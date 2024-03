Przegląd prasy 20.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty! Oto najlepsze wiosenne memy. Uśmiejesz się do łez”?

📢 Wypadek w Woli Osowej. Samochód dachował, ranna 19-letnia kierująca 19-letnia kierująca ucierpiała w wypadku, do którego doszło po godzinie 19 we wtorkowe popołudnie, 19 marca w miejscowości Wola Osowa w powiecie staszowskim. 📢 Natalia Paździor z MasterChef Junior zachwyca urodą! Jest zakochana i... zaręczona? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia Natalia Paździor ze Zbludowic pod Buskiem osiem lat temu wygrała pierwszą polską edycję "MasterChef Junior". Dziś ma już 19 lat i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie ma prawie 100 tysięcy obserwujących! Niedawno opublikowała fotografie ze swoim ukochanym i... posypały się gratulacje. Czyżby para się zaręczyła? Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się Natalia na prywatnych zdjęciach.

📢 Wybory 2024. Norbert Mastalerz, kandydat na prezydenta Tarnobrzega, bez tajemnic. Z rodziną i w ogrodzie mu najlepiej Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów miast i gmin w regionie. Dzisiaj Norbert Mastalerz, kandydat na prezydenta Tarnobrzega. Jaki jest prywatnie, jakie ma pasje? 📢 Nie uwierzycie! Oto jak w ciągu dekady zmieniły się Kielce! Zobaczcie zdjęcia - część 2 Tak w ciągu dekady zmieniły się Kielce! Dopiero gdy przeglądamy zdjęcia sprzed kilku lat, uświadamiamy sobie, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Nowe budynki, drogi, inwestycje, albo modernizacja - to wszystko wpływa na obraz miasta. Wybierzcie się z nami w podróż do roku 2012 roku, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w Google Street View. Prezentujemy drugą część galerii - nie uwierzycie, jak w ciągu 10 lat zmieniło się miasto.

📢 Tarnobrzeg. Wzruszający film o zwykłym chłopaku z wielkimi marzeniami. Łukasz "Ice King" Szpunar na trasie morderczego biegu przez Polskę Nigdy w życiu nie poznałam osoby o większym sercu niż twoje. Dziękuję! - te słowa wyraźnie wzruszonej kobiety, które pod adresem Łukasza Szpunara padły po zakończonej projekcji filmu, powinny być wystarczającą recenzją tego obrazu. W poniedziałek wieczorem w Kinie Wisła w Tarnobrzeskim Domu Kultury zorganizowano projekcję dokumentu zatytułowanego "Zwykły chłopak z wielkimi marzeniami", będącego zapisem morderczego biegu Łukasza na dystansie ponad 500 kilometrów zimą w szortach, którego celem była zbiórka pieniędzy na kontynuację budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie, w powiecie stalowowolskim.

📢 W Zwoleniu wybudują wielką galerię handlową. Pasaż Zwoleński to pierwsza taka inwestycja w powiecie. Zobacz wizualizacje To inwestycja, na którą wielu mieszkańców Zwolenia z pewnością czekało. Już wkrótce rozpocznie się budowa wielkiego centrum handlowego Pasaż Zwoleński. Obiekt będzie liczył aż 5 tysięcy metrów kwadratowych, a także duży parking na 140 samochodów. Już wiadomo, że swój market będzie miała tam Biedronka. Ma być też sklep ze sprzętem elektronicznym, obuwiem, a także drogeria. Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 2024 roku.

📢 Wybory 2024. Danuta Kwiecień, kandydat na wójta Secemina bez tajemnic. Uwielbia prace w ogrodzie Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Danuta Kwiecień, kandydat na wójta Secemina w nadchodzących wyborach.

