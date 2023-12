Przegląd prasy (19.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Malowana Niedziela w Galerii Echo w Kielcach. Znani bombki malowali i pomagali. Kto przybył? Zobaczcie w galerii zdjęć - część 7”?

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 19 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 19.12.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 19 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 19.12.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Alex Dujszebajew obchodził 31. urodziny. Kibice odśpiewali mu "Sto lat". Zobacz prywatne zdjęcia kapitana Industrii Kielce W niedzielę, 17 grudnia, Alex Dujszebajew obchodził swoje 31. urodziny. Kapitan Industrii Kielce po zakończeniu meczu z Górnikiem Zabrze usłyszał od kibiców "Sto lat". Wieczorem brał udział w klubowej Wigilii w Hotelu Binkowski, gdzie złożyło mu życzenia wiele znanych osób. Zobaczcie prywatne zdjęcia prawego rozgrywającego mistrzów Polski.

📢 Wigilia na rynku w Małogoszczu. Były dużo ludzi, pyszne potrawy, kolędy i inne. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia na rynku Małogoszczu odbyła się gminna wigilia. Tego dnia na rynku miejskim na mieszkańców czekały pyszne świąteczne potrawy, brzmienie kolęd oraz pastorałek i rękodzieło. Zobacz nowe zdjęcia z niedzielnego spotkania wigilijnego. 📢 Wigilia gminna w Nowej Dębie w pięknej oprawie. Mieszkańcy przełamali się opłatkiem, harcerze przekazali ogień z Betlejem. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Nowej Dęby przełamali się opłatkiem podczas gminnej wigilii, która zwieńczyła jarmark bożonarodzeniowy przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury. Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Była wspólna modlitwa, kolędowanie, wigilijny poczęstunek i dobre słowo dla każdego. O piękną, muzyczną oprawę wydarzenia zadbali harcerze i zespoły wokalne.

📢 Jasełka dzieciaków z Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie. Zobacz zdjęcia z ich występów W piątek, 15 grudnia dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie pokazały publiczności piękne świąteczne show. Dzieci z dużym zaangażowaniem zaprezentowały jasełka pełne pięknych dekoracji, kostiumów oraz świątecznego nastroju.

📢 Drugie połówki świętokrzyskich posłów i senatorów. Kto żyje w związku, a kto prowadzi życie singielki lub singla? Zobaczcie zdjęcia Część z nich jest znana: pojawiają się często u boku swoich partnerów lub partnerek na różnych wydarzeniach. Zazwyczaj jednak starają się chronić swoją prywatność, więc mało kto z nas wie, jak wyglądają drugie połówki świętokrzyskich parlamentarzystów. Którzy świętokrzyscy parlamentarzyści mają rodziny i dzieci, którzy się rozwiedli, a którzy wiodą życie singli? Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Ogień w budynku gospodarczym w Brzezinach. Jedna osoba w szpitalu, druga była badana na miejscu. Zobacz zdjęcia Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, 18 grudnia w podkieleckich Brzezinach. W budynku gospodarczym na jednej z posesji wybuchł pożar, pod wpływem emocji gorzej poczuli się właściciele działki.

📢 Oświadczyny na meczu Radomiaka z Lechem. Oto kulisy ostatniego meczu w 2023 roku w PKO BP Ekstraklasie. Zobacz wideo i zdjęcia Radomiak Radom sobotnim meczem z Lechem Poznań zakończył piłkarski 2023 rok w PKO BP Ekstraklasie. Oto, jak wyglądało to wydarzenie od kulis. Zobaczcie wideo oraz zdjęcia! 📢 2. Świąteczny Jarmark Sędziszowskie Kolędowanie. Były liczne stragany, występy kolędników i dobre jedzenie. Zobacz zdjęcia i film W niedzielę, 17 grudnia na placu targowym w Sędziszowie po raz drugi odbył się jarmark świąteczny pod nazwą "Sędziszowskie Kolędowanie". Jak w zeszłym roku i tym razem towarzyszyły mu nie tylko liczne stragany z ozdobami i smakołykami, ale też występy lokalnych artystów.

📢 Złote Kule, podziękowania i życzenia bożonarodzeniowe w Caritas Ziemi Radomskiej. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 18 grudnia w Domu Chleba Caritas Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego podziękowano osobom szczególnie zasłużonym we wspieraniu przedsięwzięć organizowanych przez kościelną organizację.

📢 Złote Gody w Daleszycach. 27 małżeństw świętowało jubileusz 50-lecia. Była piękna uroczystość W poniedziałek 18 grudnia mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy spędzili pół wieku w związku małżeńskim, świętowali Złote Gody. Piękne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 27 par. Były medale, prezenty i poczęstunek. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego świętowania. 📢 Tak drzewiej bywało, czyli galicyjska, staropolska wigilia w Tarnobrzegu. Dzieci poznały tradycje świąt Bożego Narodzenia. Zdjęcia, wideo Dawne tradycje wigilijne i zwyczaje bożonarodzeniowe kultywowane na terenie Podkarpacia i Małopolski przypomniano podczas galicyjskiej, staropolskiej wigilii "Jak to drzewiej bywało" w Szkole Podstawowej numer 6 w Tarnobrzegu - Miechocinie. Był pokaz wyrabiania chleba, tworzenie ozdób choinkowych i wspólne śpiewanie kolęd. 📢 Piękne choinki ze Świętokrzyskiego. Zobacz, jak ubrali je mieszkańcy i przyślij zdjęcie Tradycyjne, nowoczesne, pięknie oświetlone, skromne i strojne - takie są choinki mieszkańców Świętokrzyskiego. Zobaczcie zdjęcia świątecznych drzewek i przyślijcie nam fotkę swojej choinki. Twoje drzewko czeka na ubranie? Może któreś zdjęcie Cię zainspiruje? Znajdziesz tu dużo oryginalnych pomysłów.

📢 Podpisano umowę na dostawę pociągów głównie na radomskie trasy kolejowe. Zobacz jakimi składami będziemy jeździli Samorząd województwa kupuje kolejne pojazdy dla Kolei Mazowieckich. Flotę spółki zasili 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które dostarczy PESA. Będą one jeździły głównie na lokalnych radomskich trasach. Wartość zamówienia to ponad 458,5 milionów złotych.

📢 Nowe zdjęcia z 25-lecia klubu Jump i XX Mikołajkowego Turnieju Tańca w Kielcach. Zobacz, co działo się w hali - część 2 To było wielkie święto tańca. W XX Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Tańca w Kielcach wzięło udział aż 750 tancerzy z całej Polski. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizowały dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Tego dnia 25-lecie celebrował Świętokrzyski Klub Tańca Jump. Zobaczcie nowe zdjęcia z tego wydarzenia autorstwa Michała Jaronia.

📢 25-lecie klubu Jump i XX Mikołajkowy Turnieju Tańca w Kielcach. Zobacz nowe zdjęcia - część 3 Za nami XX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca w Kielcach, w którym wzięło udział aż 750 tancerzy z całej Polski. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizowały dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Tego dnia 25-lecie celebrował Świętokrzyski Klub Tańca Jump. Zobaczcie nowe zdjęcia z tego wydarzenia autorstwa Michała Jaronia. 📢 Szlachetna Paczka w Tarnobrzegu. W weekend cudów paczki trafiły do potrzebujących Do 24 rodzin z Tarnobrzega i najbliższej okolicy w miniony weekend cudów trafiły paczki przygotowane w ramach tegorocznej edycji akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Wśród darczyńców były osoby prywatne, instytucje, firmy, szkoły nie tylko z naszego regionu. 📢 Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mircu bardzo udany. Były smakołyki, świąteczne ozdoby i Mikołaj. Zobacz zdjęcia Pachnące pierniki, zimowa owocowa herbata, przeróżne słodkości i świąteczne ozdoby królowały na stoiskach wystawców pierwszego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który na tydzień przed świętami odbył się w Mircu.

