Przegląd prasy 18.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 18.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piłka nożna. Tak się kibicuje "Stalówce". 2000 osób na meczu Stali Stalowa Wola z KKS 1925 Kalisz! Zobacz zdjęcia kibiców 2000 osób w niedzielę 17 marca wieczorem, mimo przenikliwego zimna, wybrało się na stadion Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli, by dopingiem wspierać drugoligową ekipę Stali Stalowa Wola w konfrontacji z zespołem KKS 1925 Kalisz. Kibicowałeś? Poszukaj siebie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Piłkarze OKS Opatów wygrali sparing z UKS Baćkowice 3:1. Lider A klasy w najbliższy weekend zagra już ligowy mecz z Basztą Rytwiany Ciekawy sparing pomiędzy liderami A i B klasy grupy III został rozegrany w niedzielne przedpołudnie na stadionie OKS-u Opatów. Gospodarze odnieśli zwycięstwo - mecz z UKS Baćkowice zakończył się wynikiem 3:1.

📢 Biesiada Świętego Patryka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa z muzyką, tańcami i zielonym piwem z okazji irlandzkiego święta. Zobaczcie zdjęcia Tarnobrzeżanie uczcili Dzień Świętego Patryka, popularne na całym świecie irlandzkie święto, na imprezie zorganizowanej przez Grupę Woda i Browar Tarnobrzeg. Patrykowa biesiada z muzyką, tańcami, grą na dudach i zielonym piwem była rewelacyjna, a goście zachwyceni. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 18 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na poniedziałek, 18 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 18.03.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Stal Kunów przegrała z Arką Pawłów 0-4 w RS Active 4.lidze świętokrzyskiej. To był show Mirosława Kalisty, który zdobył cztery bramki To był wielki show grającego trenera Arki Mirosława Kalisty, który rozegrał pierwszy mecz po kontuzji. Kalista zdobył wszystkie cztery bramki dla Arki Pawłów, która pewnie wygrała mecz RS Active 4.ligi świętokrzyskiej. Zobaczcie zdjęcia z tego pojedynku. 📢 Stadion w Szydłowcu nosi imię Jana Tatara. Niezwykła uroczystość na obiekcie. Zobacz zdjęcia Nie było, nie ma i nigdy już pewnie nie będzie takiego drugiego człowieka jakim był Jan Tatar dla naszego klubu. I choć nigdy nie był wybitnym zawodnikiem, czy trenerem, to dla naszej społeczności na zawsze pozostanie kimś wyjątkowym - mówił podczas uroczystości nadania imienia stadionowi w Szydłowcu, Maciej Stefański, prezes MKS Szydłowianki.

📢 Łysica Bodzentyn pokonała lidera, Koronę II Kielce. Sensacja w RS Active 4. lidze świętokrzyskiej. Porywająca końcówka. Zobaczcie zdjęcia Sensacja w Bodzentynie - Łysica Bodzentyn pokonała w meczy RS Active 4.ligi świętokrzyskiej lidera - rezerwy Korony Kielce. Zobaczcie zdjęcia z meczu - z boiska i trybun. 📢 Kinga Zawodnik trafiła do szpitala, czeka ją poważna operacja! To trudny czas dla gwiazdy spod Kozienic. Co się dzieje? W niedzielę, 17 marca ukazał się nowy singiel pochodzącej spod Kozienic Kingi Zawodnik pod tytułem "Baw się". Radość i satysfakcja mieszają się niestety z lękiem przed szpitalem, bo pochodząca spod Kozienic gwiazda, osiem miesięcy po operacji zmniejszenia żołądka musi poddać się kolejnemu zabiegowi pod narkozą. Co się dzieje? 📢 Gra RS Active 4. liga świętokrzyska. Wyjazdowe wygrane Alitu Ożarów i GKS Zio-Max Nowiny. Zwycięstwo Orląt. Zobacz wyniki, relacje, tabelę W weekend 16-17 marca rozgrywana jest 19 kolejka rozgrywek RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej. Sprawdź wyniki, relacje i tabelę. W sobotę cenne wyjazdowe zwycięstwo z GKS Rudki 1:0 odniósł GKS Zio-Max Nowiny. Alit Ożarów 2:1 na wyjeździe wygrał z Wierną Małogoszcz. W bramce Alitu bardzo dobrze spisywał się Paweł Kapsa, były bramkarz ekstraklasy, mistrz Europy U-18 z 2001 roku. Piłkarze Orląt Kielce 3:1 pokonali Olimpię Pogoń Staszów, a bohaterem spotkania był Jakub Olearczyk. Sensacja w Bodzentynie - Łysica pokonała lidera - rezerwy Korony Kielce. Prawdziwy show dał Mirosław Kalista z Arki Pawłów, strzelił cztery gole!

