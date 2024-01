Przegląd prasy (16.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Rola kielczanina Przemysława Predygiera przypadła do gustu widzom serialu "Klan". Aktor wciela się w postać Waldka Dymki, czyli biologicznego ojca Dżastina Cebuli, ale ma w dorobku też inne nietuzinkowe role. Wkrótce zobaczymy go także na deskach teatru, ale o tym wkrótce.

15 stycznia czeka nas Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Dlaczego wypada on akurat wtedy? Zapraszamy do lektury i... do galerii najśmieszniejszych memów o Blue Monday. Nie dajcie się zdołować poniedziałkowi i uśmiechnijcie się!

Pochodząca z Kielc Agata Paź znana jest z siódmej edycji popularnego show "Love Island. Wyspa miłości". W programie poznała Huberta, z którym po wielu przejściach związała się. Para na tyle podbiła serca telewidzów, że wygrali program! To na nich oddali najwięcej swoich głosów. Niestety ich związek szybko się rozpadł. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, a Agata korzysta z życia. Wraz z przyjaciółkami wybrała się w podróż życia do Dubaju! Pobyt tam na bieżąco relacjonuje na swoim Instagramie. Zobaczcie zdjęcia i film.

To będzie pierwsze w historii Tarnobrzega kompleksowe kasyno do gier hazardowych i aktualnie jedno z dwóch na Podkarpaciu. Win Casino w Hotelu Evva - Business & Wellness oficjalnie ma ruszyć we wtorek, 16 stycznia. To ma być namiastka tego, co spotkać można w Las Vegas i Monte Carlo.

Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się w poniedziałek przed południem na drodze krajowej nr 74 w Lechowie w gminie Bieliny. Droga jest zablokowana.