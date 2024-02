Przegląd prasy (20.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Byli znani piłkarze Korony Kielce oglądali mecz z Górnikiem Zabrze w Pizzerii 105. Byli Andrzej Jung, Jan Majdzik, Marek Parzyszek i inni”?

Prasówka 20.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Byli znani piłkarze Korony Kielce oglądali mecz z Górnikiem Zabrze w Pizzerii 105. Byli Andrzej Jung, Jan Majdzik, Marek Parzyszek i inni Byli piłkarze Korony Kielce, między innymi Jan Majdzik, Andrzej Jung, Marek Parzyszek, Jan Czarnecki, Tomasz Tokarczyk, poniedziałkowy mecz Korony z Górnikiem Zabrze obejrzeli w Pizzerii 105 w Kielcach. Byli niepocieszeni, bo Żółto-Czerwoni przegrali 1:3.

📢 Kibice Korony Kielce na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze. Tak wspierali dopingiem zespół prowadzony przez Kamila Kuzerę Piłkarze Korony Kielce w poniedziałek, 19 lutego, rozegrali mecz kończący 21. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Na wyjeździe zmierzyli się z Górnikiem Zabrze. Mieli w tym spotkaniu doping kilkuset kibiców. Nie mieli oni jednak powodów do zadowolenia, bo Korona przegrała 1:3.

📢 Skaryszewski Jarmark Konny "Wstępy" 2024. Konie, rzemiosło, ludowa muzyka i nie tylko. Zobacz nowe zdjęcia W Skaryszewie rozpoczęły się "Wstępy" 2024, czyli największy koński jarmark w Europie. Na wydarzeniu zjawiły się prawdziwe tłumy. Zobacz nowe zdjęcia.

Prasówka 20.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szalona zabawa na studniówkach 2024 powiatu buskiego. Parkiet aż iskrzył! Zobacz zdjęcia Studniówki 2024 w powiecie buskim. Na koniec sezonu studniówkowego prezentujemy zdjęcia szalonej zabawy na studniówkach naszych szkół. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Karolina Nowek, kandydatka na prezydenta Skarżyska-Kamiennej przedstawia plany i pierwszych kandydatów do Rady Miasta Karolina Nowek, kandydatka na prezydenta Skarżyska-Kamiennej ogłosiła w poniedziałek, 19 lutego pierwsze plany wyborcze. Zapowiedziała, że priorytetową sprawą dla miasta są niższe opłat za ogrzewanie, o czym już dyskutuje z instytucjami specjalizującymi się w oszczędzaniu na energii. Podczas spotkania poznaliśmy też liderów okręgów kandydujących do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i Rady Powiatu Skarżyskiego. Zobacz film i zdjęcia.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki białobrzeskichh studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół z powiatu białobrzegi. 📢 Tarnobrzeg. Po śmiertelnym zatruciu galaretą w Nowej Dębie są zarzuty dla małżeństwa z powiatu mieleckiego, ale aresztu nie będzie. Zdjęcia Zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszeli w poniedziałek po południu w Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu 56-letni Wiesław S. i 55-letnia Regina S. Małżeństwo z powiatu mieleckiego na bazarze w Nowej Dębie handlowało wyrobami wędliniarskimi własnej produkcji, na której wytwarzanie nie mieli żadnych zezwoleń. W sobotę po zjedzeniu galarety zmarł 54-letni mężczyzna, dwie kobiety z objawami zatrucia trafiły do szpitali.

📢 Najlepsi uczniowie z powiatu opatowskiego otrzymali stypendia Fundacji Polemika. Gościem gali wicepremier Władysław Kosiniak–Kamysz W poniedziałek, 19 lutego najlepsi uczniowie z powiatu opatowskiego otrzymali stypendia Fundacji Polemika. 30 uczniów otrzymało stypendium w kwocie 1500 złotych. 📢 Piękne pary na studniówkach 2024 w powiecie włoszczowskim. Wyglądali wybornie! Sezon studniówkowy w powiecie włoszczowskim dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 we Włoszczowie i powiecie. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki kazimierskich studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół w powiecie kazimierskim.

