Przegląd prasy 16.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W kinie Moskwa w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie 2023 roku zorganizowane przez klub Kuzushi Judo Kielce. Było kilkaset osób W kinie Moskwa w Kielcach w piątek, 15 grudnia odbyło się uroczyste Podsumowanie Roku 2023 zorganizowane przez klub Kuzushi Judo Kielce. Wzięło w nim udział kilkaset osób - był zarząd klubu, trenerzy, zawodnicy i ich bliscy.

📢 Lasowiacy inspirują! W Tarnobrzegu nagrodzono uczestników konkursu Etnodesign w nowoczesnym wydaniu. Zobacz projekty młodych artystów Konkurs na projekt inspirowany wzornictwem lasowiackim rozstrzygnęła Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu. Młodzi artyści ze szkół podstawowych i średnich z Podkarpacia, którzy podzielili się swoją wizją, otrzymali nagrody i wyróżnienia, mogli obejrzeć uszyte według swoich pomysłów stroje podczas otwierającego piątkową galę pokazu kolekcji mody Fundacji Artystycznej GA MON.

📢 Trzy nowe radiowozy trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia i film Komenda Policji w Sandomierzu oraz Komisariaty Policji w Dwikozach oraz Koprzywnicy - tam trafią nowe radiowozy, które w piątek zostały uroczyście poświęcone i przekazane mundurowym na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu. Dzięki zakupom dwa używane radiowozy trafią do Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.

Prasówka 16.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prawie 200 osób wzięło udział w Świątecznym Spotkaniu Opłatkowym środowiska piłkarskiego w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach Prawie 200 osób wzięło udział w Świątecznym Spotkaniu Opłatkowym, które w piątek, 15 grudnia, odbyło się w hotelu Tęczowy Młyn. Wszystkich uczestników tego wydarzenia przywitał Mirosław Malinowski, prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas tej uroczystości wręczono wyróżnienia osobom zasłużonym dla świętokrzyskiej piłki, były też życzenia, dzielenie się opłatkiem i świąteczny poczęstunek.

📢 KFC w Szewcach już gotowe. Znamy datę otwarcia restauracji przy drodze S7 Restauracja KFC w Szewcach w powiecie kieleckim jest już gotowa. W lokalu trwają ostatnie przygotowania przed przyjęciem gości, którzy będą mogli się tu posilić już od wtorku, 19 grudnia. Wkrótce czynna będzie tu także stacja paliw Shell. To dobra wiadomość szczególne dla podróżujących drogą ekspresową S7. 📢 Wigilijne spotkanie na porcelanowym rynku w Ćmielowie połączone z kiermaszem. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i kolędowanie W piątek, 15 grudnia w Ćmielowie odbyło się wigilijne spotkanie na porcelanowym rynku. Burmistrz złożyła życzenia mieszkańcom, było łamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie.

📢 Jarmark Świąteczny oraz Festiwal Food Trucków na placu Jagiellońskim w Radomiu. Dużo ludzi w piątek. Zobacz zdjęcia Na placu Jagiellońskim w Radomiu zorganizowano Jarmark Świąteczny połączony w tym roku z Festiwalem Food Trucków. Stoiska z bożonarodzeniowymi gadżetami sąsiadują tym razem z food truckami oferującymi przysmaki między innymi kuchni meksykańskiej, amerykańskiej czy hiszpańskiej. W piątek 15 grudnia pojawiło się dużo ludzi chcących skosztować pysznego jedzenia!

📢 Wigilia i bożonarodzeniowe życzenia w Klubie Wsparcia Senior Plus we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Klub Wsparcia Senior Plus we Włoszczowie organizuje swoim czas swoim członkom na wiele sposobów. Jednym z ważniejszych wydarzeń jest spotkanie wigilijne przed świętami. Tak było w piątek, 15 grudnia. 📢 Skarby PRL-u na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Co i za ile można kupić? Zobacz zdjęcia Prawdziwy boom na starocie, również z czasów PRL można zaobserwować na różnego rodzaju portalach sprzedażowych. Modne są zwłaszcza meble, ale też elementy dekoracyjne ze szkła czy zabawki. Ile trzeba za nie zapłacić? Zobacz co można upolować na OLX w Kielcach i regionie. 📢 Seniorzy z włoszczowskiego Klubu Barwy Jesieni podzielili się opłatkiem. Zobaczcie zdjęcia Kilkuset seniorów z Włoszczowy weźmie udział w spotkaniach wigilijnych zorganizowanych przez własne kluby i związki. Pierwsze z nich już się odbywają.

