Przegląd prasy (16.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

W środę 15 listopada w Szkole Podstawowej numer 3 w Suchedniowie odbyła się ósma edycja Konkursu Literackiego imienia Ireny Zielińskiej. Ma on niezwykłą historię. W tym roku gościem specjalnym wydarzenia był popularny dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.

Nadszedł finał niezwykłej akcji zorganizowanej przez wicemarszałek regionu świętokrzyskiego Renatę Janik. W środę, 15 listopada, mieszkańcy regionu zostali zaproszeni do kieleckiej restauracji Antresola na... schabowego. Zobaczcie zdjęcia.

Leszek S. oskarżony o przynależność do międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej broń i narkotyki do Szwecji, przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zapewnił, że jest niewinny. Kolejny raz przyznał, iż "wybebeszył" na prośbę Markusa F. silnik samochodowy, ale nie miał pojęcia, że tamten ma zamiar w nim ukryć broń palną i amunicję.

W Targach Kielce od 15 do 16 listopada odbywają się Targi Marek Własnych. Podczas wydarzenia firmy z kraju i zza granicy prezentują swoje produkty, które mogą trafić na półki sieci handlowych. Jedną z nich jest firma Escargots z Jedlińska w powiecie radomskim. To nowość, która podbija rynek, serwując ślimaki w skorupkach i w cieście, koniecznie skąpane w maśle ziołowym. Czy Polska jest gotowa na winniczki prosto z pieca? Zobaczcie film i zdjęcia.

W środę, 15 listopada na stronie internetowej gminy Zagnańsk pojawił się komunikat dotyczący wilków. Poproszono w nim, by mieszkańcy zachowali ostrożność. Czy na terenie zagnańskich lasów rzeczywiście grasują wilki? Czy mieszkańcy mają się czego bać? Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, Marek Miazga uspokaja i wyjaśnia.

To nie był przypadek, ale zakończona sukcesem wielodniowa akcja wymierzona w kłusowników działających na wodach podlegających pod tarnobrzeski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

W centrum Radomia, przy ulicy Żeromskiego, rozpoczęła się budowa dwóch, dziewięciopiętrowych bloków. Łącznie ma w nich powstać 112 mieszkań. Prace ruszyły, trwają prace ziemne. To inwestycja spółdzielni "Nasz Dom". zobaczcie zdjęcia.

Kto wystartuje w wyborach na burmistrza Stąporkowa w 2024 roku? Lista potencjalnych kandydatów krążąca w kuluarach zaczyna się powoli zawężać i kształtować. Przedstawiamy potencjalnych kandydatów na to stanowisko. Niektórzy już w mniej lub bardziej oficjalny sposób potwierdzają chęć wzięcia udziału w wyborczym wyścigu? Trzeba przyznać, że niektóre nazwiska mogą być niespodzianką.

Powoli dobiega końca rozbudowa drogi powiatowej w gminie Przytyk. Roboty wykonywane są obecnie na moście w Słowikowie. Duże, 20-metrowe belki mostowe dojechały do nas aż z Luksemburga. Przypomnijmy, że inwestycja kosztuje aż 7,4 miliona złotych i obejmuje około 1,1 kilometra jezdni.

Poczekalnia, zadaszone perony i punkt gastronomiczny - to wszystko ma się znaleźć na nowym dworcu autobusowym w Białobrzegach. Nowe będzie też miejsce. Urząd Miasta i Gminy pozyskał na prace prawie 7 milionów złotych z Polskiego Ładu. - Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg, tak żeby budowa mogła wystartować w 2024 roku - mówi Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów.

Do pożaru samochodu osobowego doszło w środę, 15 listopada na drodze krajowej nr 73 w Stopnicy w powiecie buskim. Na szczęście kierowca w porę opuścił auto.

Trzeci weekend listopada w Sandomierzu upływa od znakiem młodego wina. Podczas tegorocznego Święta Młodego Wina swoje produkty zaprezentuje 12 winnic, należących do Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego oraz zaprzyjaźnione winnice z Podkarpacia.

Mieszkańcy gminy Krasocin 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowali w Olesznie i Krasocinie. To były piękne uroczystości!

W sobotę, 11 listopada, we Włoszczowie odbyły się obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je uroczysta msza święta za Ojczyznę w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przybywa eksponatów do Muzeum Historii Klubu, które powstaje w Hali Legionów w Kielcach. Gabloty z cennymi pamiątkami będą się znajdować w korytarzach prowadzących na trybuny po obu stronach obiektu, w którym mecze rozgrywa Industria Kielce.

