Przegląd prasy (20.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Horoskop dzienny na poniedziałek, 20 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 20.11.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Siatkarze Enea Czarnych Radom przegrali z ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle, nie zdobywając choćby seta. Gorące brawa od kibiców za swoje spektakularne występy otrzymały za to tancerki oraz cheerleaderki. Oto galeria zdjęć.

Święta Bożego Narodzenia już za niewiele ponad miesiąc. Czas pomyśleć o ozdobach choinkowych i dekoracjach do domu. Duży ich wybór był w niedzielę, 19 listopada na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz zdjęcia.

Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

Stoiska z wężami, gekonami, jaszczurkami, pająkami, patyczakami były oblegane przez dzieci i dorosłych. Dosłownie tłumy zwiedzających z całej Polski przybyły do Targów Kielce w niedzielę, 19 listopada, gdzie odbywał się Exotic Fest Kielce.

Biskup Marek Solarczyk 19 listopada 2023 świętuje niezwykły jubileusz. To już dwanaście lat od otrzymania święceń. Udzielił mu ich arcybiskup Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski, w asyście swoich poprzedników. Radomski ordynariusz diecezją radomską kieruje już niemal trzy lata.

Niedzielna giełda w Miedzianej Górze zyskuje coraz większą popularność. Tłumy ludzi przybyły również 19 listopada, by zrobić zakupy. I nie zawiedli się, bo towarów było bardzo dużo. Zobaczcie zdjęcia.

Każdego roku w trzecią niedzielę listopada przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W roku 2023 obchody wypadają 19 listopada. Dzień ten stwarza okazję do zwrócenia uwagi na globalny problem, jakim są wypadki drogowe i ich ofiary. W 2023 roku w regionie radomskim doszło niestety do wielu takich tragicznych wydarzeń. Niezmiennie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Nadszedł czas decyzji w nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Temu ostatniemu już podziękowała, a już niebawem przekonamy się, czy których z dwóch pozostałych panów zdobędzie jej serce. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

Anna Derbiszewska to jedna z bohaterek dziesiątej edycji bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony". Mieszka wraz z rodziną w miejscowości Czajków w okolicy Kalisza w województwie wielkopolskim. Prowadzi ogromne gospodarstwo oraz salon kosmetyczny. 36-letnia rolniczka to piękna kobieta. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.

W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.