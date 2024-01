Przegląd prasy 20.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia rodziców, grupowe, na ściance”?

Prasówka 20.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia rodziców, grupowe, na ściance Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. W tej galerii zobaczycie zdjęcia luźne - grupowe, rodziców, fotki na ściance.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli - ZDJĘCIA CZĘŚĆ 2 Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć.

📢 Wspaniała studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

Prasówka 20.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szalona zabawa na studniówce III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W piątek, 19 stycznia, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Zobaczcie, jak się bawili maturzyści.

📢 Radomiak Radom na obozie w Belek w Turcji. Zobaczcie jak wyglądała podróż i pierwszy trening naszych piłkarzy Piłkarze Radomiaka Radom w piątek 19 stycznia rozpoczęli obóz w Belek w Turcji. Odbył się pierwszy trening na boisku w bardzo dobrych warunkach, idealnej temperaturze. Nic dziwnego, że humory dopisywały - zarówno zawodnikom jaki sztabowi trenerskiemu i pracownikom klubu. Zobaczcie zdjęcia z treningu i film z podróży do Turcji. 📢 Komers ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu. Pięknym polonezem rozpoczęli swój bal. Zobaczcie zdjęcia i wideo Uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej numer 3 imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu bawili się w piątek na komersie, czyli imprezie z okazji zakończenia pierwszego etapu edukacji. Swój pierwszy bal ósmoklasiści rozpoczęli uroczystym polonezem w szkolnych murach. Patrząc na eleganckich i pięknie tańczących nastolatków ich rodziny i nauczyciele nie ukrywali podziwu i łez wzruszenia. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówki 2024 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dostojny polonez w Zespole Szkół numer 2 Piękny bal studniówkowy w Zespole Szkół numer 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się w restauracji Gościna u Pawła w Boksycce. Studniówkową zabawę rozpoczął dostojny polonez. 📢 Studniówka 2024 III Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Wspaniały polonez W piątek, 19 stycznia na swój bal studniówkowy rozpoczęli przyszli maturzyści Wspaniała z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza. Sala w hotelu Binkowski pękała w szwach. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie burmistrzem Bogorii w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o urząd burmistrza Bogorii? Kto nim zostanie? Prawdopodobnie w wyborach wystartuje dwoje kandydatów. Jednak na ten moment pewny udziału jest wyłącznie jeden z nich.

📢 Tłumy na lodowisku w Radomiu. Mroźna pogoda sprzyjała wieczorem łyżwiarzom. Zobaczcie nowe zdjęcia Mroźna pogoda sprawiła, że na lód ruszyli łyżwiarze. Na sztucznym lodowisku przy ulicy Bulwarowej w Radomiu ślizgało się w piątek 19 stycznia po południu bardzo dużo ludzi, w różnym wieku. 📢 20 stycznia obchodzimy Dzień Bigosu. Z tej okazji mamy dla Was porcję memów Dzień Bigosu to jedno z najsmaczniejszych nietypowych świąt. Danie z kapusty uwielbiane przez Polaków doczekało się nawet memów! Zobaczcie ciekawostki o bigosie i najzabawniejsze obrazki z sieci. 📢 Zmysłowa sesja ciężarnej Thay Drumondd, partnerki piłkarza Radomiaka - Pedro Henrique. Zobaczcie nowe zdjęcia Pedro Henrique kilka tygodni temu za pomocą mediów społecznościowych pochwalił się zaręczynami ze swoją partnerką Thay Drumondd. W ostatnim czasie odwiedzili radomskie studnio fotograficzne Kredonita Photography KRD. Zobacz efekty pięciogodzinnej sesji ciążowej na nowych zdjęciach.