📢 Przystojniacy na studniówkach w powiecie włoszczowskim. Wyglądali bardzo efektownie. Zobaczcie zdjęcia Sezon koneckich studniówek dobiegł końca. We Włoszczowie i powiecie odbyło się wiele wspaniałych bali maturalnych. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy wyglądali wyjątkowo tego wieczoru. W galerii zobaczycie najprzystojniejszych naszym zdaniem panów, którzy bawili się na studniówkach w powiecie włoszczowskim. 📢 Jest praca w Jędrzejowie i w powiecie jędrzejowskim. Zobacz najnowsze oferty Przedstawiamy najnowsze oferty pracy w powiecie jędrzejowskim, udostępnione na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. Kogo obecnie szukają pracodawcy? Oferty sprawdziliśmy w poniedziałek, 19 lutego. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach 2024 w powiecie włoszczowskim. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w powiecie włoszczowskim już się zakończył. Na balach pojawiło się mnóstwo pięknych maturzystek. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych pań z tegorocznych balów maturalnych.

📢 Bajeczne wakacje Agnieszki Kawiorskiej. Aktorka z Sandomierza wypoczywa w Miami. Zobacz zdjęcia Aktorka Agnieszka Kawiorska z Sandomierza uwielbia podróże. Niedawno szalała w Tatrach na snowboardzie a teraz, dla odmiany, wypoczywa na gorących plażach Miami. Zwiedziła też Bahamy i Puerto Rico. Zobaczcie zdjęcia z bajecznych wakacji pełnych słońca. 📢 W Nowej Dębie 54-latek zmarł po zjedzeniu galarety wieprzowej kupionej na targowisku. Producenci w poniedziałek usłyszą zarzuty Małżeństwo z powiatu mieleckiego - 56-letni Wiesław S. i 55-letnia Regina S., bez jakichkolwiek zgód, badań i nadzoru sanitarnego, metodą chałupniczą produkowali wyroby wędliniarskie. Niestety, w sobotę w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski) doszło do tragedii, bo po zjedzeniu galarety wieprzowej wskutek zatrucia zmarł 54-letni mężczyzna, a dwie kobiety w wieku 67 i 72 lat z objawami zatrucia trafiły do szpitalu. W poniedziałek 19 lutego wytwórcy wędlin w Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu mają usłyszeć zarzuty, grozić im będzie kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

📢 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu odwołała szefów nadleśnictw: Chmielnik, Suchedniów, Ostrowiec Świętokrzyski, Dobieszyn Odwołani zostali ze swoich funkcji nadleśniczowie w nadleśnictwach: Chmielnik, Suchedniów, Ostrowiec Świętokrzyski oraz Dobieszyn. Pełniącymi obowiązki zostali zastępcy nadleśniczych w tych nadleśnictwach. 📢 Uroczyste obchody 599-lecia Zwolenia. Świętowano rocznicę nadania praw miejskich. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 18 lutego w Zwoleniu odbyła się uroczystość z okazji 599-lecia nadania praw miejskich. Podczas wydarzenia rozstrzygnięty został konkurs "Historia w mojej rodzinie", otwarto wystawę jubileuszową, a także wręczono medale tym, którzy swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju miasta. 📢 Rolnicy z powiatu kieleckiego protestowali w Kostomłotach. Blokowali krajową "74". Były gigantyczne korki! W poniedziałek, 19 lutego o godzinie 12 rozpoczął się protest rolników z powiatu kieleckiego. Około setka ciągników wyjechała na drogę krajową numer 74 z parkingu przy ulicy Kieleckiej w Kostomłotach Drugich. Rolnicy kierowali się w stronę Kielc, dojeżdżali do ronda na wysokości miejscowości Maciejówka. Tam zawracali, dojeżdżając do punktu "startu", przez 15 minut przepuszczali ruch i znów ruszali w trasę. Protest trwał do godziny 16. Policja apelowała o rozwagę i ostrożność.

