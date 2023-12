Przegląd prasy (20.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Radomka wygrała z MKS-em Kalisz. Tancerki z Cheerleaders Vibes Radom ponownie rozgrzały publiczność! Zobacz fantastyczny występ zespołu”?

Prasówka 20.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Radomka wygrała z MKS-em Kalisz. Tancerki z Cheerleaders Vibes Radom ponownie rozgrzały publiczność! Zobacz fantastyczny występ zespołu Kibice Moya Radomki Radom we wtorkowy wieczór oklaskiwali nie tylko siatkarskie popisy w wykonaniu swojego ulubionego zespołu, ale i fantastyczny pokaz taneczny Cheerleaders Vibes Radom. Oto jego efekty!

📢 Moya Radomka grała z Energą MKS-em Kalisz. Byłeś na meczu Tauron Ligi? Znajdź się na zdjęciach W meczu 12. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom rywalizowała z Energą MKS-em Kalisz. Dopingowałeś miejscowym we wtorkowy wieczór w hali Radomskiego Centrum Sportu? Znajdź się na zdjęciach! 📢 Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są bajecznie pięknie. Zobacz zdjęcia Internautów Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są niesamowicie piękne. Tylko zobaczcie te zdjęcia świątecznych drzewek. Są tradycyjne, nowoczesne, pięknie oświetlone, skromne i strojne a każda z nich ma swój urok i tworzy w domu niezwykłą atmosferę. Twoje drzewko czeka na ubranie? Może któreś zdjęcie Cię zainspiruje? Na zdjęciach mieszkańców regionu znajdziesz dużo oryginalnych pomysłów.

Prasówka 20.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opłatek u seniorów na ulicy Pocztowej we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Świąteczne spotkanie seniorów odbyło się w poniedziałek, 18 grudnia, w pawilonie przy ulicy Pocztowej we Włoszczowie. Nieformalny klub jest jedną z największych emeryckich organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Aktywizuje seniorów z różnych stowarzyszeń.

📢 Twoja gwiazda betlejemska przetrwa do następnych świąt Bożego Narodzenia. Przestrzegaj tych 5 zasad pielęgnacji Gwiazda betlejemska to nieodzowny symbol Bożego Narodzenia. A co zrobić, żeby cieszyła nasze oko nie tylko przez okres bożonarodzeniowy? Wystarczy przestrzegać tych 5 prostych zasad pielęgnacji. 📢 Nowa siedziba sędziszowskiej policji oddana do użytku. Zobacz wideo i zdjęcia W Sędziszowie w powiecie jędrzejowskim odbyła się we wtorek uroczystość oddania do użytku nowej siedziby komisariatu policji. Wzięły w niej udział władze policji i samorządowcy. Nadkomisarzowi Pawłowi Abramowiczowi, szefowi sędziszowskiej policji klucze symbolicznie wręczył komendant wojewódzki nadinspektor Jarosław Kaleta. 📢 Niezwykła publikacja o strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Odbyła się oficjalna prezentacja albumu. Zobacz zdjęcia W auli Uniwersytetu Radomskiego odbyła się we wtorek, 19 grudnia konferencja poświęcona niezwykłej publikacji. Ukazał się właśnie album „Nasz czas. Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu”. Książka przedstawia odkryte dokumenty i zdjęcia sprzed 42 lat, kiedy w Radomiu wybuchł strajk akademicki.

📢 Piękny jubileusz. Diamentowe gody świętowało 20 par w Staszowie. Zobacz zdjęcia Diamentowe gody to wyjątkowa okazja do celebracji. Aż 20 par z gminy Staszów świętowało 60. rocznicę ślubu. Jubilaci wzięli udział w uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. 📢 Piękny Jarmark Bożonarodzeniowy w Lipsku. W Lipskim Centrum Kultury było ponad dwadzieścia świątecznych stoisk. Zobacz zdjęcia Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami! W Lipskim Centrum Kultury w niedzielę 17 grudnia, pomimo raczej jesiennej, niż zimowej aury wszyscy poczuliśmy już klimat świąteczny! Jarmark Bożonarodzeniowy, na którym swoje produkty wystawiali regionalni rękodzielnicy, koła gospodyń wiejskich i inni wystawcy chcący zaprezentować swoje wyroby. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Wiślicy. Smaczne potrawy na Rynku. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia, na wiślickim Rynku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na straganach można było spróbować i zakupić smaczne świąteczne potrawy. Zobacz zdjęcia.