📢 Nieprzytomna 69-latka ze Stąporkowa w zamkniętym mieszkaniu . Na pomoc było za późno Ciało 69-letniej kobiety odkryli strażacy, którzy na prośbę policjantów siłowo otwierali jej mieszkanie. O sprawie służby zaalarmowali bliscy kobiety. 📢 Ogień w drewnianym domu w Zagajach Dębiańskich. Rodzina uciekła w ostatniej chwili Do pożaru drewnianego domu doszło w piątek, 19 stycznia w miejscowości Zagaje Dębiańskie w gminie Działoszyce (powiat pińczowski). Rodzinę o zagrożeniu zaalarmowała czujka. 📢 Eugenia Fryga z Kielc świętuje setne urodziny! Wyjątkową uroczystość zorganizowano w Domu Pomocy Społecznej Kielczanka Eugenia Fryga świętowała w piątek, 19 stycznia swoje setne urodziny. Jubilatka jest podopieczną Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Kielcach. Był pyszny tort, życzenia dwustu lat życia, na uroczystość przybyła cała rodzina pani Eugenii. Jaki jest przepis na tak długie życie? Trzeba jeść - najlepiej pierogi i flaki - śmiała się stulatka. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Lodowisko na radomskich Borkach przyciąga wielu sympatyków jazdy na łyżwach. Zobaczcie zdjęcia Miejskie lodowisko na Borkach cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych miłośników łyżwiarstwa. Na miejscu jest wypożyczalnia łyżew. Jest to jedna z zimowych atrakcji dla mieszkańców Radomia i przyjezdnych. Łyżwiarstwo to wspaniały relaks i możliwość spędzenia czasu w rodzinnym gronie na świeżym powietrzu. 📢 Rozstrzygnięcie konkursu na portret Oskara Kolberga, patrona muzeum w Przysusze W siedzibie Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze można oglądać wspaniałe portrety Oskara Kolberga. Prace plastyczne przedstawiające kompozytora – to finał projektu uczestników konkursu plastycznego poświęconego Kolbergowi. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej z Ruszkowic. 📢 Będzie nowy dworzec autobusowy w Białobrzegach. Jest koncepcja. Zobacz jak ma wyglądać budynek i jego otoczenie Nowy dworzec w innym miejscu chce budować Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Będzie poczekalnia i perony, gmina szykuje się do wyboru projektanta i wykonawcy prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w drugiej połowie tego roku może ruszyć budowa. Pieniądze na to zadanie już są. Są wizualizacje obiektu, zobaczcie w naszej galerii.

📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Marysia Śpiewak ze Starachowic walczy z glejakiem na nerwie wzrokowym. 13-miesięczna dziewczynka potrzebuje pomocy, czeka ją chemioterapia Marysia Śpiewak ze Starachowic ma zaledwie 13 miesięcy, a w jej główce rośnie niebezpieczny glejak, niemożliwy do usunięcia, ze względu na możliwą utratę wzroku. Dziewczynka potrzebuje naszej pomocy - czeka ją 55 tygodni ciężkiej chemioterapii. Zebrane pieniądze pozwolą zabezpieczyć leczenie, konsultacje i prywatne wizyty lekarskie podczas całej walki o zdrowie.

📢 Mordownia, Pogorzałka i nie tylko! Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości na północnym Podkarpaciu Zebraliśmy śmieszne nazwy miejscowości w regionie podkarpackim, które wzbudzają uśmiech lub konsternację. Przedstawiamy piętnaście, naszym zdaniem, najśmieszniejszych nazw wsi na północy Podkarpacia, w powiatach tarnobrzeskim, stalowowolskim i niżańskim. Czy znacie te miejscowości i wiecie, gdzie się znajdują? 📢 W Dwikozach spotkali się nauczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. O czym rozmawiano? Pierwsze spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samodoskonalenia nauczycieli specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu gminy Dwikozy zorganizowano w murach Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Styczniowych. 📢 Na warsztatach szydełkowania powstaje koronkowe niebo dla Tarnobrzega. Dołącz do akcji społecznej. Zobacz zdjęcia W Tarnobrzegu odbyły się pierwsze warsztaty szydełkowania w ramach akcji „Koronkowe niebo”. Wzięli w nich udział uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej numer 4. Fundacja Damy Radę zaprasza na kolejne spotkania wszystkich, którzy chcą nauczyć się splotów i mieć wkład w zrobienie miejskiej koronkowej instalacji.