📢 Twórcy kręconego w Bodzentynie serialu „Minuta Ciszy” szukają statystów i epizodystów. Zgłoś się na casting i spędź dzień z gwiazdami Od 5 do 25 marca w Bodzentynie, kręcone będą sceny do drugiego sezonu telewizyjnego serialu "Minuta ciszy" z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. Jest to niepowtarzalna szansa dla mieszkańców Kielc i okolic do spędzenia kilkunastu godzin w towarzystwie gwiazd polskiego kina. Do udziału w produkcji zgłosić się mogą osoby w różnym wieku. 📢 Tragiczny wypadek w gminie Solec nad Wisłą. Starsza pani utonęła w rowie melioracyjnym. Kobiety nie udało się uratować mimo reanimacji Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę, 18 lutego w miejscowości Kępa Piotrowińska w gminie Solec nad Wisłą. Starsza pani wpadła do rowu melioracyjnego. Niestety, mimo podjętej reanimacji, nie udało się jej uratować.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek z powiatu jędrzejowskiego. Prezentowali się zjawiskowo. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w powiecie jędrzejowskim dobiegł końca. Maturzystki i maturzyści doskonale bawili się na każdym z balów studniówkowych w naszym regionie. Każda studniówka była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek sezonu 2024 w Jędrzejowie i w okolicy. 📢 Starachowiccy nauczyciele na studniówkach 2024. Bawili się świetnie! Zobaczcie to Starachowickie studniówki 2024 zakończyły się. Za nami ostatni weekend studniówek. Był to czas podziękowań, życzeń i niesamowitej zabawy. Na parkiecie bawili się także nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół. Zobaczcie, jakie dali show i jak integrowali się z uczniami. 📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Starachowicach. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Starachowicach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Starachowicach.

📢 4. Bal Miłośników Sportu w Skarżysku-Kamiennej. Zbierano na stypendia dla sportowców. Były gwiazdy: Krasowska, Bródka, Hajto Bal Miłośników Sportu odbył się w sobotę, 17 lutego w Skarżysku-Kamienej. Zbierano pieniądze na stypendia dla sportowo uzdolnionej młodzieży. Na imprezie pojawiło się wielu znanych gości, między innymi mistrz olimpijski Zbigniew Bródka czy słynny piłkarz Tomasz Hajto. Licytacje były w tym roku rekordowe. 📢 Wstępy 2024 w Skaryszewie. Targom Końskim towarzyszy Aleja Twórców Ludowych. Zobacz czym handlowano na dziesiątkach stoisk W urokliwym Skaryszewie, gdzie historia splata się ze współczesnością, a kultura ludowa tętni życiem, 19 lutego rozpoczęły się Wstępy. Targom Końskim towarzyszy Aleja Twórców Ludowych, przyjechali handlarze, kupcy. W całym miasteczku są setki przyjezdnych.

📢 Kraksa z ciężarówką na drodze krajowej numer 78 w Samostrzałowie. Ranny kierowca Ciężarówka i osobówka zderzyły się na drodze krajowej numer 78 w miejscowości Samostrzałów w gminie Kije (powiat pińczowski). Ranny został kierowca osobówki.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 19 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na poniedziałek, 19 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 19.02.2024. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Wybory 2024. Koalicja Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy powalczy o Sejmik w Świętokrzyskiem. Znamy nazwiska liderów Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy i Konfederacja wystawią wspólne listy do sejmików wojewódzkich, w tym również do sejmiku świętokrzyskiego! Znamy już pierwsze nazwiska na "jedynkach" - to między innymi Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców w okręgu obejmującym Kielce i powiat kielecki oraz Sławomir Szarek z Konfederacji w okręgu obejmującym południe województwa. 📢 Stare Dobre Małżeństwo, ikona polskiej poezji śpiewanej, zagrało koncert w Radomiu. Sala koncertowa szkoły muzycznej była pełna Lata mijają, a oni wciąż są w formie. Stare Dobre Małżeństwo dało koncert w Radomiu. Jak zwykle atmosfera była cudowna, a sala koncertowa szkoły muzycznej w Radomiu pełna. Muzyka Starego Dobrego Małżeństwa i słowa śpiewanych przez nich piosenek się nie starzeją i wzruszają kolejne pokolenia.

