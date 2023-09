Przegląd prasy (21.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na czwartek 21 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 21.09.2023”?

📢 Budowa osiedla Widok we Włoszczowie coraz bliżej finału. Jak idą prace? Mamy zdjęcia i film We Włoszczowie przy ulicy biskupa Jaworskiego budują się nowe apartamentowce. Całość tworzy osiedle "Widok", co nawiązuje do panoramy na pola i lasy, które zobaczymy się z okien i balkonów budynku. Postanowiliśmy wybrać się na miejsce i sprawdzić jak idą prace związane z budową. Ciekawi? Zobaczcie najnowszy film i zdjęcia z budowy.

📢 Zmiany w parafii w Trzcińcu w gminie Nagłowice. Parafianie uroczyście powitali swojego nowego proboszcza Leszka Struzika W czwartek, 14 września parafianie w Trzcińcu, w gminie Nagłowice, uroczyście powitali nowego proboszcza, którym został ksiądz Leszek Struzik. Nowego pasterza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powitało 13 księży dekanatu, mieszkańcy i orkiestra.

Prasówka 21.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PKO BP Ekstraklasa. Znamy oceny zawodników Korony Kielce w najnowszej grze piłkarskiej EA Sports FC 24. Zobacz wszystkich piłkarzy Piłkarze Korony Kielce trafili do najnowszej gry studia Electronic Arts - EA Sports FC 24, która jest kontynuacją serii gier FIFA. Zobaczcie, jakie oceny dostali podopieczni Kamila Kuzery na wirtualnej murawie.

📢 Samolot spadł na ziemię w Brzeskiej Woli w gminie Białobrzegi. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy lotniczej, zabezpieczono ślady Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają przyczyny katastrofy lotniczej pod Białobrzegami. W Brzeskiej Woli rozbił się ultralekki samolot, zginął jego 55-letni pilot. Mężczyzna leciał sam, wystartował z Opola, jak wynika z naszych informacji miał siadać właśnie w Brzeskiej Woli, do lądowiska zabrakło mu niewiele. Spadł na pole. 📢 Poznajcie kadrę Partyzanta Wodzisław na rundę jesienną sezonu 2023/2024 w klasie okręgowej. Zobacz zdjęcia Poznajcie kadrę Partyzanta Wodzisław na rundę jesienną sezonu 2023/2024 w klasie okręgowej. Zespół pod wodzą Tomasza Gardiewa rozpoczął rozgrywki od bezbramkowego remisu z Grodem Ćmińsk, a obecnie ma na swoim koncie 4 punkty i zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli.

📢 Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu nowego pawilonu szpitala w Pionkach. Tak wyglądały uroczystości Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu nowego pawilonu Szpitala Powiatowego imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Pionkach. 📢 Piękny siatkarski ślub. Dominika Łękawska i Karol Duda ślubowali sobie miłość w Skarżysku-Kamiennej. Obecnie grają w Luksemburgu To był piękny siatkarski ślub. Dominika Łękawska i Karol Duda ślubowali sobie miłość w kościele w Skarżysku - Kamiennej. Obydwoje obecnie grają w klubach w Luksemburgu. 📢 Festyn Rodzinny - Pożegnanie lata w Wiślicy. Zobacz zdjęcia W sobotę, 16 września na Placu Króla Kazimierza Wielkiego odbył się Festyn Rodzinny "Pożegnanie lata w Wiślicy”, zorganizowany przez wiślicki samorząd. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w sierpniu nie odbyły się tradycyjne dożynki, dlatego festyn był okazją do podziękowania rolnikom za ciężką pracę i całoroczny trud a dla rodzin był to czas na wspólną zabawę i integrację.