📢 Tarnobrzeg: Choinkowe żniwa dla sprzedawców, ostatnie dni na zakup świątecznego drzewka. Ile kosztuje żywa choinka? Zdjęcia, wideo Trwają choinkowe żniwa. Dla sprzedawców choinek ostatnie dni przed świętami Bożego Narodzenia są okresem intensywnej pracy. W przedświątecznym tygodniu klienci licznie pojawiają się w punktach, gdzie sprzedawane są zielone drzewka. W Tarnobrzegu wybór jest ogromny, a najpopularniejsza jest jodła kaukaska. Ile trzeba zapłacić za żywą choinkę? 📢 Akademia Radomiaka zorganizowała piłkarski turniej - Gwiazdka Wschodzących Piłkarskich Gwiazd z PKO Bank Polski. Wszyscy zostali zwycięzcami Gwiazdka Wschodzących Piłkarskich Gwiazd z PKO Bank Polski zagrała po raz trzeci. Najważniejszy dla organizatorów Akademii Radomiaka Radom cel został spełniony - uczestnicy świetnie się bawili i z uśmiechami na twarzach opuszczali halę Uniwersytetu Humanistycznego.

📢 Choinki na Placu Wolności w Kielcach. Wielki wybór i zachwycające drzewka. Sprzedawcy będą tu do Wigilii. Zobacz film i zdjęcia Od połowy grudnia na Placu Wolności w Kielcach stacjonują sprzedawcy oferujący piękne świąteczne drzewka. Wybór jest ogromny, ale prym wiodą jodły kaukaskie. Prócz drzewek na placu sprzedawane są także jemioły, gałęzie iglaste do wykorzystania jako stroik i świąteczne ozdoby. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Spotkanie wigilijne w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Były życzenia, podziękowania, kolędy. Zobacz zdjęcia i wideo W kasynie na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyło się spotkanie wigilijne. Jak zwykle opłatkiem podzielili się obecni i byli piloci, oficerowie innych służb lotniskowych, kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele instytucji miejskich. Radosnych i wesołych świąt radomskim lotnikom życzył też biskup Marek Solarczyk. 📢 Święta Wojna zadecyduje o tym, kto spędzi zimę na fotelu lidera. Industria Kielce gotowa do starcia z Orlen Wisłą Płock. Zobacz zdjęcia W środę, Industria Kielce podejmie w Hali Legionów Orlen Wisłę Płock. Spotkanie zaległej 11. kolejki ORLEN Superligi zadecyduje o tym, kto spędzi zimę na fotelu lidera tabeli. Obie ekipy przystąpią do Świętej Wojny jako niepokonane na krajowym podwórku. "Każdy wie, że starcia z Wisłą są najważniejszymi na polskim terenie" - mówi Talant Dujszebajew, trener mistrzów Polski.

📢 Oto najpoważniejsze wypadki w regionie radomskim w 2023 roku. Wiele osób straciło niestety życie W 2023 roku niestety doszło do wielu wypadków w całym regionie radomskim. Przedstawiamy dziesięć najpoważniejszych zdarzeń drogowych. 📢 Piękny jubileusz 25-lecia Zespołu Wokalnego "Primo" z Sokolnik. Artyści wystąpili na wspólnym koncercie. Zobaczcie zdjęcia Mija właśnie ćwierć wieku, odkąd na kulturalnej mapie gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski) pojawił się Zespół Wokalny "Primo", działający w Domu Kultury w Sokolnikach. Przez ten czas przez zespół przewinęło się ponad 140 młodych, utalentowanych muzycznie i wokalnie ludzi. W minioną niedzielę zorganizowano koncert jubileuszowy, oczywiście w Domu Kultury w Sokolnikach.

