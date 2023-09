Przegląd prasy (16.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klub Fitness Platinium Radom ma już 10 lat. Zobacz zdjęcia i film z hucznej imprezy”?

📢 W Suchedniowie dobiega końca budowa fabryki prefabrykatów. Wygląda imponująco. Już zatrudniono 60 osób Za kilka tygodniu w Suchedniowie planowane jest otwarcie nowoczesnej fabryki prefabrykatów. Za realizację tej inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu.

📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - Avia Świdnik 2:1 Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W piątek 15 września Siarka Tarnobrzeg zagrała mecz trzeciej ligi z Avią Świdnik. Byłeś na tym spotkaniu? Znajdź się na naszych zdjęciach! 📢 Miliony trafią do Świętokrzyskiego. 55 samorządów, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne otrzyma rządowe wsparcie. Sprawdź kto W czerwcu tego roku ruszył nabór do szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanego do samorządów w których zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne - tak zwane PGR-y. W piątek, 15 września poznaliśmy listę samorządów i zadań, które otrzymały rządowe wsparcie. Do gmin i powiatów naszego regionu trafi blisko 140 milionów złotych na realizację 68 zadań. Co i gdzie zostanie zrobione? Sprawdźcie.

📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 15-17 września. Będą koncerty, food trucki, święto pieczonego ziemniaka. Sprawdź, gdzie się wybrać Ciekawe imprezy odbędą się w ten weekend w Kielcach i okolicy. Rockowe koncerty, festiwal pieroga, food trucki, święto pieczonego ziemniaka, winobranie w Ogrodzie Botanicznym, Festiwal Wiatru, to tylko niektóre propozycje. Przygotowaliśmy zestawienie wydarzeń, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę 15-17 września. 📢 Bardzo udane dożynki gminy Stara Błotnica. Piekne wieńce, dużo muzyki, wystawy i koncer Cleo. Bawił się tłum gości Była msza dożynkowa z wieńcami, dzielenie się chlebem, a później już wielki festyn z atrakcjami. Wśród nich przeloty helikopterem, dmuchańce, wystawa ptactwa ozdobnego. Nie zabrakło też muzyki, wystąpiły kapele ludowe, ale też między innymi Gang Marcela. Gwiazdą wieczoru była Cleo.

📢 Film "Pani od polskiego" powstaje w Tokarni pod Kielcami. Reżyser Radosław Piwowarski zdradził nam szczegóły. Zobacz film i zdjęcia Ostatnie cztery dni w Parku Etnograficznym w Tokarni pod Kielcami upłynęły pod znakiem kręcenia scen do nowego, polskiego filmu "Pani od polskiego" w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Produkcja bazuje na historycznych wydarzeniach, ale skupiona będzie na miłości i losach tytułowej bohaterki. W piątek, 15 września, reżyser zdradził nam wiele szczegółów dotyczących tej produkcji. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Piotr Osiński z Kielc, młodszy chorąży Służby Ochrony Państwa, to prawdziwy bohater. Na wakacjach uratował życie 4,5-letniej dziewczynki Mieszkającego od 3 lat w Kielcach Piotra Osińskiego, bezapelacyjnie można określić jednym słowem - bohater. Podczas wakacyjnego urlopu, który wraz z rodziną spędzał w Turcji, uratował życie topiącego się dziecka. Dzięki jego błyskawicznej reakcji 4,5-letnia dziewczynka jest cała i zdrowa. Dziecko i jej rodzice pochodzą z Pakistanu, na stałe zaś mieszkają w Wielkiej Brytanii. W ramach ogromnej wdzięczności za uratowanie życia córki, postanowili napisać list z podziękowaniami do polskiej ambasady w Anglii. Ten trafił do Polski oraz na ręce komendanta Służby Ochrony Państwa, gdzie pan Piotr służy od 10 lat.

📢 Tak mieszkają znane osoby z regionu radomskiego. Przytulne, nowoczesne i wyjątkowe wnętrza. Zobaczcie zdjęcia KęKę, Małgorzata Foremniak, Kinga Zawodnik, czy Jakub Urbański, to tylko kilka z wielu gwiazd, które urodziły się i wychowały w Radomiu i regionie radomskim. Wielu z nich mówi z dumą o tym, skąd pochodzą. A jak wyglądają wnętrza domów znanych i lubianych z regionu radomskiego? Choć nie zawsze dzielą się z nami tym jak mieszkają, w udostępnianych przez nich postach można doszukać się namiastki tego jak wyglądają ich domy. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami! 📢 Odpust na Świętym Krzyżu. W piątek mszy świętej przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. Byli pielgrzymi z kilku diecezji Trwają tygodniowe uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. W piątek sumie odpustowej przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. Uczestniczyli w niej między innymi pielgrzymi z diecezji sandomierskiej, radomskiej i kieleckiej. Wierni mogli skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych.