📢 Dotychczasowy zastępca komendanta świętokrzyskiej policji awansował. Jest szefem policji na Podkarpaciu Pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach inspektor Jarosław Tokarczyk pożegnał się z garnizonem świętokrzyskim. W piątek objął obowiązki komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. 📢 Maturzyści "Sikorskiego" we Włoszczowie pilnie ćwiczą przed swoją studniówką. To ostatnie szlify. Zobaczcie zdjęcia Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie ostro przygotowują się do swojej studniówki. Przede wszystkim ćwiczą układy taneczne. 📢 Studniówki w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o balach studniówkowych. Zobacz i się uśmiechnij Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie.

📢 Jest praca w Jędrzejowie i w powiecie jędrzejowskim. Oto najnowsze oferty Przedstawiamy najnowsze oferty pracy w powiecie jędrzejowskim, udostępnione na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. Kogo szukają pracodawcy w 2024 roku? Jakie zarobki oferują? 📢 Rozpoczęcie budowy "małej obwodnicy" Polichna w gminie Chęciny jest coraz bliżej. Dobiega końca projektowanie drogi Dobiega końca projektowanie ponad kilometrowego odcinka drogi w Polichnie w gminie Chęciny, po wybudowaniu którego powstanie tak zwana mała obwodnica tej miejscowości. To inwestycja, o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, która bez wątpienia przyniesie szereg długofalowych korzyści, od poprawy komunikacji po rozwój terenów inwestycyjnych. Zakończenie budowy zaplanowano w trzecim kwartale bieżącego roku. 📢 Panie z Klubu Senior+ we Włoszczowie namalowały piękne obrazy na szkle. Zobaczcie zdjęcia „Kreatywni 60+” to nieustanny rozwój i przygoda ze sztuką. Włoszczowscy seniorzy doskonale radzą sobie z każdą techniką, a swoim talentem zaskakują nawet samych instruktorów.

📢 Licytacje komornicze w regionie radomskim. Tanie auta, domy, mieszkania i grunty. Oto prawdziwe okazje. Zobaczcie ceny Szukasz gruntów, samochodów mieszkania lub domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilka licytacji, które odbędą się w styczniu i na początku lutego w różnych częściach regionu radomskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują? 📢 Morsy i koncerty na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włoszczowie. Zobaczcie program, zdjęcia i wideo W niedzielę, 28 stycznia, już po raz 32. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W powiecie włoszczowskim pieniądze będzie zbierać pięć sztabów: Włoszczowa, Krasocin, Secemin, Radków i Bukowa.

📢 Magdalena Fręch prywatnie. Tak żyje na co dzień. Polska tenisistka robi furorę w Australian Open. Zobacz zdjęcia Polska tenisistka, Magdalena Fręch, robi furorę na tegorocznym turnieju Australian Open. Urodzona w 1997 roku zawodniczka jest też aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy nieco jej życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszka i żyje w podróży Magdalena Fręch.

📢 Najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem. Są śmieszne i absurdalne! Śmieszne nazwy miejscowości w województwie świętokrzyskim wzbudzają uśmiech lub konsternację. Wybraliśmy 30 naszym zdaniem najśmieszniejszych nazw wsi w całym regionie. Czy znacie te miejscowości i wiecie, gdzie się znajdują? 📢 Tarnobrzeg. Uczniowie i nauczyciele "Kopernika" dali bajkowy koncert charytatywny dla Marysi. Mają talent i moc pomagania! Zobacz zdjęcia Pełen humoru i wzruszeń był doroczny koncert charytatywny Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Uczniowie i nauczyciele podbili serca widowni śpiewając znane piosenki z bajek Disneya i wcielając się w baśniowych bohaterów. Utalentowani artyści i szkolna publiczność bawili się znakomicie i kolejny raz udowodnili, że mają moc pomagania. Zebrali już tysiące złotych dla Marysi Wolskiej, małej tarnobrzeżanki walczącej z SMA. 📢 Edyta Herbuś buduje dom marzeń. Przytulne gniazdko niedługo będzie gotowe Edyta Herbuś spełnia swoje marzenie o własnym domu. Buduje go wraz z partnerem Piotrem Bukowieckim i wiele wskazuje na to, że za kilka miesięcy para będzie mogła się tu wprowadzić. "Trzymajcie kciuki, żeby starczyło nam energii i kasy" - zaapelowała do fanów i pokazała romantyczny filmik z ukochanym na placu budowy.