📢 Radosław Witkowski: Jesteśmy gwarantem dobrej współpracy z rządem. Zobaczcie zdjęcia Nie wyobrażam sobie aby kolejne 5 lat było okresem wojny na poziomie rząd - samorząd – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Radomia Radosław Witkowski. Towarzyszyli mu kandydaci do Rady Miejskiej Radomia z listy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. 📢 Wiceministra Katarzyna Lubnauer z wizytą w Kielcach. Zobaczcie nowe zdjęcia ze spotkania z uczniami Akademickiej Szkoły Podstawowej W poniedziałek, 18 marca wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer gościła w Kielcach. Przed południem wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez kandydatkę na prezydentkę Kielc z Koalicji Obywatelskiej Agatę Wojdę dotyczącą planu edukacyjnego dla Kielc. Następnie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w dwóch kieleckich szkołach.

📢 Ruszyła Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce. W tym roku wystawa jest rekordowa. Zobaczcie zdjęcia Niemal 600 wystawców, współwystawców i firm z 21 krajów, dodatkowa hala tymczasowa i powierzchnia wystawiennicza większa o 10 procent – Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce jest w tym roku rekordowa. Wystawa ruszyła we wtorek, 19 marca i potrwa do piątku, 22 marca. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Wybory 2024. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowcu Świętokrzyskim W poniedziałek, 18 marca w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania zaprezentowano kandydatów do sejmiku województwa świętokrzyskiego, rady powiatu, rady miasta oraz kandydata na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. 📢 Zachwycające hostessy na Przemysłowej Wiośnie w Targach Kielce. Pięknie promowały stoiska firm We wtorek, 19 marca, w Targach Kielce rozpoczęła się Przemysłowa Wiosna. Rekordowa liczba wystawców prezentuje to, czego poszukują branżowi zwiedzający – obrabiarki, wycinarki, giętarki, całe linie zrobotyzowane, specjalistyczne maszyny dla odlewnictwa, spawarki, mikroskopy. Oprócz wspaniałych maszyn jak zwykle wzrok przyciągały piękne kobiety, których nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wernisaż Ewy Napory i Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia W niedzielę, 17 marca, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyły się dwa wydarzenia kulturalne. Pierwszym był wernisaż Ewy Napory z Kluczyc w gminie Secemin będący podsumowaniem dotychczasowej działalności tej naszej lokalnej artystki oraz Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich. 📢 Dzień Sołtysa w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Przyjechali sołtysi z całego regionu. "To odpowiedzialna funkcja" Zarządzają, organizują, integrują. Są najbliżej mieszkańców i znają ich codzienne problemy. Sołtysi. We wtorek, 19 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się specjalna konferencja pod nazwą "Sołtysi liderami lokalnej społeczności", organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji niedawno obchodzonego Dnia Sołtysa. 📢 Piotr Łojek nowym Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty! Wojewoda Józef Bryk oficjalnie wręczył mu akt powołania na to stanowisko Piotr Łojek, były dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kieleckim ratuszu został we wtorek, 19 marca oficjalnie powołany na Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Nowy szef świętokrzyskich nauczycieli również jest nauczycielem wychowania fizycznego i informatyki, a także trenerem piłki siatkowej. Zobaczcie szczegóły.

📢 Mieszkańcy gminy Zwoleń upamiętnili ofiary mordu w Karolinie. Była msza święta i apel pamięci Mszą świętą w intencji pomordowanych w Karolinie, złożeniem kwiatów na mogile oraz apelem poległych władze i mieszkańcy Zwolenia uczciły ofiary w 82. rocznicę bestialskiego mordu 55 mężczyzn - mieszkańców Karolina oraz okolicznych miejscowości. Obchody rocznicowe odbyły się w niedzielę, 17 marca. 📢 W Lipsku ma powstać nowoczesne Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Zobacz wizualizacje Lipsko już wkrótce może wzbogacić się o Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Obiekt miałby powstać na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej. Jest już kompleksowa dokumentacja projektowa, a także pozwolenie na budowę. Teraz miasto starać się będzie o wsparcie finansowe z budżetu UE. Centrum ma służyć zarówno mieszkańcom, jak i miejscowemu klubowi KS Powiślanka Lipsko.

