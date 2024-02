Przegląd prasy 16.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach 2024 w powiecie pińczowskim. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach 2024 w powiecie pińczowskim. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w powiecie pińczowskim już się zakończył. Na balach pojawiło się mnóstwo pięknych maturzystek. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych pań z tegorocznych balów maturalnych.

📢 Budowa fabryki profili aluminiowych w Jędrzejowie na ostatniej prostej. Odwiedził ją marszałek Andrzej Bętkowski W maju 2023 roku ruszyła budowa nowoczesnej fabryki profili aluminiowych firmy Alu Tech Global w Jędrzejowie. Hala fabryki jest już gotowa, a obecnie w niej trwają prace przygotowujące linię produkcyjną. Tą jedyną takiego rodzaju fabrykę w województwie świętokrzyskim w czwartek, 15 lutego, odwiedził marszałek Andrzej Bętkowski. Postępy w budowie są imponujące.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 16 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 16 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 16.02.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Prasówka 16.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmiana na stanowisku zastępcy komendanta świętokrzyskiej policji. Z garnizonem pożegnał się inspektor Andrzej Patrzałek Po sześciu latach na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji z naszym garnizonem pożegnał się inspektor Andrzej Patrzałek. Był odpowiedzialny za pion kryminalny. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki starachowickich studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół w Starachowicach.

📢 Kandydaci na prezydenta Tarnobrzega w wyborach samorządowych 2024. Jest ich siedmioro! Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko prezydenta Tarnobrzega będzie walczyć siedmioro kandydatów. Kim są, czym się zajmują? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Oto najpiękniejsze pary kieleckich studniówek 2024. Wyglądali zjawiskowo Sezon studniówkowy w Kielcach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Kielcach. 📢 Rozbiórka dawnej siedziby szpitala przy ulicy Ogrodowej w Kielcach. Prace są konieczne po pożarach. Na przejęcie nieruchomości czeka Aldi Dawna siedziba szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Ogrodowej w Kielcach musi być częściowo rozebrana. W środę rozpoczęło się zdejmowanie dachu. Na działce ma powstać market Aldi.

📢 Stypendia Burmistrza Szydłowca przyznane. Wsparcie otrzymało aż 44 uczniów. Sprawdź, kto i z jakich szkół Pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024 dobiegł końca, a wraz z nim nadszedł czas na podsumowanie wysiłku i zaangażowania uczniów z oświatowych placówek z terenu gminy Szydłowiec. Tradycyjnie jak co roku, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Szydłowca dla tych, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Na balach w Radomiu nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycały urodą i wdziękiem. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Walentynkowy koncert dla mieszkańców gminy Nowiny. Wystąpił zespół One Way, czekało też wyjątkowe fotolustro We wtorek, 13 lutego w sali koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach zrobiło się bardzo romantycznie. A to za sprawą koncertu walentynkowego zorganizowanego dla mieszkańców Był koncert zespołu One Way, fotolustro, a także liczne koncerty dla par. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

📢 Wspaniałe urodziny podporucznika Kazimierza Morgasia w Sandomierzu, uczestnika Powstania Warszawskiego. Było wielu gości urodziny obchodził uczestnik Powstania Warszawskiego, mieszkaniec Sandomierza podporucznik Kazimierz Morgaś pseudonim „Bufor”. Solenizant odebrał gratulacje i życzenia od wicewojewody świętokrzyskiego Michała Skotnickiego oraz starosty sandomierskiego Marcina Piwnika. 📢 Świętokrzyscy rolnicy ciągle protestują na rondzie w Nagłowicach. W czwartek przyjechał do nich wicewojewoda Michał Skotnicki Od poniedziałku, 12 lutego, codziennie przez całą dobę rolnicy wytrwale protestują na rondzie i drodze krajowej numer "78" w Nagłowicach. Od czterech dni w godzinach 10-15 blokują przejazd wyjeżdżając na drogę maszynami rolniczymi, a także chodząc wokół ronda z biało-czerwonymi flagami. W czwartek, 15 lutego do rolników przyjechał wicewojewoda świętokrzyski, Michał Skotnicki, który przyznał, że sam jest rolnikiem. W piątek, 16 lutego rolnicy zamierzają całkowicie zablokować rondo.