📢 Zderzenie karetki pogotowia z osobówką na skrzyżowaniu ulic w Ostrowcu. Służby w akcji Do zderzenia samochodu osobowego z karetką pogotowia doszło we wtorkowe przedpołudnie na skrzyżowaniu ulic w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na szczęście obyło się bez poszkodowanych.

📢 Wigilia dla Seniorów z biskupem Marianem Florczykiem w Mniowie. Zobacz zdjęcia Tradycja organizowania wigilii dla seniorów w Mniowie przyciąga coraz więcej uczestników, a tegoroczna edycja zgromadziła blisko 300 osób z lokalnej społeczności. Wydarzenie to stanowiło okazję do wspólnego świętowania i dzielenia się opłatkiem. Wśród gości obecni byli biskup Marian Florczyk i wicemarszałek Renata Janik. 📢 Jubileusz 25-lecia województwa świętokrzyskiego na sesji sejmiku. Wręczono honorowe odznaki oraz medale dla zasłużonych na rzecz rozwoju Jubileusz 25-lecia województwa świętokrzyskiego na sesji sejmiku. Podczas uroczystego wydarzenia w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego oraz medale dla zasłużonych na rzecz rozwoju regionu. 📢 Wiele spotkań wigilijnych z seniorami w gminie Łagów. Wspaniałe poczęstunki i tradycyjne łamanie się opłatkiem Grudzień to czas, w którym bardziej niż zwykle, pokazujemy sobie dobroć, ciepło i troskę o drugiego człowieka. Takiej życzliwości sprzyjają spotkania opłatkowe, które tuż przed świętami odbywają się w różnych miejscach i środowiskach. Wiele pięknych wigilii odbyło się w gminie Łagów. Burmistrz Paweł Marwicki spotkał się z seniorami z Nowego Stawu, Winnej, Gęsic, Rudy, Melonka, Duraczowa, Sadkowa, Sędka oraz Czyżowa. Zobaczcie relacje z tych wyjątkowych spotkań.

📢 Ponad 120 osób z organizacji pozarządowych na wigilii w hotelu Markiz w Łopusznie. Atmosfera była wyjątkowa. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 15 grudnia w restauracji Markiz w Łopusznie ponad 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy i samorządowców działających wokół Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie zasiadło razem do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Połączenia lotnicze linii Wizz Air z Radomia na Cypr do Larnaki. Zobaczcie na zdjęciach, jakie warunki panują na tej wyspie Urokliwe plaże, fascynująca historia i zabytki, kuchnia łącząca tradycje greckie, tureckie i bliskowschodnie – to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na turystów na Cyprze. Wyspa Afrodyty stała się bliższa mieszkańcom regionu radomskiego i wszystkim, którzy mają blisko do lotniska w Radomiu od czasu uruchomienia regularnych połączeń lotniczych linii Wizz Air z Sadkowa do Larnaki.

📢 Śmiertelnie potrącenie pieszego w gminie Zakrzew. Zginął 27-letni mężczyzna. Policja wyjaśnia przyczyny Do tragicznego wyglądającego wypadku drogowego doszło na drodze w gminie Zakrzew, na terenie powiatu radomskiego. W poniedziałek 18 grudnia samochód osobowy najechał na pieszego. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. 📢 Drugie połówki radomskich posłów i senatorów. Kto żyje w związku, a kto prowadzi życie singielki lub singla? Zobaczcie zdjęcia Część z nich jest znana: pojawiają się często u boku swoich partnerów lub partnerek na różnych wydarzeniach. Zazwyczaj jednak starają się chronić swoją prywatność, więc mało kto z nas wie, jak wyglądają drugie połówki radomskich parlamentarzystów. Którzy radomscy parlamentarzyści mają rodziny i dzieci, a którzy wiodą życie singli? Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Bożego Narodzenia czar. Oto jak wyglądały święta w epoce PRL-u. Pamiętacie te czasy? Święta w czasach PRL-u. Jak wyglądało Boże Narodzenie w Polsce za czasów komuny? Zabieramy Was w sentymentalną podróż do przeszłości. Niejednemu na pewno zakręci się łezka w oku.

