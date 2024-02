Przegląd prasy 17.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kto Samorządowcem Roku 2023 w Świętokrzyskiem? Oto TOP 10 najlepszych w głosowaniu ”?

Prasówka 17.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kto Samorządowcem Roku 2023 w Świętokrzyskiem? Oto TOP 10 najlepszych w głosowaniu W kwietniu 2024 odbędą się wybory samorządowe. Nadszedł więc czas podsumowania rządów dotychczasowej władzy. Ocenie poddaliśmy prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich miast i gmin w województwie świętokrzyskim. Spośród nich, wspólnie z Państwem wyłonimy Samorządowca Roku 2023 w regionie. Głosowanie zakończyło się w piątek, 16 lutego o godzinie 21. Prezentujemy TOP 10 włodarzy, którzy uzyskali najwięcej głosów.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w powiecie pińczowskim. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w powiecie pińczowskim już się zakończył. Na balach pojawiło się mnóstwo pięknych par. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Radomiak Radom rywalizował ze szczecińską Pogonią. Byłeś na meczu? Poszukaj się na zdjęciach Pojedynek 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom, a Pogonią Szczecin, przysporzył fanom wielu emocji. Niestety, po raz kolejny gole i to aż cztery, zdobywali zawodnicy drużyny przeciwnej. Mamy dla was drugą galerię zdjęć z trybun obiektu Radomskiego Centrum Sportu.

Prasówka 17.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Samorządowiec Roku 2023. Oceniliśmy nasze władze na koniec kadencji 2018 - 2023. Kto rządził najlepiej? Głosowanie zakończone! Zakończyła się akcja "Mała Ojczyzna - duża sprawa". Ponownie oceniliśmy prezydentów, burmistrzów i wójtów ze Świętokrzyskiego, tym razem po piątym roku ich pracy, na koniec kadencji 2018-2023. Wspólnie z Państwem wyłoniliśmy i nagrodzimy najlepszego samorządowca 2023 roku. Oceniliśmy też pracę zarządów poszczególnych powiatów, a także radnych wszystkich miast i gmin w regionie oraz radnych sejmiku. Głosowanie zakończyło się w piątek, 16 lutego o godzinie 21.

📢 Radomiak Radom kontra Pogoń Szczecin. Byłeś na tym piątkowym pojedynku? Znajdź się na zdjęciach W meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy mocno osłabiony Radomiak Radom rywalizował z Pogonią Szczecin i uległ rywalom aż 4:0. Oto pierwsza galeria zdjęć z trybun obiektu Radomskiego Centrum Sportu. 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w powiecie buskim. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w powiecie buskim już się zakończył. Na balach pojawiło się mnóstwo pięknych par. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Statuetki Jędrzejowianin Roku 2023 wręczone. Poznajcie tegorocznych laureatów W Centrum Kultury w Jędrzejowie z okazji 753 rocznicy nadania praw miejskich miastu Jędrzejów tradycyjnie odbyły się piękne uroczystości. Galę w piątek, 16 lutego, rozpoczęto od wręczenia statuetek Jędrzejowianin Roku 2023. Kapituła, jak zawsze, przyznała statuetki w kilku kategoriach.

📢 V Marsz Powstańców Styczniowy na trasie Staszów - Kurozwęki. Tak oddali cześć uczestnikom zwycięskiej bitwy W piątek, 9 lutego już po raz piąty odbył się Marsz Powstańców Styczniowych, na trasie Staszów - Kurozwęki. Uczestnicy uczcili 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego oraz oddali hołd uczestnikom zwycięskiej bitwy o Staszów, z 17 lutego 1863 roku. 📢 Posłowie Zjednoczonej Prawicy protestowali we Włostowie. Chodzi o Polski Ład W piątek, 16 lutego we Włostowie gdzie powstaje Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy. Posłowie Anna Krupka i Andrzej Kryj z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Mariusz Gosek z Suwerennej Polski a także samorządowcy mówili między innymi o możliwym zlikwidowaniu przez obecny rząd, sztandarowego programu Polski Ład. 📢 Imprezowy weekend w Kielcach. Sprawdź, gdzie warto się wybrać Koncert Natalii Niemen, komediowy spektakl z gwiazdami, a może jarmark walentynkowy z pysznym jedzeniem? Zobacz, co ciekawego dzieje się w ten weekend w Kielcach. Prezentujemy imprezowy plan na piątek, sobotę i niedzielę, 16-18 lutego.