📢 Niesamowity apartamentowiec, kaskadowy i dwusegmentowy powstanie przy Alei Solidarności w Kielcach W rejonie skrzyżowania alei Solidarności i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach, na działce po dawnym salonie samochodowym ma powstać dwusegmentowy wieżowiec z mieszkaniami i lokalami usługowymi. LUXURY POINT tak będzie się nazywała ta inwestycja. 📢 Tragiczne zdarzenie na rondzie w Piekoszowie. Nie żyje 76-letni mężczyzna Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować życia 76-letniego mężczyzny, który zasłabł podczas jazdy samochodem. Do zdarzenia doszło w czwartek na ulicy Częstochowskiej w Piekoszowie w powiecie kieleckim.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki kieleckich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. 📢 Daria Syta z Orońska wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Zatańczy w parze z Maciejem Musiałem W niedzielę, 3 marca rusza 14. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Wśród uczestników walczących o kryształową kulę znajdzie się Daria Syta. Mieszkanka Orońska, które znajduje się w powiecie szydłowieckim, zatańczy w parze ze znanym aktorem - Maciejem Musiałem.

📢 Długo oczekiwany Park Handlowy Sekunda powstanie we Włoszczowie. Zobaczcie wizualizacje We Włoszczowie powstanie długo oczekiwany Park Handlowy Sekunda. Będzie jedynym tak nowoczesnym obiektem handlowym w regionie włoszczowskim. 📢 Genowefa Rabiej z Wolicy w gminie Chęciny świętowała setne urodziny! Całe życie ciężko pracowała Były kwiaty, moc prezentów i życzenia dwustu lat życia w niegasnącym zdrowiu – tak swoje setne urodziny świętowała Genowefa Rabiej z Wolicy, która w dobrym zdrowiu i z bliskimi u boku doczekała tej wyjątkowej chwili. To szczególne wydarzenie zgromadziło licznych gości, a życzenia z okazji 100. urodzin złożył jubilatce również burmistrz gminy i miasta Chęciny, Robert Jaworski. 📢 Oto najpiękniejsze pary ostatnich studniówek powiatu kazimierskiego. Wyglądali wspaniale Sezon studniówkowy powiatu kazimierskiego dobiegł końca. W miniony weekend odbyły się już ostatnie dwa bale studniówkowe. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary z ostatnich studniówek z powiatu kazimierskiego.

📢 Nigdy nie założył munduru, ale 35 lat pracował ze służbami. Zmarł Marek Prokop, wieloletni zasłużony pracownik Urzędu Gminy Włoszczowa W środę, 14 lutego, rano zmarł Marek Prokop, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Włoszczowa. Przez 34 lat pracował ze służbami mundurowymi, choć sam nigdy munduru nie założył. Miał 67 lat. 📢 Najpiękniejsze maturzystki ze staszowskich studniówek. One skradły show na parkiecie Zakończył się studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Przez kilka ostatnich weekendów byliśmy świadkami pięknych bali maturalnych, obywały się one również w powiecie staszowskim. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne suknie i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że dziewczyny prezentowały się naprawdę zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku ma niezwykłą siedzibę. Takiej szkoły nie ma w całej Europie, właśnie ją otwarto W czwartek, 15 lutego odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku. Budynek zachwyca wyglądem, a uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji nowoczesne i świetnie wyposażone pracownie. To jedyna taka szkoła branżowa w Europie. Inwestycję sfinansował samorząd województwa mazowieckiego. 📢 Tłumy na spotkaniu z posłem Arkadiuszem Mularczykiem we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia We Włoszczowie odbyło się spotkanie z posłem Arkadiuszem Mularczykiem, w ramach akcji Prawa i Sprawiedliwości #BądźmyRazem. Główne tematy poruszały reparacje wojenne oraz wpływ polityki Unii Europejskiej na życie Polaków 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia Ludwika Skowyry w Przysusze. Maturzyści bawili się w Dworze w Klwowie. Zobaczcie zdjęcia Studniówka Zespołu Szkół numer 2 rozpoczęła się w piątek 12 stycznia w Zajeździe Lwowskim w Klwowie bardzo uroczyście, od poloneza. Potem parkiet zapłonął i szalona zabawa trwała do białego rana. Maturzyści i nauczyciele Zespół Szkół numer 2 w Przysusze bawili się na sto dni przed maturą.

