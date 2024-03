Przegląd prasy 19.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kto zostanie Misterem Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj TOP 20 liderów głosowania”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kto zostanie Misterem Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj TOP 20 liderów głosowania Przystojni panowie walczą w wojewódzkim finale wyborów Mister Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło zwycięzców w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a następnie laureaci uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie Internautów zakończyło się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a następnie laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie Internautów zakończyło się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

📢 Wybory 2024. Oto najmłodsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w Świętokrzyskiem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 102 miast i gmin regionu świętokrzyskiego powalczy w sumie 290 kandydatów. Wśród nich znajdziemy wiele młodych osób. W tym materiale prezentujemy najmłodszych kandydatów, którzy powalczą o władzę.

📢 Dzień Sołtysa w Chmielniku z życzeniami i upominkami. Dla kogo "Smoczek Roku"? Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik spotkał się z sołtysami, aby podziękować za ich pełną zaangażowania pracę i wkład w rozwój gminy. Wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Anitą Jabłońską złożył sołtysom życzenia oraz wręczył upominki. 📢 Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty! Oto najlepsze wiosenne memy. Uśmiejesz się do łez 20 marca zawita do nas tak długo wyczekiwana wiosna. Ale czy na pewno pogoda zrobi się wiosenna? Temat wiosny jest bardzo dyskusyjny, bo często bardziej przypomina zimę. Na temat wiosny powstało mnóstwo memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Strajk rolników 20, 21 marca w Kielcach i Świętokrzyskiem. Będą duże utrudnienia w ruchu. Gdzie? W środę, 20 marca i czwartek, 21 marca, na terenie województwa świętokrzyskiego planowane są protesty rolników. Na drogach w regionie zapowiadają się spore utrudnienia. Na blokady dróg muszą przygotować się mieszkańcy Kielc, oraz gmin Masłów i Górno. W regionie protesty mają odbyć się w powiatach buskim, jędrzejowskim i kazimierskim.

📢 Wybory 2024. Urszula Jończyk, kandydatka na wójta Zagnańska bez tajemnic Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Urszula Jończyk, kandydatka na wójta Zagnańska w nadchodzących wyborach. 📢 Wspaniały Senior Show w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zobacz zdjęcia Kolejna edycja imprezy dla dojrzałych artystów, Senior Show, odbyła się w niedzielę w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Prezentowali się niczym prawdziwe gwiazdy. Zobacz zdjęcia.

📢 Kolorowy kiermasz wielkanocny w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Były ozdoby, potrawy i tłum ludzi. Zobacz zdjęcia Chociaż za oknem trochę zimny, to zapachniało kolorową wiosną w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu. W poniedziałek, 18 marca odbył się tam kiermasz wielkanocny. Stoły były wypełnione świątecznymi ozdobami. Nie brakowało też kupujących. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Powiat Starachowicki ma już 25 lat. Były wspomnienia, podziękowania i plany na przyszłość. Zobacz zdjęcia Powiat Starachowicki ma już 25 lat. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Starachowicach, na której przyjęto m.in. Deklarację okolicznościową z okazji rocznicy. Były też wspomnienia, podziękowania i plany na przyszłość. Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.

📢 Kolejny protest rolników w Radomiu, Grójcu, Zwoleniu. Mogą wystąpić bardzo duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność W środę, 20 marca na polskie ulice znów wyjadą protestujący rolnicy. Wyrażają w ten sposób sprzeciw unijnej polityce dotyczącej importu ukraińskich produktów oraz strategii "Zielonego Ładu". W środę na ulice wyjadą również rolnicy z regionu radomskiego. Protesty planowane są na drogach w Radomiu, Grójcu i Zwoleniu. Szykują się bardzo duże utrudnienia. Policja apeluje o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach.

📢 Wielkanocny konkurs we Włoszczowie - wspaniała rywalizacja, znakomici goście i mnóstwo wrażeń. Zobaczcie zdjęcia Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń oraz wernisaż Ewy Napory odbyły się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w niedzielę, 17 marca. To było pełne wrażeń, atrakcji i dobrej zabawy popołudnie. 📢 Dziadkowie i wnuki w obiektywie. Znamy zwycięzców konkursu organizowanego przez Inicjatywę Świętokrzyską. Nagrody zostały już wręczone Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Stowarzyszenie Inicjatywa Świętokrzyska Renaty Janik zorganizowało wyjątkowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Dziadkowie i wnuki w obiektywie fotograficznym”, mający na celu uchwycenie i wyróżnienie wyjątkowych momentów spędzanych w gronie rodzinnym. Konkurs ten skierowany był do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy chcieli podzielić się swoimi wyjątkowymi wspomnieniami. W poniedziałek, 18 marca zwycięzcy zostali nagrodzeni. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Jubileusz złotych godów w gminie Ciepielów. 13 małżeństw przeżyło ze sobą 50 lat! Receptą na szczęśliwe życie jest... miłość Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się we wtorek, 12 marca w Ciepielowie. Podczas wydarzenia, Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, uhonorowanych zostało trzynaście par małżeńskich z terenu gminy.

📢 Wybory 2024. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości we Włoszczowie. Byli Beata Szydło, Anna Krupka, Bartłomiej Dorywalski. Zobaczcie zdjęcia Konwencja okręgowa Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w sobotę, 16 marca. Między innymi zaprezentowani zostali kandydaci wszystkich szczebli samorządu, którzy startują z poparciem ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

📢 Wybory 2024. Wszyscy kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w Świętokrzyskiem. 290 osób. Kim są? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 102 miast i gmin regionu świętokrzyskiego powalczy w sumie 290 osób. W tym jest 223 panów i tylko 67 pań w wieku od 26 do 74 lat. W tym materiale prezentujemy wszystkich kandydatów.

📢 Martyna Wzorek z Zagnańska w MasterChef Nastolatki. Przygotowała idealne arancini. Zobacz zdjęcia Za nami trzeci odcinek programu MasterChef Nastolatki. Jedną z uczestniczek jest pochodząca z Zagnańska pod Kielcami 16-letnia Martyna Wzorek. Tym razem do przygotowania były bagietki i bajgle, a w dogrywce arancini. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek podczas wycinki w lesie w Jurkowicach. Drzewo przygniotło pilarza, jest w ciężkim stanie Do wypadku w lesie doszło w poniedziałkowy poranek, 18 marca w miejscowości Jurkowice w powiecie staszowskim. Mężczyzna trafił do szpitala.

📢 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Popełniłeś je? Ksiądz będzie bezwzględny. Lista najcięższych grzechów według kościoła Wiele osób przed świętami Wielkanocnymi korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Są jednak takie grzechy, za które rozgrzeszenia nie może udzielić żaden ksiądz. Chodzi o najcięższe grzechy, zwane śmiertelnymi. Za które grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia w czasie spowiedzi? Sprawdź w naszym zestawieniu.

📢 Nowe alerty w sklepach - także w Lidlu i Biedronce! Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Masz je w domu? Sprawdź Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do 15 marca 2024 roku.

📢 Wioleta Jończyk poprowadziła kolejne bezpłatne zajęcia w Hali Legionów. Tak ćwiczyliście pod okiem cenionej trenerki fitness W sobotę w Hali Legionów odbyły się kolejne bezpłatne zajęcia, które poprowadziła Wioleta Jończyk. Cieszą się one sporą popularnością wśród mieszkańców Kielc.

📢 Piłkarze OKS Opatów wygrali sparing z UKS Baćkowice 3:1. Lider A klasy w najbliższy weekend zagra już ligowy mecz z Basztą Rytwiany Ciekawy sparing pomiędzy liderami A i B klasy grupy III został rozegrany w niedzielne przedpołudnie na stadionie OKS-u Opatów. Gospodarze odnieśli zwycięstwo - mecz z UKS Baćkowice zakończył się wynikiem 3:1. 📢 Podczas spotkania w Starachowicach Dominik Tarczyński promował kandydatów W niedzielny wieczór, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Dominik Tarczyński w sposób jednoznaczny promował niektórych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach samorządowych.

📢 Biesiada Świętego Patryka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa z muzyką, tańcami i zielonym piwem z okazji irlandzkiego święta. Zobaczcie zdjęcia Tarnobrzeżanie uczcili Dzień Świętego Patryka, popularne na całym świecie irlandzkie święto, na imprezie zorganizowanej przez Grupę Woda i Browar Tarnobrzeg. Patrykowa biesiada z muzyką, tańcami, grą na dudach i zielonym piwem była rewelacyjna, a goście zachwyceni. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 18 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na poniedziałek, 18 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 18.03.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Wielkanocne malowanie pisanek w Radomiu. Tym razem "Przyjaciele dzieciom" połaczyli siły dla Wiktora. On też malował W niedzielę 17 marca w klubie środowisk twórczych Łaźnia w Radomiu odbyło się charytatywne malowanie pisanek. W przyszłym tygodniu będzie internetowa licytacja, a cały dochód zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Wiktora Krawczyńskiego. 13-latek ma skomplikowaną wadę serca. W niedzielę wraz z rodzicami też ozdabiał pisanki. - Cieszę się, że tak wiele osób przyszło, żeby pomóc Wiktorowi. Radomianie mają wielkie serca - mówił Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

📢 XI Śniadanie Wielkanocne w Klimontowie. Mnóstwo smakołyków na stołach. Dopisali też goście Moc smakołyków świątecznych i piękne wielkanocne ozdoby przygotowali uczestnicy XI Śniadania Wielkanocnego, jakie zorganizowano w hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie. Spotkanie popularyzujące tradycje wielkanocne, zwyczaje i obyczaje lokalne ma integrować mieszkańców i przypominać, że nadchodzą Święta Wielkanocne. 📢 Wybory 2024. Komitet Zjednoczeni dla Radomia zaprezentował kandydatów i najważniejsze punkty programu Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Radomia zaprezentował kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej Radomia oraz na prezydenta miasta i kilka najważniejszych punktów programu. Na liście wyborczej jest wiele znanych nazwisk, a kandydatem na prezydenta miasta jest znany społecznik, autor licznych inicjatyw Jarosław Kowalik. 📢 Stal Kunów przegrała z Arką Pawłów 0-4 w RS Active 4.lidze świętokrzyskiej. To był show Mirosława Kalisty, który zdobył cztery bramki To był wielki show grającego trenera Arki Mirosława Kalisty, który rozegrał pierwszy mecz po kontuzji. Kalista zdobył wszystkie cztery bramki dla Arki Pawłów, która pewnie wygrała mecz RS Active 4.ligi świętokrzyskiej. Zobaczcie zdjęcia z tego pojedynku.

📢 Stadion w Szydłowcu nosi imię Jana Tatara. Niezwykła uroczystość na obiekcie. Zobacz zdjęcia Nie było, nie ma i nigdy już pewnie nie będzie takiego drugiego człowieka jakim był Jan Tatar dla naszego klubu. I choć nigdy nie był wybitnym zawodnikiem, czy trenerem, to dla naszej społeczności na zawsze pozostanie kimś wyjątkowym - mówił podczas uroczystości nadania imienia stadionowi w Szydłowcu, Maciej Stefański, prezes MKS Szydłowianki. 📢 Łysica Bodzentyn pokonała lidera, Koronę II Kielce. Sensacja w RS Active 4. lidze świętokrzyskiej. Porywająca końcówka. Zobaczcie zdjęcia Sensacja w Bodzentynie - Łysica Bodzentyn pokonała w meczy RS Active 4.ligi świętokrzyskiej lidera - rezerwy Korony Kielce. Zobaczcie zdjęcia z meczu - z boiska i trybun.

📢 Kinga Zawodnik trafiła do szpitala, czeka ją poważna operacja! To trudny czas dla gwiazdy spod Kozienic. Co się dzieje? W niedzielę, 17 marca ukazał się nowy singiel pochodzącej spod Kozienic Kingi Zawodnik pod tytułem "Baw się". Radość i satysfakcja mieszają się niestety z lękiem przed szpitalem, bo pochodząca spod Kozienic gwiazda, osiem miesięcy po operacji zmniejszenia żołądka musi poddać się kolejnemu zabiegowi pod narkozą. Co się dzieje?

📢 Piłkarze Korony Kielce po meczu z Pogonią Szczecin nie podeszli do kibiców z Młyna. Kamil Kuzera i Łukasz Jabłoński przepraszają kibiców Do niecodziennej sytuacji doszło po niedzielnym meczu piłkarzy Korony Kielce z Pogonią Szczecin na Suzuki Arenie. Spotkanie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zakończyło się remisem 2:2, ale po końcowym gwizdku arbitra zawodnicy Korony nie podeszli do swoich kibiców z sektora Młyn. Grupa kibiców weszła do szatni, żeby porozmawiać i wyjaśnić to zdarzenie. Trener Kamil Kuzera i prezes Łukasz Jabłoński przeprosili później kibiców za ten "zgrzyt", do którego doszło tuż po końcowym gwizdku sędziego. 📢 Trzecia i ostatnia edycja Dzikiego Crossu w Kozłowie pod Radomiem! Biegłeś? Znajdź się na zdjęciach Zakończył się tegoroczny cykl biegów "Dziki Cross". W niedzielę, 17 marca udział wzięło ponad 120 osób.

📢 Kacper Starzomski z Turbi zachwycił jurorów telewizyjnego konkursu „The Voice Kids” Czternastoletni Kacper Starzomski z Turbi zachwycił jurorów telewizyjnego konkursu „The Voice Kids”. Na trenerów wybrał „chłopaków”, czyli Tomsona i Barona. 📢 Piękny koncert wielkopostny w Kowali pod Radomiem. W kościele zaśpiewał zespół Armonia. Artyści zachwycili publiczność W niedzielę 17 marca w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kowali zaśpiewał zespół "Armonia", Koncert wielkopostny odbył się w ramach cyklu "Cztery Pory Roku" organizowanego przez Powiatowy Instytut Kultury.

📢 Oprawa kibiców Korony Kielce z Młyna na meczu z Pogonią Szczecin na Suzuki Arenie. Był gorący doping i race. Zobacz zdjęcia W pierwszej połowie meczu Korony Kielce z Pogonią Szczecin na Suzuki Arenie kibice Korony z Młyna zaprezentowali specjalna oprawę. Był gorący doping i race.

📢 Aktorka Dominika Skoczylas olśniewa urodą! Jak kiedyś wyglądała gwiazda serialu "Lombard. Życie pod zastaw" pochodząca z Buska-Zdroju? Serial „Lombard. Życie pod zastaw" zyskuje coraz większe rzesze fanów, a wcielająca się w rolę Angeli, Dominika Skoczylas zachwyca wszystkich swoją urodą. Jak wyglądała 33 - latka przed laty? Aktorka pochodzi z Buska - Zdroju i otwarcie mówi, że nie znosi napompowanych ust, czy zrobionych piersi, dlatego w swoich mediach społecznościowych chętnie pokazuje zdjęcia bez grama makijażu. Zobaczcie, jak prezentuje się w wersji "natural" i nie tylko. 📢 Kibice na emocjonującym meczu Korona Kielce - Pogoń Szczecin. Byliście na tym pojedynku na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Niedzielny mecz na Suzuki Arenie pomiędzy Koroną Kielce i Pogonią Szczecin obejrzało 10 417 kibiców. Był to pojedynek 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy, zakończył się remisem 2:2.

📢 Kiermasz Wielkanocny w Białobrzegach. Przyjechały Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu. Jest pięknie i pysznie, można było zrobić zakupy Malowane, wydrapywane, wydziergane - jednym słowem pisanki do koszyczka, ale i palmy, kurczątka, zajączki - a więc wszystko czym można przyozdobić dom na święta można było kupić podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Białobrzegach. Ale panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu białobrzeskiego na plac przy kościele przywiozły też różne smakołyki, były babki, mazurki, serniki, czy pierogi.

📢 Kiermasz wielkanocny w Tarnobrzegu pełen świątecznych dekoracji. Można kupić piękne palmy, stroiki, przysmaki. Zobaczcie zdjęcia Wielkanocne rękodzieło króluje w niedzielę na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Lokalni artyści oferują między innymi palmy, stroiki, koszyczki - dosłownie wszystko na wielkanocny stół i do dekoracji domu, co będzie pięknie wyglądać, pachnieć i smakować. Mieszkańcy licznie odwiedzają II Tarnobrzeski Kiermasz Wielkanocny. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Pogoń Szczecin na Suzuki Arenie. Tak wspieraliście zespół Kamila Kuzery w meczu PKO BP Ekstraklasy Kibice Korony Kielce, mimo ostatnich słabszych wyników Żółto-Czerwonych, licznie przyszli na Suzuki Arenę i od początku gorącym dopingiem wspierali zespół Kamila Kuzera w bardzo ważnym meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

📢 Wielkanocne ozdoby na giełdzie w Miedzianej Górze. Na straganach piękne palmy i koszyczki. Zobaczcie zdjęcia Na giełdzie w Miedzianej Górze czuć nie tylko zbliżającą się wiosnę, ale też Wielkanoc. Na stoiskach można już spotkać świąteczne ozdoby niezbędne do przygotowania i przystrojenia święconki. Nie brakowało też kolorowych palemek - ich wybór był ogromny! Zobaczcie, jakie ozdoby można było kupić w niedzielę, 17 marca.

📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 17 marca. Był ogromny wybór, jakie marki i modele? Zobacz ceny i zdjęcia W niedzielę 17 marca na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie był bardzo duży ruch. Kupujących przyciągnęły między innymi samochody, których wybór był naprawdę duży. Co, w jakiej cenie i z jakim przebiegiem można było kupić? Sprawdźcie w galerii zdjęć. 📢 Tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 17 marca. Zobacz, co kupowano. Zdjęcia Niedzielna giełda w Miedzianej Górze co tydzień przyciąga mnóstwo osób, które mogą się tu zaopatrzyć właściwie we wszystko! Tłumy ludzi przybyły również 17 marca, by zrobić zakupy. I nie zawiedli się, bo towarów było bardzo dużo. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Mnóstwo ludzi na Kiermaszu Wielkanocnym w Nowinach. Zobaczcie zdjęcia Na tradycyjny Kiermasz Wielkanocny zaprosiła gmina Nowiny w sobotę 16 marca. Mieszkańcy i goście mogli kupić wiele pięknych rzeczy na wielkanocny stół. Nie zabrakło też występów artystycznych. W międzyczasie, w budynku urzędu gminy odbywała wielkanocna zbiórka krwi. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Powstaje najdłuższa estakada na obwodnicy Opatowa. Zobacz jak wygląda Trwa montaż belek na najdłuższej estakadzie w ciągu obwodnicy Opatowa. Wykonawca ułożył także pierwsze odcinki próbne podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej nawierzchni. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaawansowanie robót ziemnych osiągnęło 70 procent a roboty mostowe przekroczyły półmetek. 📢 W Kielcach odbywają się mistrzostwa Polski do 15 lat w zapasach. Na uroczystym otwarciu w Hali Legionów był Andrzej Supron W sobotę w Hali Legionów w Kielcach rozpoczęły się mistrzostwa Polski do 15 lat w zapasach w stylu wolnym oraz mistrzostwa Polski do lat 15 kobiet. Na uroczystym otwarciu był między innymi Andrzej Supron, były utytułowany zapaśnik, a obecnie prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. W zawodach rywalizuje ponad 300 zawodniczek i zawodników.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza komitetu Agnieszki Buras w Suchedniowie. Oto jej kandydaci do rady. Zobacz zdjęcia W sobotę 16 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyła się konwencja wyborcza komitetu "Łączy Nas Suchedniów" Agnieszki Buras. Radna sejmiku ubiegająca się o stanowisko burmistrza gminy zaprezentowała swoich kandydatów do rady i przedstawiła podstawy programu. 📢 Najciekawsze momenty z debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Były prywatne docinki i test z języka angielskiego. Zobaczcie zdjęcia Dwóch Marcinów, dwie Agaty, jeden Adam, jeden Maciej i jeden Kamil. W sobotę, 16 marca w galerii Korona w Kielcach odbyła się wielka debata pomiędzy kandydatami na prezydenta Kielc. Co ciekawe, mało jest w Polsce miast, w których wszyscy pretendujący do tytułu włodarza, decydują się wziąć udział w debacie. Poniżej przedstawiamy najciekawsze momenty z debaty w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Zobacz kto kibicował podczas debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Tłumy ludzi! Zdjęcia w galerii 16 marca galeria Korona w Kielcach zamieniła się w prawdziwy wyborczy ring, a to za sprawą debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Siódemka walczących o fotel włodarza miasta spierała się na argumenty, próbując przekonać widownię do swojej kandydatury. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach. 📢 Otwarcie domu kultury w Stromcu. To nowoczesny budynek dla mieszkańców. Było przecięcie wstęgi i koncert Olgi Bończyk i Roberta Grudnia Dom kultury w Stromcu to nowoczesny, przestronny budynek, które będzie służył mieszkańcom gminy. Jest w nim miejsce także dla biblioteki i siedzibę klubu sportowego w Stromcu. W sobotę 16 marca odbyło się jego uroczyste otwarcie. - Otwieramy ten budynek z dumą i radością - mówił Krzysztof Stykowski, wójt Stromca. Dla gości zaśpiewała Olga Bończyk, znana aktorka i wokalistka. Koncert dał też Robert Grudzień, muzyk i honorowy obywatel Stromca.

📢 Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce. Nowe budynki, drogi, inwestycje. Aż trudno uwierzyć! Pamiętacie? Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Kielce też się zmieniają - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewację, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Kielc. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji. Nie uwierzycie, jak od tego czasu zmieniło się miasto 📢 Radomiak Radom przy komplecie publiczności grał z Jagiellonią Białystok. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach, część 2 W meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował Jagiellonię Białystok. Wspierałeś Zielonych dopingiem z wysokości trybun? Znajdź się na zdjęciach.

📢 Wybory 2024. Wielka debata kandydatów na prezydenta Kielc. Mocne deklaracje, zacięte dyskusje. Zobacz zapis transmisji Rozpoczęła się wielka debata kandydatów na prezydenta miasta Kielce. W sobotę, 16 marca w galerii Korona w Kielcach starło się ze sobą siedmiu, którzy zawalczą o nasze glosy 7 kwietnia. Kandydaci, na wzór gali bokserskiej spotkali się w ringu, lecz zamiast walki na pięści używali... argumentów. Jak wypadli? Zobaczcie zapis transmisji z wydarzenia i zdjęcia w galerii. 📢 Kibice na meczu Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok. Fani Zielonych wypełnili stadion po brzegi. Zobacz, jak wyglądał doping Radomiak Radom w sobotę chciał pójść za ciosem i wygrać trzeci mecz z rzędu na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Czy mu się ta sztuka udała? Zobacz zdjęcia, fanów Zielonych z pojedynku z wymagającą Jagiellonią Białystok.

📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" na nowych zdjęciach wyglądają zjawiskowo! W komentarzach przytyk do Artura: "niech wie co stracił" Blanka Świercz z Szydłowca i Sara Jakubińska z Warszawy to bohaterki dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rywalizowały o serce przystojnego Artura z Mazowsza, ostatecznie jednak obie panie zostały przez niego odrzucone. Choć nie znalazły miłości, jak się okazuje Blankę i Sarę połączyła znacznie silniejsza więź - przyjaźń. Coraz częściej pokazują wspólne zdjęcia oraz jak razem spędzają czas. Niedawno wzięły udział w niezwykłej sesji. Jej efekty zachwyciły fanów na Instagramie. Nie zabrakło także komentarzy nawiązujących do Artura. Zobaczcie. 📢 Wiosenne ożywienie na giełdzie w Sandomierzu. Mnóstwo ludzi na zakupach w sobotę 16 marca. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Sandomierzu czuć już wiosnę! W sobotę, 16 marca widać było wyraźnie ożywienie w handlu. Mnóstwo ludzi wybrało się tego dnia na zakupy. Wzrok przyciągały różnobarwne bratki, jaskry i prymule. Powodzeniem cieszyły się sadzonki krzewów i drzewek do ogrodu. Nie zabrakło akcentów świątecznych, ponieważ coraz bliżej Wielkanoc. Zobaczcie w galerii zdjęć, co działo się w sobotę na giełdzie w Sandomierzu.

📢 Wybory 2024. Konwencja Trzeciej Drogi w Kielcach. Zaprezentowano kandydatów do Sejmiku. Zobacz kto był. Zapis transmisji Konwencja Trzeciej Drogi odbyła się w Kielcach w sobotę, 16 marca. W hotelu B&B zjawili się świętokrzyscy samorządowcy ugrupowania, a gośćmi specjalnymi byli posłowie do Parlamentu Europejskiego - Róża Thun i Adam Jarubas. Spotkanie było okazją do zaprezentowania kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i kandydata na prezydenta Kielc, Adama Cyrańskiego. Zobaczcie zapis transmisji z konwencji.