📢 Sylwester pod gwiazdami w Jędrzejowie. Przywitajmy Nowy Rok 2024 przed Centrum Kultury. Zagrają "Jędrzejowskie Gitary" 31 grudnia w niedzielę w amfiteatrze przy Centrum Kultury w Jędrzejowie mieszkańcy będą mogli razem przywitać Nowy Rok 2024 przy brzmieniach muzyki zespołu "Jędrzejowskie Gitary". Początek o godzinie 23.15!

📢 25-letni Łukasz z Chmielnika potrzebuje naszej pomocy. Młody mężczyzna ma nowotwór, z którym przyszło mu walczyć na śmierć i życie 25-letni Łukasz Ściana, mieszkaniec gminy Chmielnik potrzebuje naszej pomocy. Niedawno młody mężczyzna dowiedział się, że jest śmiertelnie chory. Chłopak cierpi na mięsaka Ewinga – bardzo rzadki nowotwór kości dzieci i młodych ludzi. Niestety, okazało się, że jest już w IV stadium zaawansowania. Zlokalizowany na lewym biodrze uniemożliwiał chodzenie, w dodatku rozprzestrzenił się na kość łonową, staw biodrowo-krzyżowy do czwartego kręgu kręgosłupa. Przerzuty oznaczają jedno – walkę trzeba przyspieszyć, bo gra toczy się o życie. Z pomocą przyszła rodzina i przyjaciele. Zrobią wszystko, by pomóc Łukaszowi. Jedyną nadzieję daje immunoterapia, która jest bardzo kosztowna. Na portalu pomocowym Siepomaga.pl ruszyła zbiórka pieniędzy. Pomóżmy!

📢 PKO BP Ekstraklasa. Rumuński pomocnik Ronaldo Deaconu może odejść z Korony Kielce. Będą rozmowy z jego menedżerem Rumuński pomocnik Ronaldo Deaconu nie znalazł się w kadrze Korony Kielce na ostatni w tym roku mecz PKO BP Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa. Powodem nie były problemy zdrowotne. Trener Kamil Kuzera przyznał po spotkaniu, że była to jego decyzja. 📢 Malowana Niedziela w Galerii Echo w Kielcach. Znani bombki malowali i pomagali. Kto przybył? Zobaczcie w galerii zdjęć - część 7 17 grudnia w Galerii Echo odbyła się kolejna edycja naszej akcji pod nazwą Malowana Niedziela. Wzięli w niej udział znani i lubiani samorządowcy, artyści, gwiazdy, przedstawiciele służb i wielu innych. Zobaczcie na zdjęciach, kto włączył się do naszej akcji pomocy Wojtusia Walla z Włoszczowy oraz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Zobaczcie siódmą galerię zdjęć.

📢 Andrzej Swajda sekretarz Powiatu Sandomierskiego pełniącym obowiązki dyrektora szpitala w Sandomierzu. Marek Kos pożegnany Andrzej Swajda, dotychczasowy sekretarz w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu objął w poniedziałek 18 grudnia funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Stało się tak, ponieważ dotychczasowy dyrektor, doktor Marka Kosa ma objąć stanowisko wiceministra zdrowia. Andrzej Swajda jest też radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wybranym z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. 📢 Wigilia na rynku w Małogoszczu. Były dużo ludzi, pyszne potrawy, kolędy i inne. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia na rynku Małogoszczu odbyła się gminna wigilia. Tego dnia na rynku miejskim na mieszkańców czekały pyszne świąteczne potrawy, brzmienie kolęd oraz pastorałek i rękodzieło. Zobacz nowe zdjęcia z niedzielnego spotkania wigilijnego. 📢 Wigilia gminna w Nowej Dębie w pięknej oprawie. Mieszkańcy przełamali się opłatkiem, harcerze przekazali ogień z Betlejem. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Nowej Dęby przełamali się opłatkiem podczas gminnej wigilii, która zwieńczyła jarmark bożonarodzeniowy przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury. Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Była wspólna modlitwa, kolędowanie, wigilijny poczęstunek i dobre słowo dla każdego. O piękną, muzyczną oprawę wydarzenia zadbali harcerze i zespoły wokalne.