📢 Włamania w regionie świętokrzyskim. W tych gminach jest ich najwięcej. Zaskakujące dane Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których najczęściej działali włamywacze w 2023 roku, w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Gdzie było najwięcej włamań? 📢 Kandydaci na burmistrza Pińczowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Pińczowa będzie walczyć trzech kandydatów. Żaden nie potwierdził jeszcze swojego startu. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Kandydaci na wójta gminy Strawczyn w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta Strawczyna będzie walczyć czterech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 15 lutego - Dzień Singla. Oto najlepsze MEMY o singlach i z singlami w roli głównej. Nie tylko zakochani mają swoje święto! 15 lutego swoje święto obchodzą osoby samotne. Właśnie tego dnia obchodzony jest Dzień Singla. Zobaczcie najlepsze memy o singlach. 📢 Kandydaci na burmistrza miasta i gminy Piekoszów w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Piekoszowa będzie walczyć czterech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na burmistrza Szydłowca w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Szydłowca będzie walczyć piątka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na wójta Baćkowic w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta Baćkowic, będzie walczyć dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy w tym tekście. 📢 Kandydaci na burmistrza Osieka w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Osieka będzie walczyć troje kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Powstają słupy pylonowe na moście nad Kamienną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobacz zdjęcia Prace na moście w Ostrowcu Świętokrzyskim idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem. Będzie to nowoczesny, pylonowy obiekt. To jeden z elementów remontu drogi wojewódzkiej numer 754.

📢 Znane osoby na meczu Ligi Mistrzów Industria Kielce - THW Kiel. Byli Karol Bielecki, Kamil Kuzera, Nono, Martin Remacle i politycy Znakomite spotkanie obejrzeli w środę, 14 lutego, kibice w Hali Legionów. Industria Kielce zremisowała z THW Kiel 36:36 w hicie Ligi Mistrzów. Na tym emocjonującym pojedynku było wiele znanych osób.

📢 Kandydaci na burmistrza Bogorii w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Bogorii będzie walczyć dwójka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Talant Dujszebajew, trener Industrii Kielce: Jestem przekonamy, że mogliśmy wygrać. Szkoleniowiec dziękował też kibicom za wsparcie To był znakomity, niezwykle emocjonujący mecz w Hali Legionów. Industria Kielce w środę, 14 lutego, zremisowała w hicie Ligi Mistrzów z THW Kiel 36:36. - Dziękujemy kibicom za niesamowitą atmosferę - powiedział po spotkaniu 11. kolejki EHF Ligi Mistrzów Talant Dujszebajew, trener mistrzów Polski.

📢 Piłka ręczna. Hit Ligi Mistrzów w Hali Legionów. Industria Kielce po niezwykle emocjonującym meczu zremisowała z THW Kiel 36:36 Po niezwykle emocjonującym meczu 11. kolejki Ligi Mistrzów Industria Kielce zremisowała z THW Kiel 36:36. Pojedynek w Hali Legionów obejrzał komplet kibiców, a MVP spotkania wybrany został rozgrywający kieleckiej drużyny - Hiszpan Alex Dujszebajew. Było to znakomite widowisko, a Industria podtrzymała dobrą passę z THW we własnej hali - nie przegrała z "Zebrami" od 13 lat. 📢 Oto najpiękniejsze pary ostatnich studniówek powiatu jędrzejowskiego. Wyglądali wspaniale. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy powiatu jędrzejowskiego dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary z ostatnich studniówek z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Tak kochają znani ze Świętokrzyskiego. Niezwykłe wyznania na walentynki 2024 14 lutego obchodzimy walentynki. Jak to święto spędzają znani ze Świętokrzyskiego? Zobaczcie zdjęcia pełne miłości i niezwykle szczere wyznania. 📢 Helena Borowiecka z Popowic w gminie Oksa obchodziła 103. urodziny. Z tortem i życzeniami przybyli wolontariusze "Paczki dla Bohatera" We wtorek, 13 lutego pani Helena Borowiecka z Popowic w gminie Oksa obchodziła swoje 103. urodziny. Z tej okazji, szanowną jubilatkę już tradycyjnie odwiedziła grupa wolontariuszy "Paczki dla Bohatera" z urodzinowym tortem, bukietem kwiatów i najlepszymi życzeniami. Pani Helenka od lat jest podopieczną - pamiętającego o weteranach, żołnierzach i obrońcach ojczyzny - stowarzyszenia. Przypominamy niezwykłą historię życia pani Heleny.