📢 17 lutego - Światowy Dzień Kota. Nie tylko dla kociarzy. Oto najsłodsze memy z kotami i o kotach 17 lutego to wyjątkowe święto dla miłośników mruczków. To właśnie tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Kociak są przesłodkie wiec nic dziwnego, że stały się bohaterami memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Film "Sami swoi. Początek", premiera w Warszawie. Było wiele gwiazd, ale... rządziła ekipa z Kielc W Warszawie, w Kinie Helios w Blue City odbyła się w czwartek 15 lutego uroczysta premiera filmu „Sami swoi. Początek” w reżyserii Artura Żmijewskiego, z udziałem twórców i zaproszonych gości. W wydarzeniu udział wzięło wiele gwiazd. Film od piątku 16 lutego jest na ekranach kin w całej Polsce. Prezentujemy zdjęcia z wydarzenia w Warszawie, gdzie rządziła... ekipa z Kielc, która znacząco przyczyniła się do powstania filmu.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki skarżyskich studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół w Skarżysku-Kamiennej. 📢 Nauczyciele na studniówkach 2024 w powiecie koneckim. Wzruszające życzenia i wspólna zabawa na parkiecie Sezon studniówkowy w regionie już za nami. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w powiecie koneckim z przyszłymi maturzystami. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach 2024 w powiecie koneckim. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w powiecie koneckim już się zakończył. Na balach pojawiło się mnóstwo pięknych maturzystek. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych pań z tegorocznych balów maturalnych.

📢 Kandydaci na burmistrza Włoszczowy w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Włoszczowy będzie walczyć czterech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów z powiatu staszowskiego W czwartek, 15 lutego w restauracji Lord w Staszowie odbyła się konwencja powiatowa Trzeciej Drogi czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, podczas której przedstawiono kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu oraz na wójtów i burmistrzów. Mocną reprezentację wśród kandydatów mają kobiety. 📢 Wypadek w Łubnicach. Krajowa trasa numer 79 całkowicie zablokowana Do poważnego wypadku doszło w piątek na krajowej trasie numer 79 w Łubnicach w powiecie staszowskim. Rannego motocyklistę do szpitala zabrał śmigłowiec. Krajówka była przez pewien czas całkowicie zablokowana. Utrudnienia zakończyły się przed godziną 15.30.

📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Kielcach. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Kielcach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Kielcach. 📢 Oto najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w powiecie grójeckim. Wyglądały zjawisko! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w powiecie grójeckim dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w powiecie grójeckim. 📢 Ceny warzyw i owoców na targu w Kielcach. Po ile pomidory, jabłka, truskawki? Zobacz zdjęcia W piątek, 16 lutego na targowisku w Kielcach, był duży ruch. Klienci szukali między innymi świeżych warzyw i owoców w przystępnych cenach. Było w czym wybierać.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki jędrzejowskich studniówek 2024 roku. Zachwycają swoją urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 w naszym powiecie dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. 📢 Walentynki z "Talentem" w Staszowie. Zobacz zdjęcia z imprezy W czwartek, 15 lutego w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyły się Walentynki z "Talentem", którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych ''Talent". 📢 Wybory 2024. Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Rady Miejskiej Radomia. Nie dla wszystkich wystarczyło miejsca na listach Radosław Witkowski, prezydent Radomia i jego zastępczynie otwierają listy Koalicji Obywatelskiej w trzech okręgach. O mandat w Radzie Miejskiej będzie się ubiegał także wiceprezydent Mateusz Tyczyński, ale z ostatniego miejsca. Na listach są przedsiębiorcy, studenci, samorządowcy. Prezydent chce do lokalnej polityki wprowadzić swojego syna, który też kandyduje. O ponowny wybór nie będzie się z kolei ubiegało dwóch aktualnych rajców.

