Przegląd prasy (17.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

W Orońsku na drodze wojewódzkiej numer 735 doszło do zderzenia rowerzysty i samochodu osobowego marki chevrolet. Niestety, mimo długiej reanimacji nie udało się uratować życia rowerzysty. 50-letni mężczyzna zmarł na miejscu wypadku.

Do wypadku z udziałem trzech samochodów doszło w czwartek, 16 listopada po godzinie 16 na największym skrzyżowaniu ulic w Stalowej Woli, dwupasmowych Alei Jana Pawła II i ulicy Komisji Edukacji Narodowej.

Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol.

Do wypadku w miejscowości Brzeski w gminie Klwów doszło na prostym odcinku drogi. Kierująca osobówką straciła panowanie nad swoim renault i wypadła z drogi. Z samochodu został wrak, kobieta została odwieziona do szpitala. Jechała za szybko, jak na warunki panujące na drodze?

Horoskop dzienny na piątek, 17 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 17.11.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Michał Piróg, pochodzący z Kielc choreograf, tym razem wybrał się w podróż do Brazylii. Poza pięknymi widokami, fani skomentowali jego ubiór. Uwagę najbardziej przyciągnęły buty celebryty.

Szkoła w Parszowie w gminie Wąchock świętowała ostatnio swoje 55-lecie. Z tej okazji w placówce zorganizowano huczny jubileusz z wieloma wspaniałymi gośćmi. We wspomnieniach można było usłyszeć historię powstania i rozwoju szkoły, ciepłe słowa o kadencjach dyrektorów i o tym, jak szkoła wygląda dziś.

Na jaką imprezę wybrać się w weekend? W Kielcach i okolicy będą ciekawe koncerty, wystawy i spotkania. Zespół Mazowsze, festiwal w filharmonii, rozmowa z Anną Dymną i "dyrektorem z tatuażami" to tylko niektóre propozycje. Sprawdź nasze zestawienie wydarzeń na piątek, sobotę i niedzielę 17-19 listopada 2023.

Nowoczesne ambulanse, na które sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył prawie 740 tysięcy złotych pochodzących z funduszu Unii Europejskiej, trafiły do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Kluczyki wręczał w czwartek, 16 listopada wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski.

W środę 15 listopada w suchedniowskim magistracie odbyła się publiczna debata na temat planu zagospodarowania przestrzennego na terenie przy miejskim zalewie. Mieszkańców zaniepokoił fakt dopuszczenia budowy dużego obiektu usługowego nad zbiornikiem, od strony ulicy Dawidowicza. Zgodnie uznali, że to zły pomysł.

W sobotę, 11 listopada, we Włoszczowie odbyły się obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je uroczysta msza święta za Ojczyznę w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Mnóstwo osób wystartowało w XI Biegu Niepodległości we Włoszczowie w sobotę, 11 listopada. Właściwie były trzy biegi: Przedszkolaka, Rodzinny i Główny.

Nie musimy wybrać się do lasu, aby zdobyć na obiad ulubione grzyby. Duży wybór świeżych grzybów był w czwartek, 16 listopada na radomskim targowisku Korej. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

To w pieśniach patriotycznych zaklęta jest opowieść o Ojczyźnie, a także naszych bohaterach narodowych, których warto w tym dniu przypomnieć. W piątkowy wieczór pieśni patriotyczne włoszczowianie wykonali po Gali Stypendialnej w Domu Kultury we Włoszczowie wspólnie z kierownikiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej - Michałem Dudkiewiczem.

Wspaniała zabawa towarzyszyła obchodom Gminnego Dnia Seniora, który odbył się w Klubie Seniora w Samsonowie w gminie Zagnańsk. Życzenia seniorom złożyli między innymi: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, starosta powiatu kieleckiego Mirosław Gębski, a także wójt gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski, których seniorzy - a przede wszystkim seniorki -wręcz porwali do tańca.

Gmina Połaniec zrealizowała kolejną dużą inwestycję pod nazwą "adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu pod działalność kulturalną”. Zobaczcie, jak zmieniła się placówka i co zostało zrobione. Są nowe sale i... fortepian.