📢 Protest rolników w Kielcach. Drogi dojazdowe do miasta będa blokowane rotacyjnie W środę i czwartek 20 i 21 marca w Kielcach tak jak w wielu miejscach w Polsce zaplanowany jest protest rolników i blokada ulic wjazdowych do Kielc. Kilkanaście godzin przed protestem ustalono, że blokada w Kielcach będzie się odbywać rotacyjnie więc wjazd i wyjazd będzie możliwy, choć bardzo utrudniony. 📢 Stowarzyszenie Kibiców Zjednoczona Korona wydało oświadczenie. "Wszystko zostało wyjaśnione, tak jak należy. Działamy dalej!" W związku z ostatnimi wydarzeniami w Koronie Kielce we wtorek oświadczenie wydało Stowarzyszenie Kibiców Zjednoczona Korona. W południe miało się też rozpocząć spotkanie trenera Korony Kamila Kuzery z prezesem Łukaszem Jabłońskim i dyrektorem sportowym Pawłem Golańskim. 📢 Złote i diamentowe gody w Stalowej Woli. Oto pary, które świętowały piękny jubileusz. Zobacz zdjęcia 15 par złączonych węzłem małżeńskim, ponad pół wieku temu, wyruszyło we wspólną drogę. 17 marca zostali uhonorowani odznaczeniem za długoletni staż małżeński.

📢 Nowocześnie, wygodnie i kolorowo. Blok porodowy w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach został wyremontowany. Zobacz zdjęcia Jest przytulnie, kolorowo, komfortowo i nowocześnie na miarę XXI wieku. We wtorek, 19 marca, uroczyście otwarto świeżo wyremontowany blok porodowo-operacyjny w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka przy ulicy Prostej w Kielcach. Sale robią naprawdę duże wrażenie. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 HOT or NOT? Styl kandydata na prezydenta Kielc, Marcina Stępniewskiego pod lupą ekspertów. Ocenimy wszystkich kandydatów HOT or NOT to nowa seria, w której Czytelnicy "Echa Dnia" mają decydujący głos! Systematycznie będziemy publikować zdjęcia kandydatów na prezydenta Kielc, w artykułach swoje opinie wyrażą specjaliści, ale to Wasz głos będzie decydujący. Oceńcie, kto jest bardziej hot, a kto jest bardziej not - jesteście gotowi? Dziś kandydat na prezydenta Kielc, Marcin Stępniewski.

📢 Niesamowity koncert zespołu Universe w Połańcu. Sala Centrum Kultury i Sztuki wypełniła się po brzegi Na koncert zespołu Universe w Połańcu fani czekali z niecierpliwością. Bilety rozeszły się w oka mgnieniu, a sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki w niedzielny wieczór wypełniła się po brzegi. Zespół nie zawiódł oczekiwań swoich sympatyków. Muzycy widząc żywiołowo reagującą publiczność podziękowali w najlepszy możliwy sposób. Dali kapitalny, energiczny koncert. 📢 Wybory 2024. Jarosław Kowalik, kandydat na prezydenta Radomia bez tajemnic. Jego pasją jest historia i lotnictwo Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Jarosław Kowalik, kandydat na prezydenta Radomia w nadchodzących wyborach.

📢 Wybory 2024. Rafał Szymkiewicz, kandydat na burmistrza Piekoszowa bez tajemnic. Fan gór, mistrz strogonowa Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Rafała Szymkiewicza, kandydata na burmistrza Piekoszowa.

