeksponowanie miejsc zielonych – to tylko niektóre zmiany jakie już niebawem będą widoczne wokół Specjalistycznego Szpitala Ducha św. w Sandomierzu. Powiat przy wsparciu miasta realizuje duży projekt inwestycyjny, którego koszt wyniesie ponad 31 milionów złotych.

📢 Najbardziej romantyczne restauracje w Radomiu i całym regionie. Gdzie wybrać się na kolację w walentynki? Najbardziej romantyczne restauracje w Radomiu i okolicy polecają się na walentynki. Niektóre lokale na tę wyjątkową okazję przygotowały specjalne menu. Zobaczcie listę najbardziej romantycznych restauracji. 📢 Kandydaci na burmistrza Opatowa w wyborach samorządowych 2024: Grzegorz Gajewski, Andrzej Chaniecki, Artur Lis. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Opatowa będzie walczyć trzech kandydatów. im są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Coroczne Ścięcie Śmierci w Jedlińsku. Tradycyjne kusaki i towarzyszące im atrakcje przyciągnęły tłumy ludzi. Zobaczcie zdjęcia We wtorek, 13 lutego w Jedlińsku, w powiecie radomskim, odbyło się coroczne "Ścięcie Śmierci". Na ulicach zagościli przebierańcy, którzy w kolorowym korowodzie poprowadzili śmierć na sąd. Tradycyjnym kusakom towarzyszył kiermasz, występy i inne atrakcje. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Na koniec karnawału przez Radomyśl nad Sanem przeszedł barwny korowód przebierańców. Zobacz zdjęcia Dwadzieścia poprzebieranych barwnie osób osób przeszło we wtorek, 13 lutego w ostatni dzień karnawału czyli w zapusty przez Radomyśl nad Sanem. To stara tradycja, podtrzymywana przez Gizelę Krajewską, która zmarła w 2023 roku, w wieku 103 lat. 📢 W Dwikozach wyłoniono zwycięzców II Rejonowego Konkursu o Powstaniu Styczniowym. Poznaj zwycięzców. Zobacz zdjęcia W Dwikozach wyłoniono zwycięzców II Rejonowego Konkursu o Powstaniu Styczniowym. Do udziału w konkursie zgłosiło się 13 szkół z terenu gmin: Dwikozy, Wilczyce, Zawichost i miasta Sandomierza oraz szkoła nosząca imię Bohaterów Powstania Styczniowego z Nowej Słupi. Kto wygrał?

📢 Nowe trybuny na stadionie Radomiaka Radom. Ogłoszono przetarg na budowę trybun, wschodniej i zachodniej Rozpoczęła się procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę budowy trybuny wschodniej i zachodniej stadionu przy ulicy Struga 63. We wtorek, 13 lutego ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w biuletynie zamówień europejskich. Za kilka dni pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Operacja pod tytułem nowe trybuny i dokończenie stadionu Radomiaka ruszyła. Znany już istotne terminy. 📢 Protest rolników w Nagłowicach. Rolnicy znów blokują drogę krajową numer 78. Działa zielone miasteczko We wtorek 13 lutego minęła pierwsza doba od uruchomienia zielonego miasteczka przy rondzie w Nagłowicach. To właśnie tam trwa zapowiadany, całodobowy protest rolników z całego regionu. We wtorek, 13 lutego o godzinie 10 ponownie rozpoczęła się blokada drogi krajowej numer 78. Kilkanaście traktorów i grupa kilkudziesięciu rolników wyszła na ulice z biało-czerwonymi flagami i niezmiennymi postulatami na ustach. Strajkujący mają wciąż nadzieję, że ich głos dotrze do decydentów.

📢 Najprzystojniejsi maturzyści ostatnich jędrzejowskich studniówek. Zobaczcie na zdjęciach jak prezentują się ci eleganccy panowie Sezon studniówkowy powiatu jędrzejowskiego dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe. Wszystkie były wyjątkowymi wydarzeniami dla każdego z uczniów. Na parkietach świetnie bawili się wspólnie zarówno maturzystki w pięknych kreacjach jak i eleganccy maturzyści. Zobaczcie jacy przystojniacy bawili się podczas naszych ostatnich studniówek. 📢 Maturzyści dali czadu! Szaleństwo na świętokrzyskich studniówkach. Tańce i wygibasy do białego rana! W piątek, sobotę i niedzielę, 9, 10 i 11 lutego, odbyły się ostatnie studniówki. To było istne szaleństwo. Młodzież i nauczyciele bawili się do białego rana.

