Przegląd prasy (19.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 19.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie emocje w Staszowie. Pogoń zremisowała z Klimontowianką Klimontów 2:2 w meczu RS Active 4 Ligi. Zobacz zdjęcia Pogoń Staszów zremisowała z Klimontowianką Klimontów 2:2 w meczu 17. kolejki RS Active 4 Ligi. Gospodarze prowadzili 2:1, ale gol Andrija Szakalca dał zespołowi Marcina Wróbla jeden punkt. "Było dużo głosów, że ta drużyna nie da rady, a jednak udało się rundę jesienną zakończyć w dobrych nastrojach" - mówił po meczu Rafał Oleniacz, trener Pogoni.

📢 Wielki bal absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Bawiło się ponad 500 osób! Zobaczcie zdjęcia Absolwenci, kadra pedagogiczna, emerytowani nauczyciele i sympatycy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach gościli w sobotę, 18 listopada na wielkim balu w Grand Hotelu w Kielcach. Wielu z nich spotkało się po latach, były więc wzruszenia, przywitania i uściski. W sumie, na balu "Śniadka" pojawiło się ponad pięćset osób. Zobaczcie zdjęcia w galerii. Wkrótce kolejne!

📢 ORLEN Superliga piłkarzy ręcznych. Byliście na meczu Industrii Kielce z KPR Legionowo w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Kibice Industrii Kielce, którzy wybrali się do Hali Legionów w sobotę, 18 listopada, zobaczyli kolejne zwycięstwo swojej drużyny w rozgrywkach ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Podopieczni Talanta Dujszebajewa pokonali drużynę Zepter KPR Legionowo 39:32. Zobaczcie galerię zdjęć sympatyków kieleckiego zespołu.

Prasówka 19.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Teatr Ognia i Krzysztof K.A.S.A. Kasowski rozgrzali w Sandomierzu. Kolejne atrakcje Święta Młodego Wina Widowiskowy pokaz Teatru Ognia i koncert Krzysztofa K.A.S.Y Kasowskiego z zespołem w podcieniu Kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu przyciągnął szeroką publikę. Wydarzenia były jednymi z wielu licznych atrakcji sobotniego Święta Młodego Wina, które potrwa jeszcze do niedzieli.

📢 Kazimierskie Stowarzyszenie Amazonki ma nową siedzibę. Zobaczcie zdjęcia z uroczystego otwarcia nowego lokum W piątek, 17 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Kazimierskiego Stowarzyszenia Amazonki. Oficjalne lokum znajduje się teraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Inauguracji nowego rozdziału Amazonek towarzyszyły występy artystyczne, tort oraz podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania organizacji. Zobaczcie, jak przebiegało świętowanie w Kazimierzy Wielkiej. 📢 Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Hutnik” przy Pilkington Polska w Sandomierzu podsumowują 2023 rok. Zobacz zdjęcia Po raz kolejny w zajeździe Villa Anna w Tarnobrzegu - Wielowsi, w sobotę 18 listopada spotkali się krwiodawcy ze Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi „Hutnik” przy Pilkington Polska w Sandomierzu, działającym także w zakładzie Pilkingtona w Chmielowie (powiat tarnobrzeski), po podsumować mijający rok.

📢 Grały 3., 4., 5. Liga oraz Tymex liga okręgowa. Oto wyniki, tabele, relacje z piłkarskich lig regionu radomskiego Podczas weekendu rozgrywane są mecze o punkty na boiskach od 3. ligi do radomskiej klasy okręgowej. Wiele spotkań z uwagi na złe warunki atmosferyczne, zostało przełożonych. Sprawdź aktualne wyniki i tabele. 📢 Absolwenci po latach wrócili do II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach z okazji jubileuszu 120-lecia. Oto ich opowieści. Zobacz zdjęcia Po jubileuszowych uroczystościach w Wojewódzkim Domu Kultury, absolwenci i kadra pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach wybrała się w sentymentalną podróż po szkole. Tłumnie zwiedzano dawne klasy, wspominano wszelkie szkolne harce, ukochanych nauczycieli i czasy młodości. Pojawiły się także szkolne legendy - ksiądz Woszczycki vel Woszczu oraz emerytowana woźna, pani Halinka. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 GKS Rudki odrobił straty i pokonał Spartakusa Daleszyce w meczu RS Active 4 Ligi. Dublet Filipa Anduły. Zobacz zdjęcia GKS Rudki pokonał Spartakusa Daleszyce 2:1 w meczu 17. kolejki RS Active 4 Ligi. Zespół prowadzony przez Pawła Jaworka przegrywał niemalże od samego początku spotkania, ale zdołał odrobić straty za sprawą dwóch bramek Filipa Anduły. Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Pościg w gminie Pawłów, padły strzały, uciekinier użył gazu pieprzowego Kilka strzałów ostrzegawczych padło podczas sobotniego pościgu w gminie Pawłów za peugeotem, który próbował uciekać przed policją. Kierujący został zatrzymany. Okazało się, że to bardzo młody człowiek.

📢 Uroczyste obchody 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Wzruszające przemowy i gratulacje. Zobacz zdjęcia II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach obchodzi w tym roku 120-lecie istnienia. Z tej okazji, do Wojewódzkiego Domu Kultury zjechali absolwenci, uczniowie, nauczyciele pracujący i emerytowani, dyrektorzy oraz osoby z placówką w jakiś sposób związane. Na scenie stawali kolejni występujący gratulując, wspominając swoją działalność w "Śniadku" i życząc dalszych ogromnych sukcesów. Padły słowa "jesteśmy Śniadecczykami i to jest nasza siła", które otrzymały największe owacje. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Jubileusz Aresztu Śledczego w Radomiu. Świętowano 25-lecie. Wręczono odznaczenia, był koncert W piątek, 17 listopada odbył się obchody Narodowego Dnia Niepodległości połączone z wręczeniem odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Uroczystość połączona była z 25. rocznicą Aresztu Śledczego w Radomiu.

📢 Bardzo trwałe i cudowne. Oto najpiękniejsze perfumy dla niej idealne na prezent mikołajkowy. TOP 10 Przed nami świąteczny czas. Na mikołajki czy gwiazdkę warto sprawić swojej ukochanej prezent. Na pewno ucieszy ją flakonik oryginalnych perfum. 📢 Odwołano mecz Siarki Tarnobrzeg ze Świdniczanką Świdnik. Powodem jest zły stan murawy, spadło dużo śniegu Ze względu na warunki pogodowe odwołano mecz Świdniczanka Świdnik - Siarka Tarnobrzeg. Na boisku klubu z Lubelszczyzny pojawił się śnieg.

📢 I edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „ART” w Tarnobrzegu. Wystąpi ponad pół tysiąca młodych tancerzy. Zobacz zdjęcia i wideo Ponad pół tysiąca młodych tancerzy z całej Polski w sobotę, 18 listopada bierze udział w I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „ART” w Tarnobrzegu organizowanego przez Fundację „Dla Ciebie” imienia Olgi Lilien we współpracy z Akademią Tańca Art Dance Marta Bednarska. Zmagania odbywają się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wstęp wolny. 📢 V Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym. Zobacz zdjęcia i wideo W piątek 17 listopada odbył się V Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym. Podczas wydarzenia dzieci, młodzież oraz dorośli zaprezentowali pieśni patriotyczne. Został również przedstawiony zarys historyczny podczas walk o niepodległości Polski.

📢 Szukasz ziemi w Świętokrzyskiem? Tutaj znajdziesz ją za grosze! Tanie grunty z licytacji komorniczych. Sprawdź oferty i ceny Obwieszczenia o licytacjach, jakie zamieszcza Krajowa Rada Komornicza, to okazja, by poniżej ceny rynkowej kupić między innymi ziemię. Sprawdziliśmy wybrane licytacje komornicze z województwa świętokrzyskiego i prezentujemy tanie nieruchomości, grunty rolne, działki leśne, sady i łąki.

📢 Byłeś na meczu siatkarskiej Tauron Ligi, w którym Moya Radomka grała z UNI Opole? Znajdź się na zdjęciach W piątkowy wieczór Moya Radomka Radom rywalizowała z UNI Opole. Jeśli byłeś na meczu Tauron Ligi, to znajdź się na zdjęciach. Zapraszamy do obejrzenia dużej galerii z tego pojedynku. 📢 W Szkole Podstawowej numer 24 na radomskim Gołębiowie otwarto salę treningową dla młodych karateków. Zobaczcie zdjęcia Miłośnicy sportów walki przekonują, że karate to nie tylko dyscyplina sportowa, ale filozofia życia, a wypracowane bezpieczne metody treningowe pozwalają uprawiać tą dyscyplinę również najmłodszym dzieciakom. Karate ćwiczą dzieciaki ze szkoły numer 24 na radomskim Gołębiowie, a od piątku, 18 listopada mają do swojej dyspozycji specjalnie zorganizowaną na najniższej kondygnacji salę gimnastyczną.