📢 Piękny koncert wielkopostny w Kowali pod Radomiem. W kościele zaśpiewał zespół Armonia. Artyści zachwycili publiczność W niedzielę 17 marca w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kowali zaśpiewał zespół "Armonia", Koncert wielkopostny odbył się w ramach cyklu "Cztery Pory Roku" organizowanego przez Powiatowy Instytut Kultury. 📢 Oprawa kibiców Korony Kielce z Młyna na meczu z Pogonią Szczecin na Suzuki Arenie. Był gorący doping i race. Zobacz zdjęcia W pierwszej połowie meczu Korony Kielce z Pogonią Szczecin na Suzuki Arenie kibice Korony z Młyna zaprezentowali specjalna oprawę. Był gorący doping i race.

📢 Aktorka Dominika Skoczylas olśniewa urodą! Jak kiedyś wyglądała gwiazda serialu "Lombard. Życie pod zastaw" pochodząca z Buska-Zdroju? Serial „Lombard. Życie pod zastaw" zyskuje coraz większe rzesze fanów, a wcielająca się w rolę Angeli, Dominika Skoczylas zachwyca wszystkich swoją urodą. Jak wyglądała 33 - latka przed laty? Aktorka pochodzi z Buska - Zdroju i otwarcie mówi, że nie znosi napompowanych ust, czy zrobionych piersi, dlatego w swoich mediach społecznościowych chętnie pokazuje zdjęcia bez grama makijażu. Zobaczcie, jak prezentuje się w wersji "natural" i nie tylko.

📢 Kibice na emocjonującym meczu Korona Kielce - Pogoń Szczecin. Byliście na tym pojedynku na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Niedzielny mecz na Suzuki Arenie pomiędzy Koroną Kielce i Pogonią Szczecin obejrzało 10 417 kibiców. Był to pojedynek 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy, zakończył się remisem 2:2. 📢 Kiermasz Wielkanocny w Białobrzegach. Przyjechały Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu. Jest pięknie i pysznie, można było zrobić zakupy Malowane, wydrapywane, wydziergane - jednym słowem pisanki do koszyczka, ale i palmy, kurczątka, zajączki - a więc wszystko czym można przyozdobić dom na święta można było kupić podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Białobrzegach. Ale panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu białobrzeskiego na plac przy kościele przywiozły też różne smakołyki, były babki, mazurki, serniki, czy pierogi.

📢 Kiermasz wielkanocny w Tarnobrzegu pełen świątecznych dekoracji. Można kupić piękne palmy, stroiki, przysmaki. Zobaczcie zdjęcia Wielkanocne rękodzieło króluje w niedzielę na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Lokalni artyści oferują między innymi palmy, stroiki, koszyczki - dosłownie wszystko na wielkanocny stół i do dekoracji domu, co będzie pięknie wyglądać, pachnieć i smakować. Mieszkańcy licznie odwiedzają II Tarnobrzeski Kiermasz Wielkanocny. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kandydaci na burmistrza Koprzywnicy w wyborach samorządowych 2024. O władzę walczą trzy panie. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowisko burmistrza Koprzywnicy będą walczyć trzy kandydatki. Kim są, co robią? Prezentujemy je w tym tekście. 📢 Wybory 2024. Agnieszka Zenka-Zganiacz, kandydatka na wójta Fałkowa bez tajemnic: - Rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Agnieszkę Zenkę-Zganiacz, kandydatkę na wójta Fałkowa w zbliżających się wyborach.