📢 Tak dziś wygląda ratowniczka Britney, czyli Paulina Zwierz z serialu "Na sygnale". Zobaczcie prywatne zdjęcia pięknej aktorki - 15.09.2023 "Na sygnale", czyli serial medyczny, emitowany od roku 2014 na antenach TVP1 i TVP2. Od 2021 roku gra w nim Britney, a właściwie Julia Kowalczyk. Tak na prawdę to zjawiskowa Paulina Zwierz, piękna ratowniczka, której nie da się nie lubić. Zobaczcie w galerii, jak wygląda sympatyczna "Britney". 📢 Przed dworcem autobusowym w Kielcach mogą powstać 20-piętrowe wieżowce. Pierwszy krok został zrobiony Niesamowite wieżowce 20-piętrowe mogą powstać w miejscu dawnego kina Romantica przy ulicy Czarnowskiej w Kielcach, naprzeciwko dworca autobusowego. Kieleccy radni przyjęli uchwałę, która otwiera drogę do realizacji tej inwestycji.

📢 Kolejny dzień na planie serialu „Ojciec Mateusz” w Sandomierzu. Kto tym razem zagrał? Zobaczcie zdjęcia Piątek, 15 września był ostatnim dniem zdjęć na planie serialu „Ojciec Mateusz” w Sandomierzu. Tym razem jedna ze scen była kręcona na tyłach kamienic przy ulicy Melchiora Bulińskiego.

📢 Festiwal Kolorów i Smaków – Dożynki 2023 w Kurzelowie w gminie Włoszczowa. Zobaczcie szerszą relację i nowe zdjęcia - część I Są duże imprezy plenerowe corocznie odbywającego się Święta Plonów o randze: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, gdzie zaangażowanych w organizację jest wiele osób, podmiotów i firm. Są również te malutkie, lokalne, jak w Kurzelowie w gminie Włoszczowa, gdzie grupa osób potrafi „wyczarować” przepiękne podziękowanie za szczęśliwie zebrane plony tego lata. Jest w nich prawda tradycji i tożsamości lokalnej.

📢 Ceny owoców i warzyw na kieleckich bazarach w piątek 15 września. Królują dynie i śliwki W piątek, 15 września na kieleckich bazarach królowały dynie i śliwki. Pomimo zbliżającej się wielkimi krokami jesieni na targowisku nie brakowało również słodkich malin i truskawek. Ile trzeba było zapłacić za nie, oraz inne warzywa i owoce? Sprawdźcie.

📢 Tłumy na Politechnice Świętokrzyskiej! Dzień otwarty i prestiżowe zawody łazików marsjańskich. Zobaczcie zdjęcia i film W piątek, 15 września na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach rozpoczęła się dziewiąta edycja zawodów łazików marsjańskich - European Rover Challenge. W tym dniu zorganizowano również dzień otwarty Politechniki – przyszło mnóstwo osób. 📢 Zmiany w Radomiaku na niedzielny mecz PKO Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok? Wszystko na to wskazuje! Zawodnicy Radomiaka w piątek odbyli przedostatni przed wyjazdem do Białegostoku trening. W zajęciach wzięli udział wszyscy piłkarze poza Roberto Alvesem. Ten trenuje indywidualnie ze specjalistą z Barcelony!

📢 Wybory 2023. Oni powalczą o Senat ze Świętokrzyskiego 15 października. Spektakularne debiuty, zaskakujące nazwiska Wybory parlamentarne już 15 października. Znamy kandydatów do Senatu. Kto powalczy o mandaty? Mamy prawdziwie spektakularne nazwiska i debiutantów, którzy mogą wiele zmienić na scenie politycznej. Poznajcie tych, którzy wystartują do Senatu w trzech okręgach w województwie świętokrzyskim.

📢 Raport zdrowotny z obozu Industrii Kielce. Do gry wraca dwóch kontuzjowanych, Hassan Kaddah będzie potrzebował operacji Industria Kielce od początku sezonu jest nękana przez wiele kontuzji, które nagromadziły się jeszcze z poprzednich rozgrywek. Na mecz z Aalborgiem wrócił Benouit Kounkoud, który miał problemy z mięśniami międzyżebrowymi. Teraz do treningów na pełnych obrotach dołączyli Haukur Tharstarson i Paweł Paczkowski. Niekorzystnie rozwinęła się sytuacja z Hassanem Kaddahem, który znów przejdzie operację kontuzjowanej stopy. 📢 Wybory 2023. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski w Kielcach W piątek, 15 września, przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego i świętokrzyskiego posła Mariusza Goska. Politycy Suwerennej Polski mówili między innymi o aktywistce, która została zatrzymana za udział w przemycie uchodźców, ale odniesiono się też do tak zwanej afery wizowej.