📢 Szpital w Starachowicach w programie Dobry Posiłek. Zasada jest prosta: jedzenie lepsze, bogatsze, wartościowsze. To strzał w dziesiątkę! Szpital w Starachowicach przystąpił do pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia - Dobry Posiłek w Szpitalu. Jego zadaniem jest poprawa jakości posiłków podawanych w szpitalach oraz zwiększenie dostępności do porad dietetyka. To dopiero próba, mająca trwać około 8 miesięcy. Po przetestowaniu programu, placówka zdecyduje, czy chce go kontynuować. Pacjenci jasno deklarują, że nowe posiłki wielce im smakują i polepszają ich samopoczucie. W galerii fotografie serwowanych dań.

📢 Fabryka Czekolady w Galerii Korona w Kielcach! Tu dzieci mogą za darmo zrobić własną czekoladkę. Zobaczcie zdjęcia W Galerii Korona w Kielcach od czwartku, 14 grudnia, możemy zobaczyć już Fabrykę Czekolady. Ustawiona na poziomie 0, naprzeciwko kina, zaprasza dzieci, które chciałyby nauczyć się własnoręcznego wyrobu tego słodkiego przysmaku. Fabryka będzie stacjonowała w Kielcach do niedzieli, 17 grudnia włącznie. Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia.

📢 W Jędrzejowie przy ulicy Warsztatowej powstanie apartamentowiec na 55 mieszkań. Zobacz wizualizacje Przy ulicy Warsztatowej w Jędrzejowie powstanie 5-kondygnacyjny apartamentowiec, oferujący 55 ustawnych mieszkań o powierzchni od 42 do 49 metrów kwadratowych. W okolicy znajdują się sklepy spożywcze, Centrum Kultury, przedszkole, gabinety lekarskie, apteka oraz zabytkowa Jędrzejowska Kolej Dojazdowa. Budowa ma się rozpocząć już w styczniu 2024 roku. Za inwestycję odpowiada jędrzejowska firma Firma P.U.B.I LOKUM Longin Wielochowski. 📢 Kolorowy, pełen bakalii, słodki i wilgotny. Oto przepis na najlepszy keks bożonarodzeniowy W wielu domach obowiązkowym ciastem na Boże Narodzenie, oprócz makowca i piernika, jest keks. Zobaczcie przepis, z którego wychodzi idealny. 📢 Choinka dla życia w Radomiu - wspólna akcja leśników i centrów krwiodawstwa. Świąteczne drzewka trafiły do krwiodawców. Zobaczcie zdjęcia Pamiętajmy! Krew jest wyjątkowym darem, którego nie można kupić ani wyprodukować! Oddając krew możemy komuś uratować życie! - przypominali organizatorzy akcji „Choinka dla życia” w Radomiu. Podczas akcji krwiodawcy otrzymywali choinki od leśników. Miała to być zachęta, ale też podziękowanie dla tych, którzy zdecydowali się wspomóc chorych. Zadziałało, krew oddało w piątek 15 grudnia kilkudziesięciu mieszkańców.

📢 Trwa budowa Apartamentów Nowe Borki przy ulicy Stasieckiego w Radomiu. Zobacz najnowsze zdjęcia z drona Intensywnie przebiega budowa nowych Apartamentów Nowe Borki tuż obok zalewu w Radomiu. Trzy z docelowo pięciu budynków rosną w oczach. Łącznie ma się tam znaleźć 141 mieszkań. Niemal wszystkie z nich zostały już wyprzedane. Zostały tylko pojedyncze lokale, więc chętni muszą się spieszyć!

