Przegląd prasy 18.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W hotelu Binkowski w Kielcach w niedzielę, 17 grudnia, odbyło się Spotkanie Wigilijne Industrii Kielce. Wzięli w nim udział zawodnicy mistrza Polski, sztab szkoleniowy, zarząd klubu i zaproszeni goście, a wśród nich sponsorzy, władze samorządowe, przyjaciele klubu i ksiądz biskup Marian Florczyk. Poświęcił on opłatki, którymi podzielili się uczestnicy spotkania. A później był pyszny świąteczny poczęstunek.

📢 Kolejny raz płonie dawny szpital przy Ogrodowej w Kielcach! Zobacz zdjęcia Widoczny z daleka gęsty dym pojawił się w niedzielny wieczór nad centrum Kielc. Pali się w dawnym szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Ogrodowej. To drugi pożar w tym tygodniu.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 18 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 18.12.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 18 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 18.12.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Tłumy odwiedziły pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Piekoszowie. Był Mikołaj z prezentami i... żywe zwierzęta. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia odbył się pierwszy w historii miasta Piekoszów Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Placu Artystów czuć było magię świąt, odwiedziło go mnóstwo mieszkańców gminy i okolicy. Nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który miał dla najmłodszych prezenty. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Malowana Niedziela w Galerii Echo w Kielcach. Znani bombki malowali i pomagali. Kto przybył? Zobaczcie w galerii zdjęć - część 5 17 grudnia w Galerii Echo odbyła się kolejna edycja naszej akcji pod nazwą Malowana Niedziela. Wzięli w niej udział znani i lubiani samorządowcy, artyści, gwiazdy, przedstawiciele służb i wielu innych. Zobaczcie na zdjęciach, kto włączył się do naszej akcji pomocy Wojtusia Walla z Włoszczowy oraz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Zobaczcie piątą galerię zdjęć.

📢 I Powiatowa Wigilia "Samotnych Serc". Jędrzejowianie spotkali się, by razem spędzić przedświąteczny czas. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia w Zespole Szkół numer 1 w Jędrzejowie po raz pierwszy odbyła się Powiatowa Wigilia "Samotnych Serc" skierowana do osób samotnych i potrzebujących z terenu miasta i powiatu jędrzejowskiego. Wolontariusze, lokalne biznesy i ludzie dobrych serc przygotowali piękną uroczystość. Zobaczcie zdjęcia 📢 Gminna wigilia na Placu Targowym w Górnie. Była wspólna modlitwa, opłatek i wigilijny poczęstunek. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia na Placu Targowym w Górnie przy małej kadzielni odbyła się Gminna Wigilia z życzeniami, modlitwą i poczęstunkiem. Mieszkańcy spotkali się przy stołach zastawionych tradycyjnymi potrawami, dzielili się opłatkiem przy akompaniamencie najpiękniejszych kolęd i składali sobie nawzajem najpiękniejsze życzenia. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice na meczu Industrii Kielce z Górnikiem Zabrze w ORLEN Superlidze piłkarzy ręcznych. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Industria Kielce wysoko pokonała Górnika Zabrze 41:23 w meczu 17. kolejki ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Kibice zgormadzeni na trybunach obejrzeli kolejne efektowne zwycięstwo swojej drużyny. Byłeś wśród nich na trybunach? Znajdź się na naszych zdjęciach!

📢 Biblioteka w Kozienicach została otwarta po remoncie. Cały budynek został pięknie odnowiony. Zobaczcie zdjęcia Zabytkowy budynek Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice przy ulicy Jana Kochanowskiego 22 został gruntownie odnowiony. Na zakończenie remontu odbyła się miła uroczystość otwarcia biblioteki. 📢 Wyjątkowe chwile podczas meczu Radomiaka z Lechem. Jeden z kibiców oświadczył się na pełnym stadionie! Zobacz zdjęcia Pojedynek Radomiaka Radom z Lechem Poznań zakończył piłkarski rok 2023 w PKO BP Ekstraklasie. Olbrzymie emocje towarzyszyły w tym pojedynku także dwóm osobom. Jeden z kibiców postanowił... oświadczyć się na pełnym stadionie!