📢 "Wakacje z energią" w Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach. Było wiele atrakcji „Wakacje z energią”- pod takim hasłem Gminne Centrum Kultury w Rytwianach wspólnie z partnerem społecznym Fundacją Enea zorganizowało podczas tegorocznych wakacji w sumie około 25 wydarzeń. 📢 Zmarł Mieczysław Pindral - były wójt oraz radny gminy Górno. Miał 70 lat W wieku 70 lat zmarł Mieczysław Pindral - wójt gminy Górno w latach 1994-2000. Przez lata pracował w Starostwie Powiatowym w Kielcach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Pogrzeb zmarłego odbędzie się w czwartek, 21 września w parafii w Skorzeszycach. 📢 Złota setka, czyli lista 100 największych firm w Świętokrzyskiem. Ten ranking zaskoczy Będą rekordy, mocne przetasowania w pierwszej dziesiątce i niespodzianki – tak w skrócie można podsumować gospodarczą mapę województwa świętokrzyskiego po roku 2022, jaką nakreślimy na podstawie listy 100 największych przedsiębiorstw, którą opublikujemy już w środę 27 września o godzinie 20.

📢 Psiocha. Jaka to potrawa i jak ją zrobić? Zobacz i wypróbuj przepis Psiocha ziemniaczana zwana też porką, fusią, prażuchą to bardzo smaczna potrawa wywodząca się z kuchni regionalnej. Potrawa jest bardzo prosta i tania a smakuje wyśmienicie. Wypróbuj przepis. 📢 Wybory 2023. Prezentacja kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Mieście nad Pilicą. Gościem Beata Szydło We wtorek 19 września w Nowym Mieście nad Pilicą prezentowano kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i Senatu. Gościem spotkania była była premier, obecnie europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. 📢 Pilkington IGP rozpoczął produkcję w Sandomierzu! Otwarto tu nowy oddział - zobacz zdjęcia W Sandomierzu otwarto we wtorek, 19 września nowy oddział zajmujący się przetwórstwem szkła. Dzięki niemu firma NSG Group będzie mogła odpowiedzieć na rosnący popyt na szkło oraz szyby zespolone. Szyby zespolone produkowane w Sandomierzu trafiać będą do kluczowych klientów firmy z Polski południowej, ale też do projektów międzynarodowych.

📢 Wspaniały jubileusz 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pawłowskiej. Jednostka otrzymała nowy sztandar. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pawłowskiej w gminie Solec nad Wisłą obchodziła jubileusz 105-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do odznaczenia wyróżniających się druhów. 📢 Ojcowie i synowie, dzielący pasję do piłki ręcznej. W tym gronie znajdują się byli i obecni reprezentanci Polski. Zobacz galerię zdjęć Pasja do piłki ręcznej, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Poznajcie ojców i synów, którzy grali w szczypiorniaka. W tym znakomitym gronie znajdują się byli i obecni reprezentanci Polski, a także... pokerzysta. Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego.

📢 Gigantyczna farma fotowoltaiczna działa w Mokrej, w powiecie koneckim. Ile energii potrafi wyprodukować, jaki teren zajmuje? Zobaczcie W Mokrej, w gminie Stąporków, w powiecie koneckim działa największa w Świętokrzyskiem farma paneli fotowoltaicznych. Zajmująca 20 hektarów powierzchni inwestycja kosztowała prawie 50 milionów złotych i obecnie znajduje się w pierwszej dziesiątce największych tego typu instalacji w Polsce! Czy inwestowanie w zieloną energię nadal się opłaca? Ile gospodarstw może zasilić w prąd taka farma? Zobaczcie film z drona. Więcej na ten temat na Regionalnym Forum Ekonomicznym Nowa Energia, 26 i 27 września w Kielcach.

📢 Profesor Józef Mikułowski – Pomorski upamiętniony w Lipniku. Była sesja naukowa oraz wystawa W Lipniku wspominano Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed tablicami upamiętniającymi tę wybitną postać w Lipniku i Malicach Kościelnych.

📢 W Busku-Zdroju Koalicja Obywatelska prezentowała swoich kandydatów z południa województwa We wtorek, 19 września, na Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju miała miejsce konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej. W wydarzeniu uczestniczyły osoby znajdujące się na świętokrzyskiej liście kandydatów tej partii do Sejmu w najbliższych wyborach parlamentarnych, odbywających się 15 października. 📢 Wspaniały jubileusz 50-lecia gminy Michałów. Gwiazdami "Top Girls". Zobacz zdjęcia W weekend 16-17 września gmina Michałów obchodziła rocznicę 50-lecia swojego istnienia. Impreza nosiła nazwę "Jubileusze w krainie koni i mięty". W niedzielę odbył się koncert gwiazdy - zespołu Top Girls. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze teściowe. One uchylą Ci nieba Choć krąży o nich wiele anegdot, często niepochlebnych, to życie bez teściowej często byłoby bardzo trudne. Teściowe mogą być wspaniałe a zwłaszcza te o konkretnych imionach. Zobaczcie o których imionach mowa.