📢 Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu - wyjątkowe świąteczne widowisko w Zwoleniu 13 stycznia w Domu Kultury w Zwoleniu odbyło się wydarzenie pod nazwą Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu. Były wyjątkowe prezentacje świątecznych zwyczajów i śpiewanie kolęd.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

📢 Tarnobrzeg. Noworoczne spotkanie samorządowe powiatu tarnobrzeskiego. Na zaproszenie starosty i radnych przybyło wielu gości. Zdjęcia Przedstawiciele administracji rządowej oraz gmin, firm, instytucji, służb i organizacji z powiatu tarnobrzeskiego i nie tylko przybyli w czwartek na spotkanie noworoczne zorganizowane przez starostę tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła i przewodniczącą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Krystynę Rusin. Nie zabrakło podsumowania minionego roku, życzeń oraz tradycyjnej lampki szampana za pomyślność w 2024 roku. 📢 Trudna sytuacja na drogach w regionie świętokrzyskim po opadach marznącego deszczu. Miejscami jest bardzo ślisko Po opadach marznącego deszczu i śniegu na wielu drogach w regionie świętokrzyskim panują trudne warunki. Kierowcy alarmują o poważnych utrudnieniach. 📢 Sprzedam dom lub mieszkanie w Pińczowie i powiecie pińczowskim. Ciekawe oferty z olx W powiecie pińczowskim nie brakuje ciekawych ofert sprzedaży domów i mieszkań. Szukasz domu lub mieszkania w ciekawej lokalizacji? Zobacz, co znajdowało się w portalu olx w połowie stycznia 2024.

📢 W patio Szkoły Podstawowej numer 2 w Gorzycach zadomowiły się sowy. Podglądają uczniów? W patio w budynku Szkoły Podstawowa numer 2 imienia Jana Pawła II w Gorzycach (powiat tarnobrzeski) zadomowiły się sowy. Jak poinformowano na gminnym fanpage'u, przysłowiowa „Sowa, mądra głowa” nie bez przyczyny wybrała wysoki, przyszkolny świerk. Nie jest tu sama, bo towarzyszy jej spora gromadka koleżanek i kolegów – sów uszatek.

📢 Ekopracownia i wirtualna strzelnica zostały otwarte w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Pawła II w Lipsku otwarto ekopracownię. To nowoczesna sala, z nowymi technologiami, która stawia ekologię na pierwszym miejscu. W placówce otwarto również wirtualną strzelnicę. 📢 Nisko gotowe do grania w 32. Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co zaplanowano? Sprawdź Także w Nisku w niedzielę, 28 stycznia zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 32. Finale WOŚP, po kilkuletniej przerwie, na powrót zagrają też służby mundurowe.

📢 NSG Group - producent szkła i produktów szklanych podpowiada jak udoskonalić kształcenie w branży. Zakłady ma Sandomierzu i Chmielowie NSG Group jeden z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, mający zakład w Sandomierzu i Chmielowie w gminie Nowa Dęba, wziął udział w projekcie edukacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącym kształcenia zawodowego dla branży szklarskiej i podpowiada jak udoskonalić kształcenie w branży szklarskiej. W efekcie powstał zestaw materiałów edukacyjnych dla szkół zawodowych, które są ogólnodostępne.

📢 Nowe inwestycje w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firmy G-con i Fenix Metals rozwijają produkcję, zwiększą zatrudnienie Firmy G-Con oraz Fenix Metals planują rozwijać produkcję na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim. Przedsiębiorcy, którzy odebrali decyzje o wsparciu, zadeklarowali łącznie 37 milionów złotych nakładów inwestycyjnych i utworzenie 284 miejsc pracy.

