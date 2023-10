Przegląd prasy 21.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Kielcach odznaczono honorowych dawców krwi przy NSK Bearings. Oni bez zastanowienia pomagają bliźniemu. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Kielcach odznaczono honorowych dawców krwi przy NSK Bearings. Oni bez zastanowienia pomagają bliźniemu. Zobacz zdjęcia Wiele osób wzięło udział w uroczystym spotkaniu klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy NSK Bearings. W piątek, 20 października, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wręczono odznaczenia tym, którzy pomaganie mają we krwi. Co ważne, klub w tym roku świętuje wyjątkowy jubileusz - 50-lecie działalności. Zobacz zdjęcia.

📢 Osoby noszące te imiona są najinteligentniejsze. Jakie imię dla dziecka jest najlepsze? Zobacz znaczenie swojego imienia Przyszli rodzice często bardzo długo zastanawiają się nad dobraniem odpowiedniego imienia dla swojego dziecka. Które imiona noszą najbardziej inteligentni ludzie? Sprawdź najlepsze dla dziewcząt i chłopców.

📢 Wielki bal dla seniorów na 25 - lecie powiatu skarżyskiego. Ależ była zabawa. Zobaczcie zdjęcia W piątek 20 października w auli Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej odbył się Powiatowy Dzień Seniora. Z tej okazji starostwo zorganizowało bal dla starszych mieszkańców powiatu. Wspólnie bawiło się ponad 200 osób. Zobacz zdjęcia z imprezy.

Prasówka 21.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 EkoEnergia Polska, firma z Kielc obchodziła jubileusz 10-lecia działalności. Była impreza w stylu Jamesa Bonda Jubileusz firmy EkoEnergia Polska odbył się w hotelu Grand w Kielcach. Pracownicy, przyjaciele i kontrahencie firmy świętowali w stylu Jamesa Bonda.

📢 Chryzantemy w tym roku są wyjątkowo piękne. Wkrótce ozdobią nagrobki w Świętokrzyskiem. Zobaczcie zdjęcia Mają piękne, kuliste kwiaty albo mnóstwo drobnych tworzących kopkę. Są w różnych kolorach - białe, żółte, fioletowe, rude, zielone, w paski, a płatki o finezyjnych kształtach od płaskich, przez łódeczkowatych, igiełkowatych po rurki. Mowa o chryzantemach, które o tej porze roku są najbardziej poszukiwanymi kwiatami. 📢 Delikatne jesienne paznokcie, które pokochają kobiety po pięćdziesiątce. Teddy nails to najmodniejszy manicure na jesień Delikatne paznokcie to trend, o którym będzie głośno jeszcze przed długi czas. Taki manicure jest na topie od roku i z pewnością będzie modny jeszcze przez kilka, a może kilkanaście miesięcy. Styliści paznokci proponują malować pazurki na kolor pluszowego misia. Zobacz, jak wyglądają teddy nails.

📢 Złote Gody we Włoszczowie. Wspaniała gala w Domu Kultury! Poznajcie jubilatów. Zobaczcie zdjęcia – Jesteście wzorem dla młodych pokoleń – mówił burmistrz do Złotych Par małżeńskich. Uroczysta gala Złotych Godów we Włoszczowie odbyła się w czwartek, 19 października.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie starachowickim. Zobacz TOP 4 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam cztery najlepsze pielęgniarki w powiecie starachowickim. 📢 Ogromny sukces młodej Sandomierzanki. Lena Wiater będzie reprezentantką Polski na mistrzostwach Europy Fit Kids w Hiszpanii. Zobacz zdjęcia 10-letnia Lena Wiater z Sandomierza będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy Fit Kids, które odbędę się na początku listopada w Alicante, w Hiszpanii. Lena jest jedyną zawodniczką z województwa świętokrzyskiego uprawiającą tę dyscyplinę sportową, która została powołana do kadry narodowej. Na swój sukces Lena ciężko pracowała od czterech lat. 📢 Wielkie emocje i zacięta rywalizacja na III Olimpiadzie Przedszkolaka w gminie Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia Grupy przedszkolaków z pięciu gminnych przedszkoli (Czarncy, Kurzelowa, Konieczna i Włoszczowy) rywalizowały w środę, 18 października, podczas etapu gminnego III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Zmagania odbywały się w sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kurzelowie.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie skarżyskim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie skarżyskim.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie sandomierskim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie sandomierskim. 📢 Ślubowanie pierwszaków i pasowanie na ucznia w Czarncy w gminie Włoszczowa. Piękna uroczystość! Zobaczcie zdjęcia W Szkole Podstawowej w Czarncy w gminie Włoszczowa był bardzo ważny dzień dla najmłodszej klasy. W czwartek, 19 października, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania 10 dzieci na uczniów.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie pińczowskim. Zobacz TOP 4 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam cztery najlepsze pielęgniarki w powiecie pińczowskim. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie ostrowieckim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie ostrowieckim. 📢 Konferencja trenera Constantina Galcy, przed meczem Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Szkoleniowiec w dobrym humorze, nawet zażartował W piątek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa z udziałem trenera Constantina Galcy. Oto co szkoleniowiec powiedział dziennikarzom przed pojedynkiem Radomiaka z Koroną.