📢 Tanie samochody od komornika w Świętokrzyskiem. Nawet za pół ceny! Planujesz zakup auta? Sprawdź najbliższe licytacje Chcesz kupić tani samochód? Licytacje komornicze to doskonała okazja! Wystawionych jest wiele pojazdów w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z województwa świętokrzyskiego. Te licytacje odbędą się we wrześniu i październiku. 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" sprzedała wspaniałą posiadłość w Świętokrzyskiem! "Zaczynam nowe życie" Elżbieta Czabator spod Końskich to uczestniczka 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Kobieta jakiś czas temu zdecydowała się wystawić swoją posiadłość na sprzedaż za ponad 2 miliony złotych, ale kiedy nie znalazła kupca postanowiła zainwestować w agroturystykę. Los szybko jednak zweryfikował plany Elżbiety, ponieważ właśnie okazało się, że dom został sprzedany. Zobaczcie posiadłość i domy, które sprzedała rolniczka.

📢 Uroczyste otwarcie XI Memoriału Leszka Drogosza w Chęcinach. W turnieju rywalizuje ponad 100 pięściarzy z 12 państw. Zobacz zdjęcia W hali Pod Basztami w Chęcinach rozpoczął się XI Memoriał Leszka Drogosza w boksie. W międzynarodowym turnieju rywalizuje ponad 100 pięściarzy z 12 państw, w tym 26-osobowa reprezentacja Polski. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Echo Dnia. 📢 W Brzeskiej Woli w gminie Białobrzegi awionetka spadła na pole. Pilot samolotu zmarł w szpitalu W Brzeskiej Woli w gminie Białobrzegi awionetka spadła na prywatne pole. Za sterami siedział 55-letni mężczyzna. Po reanimacji na miejscu zdarzenia 55-latka w stanie krytycznym karetka pogotowia zabrała do szpitala. Niestety, pilot zmarł. Czynności na miejscu prowadzili policjanci, do Brzeskiej Woli przyjadą przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

📢 Farmutil we Włoszczowie. Znowu wrząca atmosfera, tym razem na sesji Rady Miasta. Podjęto stanowisko, zaskoczeń nie było, ale co dalej? We wtorek, 19 września w Urzędzie Gminy Włoszczowa odbyła się sesja Rady Miasta, która to zaprezentowała swoje stanowisko w sprawie budowy zakładu produkcji wysokogatunkowych protein, czyli mówiąc prościej – zakładu utylizacji padliny. Znowu padły mocne słowa, znowu wywiązała się ostra dyskusja. Radni są zdecydowanie przeciwni inwestycji, tak samo jak burmistrz, Starostwo i przede wszystkim mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Po tragicznym wypadku w Stalowej Woli proces dobiega końca. A adwokaci wciąż szukają dziury w całym. Zobacz zdjęcia Przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli powoli dobiega końca ciągnący się od końca maja ubiegłego roku proces dotyczący drogowej tragedii w Stalowej Woli, w której życie straciło młode małżeństwo, osierocając trzech synów. Obrońcy oskarżonego dwoją się i troją, by znaleźć jakiekolwiek okoliczności łagodzące dla ich klienta. Bo o skrusze z jego strony nie może być mowy. We wtorek, 19 września sąd przesłuchał jednego świadka oraz trzyosobowy zespół biegłych.

📢 W Iwaniskach otwarto wystawę dotyczącą rodziny Ulmów. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 września w Iwaniskach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej rodzinie Ulmów, „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. To ekspozycja przygotowana przez Instytutu Pamięci Narodowej. Można ją oglądać do 22 września, zobacz zdjęcia. 📢 Uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu w powiecie niżańskim zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Klasa z drewna”. Zobacz zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu w powiecie niżańskim zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Klasa z drewna” zorganizowanego przez Lasy Państwowe.