📢 Wybory 2024. Elżbieta Frejowska, kandydatka na wójta gminy Nagłowice bez tajemnic. Uwielbia uprawiać ogród Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Elżbieta Frejowska, kandydatka na wójta gminy Nagłowice w powiecie jędrzejowskim w nadchodzących wyborach.

📢 Prawdziwe cuda na Kiermaszu Wielkanocnym w Morawicy. Wspaniałe palmy i króliczki, pyszne ciasta. Zobaczcie, co jeszcze oferują sprzedawcy Jest kolorowo, pięknie i... smacznie! W niedzielę, 17 marca o godzinie 11 rozpoczął się Wielkanocny Kiermasz w Centrum Samorządowym w Morawicy. Wydarzenie potrwa do godziny 17, przygotowano wiele atrakcji. Zobaczcie, jakie wspaniałe ozdoby i smakołyki przygotowali lokalni twórcy. 📢 Wybory 2024. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości we Włoszczowie. Byli Beata Szydło, Anna Krupka, Bartłomiej Dorywalski. Zobaczcie zdjęcia Konwencja okręgowa Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w sobotę, 16 marca. Między innymi zaprezentowani zostali kandydaci wszystkich szczebli samorządu, którzy startują z poparciem ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

📢 Wielkanocne ozdoby na giełdzie w Miedzianej Górze. Na straganach piękne palmy i koszyczki. Zobaczcie zdjęcia Na giełdzie w Miedzianej Górze czuć nie tylko zbliżającą się wiosnę, ale też Wielkanoc. Na stoiskach można już spotkać świąteczne ozdoby niezbędne do przygotowania i przystrojenia święconki. Nie brakowało też kolorowych palemek - ich wybór był ogromny! Zobaczcie, jakie ozdoby można było kupić w niedzielę, 17 marca. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 17 marca. Zobacz, co kupowano. Zdjęcia Niedzielna giełda w Miedzianej Górze co tydzień przyciąga mnóstwo osób, które mogą się tu zaopatrzyć właściwie we wszystko! Tłumy ludzi przybyły również 17 marca, by zrobić zakupy. I nie zawiedli się, bo towarów było bardzo dużo. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W gminie Staszów złodzieje wycięli trzy sosny Pod Staszowem działali złodzieje drzewa. Z leśnej działki wycieli i wywieźli trzy sosny warte łącznie 900 złotych. Kradzież wyszła na jaw w sobotę. 📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Końskich ma nowy samochód. W sobotę zaprezentowano go mieszkańcom miasta. Zobaczcie zdjęcia Poświęcony przez strażackiego kapelana i oficjalnie przekazany druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich samochód będzie służył mieszkańcom ziemi koneckiej. W sobotę 16 marca na koneckim rynku odbyła się podniosła uroczystość. 📢 Mnóstwo ludzi na Kiermaszu Wielkanocnym w Nowinach. Zobaczcie zdjęcia Na tradycyjny Kiermasz Wielkanocny zaprosiła gmina Nowiny w sobotę 16 marca. Mieszkańcy i goście mogli kupić wiele pięknych rzeczy na wielkanocny stół. Nie zabrakło też występów artystycznych. W międzyczasie, w budynku urzędu gminy odbywała wielkanocna zbiórka krwi. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Powstaje najdłuższa estakada na obwodnicy Opatowa. Zobacz jak wygląda Trwa montaż belek na najdłuższej estakadzie w ciągu obwodnicy Opatowa. Wykonawca ułożył także pierwsze odcinki próbne podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej nawierzchni. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaawansowanie robót ziemnych osiągnęło 70 procent a roboty mostowe przekroczyły półmetek.

