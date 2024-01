Przegląd prasy 22.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Trwa sezon studniówkowy. Młodzi ludzie, zanim zaczną odliczać ostatnie dni do matury, na ten jeden wieczór oddają się beztroskiej zabawie w gronie szkolnych przyjaciół. Nie brakuje zabawnych sytuacji, które po latach będą wspominać z łezką w oku. A jak ze studniówek i przygotowań do wielkiego balu śmieją się internauci? Sami zobaczcie.

W ostatni weekend w gminach Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn i Wąchock odbywały się centralne obchody 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Tradycyjnie, w sobotę 20 stycznia z Suchedniowa do Bodzentyna wyruszył marsz, historyczną trasą, którą oddział powstańczy w 1863 roku wyruszał do walki o wolną Polskę.

Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

Jednym z uczestników sobotniego odcinka programu The Voice Senior była Lidia Jurek z Jamnicy (powiat tarnobrzeski), czyli sekretarz Gminy Grębów. Doskonale zaprezentowała się w piosence zatytułowanej "Tin Pan Alley" z repertuaru Haliny Frąckowiak, czyli jednej z czworga jurorów programu The Voice Senior. To jednak nie do jej drużyny trafiła ostatecznie śpiewająca sekretarz, która swoim śpiewem uświetnia niejedną, nie tylko gminną uroczystość. Przed kilku laty zaśpiewała również na balu... "Echa Dnia".