📢 Dom Kultury w Krasocinie prawie gotowy. Wkrótce wielkie otwarcie. Zapraszamy do środka. Zobaczcie zdjęcia Nowa Placówka Kultury w Krasocinie jest niemal gotowa. Odbył się już odbiór techniczny. Ta wielka inwestycja warta jest 9 milionów złotych.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie opatowskim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie opatowskim. 📢 Złote Gody w gminie Łubnice. 50-lecie małżeństwa świętowało 12 par W poniedziałek, 9 października w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubnicach miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem Złotych Godów. 50-lecie małżeństwa świętowało 12 par.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie koneckim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie koneckim. 📢 6-letni Franio Szostak ze Staszowa przez chorobę stracił wzrok! Na leczenie potrzeba pieniędzy. Zobacz zdjęcia 6-letni Franio Szostak ze Staszowa ma tylko 6 lat, a już przeżył i przecierpiał więcej niż niejeden dorosły. Chłopiec w czerwcu 2022 roku zachorował na zakrzepicę żyły zatokowej. Skutki były przerażające – całkowita utrata wzroku w lewym oku i prawie całkowita w prawym. Leczenie wiąże się z ogromnymi kosztami, więc pieniądze są bardzo potrzebne. Pomóżmy!

📢 Targ w Stalowej Woli w piątek 20 października. Na straganach królują jabłka, gruszki i pomidory. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 20 października był spory, mimo chłodnej pogody. Na straganach królują jabłka, gruszki i pomidory.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie jędrzejowskim. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam pięć najlepszych pielęgniarek w powiecie jędrzejowskim. 📢 Kinga Zawodnik odwiedziła I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach. Rozmawiała z młodzieżą o hejcie. Zobacz zdjęcia Znana prezenterka telewizyjna Kinga Zawodnik odwiedziła swoją dawną szkołę, I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach. Spotkała się tam z uczniami i rozmawiała z nimi o hejcie i tolerancji. Były też wspomnienia szkolne i sentymentalne spotkania z jej nauczycielami.

📢 Grzyby giganty na Andrzejówce budzą zainteresowanie. Zobaczcie zdjęcia i film Zbiornik na Andrzejówce w gminie Chmielnik wzbogacił się w tym roku o... grzyby giganty. Od momentu powstania ściągają mieszkańców, a nawet turystów, którzy chcą zrobić sobie zdjęcie w tym niezwykłym miejscu. Wkrótce nad zbiornikiem staną też makiety zwierząt. 📢 PKO Ekstraklasa. Trener Korony Kielce Kamil Kuzera nie skorzysta z czterech zawodników w Świętej Wojnie z Radomiakiem Radom Korona Kielce zagra wyjazdowe spotkanie z Radomiakiem Radom w niedzielę 22 października. Trener Kamil Kuzera na konferencji prasowej mówił o sytuacji kadrowej zespołu. Na pytania dziennikarzy odpowiadał również Piotr Malarczyk - defensor "Złocisto-Krwistych". 📢 Ceny warzyw i owoców na bazarach w Kielcach w piątek 20 października. Ile kosztowały pomarańcze i gruszki? Zobacz zdjęcia Gruszki, śliwki, orzechy czy dynie - te inne dary jesieni cieszyły się największym zainteresowaniem kupujących na kieleckich bazarach w piątek 20 października. Chętnych nie brakowało także na słodkie pomarańcze i pomidory. Jakie jeszcze owoce i warzywa oferowano i w jakich cenach? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Pożegnanie Andrzeja Wyszyńskiego, profesora Uniwersytetu Radomskiego. Na mszę pogrzebową przybyło wiele osób W piątek 20 października odbył się pogrzeb doktora habilitowanego, Andrzeja Wyszyńskiego, profesora Uniwersytetu Radomskiego, długoletniego pracownika Wydziału Sztuki. 📢 Areszt dla pijanej kobiety, która wjechała w śmieciarkę w Parszowie. Pracownik stracił nogę Trzymiesięczny areszt zastosował Sąd Rejonowy w Starachowicach wobec 37-latki, która - jak ustalili śledczy - kierując autem po pijanemu wjechała w pracownika obsługującego śmieciarkę. W wyniku zdarzenia 60-latek stracił nogę. Według policji, kobieta miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsze pielęgniarki w Kielcach. Zobacz TOP 10 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięć najlepszych pielęgniarek w Kielcach.