📢 Dożynki 2023. Oto piękne gospodynie wiejskie, starościny. To one były prawdziwą ozdobą dożynek w województwie świętokrzyskim - część 2 Dożynki 2023 dobiegły końca. Ich prawdziwą ozdobą były gospodynie wiejskie, starościny. Piękne i kolorowe stroje nadawały dożynkom prawdziwego kolorytu. Zobaczcie jak wyglądały, jak się prezentowały. 📢 Imprezy w Radomiu i okolicach. Polska Noc Kabaretowa i koncert zespołu Mazowsze. Zobacz co się będzie działo od 15 do 17 września 2023 roku Prawie 20 imprez w regionie radomskim w trzeci weekend września! W dniach 15-17 września w Radomiu i regionie radomskim będzie się działo bardzo dużo. To przede wszystkim ostatnie dożynki, ale też Polska Noc Kabaretowa, czy otwarty koncert zespołu Mazowsze. Zobaczcie szczegóły i wszystkie imprezy plenerowe i nie tylko!

📢 To już 20 lat! Rosabud, Rosa, a obecnie Hydrotruck Radom świętuje jubileusz! Zobacz unikatowe zdjęcia Za kilka dni rusza nowy sezon w I lidze koszykarzy. Hydrotruck 23 września zacznie meczem domowym z SKS Starogard Gdański. Będzie to mecz uświetniający 20 - lecie klubu. Udało nam się znaleźć w naszym archiwum mnóstwo zdjęć z historii klubu. Warto obejrzeć!

📢 Tarnobrzeg. Nasi strażacy najlepsi! Znamy oficjalne wyniki XXVII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu. Zobacz zdjęcia Dwie podkarpackie drużyny na dwóch pierwszych miejscach XXVII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Płetwonurkowaniu rozegranych na Jeziorze Tarnobrzeskim. Podium uzupełnia drużyna z województwa wielkopolskiego. Nasi strażacy świetnie poradzili sobie również w rywalizacji indywidualnej - czterech z sześciu wszystkich podkarpackich zawodników sklasyfikowanych zostało w pierwszej dziesiątce na 36 startujących.

📢 Nie kupuj! Adoptuj! Te biedne psiaki czekają na swoje nowe rodziny w schronisku w Dyminach. Daj im dom! W schronisku w Dyminach wiele psiaków czeka na swoje nowe domy i rodziny. Zobacz jakie psiaki czekają na adopcję. Może dasz któremuś z nich nowy dom? 📢 KęKę kończy 40 lat! Zobaczcie na zdjęciach, jak na przestrzeni lat zmieniał się radomski raper W piątek, 15 września 2023 roku Piotr "Kękę" Siara obchodzi 40 urodziny. Raper niegdyś pracujący jako listonosz osiągnął muzyczny szczyt w Polsce. Zobaczcie jak zmieniał się na przestrzeni lat.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 15.09.2023 Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" ruszy lada dzień. Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Ciało człowieka w zbiorniku na terenie kopalni w Bęczkowie. Co się wydarzyło? W piątkowy poranek, 15 września ktoś zauważył ciało człowieka unoszące się na powierzchni zalewu na terenie kopalni piasku w Bęczkowie w gminie Górno, w powiecie kieleckim. Wezwano służby ratunkowe. 📢 15 września ma swoje święto Majonez Kielecki. Oto najlepsze memy, których bohaterem jest ten smaczny 64-latek! 15 września to święto niekwestionowanego króla majonezów - Majonezu Kieleckiego. Ten pyszny sos nieprzerwalnie króluje na stołach już od 64 lat. Doczekał się także memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 "Kuchenne Rewolucje" w Przędzelu na Podkarpaciu już w telewizji. Czy Magda Gessler jest zadowolona z przemiany lokalu? Zobacz efekty Za nami telewizyjna premiera drugiego odcinka nowej serii programu "Kuchenne Rewolucje", w którym Magda Gessler wzięła pod nóż lokal w Przędzelu w powiecie niżańskim na Podkarpaciu. W czwartek 14 września widzowie śledzili zmagania właściciela zajazdu Dwa Koguty przemianowanego po rewolucji na gospodę Lasowiackie Serce. Czy znanej restauratorce przypadły do gustu nowe smaki po metamorfozie?