📢 "Smaki Jesieni" w Parku Etnograficznym w Tokarni. Będzie poczęstunek, liczne występy oraz ciekawe warsztaty W najbliższą niedzielę, 24 września, w godzinach 11-17 w Parku Etnograficznym w podkieleckiej Tokarni będzie kolorowo, głośno i smacznie. Wszystko za sprawą wydarzenia pod nazwą „Smaki Jesieni”.

📢 W programie Mateusza Gesslera „Para do gara. Ona mówi, on gotuje” wystąpi para z okolic Stalowej Woli Już w najbliższą niedzielę, 24 września w programie „Para do gara. Ona mówi, on gotuje” w "polsatowskiej" Czwórce zobaczmy Mirosławę i Michała Drozdów, długoletnie małżeństwo z Kępia Zaleszańskiego (powiat stalowowolski). 📢 Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria wybuduje elektrownie jądrowe w wielu miejscach w kraju! Zobaczcie na wideo jak będą wyglądać Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria współpracuje z brytyjskim koncernem Rolls-Royce, czego celem ma być budowa małych elektrowni jądrowych produkujących wodór, w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Kielecka firma na razie nie zdradza, gdzie konkretnie zainstalowane zostaną małe reaktory jądrowe, ale wiemy już, jak będą wyglądać. Zobaczcie wideo. Więcej będzie pokazane podczas Regionalnego Forum Ekonomicznego Nowa Energia, 26 i 27 września w Kielcach.

📢 Deszczowy trening Radomiaka Radom. We wtorkowych zajęciach zabrakło trzech kluczowych zawodników! Zobacz zdjęcia Po jednodniowej przerwie do zajęć powrócili zawodnicy Radomiaka Radom. Trener Constantin Galca tym razem nie mógł skorzystać z trzech niezwykle ważnych zawodników! 📢 24. Satyrblues Festival w Tarnobrzegu. To było wielkie święto bardzo dobrej muzyki i satyry W wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w sobotni wieczór zasiedli miłośnicy dobrej, nie tylko bluesowej muzyki, na koncertach w ramach 24. Satyrblues Festival Tarnobrzeg 2023. Tę muzyczną ucztę poprzedził jak co roku wernisaż wystawy w galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

📢 W Stalowej Woli działa już Poradnia Medycyny Paliatywnej, wkrótce otwarcie hospicjum. Zobacz zdjęcia Od 1 sierpnia w Stalowej Woli w tak zwanym "ambulatorium" przy ulicy Kwiatkowskiego ruszyła Poradnia Medycyny Paliatywnej. Po otwarciu na początku 2024 roku obiektu hospicyjnego, zostanie przeniesiona do budynku obok.

📢 Ciężarówka przewróciła się na drodze S7 w Szewcach, na jezdnię wysypało się kruszywo. Pas ruchu był zablokowany Do groźnego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na drodze s7 w miejscowości Szewce pod Kielcami. Ciężarowy samochód przewożący kruszywo uderzył w bariery i przewrócił się na bok. Ładunek wysypał się na jezdnię. 📢 Trwa budowa drugiego etapu obwodnicy Staszowa. Zobacz, jak idą prace Trwa budowa drugiego etapu obwodnicy Staszowa. Wartość najważniejszego obecnie zadania drogowego, które odbywa się na terenie powiatu staszowskiego to prawie 29 milionów złotych. Zobaczcie, jak idą prace.

📢 20 września - Światowy Dzień Ryżu. Oto 5 pomysłów na pyszny obiad z ryżem w roli głównej 20 września to Światowy Dzień Ryżu. Lubicie ryż a nie macie pomysłu na dania? Sprawcie pięć prostych przepisów na danie z ryżem w roli głównej. Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Święto Myśliwych w Staszowie. Były pokazy sokolnicze i pyszne potrawy. Zobacz zdjęcia VI Staszowskie Spotkania z Kulturą Łowiecką, odbyły się w niedzielę 17 września w Staszowie. Były pokazy sokolnicze i psów myśliwskich oraz niesamowite potrawy przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz koła łowickie. Zobacz zdjęcia.