📢 Oficjalne otwarcie czterech nowych boisk za blisko 3 miliony złotych w gminie Nagłowice. Zobacz jak prezentuje się boisko w Cierno-Żabieńcu Na terenie gminy Nagłowice wybudowano aż cztery nowoczesne boiska wielofunkcyjne, które powstały w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Z okazji zakończenia wszystkich prac budowlanych dokonano uroczystego otwarcia ostatniego z boisk, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ciernie-Żabieniec. Koszt budowy wszystkich czterech boisk wielofunkcyjnych wyniósł blisko 3 miliony złotych. 📢 Uroczyste otwarcie nowych boisk wielofunkcyjnych w gminie Wodzisław za ponad 2 i pół miliona złotych. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 17 listopada w miejscowościach Lubcza i Piotrkowice w gminie Wodzisław dokonano oficjalnego otwarcia niedawno wybudowanych, wielofunkcyjnych boisk, które będą służyć zarówno uczniom, jak i całej lokalnej społeczności. Przy otwarciu nowych obiektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu obecna była wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

📢 Po zmianie dyrektorki w Kieleckim Centrum Kultury w sieci zawrzało. Fala komentarzy Nie milkną echa decyzji prezydenta Kielc Bogdana Wenty. Po tym, jak w czwartek na stronie Urzędu Miasta pojawiła się informacja, że obowiązki dyrektora Kieleckiego Centrum Kultury przejmie aktorka i reżyserka z Lublina Agata Klimczak-Kołakowska, w sieci pojawia się mnóstwo komentarzy osób, które nie rozumieją, dlaczego z tą funkcją musi pożegnać się Augustyna Nowacka. 📢 Odpust w skarżyskiej Ostrej Bramie. Mszy przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk, wręczono ważne medale Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej w czwartek 16 listopada przeżywało odpust ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej. Mszy świętej przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. Zobaczcie zdjęcia i wideo z homilii biskupa.

📢 Wyczekiwana od lat obwodnica Bogorii staje się faktem! Podpisano umowę na jej budowę. Zobaczcie film i zdjęcia W piątek, 17 listopada, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisano umowę na wybudowanie obwodnicy Bogorii na drodze Opatów - Stopnica. Nowy odcinek będzie miał ponad 2,5 kilometra długości. Koszt inwestycji wynosi ponad 42 miliony złotych. Obwodnica oznacza mniejszy ruch w miejscowości, mniej spalin i kurzu, ciszę i przede wszystkim bezpieczeństwo. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Uczniowie szkół średnich tłumnie odwiedzili Politechnikę Świętokrzyską. W ramach GIS Day uczyli się o roli informatyki w geografii. Zdjęcia Uczniowie szkół średnich z Kielc odwiedzili w piątek, 17 listopada Politechnikę Świętokrzyską. Tu przedstawiono im najciekawsze informacje na temat Geograficznych Systemów Informacyjnych, które, choć brzmią tajemniczo, towarzyszą nam w codziennym życiu. Uczniowie i potencjalni przyszli studenci politechniki oglądali stare mapy, najnowsze urządzenia kartograficzne, a po elemencie edukacyjnym przyszedł czas na poczęstunek. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Jubileusz 25-lecia Powiatu Radomskiego. W siedzibie starostwa odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu. Zobacz zdjęcia W piątek, 17 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu. W wydarzeniu, oprócz samorządowców, udział wzięli również parlamentarzyści, władze wojewódzkie, służby mundurowe oraz zaproszeni goście. Podczas wydarzenia symbolicznie przekazano sztandar powiatu i wbito w drzewiec pamiątkowe gwoździe.