📢 Tragiczne zdarzenie na placu budowy w miejscowości Krowia-Góra. Nie żyje 50-latek 50-letni operator koparki nagle zasłabł i niestety - mimo dwugodzinnej reanimacji - nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Do dramatu doszło w miejscowości Krowia-Góra w powiecie sandomierskim. 📢 Wybory 2024. Maciej Bursztein, kandydat na prezydenta Kielc bez tajemnic. Zdradził co lubi najbardziej oraz jakie ma plany Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Maciej Bursztein, kandydat na prezydenta Kielc. Jest kandydatem bezpartyjnym, startuje z własnego komitetu - Komitetu Wyborczego Wyborców Maciej Bursztein Przyjazne Kielce. 📢 Kolejny protest rolników w Radomiu, Grójcu, Zwoleniu. Mogą wystąpić bardzo duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność W środę, 20 marca na polskie ulice znów wyjadą protestujący rolnicy. Wyrażają w ten sposób sprzeciw unijnej polityce dotyczącej importu ukraińskich produktów oraz strategii "Zielonego Ładu". W środę na ulice wyjadą również rolnicy z regionu radomskiego. Protesty planowane są na drogach w Radomiu, Grójcu i Zwoleniu. Szykują się bardzo duże utrudnienia. Policja apeluje o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach.

📢 Wybory 2024. Debata kandydatów na burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Jest ich trzech. Oglądaj zapis transmisji We wtorek, 19 marca o godzinie 10 w studiu telewizyjnym „Echa Dnia” w Kielcach odbyła się debata kandydatów na burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Debatę na żywo można było oglądać na echodnia.eu oraz w Telewizji Świętokrzyskiej. Zobaczcie zapis transmisji.

📢 Wypadek w Opatowie na drodze krajowej numer 9. Zderzenie dwóch aut, dwie osoby ranne, w tym nastolatka Dwa samochody osobowe zderzyły się we wtorkowy poranek, 19 marca na drodze krajowej numer 9 w Opatowie. Autami podróżowało sześć osób, dwie zostały ranne. 📢 Wybory 2024. Hubert Gawłowicz, kandydat na burmistrza Staszowa bez tajemnic. Jego wielką pasją jest fotografia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Hubert Gawłowicz, kandydat na burmistrza Staszowa w nadchodzących wyborach.

📢 Nerwowo w Koronie Kielce. Kibice w szatni. Będzie rozmowa trenerem. Prezes Jabłoński mówi o trudnej sytuacji Zamieszanie z kibicami, do którego doszło po meczu z Pogonią Szczecin (było 2:2), przeżył Kamil Kuzera, trener Korony Kielce. O wejściu kibiców do szatni, o przyczynach tej sytuacji i o tym, czy trener Kuzera może spać spokojnie mówił w Kanale Sportowym Łukasz Jabłoński, prezes Korony. Dodał, że we wtorek dojdzie do spotkania z trenerem i dyrektorem sportowym Pawłem Golańskim. 📢 Kronika Kozienicka świętuje jubileusz 30-lecia i zaprosiła na dzień otwarty do swojej redakcji. Zobaczcie zdjęcia Z okazji jubileuszu 30-lecia Kroniki Kozienickiej, redakcja zorganizowała dzień otwarty dla mieszkańców i zaprosiła ich do zwiedzania swojego studia. Były też życzenia. występy i piękny tort. 📢 Wajsu jesteśmy z Tobą! Wyjątkowa akcja radomskich sędziów piłkarskich! Zobacz zdjęcia "Wajsu jesteśmy z Tobą" - w koszulkach z takimi napisami wyszli w miniony weekend na boisko sędziowie piłkarscy z regionu radomskiego. W ten sposób chcieli wesprzeć swojego kolegę, Michała Wajsa, który znalazł się w trudnym życiowym momencie.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj TOP 20 Piękne dziewczyny walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. Głosowanie Internautów wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego a następnie laureatki uczestniczą w wielkim finale. Głosowanie Internautów zakończyło się w poniedziałek, 18 marca do godzinie 21. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Wybory 2024. Oto najmłodsi kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin w Świętokrzyskiem Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska prezydentów, burmistrzów, wójtów 102 miast i gmin regionu świętokrzyskiego powalczy w sumie 290 kandydatów. Wśród nich znajdziemy wiele młodych osób. W tym materiale prezentujemy najmłodszych kandydatów, którzy powalczą o władzę. 📢 Agata Wojda i wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer o planie edukacyjnym dla Kielc O potrzebie zwiększenia jakości w nauczaniu języków obcych, wzmacniania kadry nauczycielskiej, koniecznych inwestycjach w infrastrukturę szkolną, czy poprawie bezpieczeństwa w szkołach - to tylko niektóre z punktów, jakie znalazły się w planie edukacyjnym dla Kielc, który proponuje kandydatka na prezydentkę Kielc z Koalicji Obywatelskiej, Agata Wojda. Te i inne pomysły przedstawiono podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, której gościem była wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.