📢 69 osób z gminy Połaniec dostało stypendia artystyczne. Wręczał je burmistrz W sobotę 16 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych I i II stopnia dla utalentowanych dzieci i młodzieży z gminy Połaniec. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Pożar w szkole w Grębowie! Ogień pojawił się w środku nocy. Zobacz zdjęcia Prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej doprowadziło do pożaru, jaki w nocy z niedzieli na poniedziałek (17 na 18 grudnia) wybuchł w pomieszczeniu sekretariatu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie (powiat tarnobrzeski). 📢 Wspaniały koncert Pierwszej Damy Polskiej Operetki Grażyny Brodzińskiej w Domu Kultury we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Pierwsza dama polskiej operetki: Grażyna Brodzińska we Włoszczowie zaśpiewała przeboje operetki i musicali. W sobotę, 16 grudnia, w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się Koncert Świąteczny. Wystąpili Grażyna Brodzińska i Jakub Milewski z Orkiestrą Kameralną Strauss Ensemble Artura Jaronia. Gospodarzem wieczoru był Adam Czopek. 📢 Wieczór kolęd w Słupi. Jasełka, koncert orkiestry dętej, stroiki do kupienia i wspólne kolędowanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 15 grudnia w Bibliotece Centrum Kultury w Słupi w powiecie jędrzejowskim odbył się po raz pierwszy "Wieczór Kolęd". Były piękne jasełka w wykonaniu uczestników warsztatów, koncert orkiestry dętej oraz oczywiście wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki.

📢 Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Sokolanki na świątecznych warsztatach uczyły dzieci lepienia pierogów i ozdabiania pierniczków. Zdjęcia Jak już tradycja nakazuje, przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich Sokolanki w Sokolnikach (powiat tarnobrzeski), odwiedziły Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trześni oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach, by spotkać się dziećmi na warsztatach kulinarnych.

📢 Sylwester 2023/2024. Gdzie się wybrać na bal sylwestrowy w Kielcach? Zobacz oferty i ceny Już za niecały miesiąc pożegnamy stary, 2023 rok. A gdzie w Kielcach wybrać się na imprezy sylwestrowe? Zobaczcie oferty. 📢 Sabina Gałczyńska z Suchedniowa skończyła sto lat. Mieszka tu od urodzenia Sabina Gałczyńska, która od urodzenia mieszka w Suchedniowie skończyła sto lat. Z tej okazji władze gminy odwiedziły jubilatkę i przekazały jej prezent. W tym szczególnym dniu pani Sabinie towarzyszyła również rodzina.

📢 Sto lat pani Ireny Cielibały z gminy Morawica. Dla wyjątkowej solenizantki przygotowano specjalny koncert W piątek, 15 grudnia, swoje setne urodziny obchodziła wyjątkowa solenizantka - pani Irena Cielibała. Uroczyste spotkanie urodzinowe odbyło się w bilczańskim Zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 📢 Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy w Bogorii. Pomagali i dobrze się bawili W niedzielę, 17 grudnia w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii odbył się Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Mnóstwo mieszkańców pomagało Piotrkowi i spędziło ten czas, w rodzinnej i świątecznej atmosferze.

📢 Morsowanie na Borkach w Radomiu. Radomianie ponownie spotkali się nad zalewem. Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon na morsowanie. W niedzielę, 17 grudnia Radomskie Morsy znowu spotkały się nad zalewem na Borkach. Chętnych do kąpieli w zimnej wodzie nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto poszukiwani za oszustwa w Świętokrzyskiem. Kobiety i mężczyźni są ścigani przez policję. Rozpoznajesz te osoby? Tych kobiet i mężczyzn poszukują funkcjonariusze policji w województwie świętokrzyskim. Są to osoby ścigane za oszustwa. Rozpoznajesz kogoś i wiesz, gdzie obecnie mogą przebywać? Niezwłocznie skontaktuj się z policją!

