Przegląd prasy 18.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Kibice na meczu piłkarskiej reprezentacji U21 Polska - Estonia w Stalowej Woli. Kibicowaliście? Zobaczcie zdjęcia trybun 3544 kibiców we wtorek, 17 października wieczorem na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli obejrzało mecz piłkarskich reprezentacji Polski i Estonii do lat 21 w ramach eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy. Kibicowałeś na tym spotkaniu? Poszukaj siebie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Eliminacje mistrzostw Europy U21. Polska - Estonia 5:0. Zobacz zdjęcia z meczu We wtorek 17 października na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli zmierzyły się piłkarskie reprezentacje Polski i Estonii U21, walczące o awans do finałów mistrzostw Europy. Zobacz w galerii zdjęcia z tego meczu.

Prasówka 18.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar w miejscowości Wiązownica Kolonia. Dom spłonął doszczętnie Pożar domu w miejscowości Wiązownica Kolonia w powiecie staszowskim. Dwie osoby zdołały uciec. 📢 Tego o nich nie wiecie! Największe ciekawostki o nowych, świętokrzyskich posłach. Jaki mają wzrost, kolor oczu, co ciekawego robili w życiu? Zazwyczaj kojarzymy ich z poważnymi minami i polityką, ale wielu rzeczy na pewno o nich nie wiecie. W tym artykule przedstawiamy nowych świętokrzyskich posłów nieco z "przymrużeniem oka". Ile mają wzrostu, jakie mają hobby i co ciekawego robili w życiu? Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Adrian Dalmau jakiego nie znacie. Zobacz prywatne zdjęcia napastnika Korony Kielce i jego partnerki Adrian Dalmau dołączył do zespołu piłki nożnej Korony Kielce latem tego roku. Z przytupem wszedł w rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. Już w swoim debiucie zanotował bramkę, która dała jeden punkt w starciu ze Śląskiem Wrocław. Zobaczcie prywatne zdjęcia napastnika "żółto-czerwonych" oraz jego partnerki. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami pierwsze kilka tygodni szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Jubileuszowa impreza na 10–lecie zespołu Playboys. Koncert w sobotę z gwiazdami w Radomskim Centrum Sportu. Zobaczcie, kto zagra Już w najbliższą sobotę 21 października szykuje się mega wydarzenie. Imprezę szykuje zespół Playboys na swój jubileusz 10 – lecia istnienia. Będzie wielki koncert w Radomskim Centrum Sportu, a zagra jeszcze siedem znanych gwiazd muzyki tanecznej. Są jeszcze bilety na koncert.

📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Meble, książki i zwierzaki za darmo. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic, między innymi ubrania, meble i książki.

📢 Wyjątkowo oryginalne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Zawierzbiu, w gminie Samborzec Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Zawierzbiu, w gminie Samborzec po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, zainicjowaną przez parę prezydencką w 2012 roku. Spotkanie połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Jubileusz 40 lat działania Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie, w powiecie przysuskim, połączoiny z Dniem Edukacji Narodowej W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie świętowano 13 października 40 lat funkcjonowania szkoły. Była to okazja, by podziękować nauczycielom za pracę w Dniu Edukacji Narodowej.

📢 Wybory 2023. Nowe twarze w Sejmie. Sprawdź, kto po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich Karina Bosak, Dariusz Matecki czy Michał Kołodziejczak - to nazwiska, które na liście posłów pojawią się po raz pierwszy w historii. Po zakończonych wyborach parlamentarnych i przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą głosów w 100 proc. obwodów poznajemy coraz więcej osób, które zasiądą w ławach poselskich. Sprawdź, kto jeszcze po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do Sejmu. 📢 Wybory 2023. Oni zdobyli najwięcej głosów w Świętokrzyskiem. 50 kandydatów do Sejmu z najlepszymi wynikami Mamy już ostateczne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu świętokrzyskim, numer 33. Państwowa Komisja wyborcza w poniedziałek w nocy podała wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale w porównaniu do poprzednich wyborów mocno traci dystans do Koalicji Obywatelskiej i w efekcie traci aż 2 mandaty. Bardzo ciekawie wygląda lista kandydatów z największą ilością głosów. Zobaczcie TOP 50.