📢 W Kielcach odbywają się mistrzostwa Polski do 15 lat w zapasach. Na uroczystym otwarciu w Hali Legionów był Andrzej Supron W sobotę w Hali Legionów w Kielcach rozpoczęły się mistrzostwa Polski do 15 lat w zapasach w stylu wolnym oraz mistrzostwa Polski do lat 15 kobiet. Na uroczystym otwarciu był między innymi Andrzej Supron, były utytułowany zapaśnik, a obecnie prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. W zawodach rywalizuje ponad 300 zawodniczek i zawodników. 📢 Kibice na meczu GKS Góral Górno - Partyzant Radoszyce w klasie okręgowej. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach W meczu klasy okręgowej piłkarze GKS Góral Górno zremisowali z Partyzantem Radoszyce 2:2. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z sobotniego pojedynku, który odbył się w Łagowie.

📢 Rozpoczęła się peregrynacja relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów w diecezji kieleckiej. W sobotę było modlitewne czuwanie w katedrze W sobotę, 16 marca, rozpoczęła się peregrynacja relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów w diecezji kieleckiej. Pierwszym kościołem stacyjnym jest Bazylika Katedralna.

📢 Radomiak znokautowany w pierwszych 30 minutach. Jagiellonia wciąż liderem. Kulisy meczu na zdjęciach W meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok potwierdziła swoją wyższość nad Radomiakiem i pokonując Zielonych, pozostała na fotelu lidera rozgrywek. 📢 Najciekawsze momenty z debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Były prywatne docinki i test z języka angielskiego. Zobaczcie zdjęcia Dwóch Marcinów, dwie Agaty, jeden Adam, jeden Maciej i jeden Kamil. W sobotę, 16 marca w galerii Korona w Kielcach odbyła się wielka debata pomiędzy kandydatami na prezydenta Kielc. Co ciekawe, mało jest w Polsce miast, w których wszyscy pretendujący do tytułu włodarza, decydują się wziąć udział w debacie. Poniżej przedstawiamy najciekawsze momenty z debaty w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Zobacz kto kibicował podczas debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Tłumy ludzi! Zdjęcia w galerii 16 marca galeria Korona w Kielcach zamieniła się w prawdziwy wyborczy ring, a to za sprawą debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Siódemka walczących o fotel włodarza miasta spierała się na argumenty, próbując przekonać widownię do swojej kandydatury. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Mecz Góral Górno - Partyzant Radoszyce w klasie okręgowej zakończył się remisem 2:2. Czerwona kartka, karny i emocje w końcówce W meczu klasy okręgowej, który w sobotę odbył się w Łagowie, piłkarze GKS Góral Górno zremisowali z Partyzantem Radoszyce 2:2. Przegrywali już 0:2, ale w końcówce odwrócili losy spotkania i wywalczyli punkt. 📢 Karambol na obwodnicy Daleszyc. W kraksie udział brały trzy samochody Trzy samochody brały udział w wypadku, jaki wydarzył się w sobotę kilkanaście minut przed godziną 15 na obwodnicy Daleszyc. Jedna osoba została zabrana do szpitala. 📢 Otwarcie domu kultury w Stromcu. To nowoczesny budynek dla mieszkańców. Było przecięcie wstęgi i koncert Olgi Bończyk i Roberta Grudnia Dom kultury w Stromcu to nowoczesny, przestronny budynek, które będzie służył mieszkańcom gminy. Jest w nim miejsce także dla biblioteki i siedzibę klubu sportowego w Stromcu. W sobotę 16 marca odbyło się jego uroczyste otwarcie. - Otwieramy ten budynek z dumą i radością - mówił Krzysztof Stykowski, wójt Stromca. Dla gości zaśpiewała Olga Bończyk, znana aktorka i wokalistka. Koncert dał też Robert Grudzień, muzyk i honorowy obywatel Stromca.