📢 W Wodzisławiu osobówka uderzyła w ciężarówkę. Utrudnienia na trasie S7 Jedna osoba została ranna w wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek około godziny 6.30 na ekspresowej trasie S7 w Wodzisławiu w powiecie jędrzejowskim. 📢 W 2. Świątecznej Piątce w Borkowie wystartowało prawie 200 osób. Wziąłeś udział w tym biegu? Szukaj się na zdjęciach W niedzielę, 17 grudnia, odbyła się w Borkowie 2. Świąteczna Piątka z morsowaniem. Frekwencja dopisała. W biegu głównym na 5 kilometrów wzięło udział prawie 200 osób, a w biegu Elfa rywalizowało 150 dzieci. Na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji i prezenty od Świętego Mikołaja. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było Echo Dnia.

📢 Klubowa wigilia Industrii Kielce odbyła się w hotelu Binkowski. Uczestniczyli w niej zawodnicy, sztab szkoleniowy i zaproszeni goście W hotelu Binkowski w Kielcach w niedzielę, 17 grudnia, odbyło się Spotkanie Wigilijne Industrii Kielce. Wzięli w nim udział zawodnicy mistrza Polski, sztab szkoleniowy, zarząd klubu i zaproszeni goście, a wśród nich sponsorzy, władze samorządowe, przyjaciele klubu i ksiądz biskup Marian Florczyk. Poświęcił on opłatki, którymi podzielili się uczestnicy spotkania. A później był pyszny świąteczny poczęstunek.

📢 Świąteczny jarmark w Kunowie. Zapachniało Bożym Narodzeniem. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia w Kunowie odbył kolorowy i rozśpiewany Kiermasz Świąteczny. Mieszkańcy prezentowali tradycje bożonarodzeniowe, potrawy i rękodzieło. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Kolejny raz płonął dawny szpital przy Ogrodowej w Kielcach! Zobacz zdjęcia i wideo Widoczny z daleka gęsty dym pojawił się w niedzielny wieczór nad centrum Kielc. Palił się w dawnym szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Ogrodowej. To drugi pożar w tym tygodniu.

📢 "Porównania 32" rozstrzygnięte - oto laureaci. Wystawa prezentuje dorobek artystyczny środowiska plastycznego ziemi sandomierskiej Andrzej Karwat został laureatem 32. edycji konkursu „Porównania”, wystawy prezentującej dorobek artystyczny środowiska plastycznego Ziemi Sandomierskiej, organizowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Laureaci odebrali nagrody podczas wernisażu pokonkursowej wystawy.

📢 Tłumy odwiedziły pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Piekoszowie. Był Mikołaj z prezentami i... żywe zwierzęta. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia odbył się pierwszy w historii miasta Piekoszów Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Placu Artystów czuć było magię świąt, odwiedziło go mnóstwo mieszkańców gminy i okolicy. Nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który miał dla najmłodszych prezenty. Zobaczcie zdjęcia. 📢 I Powiatowa Wigilia "Samotnych Serc". Jędrzejowianie spotkali się, by razem spędzić przedświąteczny czas. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia w Zespole Szkół numer 1 w Jędrzejowie po raz pierwszy odbyła się Powiatowa Wigilia "Samotnych Serc" skierowana do osób samotnych i potrzebujących z terenu miasta i powiatu jędrzejowskiego. Wolontariusze, lokalne biznesy i ludzie dobrych serc przygotowali piękną uroczystość. Zobaczcie zdjęcia

📢 Biblioteka w Kozienicach została otwarta po remoncie. Cały budynek został pięknie odnowiony. Zobaczcie zdjęcia Zabytkowy budynek Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice przy ulicy Jana Kochanowskiego 22 został gruntownie odnowiony. Na zakończenie remontu odbyła się miła uroczystość otwarcia biblioteki. 📢 Wyjątkowe chwile podczas meczu Radomiaka z Lechem. Jeden z kibiców oświadczył się na pełnym stadionie! Zobacz zdjęcia Pojedynek Radomiaka Radom z Lechem Poznań zakończył piłkarski rok 2023 w PKO BP Ekstraklasie. Olbrzymie emocje towarzyszyły w tym pojedynku także dwóm osobom. Jeden z kibiców postanowił... oświadczyć się na pełnym stadionie!