📢 Studniówka 2024. Zobacz najpiękniejsze uczestniczki balów maturalnych na północnym Podkarpaciu. One skradły show. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 na Podkarpaciu już się zakończył, więc to czas podsumowań. Maturzystki i panie towarzyszące maturzystom z naszego regionu, już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki podkarpackich studniówek.

📢 W Kielcach ślubowali nowi policjanci. Zobacz zdjęcia z uroczystości Siódemka nowo przyjętych policjantów złożyła we środę, 14 lutego ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej. 📢 Kandydaci na burmistrza Chmielnika w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024. Do poniedziałku, 12 lutego trwała rejestracja komitetów wyborczych. Pewnym jest, że o stanowisko burmistrza Chmielnika będzie walczyć czworo lub pięcioro kandydatów. Kim są i co robią? Sprawdźcie. 📢 Oto kandydaci na burmistrza Niska w wyborach samorządowych 2024 roku. Kim są, czym się zajmują? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Niska będzie walczyć czterech kandydatów. Kim są, czym się zajmują? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Manufaktura Cukiernicza "Siódme Niebo" ruszyła w samym sercu Kielc. Jest tu mnóstwo słodkości oraz pyszne ciasta bez cukru. Zobaczcie film Słodkie bułki i pączki, ciasteczka, serniki i ciasta z kremem – Manufaktura Cukiernicza „Siódme Niebo” ruszyła z nowym miejscem przy ulicy Romualda 3 w Kielcach. Prawdziwym hitem są tu ciasta keto oraz low carb, czyli te pozbawione cukru i bazujące na mące kokosowej oraz migdałowej. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Zmiany kadrowe w 3. Lidze oraz RS Active 4. Lidze. Wzmacniają się Wisła Sandomierz, KSZO 1929 Ostrowiec czy Star Starachowice Niektóre zespoły powoli zamykają swoje kadry przed rundą wiosenną, więc to właściwa pora na kolejną część transferów w 3 i 4 Lidze. Kto się najlepiej wzmocnił, a kto pozbył ważnych zawodników? Zobaczcie sami!

📢 Nisko. Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wypowiedzieli słowa roty przysięgi. Towarzyszyły im rodziny W obecności zaproszonych dowództwa 18 Pułku Saperów w Nisku, zaproszonych gości i członków swoich rodzin, żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 10 lutego wypowiedzieli uroczyste słowa roty przysięgi wojskowej. To wydarzenie wieńczące 27-dniowe szkolenie podstawowe, które dla niektórych będzie dopiero początkiem dłuższego związku z polską armią. 📢 Oto najlepsze memy o Radomiu. Z czego śmieją się internauci? Zobacz te śmieszne obrazki Przed Wami najlepsze memy o Radomiu. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci. Niektóre memy rozbawią Was do łez! Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze obrazki. Chcecie się pośmiać? Zajrzyjcie do naszej galerii memów. 📢 Kandydaci na burmistrza Staszowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Staszowa będzie walczyć piątka kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na burmistrza Sandomierza w wyborach samorządowych 2024. Ma być ich troje. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Sandomierza będzie walczyć trzech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Monika Kowalska nową szefową Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włoszczowie Monika Kowalska została nowym kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włoszczowie. 📢 Seniorzy z Maziarni bawili się na balu karnawałowym. Radości było co niemiara - zobacz zdjęcia W tłusty czwartek uczestnicy Dziennego Domu "Senior+" w Maziarni (powiat stalowowolski) mieli w tym roku swój karnawałowy bal. Nie mogło zabraknąć barwnych strojów, pysznych przekąsek i pączków oraz muzyki.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób? 📢 Piłkarze Korony Kielce Dominick Zator, Marcus Godinho i inni znani sportowcy na uroczystym otwarciu Pizzerii 105 w Kielcach We wtorek, 13 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie Pizzerii 105 w Kielcach. Nie zabrakło znanych osób ze świata sportu. Byli kanadyjscy piłkarze Korony Kielce - Dominick Zator i Marcus Godinho. Nie mogło ich zabraknąć, bo właścicielem pizzerii jest Tommy Żelazny, który przez wiele lat mieszkał w Kanadzie. Była drużyna piłkarek ręcznych Suzuki Korona Handball Kielce i zawodnicy Kieleckiego klubu Lekkoatletycznego.

