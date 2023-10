Przegląd prasy 15.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klasa okręgowa. ŁKS Łagów zremisował z Naprzodem Jędrzejów. Bohaterem Tomasz Pawlikowski, który obronił 2 rzuty karne. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 15.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Klasa okręgowa. ŁKS Łagów zremisował z Naprzodem Jędrzejów. Bohaterem Tomasz Pawlikowski, który obronił 2 rzuty karne. Zobacz zdjęcia ŁKS Górnik Łagów zremisował z Naprzodem Jędrzejów 1:1. Bohaterem spotkania został bramkarz gości, Tomasz Pawlikowski, który obronił 2 rzuty karne, wykonywane przez Bartosza Sota. Zobacz relację i zdjęcia z meczu.

📢 Satyryk Krzysztof Daukszewicz z autorskim programem wystąpił w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. "Nigdy więcej PRL'u". Zobacz zdjęcia Krzysztof Daukszewicz, czyli "człowiek orkiestra" polskiej sceny satyrycznej wystąpił w kieleckim Pałacu Tomasza Zielińskiego ze swoim autorskim programem "Nigdy więcej PRL-u". W sobotę, 14 października mówił o sprawach bardzo bieżących - polityce, wyborach, słowem - wyśmiewał absurdy, jakie mają miejsce w naszym kraju. Zobaczcie zdjęcia publiczności i artysty.

📢 3 liga. Kibice KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski na meczu z Siarką Tarnobrzeg. Znajdź się na zdjęciach W sobotę 14 października KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przegrał 0:2 na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg. Ostrowiecką drużynę wspierała grupa kibiców, zobacz zdjęcia.

Prasówka 15.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 ORLEN Superliga piłkarzy ręcznych. Byliście na meczu Industrii Kielce z Gwardią Opole w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Kolejne wysokie zwycięstwo Industrii Kielce w ORLEN Superlidze obejrzeli kibice, którzy 14 października wybrali się do Hali Legionów. Mistrzowie Polski pokonali Gwardię Opole 37:24.

📢 15 października - Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Oto piękne i wspaniałe gospodynie wiejskie z regionu radomskiego W niedzielę, 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Z tej okazji przygotowaliśmy galerię pięknych i wspaniałych gospodyń wiejskich ziemi radomskiej. Korzystając z okazji wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia.

📢 I Festiwal Wędkarski w Targach Kielce. Świetna impreza i wielu wystawców W sobotę i niedzielę 14 i 15 października w Targach Kielce odbywa się pierwszy Festiwal Wędkarski, zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski i Targi. Miłośnicy wędkarstwa nie mogli być zawiedzeni. Jest mnóstwo stoisk ze sprzętem, łodziami i rękodziełem, gośćmi imprezy są ikony polskiego wędkarstwa, jak Jacek Kolendowicz. 📢 3 liga. Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2:0. Zobacz zdjęcia W meczu 12. kolejki rozgrywek grupy czwartej piłkarskiej trzeciej ligi Siarka Tarnobrzeg pokonała 2:0 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski i było to drugie zwycięstwo tej drużyny. 📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2:0. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W sobotę 14 października odbył się spotkanie Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w ramach grupy czwartej piłkarskiej trzeciej ligi. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Piłkarki HydroTrucku Sportowej Czwórki Radom przerwały serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Wygrana z SWD z dedykacją Zawodniczki HydroTrucku Sportowej Czwórki Radom, kolejnych punktów do tabeli Orlen 1. Ligi szukały w meczu z SWD Wodzisław Śląski. Radomianki po niezwykle dramatycznym pojedynku, pokonały outsiderki rozgrywek. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu Uroczyste „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej imienia sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu. W sobotę, 14 października na tej uczelni oficjalnie rozpoczął się Rok Akademicki 2023/24.

📢 HOROSKOP DZIENNY na NIEDZIELĘ 15 października 2023. Sprawdź horoskop NA DZIŚ dla twojego znaku zodiaku. Co cię spotka 15.10.2023? Horoskop dzienny na niedzielę, 15 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka twój znak zodiaku 15.10.2023. Horoskop dzienny na niedzielę zdradzi ci, jaki dzień przed tobą. Sprawdź!

