Przegląd prasy 15.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Horoskop dzienny na środę, 15 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 15.11.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Przejmujący apel po pożarze domu w Ignacówce w powiecie jędrzejowskim, do jakiego doszło w niedzielę, 12 listopada. Rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji, prosi o wsparcie.

Piłkarze Korony Kielce w Święto Niepodległości, 11 listopada, zagrali na Suzuki Arenie z Jagiellonią Białystok. Przed spotkaniem kibice kieleckiej drużyny przeszli z Rynku do Pomnika Czynu Legionowego. Zapalili znicze i oddali cześć bohaterom, w ten sposób świętując 105. rocznicę odzyskania niepodległości.

W Tarnobrzegu przy ulicy Zwierzynieckiej rozpoczęła się budowa pełnowymiarowego boiska - inwestycja długo oczekiwana przez grających w piłkę nożną. To pierwszy etap realizowania koncepcji budowy Tarnobrzeskiego Centrum Sportu, której efektem będzie także bieżnia dla lekkoatletów. Pierwsze łopaty pod budowę wbite, zobaczcie zdjęcia i wideo.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił we wtorek, 14 listopada konsultacje społeczne dotyczące budowy wschodniej obwodnicy Kielc. Są trzy warianty przebiegu tej trasy. Teraz osoby zainteresowane inwestycją mogą wysyłać swoje uwagi odnośnie przedstawionych propozycji.

Nie czterech lecz trzech oskarżonych odpowiada przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w rozpoczętym we wtorek 14 listopada procesie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi przemytem broni. Niezależnie od tego procesu, odrębne postępowanie dotyczące innych członków zorganizowanej grupy przestępczej prowadzą organa ścigania Królestwa Szwecji.

W Koronie Kielce przewinęło się wielu zawodników, którzy nie mogli swoją dobrą grą zapaść kibicom w pamięć. Niektóre ruchy transferowe były niezrozumiałe, bądź też od razu skazane na porażkę. Amer Halilić, Uros Djuranović, czy Angelos Argyris. Pamiętacie ich wszystkich? Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć, by przypomnieć sobie w dużej mierze anonimowe postacie w historii kieleckiego klubu.

Chociaż nie przeszły do finału to zaprezentowały pięknie - nie tylko siebie, ale i cały region świętokrzyski. Panie z zespołu "Echo Łysicy" wystąpiły w wyemitowanym w niedzielę, 12 listopada na TVP 2 teleturnieju "Familiada". Zobaczcie, jak podsumowały swój udział w programie.

We wtorek 31 października informowaliśmy, że dwóch przedstawicieli Radomiaka może mieć poważne problemy związane z naruszeniem przepisów antydopingowych. Nie chodziło bynajmniej o to, że któryś z piłkarzy podczas rutynowej kontroli otrzymał wynik pozytywny, bowiem uzyskane wyniki potwierdziły „czystość” podopiecznych Constantina Galcy...

Na targowisku w okolicach ulic Legionów Polskich i Radomskiej w Przysusze oferowano we wtorek 14 listopada niemal wszystko. Wielu klientów przyszło specjalnie po owoce, mięso, czy warzywa. Wybór był bardzo duży.

40-letnia Agnieszka Kwiatkowska jest jedną z bohaterek jubileuszowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi imponujące gospodarstwo na Mazurach. Ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Kobieta nie ukrywa, że doskwiera jej samotność i szuka swojej drugiej połówki. Do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech kandydatów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Zbliża się finał i czas decyzji. Czy któryś z nich zdobędzie serce rolniczki? Przekonamy się już niebawem. A tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Agnieszki z "Rolnik szuka żony 10"

Tomasz Soczumski, szef kuchni w kieleckiej restauracji „Żółty Słoń” zajął trzecie miejsce w krajowej selekcji prestiżowego konkursu Bocuse d’Or Poland 2023. To oznacza, że znalazł się w czołówce najlepszych polskich kucharzy. To wielki sukces, ale Tomasz podkreśla, że ma apetyt na więcej i na pewno spróbuje swoich sił w kolejnej edycji.

Targ w Przysusze we wtorek 14 listopada przyciągnął tłumy mimo że rano padał deszcz. Można było skompletować garderobę na zimę, ale i wyposażyć dom. Były też czapki, rękawiczki, buty. Cieple ubrania cieszyły się popularnością wśród klientów.

Czesław Siekierski, świętokrzyski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia funkcji ministra rolnictwa w rządzie, który ma tworzyć Donald Tusk.

Klaudia Mularczyk z Czarncy, w powiecie włoszczowskim - niegdyś pełna energii i radości młoda kobieta, dziś nie przypomina już dawnej siebie. W 2021 roku w głowie dziewczyny pękł tętniak powodując niewyobrażalne szkody. Od tego tragicznego dnia, rodzina Klaudii robi wszystko, żeby wróciła do sprawności. Najlepsze efekty przynoszą kosztowne turnusy rehabilitacyjne. Pomóżmy uzbierać pieniądze na kolejny.

Bieg Niepodległości odbył się we Włoszczowie w sobotę, 11 listopada. W ten sposób Włoszczowa uczciła Święto Niepodległości już po raz 11.

Club N51 to wyjątkowe miejsce na imprezowej mapie Sandomierza. Świetne imprezy, koncerty na żywo, wyszukane drinki przyciągają tłumy. Tak bawią się goście tej jesieni. Zobacz zdjęcia.

Jeszcze dobrze nie opadł kurz po wyborach parlamentarnych, a czas już myśleć o wyborach samorządowych, które najprawdopodobniej odbędą się w kwietniu 2024 roku. Kto szykuje się do walki o urząd prezydenta Tarnobrzega? Ruszyła giełda nazwisk, znamy kilku zdecydowanych kandydatów. Wśród nich także osoby, które wiedzą już, jak smakuje władza...

Konkursy na stanowiska urzędnicze pojawiły się w Biuletynach Informacji Publicznej kieleckich urzędów w listopadzie 2023 roku. Poszukiwani są specjaliści do kilku wydziałów. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie? W przypadku kilku ofert zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 13 do 19 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.