📢 Najzdolniejsi uczniowie z gminy Połaniec otrzymali stypendia burmistrza. Zobacz zdjęcia W piątek, 15 września w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nagrodzono najzdolniejszych uczniów z gminy Połaniec, którzy otrzymali stypendia burmistrza. 📢 20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Oto najlepsze memy o przedszkolakach i przedszkolach 20 września to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Swoje święto mają maluchy. Dzieciaki dostarczają nam dużo obowiązków ale też i śmiechu. Nic więc dziwnego, że przedszkolaki stały się bohaterami memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Piękny i kolorowy koncert zespołu Mazowsze na Rynku w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 17 września na rynku w Radomiu zgromadziły się prawdziwe tłumy. Okazją do tego był wyjątkowy koncert zespołu Mazowsze. Spektakl "Kalejdoskop barw Polski" przenosił widzów w różne regiony naszego kraju przybliżając ich kulturę i zwyczaje. Zobacz nowe zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Przetarg na budowę drogi ekspresowej S12 od Przysuchy do Wieniawy na terenie powiatu przysuskiego ogłoszony. To kolejny odcinek tej trasy W poniedziałek 18 września, podczas konferencji prasowej, został oficjalnie ogłoszony przetarg na realizację drogi ekspresowej S12 od Przysuchy do Wieniawy. To drugi odcinek planowanej budowy drogi ekspresowej na terenie powiatu przysuskiego, łącznie oba liczą około 30 kilometrów. Zapowiedziano przetargi na kolejne odcinki na terenie regionu radomskiego. Budowa na naszym terenie ma ruszyć w 2025 roku.

📢 Grzegorz Piechna obchodzi 47. urodziny! Popularny "Kiełbasa" to legenda Korony Kielce, król strzelców ekstraklasy, były reprezentant Polski Grzegorz Piechna to legenda Korony Kielce, jedyny król strzelców ekstraklasy w barwach tej drużyny, piłkarz, o którym powstała piosenka "Grzegorz Piechna - ligi duma, hej!". To były reprezentant Polski. Popularny "Kiełbasa" w poniedziałek, 18 września, obchodzi 47. urodziny. Przypominamy znanego piłkarza i publikujemy wyjątkowe zdjęcia. 📢 Świętokrzyskie Uniwersytety III Wieku zainaugurowały nowy rok akademicki. Było kilkaset osób o wielkiej energii! Śpiewała Alicja Majewska Przedstawiciele Uniwersytetów III Wieku z całego województwa świętokrzyskiego spotkali się w poniedziałek w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024. Wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego otworzyła wicemarszałek Renata Janik. 📢 Burmistrz Przysuchy wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego trzem nauczycielkom W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze Burmistrz Tomasz Matlakiewicz w obecności Barbary Papis Dyrektor Przysuskiej Administracji Oświaty, wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego trzem nauczycielkom.

📢 Premiera nowego Lexusa w Radomiu. Ekskluzywne auto robi duże wrażenie. W środku telewizor, czy lodówka. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 18 września w salonie Toyota & Lexus Romanowski w Radomiu odbyła się premiera nowego minivana Lexus LM. Ekskluzywne auto robi duże wrażenie. Zobacz zdjęcia.

📢 Piękne okazy grzybów, jakie mieszkaniec Stalowej Woli znalazł koło Goliszowca. Zobacz zdjęciach Mimo suszy, w lesie już zaczyna się sezon dla grzybiarzy. Swoimi trofeami pochwalił się na facebooku Zbigniew Rojek ze Stalowej Woli. 📢 Szukasz dobrej pracy w Tarnobrzegu? Oto najnowsze oferty zatrudnienia. Sprawdź Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. 📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy ma 125 lat, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdjęcia z uroczystości Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy w gminie Baranów Sandomierski działa już od 125 lat, a teraz oficjalnie dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla druhów to ogromne wyróżnienie, ale i nowe obowiązki. Strażacy ochotnicy z Dąbrowicy cieszą się także ze zmodernizowanej remizy, która zapewnia lepszy komfort służby. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej uroczystości połączonej z piknikiem.