📢 Oszustwa na policjanta w Świętokrzyskiem. Uwaga! W tych gminach robią to najczęściej Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w 2023 roku najczęściej dochodziło do oszustw (lub ich prób) metodą na policjanta (lub innego przedstawiciela organów ścigania) w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W których świętokrzyskich gminach najczęściej oszukują metodą na policjanta?

📢 Poważny wypadek we Włostowie w powiecie opatowskim. Cztery osoby ranne, jedna ciężko. Na miejscu śmigłowiec Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w niedzielę po godzinie 17 na drodze krajowej numer 9 we Włostowie w gminie Lipnik (powiat opatowski). 📢 Bitwę Opatowską z 21 lutego 1864 roku odtworzyli w Opatowie. Zobacz zdjęcia i film z widowiska historycznego Na klasztornych błoniach w Opatowie rekonstruktorzy odtworzyli Bitwę Opatowską z 21 lutego 1863 roku. Były strzały, wybuchy i śmierć pułkownika Zwierzdowskiego. Prawie jak 160 lat temu.

📢 Wybory 2024. Hubert Gawłowicz ogłosił start na burmistrza Staszowa. "Nie zgadzam się na udawanie, że jest pięknie" W niedzielę 18 lutego radny Hubert Gawłowicz oficjalnie ogłosił swój start w wyborach na burmistrza Staszowa. Nie zgadzam się na udawanie, że jest pięknie - mówił podczas briefingu prasowego Regionalnego Forum Samorządowego, z którego wystartuje. 📢 Studniówka 2024. Zobacz najpiękniejsze uczestniczki balów maturalnych szkół ze Stalowej Woli. One skradły show. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 na Podkarpaciu już się zakończył, więc to czas podsumowań. Maturzystki i panie towarzyszące maturzystom szkół średnich ze Stalowej Woli, już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki stalowowolskich studniówek.

📢 Anielska wystawa Jadwigi Kotlarz w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Oleśnicy Popołudnie 17 lutego w Miejsko – Gminny Centrum Kultury w Oleśnicy należało do aniołów. A to za sprawą niezwykłej wystawy "Anioły dnia codziennego" autorstwa pani Jadwigi Kotlarz, artystki z ziemi rytwiańsko – staszowskiej, której chyba żadna technika plastyczna nie jest obca.

📢 Podziękowania dla sponsorów i wolontariuszy podczas I Gali Szlachetnej Paczki rejonu Stalowa Wola 25 rodzin ze Stalowej Woli zostało na święta Bożego Narodzenia obdarowanych przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki. 17 lutego w Miejskiej Bibliotece podsumowano akcję podczas I Gali Szlachetnej Paczki rejonu Stalowa Wola. 📢 Morsowanie nad zalewem Borki w Radomiu. Radomskie Morsy znów tłumnie weszły do zimnej wody. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 18 lutego, odbyło się kolejne spotkanie Radomskich Morsów. Pogoda niestety nie do końca dopisała, bowiem było ciepło i słonecznie, ale woda wciąż była zimna. Sporo osób zdecydowało się zażyć lodowatej kąpieli. Morsowanie to nie tylko sposób na zahartowanie organizmu, ale także świetna forma relaksu i integracji.

📢 W Galerii Czarnowskiej w Kielcach wylądował Kosmopark. Zarówno mali i duzi poczują się tu jak w kosmosie Plazmy, skafandry, symulatory lotu, kosmiczny piasek, planetarium, czy żyroskop. Te i wiele innych elementów znajdziemy na wyjątkowej, kosmicznej wystawie w samym centrum Kielc. W ostatni czwartek, 15 lutego w Galerii Czarnowskiej w Kielcach wylądował Kosmopark - czyli interaktywna, unikalna wystawa o kosmosie, która zachwyci zarówno małych, jak i dużych mieszkańców regionu. Kosmopark czynny jest codziennie w godzinach 10-20. Pozostanie w mieście do 7 maja. 📢 Zabytkowa garbarnia przy ulicy Warszawskiej w Radomiu. Tak wyglądała na przestrzeni lat. Zobacz archiwalne zdjęcia Garbarnia „Praca” przy ulicy Warszawskiej 23 na Obozisku powstała w 1897 roku, a jej pierwszym właścicielem był Józef Samsonowski. Obecnie nie działa, budynek jest ruiną. Zobaczcie archiwalne zdjęcia, tak wyglądała garbarnia na początku działalności.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówek 2024 w powiecie sandomierskim. Te stylizacje zachwyciły na balach Sezon studniówkowy w powiecie sandomierskim dobiegł końca. W weekend 10 i 11 lutego odbyły się ostatnie bale. Przyglądamy się, jakie trendy obowiązywały w tym roku. Jakie sukienki były modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się w szkołach na terenie powiatu sandomierskiego.