📢 Niesamowite różności na giełdzie kolekcjonerskiej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Była nawet szczęka Rozalii Kiepskiej. Zdjęcia Giełda kolekcjonerska przy Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego oferowała w sobotę, 14 października niecodzienne pamiątki. Prócz standardowych starych mebli, monet, szabli i pocisków, znaleźliśmy też starocie o humorystycznym przesłaniu, jak chociażby sztuczna szczęka, która, jak przekonywał sprzedawca, należała do Rozalii Kiepskiej z serialu "Świat według Kiepskich". Zobaczcie zdjęcia. 📢 Udane grzybobranie mieszkańców w regionie radomskim. Zbiory są coraz bardziej okazałe. Zobaczcie zdjęcia Grzybiarze z regionu radomskiego licznie wyruszyli do lasów. Dla wielu z nich grzybobranie było bardzo udane. Tylko popatrzcie, jakie zebrali okazy! Szczęśliwcy pokazali zdjęcia pełnych koszy prawdziwków, maślaków, rydzów i kani. Gdzie jest teraz najwięcej grzybów? Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni. 📢 ORLEN Superliga. Industria Kielce wygrała w Hali Legionów z Gwardią Opole 37:24. MVP spotkania został Michał Olejniczak W meczu 9. kolejki ORLEN Superligi piłkarze ręczni Industrii Kielce wygrali w Hali Legionów z Gwardią Opole 37:24. MVP spotkania został Michał Olejniczak, który rzucił 6 bramek. Kolejny mecz w Hali Legionów Industria Kielce rozegra 19 października w Lidze Mistrzów. Jej rywalem będzie zespół OTP Bank Pick Szeged, a spotkanie rozpocznie się o 20.45.

📢 Ponad 800 metrów powiatowej drogi gruntowej zyska nawierzchnię asfaltową. Będzie to skrót do drogi Włoszczowa - Jędrzejów. Umowa podpisana W środę, 4 października, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie Norbert Gąsieniec podpisał z Katarzyną Kmitą – właścicielką Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KAMI” z Kurzelowa, umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej numer 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej numer 742 do miejscowości Wola Wiśniowa”. 📢 Tłumy ludzi na giełdzie kolekcjonerskiej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Byliście w sobotę, 14 października? W sobotę, 14 października plac przy Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zapełnił się najróżniejszymi kolekcjonerskimi pamiątkami i starociami. Takie okazy mają grono swoich wielkich fanów, których oczywiście na giełdzie nie brakowało. Mamy zdjęcia odwiedzających to miejsce, sprawdźcie w galerii.

📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Huta pod Szydłowcem. Na miejscu zginął 22-letni mężczyzna Do tragicznego wypadku doszło na łuku drogi. 22-letni kierujący volkswagenem po zderzeniu z 69-latkiem kierującym skodą, zginął na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. 📢 Oto największe wsie w regionie radomskim. Trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej ludzi niż w niejednym mieście - 14.10.2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w regionie radomskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie jest Radom, ale mało kto zna radomskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta. 📢 To są największe świętokrzyskie wsie. Aż trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej osób niż w niejednym mieście - 14.10 2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w województwie świętokrzyskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie są Kielce, ale mało kto zna świętokrzyskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta.

📢 14 października - Dzień Nauczyciela. Oto najlepsze memy. Tak ze szkoły śmieją się uczniowie 14 października świętują wszyscy nauczyciele. Tego dnia w szkołach w całej Polsce uczniowie recytują wiersze, śpiewają im piosenki, wręczają drobne upominki i laurki. W internecie nie brakuje zabawnych memów o nauczycielach, ich pracy i święcie. Sami zobaczcie, co przygotowali internauci. Te obrazki rozbawią Was do łez.

📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Siatkarze Enei Czarnych Radom pokazali się swoim kibicom. Zobacz zdjęcia z prezentacji W piątkowy wieczór, hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga odbyła się oficjalna prezentacja zespołu siatkarzy Enei Czarnych Radom przed sezonem 2023/2024.