📢 Trzynastoletni chłopiec zginął pod kołami auta na oczach brata i kolegi. Sprawca otrzymał wyrok w zawieszeniu W lipcu 2020 roku we wsi Rogów w powiecie szydłowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 13-letni Oskar. Jak się okazało, sprawcą był sąsiad, 44-letni Artur Z. Mężczyzna od razu po przesłuchaniu miał wrócić do domu, nie stracił prawa jazdy, a ostatecznie został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sprawą zajęli się w czwartek, 19 października, reporterzy

"Uwaga! TVN". 📢 Zachwycił w The Voice Kids, teraz wydał singiel. 13-letni Alek Szwarnowiecki z Tarnobrzega śpiewa "Więcej chcę". Premiera już dziś "Więcej chcę" to tytuł singla Aleksandra Szwarnowieckiego - trzynastoletniego tarnobrzeżanina, laureata konkursów wokalnych, który podbił serca widzów i jurorów w telewizyjnych programach Szansa na Sukces - Eurowizja Junior 2022 i The Voice Kids 6. Premiera tego utworu już 20 października.

📢 Wypadek w Krawcach. Samochód zjechał z drogi i wpadł do kanału z wodą, ranna kobieta i dziecko. Zobacz zdjęcia Służby ratownicze pracowały na miejscu wypadku, do jakiego doszło w piątek, 20 października po godzinie 8 w Krawcach, w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski). Samochód, którym kierowała 26-letnia kobieta podróżująca z dwójką małych dzieci, zjechał z drogi i wpadł do kanału z wodą. Poszkodowana została kobieta oraz jej 3-letni synek, oboje trafili pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego, a następnie do szpitala na badania.

📢 Wyjątkowa rozmowa z Jackiem Kacprzakiem, bohaterem ostatniej Świętej Wojny, która odbyła się na stadionie przy ulicy Struga 63 Dostałem bidonem, zostałem w tunelu oblany wodą. Takie to były mecze! - powiedział Jacek Kacprzak, ostatni strzelec gola dla Radomiak z Koroną na stadionie przy ulicy Struga 63. W niedzielę obecny prezes Pilicy Białobrzegi zasiądzie na trybunach stadionu i obejrzy Świętą Wojnę.

📢 W Starachowicach upamiętnili 39. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki W czwartek, 19 października, w kościele Świętej Trójcy w Starachowicach odbyła się rocznicowa uroczystość 39. rocznicy tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Jest wystawa poświęcona księdzu Jerzemu Popiełuszce, była rocznicowa msza święta, tematyczna prelekcja pracownika kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, kwiaty i znicze przed tablicą księdza od wszystkich związkowców „Solidarności” w Starachowicach.

📢 Te kobiety są poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce zremisowała z OTP Bank Pick Szeged 27:27. Wielkie emocje w końcówce meczu Piłkarze ręczni Industrii Kielce w czwartek w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów sezonu 2023/2024 zremisowali z wicemistrzem Węgier - OTP Bank Pick Szeged 27:27. Niezwykle emocjonujące było ostatnich pięć minut - do wyrównania doprowadził Arkadiusz Moryto, a goście w ostatnich 20 sekundach nie potrafili już pokonać Miłosza Wałacha. I spotkanie w Hali Legionów zakończyło się podziałem punktów.