📢 Akcja "Gwiazda za surowce wtórne" niezwykle udana! Wielka kolejka po świąteczne rośliny. Film, zdjęcia Dawno żadna akcja ekologiczna nie cieszyła się tak wielką popularnością. Organizowana przez "Echo Dnia" inicjatywa "Gwiazda za surowce wtórne" ma bardzo proste zasady. Za plastikowe nakrętki, makulaturę lub zużyte baterie wręczaliśmy piękną gwiazdę betlejemską. Im więcej ważą wasze surowce, tym więcej roślin dla Was. W piątek, 15 grudnia w Galerii Korona, gdzie rozdawaliśmy upominki, ustawiła się ogromna kolejka ludzi, którzy zrobili dobry uczynek dla Ziemi i w zamian zostali obdarowani czerwoną gwiazdą betlejemską. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Piątkowy targ w Stalowej Woli – umiarkowany przedświąteczny ruch. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w piątek 15 grudnia ruch był umiarkowany z powodu zimnej pogody, za tydzień szczyt zakupów przedświątecznych 📢 Dworzec PKP Kielce Główne już otwarty! Jak podoba się mieszkańcom i podróżnym? Zobacz naszą sondę Dworzec PKP w Kielcach jest gotowy! W piątek, 15 grudnia już od rana podróżujący i mieszkańcy mogli wejść do środka, zobaczyć odnowione wnętrza, kupić bilet przy kasie i poczekać na swój pociąg w ogrzewanym budynku. Czy nowy dworzec przypadł do gustu podróżnym? Na co zwrócili uwagę i jak im się podoba? Posłuchajmy. 📢 Kazimierskie Baseny Mineralne już czynne. Pierwsi goście zachwyceni! Zobacz zdjęcia i wideo W piątek, 15 grudnia, w Kazimierzy Wielkiej otwarto Kazimierskie Baseny Mineralne. Pierwsi klienci byli bardzo zadowoleni ze standardu obiektu. - Po co jeździć setki kilometrów na Słowację, skoro obiekt do dobrym standardzie jest już tak blisko - mówili.

📢 Włoszczowa pamięta wydarzenia 13 grudnia 1981 roku oraz 3 grudnia 1984 roku. Zobaczcie zdjęcia 13 grudnia 1981 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w historii Polski związana z wprowadzeniem w naszym kraju stanu wojennego, zaś 3 grudnia 1884 roku to data wybuchu strajku okupacyjnego zorganizowanego przez młodzież oraz osoby duchowne w obronie krzyży w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, chcąc upamiętnić te wydarzenia, spotkał się w środę, 13 grudnia, w Starostwie Powiatowym ze środowiskiem kombatanckim i osobami odznaczonymi.

📢 Radomiak trenował przed meczem z Lechem. Zobacz zdjęcia z zajęć przed sobotnim spotkaniem PKO BP Ekstraklasy, w którym Zieloni podejmą Lecha W piątek w świątecznej atmosferze, przy padającym śniegu zawodnicy Radomiaka Radom odbyli ostatni trening pod okiem Maciej Kędziorka. W sobotę Zieloni zagrają z poznańskim Lechem. Zobacz zdjęcia wykonane przez Damiana Markowskiego.

📢 Nowa restauracja McDonald's przy S7 na węźle Zakrzew wybudowana. Byliśmy na miejscu, wkrótce otwarcie. Zobacz zdjęcia Restauracja McDonald's przy obwodnicy Radomia w ciągu trasy S7 jest już prawie gotowa. Trwają ostatnie prace w środku i na zewnątrz. Będzie można zjeść w budynku, jest też ogródek na zewnątrz i oczywiście McDrive. Tuż obok została wybudowana stacja i sklep Orlenu. Wkrótce ma się odbyć otwarcie.

📢 Kierowco zwolnij na ulicy Krakowskiej w Kielcach. Nowy fotoradar już gotowy. "Pstrykać" może w każdej chwili Lada moment zacznie działać supernowoczesny fotoradar na ulicy Krakowskiej 255 w Kielcach, między osiedlem Podkarczówka, a Białogonem. W piątek, 15 grudnia trwało jego podłączanie. Czy w weekend będzie już "karał" kierowców. Wiadomo, jak to sprawdzić. 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Kielcach i regionie. Zobacz, jak mieszkają milionerzy w Świętokrzyskiem Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii [14.12.2023]

📢 Marszałek Sejmu Szymon Hołownia otrzymał Betlejemskie Światełko Pokoju od harcerzy z Tarnowskiej Woli. I nie tylko on. Kto jeszcze? Zdjęcia Sześcioosobowa Harcerska Grupa Muzyczna "Będzie dobrze!" z 2. Szczepu Harcerskiego "Szkwał" w Tarnowskiej Woli (powiat tarnobrzeski), kolejny raz dostąpiła zaszczytu i znalazła się w gronie sześciu harcerskich patroli z całego kraju, które miały za zadanie zawieźć Betlejemskie Światło Pokoju do ważnych instytucji w Warszawie. Harcerze z Tarnowskiej Woli odwiedzili Marszałka Sejmu Szymona Hołownię, ale nie tylko. Komu jeszcze przekazali światło z Betlejem? 📢 Braun i gaśnica - nie milką echa sejmowej afery. Internauci bezlitośni dla Grzegorza Brauna posła Konfederacji. Oto najlepsze memy Skandaliczna i niewyobrażalna afera w Sejmie. O tym skandalu piszą już zagraniczne media. Grzegorz Braun bohaterem memów! Zobacz najlepsze z nich.