📢 Augustyna Nowacka żegna się z Kieleckim Centrum Kultury: "To cios dla mnie i dla mojego zespołu" Augustyna Nowacka żegna się z Kieleckim Centrum Kultury, którego dyrektorką była od 2019 roku. O tym, że aktorka z Lublina, Agata Klimczak-Kołakowska już po weekendzie przejmie jej obowiązki, dowiedziała się z... Facebooka. W obszernym wpisie szefowa placówki nie kryje żalu. 📢 Światowy Dzień Wcześniaka. Wyjątkowe spotkanie w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Zobacz film i zdjęcia Przyszły na świat za wcześnie. Ich narodzinom, prócz oczywistej radości, towarzyszył lęk, bo od pierwszych chwil życia musiały walczyć. 17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W ramach tego święta, w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, jak co roku zorganizowano obchody tego wyjątkowego dnia. Gośćmi spotkania były wcześniaki, ich rodzice, a także cała kadra lekarzy, pielęgniarek, położnych, którzy jak jedna, wielka rodzina, cieszyli się ze swojej obecności.

📢 Ciasto czekoladowe przekładane. Lepszego już dawno nie jadłeś. Z tego przepisu wychodzi idealne! Ciasta czekoladowe to gratka dla wszystkich łasuchów. Przekładane malinami i z polewą czekoladową zniknie w pięć minut. Zobaczcie przepis. 📢 Uwaga! Nad region radomski nadciągają śnieżyce. Wydano ostrzeżenia dla wszystkich powiatów, może spaść nawet 15 centymetrów śniegu Idzie zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w naszym regionie. W sobotę może sypać we wszystkich powiatach. Ale biało może się zrobić już w piątek, ostrzeżenia obowiązują popołudnia 17 listopada. Uważajcie na siebie, szczególnie trudne warunki mogą być na drogach.

📢 Grają ligi piłkarskie w Świętokrzyskiem 18-19.11. 3. Liga, RS Active 4. Liga, klasa okręgowa, A klasy i B klasa grupa 2 W dniach 18-19 listopada grają ligi piłkarskie w województwie świętokrzyskim. Śledź mecze naszych zespołów w rozgrywkach 3. Ligi grupy 4 oraz spotkania RS Active 4. Ligi, klasy okręgowej A klas i B klasy grupy 2.

📢 Konkurs "Bezpieczeństwo na piątkę" w powiecie włoszczowskim. Jedynka górą. Zobaczcie zdjęcia Uczniowie włoszczowskiej Jedynki zwyciężyli w powiatowych eliminacjach Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”. Drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych numer 1 we Włoszczowie będzie reprezentować powiat włoszczowski w finale wojewódzkim konkursu. 📢 Ogromna kolejka po... jaja na stalowowolskim targu. Oto ceny owoców i warzyw z piątku, 17 listopada Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek, 17 listopada był niewielki. Na straganach królują jabłka, gruszki i coraz droższe pomidory. Bardzo duża kolejka ustawiła się po jaja ze Szwagrowa koło Osieka w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim.

📢 Ceny owoców i warzyw na bazarach w Kielcach w piątek 17 listopada. Po ile były jabłka, pomidory, winogrona i inne? Sprawdź W piątek 17 listopada brzydka pogoda nie odstraszyła kupujących, którzy wybrali się na bazary w Kielcach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się świeże owoce i warzywa. W jakich były cenach? Sprawdźcie.

📢 Czapki dla każdego na kieleckim targowisku. Wełniane, z futerkiem i eleganckie kaszkiety Na kieleckim targowisku kupcy oferują tysiące czapek. Są modne kaszkiety, czapki z pomponem i futerkiem, ale też dyskretne, cienkie bawełniane. Można też wybierać spośród wielu kolorów. W tej galerii zdjęć zobaczcie modne czapki z kieleckiego targu. 📢 Garnki, patelnie, szklanki, filiżanki, czajniki. Duży wybór rzeczy do domu na kieleckich bazarach. Zobacz zdjęcia i ceny Kieleckie bazary w piątki, w dni targowe przyciągają mnóstwo ludzi na zakupy. Można tu kupić właściwie wszystko. Jak się okazuje duży wybór jest akcesoriów do domu i kuchni. Zobaczcie je w galerii zdjęć.