📢 Kiermasz świąteczny w Dworku Laszczyków w Kielcach. Były piękne rękodzieło, pyszności od kół gospodyń, kolędowanie i wystawa. Zobacz zdjęcia Na terenie Dworku Laszczyków w Kielcach zorganizowany został kiermasz świąteczny. Nie brakowało specjałów przygotowanych przez świętokrzyskie Koła Gospodyń Wiejskich, regionalnych miodów, serów czy wędlin, a ilość odwiedzających dopisała. Całość przypieczętowały występy zespołów pieśni i tańca, a pragnący odrobiny muzealnego klimatu mieli okazję zobaczyć historyczne zastawy świąteczne różnych klas społecznych żyjących sto lat temu na kielecczyźnie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wyjątkowe morsowanie w świątecznym stylu odbyło się w Borkowie. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odpalono też race. Zobacz zdjęcia Dużym zainteresowaniem cieszyła się 2. Świąteczna Piątka z Morsowaniem w Borkowie. Jednym z elementów tego wydarzenia było morsowanie w świątecznym stylu.

📢 Świąteczne ozdoby na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 17 grudnia. Zobacz, co można było wybrać Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami. Na tydzień przed wigilią, w niedzielę 17 grudnia na giełdzie Miedziana Górze pojawiło się mnóstwo ludzi i ozdób świątecznych. Zobaczcie, co można było kupić. 📢 Dariusz Banasik odwiedził Radomiaka. Jego wizyta na meczu Zielonych z Lechem Poznań nie była przypadkowa Sobotni mecz Radomiaka z Lechem obfitował w dużą liczbę znamienitych gości. Wśród nich był były, ale jak się można było przekonać wciąż lubiany w Radomiu – Dariusz Banasik.

📢 Ciekawostki na giełdzie w Miedzianej Górze. Co można było kupić? Zobacz zdjęcia Zimna pogoda w niedzielę 17 grudnia nie odstraszyła kupujących, którzy tłumnie zjawili się na w Miedzianej Górze, by zrobić zakupy na giełdzie. Zobacz na zdjęciach, co się działo i jakie ciekawostki można było kupić. 📢 Wystawcy z całej Polski i tłumy gości na Wystawie Gołębi Rasowych w Targach Kielce w niedzielę, 17 grudnia. Zobacz zdjęcia W ten weekend miłośnicy gołębi i królików mają swoje święto. W Targach Kielce trwa Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, niemal 400 hodowców prezentuje ponad 5500 najpiękniejszych okazów gołębi, drobiu ozdobnego i królików. To wyjątkowa okazja do dzielenia się spostrzeżeniami i pochwalenia się swoimi zwierzętami przez pasjonatów. Zobaczcie, na zdjęciach, ile ludzi przyjechało w niedziele, 17 grudnia na Targi Kielce, by podziwiać lub prezentować wyjątkowe zwierzęta.

📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 17 grudnia. Był ogromny wybór, jakie marki i modele? Zobacz ceny i zdjęcia W niedzielę 17 grudnia na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie był bardzo duży ruch, nawet mimo brzydkiej pogody. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia kupujących przyciągnęły między innymi samochody, których wybór był naprawdę duży. Zobacz szczegóły.