📢 Hubertus Ziemiański po raz ósmy. Myśliwi, leśnicy i jeźdźcy świętowali we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia W sobotę, 14 października 2023 roku, na Podzamczu we Włoszczowie (teren dawnego dworskiego ogrodu, zwanego od hodowanych tu w przeszłości bażantów - Bażanternią), odbyło się wielkie święto myśliwych, jeźdźców i leśników. 📢 Nagrody Starosty Włoszczowskiego dla nauczycieli. Uroczyste wręczenie w Starostwie Powiatowym. Kto dostał? Zobaczcie zdjęcia Z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta włoszczowski Dariusz Czechowski przyznał nagrody dwudziestu pięciu nauczycielom zatrudnionym we włoszczowskich szkołach ponadpodstawowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uroczyste wręczenie tych nagród odbyło się w czwartek, 12 października 2023 roku, w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

📢 Święta Wojna, czyli mecz Radomiaka z Koroną już w niedzielę! Przeżyjmy, to jeszcze raz. Zobacz, jak wyglądały historyczne pojedynki Pot, krew i łzy lały się strumieniami, nie tylko na boiskach u piłkarzy, ale i poza nimi wśród kibiców! Tak wyglądały dotychczasowe bezpośrednie pojedynki Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Przypominamy historię Świętej Wojny.

📢 Lucjan Pietrzczyk największym wygranym wyborów! Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Bilczy będzie posłem Były poseł, a obecnie nauczyciel wychowania fizycznego i sołtys Bilczy, Lucjan Pietrzczyk znów otrzymał mandat poselski. Działacz Koalicji Obywatelskiej jest zdecydowanie największym wygranym tych wyborów, bo o jego sukcesie zaważyły głosy, które spłynęły do obwodowej komisji wyborczej, jako ostatnie. Zobaczcie, jak komentuje swoje zwycięstwo. 📢 Wybory 2023: Oto nowi posłowie. Zobaczcie, kto dostał się do Sejmu z Podkarpacia Polska Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych, co pozwala nam poznać skład posłów z Podkarpacia w Sejmie. Zjednoczona Prawica zdobyła na Podkarpaciu 16 mandatów, Koalicja Obywatelska 5, Trzecia Droga 3 i Konfederacja 2. Poznajcie wszystkich posłów z naszego regionu i zobaczcie, ile głosów na nich oddano! 📢 Wybory 2023. Roman Giertych największą sensacją wyborów. Wysoki wynik adwokata spoza regionu zaskakuje. Sonda wśród mieszkańców Kielc Roman Giertych to pierwszy taki kandydat, który nie odwiedzając naszego województwa, a co więcej - nie odwiedzając Polski w czasie kampanii wyborczej, zdobył potężną ilość głosów i mandat posła z regionu świętokrzyskiego. Roman Giertych jak poseł będzie reprezentował województwo świętokrzyskie. Co myślą o tym mieszkańcy? Przeprowadziliśmy na ten temat sondę na ulicach Kielc.

📢 Zakończenie sezonu 2023 Drift Day Tor Kielce. Bywali Pilarczyk, Przygoński, Ostałowski czy Fijał. Zobacz zdjęcia i film W poniedziałek, 16 września odbyło się zakończenie sezonu 2023 Drift Day Tor Kielce. Na treningu w Miedzianej Górze pojawiło się około 30 aut, kierowcy trenowali drift, czyli kontrolowaną jazdę w poślizgu. 📢 Stypendia Starosty Włoszczowskiego dla najlepszych uczniów na rok szkolny 2023/2024. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 12 października, w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie wręczono stypendia za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski. 📢 Olimpia Pogoń Staszów pokonała GKS Solec-Zdrój w rozgrywkach klasy okręgowej Młodzików Młodszych. Zobacz zdjęcia W sobotnie przedpołudnie na boisku bocznym Pogoni Staszów swoje ligowe spotkanie rozegrali zawodnicy Olimpii Pogoń Staszów. Ich rywalem w 7 kolejce rozgrywek klasy okręgowej Młodzików Młodszych rocznik 2012 była drużyna GKS Solec-Zdrój. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:2 na korzyść gospodarzy. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia w naszej galerii.