Mnóstwo osób wystartowało w XI Biegu Niepodległości we Włoszczowie w sobotę, 11 listopada. Właściwie były trzy biegi: Przedszkolaka, Rodzinny i Główny.

To w pieśniach patriotycznych zaklęta jest opowieść o Ojczyźnie, a także naszych bohaterach narodowych, których warto w tym dniu przypomnieć. W piątkowy wieczór pieśni patriotyczne włoszczowianie wykonali po Gali Stypendialnej w Domu Kultury we Włoszczowie wspólnie z kierownikiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej - Michałem Dudkiewiczem.

Edyta Herbuś zaskoczyła swoich fanów odważną metamorfozą. Pokazała się na Instagramie zupełnie odmieniona. Pasują jej króciutkie blond włosy i grzywka? Fani pochodzącej z Kielc tancerki i aktorki nie są zachwyceni. Co sądzicie?

Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Na giełdzie kandydatów na fotel burmistrza Kozienic już pojawiają się różne nazwiska. Pewnym kandydatem jest obecnie pełniący funkcję burmistrza Kozienic Piotr Kozłowski. Po wyborach parlamentarnych wiele spraw się wyjaśniło, od razu pojawiły się ciekawe kandydatury. Zobaczcie, kto jeszcze może stanąć do rywalizacji o władzę w Kozienicach.

17 listopada to Dzień Czarnego Kota. Czy czarny kocurek naprawdę przynosi pecha? Zobaczcie najlepsze memy.

W sobotę, 11 listopada w Lux Club w Brzozowej wystąpił Ronnie Ferrari. Artysta, którego hit "Ona by tak chciała” ma ponad 200 milionów wyświetleń w serwisie YouTube, rozgrzał uczestników zabawy do czerwoności. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę, 11 listopada w Opatowie uroczyście świętowano dzień patrona parafii, Kapituły Kolegiackiej, kolegiaty i miasta. Odpust na świętego Marcina to dzień wyjątkowy w życiu parafii kolegiackiej. Zobaczcie zdjęcia z uroczystej mszy świętej.

Memy i śmieszne obrazki na temat Kielc i województwa świętokrzyskiego. Choć miasto i region wciąż się zmieniają, to internauci nie zapominają wpadek. Zobaczcie z czego najbardziej szydzą internauci. Oto memy i śmieszne obrazki o Kielcach i regionie.

Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 13 do 19 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

Internauci uwielbiają memy. Jednym najpopularniejszych tematów, który jest nieskończonym źródłem inspiracji, jest pogoda. Ta przez ostatnie dni, delikatnie mówiąc nie rozpieszcza. Długo mogliśmy się cieszyć piękną, jesienną aurą, ale teraz z dnia na dzień robi się chłodniej. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze memy o chłodzie, jesieni i zmiennej aurze. Na pewno się uśmiechniecie!

"Zanim jeszcze święta..." to wyjątkowa trasa Andrzeja Piasecznego i Kacpra Dworniczaka, wybitnego gitarzysty klasycznego. Jeden z koncertów, na których usłyszymy utwory z najnowszej płyty, odbędzie się w piątek, 8 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Jak zapowiadają artyści, to będzie intymny wieczór pełen magii.

Przejmujący apel po pożarze domu w Ignacówce w powiecie jędrzejowskim, do jakiego doszło w niedzielę, 12 listopada. Rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji, prosi o wsparcie.

Piłkarze Korony Kielce w Święto Niepodległości, 11 listopada, zagrali na Suzuki Arenie z Jagiellonią Białystok. Przed spotkaniem kibice kieleckiej drużyny przeszli z Rynku do Pomnika Czynu Legionowego. Zapalili znicze i oddali cześć bohaterom, w ten sposób świętując 105. rocznicę odzyskania niepodległości.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił we wtorek, 14 listopada konsultacje społeczne dotyczące budowy wschodniej obwodnicy Kielc. Są trzy warianty przebiegu tej trasy. Teraz osoby zainteresowane inwestycją mogą wysyłać swoje uwagi odnośnie przedstawionych propozycji.