📢 Spektakl "Łaszczyńscy. W służbie ludzkości" zrobił wrażenie! Aktorzy dostali owacje na stojąco! Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 12 października o godzinie 18 na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbyła się premiera musicalu o braciach Łaszczyńskich. To wyjątkowe wydarzenie powiązane było z powołaniem stowarzyszenia Centralnej Doliny Wodorowej, którego patronem są właśnie genialni naukowcy z „Miedzianki". Twórcami spektaklu są Teatr Piosenki imienia Romana Kołakowskiego oraz Kielecki Teatr Tańca. Licznie zgromadzona publiczność była pod wrażeniem, artystów nagrodzono gromkimi brawami. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Magiczne wakacje Leszka Kumańskiego. Reżyser z Kielc zwiedza Włochy z przyjaciółką. Zobaczcie magiczne zdjęcia Malownicze Włochy zachwyciły znanego reżysera z Kielc Leszka Kumańskiego. Opowiedział nam o niezwykłych miejscach, jakie zwiedza wraz z przyjaciółką Joanną. Zobaczcie rewelacyjne zdjęcia z wyprawy.

📢 Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu świętuje 100-lecie działalności. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Powszechnym W tym roku Muzeum imienia Jacka Malczewskiego świętuje 100-lecie swojej działalności. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta gala która odbyła się w piątek, 13 października, w radomskim Teatrze Powszechnym. 📢 Oto domy wystawione na licytacje komornicze na Podkarpaciu. Ceny są bardzo atrakcyjne! Zobacz oferty z października 2023 Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z województwa podkarpackim. W galerii zdjęć prezentujemy licytacje domów w regionie, które odbędą się w październiku 2023 roku. 📢 W Nowinach odbył się Mecz dla Leszka Salvy. Szczytny cel, wzruszające chwile i świetny duet trenerski Talant Dujszebajew - Kamil Kuzera Remisem 1:1 zakończył się Mecz Charytatywny dla Leszka Salvy pomiędzy Dziennikarzami a Sędziami, który odbył się w Nowinach. Wynik zszedł jednak na drugi plan - liczył się szczytny cel. Pieniądze zebrane z licytacji zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację cenionego dziennikarza sportowego. W tę akcje włączyli się trenerzy Talant Dujszebajew i Kamil Kuzera, którzy poprowadzili drużynę Dziennikarzy.

📢 Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej numer 2 imienia Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie. Piękne świętowanie. Zobacz wideo W czwartek, 12 października w Szkole Podstawowej numer 2 imienia Partyzantów Ziemi Opatowskiej obchodzono jubileusz 60-lecia powstania. Opatowska „dwójka” jest kontynuatorem przedwojennej Szkoły Podstawowej numer 2 wybudowanej w latach 20-tych ubiegłego wieku oraz Szkoły Powszechnej numer 2 założonej w 1934 roku. 📢 Dzień Nauczyciela 2023 w Tarnobrzegu. Prezydent wręczył akty mianowania i nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zdjęcia i film Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty za ich pracę. W Tarnobrzegu prezydent miasta Dariusz Bożek wręczył w przeddzień święta nagrody pieniężne nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli. Podczas piątkowej gali w Tarnobrzeskim Domu Kultury ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości zakończonej występem artystycznym.

📢 Zakończyła się budowa bloku komunalnego przy ulicy Bukowej w Kozienicach. Są już pierwsi lokatorzy. Zobaczcie zdjęcia Budowa bloku komunalnego przy ulicy Bukowej w Kozienicach została zakończona. Właśnie oddano go do użytku. Lokatorzy dostali klucze do mieszkań i mogą się wprowadzać. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu ostrowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu ostrowieckiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu jędrzejowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z Kielc z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z Kielc. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu starachowickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu starachowickiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu opatowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu opatowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu pińczowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu pińczowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu koneckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu koneckiego. 📢 Policyjni specjalsi z całego kraju trenowali w Kielcach. Zobacz zdjęcia i film Policjanci z pododdziałów kontrterrorystycznych z całego kraju przez cztery dni ćwiczyli w Kielcach. Nad miastem można było zauważyć policyjny śmigłowiec Black Hawk. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu staszowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu staszowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu sandomierskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu sandomierskiego. 📢 Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki w Sandomierzu. Prawo i Sprawiedliwość kończy tu kampanię. Zobacz zapis transmisji Ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi, prezes Prawa i Sprawiedliwości spędził w Świętokrzyskiem gdzie jest "jedynką" na liście do Sejmu. O godzinie 18 na Rynku w Sandomierzu odbył się wiec na zakończenie kampanii wyborczej 2023 z udziałem liderów Prawa i Sprawiedliwości. Do prezesa Kaczyńskiego dołączył premier Mateusz Morawiecki i najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz zapis transmisji.