📢 Wypadek na drodze krajowej numer 9 na terenie gminy Skaryszew. Zderzyły się dwa samochody, trzy osoby zostały ranne Dwa samochody zderzyły się na drodze w poniedziałek 18 marca niedaleko Skaryszewa. Trzy osoby zostały ranne, na miejsce zostały wezwane policja i straż pożarna. 📢 Wypadek w miejscowości Glinka. Dziecko trafiło do szpitala na badania Czteromiesięczne dziecko trafiło do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w poniedziałek o godzinie 17.40 w miejscowości Glinka w powiecie buskim.

📢 Najlepsi sportowcy i trenerzy nagrodzeni przez powiat stalowowolski W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, wręczono nagrody z okazji Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu. 📢 Gmina Zagnańsk kusi wodnymi atrakcjami. Tereny wokół zbiorników: Umer, Kaniów i Zachełmie przeszły transformację. Turyści zadowoleni Gmina Zagnańsk stawia na turystykę i rekreację. W ostatnim czasie na jej terenie udało się zrewitalizować trzy zbiorniki wodne: największy i najbardziej znany Umer. Zbiornik w miejscowości Kaniów oraz - najmniej znany - w miejscowości Zachełmie. Wokół zbiorników powstały między innymi: ścieżki pieszo-edukacyjne, ławeczki i elementy małej architektury. Zobaczcie.

📢 Kultura, sport i rekreacja. Przedstawiono kolejne punkty programu komitetu wyborczego Marka Materka. Zobacz zdjęcia Kultura, sport i rekreacja. Te wszystkie obszary nierozerwalnie łączą się z Lubianką - perełką Starachowic, przestrzenią dla sportu, rekreacji oraz działań kulturalnych. - W obecnej kadencji zrewitalizowaliśmy Park Miejski, zbiornik Lubianka, zbiornik Pasternik wraz z groblą i północną linią brzegową, skwer im. Tadeusza Bilicza, a obecnie modernizacje przechodzą budynek Parku Kultury oraz Stadion Miejski - informuje Marek Materek. Jakie ma kolejne plany w tych obszarach? 📢 Oto co zrobi Norbert Kolano, jeśli wygra wybory na prezydenta Tarnobrzega. Kandydat zaprezentował program. Zdjęcia, wideo Norbert Kolano, jeden z siedmiorga kandydatów na prezydenta Tarnobrzega, zaprezentował swój program wyborczy, który nazwał programem naprawczym dla miasta. Podczas konferencji prasowej zapewniał, że "wszystko da się zrobić", wystarczy dać mu szansę w wyborach. Towarzyszyli mu kandydaci na radnych z komitetu Norbert Kolano - Zawsze Blisko Mieszkańców.

Oto horoskop dzienny na wtorek, 19 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 19 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 19.03.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 4. Jędrzejowski Marsz imieninowy Józefa Piłsudskiego po ziemi jędrzejowskiej. Było ponad sto osób. Zobaczcie zdjęcia i film W sobotę, 16 marca, po raz kolejny odbył się Jędrzejowski Marsz imieninowy Józefa Piłsudskiego. Ponad stu uczestników przeszło ponad 8 kilometrową trasę od Zagaja do Mierzwina. 📢 Dzień Sołtysa w Chmielniku z życzeniami i upominkami. Dla kogo "Smoczek Roku"? Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik spotkał się z sołtysami, aby podziękować za ich pełną zaangażowania pracę i wkład w rozwój gminy. Wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Anitą Jabłońską złożył sołtysom życzenia oraz wręczył upominki.