📢 Tarnobrzeg. 26-latka dźgnęła dwa razy nożem swojego partnera, ale niczego nie pamięta. Ruszył proces przed sądem Przepraszam Marcin za to, co się stało. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz, to nie powinno się wydarzyć - zwróciła się na sali rozpraw 26-letnia Natalia do 44-letniego Marcina. Oboje są z Tarnobrzega, oboje do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dowiezieni zostali w konwojach z zakładów karnych, ale to kobieta oskarżona jest o dwukrotne dźgnięcie nożem swojego partnera. Pokrzywdzony odbywa karę pozbawienia wolności za inne "grzechy". 📢 Inauguracja sezonu artystycznego i nagrody dla ludzi kultury w Świętokrzyskiem. Zobacz listę nagrodzonych i zdjęcia W Muzeum Narodowym w Kielcach – dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2023/2024 w województwie świętokrzyskim. Podczas uroczystego spotkania marszałek województwa Andrzej Bętkowski uhonorował artystów, twórców, osoby działające na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego wręczając im Świętokrzyskie Nagrody Kultury.

📢 Pasieka Dobra Pszczoła z Małyszyna Dolnego z najważniejszą nagrodą kulinarną w Polsce! "Perła" dla miodu wielokwiatowego wiosennego Najważniejsza nagroda w Polsce dla produktów regionalnych, czyli kulinarna "Perła" powędrowała do Pasieki Dobra Pszczoła z Małyszyna Dolnego w gminie Mirzec! Jury doceniło świeżość miodu wielokwiatowego wiosennego, który wytwarzany jest z pierwszych kwitnących kwiatów. Ma kremową konsystencję i niepowtarzalny smak. Właściciel pasieki mówi nam o swoim nagrodzonym produkcie oraz o pszczołach, które, patrząc na smak miodu, są rzeczywiście bardzo poczciwe. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Doktor Lidia Mergalska ze Szkoły Podstawowej numer 13 w Starachowicach z tytułem Profesora Oświaty. Teologia jej pasją! Mamy film i zdjęcia Opanowana, harmonijna i empatyczna. Tak można opisać doktor Lidię Mergalską, nauczycielkę religii i wychowania do życia w rodzinie ze Szkoły Podstawowej numer 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach, której nadano najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać nauczyciel. Minister edukacji i nauki mianował ją Profesorem Oświaty. W szkole czuje się jak w domu i uważa, że religia to nie tylko przedmiot, ale i nauka dobrego życia. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Startuje PlusLiga. Poznaj grających w siatkarskiej elicie zawodników Enei Czarnych Radom W piątek 20 października inauguruje zmagania jedna z najlepszych na świecie lig siatkówki mężczyzn. To rodzima PlusLiga, w której prawo gry mają zawodnicy Enei Czarnych Radom. 📢 Selekcjoner kadry narodowej Michał Probierz i inne persony w Stalowej Woli. Kto obejrzał mecz U21 Polska - Estonia? Zobacz zdjęcia Rozegrany we wtorek 17 października na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli mecz U21 Polska - Estonia, zgromadził na trybunach ponad 3500 kibiców. Spotkanie będące kolejnym starciem eliminacyjnym w walce o finały młodzieżowych mistrzostw Europy, z trybun obejrzało wielu znanych lokalnych samorządowców, ale nie tylko. Był między innymi Michał Probierz, selekcjoner piłkarskiej kadry narodowej Polski. Kto jeszcze był?

📢 Zderzenie ciężarówki z busem na drodze krajowej nr 78 w Wolicy. Były utrudnienia Do zderzenia samochodu ciężarowego z busem doszło w czwartkowe popołudnie, 19 października na drodze krajowej nr 78 w Wolicy w powiecie jędrzejowskim.

📢 Byczek i Patyczek Reaktywacja! W centrum Kielc otworzyła się znana już burgerownia. Zobacz zdjęcia Burgerownia "Byczek i Patyczek" powróciła do Kielc. Pracownicy podkreślają, że wszystko to za sprawą licznych próśb od klientów. Lokal znów zaprasza i zachęca poszerzoną ofertą, w której znajdziemy dwadzieścia sześć rodzajów burgerów kraftowych. Zobacz zdjęcia. 📢 Suchedniów ma własną szkółkę ogrodniczą. Będzie piękniej i… tanio. Zobacz zdjęcia Gmina Suchedniów w ostatnim czasie stawia na zieleń. Przy głównych ulicach powstały rabaty z roślin ozdobnych. Żeby upiększanie nie kosztowało dużo, przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej powstała szkółka ogrodnicza. Każdy może ją wesprzeć. 📢 Etap gminny 3. Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka w gminie Dwikozy. Wiemy kto pojedzie na eliminacje powiatowe Przedszkolaki z przedszkola w Dwikozach będą reprezentowały gminę w Klimontowie na eliminacjach powiatowych III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. W gminie Dwikozy organizatorem etapu gminnego III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka była Szkoła Podstawowa imienia Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie

📢 Oto najlepsze restauracje 2023 roku w regionie świętokrzyskim. Czytelnicy Echa Dnia wybrali! Oto zwycięzcy plebiscytu Mistrzowie Smaku We wtorek, 10 października, zakończyło się głosowanie w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Smaku. Czytelnicy wybrali najlepsze restauracje w województwie świętokrzyskim. Oto TOP 10. 📢 Tragedia pod Radomiem. Płyty meblowe przygniotły 17-latka. Na miejscu śmigłowiec ratunkowy W podradomskim Odechowcu w gminie Skaryszew płyty meblowe przygniotły 17-latka. Przetransportowano go śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Radomiu

📢 Nowy blok porodowy w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Trwa wielka inwestycja. Zobacz film Trwa budowa bloku porodowo-operacyjnego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Dzięki tej inwestycji porody będą przeprowadzane aktywnie z użyciem nowoczesnych metod łagodzenia bólu. To inwestycja za ponad 6 milionów złotych. 📢 Złota polska jesień nad zalewem w Cedzynie. Zobacz piękne krajobrazy Świętokrzyskiej Madery Słoneczne jesienne dni to idealny czas na spacery nad zalewem w Cedzynie. Zawitała tu piękna jesień, która dodała Świętokrzyskiej Maderze niesamowitego uroku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii .

📢 Tak wygląda unikatowa delta Nidy z lotu ptaka. Zobacz zdjęcia Robert Pisarczyk z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wykonał unikatowe zdjęcia z drona, przedstawiające śródlądową deltę rzeki Nidy. Zobacz w galerii zdjęć. 📢 Młodzieżowa wizja Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Czy z tych projektów skorzysta miasto przy przebudowie Rynku? Zobacz wideo Uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu, popularnego Rolnika, zaprezentowały swoje projekty – pomysły na zmianę wyglądu Placu Bartosza Głowackiego. Gdyby wizje młodzieży wcielić w życie, na Rynku byłoby więcej zieleni i wody, ale nie tylko. Prezydent miasta przekaże młodzieżowe propozycje firmie, która wygrała miejski przetarg na projekt przebudowy placu. Zobaczcie wideo i zdjęcia z prezentacji. 📢 Wciąż są grzyby w Świętokrzyskiem. Piękne borowiki i rydze w naszych lasach. Zobacz zbiory Choć w nocy były już przymrozki, w świętokrzyskich lasach wciąż jest wiele grzybów. Gdzie je zbierać? Zobaczcie zbiory grzybiarzy, którzy pokazali w sieci zdjęcia pełnych koszy prawdziwków. Są też rydze i podgrzybki. Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni - wtorku, środy i czwartku, 17-19 października 2023.

📢 Niesamowite rekordy padły podczas wyborów parlamentarnych w Świętokrzyskiem! Te liczby mówią same za siebie. Zobaczcie Historyczny wynik prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ale i wielki sukces Marzeny Okły - Drewnowicz wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej w Polsce. Rekordowa frekwencja i nieoczywiste bastiony partii z najlepszym wynikiem. Oto rekordy, które padły w wyborach do Sejmu i Senatu 2023 w Świętokrzyskiem. 📢 Kończy się budowa kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i w środku Budowa jednej z największych i najważniejszych inwestycji w województwie świętokrzyskim, Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach, dobiega końca. Zakończenie planowano jeszcze w październiku ale ostatecznie koniec odbiorów planowany jest na koniec roku 2023. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i w środku w październiku 2023 roku.

📢 Niesamowita impreza z Menelaos w klubie Explosion w Radomiu. Była wspaniała zabawa. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend na deskach klubu Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. Odbyła się między innymi impreza z zespołem Menelaos. Bawiło się mnóstwo osób. 📢 Największe sensacje wyborów parlamentarnych 2023 w okręgu radomskim. Co było największym zaskoczeniem? Walka o Senat tych samych kandydatów po raz piąty, walka o Sejm bez powodzenia po raz szósty, czy sensacje przy wynikach w gminach. Wybory parlamentarne 2023 obfitowały w ogromną ilość sensacji. Zobaczcie najciekawsze z nich. 📢 W tragicznym wypadku na motocyklu zginął ukochany Anety. Kielczanka walczy o sprawność i potrzebuje naszej pomocy Sierpniowy długi weekend spędzała z ukochanym Tomkiem. Człowiekiem, z którym wiązała swoją przyszłość, chciała spędzić dalsze życie. Niestety, wydarzyła się ogromna tragedia. Para miała wypadek na motocyklu, w wyniku którego Tomek stracił życie, a Aneta Jaglińska-Jesionek z Kielc doznała poważnych obrażeń. Trwa zbiórka na rehabilitację poszkodowanej kielczanki. Pomóżmy!