📢 Jarosław Kaczyński w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z leśnikami. Zobacz zdjęcia W piątek, 13 października Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski. W Sudole spotkał się z leśnikami. Spotkanie rozpoczęło się około godziny 16.30. Uśmiechnięty Kaczyński przywitał się z leśnikami, w tym z Nadleśniczym Adamem Podsiadło i jego zastępcą Andrzejem Borowcem. 📢 Wybory 2023. Donald Tusk z odwiedzinami u rodziny z Jędrzejowa. Zjadł rosół i drugie danie z rodziną. Zagrał też w piłkę. Zobaczcie zdjęcia Donad Tusk, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej wracając z podróży po Małopolsce odwiedził Jędrzejów. Zatrzymał się na chwilę u państwa Mazurów, którzy poczęstowali go obiadem. Znalazł też chwilę, by pograć w piłkę z dziećmi państwa Mazurów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu buskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu buskiego. 📢 Miejsko-Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Były kwiaty, życzenia i nagrody. Kto został wyróżniony? Szkoła Podstawowa numer 2 i II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu byli tegorocznymi gospodarzami

Miejsko-Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Swoje święto obchodzili wspólnie pracownicy oświaty ze szkół prowadzonych przez gminę Sandomierz i powiat sandomierski. Były kwiaty, życzenia i nagrody dla ponad 50 pracowników oświaty.

📢 Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Lider Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu z młodzieżą - relacja na żywo W ostatnim dniu kampanii wyborczej, w piątek 13 października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyjechał do Starachowic. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z młodzieżą oraz kombatantami na terenie strzelnicy Klubu Sportowego Świt. Śledź relacje na żywo z tego wydarzenia. 📢 Student’s Moto Show 2023 na Wydziale Transportu Uniwersytetu Radomskiego. Była wystawa unikatowych samochodów. Zobacz zdjęcia W piątek, 13 października na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Radomskiego odbył się dzień otwarty pod nazwą Student’s Moto Show 2023. Podczas wydarzenia, na placu przed wydziałem, można było oglądać wystawę samochodów. Były nie tylko najnowsze pojazdy, ale również klasyki. W ramach dnia otwartego odbyło się też spotkanie z dziennikarzami TVN Turbo.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu włoszczowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał. Bożena Kaczor Profesorem Oświaty! W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu włoszczowskiego. Prestiżowy tytuł Profesora Oświaty otrzymała Bożena Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. 📢 Ogromne kolejki po warzywa i owoce na kieleckich bazarach w piątek 13 października. Jakie ceny? Są jeszcze prawdziwki, rydze i kurki W piątek, 13 października wiele osób wybrało się po zakupy na kieleckie bazary. Wielkie kolejki ustawiały się do straganów ze świeżymi warzywami i owocami. Jakie były ceny? Sprawdziliśmy. Można jeszcze było kupić grzyby: prawdziwki, kurki czy rydze.

📢 Targ w Stalowej Woli w piątek 13 października. Na straganach królują śliwki i pomidory. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 13 października był spory, mimo chłodnej pogody. Od kilku tygodni na straganach królują śliwki i pomidory. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Staszowie. Uhonorowano dyrektorów i nauczycieli W czwartek 12 października, w auli Zespołu Szkół w Staszowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zasłużeni dyrektorzy oraz nauczyciele odebrali nagrody. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu skarżyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu skarżyskiego.

📢 Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach na wycieczce w Wenecji. Mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Zobaczcie zdjęcia Dokładnie miesiąc od zakończenia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, miasto na wodzie przywitało kolejne „gwiazdy” – uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. 📢 Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości z wizytą w Skarżysku - Kamiennej. Było wiele emocji W ostatnim dniu kampanii wyborczej, w piątek 13 października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński gościł w Skarżysku - Kamiennej. Spotykał się ze strażakami w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Skarżysko Książęce. Było wiele emoji. U nas na bieżąco relacja ze spotkania.