📢 Oto nowi posłowie z okręgu radomskiego. Oto najciekawsze fakty o parlamentarzystach. Tego na pewno nie wiedzieliście! W niedzielę, 15 października odbyły się wybory parlamentarne 2023. W okręgu radomskim numer 17 ze zdecydowaną przewagą wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadzi 6 posłów do Sejmu. Będzie też dwójka z Koalicji Obywatelskiej i jeden przedstawiciel Trzeciej Drogi. Przedstawiamy fakty o naszych parlamentarzystach, o których nie macie pojęcia! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Grzyby na targowisku w Kielcach. Są świeże borowiki, podgrzybki, zieleniatki i marynowane Borowiki, podgrzybki i zieleniatki królowały we wtorek, 17 października na targowisku w Kielcach. Dla amatorów tych przysmaków, były też grzyby marynowane.

📢 Wybory 2023. Wszyscy kandydaci do Sejmu w województwie świętokrzyskim Zobacz, kto ile zdobył głosów Znamy wyniki w wyborach parlamentarnych w województwie świętokrzyskim. Ile głosów zdobyli wszyscy kandydaci do Sejmu w regionie świętokrzyskim? Zobaczcie liczbę głosów poszczególnych kandydatów we wszystkich komitetach wyborczych na podstawie oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej.

📢 Seniorzy z Nowej Dęby mieli swoje święto. Andrzej Frajndt z zespołu Partita sprawił im ogromną radość. Zdjęcia Sześćdziesiąte urodziny połączone z Dniem Seniora były dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowej Dęby okazją do dobrej zabawy. Jak na taką rocznicę i święto przystało nie zabrakło dyplomów i odznaczeń. Największą niespodzianką była jednak wizyta zupełnie niespodziewanego gościa, który rozbawił i wzruszył wszystkich świętujących. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Audi dachowało na drodze w Kurzelowie, w środku trzy osoby. Kierowca pijany. Zobacz zdjęcia Do dachowania osobowego audi doszło późnym wieczorem w poniedziałek, 16 października w miejscowości Kurzelów w powiecie włoszczowskim. Samochód z trzema osobami w środku dachował na drodze, dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 17.10.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Wybory 2023. Wszyscy kandydaci do Sejmu w okręgu radomskim. Zobacz, kto ile zdobył głosów Znamy wyniki w wyborach parlamentarnych w okręgu radomskim. Ile głosów zdobyli wszyscy kandydaci do Sejmu w okręgu radomskim? Zobaczcie liczbę głosów poszczególnych kandydatów we wszystkich komitetach wyborczych na podstawie oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej. 📢 W Gorzycach był program artystyczny i dyktando na 250-lecie powołania Komisji Edukacji Narodowej. Zobacz zdjęcia W związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej, w Zespole Szkół w Gorzycach odbyła się niecodzienna uroczysta akademia, w której uczestniczyła młodzież, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Byli też goście z Tajwanu i Sri Lanki!

📢 Radomscy bokserzy pojechali do Pułtuska po medale mistrzostw Polski. We wtorek walki eliminacyjne Mocna ekipa z nadziejami na medale - tak można określić bokserów z trzech radomskich klubów, którzy od wtorku, w Pułtusku walczyć będą w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23. 📢 VIII Hubertus Ziemiański na włoszczowskim Podzamczu. To było wielkie święto myśliwych, jeźdźców i leśników. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 14 października, odbył się włoszczowski Hubertus Ziemiański, czyli święto leśniczych i łowczych. Wydarzenie zorganizowano po raz ósmy na Podzamczu, w dawnej bażantarni rodu Niemojewskich, niegdyś właścicieli Włoszczowy.

📢 Tauron Liga. Zwycięski pojedynek siatkarek Moya Radomki Radom ze Stalą Mielec na zdjęciach. Zobacz galerię W drugim meczu sezonu Tauron ligi Moya Radomka Radom odniosła pierwsze zwycięstwo. Podopieczne Stefano Micoliego uczyniło to od razu za trzy punkty. Zobacz niesamowite zdjęcia z tego spotkania.