📢 Nowy teledysk staszowskiej grupy Young Rockers. Młodzi muzycy powalczą o marzenia i występ na Pol'and'Rock Festival Staszowska grupa Young Rockers powalczy o udział w Pol'and'Rock Festival, którego jubileuszowa 30. edycja odbędzie się na początku sierpnia w Czaplinku. Ostatnio muzycy nagrali teledysk do swojego utworu "Drogowskaz", a sceny były kręcone przy zabytkach ziemi świętokrzyskiej. Posłuchajcie! 📢 Rolnicy zablokują wjazd do Kielc oraz centrum miasta. Protest będzie dwudniowy, w środę i czwartek. Szykują się wielkie utrudnienia Negocjacje władz Kielc z rolnikami zakończyły się ograniczeniem dwudniowego protestu rolników zaplanowanego na środę i czwartek, 20 i 21 marca. Pierwszego dnia rolnicy zablokują drogi dojazdowe do Kielc, a drugiego dnia przeniosą są na aleję IX Wieków Kielc.

📢 Wielkie postępy w urologii! Specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wykonali 100 operacji przy pomocy robota da Vinci. Zobacz film 100 operacji raka prostaty przy użyciu robota da Vinci wykonali już urolodzy ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Był tort i słowa pełne radości. To piękny jubileusz zwłaszcza, że zabiegi z wykorzystaniem tego nowoczesnego urządzenia są wykonywane przez coraz szerszą grupę specjalistów. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Wielkanocny konkurs we Włoszczowie - wspaniała rywalizacja, znakomici goście i mnóstwo wrażeń. Zobaczcie zdjęcia Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń oraz wernisaż Ewy Napory odbyły się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w niedzielę, 17 marca. To było pełne wrażeń, atrakcji i dobrej zabawy popołudnie. 📢 Dziadkowie i wnuki w obiektywie. Znamy zwycięzców konkursu organizowanego przez Inicjatywę Świętokrzyską. Nagrody zostały już wręczone Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Stowarzyszenie Inicjatywa Świętokrzyska Renaty Janik zorganizowało wyjątkowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Dziadkowie i wnuki w obiektywie fotograficznym”, mający na celu uchwycenie i wyróżnienie wyjątkowych momentów spędzanych w gronie rodzinnym. Konkurs ten skierowany był do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy chcieli podzielić się swoimi wyjątkowymi wspomnieniami. W poniedziałek, 18 marca zwycięzcy zostali nagrodzeni. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2024. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości we Włoszczowie. Byli Beata Szydło, Anna Krupka, Bartłomiej Dorywalski. Zobaczcie zdjęcia Konwencja okręgowa Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w sobotę, 16 marca. Między innymi zaprezentowani zostali kandydaci wszystkich szczebli samorządu, którzy startują z poparciem ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. 📢 Tak mieszka Norbi. Jego przepastna posiadłość pod Radomiem to istne 300 metrów kwadratowych luksusu! Przez wiele lat Norbi zamieszkiwał piękną warszawską kamienicę. Jakiś czas temu postanowił on jednak zamienić apartament w stolicy na ogromną, 300-metrową posiadłość pod Radomiem. Zobaczcie, jak dziś mieszka Norbi!

📢 W gminie Zagnańsk powstają kolejne drogi. W przebudowie jest droga w miejscowości Samsonów-Piechotne i Bartków Gmina Zagnańsk to nie tylko słynny w całej Polsce Dąb Bartek, Ruiny Huty "Józef" w Samsonowie, czy urokliwy zalew Umer. W ostatnim czasie na terenie gminy udało się odnowić wiele dróg i ulic. Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Samsonów-Piechotne, a także drogi gminnej w miejscowości Bartków. Oba zadania to wielomilionowe inwestycje. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Nowe alerty w sklepach - także w Lidlu i Biedronce! Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Masz je w domu? Sprawdź Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do 15 marca 2024 roku.