📢 Bajeczny widok! 60 ton dyni przystroiło Bałtowski Kompleks Turystyczny z powodu zbliżającego się Halloween. Zobacz zdjęcia 60 ton dyni przystroiło Bałtowski Kompleks Turystyczny. Od początku października jest tu po prostu bajecznie. Rozpoczyna się także Halloween (31 października).

📢 15 października - Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Oto piękne i wspaniałe gospodynie wiejskie Ziemi Świętokrzyskiej 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Z tej okazji przygotowaliśmy galerię pięknych i wspaniałych gospodyń wiejskich ziemi świętokrzyskiej. Korzystając z okazji wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. 📢 Trzytygodniowa dziewczynka zadławiła się. Życie dziecku uratował policjant ze Stalowej Woli. Doskonale wiedział, co robić W Stalowej Woli noworodek zadławił się i miał trudności z oddychaniem. Poszukujący ratunku dla trzytygodniowej córeczki rodzice przybiegli na komendę policji, a dyżurujący tam starszy aspirant Marcin Gomułczak udzielił natychmiastowej pomocy maleństwu. Dzięki podjętym przez niego czynnościom, udało się przywrócić dziecku prawidłowy oddech. Dziewczynka została przewieziona wraz z rodzicami do szpitala. 📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Pierwsze boisko prawie gotowe. Budowa Akademii Radomiaka Radom na Koniówce. Zdjęcia z lotu ptaka Trwa budowa obiektów Akademii Radomiaka Radom na Koniówce. Jest już prawie gotowe pierwsze boisko ze sztuczną nawierzchnią. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z drona.

📢 Najlepsze MEMY na piątek trzynastego! Pech i przesądy na wesoło. Z tego śmieje się cały Internet. Jaki będzie piątek 13.10.2023? Piątek trzynastego uznawany jest za dzień pechowy. Kolejny w tym roku przypada 13 października. Według popularnego przesądu powinniśmy tego dnia szczególnie uważać, ponieważ jeśli coś złego ma się wydarzyć, to wydarzy się z całą pewnością. Na pewno tego dnia przyda się duża dawka dobrego humoru. Zobacz najlepsze MEMY na piątek 13. 📢 Aktorka Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Joanna Kasperek, świętowała 30-lecie pracy artystycznej. Zobacz zdjęcia Aktorka Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Joanna Kasperek świętowała w środowy wieczór 30-lecie pracy artystycznej. Było to ostatnie wydarzenie 5. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego.

📢 Ruszył proces byłego proboszcza z Domostawy. Oskarżony: - To oszczerstwo zabiło mnie cywilnie i społecznie Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces emerytowanego księdza Stanisława K., któremu prokuratura zarzuca przywłaszczenie ponad 434 tysięcy złotych z konta parafii. 71-letni były proboszcz z Domostawy (powiat niżański) nie czuje się winny, a pieniądze wzięte z konta parafii traktuje jako niewielką rekompensatę za wieloletni wkład finansowy na rzecz parafii. 📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Najstarsza w mieście uczelnia ma trzech nowych kleryków Uroczystą mszą świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach, pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego oraz biskupów pomocniczych, w czwartek 12 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od nowego roku, do najstarszej w regionie uczelni będzie uczęszczać 21 alumnów. Formację i naukę na pierwszym roku rozpoczęło trzech kleryków. Do ślubowania przystąpiło także 2 kleryków z Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy rozpoczną naukę na 3. roku.

📢 Nauczyciele z koneckich szkół średnich świętowali. Uroczystość w „starym” ogólniaku. Kto z nagrodami i odznaczeniami? Organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej podjęło się w tym roku I Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Były życzenia, gratulacje, nagrody, a także tematyczny program artystyczny przygotowany przez nauczycielki u grupę uczniów. 📢 Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Radomiu. Podziękowania dla nauczycieli za pracę. Były też nagrody i medale. Zobaczcie zdjęcia i film W Zespole Szkół Muzycznych, najlepsi nauczyciele otrzymali w czwartek nagrody Prezydenta Radomia. Była to okazja do złożenia życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Rekordowo wysokie nagrody dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej! Ile wyniosą? Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Już w najbliższą sobotę, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym, że właśnie wtedy minie dokładnie 250. lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, szkoły wypłacą nauczycielom nagrodę specjalną w wysokości 1125 złotych brutto. O szczegółach mówi świętokrzyska wicekurator oświaty, Katarzyna Nowacka.