📢 Uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy w Siennie. Władze oficjalnie świętowały odzyskanie praw miejskich. Zobacz zdjęcia W środę, 14 lutego odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Sienno. Posiedzenie zostało połączone z oficjalnym świętowaniem odzyskania praw miejskich przez Sienno. Wydarzenie odbyło się w sali koncertowej miejscowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Wśród gości znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy i oczywiście mieszkańcy. 📢 Najsłynniejsze akcje partyzanckie w okresie okupacji niemieckiej w Świętokrzyskiem 14 lutego 1942 roku decyzją Naczelnego Wodza, generała Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Była ona największą podziemną organizacją wojskową w okupowanej Europie. 📢 Radomiak Radom grał u siebie z Pogonią Szczecin. Zieloni przegrali sromotnie, bo aż 0:4. Oto zapis relacji na żywo i zdjęcia W meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom rywalizował z Pogonią Szczecin. Do przerwy Zieloni przegrywali 0:3. Po zmianie stron Portowcy dołożyli jeszcze jedno trafienie i ostatecznie wygrali w Radomiu zdecydowanie. Przez prawie godzinę Zieloni grali w osłabieniu, bo czerwoną kartką ukarany został bramkarz Gabriel Kobylak.

📢 Uroczyste Złote Gody w gminie Sienno. Medalami uhonorowano 12 par małżeńskich. Był też koncert dla dostojnych jubilatów. Zobacz zdjęcia Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w piątek, 9 lutego w Siennie. Podczas wydarzenia, Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, uhonorowanych zostało dwanaście par małżeńskich z terenu gminy. 📢 Ceny owoców i warzyw na targu w Stalowej Woli. Królują jabłka. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 16 lutego był umiarkowany, mimo słonecznej, choć chłodnej pogody. Jakie są ceny popularnych warzyw i owoców? Sprawdziliśmy. 📢 Lewica ogłosiła kandydata na prezydenta Kielc oraz liderkę listy do Sejmiku. To Marcin Chłodnicki i Małgorzata Marenin. Oglądaj transmisję W piątkowe przedpołudnie, 16 lutego na rynku w Kielcach odbyła się konferencja prasowa Nowej Lewicy, podczas której oficjalnie ogłoszono kandydata na prezydenta miasta Kielce oraz jedynkę do Sejmiku. Oficjalnym kandydatem Lewicy na gospodarza miasta został Marcin Chłodnicki, a jedynką z listy partii do Sejmiku Małgorzata Marenin - dyrektorka biura poselskiego Andrzeja Szejny.

📢 II Bal Służb Mundurowych w Grębowie i wspaniała zabawa na zakończenie karnawału. Zobacz kto się bawił tym razem - zdjęcia Panowie w mundurach różnych formacji ze zróżnicowanymi dystynkcjami oraz piękne panie w balowych kreacjach. Tak było w ostatnią sobotę na II Balu Służb Mundurowych w Grębowie (powiat tarnobrzeski), który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Kogo można było zobaczyć na tanecznym parkiecie i przy biesiadnym stole? Zobaczcie sami.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe 2024 w powiecie lipskim. Te stylizacje zachwyciły. Zobacz zdjęcia Najpiękniejsze kreacje studniówkowe na studniówkach w powiecie lipskim. Piękne kreacje pań i szykowne garnitury panów. Te stylizacje zachwyciły. Zobaczcie zdjęcia 📢 Długo oczekiwany Park Handlowy Sekunda powstanie we Włoszczowie. Zobaczcie wizualizacje We Włoszczowie powstanie długo oczekiwany Park Handlowy Sekunda. Będzie jedynym tak nowoczesnym obiektem handlowym w regionie włoszczowskim.

📢 Zaostrzenie protestu rolników w Nagłowicach. W piątek od godziny 11 całkowita blokada ronda! Pojazdy nie będą przepuszczane Świętokrzyscy rolnicy są niezwykle zdeterminowani. W piątek, 16 lutego zaostrzają protest w Nagłowicach. O godzinie 11 rondo przy drodze krajowej numer 78 zostało całkowicie zablokowane. Od teraz żadne pojazdy nie będą przepuszczane. Organizator protestu, rolnik z gminy Słupia, Mariusz Wawrzyło mówi: - Przepraszamy wszystkich za utrudnienia, ale nie mamy wyjścia. Droga będzie blokowana przynajmniej do godziny 20. Na czas blokady ronda wyznaczono objazdy. 📢 Augustyna Nowacka, była szefowa Kieleckiego Centrum Kultury nowym dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki w Działoszycach Augustyna Nowacka, znana świętokrzyska menadżerka kultury, była dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury została nowym dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki w Działoszycach. Funkcję objęła w poniedziałek 5 lutego.