📢 Kiermasz świąteczny w Dworku Laszczyków w Kielcach. Były piękne rękodzieło, pyszności od kół gospodyń, kolędowanie i wystawa. Zobacz zdjęcia Na terenie Dworku Laszczyków w Kielcach zorganizowany został kiermasz świąteczny. Nie brakowało specjałów przygotowanych przez świętokrzyskie Koła Gospodyń Wiejskich, regionalnych miodów, serów czy wędlin, a ilość odwiedzających dopisała. Całość przypieczętowały występy zespołów pieśni i tańca, a pragnący odrobiny muzealnego klimatu mieli okazję zobaczyć historyczne zastawy świąteczne różnych klas społecznych żyjących sto lat temu na kielecczyźnie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wyjątkowe morsowanie w świątecznym stylu odbyło się w Borkowie. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odpalono też race. Zobacz zdjęcia Dużym zainteresowaniem cieszyła się 2. Świąteczna Piątka z Morsowaniem w Borkowie. Jednym z elementów tego wydarzenia było morsowanie w świątecznym stylu.

📢 Świąteczne ozdoby na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 17 grudnia. Zobacz, co można było wybrać Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami. Na tydzień przed wigilią, w niedzielę 17 grudnia na giełdzie Miedziana Górze pojawiło się mnóstwo ludzi i ozdób świątecznych. Zobaczcie, co można było kupić. 📢 Dariusz Banasik odwiedził Radomiaka. Jego wizyta na meczu Zielonych z Lechem Poznań nie była przypadkowa Sobotni mecz Radomiaka z Lechem obfitował w dużą liczbę znamienitych gości. Wśród nich był były, ale jak się można było przekonać wciąż lubiany w Radomiu – Dariusz Banasik.

📢 Ciekawostki na giełdzie w Miedzianej Górze. Co można było kupić? Zobacz zdjęcia Zimna pogoda w niedzielę 17 grudnia nie odstraszyła kupujących, którzy tłumnie zjawili się na w Miedzianej Górze, by zrobić zakupy na giełdzie. Zobacz na zdjęciach, co się działo i jakie ciekawostki można było kupić. 📢 Wystawcy z całej Polski i tłumy gości na Wystawie Gołębi Rasowych w Targach Kielce w niedzielę, 17 grudnia. Zobacz zdjęcia W ten weekend miłośnicy gołębi i królików mają swoje święto. W Targach Kielce trwa Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, niemal 400 hodowców prezentuje ponad 5500 najpiękniejszych okazów gołębi, drobiu ozdobnego i królików. To wyjątkowa okazja do dzielenia się spostrzeżeniami i pochwalenia się swoimi zwierzętami przez pasjonatów. Zobaczcie, na zdjęciach, ile ludzi przyjechało w niedziele, 17 grudnia na Targi Kielce, by podziwiać lub prezentować wyjątkowe zwierzęta.

📢 Piękny koncert z kiermaszem świątecznym i nagrodami starosty we Włoszczowie. Wielu gości. Zobaczcie zdjęcia i wideo Piękny koncert kolęd połączony z kiermaszem bożonarodzeniowym odbył się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w piątek, 15 grudnia. Podczas wydarzenia wręczone zostały także Nagrody Starosty za mijający rok.

📢 Wyjątkowe widowisko "Świąteczne opowieści" obejrzeliśmy na scenie Domu Kultury we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Widowisko „Świąteczne opowieści” w wykonaniu zjednoczonych sił włoszczowskich artystów odbyło się w Domu Kultury we Włoszczowie w piątek, 15 grudnia. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce przegrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa po golu samobójczym. Konrad Forenc obronił rzut karny Porażką 0:1 zakończyli tegoroczne występy w PKO BP Ekstraklasie piłkarze Korony Kielce. W meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Jedyny gol padł w 88 minucie po niefortunnej interwencji i samobójczym trafieniu Piotra Malarczyka. W doliczonym czasie gry Konrad Forenc obronił rzut karny wykonywany przez Fabiana Piaseckiego. Korona zakończyła ten rok z 18 punktami na koncie i wiosną czeka ją walka o utrzymanie.