📢 Drugie połówki świętokrzyskich posłów i senatorów. Kto żyje w związku, a kto prowadzi życie singielki lub singla? Zobaczcie zdjęcia Część z nich jest znana: pojawiają się często u boku swoich partnerów lub partnerek na różnych wydarzeniach. Zazwyczaj jednak starają się chronić swoją prywatność, więc mało kto z nas wie, jak wyglądają drugie połówki świętokrzyskich parlamentarzystów. Którzy świętokrzyscy parlamentarzyści mają rodziny i dzieci, którzy się rozwiedli, a którzy wiodą życie singli? Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Ogień w budynku gospodarczym w Brzezinach. Jedna osoba w szpitalu, druga była badana na miejscu. Zobacz zdjęcia Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, 18 grudnia w podkieleckich Brzezinach. W budynku gospodarczym na jednej z posesji wybuchł pożar, pod wpływem emocji gorzej poczuli się właściciele działki.

📢 Złote Gody w Daleszycach. 27 małżeństw świętowało jubileusz 50-lecia. Była piękna uroczystość W poniedziałek 18 grudnia mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy spędzili pół wieku w związku małżeńskim, świętowali Złote Gody. Piękne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 27 par. Były medale, prezenty i poczęstunek. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego świętowania.

📢 Tak drzewiej bywało, czyli galicyjska, staropolska wigilia w Tarnobrzegu. Dzieci poznały tradycje świąt Bożego Narodzenia. Zdjęcia, wideo Dawne tradycje wigilijne i zwyczaje bożonarodzeniowe kultywowane na terenie Podkarpacia i Małopolski przypomniano podczas galicyjskiej, staropolskiej wigilii "Jak to drzewiej bywało" w Szkole Podstawowej numer 6 w Tarnobrzegu - Miechocinie. Był pokaz wyrabiania chleba, tworzenie ozdób choinkowych i wspólne śpiewanie kolęd. 📢 Przed komendą policji w Jędrzejowie wymienili się za kółkiem. Ona bez prawa jazdy, on pijany 2,3 promila alkoholu miał w organizmie 44-latek, który w sobotę parkował auto przed komendą policji w Jędrzejowie. Wcześniej ten sam wóz prowadziła dziewczyna bez uprawnień.

📢 Podpisano umowę na dostawę pociągów głównie na radomskie trasy kolejowe. Zobacz jakimi składami będziemy jeździli Samorząd województwa kupuje kolejne pojazdy dla Kolei Mazowieckich. Flotę spółki zasili 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które dostarczy PESA. Będą one jeździły głównie na lokalnych radomskich trasach. Wartość zamówienia to ponad 458,5 milionów złotych. 📢 Nowe zdjęcia z 25-lecia klubu Jump i XX Mikołajkowego Turnieju Tańca w Kielcach. Zobacz, co działo się w hali - część 2 To było wielkie święto tańca. W XX Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Tańca w Kielcach wzięło udział aż 750 tancerzy z całej Polski. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizowały dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Tego dnia 25-lecie celebrował Świętokrzyski Klub Tańca Jump. Zobaczcie nowe zdjęcia z tego wydarzenia autorstwa Michała Jaronia.

📢 25-lecie klubu Jump i XX Mikołajkowy Turnieju Tańca w Kielcach. Zobacz nowe zdjęcia - część 3 Za nami XX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca w Kielcach, w którym wzięło udział aż 750 tancerzy z całej Polski. W sobotę, 16 grudnia w hali widowiskowo-sportowej rywalizowały dzieci i młodzież w różnych stylach tanecznych. Tego dnia 25-lecie celebrował Świętokrzyski Klub Tańca Jump. Zobaczcie nowe zdjęcia z tego wydarzenia autorstwa Michała Jaronia.