📢 Taniej ziemi nie kupisz! Oto działki rolne wystawione na licytacje komornicze w Świętokrzyskiem w lutym 2024. Nawet za połowę wartości! Obwieszczenia o licytacjach, jakie zamieszcza Krajowa Rada Komornicza, to okazja, by poniżej ceny rynkowej kupić między innymi ziemię. Sprawdziliśmy wybrane licytacje komornicze, jakie odbędą się w lutym 2024 w województwie świętokrzyskim i prezentujemy tanie nieruchomości, grunty rolne, działki leśne, sady i łąki.

📢 Pijani kierowcy na drogach w Świętokrzyskiem. W tych gminach jest ich najwięcej Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w 2023 roku policjanci najczęściej zatrzymywali pijanych kierowców w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po których drogach w Świętokrzyskiem jeździ najwięcej pijanych kierowców? 📢 Środa Popielcowa czy walentynki? Oto jak widzą ten dzień internauci. Zobacz memy W 2024 roku Środa Popielcowa wypada 14 lutego. Tego też dnia przypadają walentynki. Jak pogodzić te dwa święta? Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Najbardziej romantyczne restauracje w Radomiu i całym regionie. Gdzie wybrać się na kolację w walentynki? Najbardziej romantyczne restauracje w Radomiu i okolicy polecają się na walentynki. Niektóre lokale na tę wyjątkową okazję przygotowały specjalne menu. Zobaczcie listę najbardziej romantycznych restauracji.

📢 Coroczne Ścięcie Śmierci w Jedlińsku. Tradycyjne kusaki i towarzyszące im atrakcje przyciągnęły tłumy ludzi. Zobaczcie zdjęcia We wtorek, 13 lutego w Jedlińsku, w powiecie radomskim, odbyło się coroczne "Ścięcie Śmierci". Na ulicach zagościli przebierańcy, którzy w kolorowym korowodzie poprowadzili śmierć na sąd. Tradycyjnym kusakom towarzyszył kiermasz, występy i inne atrakcje. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Maturzyści dali czadu! Szaleństwo na świętokrzyskich studniówkach. Tańce i wygibasy do białego rana! W piątek, sobotę i niedzielę, 9, 10 i 11 lutego, odbyły się ostatnie studniówki. To było istne szaleństwo. Młodzież i nauczyciele bawili się do białego rana.

📢 Nauczyciele na studniówkach skradli show! Zobacz, jak bawili się z uczniami w ostatni weekend na balach w Radomiu i regionie Za nami kolejny studniówkowy weekend 9-10 lutego w regionie radomskim. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami. 📢 Najpiękniejsze kreacje ostatnich studniówek 2024 w Świętokrzyskiem. Te stylizacje zachwyciły na balach. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem dobiegł końca. W weekend 9, 10 i 11 lutego odbyły się ostatnie bale. Przyglądamy się, jakie trendy obowiązywały w tym roku. Jakie sukienki były modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się w ostatni weekend w Świętokrzyskiem. Może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice Korony Kielce mocno wspierali dopingiem swój zespół w zwycięskim meczu z ŁKS Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz nowe zdjęcia Po bramce z gatunku "stadiony świata", którą w 94 minucie zdobył Danny Trejo, Korona Kielce wygrała na Suzuki Arenie z ŁKS Łódź 2:1. Był to pierwszy mecz Żółto-Czerwonych w rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Mamy dla Was drugą galerię zdjęć kibiców Korony z tego emocjonującego pojedynku. 📢 Kibice na meczu Korona Kielce - ŁKS Łódź na Suzuki Arenie. Tak dopingowaliście w pierwszym w tym roku meczu w PKO BP Ekstraklasie Piłkarze Korony Kielce w pierwszym meczu rundy wiosennej na Suzuki Arenie zmierzyli się z ŁKS Łódź. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obejrzało go prawie 10 tysięcy kibiców. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Żółto-Czerwonych 2:1 po kapitalnym trafieniu, które w doliczonym czasie gry zapisał na swoim koncie Danny Trejo.