📢 W Starachowicach wręczono odznaczenia i nagrody nauczycielom. Zobacz zdjęcia Z kilkudniowym opóźnieniem, w Starachowicach, w Sali Olimpia Urzędu miejskiego, wręczono w środę 18 października odznaczenia i nagrody około 100 nauczycielom miasta i powiatu. Organizatorami uroczystości byli: starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk oraz prezydent Starachowic Marek Materek.

📢 Dzień otwarty w nowym szpitalu w Pionkach. Można było poddać się darmowym badaniom. Zobacz zdjęcia W Pionkach od niedawna działa nowoczesny, rozbudowany szpital powiatowy. Pierwsi pacjenci będą mogli się tu leczyć już za kilka dni. W środę, 18 odbył się Dzień Otwarty, gdzie każdy mógł zobaczyć jak wygląda placówka. Można było poddać się darmowym badaniom. 📢 Don Corleone z Banku Spółdzielczego w Grębowie. Była pracownica opisywała wzajemne zależności i przestępcze mechanizmy Dopiero w drugim dniu procesu, w środę 18 października sąd zakończył przesłuchiwać oskarżoną Bożenę Sz., byłego starszego inspektora do spraw oszczędności i depozytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie (do 2012 roku). Po zakończeniu przesłuchania sąd przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonej i jej samej, zamieniając areszt tymczasowy na środki wolnościowe - poręczenie majątkowe, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

📢 Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Jędrzejowie. Były podziękowania, życzenia, kwiaty oraz nagrody. Kogo wyróżniono? W środę, 18 października w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 66 odznaczeń państwowych i resortowych oraz Nagroda Starosty trafiły do rąk nauczycieli z powiatu jędrzejowskiego. 📢 Michał Jurecki zakończył karierę. Tak legenda Vive Kielce i polskiej piłki ręcznej zmieniała się przez lata. Zobacz unikatowe zdjęcia Jeden z najbardziej znanych piłkarzy ręcznych w ostatnich latach zakończył karierę. Michał Jurecki, który przez wiele lat był gwiazdą Vive Kielce i reprezentacji Polski, postanowił rozstać się z wyczynowym sportem w wieku 38 lat. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć sportowych i prywatnych popularnego "Dzidziusia". 📢 Wyburzają stary budynek radomskiego "Medyka”. Obiekt będzie gruntownie przebudowany. Zobaczcie zdjęcia Z mapy Radomia znika dobrze znany budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kelles-Krauza. To tak zwany „Medyk”, bo dziesiątki lat było tu liceum medyczne. W tym miejscu powstanie nowoczesna szkoła medyczna.

📢 Chemiczne odpady wylane przy drodze w Mstyczowie! Dwie osoby z zarzutami Nawet 10 lat więzienia może grozić 47-latkowi podejrzanemu o związek z tym, że odpady z firmy z powiatu kieleckiego trafiły w nieprzeznaczone do tego miejsce w gminie Sędziszów. Podobne kłopoty ma 37-latek podejrzewany o wywiezienie nieczystości. 📢 Świętokrzyskie cmentarze na starych zdjęciach. Te fotografie mogą budzić grozę 1 listopada udamy się na cmentarze i odwiedzimy groby swoich bliskich. A jak wyglądały świętokrzyskie cmentarze na przestrzeni wieków? Zobaczcie niesamowite zdjęcia w naszej galerii.

📢 Mieszkanka Połańca świętowała setne urodziny. Piękna uroczystość W poniedziałek 16 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyła się niecodzienna i piękna uroczystość podczas której swoje setne urodziny świętowała mieszkanka Połańca, Marianna Kowalik. 📢 Bordo, brąz i ciemna zieleń. Oto najmodniejszy manicure inspirowany barwami jesieni Jesienny manicure zmierza w stronę ciemniejszych kolorów. Bordo, brąz i ciemna zieleń - te kolory królują. Zobaczcie inspiracje na jesienny manicure.