Obwieszczenia o licytacjach, jakie zamieszcza Krajowa Rada Komornicza, to okazja, by poniżej ceny rynkowej kupić między innymi ziemię. Sprawdziliśmy wybrane licytacje komornicze z województwa świętokrzyskiego i prezentujemy tanie nieruchomości, grunty rolne, działki leśne, sady i łąki.

Sobotnia noc, 11 listopada, we włoszczowskim Power - Music Club była bardzo kolorowa i szalona. Bawiliście się tam? Znajdźcie się na zdjęciach.

Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 13 do 19 listopada 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

W środę, 15 listopada rozegrano mecz 10 kolejki I ligi koszykarzy. Hydrotruck Radom w hali MOSiR podejmował Enea Basket Poznań. Niestety pięć minut dobrej gry to za mało, aby wygrać mecz.

Targowisko w Busku-Zdroju w środę, 15 listopada. Z uwagi na poranny deszcz i chłodną aurę, sprzedających było mniej niż zazwyczaj. To samo dotyczyło klientów. Co ciekawego można było kupić i w jakich cenach?

Pałac Karskich we Włostowie a właściwie jego ruiny chce zakupić powiat opatowski. Starosta Tomasz Staniek mówi, że rozmowy ze spadkobiercami trwają, rada powiatu wyraziła zgodę na kupno nieruchomości i najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie powiat stanie się właścicielem obiektu. Powstanie tam centrum kulturalne ziemiaństwa polskiego.

W środę 15 listopada w Szkole Podstawowej numer 3 w Suchedniowie odbyła się ósma edycja Konkursu Literackiego imienia Ireny Zielińskiej. Ma on niezwykłą historię. W tym roku gościem specjalnym wydarzenia był popularny dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.

Nadszedł finał niezwykłej akcji zorganizowanej przez wicemarszałek regionu świętokrzyskiego Renatę Janik. W środę, 15 listopada, mieszkańcy regionu zostali zaproszeni do kieleckiej restauracji Antresola na... schabowego. Zobaczcie zdjęcia.

Leszek S. oskarżony o przynależność do międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej broń i narkotyki do Szwecji, przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zapewnił, że jest niewinny. Kolejny raz przyznał, iż "wybebeszył" na prośbę Markusa F. silnik samochodowy, ale nie miał pojęcia, że tamten ma zamiar w nim ukryć broń palną i amunicję.

W Targach Kielce od 15 do 16 listopada odbywają się Targi Marek Własnych. Podczas wydarzenia firmy z kraju i zza granicy prezentują swoje produkty, które mogą trafić na półki sieci handlowych. Jedną z nich jest firma Escargots z Jedlińska w powiecie radomskim. To nowość, która podbija rynek, serwując ślimaki w skorupkach i w cieście, koniecznie skąpane w maśle ziołowym. Czy Polska jest gotowa na winniczki prosto z pieca? Zobaczcie film i zdjęcia.

Horoskop dzienny na czwartek, 16 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 16.11.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

To nie był przypadek, ale zakończona sukcesem wielodniowa akcja wymierzona w kłusowników działających na wodach podlegających pod tarnobrzeski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

Targi Marek Własnych rozpoczęły się w środę, 15 listopada w Targach Kielce. Prezentowane są tu produkty polskie i zagraniczne, które mogą wejść do sklepów lub już są w nich sprzedawane. Pośród klasyków jak wędliny, owoce (również te liofilizowane), słodycze i sery, odnaleźliśmy też kilka niezwykłych ciekawostek. Oferowano na przykład ślimaki winniczki w cieście z masłem, czerninę, czyli zupę z "Pana Tadeusza" oraz drinka zmniejszającego poziom alkoholu we krwi. Zobaczcie film i zdjęcia.

W centrum Radomia, przy ulicy Żeromskiego, rozpoczęła się budowa dwóch, dziewięciopiętrowych bloków. Łącznie ma w nich powstać 112 mieszkań. Prace ruszyły, trwają prace ziemne. To inwestycja spółdzielni "Nasz Dom". zobaczcie zdjęcia.

