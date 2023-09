Przegląd prasy 18.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „RS Active 4. Liga. Wiele znanych osób na meczu piłkarzy Korony II Kielce z Alitem Ożarów. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach”?

Prasówka 18.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 RS Active 4. Liga. Wiele znanych osób na meczu piłkarzy Korony II Kielce z Alitem Ożarów. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Korona II Kielce pokonała Alit Ożarów 6:0 w meczu RS Active 4. Ligi. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kibiców. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach.

📢 Ruszyła jubileuszowa, 10. edycja "Rolnik szuka żony". Oto nowi uczestnicy. To oni będą szukać miłości w popularnym programie W niedzielę, 17 września w premierowym odcinku dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu TVP "Rolnik szuka żony" poznaliśmy pięcioro uczestników, którzy pragną znaleźć swoją drugą połówkę. Wśród nich jest trzech mężczyzn i dwie kobiety. Program poprowadzi Marta Manowska. Prezentujemy rolników i rolniczki, których losy będziemy śledzić w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek 18 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 18.09.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 18 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 18.09.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Prasówka 18.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kultura żydowska zagościła w Chęcinach. Podczas czterech dni było wiele występów i innych atrakcji Już po raz szesnasty w Chęcinach odbywały się Dni Kultury Żydowskiej, które zakończyły się koncertami i prezentacjami w niedzielę, 17 września.

📢 Tłumy na pieczeniu ziemniaków w ogniskach w Dębnie. To już tradycja w gminie Raków "W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli" pod takim hasłem w Dębnie w gminie Raków, w niedzielę 17 września tradycyjnie już zapłonęły ogniska. Mnóstwo mieszkańców przyszło na wydarzenie, podczas którego pieczono ziemniaki, z uprawy których gmina słynie.

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Za nami premierowy odcinek nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 17.09.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Dzień Pieroga w Krajnie, gmina Górno. Kaszanka, brokuły i jadalny mech w przepisach na to popularne danie Z wieprzowiną i jadalnym mchem, kaszanką, brokułami, szarpana wołowiną, czy argentyńskie takie pierogi można było próbować w niedzielę, 17 września w Krajnie – Parcele, w gminie Górno podczas Dnia Pieroga. Za najsmaczniejsze jury wybrało pierogi z brokułami. 📢 Festiwal Smaków w Rzeczniowie. Było mnóstwo atrakcji kuchni regionalnej, stoiska i... loty śmigłowcem. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 17 września na placu obok plebanii w Rzeczniowie odbył się wielki Festiwal Smaków. Przygotowano bardzo dużo atrakcji. Była regionalna kuchnia, występy artystyczne, a także loty śmigłowcem. 📢 Udany piknik w Marcinkowie. Do tańca porwano poseł Agatę Wojtyszek. Zobaczcie zdjęcia W Marcinkowie w gminie Wąchock w powiecie starachowickim odbył się w sobotę piknik rodzinny. Zabawa była znakomita, wśród gości była poseł Agata Wojtyszek. Pani poseł musiała spędzić w Marcinkowie więcej czasu, bowiem porwano ją tu do tańca. Na szczęście był to ostatni przystanek na kampanijnej trasie, więc czasu było więcej.

📢 Zakończyły się tygodniowe uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu. Sumie przewodniczył opat Szymon Hiżycki. Były tłumy wiernych W niedzielę na Świętym Krzyżu zakończyły się tygodniowe uroczystości odpustowe Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestniczyły w nich tłumy wiernych. Sumie odpustowej przy ołtarzu polowym przewodniczył ojciec Szymon Hiżycki, opat z Tyńca, a piękna oprawę muzyczną zapewniła orkiestra koncertowa "Victoria" z parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Warszawy - Rembertowa.

📢 Kulisy otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi i jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wielki tort i...miotły czarownicy dla gości Europoseł śpiewał na scenie, na afterparty podano wielki tort, a goście… dostali miotły czarownicy, czyli kulisy oficjalnego otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi. To był magiczny wieczór, pełen zaskakujących zwrotów akcji. Na wielki koncert z okazji oficjalnego otwarcia Parku Legend i jubileuszu 20 – lecia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przybyło mnóstwo gości z województwa, ale i z Polski, w tym prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke oraz dyrektorzy wielu regionalnych Organizacji Turystycznych, w tym z Lubelskiego, Warmińsko- Mazurskiego, Śląskiego i Pomorskiego.