📢 Mnóstwo aut na giełdzie w Miedzianej Górze. Sprawdź, jakie oferowano modele i ile trzeba było za nie zapłacić W niedzielę 18 lutego na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie sprzedawano samochody. Sprzedający oferowali wiele marek i modeli w różnych cenach. Ile trzeba było zapłacić za auto swoich marzeń. Sprawdźcie na zdjęciach. 📢 Bieg walentynkowy w Marculach. Pobiegli przez zimową puszczę. Startowaliście? Szukajcie się na zdjęciach W niedzielę 18 lutego odbył się X Bieg Walentynkowy w Marculach koło Iłży. Był też marsz z kijami, na krótszym dystansie. Trasy zostały wyznaczone przez Puszczę Iłżecką. Na starcie jubileuszowego biegu stanęło 250 zawodników! Na zakończenie było ognisko. Uczestnikom sprzyjała pogoda, było słonecznie.

📢 Długo oczekiwany Park Handlowy Sekunda powstanie we Włoszczowie. Zobaczcie wizualizacje We Włoszczowie powstanie długo oczekiwany Park Handlowy Sekunda. Będzie jedynym tak nowoczesnym obiektem handlowym w regionie włoszczowskim. 📢 Duży ruch na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 18 lutego. Zobacz zdjęcia Niedzielna giełda w Miedzianej Górze, jak co tydzień cieszyła się dużym zainteresowaniem. 18 lutego tradycyjnie odwiedziło ją wielu kupujących, którzy jak zwykle się nie zawiedli. Asortyment był naprawdę spory. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Uroczyste podsumowanie 11. edycji programu "Działaj Lokalnie" w powiecie staszowskim W piątek 16 lutego w Domu Weselnym "Izabela" w Osieku podsumowano 11. edycję programu "Działaj Lokalnie" w powiecie staszowskim. Uroczysta gala była także okazją do uczczenia pierwszej rocznicy działalności Inkubatora Rozwoju stworzonego przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju FARMA.

📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Radomiu. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Radomiu dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Radomiu.

📢 Nocne morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim z ogniem. Morsy spędziły wieczór w zimnej wodzie, w blasku pochodni. Zobacz zdjęcia Na nocnym morsowaniu spotkali się miłośnicy zimnych kąpieli z klubu sportowego BodyMors w Tarnobrzegu. Do Jeziora Tarnobrzeskiego weszli trzymając pochodnie. Atmosfera lutowego wieczoru była gorąca, klimatyczne spotkanie w zimnej wodzie w blasku ognia dostarczyło niezapomnianych emocji. 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Kielce. Zobacz zdjęcia i film Wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy zawalczą o miejsca w Radzie Miasta Kielce. Przedstawiła ich w sobotę, 17 lutego Agata Wojda - kandydatka na prezydentkę Kielc. Jak podkreślała - kandydatów Koalicji Obywatelskiej charakteryzuje solidność oraz chęć działania w przestrzeni lokalnej dla dobra kieleckiej społeczności. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści na studniówkach 2024 w Radomiu. Raper Mata i wokalista Jan Majewski skradli show! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w Radomiu dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Na wszystkich studniówkach nie zabrakło przystojnych panów, którzy wyglądali wyjątkowo tego wieczoru. W galerii zobaczycie najprzystojniejszych naszym zdaniem panów, którzy bawili się na studniówkach w Radomiu. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki ze studniówek 2024 w szkołach powiatu sandomierskiego. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami studniówkowe bale w szkołach powiatu sandomierskiego. . Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Wybory 2024. Burmistrz Marcin Marzec zaprezentował kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu Sandomierskiego z komitetu „Przyjazny Samorząd” Marcin Marzec burmistrz Sandomierza ogłosił oficjalnie w sobotę, 17 lutego, że zamierza ubiegać się o reelekcję na stanowisku burmistrza Królewskiego Miasta. Podczas konferencji w sandomierskim Ratuszu zaprezentował także swoich kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu Sandomierskiego. 📢 Światowy Dzień Kota 2024. Oto znani mieszkańcy Świętokrzyskiego i ich pupile. Zobaczcie zdjęcia 17 lutego obchodzimy się Światowy Dzień Kota - pupila, który podbije każde serce. W sobotę swoje święto obchodziły wszystkie kociaki. Sprawdziliśmy, kim są ich wielcy entuzjaści w regionie świętokrzyskim. Zobaczcie urocze zdjęcia w naszej galerii.

📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Trzeciej Drogi w Kielcach. Dużo znanych postaci z regionu i Polski. Zobacz kto był W konwencji wyborczej Trzeciej Drogi, która odbyła się w sobotę, 17 lutego w Kielcach, uczestniczyło wielu znanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Byli także działacze spoza regionu. Prezentujemy ich w galerii zdjęć. Zobacz kto pojawił się w Targach Kielce.

📢 Śmierć Eweliny Bień poruszyła region. Byłą radą Sejmiku, i działaczkę społeczną w wyjątkowy sposób żegnają przyjaciele i znajomi W sobotę rano zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Była osobą bardzo lubianą, jej śmierć była dla wielu osób wstrząsem. Nic dziwnego, że w wyjątkowy sposób żegnają Ewelinę Bień w mediach społecznościowych przyjaciele, znajomi i osoby z którymi zetknęła się podczas swojej działalności. Zamieszczają też wiele wyjątkowych zdjęć. 📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.

📢 Dzień Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Uroczyście podziękowano pracownikom. Wręczono też odznaczenia Bez nich funkcjonowanie policji byłoby praktycznie niemożliwe. W piątek, 16 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. W wydarzeniu udział wziął między innymi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który wspólnie z komendantem Waldemarem Wołowcem podziękowali pracownikom cywilnym za współpracę. Wręczono również odznaczenia tym najbardziej zasłużonym.

📢 Giełda w Sandomierzu pełna ciekawych rzeczy i starych przedmiotów. Co można upolować? Zobacz zdjęcia Sobota dniem zakupów. Odwiedziliśmy giełdę w Sandomierzu w sobotę, 17 lutego. Sprzedawców i klientów jak zawsze nie brakowało, a oferta rzeczy nowych i używanych była szeroka. Można tam kupić niemal wszystko - od warzyw i owoców po stare perły. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach.

📢 Wybory 2024. Rozpoczęła się kampania Trzeciej Drogi. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz z wizytą w Kielcach. Zapis transmisji W sobotę 17 lutego rozpoczęła się kampania samorządowa Trzeciej Drogi - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Na pierwsze miasto wybrano Kielce. Pojawili się tu czołowi politycy, w tym liderzy: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. W Targach Kielce zgromadziło się mnóstwo osób - działaczy i zwolenników partii. Poniżej relacja i zapis transmisji. 📢 Zmarła Ewelina Bień. Była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i działaczka społeczna miała zaledwie 41 lat W sobotę, 17 lutego dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Miała zaledwie 41 lat. Osierociła małego synka. Pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. W ostatnim czasie mieszkała w Kielcach.

📢 Kieleccy nauczyciele skradli show na studniówkach 2024. Bawili się świetnie! Zobaczcie to Kieleckie studniówki 2024 zakończyły się. Za nami ostatni weekend studniówek. Był to czas podziękowań, życzeń i niesamowitej zabawy. Na parkiecie bawili się także nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół. Zobaczcie, jakie dali show i jak integrowali się z uczniami.