📢 Dwieście osób spotkało się na Wigilii w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zobacz film i zdjęcia W sobotę, 16 grudnia w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe na wigilii gminnej spotkali się przedstawiciele różnych środowisk. Uroczystość była okazją do rozmów, zaprezentowania umiejętności artystycznych mieszkańców oraz integracji lokalnej społeczności. 📢 "Pod skrzydłami Anioła". Wyjątkowa wystawa młodych twórców w Pińczowie. Zdjęcia W Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy młodych twórców z Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Impreza wypadła fantastycznie. Zobacz zdjęcia. 📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie

📢 Radomiak zremisował z Lechem Poznań. Kibicowałeś Zielonym w sobotni wieczór? Zobacz zdjęcia Mamy drugą część zdjęć kibiców Radomiaka z meczu PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Zobacz, jak fani zagrzewali swoich ulubieńców do gry. To przyniosło spodziewany efekt, bo Zieloni rzutem na taśmę zremisowali z Kolejorzem. 📢 Żywa szopka w Zoo "Leśne Zacisze" w Lisowie już gotowa. Zobacz zdjęcia W zoo "Leśne Zacisze" w Lisowie w gminie Morawica możemy oglądać żywą szopkę. Znajdują się w niej figury świętej rodziny oraz kilka zwierząt. - To skromna stajenka, taka, w jakiej narodził się Pan Jezus - mówi Paweł Zawadzki, właściciel "Leśnego Zacisza". 📢 W Kielcach odbyło się wyjątkowe Spotkanie Opłatkowe rodziny Korony Kielce. Uczestniczyli w nim byli zawodnicy, legendy tego klubu Prawie 80 osób uczestniczyło w Spotkaniu Wigilijnym wielkiej rodziny Korony Kielce, które odbyło się w sobotę, 16 grudnia, w sali ZUGA - SHL w Kielcach. Byli przedstawiciele kilku pokoleń Korony, legendy tego klubu, między innymi Jan Majdzik, Andrzej Jung, Henryk Kiszkis, Marek Parzyszek, Paweł Kozak, Sławomir Wojtasiński, Andrzej Fendrych. Nie mogło zabraknąć księdza Krzysztofa Banasika, kapelana Korony, który poświęcił opłatki. Były życzenia, a w świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich wspólnie zaśpiewana kolęda "Dzisiaj w Betlejem".

📢 Kornelia Patro i Jakub Korban z Kielc w finale "Szansy na sukces. Opole 2024". Czarowali głosem Kornelia Patro i Jakub Korban z Kielc w finale "Szansy na sukces" oczarowali widzów głosem i charyzmą. Nasi wokaliści walczyli o udział w słynnym festiwalu w Opolu. Choć nie udało im się wejść do ścisłego finału, przeżyli w programie fantastyczną przygodę. 📢 Charytatywny Mikołajkowy Zlot dla Bartka Belcarza w Grębowie. Zobacz zdjęcia tych pięknych maszyn Około setki samochodów osobowych i ciężarowych, traktorów, koparek, quadów, motocykli, samochodów specjalnych (strażackie wozy) zjechało w sobotę, 16 grudnia wieczorem do Grębowa (powiat tarnobrzeski), gdzie zorganizowano kolejny Charytatywny Mikołajkowy Zlot. Był też jeden rower. Tym razem zlot fanów motoryzacji połączono ze zbiórką pieniędzy na rzecz Bartka Belcarza - nauczyciela historii w Zespole Szkół numer 1 w Stalowej Woli, pasjonata lotnictwa, autora wielu książek lotniczych. Zdiagnozowano u niego glejaka, nowotwór złośliwy mózgu.

📢 Weekend Cudów "Szlachetnej Paczki w powiecie sandomierskim. Wielka pomoc dla potrzebujących rodzin. Zobaczcie zdjęcia i film Lodówki, pralki, dziecięce łóżeczko i wózek, węgiel, żywność, łóżko i wiele innych przedmiotów znalazło się w paczkach, jakie trafią do potrzebujących mieszkańców powiatu sandomierskiego. Trwa weekend cudów, finał kolejnej edycji programu „Szlachetna Paczka”. 📢 Wielkie strojenie choinek w Daleszycach. Na rynku wyrósł "Świąteczny Las". Zobacz zdjęcia W sobotę, 16 grudnia burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński zaprosił mieszkańców do wspólnego ubierania bożonarodzeniowych choinek. Drzewka, ustawione na daleszyckim rynku, w kilka godzin przeistoczyły się w prawdziwe dzieła sztuki. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Znany youtuber Budda rozdawał choinki na Torze Kielce w Miedzianej Górze. Przyszły tłumy fanów. Zobaczcie film Popularny youtuber Kamil Labudda, znany w sieci jako „Budda”, którego kanał w popularnym serwisie internetowym obserwuje blisko dwa miliony subskrybentów, odwiedził tydzień temu Miedzianą Górę. Na torze wyścigowym rozdawał mieszkańcom choinki, które pod Kielce dostarczył.. tir. Na miejscu szybko pojawiły się tłumy fanów influencera. Zobaczcie film z tej akcji.