📢 Świąteczne spotkanie seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłży. Było wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem W środę, 13 grudnia w Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbyło się wigilijne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy symbolicznie podzielili się opłatkiem. Było też wspólne kolędowanie.

📢 Magiczne widowisko "Mam tę moc" w Połańcu. Na widowni prawdziwe tłumy Widowisko taneczno – muzyczne pod tytułem "Mam tę moc" było piękną, magiczną podróżą do świata baśni i bajek dla dzieci. Zabrali w nią artyści ze Studia Tańca i Piosenki "DS" oraz dzieci z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Ich występ zgromadził na sali widowiskowej rekordową liczbę publiczności. 📢 Spotkanie świąteczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sobowie. Był to czas refleksji, ale także radości i integracji W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sobowie odbyło się spotkanie świąteczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego. Było piękne świętowanie.

📢 Ceny owoców i warzyw na bazarach w Kielcach w piątek, 15 grudnia. Po ile były mandarynki, pomarańcze i kiszona kapusta? Zobacz zdjęcia Choć dzień rozpoczął się mroźnie to w piątek, 15 grudnia, na kieleckich bazarach nie brakowało ani sprzedających, ani kupujących. Stoiska obfitowały w świeże warzywa, dużym zainteresowaniem cieszyły się też cytrusy, które były w świetnych cenach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Modowe hity na Sylwestra 2023/2024 dla kobiet i mężczyzn! Królują cekiny i brokat. Zobaczcie, jakie stylizacje zachwycą wszystkich Sylwester 2023 zbliża się wielkimi krokami, jest to więc ostatni moment, żeby pomyśleć o kreacji! W tym roku na parkiecie królować będą cekiny i brokat! Zobaczcie na zdjęciach wspaniałe suknie i garnitury pochodzącego z Kielc projektanta mody, Pawła Węgrzyna, laureata wielu prestiżowych nagród, między innymi Złotej Super Pętelki, Złotej odznaki Polskiej Akademii Mody, czy Srebrnego Medalu „LABOR OMNIA VINCIT". Posłuchajcie rad specjalisty zarówno dla pań jak i dla panów.

📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź! 📢 Komenda Miejska Policji w Radomiu ma nowy radiowóz. To nieoznakowana, czerwona KIA. Zobacz zdjęcia Nowy samochód zasilił flotę Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nieoznakowana kia została zakupiona w ramach programu współfinansowania zakupów środków transportu dla Policji. Połowę wartości stanowią fundusze przekazane przez Gminę Miasta Radomia, natomiast pozostałe 50 procent to fundusze policji. 📢 Wypadek busa w Przybysławicach. Jedna osoba w szpitalu Jedna osoba została ranna w wypadku, jaki wydarzył się w nocy z czwartku na piątek na krajowej trasie numer 79 w Przybysławicach w powiecie opatowskim.

📢 Zeamsone i Antony Esca wystąpili w Lux Clubie w Brzozowej. To była gorąca impreza! Zobacz co tam się działo W sobotę, 9 grudnia w Lux Clubie w Brzozowej zorganizowano imprezę pod hasłem "PROJECT X". Podczas wieczoru wystąpili Zeamsone i Antony Esca. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 15-17 grudnia? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Wyjątkowa wystawa bombek w Wiśniowej. W Pałacu Kołłątajów czuć już magię świąt W czwartek, 14 grudnia w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej odbyła się wystawa bombek choinkowych pod tytułem ,,Światło i Dźwięk”. Autorką ekspozycji jest dr Lucyna Gozdek, projektantka i właścicielka fabryki bombek GMC w Staszowie.