📢 Najpiękniejsze gołębie, króliki i kury z całego świata robią furorę! Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Targach Kielce Najpiękniejsze gołębie z najciekawszych ras, najwspanialsze okazy drobiu ozdobnego i królików! Niedziela, 17 grudnia to drugi dzień odbywającej się w Targach Kielce Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Zobaczcie na zdjęciach, jakie niezwykłe okazy są tu prezntowane 📢 Malowana Niedziela w Galerii Echo w Kielcach. VIP-y malowały bombki dla Wojtusia i Stowarzyszenia "Koło". Zebrano ponad 27 tysięcy złotych W Galerii Echo w Kielcach odbyła się kolejna edycja współorganizowanej przez "Echo Dnia" akcji Malowana Niedziela. Znane osoby z różnych środowisk - artyści, sportowcy, przedsiębiorcy i politycy połączyli siły i zdobili bombki, by pomóc potrzebującym. W tym roku udało się zebrać 27 tysięcy złotych i dwadzieścia groszy! Zebrane pieniądze trafią do Wojtusia Walla z Włoszczowy oraz tradycyjnie do Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Kielcach odbyło się wyjątkowe Spotkanie Opłatkowe rodziny Korony Kielce. Uczestniczyli w nim byli zawodnicy, legendy tego klubu Prawie 80 osób uczestniczyło w Spotkaniu Wigilijnym wielkiej rodziny Korony Kielce, które odbyło się w sobotę, 16 grudnia, w sali ZUGA - SHL w Kielcach. Byli przedstawiciele kilku pokoleń Korony, legendy tego klubu, między innymi Jan Majdzik, Andrzej Jung, Henryk Kiszkis, Marek Parzyszek, Paweł Kozak, Sławomir Wojtasiński, Andrzej Fendrych. Nie mogło zabraknąć księdza Krzysztofa Banasika, kapelana Korony, który poświęcił opłatki. Były życzenia, a w świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich wspólnie zaśpiewana kolęda "Dzisiaj w Betlejem". 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy "Wesoła Nowina" w Nowinach. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 16 grudnia, w Nowinach, w powiecie kieleckim, miał miejsce Jarmark Bożonarodzeniowy "Wesoła Nowina". W wydarzeniu uczestniczyły tłumy mieszkańców gminy oraz gości. Zespoły, uczniowie i młodzież przedstawili na scenie program artystyczny utrzymany w świątecznym klimacie. Zobacz zdjęcia.

📢 Radomiak kontra Lech Poznań. Kibicowałeś Zielonym w ostatnim w 2023 roku meczu PKO BP Ekstraklasy? Znajdź się na zdjęciach W ostatnim meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy w 2023 roku Radomiak Radom zmierzył się z Lechem Poznań. Kibice podobnie, jak i w ostatnich pojedynkach Zielonych na obiekcie Radomskiego Centrum Sportu, głośnym dopingiem zagrzewali swoich ulubieńców do walki. Zobacz wyjątkową galerię zdjęć z trybun. 📢 Charytatywny Mikołajkowy Zlot dla Bartka Belcarza w Grębowie. Zobacz zdjęcia tych pięknych maszyn Około setki samochodów osobowych i ciężarowych, traktorów, koparek, quadów, motocykli, samochodów specjalnych (strażackie wozy) zjechało w sobotę, 16 grudnia wieczorem do Grębowa (powiat tarnobrzeski), gdzie zorganizowano kolejny Charytatywny Mikołajkowy Zlot. Był też jeden rower. Tym razem zlot fanów motoryzacji połączono ze zbiórką pieniędzy na rzecz Bartka Belcarza - nauczyciela historii w Zespole Szkół numer 1 w Stalowej Woli, pasjonata lotnictwa, autora wielu książek lotniczych. Zdiagnozowano u niego glejaka, nowotwór złośliwy mózgu.