📢 Mieszkanka Radomia chciała skorzystać z rytuału szczęścia i miłości. Internetowe działania zakończyły się szantażem Mieszkanka Radomia chciała skorzystać z tajemniczego rytuału przynoszącego szczęście w życiu i miłości. Teraz jest szantażowana, że jeśli nie zapłaci określonej kwoty to upublicznione zostanie nagranie z jej wizerunkiem

📢 Najlepszy ortopeda w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentów Zima to dla ortopedów sezon, w którym na brak pracy nie mogą narzekać. To czas, kiedy dochodzi do większej ilości urazów i kontuzji, a szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach. Szukasz najlepszego dla siebie ortopedy w Świętokrzyskiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych specjalistów w serwisie Znanylekarz.pl. 📢 Seniorzy ze Skarżyska chcą się dalej spotykać! Stowarzyszenie Od Nowa wesprze Centrum Integracji Międzypokoleniowej Seniorzy ze Skarżyska-Kamiennej chcą się dalej spotykać. Na początku placówkę prowadziło Stowarzyszenie Rozkwitaj, ale niestety ta współpraca się zakończyła. Stowarzyszenie Od Nowa z Karoliną Nowek na czele poinformowało, iż wesprze Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

📢 106. urodziny Zofii Podgórskiej z Bocheńca w gminie Małogoszcz. To jedna z najstarszych osób w świętokrzyskiem Takie jubileusze nie zdarzają się zbyt często. Pani Zofia Podgórska, mieszkanka Bocheńca, najstarsza mieszkanka gminy Małogoszcz, i jedna z najstarszych mieszkanek w Świętokrzyskiem, obchodzi 106. urodziny! Z najlepszymi życzeniami na kolejne lata, w przededniu wspaniałego jubileuszu - w środę 17 stycznia - odwiedziła ją delegacja z urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. 📢 Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Mamy nowe zdjęcia Studniówka 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Musisz to zobaczyć! Uczniowie dali efektowny pokaz taneczny poloneza, a później nie mniej udanie bawili się podczas studniówki. 📢 Oni skradli show na studniówkach w Świętokrzyskiem. Ci maturzyści bawili się najlepiej. Zobacz zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. W dniach 12-13 stycznia na swoich balach maturalnych bawili się maturzyści z Kielc, Jędrzejowa, Ostrowca, Buska i Ożarowa. Szaleństwa na parkiecie trwały do rana, a dla młodzieży liczyła się tylko dobra zabawa. Sami zobaczcie, kto bawił się najlepiej!

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie burmistrzem Szydłowa w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Kto stanie do walki o fotel burmistrza Szydłowa? Kto nim zostanie? Znamy już dwójkę kandydatów. Jednak w grze są także jeszcze dwa inne nazwiska. 📢 Młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz ich? Są młodzi, przystojni i poszukiwani! Tych mężczyzn szuka policja. Prezentujemy zdjęcia i nazwiska osób, które złamały prawo. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych mężczyzn, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Tarnobrzeg. Łukasz Szpunar przebiegnie 500 kilometrów zbierając pieniądze na budowę hospicjum dla dzieci. Jest też challenge Na ostatniej prostej są przygotowania morsa ekstremalnego Łukasza "Ice Kinga" Szpunara z Tarnobrzega, do charytatywnego zimowego biegu w szortach przez całą Polskę w linii prostej, czyli od Złotego Stoku w górach do Mielna nad morzem. Trasa będzie podzielona na dystans 12 etapów dzień po dniu, w sumie Łukasz Szpunar będzie miał do przebiegnięcia 504 kilometry! Bieg ma cel charytatywny którym jest zbiórka pieniędzy (w planach 504 tysiące złotych) na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, w powiecie stalowowolskim. Akcji towarzyszy challenge.