📢 W Przysusze świętowano Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Były gratulacje dla nauczycieli W piątek 13 października w Zespole Szkół numer 2 imienia Ludwika Skowyry w Przysusze odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w którym udział wzięli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół powiatowych wraz z nauczycielami oraz uczniowie z przysuskiej szkoły. 📢 Burmistrz Przysuchy nagrodził wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz wręczył dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom nagrody. Były także podziękowania za pracę. 📢 "Piaseczny", "Maleńczuk" i "Szpak" zatrzymani na lotnisku. Próbowali nielegalnie przekroczyć granicę, mieli podrobione dokumenty Straż Graniczna pracująca na lotnisku w Pyrzowicach zatrzymała w czwartek, 12 października osoby o nazwisku Maleńczuk, Szpak oraz Piaseczny. Powód? Próbowali nielegalnie przekroczyć granicę i posługiwali się podrobionymi dokumentami!

📢 Wójt Gminy Masłów nagrodził nauczycieli. Piękna uroczystość w "Szklanym Domu" Dyrektorzy szkół z terenu gminy Masłów oraz nauczyciele wyróżniający się swoją pracą w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali Nagrody Wójta Gminy Masłów podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. 📢 Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w Kielcach. Tak głosowaliście w wyborach do Sejmu i Senatu. Zobacz 20 najlepszych wyników Oto wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w mieście Kielce, do Sejmu i Senatu. Wygrywa Koalicja Obywatelska.

📢 45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Tak wyglądał pobyt świętego Jana Pawła II w Kielcach i Masłowie. Zobacz unikatowe zdjęcia W poniedziałek, 16 października, obchodzimy 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji przypominamy wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach i Masłowie.

📢 Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie świętokrzyskim - ostateczne Podajemy wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie świętokrzyskim po podliczeniu głosów z wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 47,07 procent poparcia.

📢 Zderzenie śmieciarki i osobówki na drodze krajowej nr 42 w Parszowie. Poważnie ranny mężczyzna i kierująca z promilami, były utrudnienia Jedna osoba ranna i zablokowanie drogi krajowej - to efekt zderzenia ciężarówki z osobowym autem na drodze krajowej nr 42 w Parszowie w gminie Wąchock (powiat starachowicki). 📢 Wybory 2023. Ostateczne wyniki w gminach województwa świętokrzyskiego. Zobacz TOP 15 najlepszych wyników do Sejmu, wyniki do Senatu Mamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w gminach województwa świętokrzyskiego. Sprawdźcie, jak głosowali mieszkańcy naszego regionu. Którym kandydatom na posłów i senatorów powierzyli zaufanie? Uwaga! Podajemy pełne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w każdej gminie. W każdej gminy prezentujemy też listę 15 kandydatów z najlepszymi wynikami.

📢 Wybory 2023. W sztabie Trzeciej Drogi w Kielcach wielkie emocje i ogromna radość. Mamy pierwsze komentarze O godzinie 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. W sztabie Trzeciej Drogi - koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni w Kielcach, na chwilę przed ogłoszeniem wyników emocje sięgały zenitu. Kilka sekund po 21, wśród zebranych wybuchła euforia. Wszyscy sobie gratulowali, bili brawa, uśmiechali się, ściskali. Według wstępnych wyników Trzecia Droga otrzymała 13 procent głosów w Polsce, a w województwie świętokrzyskim - 11,9. 📢 Ogromne emocje na gali Soma Fight Night 2 w Targach Kielce. Swoje walki wygrali Robert Soboń, Dominik Kaleta, Maciej Kubicki Ogromne emocje towarzyszyły największej w Polsce gali kickboxingu – Soma Fight Night 2, która w sobotni wieczór odbyła się w Targach Kielce. -Jestem bardzo zadowolony z postawy naszych zawodników, cieszę się też, że dopisali kibice. Komplet publiczności obejrzał pojedynki naszych fighterów - mówił Marek Soboń, organizator gali. Z zainteresowaniem wszystkie walki obejrzała też Sandra Drabik, olimpijka w boksie.