📢 Oddam za darmo w Sandomierzu i okolicy. Zobacz najciekawsze oferty z OLX Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników chętnie pozbywa się niepotrzebnych przedmiotów, które są w dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najnowsze okazje. Zobacz, co mieszkańcy Sandomierza i okolicy chcą oddać za darmo. Zaprezentowane ogłoszenia, były widoczne na portalu 17 listopada 2023 roku. 📢 Odznaczenia i awanse dla strażaków z Tarnobrzega. Kto dostąpił zaszczytu? Zobacz zdjęcia W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się w czwartek, 16 listopada uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej oraz druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podkarpackiego. 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Kielcach i okolicy. Tak mieszkają milionerzy w Świętokrzyskiem Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii [14.11.2023]

📢 Opuszczona stacja benzynowa w Parszowie, koło Wąchocka. Tajemnicza, powoli niszczeje... Wnętrza przerażają. Zobaczcie zdjęcia Przy drodze krajowej numer 42 znajduje się stacja benzynowa w Parszowie niedaleko Wąchocka. Opuszczona, przynajmniej od dekady, niszczeje i czeka na potencjalnego kupca. Ustalenie dlaczego już nie działa to wyzwanie. W galerii zobaczycie zdjęcia wnętrz stacji.

📢 W tych miastach w Świętokrzyskiem umiera najwięcej ludzi. Zobaczcie, gdzie najczęściej dochodzi do zgonów w województwie świętokrzyskim W których miastach województwa świętokrzyskiego umiera najwięcej osób? W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022 przygotowano specjalny raport, w którym możemy zobaczyć gdzie w województwie świętokrzyskim jest najwięcej zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

📢 Oto laureaci 11. Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. Wzięło w nim udział ponad 6 tysięcy uczniów ze świętokrzyskiego! W czwartek, 16 listopada w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła się gala podsumowująca XI Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii". Tego dnia poznaliśmy laureatów konkursu rywalizujących ze sobą w trzech kategoriach wiekowych. W samym województwie świętokrzyskim w dyktandzie wzięło udział ponad 6 tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poznaj zwycięzców. 📢 Pasowanie na żłobkowicza w Daleszycach. Urocze maluchy otrzymały upominki W Miejsko-Gminnym Żłobku w Daleszycach odbyło się uroczyste pasowanie na żłobkowicza. Było gwarno, wesoło i naprawdę wzruszająco. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 W Iłży otwarto kawiarnię Mostową. Są lokalne słodkości, wyborna kawa i niezwykły widok na zamek W Iłży została otwarta w samym centrum miasta kawiarnia Mostowa. Ten „przybytek słodkości” z aspiracjami, lokalnymi słodkościami i widokiem na zamek powstał w miejscu szczególnym – w pomieszczeniach, gdzie dawniej działała znana piekarnia.

📢 Niesamowita impreza z Pudzianem w klubie Explosion w Radomiu. Był czas na wspólne zdjęcia. Zobacz zdjęcia z parkietu W miniony weekend na deskach klubu Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. Odbyła się między innymi impreza Krystianem Pudzianowskim. Bawiło się mnóstwo osób.

📢 Dzień Seniora w gminie Zagnańsk. Ci seniorzy mają w sobie więcej wigoru niż niejeden nastolatek! Cóż za tańce i zabawa! Wspaniała zabawa towarzyszyła obchodom Gminnego Dnia Seniora, który odbył się w Klubie Seniora w Samsonowie w gminie Zagnańsk. Życzenia seniorom złożyli między innymi: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, starosta powiatu kieleckiego Mirosław Gębski, a także wójt gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski, których seniorzy - a przede wszystkim seniorki -wręcz porwali do tańca. 📢 Ceny owoców i warzyw na targu w Jędrzejowie w czwartek 16 listopada. Pojawiło się wiele suszonych śliwek. Zobacz zdjęcia W czwartek 16 listopada targ w Jędrzejowie tradycyjnie odwiedziło wielu kupujących, którzy rozglądali się za świeżymi owocami i warzywami. W jakich były cenach? Zobaczcie szczegóły.