📢 Trzej zawodnicy Industrii Kielce Tomasz Gębala, Artiom Karaliok i Hassan Kaddah nie mogą grać z powodu kontuzji. Taki jest ich stan zdrowia Trzej zawodnicy Industrii Kielce - Tomasz Gębala, Artiom Karaliok i Hassan Kaddah - nie mogą grać z powodu kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że najwcześniej do dyspozycji sztabu szkoleniowego mistrza Polski będzie białoruski obrotowy. 📢 Oto najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Radomiu. Wśród nich raper Mata i wokalista Jan Majewski z partnerkami. Wyglądali zjawiskowo Sezon studniówkowy w Radomiu dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Radomiu.

📢 Kandydaci na wójta Waśniowa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta Waśniowa będzie walczyć dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy w tym tekście. 📢 Kandydaci na wójta Rakowa w wyborach samorządowych 2024. Nowe nazwiska w grze! Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta gminy Raków będzie walczyć trzech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób?

📢 Najprzystojniejsi panowie na studniówkach 2024 w powiecie pińczowskim. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w powiecie pińczowskim już się zakończył. Na balach pojawiło się mnóstwo przystojnych panów. Zobaczcie zdjęcia najprzystojniejszych chłopaków z tegorocznych balów maturalnych.

📢 Budowa fabryki profili aluminiowych w Jędrzejowie na ostatniej prostej. Odwiedził ją marszałek Andrzej Bętkowski W maju 2023 roku ruszyła budowa nowoczesnej fabryki profili aluminiowych firmy Alu Tech Global w Jędrzejowie. Hala fabryki jest już gotowa, a obecnie w niej trwają prace przygotowujące linię produkcyjną. Tą jedyną takiego rodzaju fabrykę w województwie świętokrzyskim w czwartek, 15 lutego, odwiedził marszałek Andrzej Bętkowski. Postępy w budowie są imponujące.

📢 Artur Żmijewski o niezwykłych kulisach filmu "Sami swoi. Początek", który powstał w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia z planu Swą premierę miał w polskich kinach film „Sami swoi. Początek”. Prequel opowieści o Kargulu i Pawlaku wyreżyserował telewizyjny „ojciec Mateusz” – czyli Artur Żmijewski. Aktor zdradził nam, dlaczego zgodził się przenieść na ekran scenariusz Andrzeja Mularczyka o początkach słynnego filmowego konfliktu.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 16 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 16 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 16.02.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Oto najpiękniejsze pary starachowickich studniówek 2024. Wyglądali zjawiskowo Sezon studniówkowy w Starachowicach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Starachowicach. 📢 Zmiana na stanowisku zastępcy komendanta świętokrzyskiej policji. Z garnizonem pożegnał się inspektor Andrzej Patrzałek Po sześciu latach na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji z naszym garnizonem pożegnał się inspektor Andrzej Patrzałek. Był odpowiedzialny za pion kryminalny.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki starachowickich studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół w Starachowicach. 📢 Kandydaci na prezydenta Tarnobrzega w wyborach samorządowych 2024. Jest ich siedmioro! Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko prezydenta Tarnobrzega będzie walczyć siedmioro kandydatów. Kim są, czym się zajmują? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na wójta gminy Gorzyce w wyborach samorządowych 2024. Kim są, czym się zajmują? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta Gorzyc w powiecie tarnobrzeskim będzie walczyć dwóch kandydatów. Kim są, czym się zajmują? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Oto najpiękniejsze pary kieleckich studniówek 2024. Wyglądali zjawiskowo Sezon studniówkowy w Kielcach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Kielcach. 📢 Rozbiórka dawnej siedziby szpitala przy ulicy Ogrodowej w Kielcach. Prace są konieczne po pożarach. Na przejęcie nieruchomości czeka Aldi Dawna siedziba szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Ogrodowej w Kielcach musi być częściowo rozebrana. W środę rozpoczęło się zdejmowanie dachu. Na działce ma powstać market Aldi. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Na balach w Radomiu nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycały urodą i wdziękiem. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Walentynkowy koncert dla mieszkańców gminy Nowiny. Wystąpił zespół One Way, czekało też wyjątkowe fotolustro We wtorek, 13 lutego w sali koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach zrobiło się bardzo romantycznie. A to za sprawą koncertu walentynkowego zorganizowanego dla mieszkańców Był koncert zespołu One Way, fotolustro, a także liczne koncerty dla par. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