📢 Radomiak Radom rywalizował ze szczecińską Pogonią. Byłeś na meczu? Poszukaj się na zdjęciach Pojedynek 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom, a Pogonią Szczecin, przysporzył fanom wielu emocji. Niestety, po raz kolejny gole i to aż cztery, zdobywali zawodnicy drużyny przeciwnej. Mamy dla was drugą galerię zdjęć z trybun obiektu Radomskiego Centrum Sportu. 📢 Radomiak Radom kontra Pogoń Szczecin. Byłeś na tym piątkowym pojedynku? Znajdź się na zdjęciach W meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy mocno osłabiony Radomiak Radom rywalizował z Pogonią Szczecin i uległ rywalom aż 4:0. Oto pierwsza galeria zdjęć z trybun obiektu Radomskiego Centrum Sportu.

📢 V Marsz Powstańców Styczniowych na trasie Staszów - Kurozwęki. Tak oddali cześć uczestnikom zwycięskiej bitwy W piątek, 9 lutego już po raz piąty odbył się Marsz Powstańców Styczniowych, na trasie Staszów - Kurozwęki. Uczestnicy uczcili 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego oraz oddali hołd uczestnikom zwycięskiej bitwy o Staszów, z 17 lutego 1863 roku. 📢 17 lutego - Światowy Dzień Kota. Nie tylko dla kociarzy. Oto najsłodsze memy z kotami i o kotach 17 lutego to wyjątkowe święto dla miłośników mruczków. To właśnie tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Kociak są przesłodkie wiec nic dziwnego, że stały się bohaterami memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Film "Sami swoi. Początek", premiera w Warszawie. Było wiele gwiazd, ale... rządziła ekipa z Kielc W Warszawie, w Kinie Helios w Blue City odbyła się w czwartek 15 lutego uroczysta premiera filmu „Sami swoi. Początek” w reżyserii Artura Żmijewskiego, z udziałem twórców i zaproszonych gości. W wydarzeniu udział wzięło wiele gwiazd. Film od piątku 16 lutego jest na ekranach kin w całej Polsce. Prezentujemy zdjęcia z wydarzenia w Warszawie, gdzie rządziła... ekipa z Kielc, która znacząco przyczyniła się do powstania filmu.

📢 Dwie nowe świetlice i boiska w gminie Skaryszew już otwarte. Kosztowały ponad 4 miliony złotych Czwartek, 15 lutego był wielkim wydarzeniem dla gminy Skaryszew. Oficjalnie zakończone i otwarte zostały trzy inwestycje: świetlica wraz z boiskiem w Sołtykowie, remizo-świetlica w Odechowcu, i boisko w miejscowości Chomentów Puszcz. Ich łączny koszt to ponad 4,1 miliona złotych. 📢 II Bal Służb Mundurowych w Grębowie i wspaniała zabawa na zakończenie karnawału. Zobacz kto się bawił tym razem - zdjęcia Panowie w mundurach różnych formacji ze zróżnicowanymi dystynkcjami oraz piękne panie w balowych kreacjach. Tak było w ostatnią sobotę na II Balu Służb Mundurowych w Grębowie (powiat tarnobrzeski), który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Kogo można było zobaczyć na tanecznym parkiecie i przy biesiadnym stole? Zobaczcie sami.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe 2024 w powiecie lipskim. Te stylizacje zachwyciły. Zobacz zdjęcia Najpiękniejsze kreacje studniówkowe na studniówkach w powiecie lipskim. Piękne kreacje pań i szykowne garnitury panów. Te stylizacje zachwyciły. Zobaczcie zdjęcia

📢 Oto najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Radomiu. Wśród nich raper Mata i wokalista Jan Majewski z partnerkami. Wyglądali zjawiskowo Sezon studniówkowy w Radomiu dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Radomiu. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób?

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki starachowickich studniówek 2024. Zachwycają urodą! Zobaczcie zdjęcia Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycają urodą i wdziękiem. Zobaczcie najpiękniejsze panie z balów szkół w Starachowicach. 📢 Oto najpiękniejsze pary kieleckich studniówek 2024. Wyglądali zjawiskowo Sezon studniówkowy w Kielcach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już finałowe bale studniówkowe w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, a ich największymi ozdobami były piękne dziewczyny i towarzyszący im eleganccy panowie. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Kielcach.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Na balach w Radomiu nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycały urodą i wdziękiem. Zobaczcie ich zdjęcia.