📢 Radoskór na archiwalnych zdjęciach. Jak wyglądała praca w tym zakładzie? To jeden z symboli Radomia. Zobacz zdjęcia Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, czyli "Radoskór" w latach największej świetności zatrudniał około 14 000 osób. Firma była jedną z wizytówek miasta. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii. 📢 Powiat Opatowski kupi Pałac Karskich we Włostowie. Powstanie tam centrum kultury ziemiańskiej? Pałac Karskich we Włostowie a właściwie jego ruiny chce zakupić powiat opatowski. Starosta Tomasz Staniek mówi, że rozmowy ze spadkobiercami trwają, rada powiatu wyraziła zgodę na kupno nieruchomości i najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie powiat stanie się właścicielem obiektu. Powstanie tam centrum kulturalne ziemiaństwa polskiego. 📢 Konkurs literacki imienia Ireny Zielińskiej w Suchedniowie. Gościem specjalnym Marek Sierocki W środę 15 listopada w Szkole Podstawowej numer 3 w Suchedniowie odbyła się ósma edycja Konkursu Literackiego imienia Ireny Zielińskiej. Ma on niezwykłą historię. W tym roku gościem specjalnym wydarzenia był popularny dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.

📢 Ruszyła budowa bloków w centrum Radomia. Powstaną dwa dziewięciopiętrowe wieżowce. Zobaczcie zdjęcia W centrum Radomia, przy ulicy Żeromskiego, rozpoczęła się budowa dwóch, dziewięciopiętrowych bloków. Łącznie ma w nich powstać 112 mieszkań. Prace ruszyły, trwają prace ziemne. To inwestycja spółdzielni "Nasz Dom". zobaczcie zdjęcia. 📢 Rozbudowa drogi powiatowej w Słowikowie w gminie Przytyk. Potężne belki mostowe przyjechały z Luksemburga. Zobacz zdjęcia Powoli dobiega końca rozbudowa drogi powiatowej w gminie Przytyk. Roboty wykonywane są obecnie na moście w Słowikowie. Duże, 20-metrowe belki mostowe dojechały do nas aż z Luksemburga. Przypomnijmy, że inwestycja kosztuje aż 7,4 miliona złotych i obejmuje około 1,1 kilometra jezdni.

📢 II Liceum Jana Śniadeckiego w Kielcach kończy 120 lat. Oto powojenna historia szkoły na archiwalnych fotografiach Swoje 120 urodziny obchodzić będzie II Liceum Jana Śniadeckiego w Kielcach. Z tej okazji przygotowaliśmy wspaniałą galerię z powojennych czasów szkoły. Możecie pamiętać te czasy! Zobaczcie zdjęcia, spróbujcie się na nich znajdziecie.

📢 Znani absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach, które świętuje 120-lecie. Zobacz, kto ukończył szkołę Wybitni lekarze, adwokaci, dziennikarze, ludzie ze świata polityki. Z okazji zbliżającego się jubileuszu 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach przygotowaliśmy listę znanych absolwentów szkoły. Znacie ich? 📢 Mnóstwo grzybów w lasach w regionie radomskim. Imponujące zbiory borowików, podgrzybków, kani i gąsek. Zobaczcie zdjęcia Grzybiarze są zgodni, że takiego sezonu grzybowego nie było dawno. O tej porze roku w lesie z grzybów jadalnych w lasach można było spotkać jedynie niebojące się zimna i ukryte w mchu gąski, ewentualnie podgrzybki. W tym roku ciepła jesień, brak mrozów oraz obfite opady deszczu sprawiły, że w lasach w listopadzie jest pełno różnych gatunków grzybów.

📢 Tarnobrzeg. Inauguracja sezonu morsowego 2023/2024 kąpielą w Jeziorze Tarnobrzeskim. Są morsy z całego kraju - zobacz zdjęcia i wideo Kwadrans po godzinie 12, w sobotę 4 listopada kilkuset amatorów morsowania weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego, inaugurując sezon morsowy 2023/2024. W wydarzeniu udział wzięły foczki i morsy z Tarnobrzega z różnych zakątków Polski, między innymi z Sandomierza, Stalowej Woli, Sopotu, Pionek, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kazimierzy Wielkiej, Buska - Zdroju czy Dębicy.

📢 Ależ to była akcja! Pod Połańcem strażnicy Okręgu PZW w Tarnobrzegu i funkcjonariusze Straży Rybackiej zatrzymali kłusowników ryb To była książkowa akcja - strażnicy wód uwolnili uwięzione w sieciach ryby, a potem zaczaili się na kłusowników, którzy nocą przyszli po swój łup. Czekała ich niespodzianka, a wkrótce też czekać będzie ława oskarżonych w sądzie. To efekt wtorkowej akcji strażników Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu i funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej. Działo się!