📢 Za nami trzecia edycja biegu Wigilijna Piątka w Radomiu. Pobiegło około dwieście osób. Braliście udział? Szukajcie się na zdjęciach W sobotę, 16 grudnia, już po raz trzeci w Radomiu odbywała się "Wigilijna Piątka", czyli bieg połączony ze świątecznym spotkaniem. Uczestniczyło około dwieście osób. Braliście udział w biegu? Szukajcie się w naszej galerii! 📢 Iłżecki Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku. Było wiele świątecznych atrakcji. Zobacz zdjęcia W sobotę, 16 grudnia rozpoczął się Iłżecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Rynku czekało wiele świątecznych atrakcji. Zobacz zdjęcia.

📢 25-lecie Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump. Były prezenty i turniej z zawodnikami z całej Polski. Zobacz zdjęcia i wideo Świętokrzyski Klub Tańca Jump zaprosił do wspólnego świętowania 25-lecia. Impreza połączona z XX Ogólnopolskim Turniejem Mikołajkowym odbyła się w sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Kielcach. Moc życzeń, wspomnień i... prezenty od Świętego Mikołaja dla 750 zawodników.

📢 XX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca w Kielcach. Widowiskowe pokazy w hali 750 tancerzy z całej Polski bierze udział w XX Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Tańca w Kielcach. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizują dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Rozpoczyna się weekend cudów "Szlachetnej Paczki". Zobacz wolontariuszy z Sędziszowa w akcji 16 grudnia w sobotę rozpoczął się tegoroczny weekend cudów "Szlachetnej Paczki". Wolontariusze z Sędziszowa w sobotę od samego rana przygotowywali paczki przekazane im przez darczyńców z regionu. Wśród tegorocznych darów znalazły się nawet pralka czy lodówka, które trafią do potrzebujących. 📢 Piękne gołębie, kury i króliki w Targach Kielce. Zobaczcie zdjęcia! W Targach Kielce, w sobotę i niedzielę 17-18 grudnia, trwa Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Możemy na niej zobaczyć najpiękniejsze gołębie z najciekawszych ras oraz wspaniałe okazy drobiu ozdobnego i królików.

📢 Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Kielcach. Przyszły tłumy! Zobacz zdjęcia Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza trwa w Targach Kielce. W sobotę i niedzielę, 17-18 grudnia możemy oglądać tam ponad 4000 gołębi, 600 sztuk drobiu ozdobnego i około 80 królików. Na wystawę przyszły tłumy ludzi - hodowców i odwiedzających.

📢 Jak ubrać choinkę? Duży wybór bombek i ozdób świątecznych przy targowisku miejskim w Tarnobrzegu. Co kupują klienci? Zdjęcia i wideo Ubieranie choinki to jedno z milszych zajęć przed świętami Bożego Narodzenia. Jest też dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o wybór dekoracji. Duży wybór szklanych bombek choinkowych od polskich producentów oferują sezonowe stoiska przy miejskim targowisku w Tarnobrzegu. Ceny zaczynają się od kilku złotych. Co wybierają klienci? Zobacz zdjęcia i wideo.

📢 Nocna akcja strażaków w Stąporkowie. Ciężarówka wiozła promieniotwórczy ładunek Nietypową akcję prowadzili nocą strażacy w Stąporkowie w powiecie koneckim. Zajmowali się ciężarówką z ładunkiem złomu od którego czujniki wykazywały promieniowanie.

📢 Seniorzy z włoszczowskiego Klubu Barwy Jesieni podzielili się opłatkiem. Zobaczcie zdjęcia Kilkuset seniorów z Włoszczowy weźmie udział w spotkaniach wigilijnych zorganizowanych przez własne kluby i związki. Pierwsze z nich już się odbywają. 📢 Skarby PRL-u na sprzedaż w Świętokrzyskiem. Co i za ile można kupić? Zobacz zdjęcia Prawdziwy boom na starocie, również z czasów PRL można zaobserwować na różnego rodzaju portalach sprzedażowych. Modne są zwłaszcza meble, ale też elementy dekoracyjne ze szkła czy zabawki. Ile trzeba za nie zapłacić? Zobacz co można upolować na OLX w Kielcach i regionie.