📢 W Jedlińsku otwarto nowe boisko. Miejscowy GKS Drogowiec ma powody do radości. Zobacz zdjęcia Nowe trawiaste boisko, równe jak stół, z automatycznym nawadnianiem, zostało otwarte w niedzielę w Jedlińsku. Kosztowało ponad 2 miliony złotych. 📢 Piłka nożna. Tak się kibicuje "Stalówce". 2000 osób na meczu Stali Stalowa Wola z KKS 1925 Kalisz! Zobacz zdjęcia kibiców 2000 osób w niedzielę 17 marca wieczorem, mimo przenikliwego zimna, wybrało się na stadion Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli, by dopingiem wspierać drugoligową ekipę Stali Stalowa Wola w konfrontacji z zespołem KKS 1925 Kalisz. Kibicowałeś? Poszukaj siebie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Biesiada Świętego Patryka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa z muzyką, tańcami i zielonym piwem z okazji irlandzkiego święta. Zobaczcie zdjęcia Tarnobrzeżanie uczcili Dzień Świętego Patryka, popularne na całym świecie irlandzkie święto, na imprezie zorganizowanej przez Grupę Woda i Browar Tarnobrzeg. Patrykowa biesiada z muzyką, tańcami, grą na dudach i zielonym piwem była rewelacyjna, a goście zachwyceni. Zobaczcie zdjęcia. 📢 XI Śniadanie Wielkanocne w Klimontowie. Mnóstwo smakołyków na stołach. Dopisali też goście Moc smakołyków świątecznych i piękne wielkanocne ozdoby przygotowali uczestnicy XI Śniadania Wielkanocnego, jakie zorganizowano w hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie. Spotkanie popularyzujące tradycje wielkanocne, zwyczaje i obyczaje lokalne ma integrować mieszkańców i przypominać, że nadchodzą Święta Wielkanocne. 📢 Stadion w Szydłowcu nosi imię Jana Tatara. Niezwykła uroczystość na obiekcie. Zobacz zdjęcia Nie było, nie ma i nigdy już pewnie nie będzie takiego drugiego człowieka jakim był Jan Tatar dla naszego klubu. I choć nigdy nie był wybitnym zawodnikiem, czy trenerem, to dla naszej społeczności na zawsze pozostanie kimś wyjątkowym - mówił podczas uroczystości nadania imienia stadionowi w Szydłowcu, Maciej Stefański, prezes MKS Szydłowianki.

📢 Aktorka Dominika Skoczylas olśniewa urodą! Jak kiedyś wyglądała gwiazda serialu "Lombard. Życie pod zastaw" pochodząca z Buska-Zdroju? Serial „Lombard. Życie pod zastaw" zyskuje coraz większe rzesze fanów, a wcielająca się w rolę Angeli, Dominika Skoczylas zachwyca wszystkich swoją urodą. Jak wyglądała 33 - latka przed laty? Aktorka pochodzi z Buska - Zdroju i otwarcie mówi, że nie znosi napompowanych ust, czy zrobionych piersi, dlatego w swoich mediach społecznościowych chętnie pokazuje zdjęcia bez grama makijażu. Zobaczcie, jak prezentuje się w wersji "natural" i nie tylko. 📢 Kibice na emocjonującym meczu Korona Kielce - Pogoń Szczecin. Byliście na tym pojedynku na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Niedzielny mecz na Suzuki Arenie pomiędzy Koroną Kielce i Pogonią Szczecin obejrzało 10 417 kibiców. Był to pojedynek 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy, zakończył się remisem 2:2.