📢 Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce. Nowe budynki, drogi, inwestycje. Aż trudno uwierzyć! Pamiętacie? Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Kielce też się zmieniają - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewację, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Kielc. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji. Nie uwierzycie, jak od tego czasu zmieniło się miasto

📢 Radomiak Radom przy komplecie publiczności grał z Jagiellonią Białystok. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach, część 2 W meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował Jagiellonię Białystok. Wspierałeś Zielonych dopingiem z wysokości trybun? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Wybory 2024. Wielka debata kandydatów na prezydenta Kielc. Mocne deklaracje, zacięte dyskusje. Zobacz zapis transmisji Rozpoczęła się wielka debata kandydatów na prezydenta miasta Kielce. W sobotę, 16 marca w galerii Korona w Kielcach starło się ze sobą siedmiu, którzy zawalczą o nasze glosy 7 kwietnia. Kandydaci, na wzór gali bokserskiej spotkali się w ringu, lecz zamiast walki na pięści używali... argumentów. Jak wypadli? Zobaczcie zapis transmisji z wydarzenia i zdjęcia w galerii. 📢 Kibice na meczu Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok. Fani Zielonych wypełnili stadion po brzegi. Zobacz, jak wyglądał doping Radomiak Radom w sobotę chciał pójść za ciosem i wygrać trzeci mecz z rzędu na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Czy mu się ta sztuka udała? Zobacz zdjęcia, fanów Zielonych z pojedynku z wymagającą Jagiellonią Białystok.

📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchan, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do 15 marca 2024 roku. 📢 Tymex Liga Okręgowa. Zakończyły się wszystkie mecze 16. kolejki. Centrum Radom na rzecz Prochu Pionki stracił pozycję lidera. [ZDJĘCIA] W sobotę rozpoczęła się runda wiosenna w Tymex Lidze Okręgowej. Niespodzianek nie brakowało, a nowym liderem został Proch Pionki. Trzy punkty z zespołów czołówki ligi zdobyli także piłkarze: KS Warka, Powiślanka Lipsko i Szydłowianki Szydłowiec.

📢 Wybory 2024. Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Adam Bodnar, Bartłomiej Sienkiewicz i Roman Giertych i inni. Zobacz kto był Wybory samorządowe 2024 już 7 kwietnia. Konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej odbywała się w Kielcach w sobotę, 16 marca. Do Targów Kielce o godzinie 12 zjechało wielu znanych polityków, między innymi kandydujący w ubiegłym roku do parlamentu ze świętokrzyskiego Roman Giertych. Spotkanie to jednocześnie konwencja Agaty Wojdy, kandydatki na prezydentkę Kielc. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia w galerii. 📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" na nowych zdjęciach wyglądają zjawiskowo! W komentarzach przytyk do Artura: "niech wie co stracił" Blanka Świercz z Szydłowca i Sara Jakubińska z Warszawy to bohaterki dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rywalizowały o serce przystojnego Artura z Mazowsza, ostatecznie jednak obie panie zostały przez niego odrzucone. Choć nie znalazły miłości, jak się okazuje Blankę i Sarę połączyła znacznie silniejsza więź - przyjaźń. Coraz częściej pokazują wspólne zdjęcia oraz jak razem spędzają czas. Niedawno wzięły udział w niezwykłej sesji. Jej efekty zachwyciły fanów na Instagramie. Nie zabrakło także komentarzy nawiązujących do Artura. Zobaczcie.