📢 Wyniki wyborów 2023 w Świętokrzyskiem. Poznaj wyniki w każdym powiecie i gminie W niedzielę, 15 października odbyły się wybory parlamentarne 2023. Jak głosowali mieszkańcy Świętokrzyskiego? W tym artykule prezentować będziemy pierwsze, nieoficjalne jeszcze wyniki wyborów parlamentarnych w Kielcach, każdym świętokrzyskim powiecie i gminie. 📢 Bez euforii na wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach. "Wygraliśmy, ale liczyliśmy na więcej". Zobaczcie wideo i zdjęcia To tylko sondaże, jeszcze wiele może się zmienić - komentowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotkali się w niedzielę, 15 października na wieczorze wyborczym tej partii. Politycy podkreślali, że po raz trzeci wygrali wybory, choć nie brakowało też opinii, że liczyli na lepszy wynik. Zobaczcie wideo i zdjęcia. 📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy w komitecie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Radość po publikacji wyników sondażowych Wieczór wyborczy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej spędzili w "Elektrowni" w Radomiu. Tuż po godzinie 21 poznaliśmy pierwsze wyniki sondaże. I w sali rozległy się brawa. Drugie miejsce Koalicji i dwóch pozostałych komitetów opozycyjnych dają szansę na zmianę rządów w Polsce.

📢 Taniec pod Gwiazdami nad zalewem Borki w Radomiu. W niedzielę bawiło się wielu radomian. Zobacz zdjęcia "Taniec pod gwiazdami" nad zalewem Borki w Radomiu trwa choć już jest jesień. W niedzielę 15 października parkiet był pełen. Uczestnikom nie straszna była pogoda. Choć było chłodno tancerze dobrze się bawili. 📢 Oto domy wystawione na licytacje komornicze na Podkarpaciu. Ceny są bardzo atrakcyjne! Zobacz oferty z października 2023 Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z województwa podkarpackim. W galerii zdjęć prezentujemy licytacje domów w regionie, które odbędą się w październiku 2023 roku.

📢 Kibicowałeś siatkarkom Moya Radomki Radom w zwycięskim, ale i dramatycznym meczu ze Stalą Mielec? Znajdź się na zdjęciach Zawodniczki Moya Radomki Radom udanie przywitały się ze swoimi kibicami w nowym sezonie Tauron Ligi. Miejscowe po ciężkim boju pokonały mielecką Stal. 📢 Wybory 2023. Wieczór wyborczy z udziałem kandydatów i sympatyków Trzeciej Drogi w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia W Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu w niedzielę 15 października po godzinie 20.30 rozpoczął się wieczór wyborczy z udziałem lokalnych kandydatów Trzeciej Drogi (Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego) do Sejmu - Barbary Zych, Wojciecha Śmiecha i Leszka Surdego oraz do Senatu - Pawła Bartoszka. 📢 Wybory parlamentarne 2023 - wyniki. Oto posłowie wybrani w okręgu radomskim Podajemy prawdopodobną listę nowych posłów przygotowaną na podstawie ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w okręgu radomskim. Uwaga! Lista jest tyko prognozą - na ostateczną trzeba będzie poczekać do oficjalnego ogłoszenia wyników w Polsce i ostatecznego podziału mandatów na terenie całego kraju.

📢 Mieszkańcy Tarnobrzega tłumnie głosowali do ostatnich chwil. Rekordowe zainteresowanie wyborami 2023. Zobacz nowe zdjęcia z komisji! Mieszkańcy Tarnobrzega tłumnie ruszyli na wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze w mieście są odwiedzane do ostatniej chwili, takiego zainteresowania wybieraniem swoich przedstawicieli do parlamentu jeszcze nie było. Frekwencja do godziny 17 przekroczyła 55,4 procent. Zobaczcie nowe zdjęcia z głosowania na tarnobrzeskich osiedlach. 📢 Smaki gęsiny podbijały podniebienia w skansenie w Tokarni. Zobacz zdjęcia Różnorodne „Smaki gęsiny” można było poznać w wyborczą niedzielę, w Parku Etnograficznym w Tokarni, gdzie rozstrzygano konkurs na potrawę pod tym właśnie hasłem.

📢 Wieńce i kwiaty na Wszystkich Świętych. Duży wybór na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Miedzianej Górze jest bardzo duży wybór wiązanek i sztucznych kwiatów. Zobaczcie zdjęcia i jakie są ceny na dwa tygodnie przed 1 listopada.