📢 Szlachetna Paczka w Tarnobrzegu. W weekend cudów paczki trafiły do potrzebujących Do 24 rodzin z Tarnobrzega i najbliższej okolicy w miniony weekend cudów trafiły paczki przygotowane w ramach tegorocznej edycji akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Wśród darczyńców były osoby prywatne, instytucje, firmy, szkoły nie tylko z naszego regionu. 📢 69 osób z gminy Połaniec dostało stypendia artystyczne. Wręczał je burmistrz W sobotę 16 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych I i II stopnia dla utalentowanych dzieci i młodzieży z gminy Połaniec. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Sto lat pani Ireny Cielibały pochodzącej z Wolicy. Dla wyjątkowej solenizantki przygotowano specjalny koncert W piątek, 15 grudnia, swoje setne urodziny obchodziła wyjątkowa solenizantka - pani Irena Cielibała. Uroczyste spotkanie urodzinowe odbyło się w bilczańskim Zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie 📢 W 2. Świątecznej Piątce w Borkowie wystartowało prawie 200 osób. Wziąłeś udział w tym biegu? Szukaj się na zdjęciach W niedzielę, 17 grudnia, odbyła się w Borkowie 2. Świąteczna Piątka z morsowaniem. Frekwencja dopisała. W biegu głównym na 5 kilometrów wzięło udział prawie 200 osób, a w biegu Elfa rywalizowało 150 dzieci. Na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji i prezenty od Świętego Mikołaja. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia było Echo Dnia.

📢 X Mikołajkowy Turniej Karate w Sandomierzu. Były emocje sportowe i moc prezentów. Zobacz zdjęcia Ponad 100 zawodników przedstawicieli klubów z naszego regionu wzięło udział w X Mikołajkowym Turnieju Karate, jaki rozegrano w niedzielę, 17 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 I Powiatowa Wigilia "Samotnych Serc". Jędrzejowianie spotkali się, by razem spędzić przedświąteczny czas. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 grudnia w Zespole Szkół numer 1 w Jędrzejowie po raz pierwszy odbyła się Powiatowa Wigilia "Samotnych Serc" skierowana do osób samotnych i potrzebujących z terenu miasta i powiatu jędrzejowskiego. Wolontariusze, lokalne biznesy i ludzie dobrych serc przygotowali piękną uroczystość. Zobaczcie zdjęcia

📢 Kibice na meczu Industrii Kielce z Górnikiem Zabrze w ORLEN Superlidze piłkarzy ręcznych. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach Industria Kielce wysoko pokonała Górnika Zabrze 41:23 w meczu 17. kolejki ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Kibice zgormadzeni na trybunach obejrzeli kolejne efektowne zwycięstwo swojej drużyny. Byłeś wśród nich na trybunach? Znajdź się na naszych zdjęciach!

📢 Wigilijne spotkania w gminie Skalbmierz z mieszkańcami Przybenic, Szczekarzowa i Kózek. W rodzinnej atmosferze. Zobaczcie zdjęcia Okres przedświąteczny to czas, który sprzyja spotkaniom wigilijnym. W sobotę, 16 grudnia władze samorządowe gminy Skalbmierz spotkały się z mieszkańcami Przybenic, Szczekarzowa i Kózek.

📢 Spotkanie wigilijne na rynku w Małogoszczu. Świąteczne potrawy, kiermasz i wyjątkowy koncert. Zobacz zdjęcia Pyszne świąteczne potrawy, piękny śpiew kolęd i pastorałek oraz niezwykłe rękodzieło - to wszystko mogliśmy podziwiać podczas niedzielnego spotkania wigilijnego na rynku w Małogoszczu. Na mieszkańców czekało nie tylko wspaniałe jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, świąteczny koncert, ale przede wszystkim ciepła atmosfera zbliżającego się Bożego Narodzenia. 📢 Wyjątkowe morsowanie w świątecznym stylu odbyło się w Borkowie. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odpalono też race. Zobacz zdjęcia Dużym zainteresowaniem cieszyła się 2. Świąteczna Piątka z Morsowaniem w Borkowie. Jednym z elementów tego wydarzenia było morsowanie w świątecznym stylu.