📢 Oto horoskop dzienny na piątek 15 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 15.09.2023 Horoskop dzienny na piątek, 15 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 15.09.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wybory 2023. Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc, zainaugurował swoją kampanię wyborczą. Zdjęcia, wideo W czwartek, 14 września, w restauracji Nad Stawem w Rosiejowie, burmistrz Działoszyc Stanisław Porada zainaugurował swoją kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi. Ubiega się o miejsce w Sejmie. Konferencja wypadła bardzo okazale, wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego nie szczędziło pochwał kandydatowi. 📢 Muzeum Wsi Radomskiej będzie miało nową siedzibę. Projekt inwestycji wygląda zdumiewająco Trwają prace projektowe nad nową siedzibą Muzeum Wsi Radomskiej. Przewidują one budowę budynku administracyjnego, kas biletowych, małej sali koncertowej, sali wystawowej, sklepiku, parkingu dla pracowników i gości z miejscem dla kamperów oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych, a także małej farmy fotowoltaicznej. 📢 Jarosław Kaczyński modlił się na sumie odpustowej na Świętym Krzyżu. Później były prywatne rozmowy, obiad u ojców oblatów i prezenty W czwartek na Świętym Krzyżu odbyły się główne uroczystości odpustowe. Na sumie odpustowej przy ołtarzu polowym razem z setkami wiernych modlił się wicepremier Jarosław Kaczyński. Po Eucharystii udał się do bazyliki. Była okazja do rozmów między innymi z ojcami oblatami. wspólnego obiadu. Na zakończenie wizyty w najstarszym polskim sanktuarium prezes Prawa i Sprawiedliwości modlił się w Kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

📢 Tegoroczne Złote Gody i inne jubileusze w Mircu. Zobacz zdjęcia Doroczne Złote Gody w Mircu zgromadziły kilka grup jubilatów, zależnie od stażu małżeńskiego, razem 34 pary. Najwięcej, bo 24 pary obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Sześc par świętowało 60-lecie, a cztery pary 65-lecie małżeństwa.

📢 Ireneusz Franczak przekazał swoje zwłoki na rzecz nauki. W czwartek, 14 września odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w Cedzynie Rodzina, znajomi oraz studenci i władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pożegnali w czwartek, 14 września na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie Ireneusza Franczaka, który zdecydował się przekazać swoje zwłoki dla celów naukowych. 📢 Jarosław Kaczyński oblegany po sumie odpustowej na Świętym Krzyżu. Wiele osób chciało mieć z nim zdjęcie. Zobacz wideo i zdjęcia W czwartek, 14 września, przypadają główne uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. Na sumie odpustowej modliły się setki wiernych z całej Polski, był też wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po Eucharystii, która została odprawiona na ołtarzu polowym, wicepremier przeszedł do bazyliki. Po drodze był oblegany przez pielgrzymów, którzy uczestniczyli we mszy świętej.

📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic, między innymi ubrania i meble. Ogłoszenia pokazane w naszej galerii były widoczne na portalu OLX.pl w czwartek, 14 września 2023 roku. 📢 Oto najdroższe używane traktory w Świętokrzyskiem. Kosztują tyle, co luksusowe auta. Te maszyny robią wrażenie! Im więcej ma rolnik areału, tym większym i silniejszym ciągnikiem potrzebuje pracować. Przy ogromnych plantacjach stawia się na traktory, które sprawnie wykonują zadania i są wstanie pracować z kilkoma maszynami na raz. Gospodarz jest wstanie słono zapłacić, bo taki wydatek zwróci mu się w efektywnej pracy. Sprawdziliśmy, jakie najdroższe traktory używane są do kupienia w Świętokrzyskiem. Oferty pochodzą z serwisu otomoto.pl.

📢 Wybory 2023. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu: - Za czasów naszych rządów do regionu radomskiego wpłynęły miliardy złotych "W czasach rządów Platformy Obywatelskiej Radom i region radomski nie dostał nawet 10 procent dotacji, które zyskaliśmy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości" – to jedna z tez, którą wygłosili działacze Prawa i Sprawiedliwości podczas czwartkowej konferencji prasowej na ulicy Giserskiej w Radomiu. 📢 Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow chce zrewolucjonizować rynek spożywczy i inwestuje w hiperżywność! Znamy szczegóły Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow inwestuje w nową markę na rynku spożywczym, która zmienia podejście do zdrowego odżywiania. Miliarder wspólnie z Dariuszem Gałęzewskim i Dominikiem Dolińskim, czyli założycielami firmy OSHEE stworzyli markę eatyx, pod szyldem której powstają różnego rodzaju posiłki — od batonów, przez dania na ciepło i zimno, a na koktajlach kończąc. Posiłki eatyx mają dawać uczucie sytości od 3 do nawet 5 godzin po spożyciu. Zobaczcie szczegóły.