📢 ORLEN Superliga piłkarzy ręcznych. Byliście na meczu Industrii Kielce z Gwardią Opole w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Kolejne wysokie zwycięstwo Industrii Kielce w ORLEN Superlidze obejrzeli kibice, którzy 14 października wybrali się do Hali Legionów. Mistrzowie Polski pokonali Gwardię Opole 37:24.

📢 I Festiwal Wędkarski w Targach Kielce. Świetna impreza i wielu wystawców W sobotę i niedzielę 14 i 15 października w Targach Kielce odbywa się pierwszy Festiwal Wędkarski, zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski i Targi. Miłośnicy wędkarstwa nie mogli być zawiedzeni. Jest mnóstwo stoisk ze sprzętem, łodziami i rękodziełem, gośćmi imprezy są ikony polskiego wędkarstwa, jak Jacek Kolendowicz. 📢 3 liga. Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2:0. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W sobotę 14 października odbył się spotkanie Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w ramach grupy czwartej piłkarskiej trzeciej ligi. Byłeś na tym meczu? Znajdź się na zdjęciach. 📢 Oto największe wsie w regionie radomskim. Trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej ludzi niż w niejednym mieście - 14.10.2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w regionie radomskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie jest Radom, ale mało kto zna radomskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta.

📢 To są największe świętokrzyskie wsie. Aż trudno uwierzyć, ale mieszka w nich więcej osób niż w niejednym mieście - 14.10 2023 Narodowy Spis Powszechny przynosi wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest na przykład liczba mieszkańców wszystkich miejscowości w województwie świętokrzyskim. Wszyscy wiemy, że największym miastem w regionie są Kielce, ale mało kto zna świętokrzyskie wsie, w których mieszka najwięcej ludzi. Okazuje się, że biorąc pod uwagę tylko liczbę ludności, z powodzeniem mogłyby uchodzić za miasta.

📢 14 października - Dzień Nauczyciela. Oto najlepsze memy. Tak ze szkoły śmieją się uczniowie 14 października świętują wszyscy nauczyciele. Tego dnia w szkołach w całej Polsce uczniowie recytują wiersze, śpiewają im piosenki, wręczają drobne upominki i laurki. W internecie nie brakuje zabawnych memów o nauczycielach, ich pracy i święcie. Sami zobaczcie, co przygotowali internauci. Te obrazki rozbawią Was do łez.

📢 Dzień Nauczyciela 2023 w Tarnobrzegu. Prezydent wręczył akty mianowania i nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zdjęcia i film Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty za ich pracę. W Tarnobrzegu prezydent miasta Dariusz Bożek wręczył w przeddzień święta nagrody pieniężne nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli. Podczas piątkowej gali w Tarnobrzeskim Domu Kultury ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości zakończonej występem artystycznym. 📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu ostrowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu ostrowieckiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli z powiatu jędrzejowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z Kielc z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zobacz kto dostał W środę, 13 października w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia na ręce nagrodzonych składali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik. W tym roku nagrodzono aż 399 nauczycieli ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto otrzymał nagrody i medale z Kielc.

📢 Piękne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Koprzywnicy. Posypały się nagrody od dyrektora szkoły i pani burmistrz Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy był świętem pedagogów, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Świętowali pracownicy szkoły podstawowej i przedszkola. W uroczystej akademii uczestniczyli także uczniowie, którzy po części oficjalnej zaprosili na ciekawy program artystyczny, w którym z przymrużeniem oka pokazali pracę nauczyciela. 📢 Wzruszające pożegnanie długoletniej instruktorki śpiewu, Justyny Łysak w Domu Kultury w Małogoszczu. Zobaczcie zdjęcia Pod koniec września, po 10 latach współpracy pożegnano Justynę Łysak-Jończyk, instruktorkę śpiewu w Domu Kultury w Małogoszczu. Podczas uroczystego pożegnania nie brakowało wzruszeń, pięknych życzeń ze strony podopiecznych pani Justyny oraz wszystkich zaangażowanych w pracę małogoskiego Domu Kultury. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