📢 50 lat Cementowni Małogoszcz. Wyjątkowa gala jubileuszowa w Kielcach. Wystąpili: Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny i Adam Sztaba W tym roku, jeden z największych i najprężniej działających zakładów w regionie świętokrzyskim - Cementownia Małogoszcz, obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, w czwartek 11 styczna w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach, odbyła się wspaniała gala jubileuszowa, w której wzięło udział ponad 650 osób - prezesi, dyrektorzy, kierownicy, a przede wszystkim pracownicy firmy wraz z osobami towarzyszącymi. Przed publicznością wystąpiły znamienite gwiazdy polskiej estrady. 📢 Podpisana została umowa na przebudowę ważnej drogi relacji Iłża - Lipsko. Wkrótce ruszy ogromna inwestycja Rozpoczyna się największa inwestycja drogowa w regionie radomskim. W środę 17 stycznia została podpisana umowa na przebudowę 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 747 relacji Lipsko – Iłża. Inwestycję przeprowadzi firma STRABAG. Przebudowę drogi sfinansuje samorząd województwa mazowieckiego, który przeznaczył na ten cel 277 milionów złotych.

📢 Pogrzeb pułkownika Albina Kosska w Radomiu. Był pilotem i twórcą zespołu akrobacyjnego „Rombik” Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele środowiska lotniczego pożegnali w środę, 17 stycznia w Kościele Garnizonowym i cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Limanowskiego pułkownika pilota Albina Kosska, pilota, asa przestworzy, twórcy zespołu akrobacyjnego „Rombik”.

📢 Tarnobrzeg. Była prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie: - Nie ukradłam klientom ani jednej złotówki Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w środę 17 stycznia swoje wyjaśnienia w dalszym ciągu składała 70-letnia Janina K., główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które w konsekwencji doprowadziły do bankructwa Banku Spółdzielczego w Grębowie. - Nie ukradłam klientom ani jednej złotówki - podkreślała Janina K. 📢 Tak prezentuje się Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia Zakończyła się budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Według zgodnej opinii fachowców to jeden z najnowocześniejszych w Polsce i największy w regionie taki oddział. Samorząd Mazowsza nie oszczędzał przy planowaniu całego przedsięwzięcia, zakupiono wyłącznie urządzenia z najwyższej światowej półki, a cała inwestycja kosztowała prawie 80 milionów złotych.

📢 Magdalena i Jakub Kuźniaccy z programu "Rolnik szuka żony" w Kielcach! Co robili na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa? Zobacz film W środę, 17 stycznia, w Targach Kielce rozpoczęły się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. Wystawa przyciągnęła tłumy, a zwiedzający oprócz podziwiania maszyn i ciekawostek mają szansę porozmawiać ze znanymi w całym kraju gospodarzami. Kielce odwiedzili bowiem gwiazdy popularnego programu "Rolnik szuka żony" - Magda i Jakub Kuźniaccy. Jak im się tu podoba? Zobaczcie film. 📢 Znani absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej zachęcają do studiowania w Kielcach. O swoim przepisie na sukces mówią w wyjątkowej kampanii Budują mosty, pozyskują zieloną energię, tworzą podwaliny polskiej i światowej gospodarki. Każdemu z nich życie napisało inną historię, ale łączy ich jedno - są absolwentami największej technicznej uczelni w regionie - Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach nowej kampanii pod nazwą Akademia Absolwenta - powstało 5 filmów, których bohaterami są byli studenci Politechniki, którzy dzięki swojej pracy, zdobytej wiedzy i zaangażowaniu, osiągnęli niebagatelny sukces zawodowy, będąc prezesami, dyrektorami czy kierownikami liczących się w Polsce, ale i na świecie przedsiębiorstw.

📢 Rekordowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach! Wystawę odwiedza tysiące osób. Zobacz zdjęcia To z pewnością rekordowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa! Wystawa rozpoczęła się w środę, 17 stycznia, w Targach Kielce i potrwa do czwartku, 18 stycznia. Są prawdziwe tłumy zwiedzających i już w pierwszej części dnia wiadomo było, że ludzi przyjechało znacznie więcej niż w minionym roku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówki 2024. Oto przystojniacy z balów maturalnych w Radomiu i regionie. Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024. Za nami wiele balów w Radomiu i całym regionie. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy przykuwali wzrok żeńskiej części imprez. Zoba