📢 Przystojniacy na studniówkach w Kielcach i regionie. Wyglądali efektownie. Zobaczcie zdjęcia W ostatni weekend, 9-11 lutego w regionie świętokrzyskim odbyło się wiele wspaniałych bali maturalnych. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy wyglądali wyjątkowo tego wieczoru. W galerii zobaczycie najprzystojniejszych naszym zdaniem panów, którzy bawili się na studniówkach w regionie świętokrzyskim.

📢 Nauczyciele na studniówkach skradli show! Zobacz, jak bawili się z uczniami w ostatni weekend na balach w Radomiu i regionie Za nami kolejny studniówkowy weekend 9-10 lutego w regionie radomskim. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami.

📢 Znane osoby na meczu Korona Kielce - ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Byli znani sportowcy, zawodnicy Industrii Kielce, politycy Korona Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie pokonała na Suzuki Arenie ŁKS Łódź 2:1. Spotkanie obejrzało prawie 10 tysięcy kibiców, w tym gronie było wiele znanych osób.

📢 Ewelina Pyrek ze Staszowa na I Międzynarodowych Mistrzostwach w Morsowaniu Valerjana Romanovskiego W dniach 8-11 lutego br. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie, której wyjątkowym elementem były I Międzynarodowe Mistrzostwa w Morsowaniu Valerjana Romanovskiego - Polska 2024. Impreza zgromadziła miłośników ekstremalnych doznań oraz entuzjastów zdrowego stylu życia, pragnących sprawdzić granice swojej wytrzymałości. Najmłodszą uczestniczką była Ewelina Pyrek ze Staszowa, która pobiła swój dotychczasowy rekord. 📢 Najpiękniejsze kreacje ostatnich studniówek 2024 w Świętokrzyskiem. Te stylizacje zachwyciły na balach. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem dobiegł końca. W weekend 9, 10 i 11 lutego odbyły się ostatnie bale. Przyglądamy się, jakie trendy obowiązywały w tym roku. Jakie sukienki były modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się w ostatni weekend w Świętokrzyskiem. Może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice Korony Kielce mocno wspierali dopingiem swój zespół w zwycięskim meczu z ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz nowe zdjęcia Po bramce z gatunku "stadiony świata", którą w 94 minucie zdobył Danny Trejo, Korona Kielce wygrała na Suzuki Arenie z ŁKS Łódź 2:1. Był to pierwszy mecz Żółto-Czerwonych w rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Mamy dla Was drugą galerię zdjęć kibiców Korony z tego emocjonującego pojedynku.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - ŁKS Łódź na Suzuki Arenie. Tak dopingowaliście w pierwszym w tym roku meczu w PKO BP Ekstraklasie Piłkarze Korony Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej na Suzuki Arenie zmierzyli się z ŁKS Łódź. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obejrzało go prawie 10 tysięcy kibiców. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Żółto-Czerwonych 2:1 po kapitalnym trafieniu, które w doliczonym czasie gry zapisał na swoim koncie Danny Trejo.

📢 Martyna Kotwiła pobiła halowy rekord życiowy na 60 metrów na zawodach w Spale. Biegaczka RLTL Optimy Radom jest w coraz lepszej formie Mocne treningi oraz kolejne starty w prestiżowych zawodach owocują coraz lepszą dyspozycją sportową Martyny Kotwiły. Lekkoatletka RLTL Optimy Radom ustanowiła nowy rekord życiowy w hali na sprinterskim dystansie 60 metrów podczas zawodów w Spale. Nasza zawodniczka jest blisko wyjazdu na mistrzostwa świata do Szkocji.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki z ostatnich studniówek w powiecie jędrzejowskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentują Za nami już ostatnie studniówki szkół z powiatu jędrzejowskiego. Każdy bal był wyjątkowy, a na parkiecie świetnie bawiły się maturzystki w pięknych strojach - wybierały zjawiskowe kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki ostatnich studniówek w powiecie jędrzejowskim.

📢 Pogrzeb księdza kanonika Wojciecha Wąsika. Mszy świętej w Bazylice Katedralnej przewodniczył biskup Jan Piotrowski, było wielu kapłanów W poniedziałek, 12 lutego, odbył się pogrzeb cenionego księdza Wojciecha Wąsika, który zmarł w 57 roku życia i 31 roku kapłaństwa. Był wiceoficjałem Sądu Biskupiego w Kielcach, wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Przewodniczył jej biskup kielecki Jan Piotrowski, a koncelebrowali między innymi biskupi Marian Florczyk, Andrzej Kaleta oraz wielu kapłanów. 📢 Studniówka 2024 VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach. Szaleństwo na parkiecie! Cóż to był za wieczór! Oszałamiające kreacje, makijaże rodem z Hollywood, misterne fryzury i radosne nastroje - ale to nie wszystko. Maturzyści VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach dopięli swój bal przedmaturalny na ostatni guzik. Efektem była niezapomniana zabawa na parkiecie, a chętnie tańczyło także grono pedagogiczne i rodzice. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Groźny wypadek w Tarnobrzegu. Na moście zderzyły się dwa samochody, którymi łącznie podróżowało osiem osób. Zobacz zdjęcia Wypadek na moście w Tarnobrzegu - Nagnajowie, na drodze krajowej numer 9, na granicy z powiatem sandomierskim i zarazem z województwem świętokrzyskim. Ze wstępnych informacji wynika, że w poniedziałek 12 lutego przed godziną 13.30 na nagnajowskim moście zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi w sumie podróżowało osiem osób - sześć z nich ucierpiało i zostały przewiezione do szpitala lub udzielono im pomocy na miejscu.

📢 W Janikowie pod Przysuchą była świetna zabawa Kół Gospodyń Wiejskich Była muzyka, tańce, śpiew i poczęstunek w czasie spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Przysucha. Wszyscy spotkali się w świetlicy w Janikowie, a okazją był Tłusty Czwartek. 📢 Wspaniały Bal Seniora w gminie Solec nad Wisłą. Bawiła się ponad setka mieszkańców. Zobacz zdjęcia Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci wszystkich seniorów. W niedzielę, 11 lutego w Ośrodku Wypoczynkowym "Zacisze" w miejscowości Kłudzie w gminie Solec nad Wisłą odbył się wielki Bal Seniora. W wydarzeniu udział wzięła ponad setka mieszkańców. Były tańce, muzyka i smaczny poczęstunek.

📢 Najpiękniejsze pary świętokrzyskich studniówek. Wyglądali zjawiskowo! Sezon studniówkowy dobiegł końca. W miniony weekend, 9, 10 i 11 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy partnerzy. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w ostatni weekend. Zobaczcie w galerii. 📢 Pierwszy wielomarkowy serwis samochodowy, już funkcjonuje w Radomiu. Otworzyli go Monika i Robert Praskowie. Zobacz zdjęcia Doczekaliśmy się otwarcia pierwszego w Radomiu i jednocześnie regionie radomskim - wielomarkowego serwisu samochodowego. Aby zapewnić, jak największy komfort użytkownikom wielu samochodowych marek - Monika i Robert Praskowie zdecydowali się na poszerzenie swojej działalności. To gratka dla fanów motoryzacji. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z kolejnego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - w dniach 9-11 lutego bawili się uczniowie blisko trzydziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Radomiu i regionie. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy powoli dobiega końca. W miniony weekend, 9 i 10 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie radomskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Radomiu i regionie w ostatni weekend. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ze studniówek w Radomiu i regionie z weekendu 9-10 lutego. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Ku końcowi zbliża się sezon studniówkowy w Radomiu i regionie radomskim. Za nami kolejny weekend (9-10 lutego), podczas którego odbywały się bale maturalne. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Urzekająca Nikola Pośnik spod Radomia zatańczyła na Super Bowl. Tancerka wystąpiła u boku Ushera! Zobacz zdjęcia W nocy z niedzieli na poniedziałek, 11 na 12 lutego, na stadionie w Paradise koło Las Vegas odbył się Super Bowl 2024, czyli najważniejsze sportowe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Mecz tradycyjnie zainaugurowało wielkie muzyczne show, podczas którego zaśpiewały największe gwiazdy światowej muzyki - Usher i Tiesto. Nie zabrakło też akcentu z naszego regionu. Podczas imprezy zatańczyła pochodząca z Jedlni-Letnisko Nikola Pośnik! 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Maturzyści bawili się w Impresji w Nagłowicach W niedzielę, 11 lutego, o godzinie 19 rozpoczęła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Młodzież zatańczyła pięknego poloneza, podziękowała i wręczyła kwiaty nauczycielom, były też przemówienia dyrekcji. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki zorganizowanej w Impresji w Nagłowicach.

📢 Plejada gwiazd "Rolnika", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" na ostatkach w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej! Mamy zdjęcia Waldemar Gilas, gwiazda ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony", znana i lubiana uczestniczka ósmej edycji tego miłosnego show, Elżbieta Czabator, Józef Raciniewski, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" oraz wiele innych znanych uczestników programów "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" doskonale bawili się na ostatkach zorganizowanych w piątek, 9 lutego w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Zobaczcie na zdjęciach, jak na parkiecie szalało około 200 gości!

📢 Studniówkowe ostatki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Fantastyczna zabawa. Parkiet płonął! Podczas weekendu odbywają się ostatnie studniówki 2024 roku w Radomiu i regionie radomskim. Odwiedziliśmy przyszłych maturzystów z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Zobacz, jak wyglądał ich najważniejszy w życiu bal!

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

