Przegląd prasy 2.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Wybory samorządowe 2024. Wspólna Droga - komitet wyborczy z powiatu skarżyskiego, który łączy różne ugrupowania na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym przedstawił w piątek, 1 marca kandydatów, którzy spróbują swoich sił w kwietniowym głosowaniu. Zobaczcie kto będzie kandydował do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i do Rady Powiatu Skarżyskiego. Gościem specjalnym wydarzenia był europoseł i szef Ludowców w regionie Adam Jarubas. Zobaczcie film i zdjęcia.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Paweł Niedźwiedź, obecny wicestarosta sandomierski i kandydat na burmistrza Sandomierza w nadchodzących wyborach.

Nie kupuj - adoptuj, jeśli szukasz czworonożnego przyjaciela idź do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Tam wiele psów wypatruje człowieka, który zabierze je do domu.

Zaufany stomatolog? Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto 20 stomatologów z Radomia, których najbardziej polecają ich pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl.