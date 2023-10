Przegląd prasy (2.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Z pewnością nie żałowali ci, którzy w niedzielne popołudnie wybrali się do Hali Legionów w Kielcach, żeby zobaczyć mecz 7. kolejki ORLEN Superligi. Industria Kielce po bardzo dobrej grze wygrała z Azotami Puławy 39:23.

Na antenie TVP 1 wyemitowane zostały premierowe odcinki nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

Zespół Daj to głośniej był gwiazdą tegorocznego Daleszycki Jarmark na świętego Michała. Podczas występu świetnie bawiły się tłumy.

Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

Ruszyła nowa, dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10".

Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

W niedzielę, 1 października 2023 o godzinie 18 Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z Włoszczowy i powiatu włoszczowskiego. Były piękne słowa o Przemysławie Gosiewskim i obietnica, że premier nie dopuści do powstania we Włoszczowie zakładu utylizacji padliny. Zobacz zapis transmisji wideo z tego wydarzenia.

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w niedzielę kilkanaście minut przed godziną 18 w miejscowości Dobra pod Staszowem.

W niedzielę, 1 października w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się 14. Hubertus Świętokrzyski. By świętować razem z myśliwymi, do skansenu przyszło tysiące ludzi. Zobacz galerię.

W niedzielę, 1 października, w Tokarni miał miejsce 14. Hubertus Świętokrzyski. Koła łowieckie z całego województwa zebrały się, by wspólnie świętować. Zobacz w galerii zdjęć.

Piłkarze ręczni Industrii Kielce wygrali z Azotami Puławy 39:23 (22:12) w niedzielnym meczu 7. kolejki ORLEN Superligi. mamy dla Was galerię zdjęć kibiców, którzy w niedzielę kibicowali zespołowi Talanta Dujszebajewa w Hali Legionów.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 2 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 02.10.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

1 października to dla druhów ochotników z tarnobrzeskiego osiedla Mokrzyszów wyjątkowy dzień. Strażacy świętują bowiem jubileusz 120-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla zasłużonych nie mogło zabraknąć odznaczeń.

W 11. Kieleckiej Dysze wystartowało prawie 300 osób. -Fajnie, że udało się wystartować we własnym mieście, prawie po centrum. Można było zobaczyć Kielce z takiej strony, z jakiej widzą to miasto tylko kierowcy. Dla mnie, dla taty, duża radość, że mogłem pobiec razem z córką - mówił na mecie kielczanin Wojciech Góźdź.

Po trzech latach do Radomia wrócił Apel Młodych. W sobotę, 30 września na Placu Corazziego w Radomiu pojawiły się tysiące osób, aby wziąć udział w jubileuszowej, dziesiątej edycji tego wydarzenia. Tegoroczna edycja apelu odbyła się pod hasłem "Come Alive". Była uroczysta msza święta, wykład, koncert. Zobacz nowe zdjęcia z Apelu Młodych 2023.

Tradycyjny kiermasz ciast w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie jak zawsze skusił wielu wiernych do zakupu smakowitego ciasta i soków. W niedzielę, 1 października po każdej mszy można było kupić dziesiątki ciast oraz soków. Udało się zebrać ponad 18 tysięcy złotych!

W czwartek, 28 września 2023 roku, uroczyście otwarto Oddział Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II we Włoszczowie, który został gruntownie przebudowany i zyskał nowe wyposażenie. W nowym oddziale lekarze będą leczyć w dużo lepszych warunkach. Oprócz piętnastu dwuosobowych sal, przygotowano też specjalne pomieszczenie do rehabilitacji i fizjoterapii.

Prawie 300 biegaczy z Polski, Japonii i Ukrainy wystartowało w jedenastej edycji popularnego biegu Kielecka Dycha. Rywalizowali na nowej trasie, która prowadziła przez centrum Kielc. Wygrał Tomasz Biskupski z LKB Rudnik, który prowadził od startu do mety. Został też mistrzem województwa świętokrzyskiego w biegu ulicznym na 10 kilometrów. Wśród kobiet zwyciężyła Małgorzata Czarnota ze Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Terytorialnych. Patronem medialnym tego wydarzenia było "Echo Dnia".

W niedzielę, 1 października w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Bajkowa Niedziela". Najmłodsi mogli obejrzeć barwny spektakl "O pchle, co manier nie miała" w wykonaniu Teatru Tak.

Pokazy fryzjerskie, tatuażu i codziennego makijażu, darmowe porady żywieniowe, badania dermatologiczne i badanie poziomu cukru we krwi, a także pokaz mody, ciekawe stylizacje i metamorfozy – takimi atrakcjami wypełniona była premiera święta branży beauty – konwentu Hair & Skin! W niedzielę, 1 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkało się kilkuset miłośników zdrowia i urody. Zobaczcie zdjęcia

Zwierzęta potrafią dać wiele radości. Bez nich nasze życie na pewno byłoby smutne. Jak co roku, 4 października świętujemy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji prezentujemy najlepsze memy o zwierzakach. Zobacz i się uśmiechnij.

W sobotę 30 września w Zbludowicach Klub Seniora w Busku Zdroju zorganizował Dzień Seniora. Zabawa była niesamowita, a do szalonego tańca porwana została goszcząca na imprezie wicemarszałek województwa Renata Janik.

Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło we wrześniu 2023 roku. Przypominamy tych, którzy odeszli w ostatnim miesiącu.

1 października swoje święto mają lekarze, pielęgniarki oraz wszyscy pracownicy służby zdrowia. To właśnie tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. Zobaczcie najlepsze memy z medykami w roli głównej.

Enea Energetyczny Półmaraton odbył się w sobotę w Tursku Małym w gminie Połaniec. Trasa wiodła przez lasy należące do rezerwatu „Zamczysko Turskie”. Wygrał Piotr Sztuk z Buska-Zdroju. Drugi był Mariusz Sikora z Połańca, a trzeci Michał Stec z Dębicy. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było "Echo Dnia".

Lasy przysuskie są znane nie tylko z ciekawej szaty roślinnej, spacerowych dróg, ale też i miejsc, gdzie licznie występują grzyby. Tak przynajmniej uważa spora grupa grzybiarzy. Kolejny raz liczna zjechali oni z całej Polski do Toporni, by razem zbierać grzyby. Niektóre okazy były naprawdę imponujące.

W sobotę, 30 września, Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach odebrała wóz strażacki. To auto, używane wcześniej przez strażaków zawodowych z Buska, teraz będzie służyć bezpieczeństwu mieszkańców gminy Gnojno.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź!

W sobotę, 30 września w Katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odbyła się wyjątkowa uroczystość promowania na lektorów i ceremoniarzy diecezji radomskiej. Wydarzeniu przewodniczył biskup Marek Solarczyk, który pobłogosławił zebranych. - Dobrze wiemy, że nie chodzi tylko o sam kontakt z Bożym Słowem i umiejętność jego poprawnego przekazania. Chodzi o to, abyśmy wszyscy z wiarą przyjęli, że Bóg przychodzi do naszego życia - mówił w homilii ordynariusz diecezji radomskiej.

Plac Jagielloński jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a obecnie również jednym z najpopularniejszych miejsc w Radomiu. Usytułowany między Galerią Słoneczną a Teatrem imienia Jana Kochanowskiego kilkukrotnie zmieniał swoją nazwę i funkcję. Zobacz archiwalne zdjęcia placu. Co się zmieniło, a co przetrwało upływ czasu?

W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Kozienic. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w czasach PRL-u, od późnych lat 40 XX. wieku aż do lat 80.

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach już od 10 lat. Z tej okazji w sobotę, 30 września, zarząd zaprosił wszystkich na teren schroniska, by wspólnie świętować. Podzielono się również przemyśleniami na temat minionych lat. Zobaczcie zdjęcia.

XVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej "Kozienice 2023" przeszedł do historii. Muzykujący seniorzy z różnych stron naszego kraju spotkali się w Kozienicach w czwartek, 28 września. Wydarzenie odbyło się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego.

W sobotę w Stalowej Woli rozpoczęły się biegi przeszkodowe zorganizowane w ramach VI Mistrzostw Polski OCR 2023. To prawdziwa gratka dla miłośników sportów ekstremalnych. Zobaczcie zdjęcia.

Na dziedzińcu Muzeum-Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu przy ulicy Sandomierskiej, w sobotę 30 września w godzinach 10 - 17 trwa giełda minerałów. To wydarzenie podsumowujące dwudniową konferencję historyczno-ekologiczną z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki.

Korona Kielce wygrała ze Stalą Mielec 3:2 w dziesiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Miała w tym spotkaniu ogromne wsparcie ze strony swoich kibiców. A my mamy dla Was drugą galerię zdjęć fanów Żółto-Czerwonych z tego spotkania.

26.005 złotych - taką kwotę ostatecznie zebrano na licytacji podczas Wieczoru Modnych Filantropów jaki odbył się w czwartek 28 września w Galeria Korona Kielce. Cała suma zasili fundusz stypendialny i w przyszłym roku trafi do utalentowanej młodzieży z naszego regionu. Mamy nowe zdjęcia z tego wydarzenia.

Podczas 63. Wystawy - Targów Ogierów w Skaryszewie prezentowało się ponad 40 koni. Można było je obejrzeć w ruchu, były prezentacje, pomiary. Przyjechali hodowcy z całej Polski, do Skaryszewa przywieźli najpiękniejsze konie. Komisja wybrała najpiękniejszego ogiera. Gdzie pojechała nagroda?

Do Itaki i Coral Travel, które już sprzedają wczasy w sezonie letnim 2024 z wylotem z Radomia oraz do Nekery, która rozszerza radomską ofertę o nowe lotnisko w bułgarskim Burgas, dołączają kolejne biura podróży, z którymi będziemy mogli w przyszłym roku zabrać się z Radomia na zagraniczne wczasy.

W piątek, 29 września przed Cementownią Małogoszcz doszło do nietypowej sytuacji. Z wiadomości jaką przesłano do "Echa Dnia" wynika, że w piątkowy ranek jeden z chińskich robotników pracujących przy modernizacji cementowni, wyraził swoje niezadowolenie i zaczął protestować. Na podesłanych zdjęciach i filmach widać, że mężczyzna klęczy na kawałku tektury opisanym w języku polskim i chińskim. Mężczyzna twierdzi, że od pół roku nie otrzymał wynagrodzenia. Jak jest naprawdę?

W piątek 29 września Zespół Szkół imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu świętował 50-lecie. Uroczysty jubileusz rozpoczęto od mszy świętej, następnie jej uczestnicy przemaszerowali do szkoły.

Pochodząca z Kielc tancerka i aktorka Edyta Herbuś, wyruszyła w kolejną fascynującą podróż. Tym razem program "Tańcząca ze światem" pokaże telewidzom malownicze zakątki Grecji. Przedsmak tego, co czeka nas w odcinku, możemy zobaczyć już teraz na zdjęciach. Zobaczcie fantastyczne fotografie.

W czwartek wieczorem na połanieckim rynku został uruchomiony napis „I Love Połaniec”, który powstał dzięki inicjatywie mieszkanki Połańca – Paulinie Juszczyk-Rogowskiej, która zgłosiła projekt do Budżetu Obywatelskiego. Pomysł przypadł do gustu mieszkańcom, którzy od teraz mogą cieszyć oczy nową atrakcją turystyczną.

Przed nami imprezowy weekend w Kielcach i okolicy. Będzie rockowy koncert na Kadzielni, Hubertus Świętokrzyski w Tokarni, Jarmark na świętego Michała w Daleszycach i Festiwal Smaków w Ciekotach. To tylko niektóre wydarzenia od piątku do niedzieli 29 września - 1 października. Sprawdźcie nasze propozycje.

30 września to święto wszystkich chłopców, zarówno tych małych jak i tych trochę większych. A że to wesoło i przyjemne święto to doczekało się memów. Zobaczcie najlepsze z nich.