📢 Wyjątkowy 19. Wigilijny Opłatek Świata Sportowego w Kielcach. Było prawie 400 osób - znani sportowcy, olimpijczycy, trenerzy, posłowie Prawie 400 osób wzięło udział w 19. Wigilijnym Opłatku Świata Sportowego, który odbył się w hali przy ulicy Żytniej w Kielcach. Uczestniczyli w nim utytułowani sportowcy, olimpijczycy, między innymi Mirosława Sarna, Sławomir Szmal, Zbigniew Piątek, Tomasz Brożyna, Alex Dujszebajew, Sandra Drabik, byli także znani trenerzy, działacze, parlamentarzyści, władze samorządowe. Nie mogło zabraknąć księdza biskupa Mariana Florczyka, pomysłodawcy tego wydarzenia. 📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 15 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 15.12.2023 Horoskop dzienny na piątek, 15 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 15.12.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Spotkanie wigilijne sportowców w Radomiu. Gościli u prezydenta Radosława Witkowskiego. Zobaczcie zdjęcia W sali konferencyjnej urzędu miejskiego w Radomiu odbyła się wigilia radomskiego środowiska sportowego. Były życzenia i wspólne zdjęcia. Gospodarzem był prezydent miasta Radosław Witkowski.

📢 Jest praca w Jędrzejowie i w powiecie jędrzejowskim. Zobacz najnowsze oferty pracy Przedstawiamy najnowsze oferty pracy w powiecie jędrzejowskim, udostępnione na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. Kogo obecnie szukają pracodawcy? 📢 Podsumowanie Sportowego Roku 2023 w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Byli zawodnicy, trenerzy i działacze. Zobacz zdjęcia W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się uroczyste Podsumowanie Sportowego Roku 2023. Nagrody wyróżnionym sportowcom, szkoleniowcom, przedstawicielom klubów wręczyli członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak i Henryk Milcarz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, radny Piotr Kisiel i prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu Robert Janus.

📢 Na dobre i złe przez pół wieku. Złote Gody mieszkańców gminy Bieliny W czwartek, 14 grudnia odbyła się wyjątkowa uroczystość związana z jubileuszem mieszkańców gminy Bieliny, którzy w tym roku obchodzą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego w Bielinach Prezydent RP Andrzej Duda nadał im medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 📢 Nie ma zgody na przedłużenie remontu ulicy Wojska Polskiego w Kielcach. Na wykonawcę prac będą naliczane kary Miejski Zarząd Dróg w Kielcach nie przedłużył terminu zakończenia modernizacji ulicy Wojska Polskiego. Inwestycja powinna się zakończyć do 15 grudnia, ale tak się nie stanie, ponieważ zostało jeszcze sporo do wykonania. Na wykonawcę będzie nakładana kara za każdy dzień zwłoki. 📢 Ile w 2024 roku trzeba będzie zapłacić za kartę wędkarską? Sprawdziliśmy 1 stycznia kończy się ważność opłat za wędkowanie na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego. Chcąc łowić w 2024 roku, należy opłacić stosowne składki. Ile będą kosztować? Sprawdź.

📢 Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach. Nie brakowało też kolęd i świątecznych przysmaków. Zobacz zdjęcia Gorące życzenia świąteczne, opłatek, słodki poczęstunek, a także występy Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku i laureatów XIV Konkursu Kolęd i Pastorałek "Na ten Nowy Rok…". Tak w największym skrócie przebiegało spotkanie opłatkowe studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, które odbyło się w środę, 13 grudnia. 📢 Imprezy w Radomiu i okolicach w weekend. Co będzie się działo do 15 do 17 grudnia 2023? Sprawdź w naszej galerii Trzeci weekend grudnia zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. To przede wszystkim mnóstwo jarmarków i festynów świątecznych w całym naszym regionie. Ale to nie wszystko! Będą też wspaniałe bożonarodzeniowe koncerty. W hali Radomskiego Centrum Sportu wystąpią Justyna Steczkowska, Beata Kozidrak, Natalia Kukulska, Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Kuba Badach.

📢 8-miesięczny Maksio Kornacki z Koprzywnicy potrzebuje naszej pomocy, trwa zbiórka pieniędzy. Lekarze nie dawali mu żadnych szans Jego mama od 14. tygodnia ciąży musiała przebywać w szpitalu pod ścisłą kontrolą i opieką specjalistów, a gdy urodził się w 20. tygodniu ciąży lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Pochodzący z Koprzywnicy Maks Kornacki ma osiem miesięcy i każdego dnia walczy ze skutkami wcześniactwa. Pomóżmy rodzicom chłopca zebrać pieniądze na rehabilitację i leczenie. 📢 Tu w Starachowicach i powiecie spędzisz wystrzałowego Sylwestra! Zobaczcie, gdzie wybrać się na imprezę Jako, że Sylwester zbliża się wielkimi krokami, postanowiliśmy przygotować dla was zbiór najciekawszych ofert sylwestrowych imprez, które będą miały miejsce w Starachowicach i na terenie powiatu. Ciekawi co i gdzie? Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 W Oleśnicy samochód staranował ogrodzenie i złamał drzewo. Kierowca zniknął Do poważnie wyglądającej kraksy doszło nocą ze środy na czwartek w Oleśnicy w powiecie staszowskim. O poranku trwały poszukiwania kierowcy rozbitego samochodu.

📢 Złote i Diamentowe Gody w Pysznicy. Medale od prezydenta za pół wieku wspólnego życia. Kto je otrzymał? Zobacz zdjęcia W sali Domu Kultury w Pysznicy (powiat stalowowolski) miała miejsce wyjątkowa uroczystość, podczas której 27 par małżeńskich z gminy Pysznica świętowało Złote i Diamentowe Gody. 📢 Tak pachnie Polka! Oto ulubione perfumy kobiet w 2023 roku. Jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Rynek perfum damskich jest bardzo bogaty. Co roku pojawiają się nowe kompozycje zapachowe. Jedne odnoszą sukces, o innych zapominamy. A które perfumy pokochały Polski. Zobaczcie ranking najpopularniejszych zapachów damskich 2023 roku.

📢 O tych imprezach do dziś w Kielcach jest głośno. Oto jak bawiliśmy się w Siódmym Niebie! To był jeden z bardziej ekskluzywnych klubów w Kielcach - Siódme Niebo bo o nim mowa. Pamiętacie jeszcze te imprezy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia i poszukajcie się na nich.

📢 W Staszowie uroczyście odsłonięto pomnik ku czci 'Solidarności" i świętego Jana Pawła II. Zobacz zdjęcia i film W środę, 13 grudnia w parku imienia Adama Bienia w Staszowie został odsłonięty pomnik, który jest symbolem NSZZ "Solidarność". Obelisk został ufundowany przez byłego członka Komisji Krajowej z ramienia NSZZ "Solidarność" Józefa Małobęckiego.

📢 Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych w Łubnicach. Cudowna, świąteczna atmosfera. Zobacz zdjęcia W środę, 13 grudnia w Centrum Kultury w Łubnicach odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Tego typu inicjatywa jest organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach we współpracy z Centrum Kultury. 📢 Wilgotny i wyborny. Oto prosty przepis na makowiec japoński idealny na Boże Narodzenie Święta Bożego Narodzenia nieodzownie kojarzą nam się z makowcem. Na naszych stołach królują przede wszystkim strucle makowe. My polecamy makowiec japoński. Wypróbujcie przepis.

📢 Środa to dobry dzień na... memy. Jeszcze dwa dni i weekend! Tak internauci żartują z trzeciego dnia tygodnia Weekend trwa zdecydowanie za krótko. Po sobocie i niedzieli - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia, wtorek wcale mu nie ustępuje. W środę większość z nas jest tak zajęta obowiązkami, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jaki jest dzień tygodnia. A to przecież "wpół do piątku"! Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Moja ulubiona sałatka z tuńczykiem. Zawsze robię ją na Boże Narodzenie. Oto przepis Sałatki z tuńczykiem od lat cieszą się dużą popularnością. Są smaczne i łatwe w przygotowaniu. Wypróbujcie przepis na sałatkę z tuńczykiem i makaronem ryżowym. 📢 Kolejna duża inwestycja drogowa w Kielcach z gigantycznym opóźnieniem. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego potrwa aż do czerwca! Modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Kielcach miała się zakończyć do 15 grudnia, ale już wiadomo, że tak nie będzie. Wykonawca wystąpił o przedłużenie umowy aż do czerwca 2024 roku. Jednocześnie obiecał, że od soboty, 16 grudnia główne jezdnie będą przejezdne.