📢 Jest zgoda na Nowy Czarnów z 20 piętrowymi wieżowcami w Kielcach. Radni wydali zgodę mimo obaw, że drogi nie są przystosowane Dwa 20 piętrowe wieżowce, 6 bloków 6 piętrowych z dziedzińcami i zielona promenad przez środek zabudowanego terenu tak ma wyglądać osiedle Nowy Czarnów przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. Radni na sesji 14 września musieli zdecydować czy pozwolić na jego budowę w ramach lex deweloper. 📢 Oto najnowsze oferty pracy w Kielcach. Gdzie rekrutują? Ile można zarobić? W województwie świętokrzyskim i w Kielcach można znaleźć oferty pracy z dobrymi zarobkami. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. Ułożyliśmy je rosnąco. Wybraliśmy te oferty, w których zarobki sięgają około 6 tysięcy złotych i więcej.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Te osoby nie płacą na własne dzieci! Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane opublikowane przez policję. 📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Pięciu nauczycieli z powiatu staszowskiego z awansami. Wręczali je starostowie W piątek, 8 września w Starostwie Powiatowym w Staszowie, pięciu nauczycieli otrzymało awans na nauczyciela mianowanego. 📢 Niesamowite, co zobaczyli na świętokrzyskim niebie. Zorza polarna, spalająca się rakieta i Starlinki na zdjęciach Zorza polarna, spalająca się rakieta i Starlinki, czyli "kosmiczny pociąg satelitów" - to wszystko we wtorkowy wieczór mogli zobaczyć mieszkańcy Świętokrzyskiego. Niezwykłą obserwację uwiecznili Maciej Kolasa, Wojciech Nadziałek i Kamil Garstka, łowcy burz i pasjonaci nocnego nieba.

📢 Jesienny wysyp grzybów na Podkarpaciu. Gdzie jest ich najwięcej? Dokąd wybrać się na grzybobranie? Zobacz zdjęcia Po sierpniowym wysypie grzybów była trzytygodniowa przerwa, ale teraz w podkarpackich lasach znów pojawiły się grzyby. Gdzie je można spotkać? Sprawdziliśmy. Zachęcamy do dzielenia się swoimi okazami, pochwalcie się zdjęciami.

📢 Piękny jubileusz! Kazimiera Kozik z Topoli świętowała 100 urodziny w Pińczowie. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 11 września w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym funkcjonującym przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie hucznie świętowała swoje 100. urodziny pani Kazimiera Kozik z Topoli. Z serdecznościami, prezentami i bukietami kwiatów przybyli duszpasterze, samorządowcy, przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz najbliższa rodzina.

📢 Ojciec Mateusz wrócił do Sandomierza. W jednym z odcinków dojdzie do zabójstwa proboszcza parafii w Kleczanowie. Zobacz zdjęcia Ekipa serialu "Ojciec Mateusz" wróciła Sandomierza i okolic, by pracować nad nowymi odcinkami. Tym razem sprawa ma dotyczyć zabójstwa proboszcza parafii w Kleczanowie w gminie Obrazów. Zobaczcie zdjęcia z planu zdjęciowego. 📢 Rynek w Ćmielowie zmienia się w porcelanową zastawę. Mieszkańcy są zachwyceni! Zobacz zdjęcia i film Porcelanowy serwis, wzorowany na przedwojennej kolekcji Empire stanął właśnie na ćmielowskim rynku. Jego większa wersja, posłuży mieszkańcom do odpoczynku. Filiżanki bowiem zamienią się w ławki a wielki imbryk w fontannę. Ćmielowianie zachwyceni nowym wyglądem miasta.

📢 Tłumy na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Było wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia Sobotnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Końskich zgromadziła czołowych polityków partii rządzącej. W spotkaniu uczestniczyło także wielu polityków i samorządowców związanych z ziemią świętokrzyską. Byli przedstawiciele niemal każdego powiatu. Kto był? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Krótkie i eleganckie paznokcie do pracy. Oto piękne i modne wzory Krótkie paznokcie do pracy to wybór, który często podyktowany jest względami praktycznymi. Paznokcie, które łączą w sobie komfort z eleganckim wyglądem, to idealne rozwiązanie! Zobaczcie, jak efektowanie mogą wyglądać krótkie hybrydowe paznokcie. 📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2.