W Tarnobrzegu przy ulicy Zwierzynieckiej rozpoczęła się budowa pełnowymiarowego boiska - inwestycja długo oczekiwana przez grających w piłkę nożną. To pierwszy etap realizowania koncepcji budowy Tarnobrzeskiego Centrum Sportu, której efektem będzie także bieżnia dla lekkoatletów. Pierwsze łopaty pod budowę wbite, zobaczcie zdjęcia i wideo.

Nie czterech lecz trzech oskarżonych odpowiada przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w rozpoczętym we wtorek 14 listopada procesie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi przemytem broni. Niezależnie od tego procesu, odrębne postępowanie dotyczące innych członków zorganizowanej grupy przestępczej prowadzą organa ścigania Królestwa Szwecji.

Chociaż nie przeszły do finału to zaprezentowały pięknie - nie tylko siebie, ale i cały region świętokrzyski. Panie z zespołu "Echo Łysicy" wystąpiły w wyemitowanym w niedzielę, 12 listopada na TVP 2 teleturnieju "Familiada". Zobaczcie, jak podsumowały swój udział w programie.

W Koronie Kielce przewinęło się wielu zawodników, którzy nie mogli swoją dobrą grą zapaść kibicom w pamięć. Niektóre ruchy transferowe były niezrozumiałe, bądź też od razu skazane na porażkę. Amer Halilić, Uros Djuranović, czy Angelos Argyris. Pamiętacie ich wszystkich? Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć, by przypomnieć sobie w dużej mierze anonimowe postacie w historii kieleckiego klubu.

Na targowisku w okolicach ulic Legionów Polskich i Radomskiej w Przysusze oferowano we wtorek 14 listopada niemal wszystko. Wielu klientów przyszło specjalnie po owoce, mięso, czy warzywa. Wybór był bardzo duży.

40-letnia Agnieszka Kwiatkowska jest jedną z bohaterek jubileuszowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi imponujące gospodarstwo na Mazurach. Ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Kobieta nie ukrywa, że doskwiera jej samotność i szuka swojej drugiej połówki. Do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech kandydatów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Zbliża się finał i czas decyzji. Czy któryś z nich zdobędzie serce rolniczki? Przekonamy się już niebawem. A tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Agnieszki z "Rolnik szuka żony 10"

Tomasz Soczumski, szef kuchni w kieleckiej restauracji „Żółty Słoń” zajął trzecie miejsce w krajowej selekcji prestiżowego konkursu Bocuse d’Or Poland 2023. To oznacza, że znalazł się w czołówce najlepszych polskich kucharzy. To wielki sukces, ale Tomasz podkreśla, że ma apetyt na więcej i na pewno spróbuje swoich sił w kolejnej edycji.

Klaudia Mularczyk z Czarncy, w powiecie włoszczowskim - niegdyś pełna energii i radości młoda kobieta, dziś nie przypomina już dawnej siebie. W 2021 roku w głowie dziewczyny pękł tętniak powodując niewyobrażalne szkody. Od tego tragicznego dnia, rodzina Klaudii robi wszystko, żeby wróciła do sprawności. Najlepsze efekty przynoszą kosztowne turnusy rehabilitacyjne. Pomóżmy uzbierać pieniądze na kolejny.

Targ w Przysusze we wtorek 14 listopada przyciągnął tłumy mimo że rano padał deszcz. Można było skompletować garderobę na zimę, ale i wyposażyć dom. Były też czapki, rękawiczki, buty. Cieple ubrania cieszyły się popularnością wśród klientów.

Konkursy na stanowiska urzędnicze pojawiły się w Biuletynach Informacji Publicznej kieleckich urzędów w listopadzie 2023 roku. Poszukiwani są specjaliści do kilku wydziałów. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie? W przypadku kilku ofert zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

Club N51 to wyjątkowe miejsce na imprezowej mapie Sandomierza. Świetne imprezy, koncerty na żywo, wyszukane drinki przyciągają tłumy. Tak bawią się goście tej jesieni. Zobacz zdjęcia.

Jeszcze dobrze nie opadł kurz po wyborach parlamentarnych, a czas już myśleć o wyborach samorządowych, które najprawdopodobniej odbędą się w kwietniu 2024 roku. Kto szykuje się do walki o urząd prezydenta Tarnobrzega? Ruszyła giełda nazwisk, znamy kilku zdecydowanych kandydatów. Wśród nich także osoby, które wiedzą już, jak smakuje władza...

Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.