📢 Wypadek w miejscowości Podszkodzie. Trzy osoby zabrane do szpitala Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, jak wydarzył się w sobotnie przedpołudnie w miejscowości Podszkodzie w powiecie ostrowieckim. 📢 Wiosenne ożywienie na giełdzie w Sandomierzu. Mnóstwo ludzi na zakupach w sobotę 16 marca. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Sandomierzu czuć już wiosnę! W sobotę, 16 marca widać było wyraźnie ożywienie w handlu. Mnóstwo ludzi wybrało się tego dnia na zakupy. Wzrok przyciągały różnobarwne bratki, jaskry i prymule. Powodzeniem cieszyły się sadzonki krzewów i drzewek do ogrodu. Nie zabrakło akcentów świątecznych, ponieważ coraz bliżej Wielkanoc. Zobaczcie w galerii zdjęć, co działo się w sobotę na giełdzie w Sandomierzu. 📢 Wybory 2024. Konwencja Trzeciej Drogi w Kielcach. Zaprezentowano kandydatów do Sejmiku. Zobacz kto był. Zapis transmisji Konwencja Trzeciej Drogi odbyła się w Kielcach w sobotę, 16 marca. W hotelu B&B zjawili się świętokrzyscy samorządowcy ugrupowania, a gośćmi specjalnymi byli posłowie do Parlamentu Europejskiego - Róża Thun i Adam Jarubas. Spotkanie było okazją do zaprezentowania kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i kandydata na prezydenta Kielc, Adama Cyrańskiego. Zobaczcie zapis transmisji z konwencji.

📢 Wybory 2024. Marek Staniek oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą w Iwaniskach. Przedstawił kandydatów na radnych do rady miejskiej W piątek, 15 marca w Iwaniskach odbyła się konwencja wyborcza Marka Stańka, obecnego burmistrza, który w nadchodzących wyborach stara się o reelekcję. Podczas konferencji zaprezentował kandydatów na radnych do Rady Miasta i Gminy Iwaniska. 📢 Radomiak Radom przegrał z Jagiellonią Białystok, liderem PKO BP Ekstraklasy. Zobacz relację z tego meczu Mecz 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy piłkarze Radomiaka Radom rozgrywali na swoim terenie. Zieloni podejmowali Jagiellonię Białystok, która przewodzi w stawce. Mecz na stadionie im. Braci Czachorów przy ulicy Struga w Radomiu zgromadził komplet 8,5 tysiąca fanów futbolu. Jagiellonia okazała się lepsza, wygrywając 2:0. Na stronie www.echodnia.eu prowadziliśmy relację z tego pojedynku.

📢 Prawie 30 kobiet zakończyło kurs samoobrony w Zwoleniu. Zobacz zdjęcia Poznały podstawowe techniki, teraz nie boją się wieczorami chodzić po mieście. Co ważniejsze, wzięły udział w sportowych zajęciach i spędziły czas w fajnej atmosferze. Mowa o paniach ze Zwolenia, które właśnie zakończyły kurs samoobrony. 📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Lista jest długa. Sprawdź, czy wiedziałeś To już ostatnie dni przed Wielkanocą. W tym czasie wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. Niewiele osób jednak wie, że są grzechy z których nie trzeba się spowiadać. Jest ich całkiem sporo. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Popełniłeś je? Ksiądz będzie bezwzględny. Lista najcięższych grzechów według kościoła Wiele osób przed świętami Wielkanocnymi korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Są jednak takie grzechy, za które rozgrzeszenia nie może udzielić żaden ksiądz. Chodzi o najcięższe grzechy, zwane śmiertelnymi. Za które grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia w czasie spowiedzi? Sprawdź w naszym zestawieniu.

📢 17 marca - Dzień Świętego Patryka. Zobacz najlepsze memy z piwem w roli głównej 17 marca - Dzień świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe, które kojarzy się z kolorem zielonym. Święto jest hucznie obchodzone w pubach i barach na całym świecie. Pije się wtedy piwo w kolorze... zielonym! Zobaczcie porcję najlepszych memów z piwem w roli głównej, dobra zabawa gwarantowana! 📢 Babeczka wielkanocna do święconki. Nie kupuj, upiecz sama! Oto sprawdzony przepis Święconka to symbol świąt wielkanocnych. To właśnie w Wielką Sobotę udajemy się święcić pokarm. Oprócz jajek, kiełbasy, chrzanu wkładamy też do koszyczka babeczkę wielkanocną. Zobaczcie sprawdzony przepis.