📢 Wspaniałe urodziny podporucznika Kazimierza Morgasia w Sandomierzu, uczestnika Powstania Warszawskiego. Było wielu gości urodziny obchodził uczestnik Powstania Warszawskiego, mieszkaniec Sandomierza podporucznik Kazimierz Morgaś pseudonim „Bufor”. Solenizant odebrał gratulacje i życzenia od wicewojewody świętokrzyskiego Michała Skotnickiego oraz starosty sandomierskiego Marcina Piwnika. 📢 Świętokrzyscy rolnicy ciągle protestują na rondzie w Nagłowicach. W czwartek przyjechał do nich wicewojewoda Michał Skotnicki Od poniedziałku, 12 lutego, codziennie przez całą dobę rolnicy wytrwale protestują na rondzie i drodze krajowej numer "78" w Nagłowicach. Od czterech dni w godzinach 10-15 blokują przejazd wyjeżdżając na drogę maszynami rolniczymi, a także chodząc wokół ronda z biało-czerwonymi flagami. W czwartek, 15 lutego do rolników przyjechał wicewojewoda świętokrzyski, Michał Skotnicki, który przyznał, że sam jest rolnikiem. W piątek, 16 lutego rolnicy zamierzają całkowicie zablokować rondo.

📢 Niesamowity apartamentowiec, kaskadowy i dwusegmentowy powstanie przy Alei Solidarności w Kielcach W rejonie skrzyżowania alei Solidarności i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach, na działce po dawnym salonie samochodowym ma powstać dwusegmentowy wieżowiec z mieszkaniami i lokalami usługowymi. LUXURY POINT tak będzie się nazywała ta inwestycja. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki kieleckich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. 📢 Daria Syta z Orońska wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Zatańczy w parze z Maciejem Musiałem W niedzielę, 3 marca rusza 14. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Wśród uczestników walczących o kryształową kulę znajdzie się Daria Syta. Mieszkanka Orońska, które znajduje się w powiecie szydłowieckim, zatańczy w parze ze znanym aktorem - Maciejem Musiałem.

📢 Oto najpiękniejsze pary ostatnich studniówek powiatu kazimierskiego. Wyglądali wspaniale Sezon studniówkowy powiatu kazimierskiego dobiegł końca. W miniony weekend odbyły się już ostatnie dwa bale studniówkowe. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary z ostatnich studniówek z powiatu kazimierskiego. 📢 Najpiękniejsze maturzystki ze staszowskich studniówek. One skradły show na parkiecie Zakończył się studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Przez kilka ostatnich weekendów byliśmy świadkami pięknych bali maturalnych, obywały się one również w powiecie staszowskim. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne suknie i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że dziewczyny prezentowały się naprawdę zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku ma niezwykłą siedzibę. Takiej szkoły nie ma w całej Europie, właśnie ją otwarto W czwartek, 15 lutego odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku. Budynek zachwyca wyglądem, a uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji nowoczesne i świetnie wyposażone pracownie. To jedyna taka szkoła branżowa w Europie. Inwestycję sfinansował samorząd województwa mazowieckiego. 📢 Strefa relaksu dla młodych w Chęcinach właśnie została otwarta. To wymarzona miejscówka dla nastolatków Wyjątkowa, nietuzinkowa, nowoczesna i po prostu fancy – taka jest strefa relaksu dla młodych, która kilka dni temu wystartowała w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Swoisty raj dla młodzieży został wyposażony w nowoczesne i wygodne kanapy, kącik do gier komputerowych, telewizor, konsolę, planszówki, a także strefę kuchenną, w której każdy może przygotować sobie herbatę czy popcorn. To wszystko - zupełnie za darmo, dostępne jest dla młodych 7 dni w tygodniu.