📢 Samochodowa giełda w Miedzianej Górze w niedzielę 17 września. Jakie auta można było kupić? W niedzielę, 17 września na giełdzie w Miedzianej Górze ruch był niemały. Kupujących przyciągnęły między innymi samochody, których wybór był naprawdę spory. Zobacz, jakie marki i modele oferowano. 📢 Potrójne święto w Mójczy, gmina Daleszyce. Nowa remiza i świetlica wiejska, dożynki parafialne i 95-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Mieszkańcy Mójczy w gminie Daleszyce mieli w sobotę, 16 września kilka powodów do świętowania. Do użytku oddano nową świetlicę wiejską i remizę OSP. Jednostka OSP Mójcza obchodziła z kolei 95-lecie istnienia, a dodatkowo te uroczystości połączono z dożynkami parafialnymi. Jednym z gości wydarzenia była wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

📢 W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Tutaj jest najwyższe wynagrodzenie brutto W tych miastach województwa świętokrzyskiego zarabia się najwięcej. Dzięki danym za 2022 rok udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny możemy zobaczyć, gdzie w Świętokrzyskiem są najwyższe zarobki brutto.

📢 Niesamowita zabawa na otwarciu Parku Legend w Nowej Słupi! Wystąpił zespół Piersi i Marcin Daniec W sobotę, 16 września w Nowej Słupi oficjalnie otwarto Park Legend. Wydarzenie połączone było z 20-leciem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i zostało uświetnione niesamowitymi występami. Koncert dał popularny zespół Piersi, a publiczność świetnie bawiła się również podczas show, które zaprezentował Marcin Daniec oraz Stan Tutaj.

📢 Park Legend w Nowej Słupi oficjalnie otwarty! Było mnóstwo osób. Zobacz zdjęcia Około 1000 zaproszonych gości bawiło się w sobotę, 16 września w amfiteatrze w Parku Legend z okazji oficjalnego otwarcia tej instytucji, ale też z okazji jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Zobacz zdjęcia. 📢 Siarkowa potańcówka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa na ostatniej w 2023 roku tanecznej imprezie na Rynku. Zobacz zdjęcia i wideo Na Rynku w Tarnobrzegu znów zawirował parkiet. W sobotni wieczór mieszkańcy od dzieci po seniorów bawili się w najlepsze na ostatniej miejskiej potańcówce w 2023 roku. Wrześniowa zabawa zyskała miano "siarkowej", bo towarzyszyła obchodom górniczego święta z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Na parkiecie nie brakowało więc tancerzy w galowych mundurach. Poszukajcie siebie na zdjęciach.

📢 ORLEN Superliga piłkarzy ręcznych. Kibice Industrii Kielce na meczu z Grupą Azoty Unią Tarnów w Hali Legionów. Zobacz nowe zdjęcia Industria Kielce wygrała w meczu 5 kolejki ORLEN Superligi z Grupą Azoty Unią Tarnów 45:24. Mecz odbył się w sobotę, 16 września w Hali Legionów. Zobacz nową galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Warta Pamięci w Zwoleniu. Uczcili pamięć ofiar sowieckiej agresji na Polskę. Odbyła się uroczystość na cmentarzu. Zobaczcie zdjęcia "Wartę Pamięci" zaciągnięto przed pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu w Zwoleniu. Uczestnicy uroczystości oddali hołd ofiarom sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Akcja odbyła się równocześnie w 30 miejscowościach w kilku województwach. - 17 września 1939 roku dostaliśmy cios w plecy od sowieckiej Rosji. Dziś czcimy pamięć bohaterów i ofiar tej agresji - mówił marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Rodzinny Piknik Ekologiczny w Starym Goździe w gminie Stara Błotnica. Była świetna zabawa dla małych i dużych. Zobaczcie zdjęcia Pokaz ekologicznej mody, sadzenie roślin, grill i zabawy na dmuchańcach - to część atrakcji Rodzinnego pikniku Ekologicznego w Starym Goździe w gminie Stara Błotnica na szkolnym boisku bawili się uczniowie, ale też ich nauczyciele i rodzice. 📢 Uroczysty korowód rozpoczął Dożynki Parafialne w Mójczy, w gminie Daleszyce. Jest pięknie. Zobaczcie zdjęcia Mszą świętą, rozdawaniem pysznego chlebka oraz widowiskowym korowodem rozpoczęły się dożynki parafialne w Mójczy, w gminie Daleszyce. Zorganizowanie imprezy w sobotę, 16 września było strzałem w dziesiątkę, ponieważ pogoda jest rewelacyjna! Gwiazdą wieczoru będzie zespół CamaSutra, a tymczasem zobaczcie zdjęcia z pięknego korowodu.