📢 Córka kobiety, która zginęła w wypadku pod Borkowicami szuka świadków, którzy byli na miejscu tragedii Prawie dwa i pół roku temu doszło do wyjątkowo tragicznego wypadku pod Borkowicami. 11 listopada 2021 roku zginęły tam trzy osoby, wśród ofiar była 70 – letnia kobieta. Jej córka szuka teraz dwóch mężczyzn, świadków wypadku, którzy przenieśli kobietę z pobocza, odrzuconą siłą rozpędzonego samochodu.

📢 Konwencja wyborcza Nowego Powiatu Nowej Gminy w Końskich. W „Markizie” były tłumy Przy wypełnionej sali „Markiza” w Końskich komitet Nowy Powiat Nowa Gmina przedstawił swoich kandydatów do Rady Powiatu i Rady Miasta Końskie. Pojawili się też dawni działacze lewicy i jej sympatycy. 📢 Dom Niemiecki w Radomiu. Zobacz archiwalne zdjęcia Resursy Obywatelskiej z czasów wojny Resursa Obywatelska w Radomiu to miejsce z bogatą historią. Na przestrzeni lat, budynek kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę i przeznaczenie. W czasie I Wojny Światowej Mieścił się tu wojskowy szpital, a w 1939 roku Niemcy utworzyli tu dla siebie lokal rozrywkowy, czyli Dom Niemiecki. Jak wtedy wyglądały wnętrza? Zobaczcie zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Święta Wojna, a więc mecz Korony Kielce z Radomiakiem Radom w PKO BP Ekstraklasie odbędzie się 19 kwietnia na Suzuki Arenie Departament Logistyki Rozgrywek opublikował terminarz 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Właśnie podczas tej serii gier dojdzie do Świętej Wojny, czyli rywalizacji Korony Kielce z Radomiakiem.

📢 Kto zostanie Misterem Studniówki 2024 w regionie radomskim? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 10 Przystojni panowie walczą w wojewódzkim finale wyborów Mistera Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatów w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego a teraz laureaci uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Wybory 2024. Paweł Pawłowski, kandydat na burmistrza gminy Chmielnik bez tajemnic. Pracuje w Zakładzie Karnym w Pińczowie 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Wszystkich kandydatów prezentujemy na echodnia.eu. Dziś Paweł Pawłowski, kandydat na burmistrza miasta i gminy Chmielnik w nadchodzących wyborach samorządowych. 📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w regionie radomskim? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego a teraz laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

📢 Mniej betonu, więcej zieleni na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Prezydent prosi mieszkańców o opinie na temat przebudowy. Zdjęcia Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu czeka przebudowa. Koncepcja przewiduje odbetonowanie placu, więcej zieleni, fontannę posadzkową oraz inne zmiany. Co na to tarnobrzeżanie? Prezydent miasta Dariusz Bożek zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, do 5 kwietnia czeka na uwagi i opinie. Zobacz wizualizacje.

📢 Wybory 2024. Przemysław Łysak, kandydat na wójta gminy Górno bez tajemnic. Lubi marsz hardkorowy i gotowanie 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Wszystkich kandydatów prezentujemy na echodnia.eu. Dziś Przemysław Łysak, obecny wójt oraz kandydat na wójta gminy Górno w nadchodzących wyborach samorządowych. 📢 W Zagnańsku pojawi się nowa atrakcja dla dzieci i młodzieży. Dla fanów jazdy na rolkach, rowerze czy deskorolce powstaje pumptrack Mieszkający w Zagnańsku i okolicy fani jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, czy desce, już wkrótce będą mogli korzystać z super atrakcji. Tuż obok istniejącego placu zabaw powstaje nowoczesny pumptrack z torem do jazdy dla dzieci, średniozaawansowanych i profesjonalistów. O szczegółach nowej inwestycji mówi wójt Zagnańska, Wojciech Ślefarski. Zobacz film i zdjęcia.