📢 Kiermasz wielkanocny w Tarnobrzegu pełen świątecznych dekoracji. Można kupić piękne palmy, stroiki, przysmaki. Zobaczcie zdjęcia Wielkanocne rękodzieło króluje w niedzielę na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Lokalni artyści oferują między innymi palmy, stroiki, koszyczki - dosłownie wszystko na wielkanocny stół i do dekoracji domu, co będzie pięknie wyglądać, pachnieć i smakować. Mieszkańcy licznie odwiedzają II Tarnobrzeski Kiermasz Wielkanocny. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wybory 2024. Agnieszka Zenka-Zganiacz, kandydatka na wójta Fałkowa bez tajemnic: - Rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Agnieszkę Zenkę-Zganiacz, kandydatkę na wójta Fałkowa w zbliżających się wyborach.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Pogoń Szczecin na Suzuki Arenie. Tak wspieraliście zespół Kamila Kuzery w meczu PKO BP Ekstraklasy Kibice Korony Kielce, mimo ostatnich słabszych wyników Żółto-Czerwonych, licznie przyszli na Suzuki Arenę i od początku gorącym dopingiem wspierali zespół Kamila Kuzera w bardzo ważnym meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

📢 Powstaje najdłuższa estakada na obwodnicy Opatowa. Zobacz jak wygląda Trwa montaż belek na najdłuższej estakadzie w ciągu obwodnicy Opatowa. Wykonawca ułożył także pierwsze odcinki próbne podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej nawierzchni. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaawansowanie robót ziemnych osiągnęło 70 procent a roboty mostowe przekroczyły półmetek. 📢 Wybory 2024. Zobacz kto kibicował podczas debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Tłumy ludzi! Zdjęcia w galerii 16 marca galeria Korona w Kielcach zamieniła się w prawdziwy wyborczy ring, a to za sprawą debaty kandydatów na prezydenta Kielc. Siódemka walczących o fotel włodarza miasta spierała się na argumenty, próbując przekonać widownię do swojej kandydatury. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach. 📢 Otwarcie domu kultury w Stromcu. To nowoczesny budynek dla mieszkańców. Było przecięcie wstęgi i koncert Olgi Bończyk i Roberta Grudnia Dom kultury w Stromcu to nowoczesny, przestronny budynek, które będzie służył mieszkańcom gminy. Jest w nim miejsce także dla biblioteki i siedzibę klubu sportowego w Stromcu. W sobotę 16 marca odbyło się jego uroczyste otwarcie. - Otwieramy ten budynek z dumą i radością - mówił Krzysztof Stykowski, wójt Stromca. Dla gości zaśpiewała Olga Bończyk, znana aktorka i wokalistka. Koncert dał też Robert Grudzień, muzyk i honorowy obywatel Stromca.

📢 Wiosenne ożywienie na giełdzie w Sandomierzu. Mnóstwo ludzi na zakupach w sobotę 16 marca. Zobacz zdjęcia Na giełdzie w Sandomierzu czuć już wiosnę! W sobotę, 16 marca widać było wyraźnie ożywienie w handlu. Mnóstwo ludzi wybrało się tego dnia na zakupy. Wzrok przyciągały różnobarwne bratki, jaskry i prymule. Powodzeniem cieszyły się sadzonki krzewów i drzewek do ogrodu. Nie zabrakło akcentów świątecznych, ponieważ coraz bliżej Wielkanoc. Zobaczcie w galerii zdjęć, co działo się w sobotę na giełdzie w Sandomierzu.

📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Kielcach! Sprawdź, gdzie uczą najlepiej według rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. Zobacz film Poznaliśmy Ranking Szkół Podstawowych Kielce 2024, przygotowany przez ogólnopolski portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Zestawienie przygotowano na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Sprawdź w galerii TOP 10 najlepiej ocenionych szkół.

📢 Próbna matura 2024 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 7 marca to trzeci i ostatni dzień Próbnej Matury 2024 Echa Dnia. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego.

📢 Iga Dudziuk śmiało wkracza na salony. Tak wygląda córka Norbiego Iga Dudziuk poszła w ślady sławnego ojca. 22-letnia córka Norbiego niedawno wydała swój debiutancki singiel. Zobaczcie, jak wygląda pociecha prowadzącego "Koła Fortuny".