Trzeci weekend listopada w Sandomierzu upływa od znakiem młodego wina. Podczas tegorocznego Święta Młodego Wina swoje produkty zaprezentuje 12 winnic, należących do Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego oraz zaprzyjaźnione winnice z Podkarpacia.

Powoli dobiega końca rozbudowa drogi powiatowej w gminie Przytyk. Roboty wykonywane są obecnie na moście w Słowikowie. Duże, 20-metrowe belki mostowe dojechały do nas aż z Luksemburga. Przypomnijmy, że inwestycja kosztuje aż 7,4 miliona złotych i obejmuje około 1,1 kilometra jezdni.

Poczekalnia, zadaszone perony i punkt gastronomiczny - to wszystko ma się znaleźć na nowym dworcu autobusowym w Białobrzegach. Nowe będzie też miejsce. Urząd Miasta i Gminy pozyskał na prace prawie 7 milionów złotych z Polskiego Ładu. - Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg, tak żeby budowa mogła wystartować w 2024 roku - mówi Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów.

Do pożaru samochodu osobowego doszło w środę, 15 listopada na drodze krajowej nr 73 w Stopnicy w powiecie buskim. Na szczęście kierowca w porę opuścił auto.

Edyta Herbuś zaskoczyła swoich fanów odważną metamorfozą. Pokazała się na Instagramie zupełnie odmieniona. Pasują jej króciutkie blond włosy i grzywka? Fani pochodzącej z Kielc tancerki i aktorki nie są zachwyceni. Co sądzicie?

W sobotę, 11 listopada w Lux Club w Brzozowej wystąpił Ronnie Ferrari. Artysta, którego hit "Ona by tak chciała” ma ponad 200 milionów wyświetleń w serwisie YouTube, rozgrzał uczestników zabawy do czerwoności. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę, 11 listopada w Opatowie uroczyście świętowano dzień patrona parafii, Kapituły Kolegiackiej, kolegiaty i miasta. Odpust na świętego Marcina to dzień wyjątkowy w życiu parafii kolegiackiej. Zobaczcie zdjęcia z uroczystej mszy świętej.

Internauci uwielbiają memy. Jednym najpopularniejszych tematów, który jest nieskończonym źródłem inspiracji, jest pogoda. Ta przez ostatnie dni, delikatnie mówiąc nie rozpieszcza. Długo mogliśmy się cieszyć piękną, jesienną aurą, ale teraz z dnia na dzień robi się chłodniej. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze memy o chłodzie, jesieni i zmiennej aurze. Na pewno się uśmiechniecie!

"Zanim jeszcze święta..." to wyjątkowa trasa Andrzeja Piasecznego i Kacpra Dworniczaka, wybitnego gitarzysty klasycznego. Jeden z koncertów, na których usłyszymy utwory z najnowszej płyty, odbędzie się w piątek, 8 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Jak zapowiadają artyści, to będzie intymny wieczór pełen magii.

W Koronie Kielce przewinęło się wielu zawodników, którzy nie mogli swoją dobrą grą zapaść kibicom w pamięć. Niektóre ruchy transferowe były niezrozumiałe, bądź też od razu skazane na porażkę. Amer Halilić, Uros Djuranović, czy Angelos Argyris. Pamiętacie ich wszystkich? Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć, by przypomnieć sobie w dużej mierze anonimowe postacie w historii kieleckiego klubu.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił we wtorek, 14 listopada konsultacje społeczne dotyczące budowy wschodniej obwodnicy Kielc. Są trzy warianty przebiegu tej trasy. Teraz osoby zainteresowane inwestycją mogą wysyłać swoje uwagi odnośnie przedstawionych propozycji.

Targ w Przysusze we wtorek 14 listopada przyciągnął tłumy mimo że rano padał deszcz. Można było skompletować garderobę na zimę, ale i wyposażyć dom. Były też czapki, rękawiczki, buty. Cieple ubrania cieszyły się popularnością wśród klientów.

Club N51 to wyjątkowe miejsce na imprezowej mapie Sandomierza. Świetne imprezy, koncerty na żywo, wyszukane drinki przyciągają tłumy. Tak bawią się goście tej jesieni. Zobacz zdjęcia.

Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii [14.11.2023]

Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.