📢 Znane osoby na meczu Ligi Mistrzów Industria Kielce - THW Kiel. Byli Karol Bielecki, Kamil Kuzera, Nono, Martin Remacle i politycy Znakomite spotkanie obejrzeli w środę, 14 lutego, kibice w Hali Legionów. Industria Kielce zremisowała z THW Kiel 36:36 w hicie Ligi Mistrzów. Na tym emocjonującym pojedynku było wiele znanych osób. 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Tak wspaniale kibicowaliście Industrii Kielce w Hali Legionów w meczu z THW Kiel. Zobacz nowe zdjęcia Komplet kibiców obejrzał niezwykle emocjonujący pojedynek Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, w którym Industria Kielce zmierzyła się THW Kiel. Byli w tym gronie piłkarze ekstraklasowej Korony Kielce, między innymi Nono, Martin Remacle i Yoav Hofmeister. To było kapitalne widowisko, które zakończyło się remisem 36:36 (15:17).

📢 Kibice na hitowym meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych Industria Kielce - THW Kiel w Hali Legionów. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Ogromnym zainteresowaniem cieszył się rozegrany 14 lutego mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Industrią Kielce i THW Kiel. Pojedynek w Hali Legionów obejrzał komplet kibiców, którzy tradycyjnie stworzyli fantastyczną atmosferę. Publiczność zobaczyła znakomite widowisko, które zakończyło się remisem 36:36.

📢 Tak kochają znani ze Świętokrzyskiego. Niezwykłe wyznania na walentynki 2024 14 lutego obchodzimy walentynki. Jak to święto spędzają znani ze Świętokrzyskiego? Zobaczcie zdjęcia pełne miłości i niezwykle szczere wyznania. 📢 Helena Borowiecka z Popowic w gminie Oksa obchodziła 103. urodziny. Z tortem i życzeniami przybyli wolontariusze "Paczki dla Bohatera" We wtorek, 13 lutego pani Helena Borowiecka z Popowic w gminie Oksa obchodziła swoje 103. urodziny. Z tej okazji, szanowną jubilatkę już tradycyjnie odwiedziła grupa wolontariuszy "Paczki dla Bohatera" z urodzinowym tortem, bukietem kwiatów i najlepszymi życzeniami. Pani Helenka od lat jest podopieczną - pamiętającego o weteranach, żołnierzach i obrońcach ojczyzny - stowarzyszenia. Przypominamy niezwykłą historię życia pani Heleny. 📢 Studniówka 2024. Zobacz najpiękniejsze uczestniczki balów maturalnych na północnym Podkarpaciu. One skradły show. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 na Podkarpaciu już się zakończył, więc to czas podsumowań. Maturzystki i panie towarzyszące maturzystom z naszego regionu, już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki podkarpackich studniówek.

📢 W Kielcach ślubowali nowi policjanci. Zobacz zdjęcia z uroczystości Siódemka nowo przyjętych policjantów złożyła we środę, 14 lutego ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej. 📢 Manufaktura Cukiernicza "Siódme Niebo" ruszyła w samym sercu Kielc. Jest tu mnóstwo słodkości oraz pyszne ciasta bez cukru. Zobaczcie film Słodkie bułki i pączki, ciasteczka, serniki i ciasta z kremem – Manufaktura Cukiernicza „Siódme Niebo” ruszyła z nowym miejscem przy ulicy Romualda 3 w Kielcach. Prawdziwym hitem są tu ciasta keto oraz low carb, czyli te pozbawione cukru i bazujące na mące kokosowej oraz migdałowej. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Nisko. Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wypowiedzieli słowa roty przysięgi. Towarzyszyły im rodziny W obecności zaproszonych dowództwa 18 Pułku Saperów w Nisku, zaproszonych gości i członków swoich rodzin, żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 10 lutego wypowiedzieli uroczyste słowa roty przysięgi wojskowej. To wydarzenie wieńczące 27-dniowe szkolenie podstawowe, które dla niektórych będzie dopiero początkiem dłuższego związku z polską armią.