📢 Józef Bryk nowym wojewodą, Michał Skotnicki wicewojewodą? Obaj z powiatu... staszowskiego. W grze też inne nazwiska To już pewne, że nowego wojewodę świętokrzyskiego desygnuje Platforma Obywatelska, wicewojewodę Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak uzgodniły ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej nowym wojewodą zostanie Józef Bryk, wicewojewodą Michał Skotnicki. Co ciekawe obaj panowie pochodzą z jednego powiatu - staszowskiego. 📢 Rozpoczął się remont ulicy Okrzei w Jędrzejowie. Zobacz zdjęcia W środę, 13 grudnia rozpoczął się remont ulicy Okrzei w Jędrzejowie. To jedna z trzech ulic, które mają zostać wyremontowane do końca czerwca 2024 roku. Prace na odcinku ulicy Okrzei zostaną wykonane za ponad 380 tysięcy złotych. 📢 Ostrowieccy policjanci mają nowy nieoznakowany radiowóz. Zobacz zdjęcia i film W środę, 13 grudnia na dziedzińcu ostrowieckiej Komendy Powiatowej Policji odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu funkcjonariuszom. Będzie służył w codziennej pracy.

📢 Afera po finale programu "Rolnik szuka żony"! Tomek i Darek w ostrej wymianie zdań, padły szyderstwa i groźby Ostry spór pomiędzy uczestnikami programu "Rolnik szuka żony". Pochodzący ze Świętokrzyskiego Tomek - bohater ubiegłorocznej edycji show ośmielił się skrytykować zachowanie Darka, który podczas finału obecnej edycji wywołał gorzkie łzy u swojej wybranki, Nicoli. W odpowiedzi otrzymał arogancki wpis i poradę, aby... się nie ośmieszał. Zobaczcie szczegóły. 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" świętuje 59. urodziny. Tak przez lata zmieniła się gwiazda ósmej edycji. Mamy prywatne zdjęcia urodziny świętuje dziś - 12 grudnia Elżbieta Czabator spod Końskich, czyli bardzo lubiana uczestniczka 8. edycji show TVP „Rolnik szuka żony”. Jubilatka wygląda kwitnąco, ale trzeba przyznać, że w młodości także zachwycała urodą. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum Elżbiety Czabator. Poznalibyście ją na tych zdjęciach?

📢 Po tragedii w Stalowej Woli jest wyrok. Grzegorz G. skazany przez sąd na 14 lat więzienia, za doprowadzenie do wypadku i śmierci małżeństwa Nieprawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w środę, 13 grudnia uznał winę 39-letniego Grzegorza G. ze Stalów (powiat tarnobrzeski) i wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolności. Ponadto dożywotnio stracił prawo jazdy. Mężczyzna kierując sportowym audi A7, 3 lipca 2021 roku na drodze wojewódzkiej 871 w Stalowej Woli doprowadził do wypadku, w którym zginęło małżeństwo z Przędzela (powiat niżański), osierocając trzech synków. Najmłodszy z nich jechał z rodzicami, przeżył ten dramatyczny wypadek. 📢 1,5 miliarda z Unii Europejskiej dla województwa świętokrzyskiego. Zobacz, na co przeznaczono pieniądze 1,5 miliarda z Unii Europejskiej zasilało przez ostatnie lata działania społeczne i edukacyjne w województwie! Kto już korzystał i kto jeszcze skorzysta?

📢 Oto najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Supernowoczesny apartamentowiec stanie w centrum Kielc! Ruszyła budowa Trwa budowa supernowoczesnego budynku z mieszkaniami i lokalami usługowym przy ulicy Piotrkowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Pelca w Kielcach. Apollo Bulvar ma być gotowy na początku 2025 roku. 📢 Oto piękna Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Na prywatnych zdjęciach zachwyca urodą! Taka jest na co dzień Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

📢 Wielkie otwarcie basenu termalnego w Kazimierzy Wielkiej w piątek 15 grudnia. W jaki sposób będzie można z niego korzystać? Oto szczegóły Całoroczny basen termalny z leczniczą wodą siarczkową w Kazimierzy Wielkiej jest gotowy. Już w najbliższy piątek, 15 grudnia wyjątkowy w skali całego regionu, ale i kraju obiekt zostanie uroczyście otwarty. Kto i w jaki sposób będzie mógł z niego korzystać? Ile wyniesie bilet wstępu? Poniżej podajemy "garść" najważniejszych informacji. Sprawdź. 📢 Jest praca w urzędach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Fabryce Broni, Starostwie Powiatowym i zarządzie dróg. Na jakie stanowiska? Sprawdź Koniec roku to nie jest najlepszy moment na szukanie pracy. Trwa domykanie budżetów, rozliczenia, ale jednak urzędy i instytucje w Radomiu mają wolne etaty. Sprawdziliśmy dla was, kto teraz szuka pracowników. Mamy najnowsze oferty! Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie? Przeczytaj! Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