📢 Mokoszyńskie Święto Plonów w sandomierskim "Rolniku". Było wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Mokoszyńskie Święto Plonów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu zakończyło dożynkowe obchody na terenie powiatu sandomierskiego. Na uczestników czekały stoiska wystawiennicze, smaczny poczęstunek przygotowany przez panie z kół gospodyń wiejskich i szkolnych wolontariuszy oraz dyskoteka pod gwiazdami. 📢 Tysiące ludzi na koncercie Smolastego w Małogoszczu! Takich tłumów to miasto jeszcze nie widziało! Takich tłumów Małogoszcz jeszcze nie widział! W niedzielny wieczór, 17 września na stadionie Wiernej odbył się koncert jednej z najgorętszych gwiazd współczesnej sceny muzycznej w Polsce - Smolastego. Artysta wystąpił podczas wydarzenia "Lato doBIEGa końca". Na stadionie pojawili się fani z różnych części województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko.

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 18.09.2023 Za nami premierowy odcinek nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Kulisy otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi i jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wielki tort i... miotły czarownicy dla gości Europoseł śpiewał na scenie, na afterparty podano wielki tort, a goście… dostali miotły czarownicy, czyli kulisy oficjalnego otwarcia Parku Legend w Nowej Słupi. To był magiczny wieczór, pełen zaskakujących zwrotów akcji. Na wielki koncert z okazji oficjalnego otwarcia Parku Legend i jubileuszu 20 – lecia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przybyło mnóstwo gości z województwa, ale i z Polski, w tym prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke oraz dyrektorzy wielu regionalnych Organizacji Turystycznych, w tym z Lubelskiego, Warmińsko- Mazurskiego, Śląskiego i Pomorskiego.

📢 Fani "Niewiadówek" opanowali camping w Suchedniowie. Legendarne przyczepy kempingowe nad zalewem W ostatni weekend na Campingu numer 140 nad zalewem suchedniowskim odbył się ogólnopolski zlot miłośników przyczep kempingowych z Niewiadowa. Przyjechało kilkadziesiąt "zapiekanek", "enek" i "wielorybów".

📢 Park Legend w Nowej Słupi oficjalnie otwarty! Było mnóstwo osób. Zobacz zdjęcia Około 1000 zaproszonych gości bawiło się w sobotę, 16 września w amfiteatrze w Parku Legend z okazji oficjalnego otwarcia tej instytucji, ale też z okazji jubileuszu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Zobacz zdjęcia. 📢 Siarkowa potańcówka w Tarnobrzegu. Szalona zabawa na ostatniej w 2023 roku tanecznej imprezie na Rynku. Zobacz zdjęcia i wideo Na Rynku w Tarnobrzegu znów zawirował parkiet. W sobotni wieczór mieszkańcy od dzieci po seniorów bawili się w najlepsze na ostatniej miejskiej potańcówce w 2023 roku. Wrześniowa zabawa zyskała miano "siarkowej", bo towarzyszyła obchodom górniczego święta z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Na parkiecie nie brakowało więc tancerzy w galowych mundurach. Poszukajcie siebie na zdjęciach.

📢 Tłumy na wzruszającym pożegnaniu śp. Marka Ożgi, tragicznie zmarłego samorządowca, strażaka, wicedyrektora WORD Tarnobrzeg. Zdjęcia Setki osób w sobotę, 16 września przyjechało do Krawców w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski), by pożegnać śp. Marka Ożgę - samorządowca, społecznika, strażaka, wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Członek zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego związany z Prawem i Sprawiedliwością zginął w tragicznym wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek, 11 września wieczorem w Nowym Grębowie. 📢 Legendarny niemiecki czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach pod Kielcami! Zobacz zdjęcia i filmy Trwające od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach w gminie Morawica, powiecie kieleckim poszukiwania niemieckiego czołgu zakończone sukcesem! Na Facebooku opublikowano w sobotę, 16 września zdjęcia i filmy z wydobywania wraku. Zobaczcie, jak po 78 latach wygląda ta potężna niegdyś maszyna.

📢 Ireneusz Franczak przekazał swoje zwłoki na rzecz nauki. W czwartek, 14 września odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w Cedzynie Rodzina, znajomi oraz studenci i władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pożegnali w czwartek, 14 września na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie Ireneusza Franczaka, który zdecydował się przekazać swoje zwłoki dla celów naukowych. 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