📢 Tłumy na wzruszającym pożegnaniu śp. Marka Ożgi, tragicznie zmarłego samorządowca, strażaka, wicedyrektora WORD Tarnobrzeg. Zdjęcia Setki osób w sobotę, 16 września przyjechało do Krawców w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski), by pożegnać śp. Marka Ożgę - samorządowca, społecznika, strażaka, wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Członek zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego związany z Prawem i Sprawiedliwością zginął w tragicznym wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września wieczorem w Nowym Grębowie.

📢 Legendarny niemiecki czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach pod Kielcami! Zobacz zdjęcia i filmy Trwające od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach w gminie Morawica, powiecie kieleckim poszukiwania niemieckiego czołgu zakończone sukcesem! Na Facebooku opublikowano w sobotę, 16 września zdjęcia i filmy z wydobywania wraku. Zobaczcie, jak po 78 latach wygląda ta potężna niegdyś maszyna. 📢 Festiwal Kolorów i Smaków – Dożynki 2023 w Kurzelowie w gminie Włoszczowa. Zobaczcie szerszą relację i nowe zdjęcia - część I Są duże imprezy plenerowe corocznie odbywającego się Święta Plonów o randze: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, gdzie zaangażowanych w organizację jest wiele osób, podmiotów i firm. Są również te malutkie, lokalne, jak w Kurzelowie w gminie Włoszczowa, gdzie grupa osób potrafi „wyczarować” przepiękne podziękowanie za szczęśliwie zebrane plony tego lata. Jest w nich prawda tradycji i tożsamości lokalnej.

📢 Odpust na Świętym Krzyżu. W sobotę odbył się też II Ogólnopolski Zjazd - Rycerstwo Niepokalanej u stóp Krzyża. Były tłumy wiernych Sobota była przedostatnim dniem tygodniowych uroczystości odpustowych na Świętym Krzyżu. Mszy świętej o godzinie 12 przewodniczył ojciec Ryszard Żuber, uczestniczyły w niej setki wiernych. W tym gronie byli przede wszystkim uczestnicy II Ogólnopolskiego Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej.

📢 W Piekoszowie przez weekend odbywa się IX i X Runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach Enduro W Piekoszowie przez weekend (16 i 17 września) odbywa się IX i X Runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach Enduro. W rywalizacji biorą udział najlepsi zawodnicy motocross. 📢 Nowa siłownia BroosGym w Suchedniowie już otwarta. Zobacz zdjęcia W sobotę 16 września w Suchedniowie uroczyście otwarto siłownię BroosGym. To pierwszy taki prywatny obiekt w gminie. Sprawdź, jak wygląda i ile kosztuje karnet.

📢 TOP 25 najlepiej ocenianych domów weselnych w Świętokrzyskiem według użytkowników Google. Tu robią niezapomniane przyjęcia 15.09.2023 Trwa sezon weselny. Szukacie najlepszego miejsca do zorganizowania przycięcia? Przygotowaliśmy nowy ranking 25 najlepiej ocenianych przez użytkowników Google domów weselnych w województwie świętokrzyskim. Które i za co zyskały najlepsze opinie internautów? Zobaczcie.

📢 Klub Fitness Platinium Radom ma już 10 lat. Zobacz zdjęcia i film z hucznej imprezy To już 10 lat! Jeden z najpopularniejszych klubów w Radomiu hucznie obchodził urodziny. To klub, siłownia, kręgielnia, szereg zajęć grupowych, ale przede wszystkim, fajna rodzinna atmosfera. 📢 Premiera spektaklu pod tytułem "Jak zostałam wiedźmą" w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobacz kto był W piątek, 15 września odbyła się premiera spektaklu "Jak zostałam wiedźmą" w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Był też tradycyjny bankiet.

📢 Wybory 2023. Robert Bąkiewicz spotkał się z mieszkańcami Radomia. Towarzyszył mu Patryk Jaki W piątek, 15 września Robert Bąkiewicz spotkał się z mieszkańcami Radomia i opowiedział o swoich planach na przyszłość. Politykowi towarzyszył europoseł, Patryk Jaki. 📢 Gacki sprzątały świat. Zebrano 35 worków śmieci. Zobaczcie zdjęcia z akcji W piątek, 15 września, mieszkańcy wsi Gacki w gminie Pińczów wzięli udział w akcji sprzątania świata. Przez kilka godzin śmieci zbierało 90 osób. - Nasze okolice będą dzięki temu ładniejsze - mówi Mariusz Wołowiec, organizator wydarzenia. 📢 Uroczyste obchody 70-lecia Stadniny Koni w Michałowie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 15 września, Stadnina Koni w Michałowie zaprosiła na obchody 70-lecia swojego istnienia. Można było obejrzeć pokazy koni arabskich i odwiedzić stosika kół gospodyń wiejskich.

📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez!

📢 Benefis Andrzeja Grzyba w Radomiu. Reprezentant Polski w siatkówce przygodę ze sportem rozpoczynał jako... bramkarz Radomiaka W radomskim hotelu Aviator odbył się benefis Andrzeja Grzyba. Wychowanek Czarnych Radom, który rozegrał 75 meczów w reprezentacji Polski nie krył wzruszenia. Zobacz kto był na tym wyjątkowym święcie. 📢 W Suchedniowie dobiega końca budowa fabryki prefabrykatów. Wygląda imponująco. Już zatrudniono 60 osób Za kilka tygodniu w Suchedniowie planowane jest otwarcie nowoczesnej fabryki prefabrykatów. Za realizację tej inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu.

📢 Wybory 2023. Donald Tusk z wizytą w Skarżysku-Kamiennej. Spotkał się z wyborcami na Placu Staffa. Zobaczcie zdjęcia W piątek 15 września do Skarżyska - Kamiennej przyjechał lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. O godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie wyborcze z mieszkańcami. potrwało nieco ponad godzinę. Zobaczcie na zdjęciach kto był.

📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 15-17 września. Będą koncerty, food trucki, święto pieczonego ziemniaka. Sprawdź, gdzie się wybrać Ciekawe imprezy odbędą się w ten weekend w Kielcach i okolicy. Rockowe koncerty, festiwal pieroga, food trucki, święto pieczonego ziemniaka, winobranie w Ogrodzie Botanicznym, Festiwal Wiatru, to tylko niektóre propozycje. Przygotowaliśmy zestawienie wydarzeń, które odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę 15-17 września. 📢 Piotr Osiński z Kielc, młodszy chorąży Służby Ochrony Państwa, to prawdziwy bohater. Na wakacjach uratował życie 4,5-letniej dziewczynki Mieszkającego od 3 lat w Kielcach Piotra Osińskiego, bezapelacyjnie można określić jednym słowem - bohater. Podczas wakacyjnego urlopu, który wraz z rodziną spędzał w Turcji, uratował życie topiącego się dziecka. Dzięki jego błyskawicznej reakcji 4,5-letnia dziewczynka jest cała i zdrowa. Dziecko i jej rodzice pochodzą z Pakistanu, na stałe zaś mieszkają w Wielkiej Brytanii. W ramach ogromnej wdzięczności za uratowanie życia córki, postanowili napisać list z podziękowaniami do polskiej ambasady w Anglii. Ten trafił do Polski oraz na ręce komendanta Służby Ochrony Państwa, gdzie pan Piotr służy od 10 lat.

📢 Przed dworcem autobusowym w Kielcach mogą powstać 20-piętrowe wieżowce. Pierwszy krok został zrobiony Niesamowite wieżowce 20-piętrowe mogą powstać w miejscu dawnego kina Romantica przy ulicy Czarnowskiej w Kielcach, naprzeciwko dworca autobusowego. Kieleccy radni przyjęli uchwałę, która otwiera drogę do realizacji tej inwestycji. 📢 Kolejny dzień na planie serialu „Ojciec Mateusz” w Sandomierzu. Kto tym razem zagrał? Zobaczcie zdjęcia Piątek, 15 września był ostatnim dniem zdjęć na planie serialu „Ojciec Mateusz” w Sandomierzu. Tym razem jedna ze scen była kręcona na tyłach kamienic przy ulicy Melchiora Bulińskiego.

📢 Takie grzyby rosną teraz w Świętokrzyskiem. Wysyp prawdziwków i maślaków. Gdzie je spotkać? Wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Grzybiarze pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej i chwalą się ogromnymi zbiorami. Jest mnóstwo borowików i maślaków. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach zebrane okazy i miejsca.

📢 Imprezy w Radomiu i okolicach. Polska Noc Kabaretowa i koncert zespołu Mazowsze. Zobacz co się będzie działo od 15 do 17 września 2023 roku Prawie 20 imprez w regionie radomskim w trzeci weekend września! W dniach 15-17 września w Radomiu i regionie radomskim będzie się działo bardzo dużo. To przede wszystkim ostatnie dożynki, ale też Polska Noc Kabaretowa, czy otwarty koncert zespołu Mazowsze. Zobaczcie szczegóły i wszystkie imprezy plenerowe i nie tylko!