📢 Oto najładniejsze pary ze studniówek w regionie radomskim. Oni zachwycali na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia maturzystów Trwa sezon studniówkowy 2024 w regionie radomskim. W ostatnim tygodniu bawiło się mnóstwo szkół. Na balach pojawili się uczniowie, którzy szykowali się na ten wieczór długo. Mamy zdjęcia par, które szalały na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Nicola Pęza spod Pińczowa nową gwiazdą disco-polo. Premiera jej debiutanckiego singla "Aniele" w lutym. Posłuchajcie jak śpiewa Cola Nicola Pęza, znana w sieci jako Cola, ma 29 lat i pochodzi z małej miejscowości pod Pińczowem w województwie świętokrzyskim. Na co dzień prowadzi salon i jest szkoleniowcem stylizacji paznokci, ale poza pracą jej życie koncentruje się wokół muzyki. Posłuchajcie, jak śpiewa Nicola i poznajcie ją. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto kandydatem na burmistrza Suchedniowa? Chętnych nie brakuje. Są mocne nazwiska. Zobacz zdjęcia Już za około trzy miesiące odbędą się wybory samorządowe. W Suchedniowie o stanowisko burmistrza może się ubiegać rekordowa liczba siedmiu kandydatów, co oznacza, że prawdopodobnie nie obędzie się bez drugiej tury. 📢 W Tarnobrzegu trwa budowa hospicjum imienia księdza prałata Michała Józefczyka: Placówka rodzi się w bólach, ale widać postęp prac Co najmniej jeszcze dwa lata zajmie uruchomienie hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu - Miechocinie, którego budowę prowadzi Fundacja Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Ciepło i Serce". Placówka rodzi się w bólach. O pieniądze na tak potrzebną nieuleczalnie chorym inwestycję nie jest łatwo, ale budowa postępuje. - Wszystko jest zasługą darczyńców - powiedział prezes fundacji Antoni Sikoń prezentując efekty zeszłorocznych prac za prawie 900 tysięcy złotych. Udało się między innymi wyposażyć kuchnię i sanitariaty.

📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80. 📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 13 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy na północy Podkarpacia. Maturzystki ze Stalowej Woli i Tarnobrzega już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Niezapomniana studniówka "Konarskiego" w Jędrzejowie. Przeżyjmy to jeszcze raz! Zobacz nowe zdjęcia i filmy 130 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi z Zespołu Szkół numer 1 w Jędrzejowie świętowało w ostatni piątek, 12 stycznia swój bal maturalny. Wspaniała zabawa w lokalu "Impresja" w Nagłowicach trwała do samego rana. Zobaczcie nowe zdjęcia i filmy z tego pięknego balu. 📢 Najpiękniejsze kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem. Królowały suknie z cekinami i brokatem Beżowe i czerwone suknie, cekiny, brokaty, piórka... Takie kreacje na studniówkach w Świętokrzyskiem królowały na tegorocznych balach. Zobaczcie na zdjęciach, jakie suknie są najmodniejsze w tym sezonie. Tak na wyjątkowy wieczór ubrały się maturzystki. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z pierwszego weekendu. Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówki 2024. Oto najładniejsze dziewczyny z drugiego tygodnia studniówek w Radomiu i regionie. Zobacz zdjęcia Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W ostatni weekend mieliśmy aż osiemnaście studniówek w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Oto Miss i Misterzy Studniówki 2024 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Zobacz kandydatów Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach! Dużo kandydatów, jak i zdjęć!

📢 Parkiet aż iskrzył! Studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach po części oficjalnej Polonez zatańczony, stres opadł, czas na rozrywkę! Tegoroczni maturzyści VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach swoją studniówkę zorganizowali w sobotę, 13 stycznia, w hotelu Binkowski w Kielcach. Po wspaniałym polonezie i części oficjalnej sala tętniła życiem. Nie mogło być inaczej, jak wypełniło ją około trzystu osób mających w sobie niezmierzone pokłady energii. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Maturzyści "Górnika" na wielkim balu w Dworze Dwikozy Piękne kreacje, wyjątkowy polonez i świetna zabawa - w sobotę 13 stycznia sezon studniówkowy rozpoczęły szkoły średnie z Tarnobrzega. Na balu na symboliczne sto dni przed maturą bawili się uczniowie Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica, czyli popularnego tarnobrzeskiego "Górnika". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki w Dworze Dwikozy.