📢 Córka kobiety, która zginęła w wypadku pod Borkowicami szuka świadków, którzy byli na miejscu tragedii Prawie dwa i pół roku temu doszło do wyjątkowo tragicznego wypadku pod Borkowicami. 11 listopada 2021 roku zginęły tam trzy osoby, wśród ofiar była 70 – letnia kobieta. Jej córka szuka teraz dwóch mężczyzn, świadków wypadku, którzy przenieśli kobietę z pobocza, odrzuconą siłą rozpędzonego samochodu.

📢 Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu zorganizowało starostwo stalowowolskie. Wręczono nagrody Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu zorganizowało starostwo stalowowolskie 15 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Podczas wydarzenia wręczono nagrody dla Osobowości Roku 2023. 📢 Konwencja wyborcza Nowego Powiatu Nowej Gminy w Końskich. W „Markizie” były tłumy Przy wypełnionej sali „Markiza” w Końskich komitet Nowy Powiat Nowa Gmina przedstawił swoich kandydatów do Rady Powiatu i Rady Miasta Końskie. Pojawili się też dawni działacze lewicy i jej sympatycy. 📢 Kto zostanie Misterem Studniówki 2024 w regionie radomskim? To już ostatnie dni głosowania, poznaj TOP 10 Przystojni panowie walczą w wojewódzkim finale wyborów Mistera Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatów w Radomiu i każdym powiecie regionu radomskiego a teraz laureaci uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie zakończy się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

📢 Trwa remont kieleckiego Teatru imienia Stefana Żeromskiego. Zajrzeliśmy do środka! Zobaczcie zdjęcia Odświeżona fasada teatru imienia Stefana Żeromskiego zachwyca od dłuższego czasu. Zmiany postępują także wewnątrz, troszkę wolniej niż zakładano. Na odwiedziny w starych-nowych wnętrzach kielczanie muszą jeszcze zaczekać. Tymczasem polecamy obejrzenie zdjęć, na których widać postęp prac.

📢 Wielkanocne ozdoby na targowisku w Kielcach. Są palmy, zajączki i różne dekoracje Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Na kieleckim targowisku pojawiło się więc mnóstwo palemek i świątecznych ozdób. Są urocze zajączki, kwiaty, stroiki. Zobaczcie na zdjęciach, co można tu kupić. 📢 Najtańsze działki budowlane w Kielcach i okolicy. Sprawdź ile kosztują. Zobacz zdjęcia Prawie każdy marzy o swoim kawałku ziemi. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie Otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w Kielcach i najbliższej okolicy. Ile trzeba zapłacić za działkę budowlaną? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Jest praca w urzędach i instytucjach w Radomiu. Rekrutacja trwa na lotnisku, w Fabryce Broni, w Sądzie Okręgowym. Sprawdź nowe oferty Jeśli szukasz pracy w "budżetówce" ten artykuł jest dla ciebie. Przejrzeliśmy oferty urzędów, spółek i instytucji w Radomiu. Wiele z nich ogłosiło konkursy na wolne stanowiska. Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz zatrudnienia? Przeczytaj. Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów. 📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich. Zobacz zdjęcia Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich odbyła się 13 marca w Hotelu Evva. Kandydatka na prezydenta Tarnobrzega zaprezentowała drużynę, z którą idzie po zwycięstwo w kwietniowych wyborach do tarnobrzeskiego samorządu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia. 📢 Ciężkie więzienie na Świętym Krzyżu. Oto jego historia na archiwalnych fotografiach Więzienie na Świętym Krzyżu przeznaczone było dla szczególnie groźnych kryminalistów. Trafiali tam także skazani za szpiegostwo, komuniści i członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a także skazani za szpiegostwo. A jak wyglądało więzienie i życie więźniów? Zobaczcie w galerii.

📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Kielcach! Sprawdź, gdzie uczą najlepiej według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. Zobacz film Poznaliśmy Ranking Szkół Podstawowych Kielce 2024, przygotowany przez ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zestawienie przygotowano na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Sprawdź w galerii TOP 10 najlepiej ocenionych szkół. 📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Iga Dudziuk śmiało wkracza na salony. Tak wygląda córka Norbiego Iga Dudziuk poszła w ślady sławnego ojca. 22-letnia córka Norbiego niedawno wydała swój debiutancki singiel. Zobaczcie, jak wygląda pociecha prowadzącego "Koła Fortuny".