📢 Piłkarze Korony Kielce Dominick Zator, Marcus Godinho i inni znani sportowcy na uroczystym otwarciu Pizzerii 105 w Kielcach We wtorek, 13 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie Pizzerii 105 w Kielcach. Nie zabrakło znanych osób ze świata sportu. Byli kanadyjscy piłkarze Korony Kielce - Dominick Zator i Marcus Godinho. Nie mogło ich zabraknąć, bo właścicielem pizzerii jest Tommy Żelazny, który przez wiele lat mieszkał w Kanadzie. Była drużyna piłkarek ręcznych Suzuki Korona Handball Kielce i zawodnicy Kieleckiego klubu Lekkoatletycznego. 📢 Najbardziej romantyczne restauracje w Radomiu i całym regionie. Gdzie wybrać się na kolację w walentynki? Najbardziej romantyczne restauracje w Radomiu i okolicy polecają się na walentynki. Niektóre lokale na tę wyjątkową okazję przygotowały specjalne menu. Zobaczcie listę najbardziej romantycznych restauracji.

📢 Przystojniacy na studniówkach w Kielcach i regionie. Wyglądali efektownie. Zobaczcie zdjęcia W ostatni weekend, 9-11 lutego w regionie świętokrzyskim odbyło się wiele wspaniałych bali maturalnych. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy wyglądali wyjątkowo tego wieczoru. W galerii zobaczycie najprzystojniejszych naszym zdaniem panów, którzy bawili się na studniówkach w regionie świętokrzyskim.

📢 Nauczyciele na studniówkach dali czadu! Zobacz, jak bawili się z uczniami na świętokrzyskich balach Za nami ostatni weekend studniówek w Świętokrzyskiem. Był to czas podziękowań, życzeń i niesamowitej zabawy. Na parkiecie bawili się także nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół. Zobaczcie, jakie dali show i jak integrowali się z uczniami. 📢 Nauczyciele na studniówkach skradli show! Zobacz, jak bawili się z uczniami w ostatni weekend na balach w Radomiu i regionie Za nami kolejny studniówkowy weekend 9-10 lutego w regionie radomskim. To był czas podziękowań, życzeń i zabawy, ale też integracji młodzieży z pedagogami. Były kwiaty, łzy wzruszenia a także taneczne pląsy na parkiecie. Zobaczcie, jak nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół bawili się na studniówkach w regionie z przyszłymi maturzystami. 📢 Najpiękniejsze kreacje ostatnich studniówek 2024 w Świętokrzyskiem. Te stylizacje zachwyciły na balach. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem dobiegł końca. W weekend 9, 10 i 11 lutego odbyły się ostatnie bale. Przyglądamy się, jakie trendy obowiązywały w tym roku. Jakie sukienki były modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się w ostatni weekend w Świętokrzyskiem. Może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Starachowicach będą konsultacje w sprawie przebiegu trasy numer 6, tak zwanej „szprychy” kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego Jak poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej, w Urzędzie Miejskim, w Starachowicach konsultacje w sprawie przebiegu trasy numer 6, tak zwanej „szprychy” kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego, odbędą się w piątek, 1 marca o 17 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. 📢 Najpiękniejsze pary świętokrzyskich studniówek. Wyglądali zjawiskowo! Sezon studniówkowy dobiegł końca. W miniony weekend, 9, 10 i 11 lutego odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy partnerzy. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w ostatni weekend. Zobaczcie w galerii. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Maturzyści bawili się w Impresji w Nagłowicach W niedzielę, 11 lutego, o godzinie 19 rozpoczęła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Młodzież zatańczyła pięknego poloneza, podziękowała i wręczyła kwiaty nauczycielom, były też przemówienia dyrekcji. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części studniówki zorganizowanej w Impresji w Nagłowicach.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w Szanieckim Dworze, odbyła się studniówka buskiego Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Zobacz zdjęcia z balu.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Tak szaleli na parkiecie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 10 lutego, w Domu Weselnym "Monika" w Chmielowie, odbyła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Studniówka V Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Ściegiennego w Kielcach. Dopracowany polonez zachwycał Dopracowany w najmniejszym szczególe, zachwycający i bardzo elegancki - tak w piątek, 9 lutego, prezentował się polonez zatańczony na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Ściegiennego w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.