📢 Nowe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego. Przez ostatnie lata powstało ich wiele. Zobacz jakie Jakie były cztery ostatnie lata dla inwestycji w branży turystycznej w województwie świętokrzyskim? Podsumowując cztery lata - powstało wiele ciekawych obiektów. Zobaczcie jakich.

📢 Szukasz działki budowlanej w Kielcach i okolicy? Sprawdź ile kosztują. Oto najciekawsze oferty Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną w Kielcach? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Chlebek Hobbita nie tylko dla miłośników Władcy Pierścieni. Oto przepis na pyszny chleb Chlebek Hobbita to świetny pomysł nie tylko na śniadanie i kolację ale także w podróż. Frodo i Sam pożywiali się w nim w drodze do Mordoru. Zobaczcie i wypróbujcie prosty przepis.

📢 Oto historia miłosna pary ze Skarżyska-Kamiennej, która jest razem od 73 lat. Według państwa Kania, najważniejsze to robić wszystko razem! Przeżyć w małżeństwie 73 lata w miłości i wzajemnym szacunku to wyczyn, którego wielu może pozazdrościć. Taką właśnie historią mogą pochwalić się państwo Kania, mieszkający w Skarżysku-Kamiennej. Jak mówią - najważniejsze to pieszczotliwie się do siebie zwracać i robić wszystko razem. Od wizyty w markecie po wakacyjne wycieczki i imprezy rodzinne. Rozdzielili się tylko raz, kiedy obie ich wnuczki miały komunię tego samego dnia. Poznajcie historię tej miłości. Zobaczcie zdjęcia pary.

📢 Wyjątkowe zaręczyny najlepszego strzelca Radomiaka Radom. Mamy zdjęcia i film z tej niecodziennej chwili dla Pedro Henrique i jego wybranki Najlepszy strzelec Radomiaka i jednocześnie wicekról klasyfikacji najlepszych snajperów w Polsce, a więc Pedro Henrique pożytecznie wykorzystał nieco dłuższą, niż zazwyczaj przerwę w treningach. Otóż po meczu z ŁKS-em Łódź, a więc zespołem z którym Zieloni wygrali 3:0 a Brazylijczyk zdobył swojego siódmego gola w sezonie, Henrique postanowił się zaręczyć. Zrobił to wyjątkowym stylu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z zaręczyn.

📢 Kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie rzekomego ustawienia przetargu w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z Radomia, posłowie Marek Suski i Andrzej Kosztowniak oraz senator Wojciech Skurkiewicz złożyli we wtorek, 10 października zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z rzekomą aferą korupcyjną w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 📢 Pojechali do Izraela spełnić marzenie o drugim ślubie. Po weselu usłyszeli wybuchy bomb! Małżeństwo ze Świętokrzyskiego jest już bezpieczne To miało być spełnienie marzeń. Kiedy po 25 - latach małżeństwa odnawiali śluby w Kanie Galilejskiej, a potem bawili się na swoim "drugim weselu", nie mieli pojęcia, że niebawem usłyszą wybuchy bomb. Ewa i Dariusz Frączakowie z miejscowości Występy, w powiecie włoszczowskim przeżyli chwile grozy w Izraelu. Widzieli uzbrojonych po uszy funkcjonariuszy wojska i policji zmierzających do Strefy Gazy, przez okna hotelu obserwowali grupy zamaskowanych bojowników jeżdżących na motorach, a na lotnisku chowali się w schronie, bo chwilę przed wylotem miał miejsce alarm bombowy. Dziś małżonkowie są już bezpieczni w Polsce i podzielili się z nami swoją poruszającą historią.

📢 Wybory 2023. Oni powalczą o Senat ze Świętokrzyskiego 15 października. Spektakularne debiuty, zaskakujące nazwiska Wybory parlamentarne już 15 października. Znamy kandydatów do Senatu. Kto powalczy o mandaty? Mamy prawdziwie spektakularne nazwiska i debiutantów, którzy mogą wiele zmienić na scenie politycznej. Poznajcie tych, którzy wystartują do Senatu w trzech okręgach w województwie świętokrzyskim. 📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.