📢 Trwa remont kieleckiego Teatru imienia Stefana Żeromskiego. Zajrzeliśmy do środka! Zobaczcie zdjęcia Odświeżona fasada teatru imienia Stefana Żeromskiego zachwyca od dłuższego czasu. Zmiany postępują także wewnątrz, troszkę wolniej niż zakładano. Na odwiedziny w starych-nowych wnętrzach kielczanie muszą jeszcze zaczekać. Tymczasem polecamy obejrzenie zdjęć, na których widać postęp prac. 📢 Wielkanocne ozdoby na targowisku w Kielcach. Są palmy, zajączki i różne dekoracje Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Na kieleckim targowisku pojawiło się więc mnóstwo palemek i świątecznych ozdób. Są urocze zajączki, kwiaty, stroiki. Zobaczcie na zdjęciach, co można tu kupić. 📢 Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w koneckim „mechaniku”. Były tłumy odwiedzających. Zobacz zdjęcia Uczniowie szkół z terenu powiatu koneckiego mieli możliwość zapoznania się z ofertą publicznych szkół ponadpodstawowych z Końskich i Stąporkowa. Licea i szkoły branżowe czekały na młodzież w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich.

📢 Jest praca w urzędach i instytucjach w Radomiu. Rekrutacja trwa na lotnisku, w Fabryce Broni, w Sądzie Okręgowym. Sprawdź nowe oferty Jeśli szukasz pracy w "budżetówce" ten artykuł jest dla ciebie. Przejrzeliśmy oferty urzędów, spółek i instytucji w Radomiu. Wiele z nich ogłosiło konkursy na wolne stanowiska. Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz zatrudnienia? Przeczytaj. Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów. 📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa w PKO BP Ekstraklasie. Byliście na tym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach Kibice Korony Kielce znowu dopisali i licznie stawili się w środowy wieczór na Suzuki Arenie - pojedynek obejrzało 7747 osób. Zawiedli jednak piłkarze, którzy przegrali ten pojedynek 0:2 i ich sytuacja w tabeli jest coraz trudniejsza.

📢 Ciężkie więzienie na Świętym Krzyżu. Oto jego historia na archiwalnych fotografiach Więzienie na Świętym Krzyżu przeznaczone było dla szczególnie groźnych kryminalistów. Trafiali tam także skazani za szpiegostwo, komuniści i członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także skazani za szpiegostwo. A jak wyglądało więzienie i życie więźniów? Zobaczcie w galerii. 📢 Zabytkowe drewniane kościoły w regionie radomskim. Zobacz, który jest najstarszy. To architektoniczne perełki Piękne, zabytkowe i najstarsze kościoły drewniane w regionie radomskim. Są wśród nich perełki architektury sakralnej. Najstarszy pochodzi z XIV wieku. 📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Kielcach! Sprawdź, gdzie uczą najlepiej według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. Zobacz film Poznaliśmy Ranking Szkół Podstawowych Kielce 2024, przygotowany przez ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zestawienie przygotowano na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Sprawdź w galerii TOP 10 najlepiej ocenionych szkół.

📢 Wybory Samorządowe 2024. Martyna Pawłowska, kandydatka na wójta gminy Łoniów bez tajemnic. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Martyna Pawłowska kandydatka na wójta gminy Łoniów w nadchodzących wyborach. 📢 Ciekawostki na giełdzie w Miedzianej Górze. Hitem ozdoby wielkanocne i perfumy Co oferowano na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 10 marca? Tradycyjnie już było mnóstwo ciekawostek i staroci, sprzedawano też samochody, odzież, a także ozdoby wielkanocne. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze. Ładna pogoda przyciągnęła wielu kupujących Niedzielna giełda w Miedzianej Górze, jak co tydzień cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 10 marca tradycyjnie odwiedziło ją mnóstwo kupujących, a asortyment był naprawdę spory. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.