📢 Szlachetna Paczka od pracowników sandomierskiego starostwa i podległych jednostek. Co przygotowali dla potrzebującej rodziny? Chemia i środki czystości, odzież, zabawki, pościel oraz żywność znalazły się w Szlachetnej Paczce. Dla pani Darii, jej partnera i trzech córek przygotowali ją pracownicy Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz podległych jednostek. Paczka o wartości ponad 4 tysięcy złotych już czeka na przekazanie przez wolontariuszy rodzinie. W najbliższy weekend cudów, w powiecie sandomierskim Szlachetna Paczka trafi do ponad 20 osób. 📢 Lasowiacy inspirują! W Tarnobrzegu nagrodzono uczestników konkursu Etnodesign w nowoczesnym wydaniu. Zobacz projekty młodych artystów Konkurs na projekt inspirowany wzornictwem lasowiackim rozstrzygnęła Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu. Młodzi artyści ze szkół podstawowych i średnich z Podkarpacia, którzy podzielili się swoją wizją, otrzymali nagrody i wyróżnienia, mogli obejrzeć uszyte według swoich pomysłów stroje podczas otwierającego piątkową galę pokazu kolekcji mody Fundacji Artystycznej GA MON.

📢 Trzy nowe radiowozy trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia i film Komenda Policji w Sandomierzu oraz Komisariaty Policji w Dwikozach oraz Koprzywnicy - tam trafią nowe radiowozy, które w piątek zostały uroczyście poświęcone i przekazane mundurowym na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu. Dzięki zakupom dwa używane radiowozy trafią do Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. 📢 Prawie 200 osób wzięło udział w Świątecznym Spotkaniu Opłatkowym środowiska piłkarskiego w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach Prawie 200 osób wzięło udział w Świątecznym Spotkaniu Opłatkowym, które w piątek, 15 grudnia, odbyło się w hotelu Tęczowy Młyn. Wszystkich uczestników tego wydarzenia przywitał Mirosław Malinowski, prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas tej uroczystości wręczono wyróżnienia osobom zasłużonym dla świętokrzyskiej piłki, były też życzenia, dzielenie się opłatkiem i świąteczny poczęstunek.

📢 W Jędrzejowie przy ulicy Warsztatowej powstanie apartamentowiec na 55 mieszkań. Zobacz wizualizacje Przy ulicy Warsztatowej w Jędrzejowie powstanie 5-kondygnacyjny apartamentowiec, oferujący 55 ustawnych mieszkań o powierzchni od 42 do 49 metrów kwadratowych. W okolicy znajdują się sklepy spożywcze, Centrum Kultury, przedszkole, gabinety lekarskie, apteka oraz zabytkowa Jędrzejowska Kolej Dojazdowa. Budowa ma się rozpocząć już w styczniu 2024 roku. Za inwestycję odpowiada jędrzejowska firma Firma P.U.B.I LOKUM Longin Wielochowski. 📢 Kolorowy, pełen bakalii, słodki i wilgotny. Oto przepis na najlepszy keks bożonarodzeniowy W wielu domach obowiązkowym ciastem na Boże Narodzenie, oprócz makowca i piernika, jest keks. Zobaczcie przepis, z którego wychodzi idealny.

📢 Piątkowy targ w Stalowej Woli – umiarkowany przedświąteczny ruch. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w piątek 15 grudnia ruch był umiarkowany z powodu zimnej pogody, za tydzień szczyt zakupów przedświątecznych

📢 Dworzec PKP Kielce Główne już otwarty! Jak podoba się mieszkańcom i podróżnym? Zobacz naszą sondę Dworzec PKP w Kielcach jest gotowy! W piątek, 15 grudnia już od rana podróżujący i mieszkańcy mogli wejść do środka, zobaczyć odnowione wnętrza, kupić bilet przy kasie i poczekać na swój pociąg w ogrzewanym budynku. Czy nowy dworzec przypadł do gustu podróżnym? Na co zwrócili uwagę i jak im się podoba? Posłuchajmy. 📢 Kazimierskie Baseny Mineralne już czynne. Pierwsi goście zachwyceni! Zobacz zdjęcia i wideo W piątek, 15 grudnia, w Kazimierzy Wielkiej otwarto Kazimierskie Baseny Mineralne. Pierwsi klienci byli bardzo zadowoleni ze standardu obiektu. - Po co jeździć setki kilometrów na Słowację, skoro obiekt do dobrym standardzie jest już tak blisko - mówili. 📢 W Jędrzejowie powstaje pierwsza tak duża fabryka profili aluminiowych w województwie świętokrzyskim. Zakład ma dać pracę nawet 400 osobom W maju 2023 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej fabryki profili aluminiowych Alu Tech Global w Jędrzejowie w strefie inwestycyjnej Jędrzejów Południe. Zgodnie z zapowiedziami zakład na początku ma zatrudnić 100 osób, później liczba ta może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Otwarcie fabryki ma mieć miejsce na przełomie marca i kwietnia 2024 roku.

📢 Nowa restauracja McDonald's przy S7 na węźle Zakrzew wybudowana. Byliśmy na miejscu, wkrótce otwarcie. Zobacz zdjęcia Restauracja McDonald's przy obwodnicy Radomia w ciągu trasy S7 jest już prawie gotowa. Trwają ostatnie prace w środku i na zewnątrz. Będzie można zjeść w budynku, jest też ogródek na zewnątrz i oczywiście McDrive. Tuż obok została wybudowana stacja i sklep Orlenu. Wkrótce ma się odbyć otwarcie.

📢 Braun i gaśnica - nie milką echa sejmowej afery. Internauci bezlitośni dla Grzegorza Brauna posła Konfederacji. Oto najlepsze memy Skandaliczna i niewyobrażalna afera w Sejmie. O tym skandalu piszą już zagraniczne media. Grzegorz Braun bohaterem memów! Zobacz najlepsze z nich. 📢 Magiczne widowisko "Mam tę moc" w Połańcu. Na widowni prawdziwe tłumy Widowisko taneczno – muzyczne pod tytułem "Mam tę moc" było piękną, magiczną podróżą do świata baśni i bajek dla dzieci. Zabrali w nią artyści ze Studia Tańca i Piosenki "DS" oraz dzieci z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Ich występ zgromadził na sali widowiskowej rekordową liczbę publiczności.

📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź! 📢 Wyjątkowy 19. Wigilijny Opłatek Świata Sportowego w Kielcach. Było prawie 400 osób - znani sportowcy, olimpijczycy, trenerzy, posłowie Prawie 400 osób wzięło udział w 19. Wigilijnym Opłatku Świata Sportowego, który odbył się w hali przy ulicy Żytniej w Kielcach. Uczestniczyli w nim utytułowani sportowcy, olimpijczycy, między innymi Mirosława Sarna, Sławomir Szmal, Zbigniew Piątek, Tomasz Brożyna, Alex Dujszebajew, Sandra Drabik, byli także znani trenerzy, działacze, parlamentarzyści, władze samorządowe. Nie mogło zabraknąć księdza biskupa Mariana Florczyka, pomysłodawcy tego wydarzenia.

📢 8-miesięczny Maksio Kornacki z Koprzywnicy potrzebuje naszej pomocy, trwa zbiórka pieniędzy. Lekarze nie dawali mu żadnych szans Jego mama od 14. tygodnia ciąży musiała przebywać w szpitalu pod ścisłą kontrolą i opieką specjalistów, a gdy urodził się w 20. tygodniu ciąży lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Pochodzący z Koprzywnicy Maks Kornacki ma osiem miesięcy i każdego dnia walczy ze skutkami wcześniactwa. Pomóżmy rodzicom chłopca zebrać pieniądze na rehabilitację i leczenie.

📢 Środa to dobry dzień na... memy. Jeszcze dwa dni i weekend! Tak internauci żartują z trzeciego dnia tygodnia Weekend trwa zdecydowanie za krótko. Po sobocie i niedzieli - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia, wtorek wcale mu nie ustępuje. W środę większość z nas jest tak zajęta obowiązkami, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jaki jest dzień tygodnia. A to przecież "wpół do piątku"! Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Moja ulubiona sałatka z tuńczykiem. Zawsze robię ją na Boże Narodzenie. Oto przepis Sałatki z tuńczykiem od lat cieszą się dużą popularnością. Są smaczne i łatwe w przygotowaniu. Wypróbujcie przepis na sałatkę z tuńczykiem i makaronem ryżowym. 📢 Oto najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Wielkie otwarcie basenu termalnego w Kazimierzy Wielkiej w piątek 15 grudnia. W jaki sposób będzie można z niego korzystać? Oto szczegóły Całoroczny basen termalny z leczniczą wodą siarczkową w Kazimierzy Wielkiej jest gotowy. Już w najbliższy piątek, 15 grudnia wyjątkowy w skali całego regionu, ale i kraju obiekt zostanie uroczyście otwarty. Kto i w jaki sposób będzie mógł z niego korzystać? Ile wyniesie bilet wstępu? Poniżej podajemy "garść" najważniejszych informacji. Sprawdź.