📢 W Starachowicach będą konsultacje w sprawie przebiegu trasy numer 6, tak zwanej „szprychy” kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego Jak poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej, w Urzędzie Miejskim, w Starachowicach konsultacje w sprawie przebiegu trasy numer 6, tak zwanej „szprychy” kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego, odbędą się w piątek, 1 marca o 17 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. 📢 Bal karnawałowy w Tarnobrzeskim Centrum Seniora. Tańcom nie było końca. Zobacz zdjęcia i film Seniorzy z Tarnobrzega zakończyli karnawał z przytupem! Na ostatkowym balu zorganizowanym w lutowy weekend przez Tarnobrzeskie Centrum Seniora bawiło się około stu osób. Wieczornym tańcom w Wozowni nie było końca. Zobaczcie zdjęcia z karnawałowego spotkania. 📢 Studniówka 2024 VII Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach. Szaleństwo na parkiecie! Cóż to był za wieczór! Oszałamiające kreacje, makijaże rodem z Hollywood, misterne fryzury i radosne nastroje - ale to nie wszystko. Maturzyści VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego i Technikum numer 8 w Kielcach dopięli swój bal przedmaturalny na ostatni guzik. Efektem była niezapomniana zabawa na parkiecie, a chętnie tańczyło także grono pedagogiczne i rodzice. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Groźny wypadek w Tarnobrzegu. Na moście zderzyły się dwa samochody, którymi łącznie podróżowało osiem osób. Zobacz zdjęcia Wypadek na moście w Tarnobrzegu - Nagnajowie, na drodze krajowej numer 9, na granicy z powiatem sandomierskim i zarazem z województwem świętokrzyskim. Ze wstępnych informacji wynika, że w poniedziałek 12 lutego przed godziną 13.30 na nagnajowskim moście zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi w sumie podróżowało osiem osób - sześć z nich ucierpiało i zostały przewiezione do szpitala lub udzielono im pomocy na miejscu.

📢 Wspaniały Bal Seniora w gminie Solec nad Wisłą. Bawiła się ponad setka mieszkańców. Zobacz zdjęcia Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci wszystkich seniorów. W niedzielę, 11 lutego w Ośrodku Wypoczynkowym "Zacisze" w miejscowości Kłudzie w gminie Solec nad Wisłą odbył się wielki Bal Seniora. W wydarzeniu udział wzięła ponad setka mieszkańców. Były tańce, muzyka i smaczny poczęstunek.

📢 Najpiękniejsze pary świętokrzyskich studniówek. Wyglądali zjawiskowo! Sezon studniówkowy dobiegł końca. W miniony weekend, 9, 10 i 11 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy partnerzy. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w ostatni weekend. Zobaczcie w galerii. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z kolejnego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami kolejny weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - w dniach 9-11 lutego bawili się uczniowie blisko trzydziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Maturzyści bawili się w Impresji w Nagłowicach W niedzielę, 11 lutego, o godzinie 19 rozpoczęła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Młodzież zatańczyła pięknego poloneza, podziękowała i wręczyła kwiaty nauczycielom, były też przemówienia dyrekcji. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki zorganizowanej w Impresji w Nagłowicach.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Na początek piękny polonez Sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim dobiega końca. W sobotę, 10 lutego na swoim balu maturalnym bawili się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Rozpoczęto pięknym polonezem.