📢 Najnowsze oferty pracy w powiecie staszowskim i okolicy. Można zarobić nawet 20 tysięcy złotych! Zobacz gdzie? Monter, spawacz, operator koparki, pilnie poszukiwani w powiecie staszowskim i okolicy. Przedsiębiorcy są skłonni dużo zapłacić fachowcom w tych dziedzinach. Nie brakuje także innych ciekawych ofert. Zobacz w galerii zdjęć najlepsze oferty pracy z powiatu staszowskiego i okolicy. Można sporo zarobić.

📢 Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow chce zrewolucjonizować rynek spożywczy i inwestuje w hiperżywność! Znamy szczegóły Najbogatszy Polak, kielczanin Michał Sołowow inwestuje w nową markę na rynku spożywczym, która zmienia podejście do zdrowego odżywiania. Miliarder wspólnie z Dariuszem Gałęzewskim i Dominikiem Dolińskim, czyli założycielami firmy OSHEE stworzyli markę eatyx, pod szyldem której powstają różnego rodzaju posiłki — od batonów, przez dania na ciepło i zimno, a na koktajlach kończąc. Posiłki eatyx mają dawać uczucie sytości od 3 do nawet 5 godzin po spożyciu. Zobaczcie szczegóły.

📢 Co zrobić z kotletów mielonych na drugi dzień? Oto 5 smacznych propozycji Kotlet mielony to jedna z ulubionych potraw Polaków. Zazwyczaj przygotowujemy ich znacznie więcej niż zjemy podczas obiadu a nie zawsze na drugi dzień mamy na nie ochotę. Więc co zrobić z mielonego na drugi dzień? Zobaczcie 5 smacznych propozycji.

📢 Poszukiwania niemieckiego czołgu w Bieleckich Młynach. Na miejscu ekipa z muzeum w Warszawie i telewizja Discovery Od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach trwają poszukiwania niemieckiego czołgu. Koordynatorem prac jest Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej w Warszawie. Są prowadzone one przy udziale grupy Panzer Farm, a wszystko rejestruje ekipa telewizji Discovery.

📢 Smolasty gwiazdą imprezy "Lato doBIEGa końca" w Małogoszczu. Już w niedzielę, 17 września będzie moc atrakcji! Wstęp wolny Jedna z najgorętszych i najbardziej topowych gwiazd polskiej muzyki pop, rap i R&B - Smolasty, zagra w Małogoszczu. Wokalista, będzie gwiazdą wieczoru podczas wielkiej imprezy biegowej pod nazwą "Lato doBIEGa końca". W tym roku, aktywność fizyczna będzie połączona z mocą atrakcji, największym pokazem fajerwerków w historii powiatu oraz z akcją charytatywną dla małego Ksawerego. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 17 września na stadionie Wierna Małogoszcz. Wstęp jest bezpłatny! Sprawdź szczegóły.

📢 Krótkie i eleganckie paznokcie do pracy. Oto piękne i modne wzory Krótkie paznokcie do pracy to wybór, który często podyktowany jest względami praktycznymi. Paznokcie, które łączą w sobie komfort z eleganckim wyglądem, to idealne rozwiązanie! Zobaczcie, jak efektowanie mogą wyglądać krótkie hybrydowe paznokcie. 📢 9 września - Międzynarodowy Dzień Urody. Oto najlepsze urodowe memy. Doskonały humor gwarantowany 9 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Urody. A, że uroda to sprawa bardzo kontrowersyjna doczekała się memów na swój temat. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Ułańska biesiada z TVP na sandomierskich błoniach. Były wspólne, śpiewy, tańce i dużo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia i wideo "Polskie Biesiady - Biesiada Ułańska" pod takim hasłem odbyło się widowisko biesiadne realizowane przez Telewizję Polską na Placu Jana Pawła w Sandomierzu. We wtorkowy wieczór na sandomierskich błoniach zrobiło się biesiadnie i patriotycznie. Emisja zarejestrowanego w Sandomierzu materiału odbędzie się w piątek, 15 września o godzinie 20:50 w TVP2. 📢 Świętokrzyski poseł, kielczanin Piotr Wawrzyk bez tajemnic. Tego nie wiecie o kandydacie na Rzecznika Praw Obywatelskich