📢 Weekend Cudów "Szlachetnej Paczki w powiecie sandomierskim. Wielka pomoc dla potrzebujących rodzin. Zobaczcie zdjęcia i film Lodówki, pralki, dziecięce łóżeczko i wózek, węgiel, żywność, łóżko i wiele innych przedmiotów znalazło się w paczkach, jakie trafią do potrzebujących mieszkańców powiatu sandomierskiego. Trwa weekend cudów, finał kolejnej edycji programu „Szlachetna Paczka”. 📢 Za nami trzecia edycja biegu Wigilijna Piątka w Radomiu. Pobiegło około dwieście osób. Braliście udział? Szukajcie się na zdjęciach W sobotę, 16 grudnia, już po raz trzeci w Radomiu odbywała się "Wigilijna Piątka", czyli bieg połączony ze świątecznym spotkaniem. Uczestniczyło około dwieście osób. Braliście udział w biegu? Szukajcie się w naszej galerii!

📢 XX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca w Kielcach. Widowiskowe pokazy w hali 750 tancerzy z całej Polski bierze udział w XX Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Tańca w Kielcach. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizują dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Restauracja Rycerska w Iłży odświeżona i w nowej scenografii wróciła do pełni życia. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentuje Przestronna, wygodna, usytuowana na wzgórzu zamkowym Restauracja Rycerska w Iłży od dziesiątków lat była ważnym punktem kulinarnym w regionie radomskim. Teraz właśnie po odświeżeniu i zmianie scenografii wraca do pełni życia. Zobaczcie na zdjęciach, jak się prezentuje.

📢 Kolorowy, pełen bakalii, słodki i wilgotny. Oto przepis na najlepszy keks bożonarodzeniowy W wielu domach obowiązkowym ciastem na Boże Narodzenie, oprócz makowca i piernika, jest keks. Zobaczcie przepis, z którego wychodzi idealny. 📢 Kazimierskie Baseny Mineralne już czynne. Pierwsi goście zachwyceni! Zobacz zdjęcia i wideo W piątek, 15 grudnia, w Kazimierzy Wielkiej otwarto Kazimierskie Baseny Mineralne. Pierwsi klienci byli bardzo zadowoleni ze standardu obiektu. - Po co jeździć setki kilometrów na Słowację, skoro obiekt do dobrym standardzie jest już tak blisko - mówili.

📢 W Jędrzejowie powstaje pierwsza tak duża fabryka profili aluminiowych w województwie świętokrzyskim. Zakład ma dać pracę nawet 400 osobom W maju 2023 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej fabryki profili aluminiowych Alu Tech Global w Jędrzejowie w strefie inwestycyjnej Jędrzejów Południe. Zgodnie z zapowiedziami zakład na początku ma zatrudnić 100 osób, później liczba ta może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Otwarcie fabryki ma mieć miejsce na przełomie marca i kwietnia 2024 roku. 📢 Nowa restauracja McDonald's przy S7 na węźle Zakrzew wybudowana. Byliśmy na miejscu, wkrótce otwarcie. Zobacz zdjęcia Restauracja McDonald's przy obwodnicy Radomia w ciągu trasy S7 jest już prawie gotowa. Trwają ostatnie prace w środku i na zewnątrz. Będzie można zjeść w budynku, jest też ogródek na zewnątrz i oczywiście McDrive. Tuż obok została wybudowana stacja i sklep Orlenu. Wkrótce ma się odbyć otwarcie.

📢 Ile w 2024 roku trzeba będzie zapłacić za kartę wędkarską? Sprawdziliśmy 1 stycznia kończy się ważność opłat za wędkowanie na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego. Chcąc łowić w 2024 roku, należy opłacić stosowne składki. Ile będą kosztować? Sprawdź.

📢 Tak pachnie Polka! Oto ulubione perfumy kobiet w 2023 roku. Jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Rynek perfum damskich jest bardzo bogaty. Co roku pojawiają się nowe kompozycje zapachowe. Jedne odnoszą sukces, o innych zapominamy. A które perfumy pokochały Polski. Zobaczcie ranking najpopularniejszych zapachów damskich 2023 roku.