📢 Radomiak zremisował z Lechem Poznań. Kibicowałeś Zielonym w sobotni wieczór? Zobacz zdjęcia Mamy drugą część zdjęć kibiców Radomiaka z meczu PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Zobacz, jak fani zagrzewali swoich ulubieńców do gry. To przyniosło spodziewany efekt, bo Zieloni rzutem na taśmę zremisowali z Kolejorzem. 📢 Radomiak kontra Lech Poznań. Kibicowałeś Zielonym w ostatnim w 2023 roku meczu PKO BP Ekstraklasy? Znajdź się na zdjęciach W ostatnim meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy w 2023 roku Radomiak Radom zmierzył się z Lechem Poznań. Kibice podobnie, jak i w ostatnich pojedynkach Zielonych na obiekcie Radomskiego Centrum Sportu, głośnym dopingiem zagrzewali swoich ulubieńców do walki. Zobacz wyjątkową galerię zdjęć z trybun.

📢 Charytatywny Mikołajkowy Zlot dla Bartka Belcarza w Grębowie. Zobacz zdjęcia tych pięknych maszyn Około setki samochodów osobowych i ciężarowych, traktorów, koparek, quadów, motocykli, samochodów specjalnych (strażackie wozy) zjechało w sobotę, 16 grudnia wieczorem do Grębowa (powiat tarnobrzeski), gdzie zorganizowano kolejny Charytatywny Mikołajkowy Zlot. Był też jeden rower. Tym razem zlot fanów motoryzacji połączono ze zbiórką pieniędzy na rzecz Bartka Belcarza - nauczyciela historii w Zespole Szkół numer 1 w Stalowej Woli, pasjonata lotnictwa, autora wielu książek lotniczych. Zdiagnozowano u niego glejaka, nowotwór złośliwy mózgu.

📢 Prawie 200 osób wzięło udział w Świątecznym Spotkaniu Opłatkowym środowiska piłkarskiego w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach Prawie 200 osób wzięło udział w Świątecznym Spotkaniu Opłatkowym, które w piątek, 15 grudnia, odbyło się w hotelu Tęczowy Młyn. Wszystkich uczestników tego wydarzenia przywitał Mirosław Malinowski, prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas tej uroczystości wręczono wyróżnienia osobom zasłużonym dla świętokrzyskiej piłki, były też życzenia, dzielenie się opłatkiem i świąteczny poczęstunek.

📢 Kolorowy, pełen bakalii, słodki i wilgotny. Oto przepis na najlepszy keks bożonarodzeniowy W wielu domach obowiązkowym ciastem na Boże Narodzenie, oprócz makowca i piernika, jest keks. Zobaczcie przepis, z którego wychodzi idealny. 📢 Kazimierskie Baseny Mineralne już czynne. Pierwsi goście zachwyceni! Zobacz zdjęcia i wideo W piątek, 15 grudnia, w Kazimierzy Wielkiej otwarto Kazimierskie Baseny Mineralne. Pierwsi klienci byli bardzo zadowoleni ze standardu obiektu. - Po co jeździć setki kilometrów na Słowację, skoro obiekt do dobrym standardzie jest już tak blisko - mówili.

📢 Tak pachnie Polka! Oto ulubione perfumy kobiet w 2023 roku. Jest wśród nich Twój ulubiony zapach? Rynek perfum damskich jest bardzo bogaty. Co roku pojawiają się nowe kompozycje zapachowe. Jedne odnoszą sukces, o innych zapominamy. A które perfumy pokochały Polski. Zobaczcie ranking najpopularniejszych zapachów damskich 2023 roku. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy już dziś o 20:30. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Wideo Siłowe wtargnięcie do TVP