📢 Ryba po grecku to ulubione danie na wigilijnym stole. Z tego przepisu wychodzi najlepsza Wśród dwunastu potraw wigilijnych prym wiedzie ryba po grecku. Śmiało można powiedzieć, że jest symbolem polskiej Wigilii. Wypróbujcie sprawdzony przepis. 📢 Koszmar! Rozpędzone auto uderzyło w 15-latkę, dziewczynie urwało nogę! Pomóżmy Nikoli z Mąchocic Kapitulnych, w powiecie kieleckim To miał być zwykły dzień. 15 - letnia Nikola, uczennica X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Józefa Wybickiego w Kielcach jak zawsze rano wyszła na przystanek autobusowy znajdujący się tuż obok jej domu w Mąchocicach Kapitulnych. W pewnej chwili, mama dziewczyny usłyszała okropny huk, a kiedy wybiegła przed dom, jej oczom ukazał się przerażający widok. Nikola leżała w rowie w kałuży krwi, a jej noga była oderwana od ciała. Lekarzom udało się uratować życie 15 - latki, teraz ruszyła zbiórka na protezę oraz kosztowną rehabilitację. Pomóżmy!

📢 Świąteczny klimat w Grębowie. Mieszkańcy spotkali się na kiermaszu bożonarodzeniowym i razem śpiewali kolędy. Zobacz zdjęcia i wideo Na kiermaszu bożonarodzeniowym w Grębowie panowała w niedzielę niepowtarzalna atmosfera. Mieszkańcy gminy odwiedzili stoiska z rękodziełem i kuchennymi przysmakami na świąteczny stół, śpiewali kolędy i dzielili się dobrym słowem przed nadchodzącymi świętami. Nie zabrakło słodkich upominków od Mikołaja. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Piękny finał historii listu do świętego Mikołaja, który poruszył serca wielu osób. Marzenie 8-latka ze Skarżyska się spełniło! Kilkanaście dni temu 8-letni chłopiec ze Skarżyska-Kamiennej napisał wzruszający list do Świętego Mikołaja. Pisał, że niedawno zmarł dziadek i mieszka teraz z babcią, a prosi o możliwość... uczestniczenia w zajęciach piłkarskich. List szczęśliwie trafił do drużyny Dziki Skarżysko i finał historii wyciska łzy szczęścia.

📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli. Mają pasję, wiedzę i kompetencje Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Dyrektor szkoły lub przedszkola. Wszyscy mają w sobie pasję, wiedzę i umiejętność zarządzania. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich dyrektorów, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi świętokrzyscy nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Uczniowie ich uwielbiają Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej. Wszyscy mają w sobie pasję i świetny kontakt z uczniami. Wszyscy z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskich nauczycieli, którzy zwyciężyli w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas 0-III w województwie świętokrzyskim. Uwielbiani przez uczniów, doceniani przez rodziców Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatek w kategorii Nauczyciel Klas 0-III. Wszystkie mają w sobie pasję, mnóstwo ciepła i serdeczności. Wszystkie z pewnością cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz świętokrzyskie nauczycieli klas 0-III, które zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele klas IV-VIII w województwie świętokrzyskim. Zobacz TOP 10 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w województwie świętokrzyskim. Przedstawiamy 10 laureatów w kategorii Nauczyciel Klas IV-VIII. Wszyscy mają w sobie pasję i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Cieszą się też autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zobacz TOP 10 nauczycieli, którzy zwyciężyły w naszym wielkim edukacyjnym plebiscycie.

📢 Pulchne i rumiane. Babcia zawsze robiła na wigilię. Oto przedwojenny przepis na wigilijne racuchy Drożdżowe racuchy są jedna ze słodkich potraw wigilijnych. W wielu domach są do dziś obowiązkowym przysmakiem na wigilijnym stole. Wypróbujcie przedwojenny przepis z którego wychodzą rumiana i puszyste.

